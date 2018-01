SER Consumidor: ¿Son realmente necesarios los suplementos alimenticios? (28/01/2018)

Voz 2 00:00 se

Voz 0927 00:06 consumida con Jesús algún hipermercado se inventado un están con trescientos productos supuestamente saludables entre ellos muchos procesados y ultra procesados totalmente desaconsejado por los nutricionistas sólo un grave error en Cataluña hay un libro para orientar a los niños en su alimentación que curiosamente invita a consumir ciertos productos no precisamente sanos quién está detrás alguna marca de alimentos que hace precisamente esos productos algún día tendremos políticas de alimentación nutrición de verdad eficaces sin interferencias sin intereses sin irresponsables

Voz 0927 01:17 a buenos días gracias por estar ahí bienvenidos los mandos técnicos Julio Hernández no sé porque lleva una camiseta blanca es habitual no si a la producción Jorge García Jorge qué tal estás uno blanquiazul de efectivas como si es decir

Voz 0026 01:31 bueno bueno bueno a ver cuéntanos ya lo que hemos preparado para hoy en qué tal buenos Jesús venga hoy nos hacemos una pregunta es que bueno pueden las marcas marcar las pautas de alimentación a los niños y las empresas alimentarias no

Voz 0913 01:45 en absoluto no pueden no deberían tener lo que más grave es que la Administración pública es justo el vehículo que están utilizando para hacer su propaganda

Voz 0026 01:58 ya hablaremos también de la moda y los complementos alimenticios ya saben omega tres potasio bueno todos estos son necesarios

Voz 6 02:04 no son necesarios esto suplemento en unos casos porque ya los consumidores come suficientemente bien en otro porque con la simple sustitución pero una dieta equilibrada no hace falta tomar esto pronto

Voz 0026 02:16 además charlaremos con el portavoz de la plataforma Stop pagos a tercero porque mucho ojo yo es que es posible que si su factura del móvil se ha disparado quizás sea una víctima de estos pagos bueno sabremos también quiénes son las compañías aéreas que más reclamaciones tienen nuestro colaborador José Miguel Mulet que reaparece en SER Consumidor nos hablará de un cereal con diez veces más fibra

Voz 0913 02:42 si entonces engorda menos se digiere mejor es mejor para el tracto digestivo entonces en principio si queremos saludar

Voz 1136 03:15 encías de nuestros oyentes tiene hombres Rosana

Voz 7 03:18 a iba a finales de noviembre el veinticinco de noviembre compramos unos muebles ni que ha de San Sebastián de los Reyes bueno para que no lo trajeran a casa en los instalaran

Voz 0927 03:28 todo un odisea que luego les contamos y a quién no asesorará nuestra asesora jurídica de de hoy y naturalmente el humor de El Mundo Today

Voz 0927 04:43 bueno una asociación de consumidores bajo sospecha un restaurante que cobran más de mil euros a unos chicos por unas cenas por cuatro menús más o menos importantes pero desde luego no para mil euros fraude en Spotify denunciado estos días aquí no queda la cosa cuántas veces no han oído decir que la industria alimentaria maneja muchos hilos en el diseño de nuestros hábitos alimentarios cuántas veces han oído decir a nuestros dos nutricionistas de cabecera Julio Basulto Juan Revenga que la industria alimentaria no debería mandar tanto en la política de la obesidad el sobrepeso etcétera pues hoy les contamos una historia que tiene mucho que ver con esto un libro que está en los colegios en Cataluña concretamente y que defiende cosas como merienda Cacau natural enriquece la leche il hace más atractiva está detrás bingo la industria alimentaria la arena Javier Guzmán ex director de la ONG vs F Justicia Alimentaria Global qué tal cómo estás

Voz 13 05:37 Javier te ver cómo se mueve ya ya estado aquí muchas veces con nosotros

Voz 0927 05:41 no es la historia de de este libro que es alucinante no

Voz 14 05:45 bueno pues es un es alucinante creatividad

Voz 13 05:48 este viernes una yo lo que soy

Voz 14 05:50 la propia a la propia Generalitat de Cataluña el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales Familias es un libro que se publica una guía para que sean al al infante creéis que crece que se publique se distribuyen las escuelas de Cataluña que se publicó el año dos mil quince Isabel quedó en diferentes publicaciones no y a través de diferentes denuncias de padres y madres pues no llegó la situación de esta de esta donde hay consejos de todo tipo que también consejos alimentarios qué directamente sólo una catástrofe porque van en contra de la propia recomendaciones de la OMS porque van incluso en contra de la propia recomendaciones de la Agencia de Salud de la Generalitat pero además es que son página por página cuando hablan de la el desayuno hablan de la comida son como recomendaciones o consejos para la familia no lo que están aconsejando lo que está recomendando son que tome los niños algo que también cola caos que tomen cualquier tipo de alimento de ese tipo que bueno que son que los perfiles personales no son no son de los más sanos y además además es que incluso ponen logotipo en cada una de las páginas patrocinado por la empresa que está haciéndose propaganda por tanto es que es un paso más allá es que es es que

