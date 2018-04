Entrevista a Quique Dacosta

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:55 el de La Habitación Roja una canción del grupo valenciano que lleva por título La Albufera esa luz que nos ve crecer dicen que es la que marca nuestro carácter nuestra forma de hacer las cosas incluso nuestra profesión que llegó de Extremadura dejarán Villa de la Vera Denia con catorce años y el luz del Mediterráneo fuera que le vio crecer y esa luz que les acompañando acompañándose ha convertido en estrellas las tres de su restaurante homónimo en Denia y una más en otro de los tres locales que abrió en Valencia después de desaparecer durante unos cuantos años estos días ha pasado por Madrid Fusión Carlos canolas secuestrado para que pase un ratito con nosotros Carlos Cano responsable de la sección de arte de la Ser muy buenas noches Ángels buenas noches que trajo Quique Dacosta Madrid Fusión busca pues sobre todo trajo muchos ex

Voz 0335 01:37 esta activas porque llevaba años sin venir cuatro años sin sin pasar por ningún congreso en España claro había muchas ganas de verle ha empezado además con un vídeo espectacular y con estética de videoclip en el que había una especie de gimnasta bailarina que interpretaba la sal bueno pues con una Performance que luego tenía mucho que ver con los productos que caído ido presentando porque hablado por ejemplo de salazones que no han tocado la sal que ya Beiras más eso luego seguro que nos lo cuenta

Voz 0194 02:05 el pescado madurado de la semana pasada sí sí cosas

Voz 0335 02:07 que requieren una explicación y sobre todo muchos platos que le relacionan directamente con su entorno con el territorio y con la gente que vive por allí déjame de todas maneras que diga que para mí esta entrevista tiene algo especial porque es para mí una forma de cerrar un círculo la primera vez que entre en directo en Hora Veinticinco fue en la Gala de las estrellas de dos mil doce con una entrevista en directo aquí queda a Costa que en aquel momento le acababan de dar la tercera ya que esto

Voz 0194 02:33 los los tres pero en eso quiere decir que abandonase el problema no vale vale porque como cierras el círculo digo a ver si decir y me despido ahora en otros vale para abren otros Quique Dacosta muy buenas noches y noches para mí también era casi un reto porque era de los pocos cocineros que me quedaba así por conocer físicamente cara a cara muchísimas gracias por haber atendido nuestra nuestra invitación decía decía Carlos expectación yo supongo que después de unos cuantos años sin pasar por Madrid Fusión lo del lunes debió de ser también un run run en el estómago importante para ti no

Voz 1453 03:01 a las cinco de la mañana desperté sabiendo que ya no iba a poder dormir y evidentemente es un reencontrarte con tu gente Madrid Fusión es el congreso más importante que hay en este momento a nivel internacional y no lo digo por porque haya sucedido por qué lo hizo siempre haya sido un lugar en el que hayamos podido divulgar nuestro quehacer diario

Voz 3 03:22 sino porque te vas dando cuenta de lo que hay dentro muchas veces cuando estás fuera la gente empiece a decir no es que yo hice una ponencia en Madrid Fusión yo le conocí por Madrid Fusión y la relevancia que tiene lo que sucede en esta plaza justo en el título de la ponencia era Universo Local eso quiere decir que lo local tienes el universo de todo lo que necesitas

Voz 1453 03:40 sí pero no sé excluyente que vivimos en un mundo donde la riqueza territorial puede ser un lugar donde hacerte seguramente me moriré

Voz 3 03:52 habré cocinado todo lo podía lo posible de mi entorno y no lo habré acabado por suerte sin embargo quiero dejar una ventana abierta al mundo porque entiendo que es una manera de enriquecer culturalmente es una manera de decirle al mundo también que pese a que lo que tengo es importante me interesa lo suyo seguramente porque hoy más que nunca nos interesa también abrirnos al mundo nosotros sí que nos reciban que lo nuestro pueda llegar a pasar frontera fronteras políticas la cocina como la música como la luz no tiene fronteras en la gastronomía hay que abrirse al mundo no yo creo que fue uno de los códigos que la cocina española Room rompió

Voz 1453 04:25 seguramente de la mano de Juan Mari de Pedro Subijana abriendo unos

Voz 0194 04:30 voy cambiando los parámetros y divulgando de lo que hay fuera que te interesa no tiene ideas siguen lo que viene