Voz 13 07:03 sí ya no sólo que estemos

Voz 14 07:05 ah gobernados por las industrias que no tengamos dos consumido de defensa y los padres y madres de este ha de esta publicidad engañosa dirigida al niño sino que es el propio instrumento de Estado o de la administración pública que se pone al servicio como una plataforma de publicidad directamente a las tres

Voz 0927 07:22 productos que los especialistas siempre dicen que ahora debería ser un consumo ocasional lo muy moderado y sin embargo ellos lo ponen ahí como principal protagonista de las de las meriendas por ejemplo de los niños lo que tú decías lo más grave es que detrás está una industria alimentaria que justamente vender esos productos osea que la industria no y le dejan hacerlo bueno pues puede tener más menos fatiga pero hombre que se lo tolere las autoridades de una comunidad autónoma parece bastante vergonzoso aunque tampoco cambia mucho con lo que hacen otras industrias con respecto a a al país y la el marcar las políticas de Nutrición Alimentación y tal en nuestro país no habló de determinados programas que evidentemente son un fracaso

Voz 0927 09:17 el daño que hacen y la confusión que generan cuando determinados colectivos médicos están detrás de estas de estas historias como denunciamos aquí en su momento las galletas patrocinadas que siguen por determinados colectivos médicos y que claro eso confunde a la gente cómo va a pensar la gente que los médicos tienen intereses en en B en que se vendan más o menos unas galletas determinadas que no son insana porque en este caso también este este libro que por lo que decís está supervisado por la Sociedad Catalana de Pediatría no que ya hecha

Voz 14 09:45 se les esa tasa sensatamente sacarlas en este libro no sólo estamos denunciando oye quita esta publicidad

Voz 0913 09:51 la cubierta plana cubierta

Voz 14 09:54 política directa sino que además Jamaat los contenidos

Voz 0927 10:51 director de la ONG vs F Justicia Alimentaria Global muchísimas gracias como siempre por atender nuestra llamada

Voz 19 11:46 pues a nuestro juicio son claramente innecesario porqué decimos esto bueno hemos hecho una encuesta entre mil doscientas persona donde se señala que el treinta por ciento de los consumidores en la actualidad toma algún tipo de suplemento alimenticio que hemos hecho le hemos preguntado sobre sus hábitos de alimentación ya hemos comprobado que pues digamos que sí da una suplementario León absolutamente ilógica innecesaria y es que precisamente quienes mejor comen desde el punto de vista nutricional son los que toman este tipo de suplemento por tanto en su dieta no son necesario hay otra también el fenómeno ya aquellos que tienen algún tipo de deficiencia en su dieta así que en este caso sí que podrían tomar los suplementos pero que ocurre que simplemente variando muy poquito su dieta tomando por ejemplo en el caso de la vitamina C más fruta verdura pues ya tendrían cubierta perfectamente su necesidad de nutricionales sin necesidad de recurrir a este tipo de suplementos que a la larga no sale muy caro porque claramente a la vista de la encuesta son innecesarias

Voz 0927 12:51 innecesarios y además bueno que en algunos casos a lo mejor hasta pueden provocar algún tipo de problemas en nuestra salud en contra de lo que podemos pensarlo que está totalmente incontrolado el consumo estamos tomando algo resulta que lo tenemos perfectamente cubierto con nuestra dieta no

Voz 19 13:05 en general son raros los problema por el exceso no son raros los problemas de salud desde ese punto de vista no no nos preocupa es uno preocupa más al bolsillo son muy caro que como digo a la vista de los resultados precisamente quién mejor come mal los toma

Voz 0927 13:20 eso sí en todo caso Enrique siempre cuando se piense que se tiene alguna duda o que necesitamos complementar por algo porque tenemos una carencia que sabemos de nuestra alimentación siempre consultar al médico no no ir por nuestra cuenta porque en algunos sitios ya sabemos lo primero es vendernos sin ningún problema

Voz 19 13:35 claro claro hombre es decir vete tú a a algún tipo de establecimiento donde además te van a decir que esto es buenísimo porque tiene una cantidad de mejora o cuidado que están ya en la alimentación efectivamente como tú dice Si hay una patología

Voz 0927 13:50 ah sí acuda al médico y ahí nos dirán que tenemos que

Voz 19 13:53 más pero si seguimos una alimentación equilibrada con todo tipo de nutriente no vamos a necesitar la mayoría de estos productos

Voz 0927 14:00 bueno oye aprovechando que ésta simplemente una pincelada acá alguna novedad con el tema de Volkswagen que también había hecho una consulta entre afectados y la verdad es que la gente está bastante desquiciada él el el diésel gays

Voz 13 14:10 famoso eh sí bueno ya sabes qué

Voz 19 14:13 tomadura pero aquí tenemos paciencia

Voz 13 14:16 sabemos que tenemos la razón y la justicia

Voz 19 14:18 otra parte y tarde o temprano se hará justicia ahora hemos sacado los datos de una encuesta que hemos hecho no sólo en España sino en varios países Bélgica Italia Portugal en concreto diez mil quinientos afectado en nuestro país ha respondido casi dos mil personas