Voz 3 04:35 pues es que es que casi me interesa todo soy disfrute don entonces en ese en ese componente de querer disfrutar de la mesa me interesa mucho todo me interesa mucho la ancestral y los códigos que hay de unión en las cocinas ancestrales yo en la ponencia del lunes comentaba justamente que en un momento me estaba refiriendo dumping o raviolis a una empanadillas Dorta Bellini en un momento mismo en bucle porque todo me llevaba la cabeza a que todo era lo mismo de él tenía un nombre dependen cocinaba no visto desde diferentes

Voz 0194 05:09 a lugares el Mediterráneo todas formas no digo solo el mares sino todo lo que es el Mediterráneo es una buen es un buen supermercado eh

Voz 3 05:16 bueno yo con catorce años con comentábamos en la en la presentación Vengo de Talavera a Denia directamente con dieciséis años decido de la cocina no tener un restaurante y en Denia justamente justamente por esto está reflexiona tú haces el entorno era privilegiado yo me sentía como no sé como Alicia en el País de las Maravillas no es el territorio perfectos que a un kilómetro a la redonda una lonja en parque natural frutales la huerta valenciana la alicantina sabes que qué más puede lo veo con los cocineros que vienen por nuestro restaurante que lo que alusiones que llega al barco minuto sea o tocan a la puerta los pescadores los agricultores inauguran todo real pero claro eso es un lujo que muchas veces te acostumbras a él pero no por ello a ser grandioso oí maravilloso para

Voz 0194 06:08 sin con dieciséis años ya querías tener un restaurante yo con catorce años empezó a fregar cazuelas en un sitio muy sencillo Denia una tutoría por ayudar a mi familia te fuiste con la familia con tu madre y ella trabajaba

Voz 3 06:20 va de sol a sol de la mañana a siete de la noche entonces yo con un crío recién aprobado GB que hacía Denia sólo básicamente sólo porque porque no hablaba hace llegar a nadie nadie vivíamos en el barrio de pescadores una casita pequeña entonces a la carretera marinas empecé a pedir trabajo en todo sitio que había abierto un trabajo evidente cuenta con catorce años en ningún lugar hasta que llegué al al lugar por suerte que estaban más apurados de todos los sitios que ha habido la persona que fregaba cazuelas y me dijeron que sabes hacer dije correr no sé hacer nada con catorce años que sabe Gardner me dijeron regalías cazuelas y me como Game Boy y allí empecé y luego ya la cocina in como la como él fría que la cocina estaban junto me gustaba eso yo no había cocinado nunca mi familia no tiene ningún antecedente gastronómico más allá que me agua

Voz 0194 07:08 la comida familiar familiar

Voz 3 07:11 la verdad que entendí antes de querer ser cocinero pensé un restantes es una buena manera de ganarse la vida esto es veía que bueno pues al final me decía mi padre quiero tener un restaurante decía pero hasta ahora ante Service diez y yo tampoco tenía muchos argumentos porque me había enganchado porque promete ser vena no ajeno como al periodismo cuando te gusta cuando te gusta o no me mucha explicación estábamos estaba seducido quiero decir bueno si llueve no era la única explicación que tenía esta voz

Voz 0194 07:41 si donde diste después puristas fregando cazuelas miras a los que están cocinando dices yo quiero cocinar pero tendrás que aprender no

Voz 3 07:48 pues mira yo mi mentores yo no tuve la posibilidad de hacer un esta ni formarme con otro gran chef nunca trabaja en las estrellas pero sí que tuve la suerte de que esa apertura mental o ese código abierto en el que estaba sometido a la cocina pese que antes era todo oscurantismo empezaron a ver muchos libros de cocineros entonces eso fueron mi mentor es la posibilidad de que los cocineros divulgara su trabajo su forma su manera de hacer su cultura y su territorio me sirvió perfectamente para seguir haciéndome la vida como un cocinero obrero Seng sí yo y a la vez ir soñando ponerle fantasía lo que hacía y tuve la suerte que la gente que me acompañaba en el viaje jefes de cocina propietarios de restantes que me daban trabajo con vieron en mí un Pipi o lo que metía la mano y que al final mira lo que yo quería cocinar y quería que me enseñaran para que no fueran intruso lo que hacía era limpiarle la mesa cubierto la tabla dejó pelota no pelota no lo que hacía era ganarme los para permitir el voto imagínate que te dan un mero qué cuesta un dineral me quedan para que yo lo ha horas no te creas que como para estropear en Japón son cinco años hasta que termina puedes hacer esto

Voz 0194 09:03 el primer día que tú haces algo diferente tú te acuerdas lo primero que hiciste qué dijiste esto ya es diferente

Voz 3 09:09 bueno no no tengo conciencia exacta pero sí que sé que que lo que íbamos planteando lo que iba planteando era transgresor porque no me entendía nadie entonces en mi propio entorno me ponían ya algunas Barreda porque al final yo lo que hasta que tuvo mi propio restaurante lo que iba haciendo era modificar el éxito ya existían estas casas entonces claro no cuando hay un éxito muy a plantear al final empezó pues los postres que es cuando todo el mundo se libera tú ves a alguien que no quiere comer más que cosas serias como chuletón besugo uno pimiento desde como la dama blanca con una bengala ahí encima no entonces los postes te permitían un poquito jugaré y me fui ganando también un poco mi sitio no eran momentos

Voz 0194 09:50 fácil porque porque no había universidad gastronómica no había esta apertura que hay ahora mismo con posibilidades que tienen ahora los que quieran dedicar a la cocina es verdad el campus enorme ahora Carlos había mucha gente en la ponencia decía

Voz 0335 10:03 sí sin hasta ahora en la auditoría del Palacio de Congresos de Madrid lleno además es que estaba en Prime Time la buena no cuando a todo el mundo a ver ley no solamente había mucha gente sino que había gente muy importante yo he estado hablando con algunas personas sobre su impresión

Voz 3 10:19 de esta ponencia la primera en cuatro años Quique Dacosta

Voz 0335 10:22 por ejemplo una periodista gastronómica a la que yo admiro ya en esta costa

Voz 1855 10:25 me ha fascinado he tenido la suerte de estar en varias ocasiones su restaurante muy al principio de todo cuando tenía unas propuestas un poco más barroca donde bueno no apostaba por otro tipo de cosas ya en ese punto intermedio que fue en el año dos mil doce dos mil trece cuando empezó a apostar más por el producto por las simplicidad y hoy lo que nos ha mostrado una madurez ese camino que se inició en ese momento con una gran conciencia que ya la mostró pero que ahora la reafirma no solamente al territorio en el que está sino también a las gentes que lo habitan pues con ese compromiso por ejemplo con los pescadores

Voz 0335 11:00 bueno hay una persona que seguro que de rojo pues bueno pues que que que espera un poquito porque todavía hay más piropos quizá suena un cocinero que se llama Juan María Arzak

Voz 4 11:10 es uno de los grandes cocineros del mundo y lo está haciendo francamente bien la verdad es que no tengo más que elogios por la por la por es creativa totalmente evolutivos sobretodo esto de que ha hecho

Voz 1855 11:25 la raya o cómo no la la Morena encantado

Voz 4 11:28 poder el de cómo les saca el tío principios a todo sufren

Voz 0335 11:34 bueno hay para acabar otro colega valenciano muy importante Ricard Camarena

Voz 5 11:39 regreso espectacular sobre todo yo creo que Quique es un cocinero fundamental para entender la gastronomía en nuestro país a mí particularmente ha sido de las personas que más me ha inspirado por tenerle cerca no no ya la manera de ver la cocina sino en la manera de entender la profesión de dedicación siempre es un ejemplo a seguir para mí yo le miro y les respeto al cien portero

Voz 0335 12:03 Carnero gracia porque además cuando había pagado la grabadora me ha dicho pero es que además

Voz 0194 12:06 es verdad es decir que nosotros a lo mejor también también también qué era eso de los salazones Insa al que decía antes Carlos

Voz 3 12:14 una de una de las partes que hemos contado es un trabajo muy importante en nuestra cocina en este momento que es el tratamiento de de la Sal pero no tanto como conservante ni común sancionador sino como una manera de cocinar estos cambian poco los parámetros porque sí que es cierto que que la viene o a conservar el producto posiblemente estamos vivos gracias a la claro sí sí pero por otro lado lo que hemos intentado es que aquellos productos que tienen una identidad gustativas la sal los cocine pero no les transformen haciéndolo otra cosa

Voz 0194 12:44 o sea que no sean no salazones vamos a poner un ejemplo

Voz 3 12:46 una pata de cerdo aún jamón dista mucho lo que yo planteo es que si coge una ventresca atunera puso la sal y aún salazón durante seis meses que a los seis meses el atún siga siendo atún que huela fresco y lo más curioso de esto es que además hemos conseguido un sistema que es crear una atmósfera salina sin que tenga el producto contacto con la sal por la corriente da ir a tres grados de temperatura no sé lo que sería lo que debería de pasar está fresco hay una concentración de proteína y de grasa es absolutamente maravilloso que es lo más curioso de esta lo hace

Voz 0194 13:21 cuánto tiempo se tarda en llegar a esto pues hombre yo llevo desde luego pero no pero sí desde el día en que se te ocurre la idea vamos a probar a trabajar con sal en el ambiente

Voz 3 13:31 bueno sí pues es una evolución nosotros con los salazones llevamos tres o cuatro años más o menos llegar al punto la suma también de hablar con gente con otros cocineros de gente que tiene otra experiencia con gente que te ayuda de otras disciplina filial piensa que para hacer un turno de esa estaba explicando a Carlos no al final hay mucho de ingeniería también para atraer hacer bloques de sal que no sea rompen para crear atmósfera y lo más particular es que al final cuando lo pones en la mesa con nosotros lo presentamos como si fueran queso francés unificando creyendo mucho también en este legado cultural cuando lo ve la gente dice sede que estábamos hablando pero cuando lo llevaba a la boca salgo absolutamente nuevo y esto es también conmovedor porque es lo de siempre pero de otra manera

Voz 0194 14:13 la satisfacción además no cuando ves el cómo reacciona la gente eso que a ti te ha costado tanto tiempo no

Voz 3 14:20 si es si si había expectación para vernos reaparecer en Madrid Fusión después de cuatro años imagínate la expectación que hay cuando conseguimos que alguien desde cualquier lugar del mundo España del pueblo al lado con muchos recursos lo pocos recursos ahorrando decide pasar una noche con nosotros las expectativas que son que hay en en lo que pueda pasar esa noche es muy alta todo lo que yo aspiro es a seducir al cliente y a cumplir sus expectativas

Voz 0194 14:45 otro transportista de felicidad como siempre Martín Berasategui yo me dedico a transportar felicidad cuéntanos qué es sí

Voz 3 14:53 buenos en la campaña cuando es una campaña que hemos hecho para los restantes de Valencia porque el fútbol es una campaña básicamente que está en Instagram que es provocar con la comida entonces cuando nosotros estamos planteando todo esto siempre con mucho respeto era como el Real pulpo no de aquello de que ya te vamos que saliva que los tal ya al final estábamos hablando de nuestra propia cocina de esta manera entonces lo que hicimos fue básicamente crear un un cuño para para la para Mercat Bar gol de Carolina que son dos modelos de negocio al Foot como ya se denominan que nacieron en plena crisis económica y lo que pretendemos acercarnos a la gente pero sin renunciar a la excelencia sin renunciar a la calidad al buen ambiente y bueno al final acercándonos en la premisa a la que nos apartaba de alguna manera de los grandes restaurantes del público no que era el precio no habéis tenido estuviera preguntarte

Voz 0194 15:46 habéis visto de alguna manera al margen de que la creatividad pero sabéis es también obligados a crear estas líneas y casual como tú como tú lo llamas

Voz 3 15:55 en mi caso te diría que sí porque yo era muy reacio de abrir otro restaurante que no fuera todo aquello que me distanciar a del la esencia de lo que yo soy cocinero creativo innovador otra en Denny todo aquello pero sin embargo ese empuje esa necesidad por la subsistencia de algo cada vez que por el propio romanticismo nos olvidamos que es el negocio porque esto está posiblemente por eso está la cocina española en el igual que estamos somos unos románticos sin embargo a día de hoy me alegro mucho porque además me rodeado de un agente un equipo maravilloso en cocina en la Movilidad experiencias interesantes igualmente creativas pero escenificar de otra manera y también nos ha dado la posibilidad hoy con esta experiencia adquirida de coger la cocina española como lo vemos nosotros llevarla por el mundo haciendo conferencia o con proyecto que hay a final de año

Voz 0194 16:44 también se cerca entiendo se acerca gente a a Quique Dacosta cocinero que a lo mejor no se acercaría porque es verdad que a lo mejor piensas son tres estrellas Michelin esto está fuera de mi alcance aunque luego lo esté o no los te da igual pero está fuera de mi alcance una manera también de que se acerque a vosotros no

Voz 3 16:57 Iker m que al final caen en el tres estrellas por qué por qué al final empiezas el Mercat Bar pico te has te vas a la caverna que es algo más divertido más dar la vuelta al mundo un fin de semana cumple años vas al Poblete una estrella Michelin ya te aproxima a mi universo mal auténtico y al poco tiempo te que te dice es que Nos queda este mágico también porque es el trabajo bien hecho en cada uno de los escalones de la escalera de de un modelo de negocio pero sobre todo en un modelo de vida que está asociado a la felicidad y a la excelencia ID igual que la excelencia sacrifiquen veinticinco euros como marcaba porque cosas maravillosas tomen posesión

Voz 0194 17:33 si te da tiempo puedes están encima de todo no o esa delegaron

Voz 3 17:37 si no se soy soy un delegado ornato que no está bien habrían hablado abriendo la lata así delegando su muy buenas pero sí cuando delegadas o cuando aprendes a delegados cuando tienes un entorno con grandes dotes comprometido gente de la que yo tengo yo soy lo que soy por la gente con la que trabaja

Voz 0194 17:59 el proyecto de Londres me dice ella

Voz 3 18:01 para ella bueno esto es un planteamiento que tiene como lectura yo siempre he dicho que la cocina española tiene que estar al pueblo el mundo tutelada de lo grande hecha porque hay veces que vamos con mucha gente y ella en Nueva York pero qué horror que nos ha que hay que claro pero quién de todos nosotros hemos ido Nueva York bueno a a formar a la gente que claro que este país es un planteamiento de primero de no hacer algo Quique Dacosta vanguardia que para eso ya está lo de Denia sino que soy donde estoy que es Valencia lagunera valenciana y los arroces en paella es el Código Natural además en el dos mil cinco publicó un libro sobre este cereal y lo que hemos hecho es crear un modelo de negocio bueno vamos que era un concepto que esperamos que un modelo de negocio que se abra a final de este año que se llama en paella porque de alguna manera también manda el mensaje muy claro en paella porque no todo lo que vamos a hacer van a ser para ella pero sí en este recipiente con este código vamos a coger todas las recetas todas las formas de cocinar paella de la Comunidad Valenciana

Voz 1453 19:01 y lo vamos a llevar a Londres Sarmiento leña igual

Voz 3 19:05 complicarnos la vida que parece que esto va siendo fácil

Voz 0194 19:08 si te sirve la semana pasada hablábamos con alguien que asesoraba a los a los restaurantes no con con Paco fue manager de las tendencias y me decía lo primero hay que tener claro el concepto tú tienes claro concepto con esto ella es decir que tienes ya el noventa por ciento del éxito

Voz 3 19:23 sí pero no es el otra parte el concepto que es el negocio que vayan vayan los londinenses a comer paella bueno esto esto es lo primero porque también es cierto que va a haber una gran afluencia de personas españolas que están viviendo en Reino Unido que va querer acercarse a nuestro sabor encontrar a reencontrarse con él

Voz 0194 19:41 el próximo año

Voz 3 19:42 pero bueno yo creo que sí desde Denia ya justamente con la con el restante abierto vamos viendo también que el cliente que tenemos internacional ya no tiene cogido punto gustativas hablando

Voz 0194 19:52 claro esta semana de haber sido de vértigo para ti reaparición en Madrid Fusión empiezas temporada también abre abre a las abierto temporada en Quique Dacosta tienes la obligación de abrir temporada siempre con con novedades con muchas eso es algo que te obsesiona

Voz 3 20:04 a ver si es uno si es una obligación es una obsesión me lo he buscado cosa mía pero sabes qué pasa que yo entendido que para que la gente venga Denia lo que busca de nosotros no es una gamba maravillosa solamente para eso hay feet restante maravillosos Denia también sino que soy capaz de hacer con una gama con una gamba pato con los salazón Ian con han buscado en nosotros la innovación o han querido luego hay un código no en nuestro restaurante que es como vas teniendo al fin de la gente tenemos dos ofertas y el cincuenta por ciento de lo que nos piden es el menú histórico el universo local el otro cincuenta por ciento es el de innovación y a ver qué empresa del mundo es capaz de desprenderse de uno de los cincuenta por ciento de las renuncias a que era no fue no puede renunciar a nada porque al final también somos esto no

Voz 0194 20:48 adónde crees que va a la cocina las tendencias que nos espera

Voz 3 20:51 yo creo firmemente que hay primero el territorio los territorios van a seguir marcando el devenir de de la innovación y de la tradición en cuanto a la innovación los cocineros las mentes de los cocineros van a marcar un poco el impuso su talento su visión de interpretar su territorio sea tradicional o innovador luego antes tres tendencias claras en las que cualquier estilo unas el foco llamarlo la parrilla llámalo o pasar de cualquiera de la fórmula la otra el crudo ya no solamente hablo de Japón no estoy hablando de es Moody's estoy hablando de sopas ensaladas pescados de carnes el crudo y la otra es la vías de conservación de los alimentos en sean fermentado bien sean salazones en San encurtidos estas

Voz 6 21:36 tres vías y además lo bueno que tienen estos tres conceptos que están marcando un poco lento puso del mundo es que no están definiendo un estilo de cocina lo que están haciendo es tu extradición usan me estoy al servicio Dilar Acosta muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos en esta semana de locura para gracias y suerte créeme que son los Places