Voz 0442 14:32 buenas resulta que lo que queremos pone en evidencia

Voz 19 14:34 se ha conectan cuesta los daños que esto ha supuesto de media y en el cuarenta y dos por ciento notó cambio a peor en el coche casi la mitad de los encuestados sí tuvieron que pagar reparaciones vinculada que supusieron aproximadamente unos mil ciento sesenta euros de media es decir que ya con el tiempo y con esa supuesta

Voz 14 14:56 reparaciones que lo iban afecta al rendir

Voz 19 14:59 dentro del coche vemos que sí afecta muchos caso que ocasiona avería ir bueno mientra seguimos esperando a que se admita la demanda hay que se empieza camina judicialmente sinceramente es uno da mucha envidia mirad a otros países verdad en concreto Bélgica donde ya los los afectados están en los tribunales donde confiamos que van a obtener una indemnización adecuada los perjuicios que han sufrido y aquí seguimos esperando

Voz 0927 15:27 muy bien pues seguiremos esperando y habrá que seguir luchando Enrique García portavoz de OCU como siempre muchísimas gracias un abrazo un placer

Voz 20 15:33 en el eh digo que estás harto de que

Voz 21 15:41 que tomen el pelo y no lo dudes SER Consumidor con Jesús Soria busca nos en Facebook

Voz 0927 15:48 bueno otras cositas sobre el tema de la polémica de Lidl de los huevos si venden unos huevos que son campero que son mejores que son peores y nutricionalmente parece que hay muy pocas diferencias está muy bien que se opte por determinados tipos de huevos que nos han preguntado qué son campero las gallinas están más libertad que las del la jaula todo ese tipo de cosas pero no se vuelvan locos que entre los ecológico los campuseros y sobre todo entre los campuseros en los que está en el suelo y las gallinas que están en la jaula tampoco hay tanta diferencia de juego desde el punto de vista nutricional quizá algo cambia el sabor quizá algo más de vitamina pero muy pocas diferencias otra cosa la opción del bienestar animal que siempre está muy bien de forma tampoco vamos a sacrificar a a un establecimiento que ha decidido ir avanzando en este terreno porque es un avance así que bueno vamos a otras historias el otro día se ponía en contacto conmigo a través de Twitter quién está detrás de esto pagos a terceros pagos que se realizan por servicios de contenidos como aplicaciones suscripciones a servicios para el móvil a veces sin saberlo pero que nos pueden costar un dinero se puede disparar y bastante la factura y muchas veces sin saberlo bueno les vamos a contar esta historia

Voz 22 17:01 Trigueros tres punto cero uno de los nuevos dimos las ofertas bajo sospecha los fraudes las estafas

Voz 13 17:12 Borja Merino que tal cómo estás buenos días buenos días

Voz 0927 17:15 el cuéntanos primero para que no se escuche que no esté metido en esto qué es exactamente todos los pagos a terceros de que denunciará desde estos pagos a terceros venga

Voz 14 17:23 pues vamos a terceros es una opción que ofrecen las principales compañías de teléfono en el que te permiten pagar pues suscripciones o contenidos en internet a través de tu factura telefónica

Voz 0927 17:36 que cuestan más o menos entre tres y seis euros no

Voz 13 17:39 si las semanales que te aplican con tres seis euros has perdí

Voz 0927 17:44 que bastante dinero

Voz 14 17:45 pues yo ha perdido unos ciento diez euros en esta estafa tres punto cero

Voz 0927 17:50 le puede pasar a cualquiera es algo que haya que conectarse que apuntarse es algo que sin querer que no suscriben de forma fraudulenta cómo es esto

Voz 14 17:59 pues desgraciadamente la compañías tienen un pequeño truco hoy es que no te informan de inicio que tú tienes

Voz 0913 18:04 sí

Voz 14 18:04 ha activado la posibilidad de pagar a través de tu factura entonces todos todo el mundo de que tenemos pues a navegamos a través de Internet hacemos a enlaces a páginas web donde nos faltan Ballmer o a noticias que de fuentes que no son muy fiable pinchamos en algún sitio que no conocemos o en un banner

Voz 0913 18:27 simplemente para quitarlo ya te a sus

Voz 14 18:30 quitó a todo tipo de suscripciones yo en un día cuyo estricto a cinco plataformas sin enterarme

Voz 0927 18:37 ya ya oye y Lugo el operador cuando tú reclaman se lava las manos o realmente lo soluciona te lo descuenta quitan devuelto este dinero o no

Voz 14 18:45 no todo en todos los casos sí que a lo mejor dependerán a ver qué compañía pero en todos los casos el operador se lava las manos y te lleva directamente al antes que te quejes al tercer

Voz 0927 18:56 esto lo tienen los principales operadores no

Voz 14 18:58 sí yo he contrastado Soy cliente de las tres compañías ahora me he dado de baja en Vodafone pero tanto corazón Movistar y Orange tiene activado por defecto este este servicio el pago de la factura

Voz 0927 19:09 oye me contabas ayer que hay una cosa un problema que es que normalmente en otros servicios cuando das a la X es que no quieres y aquí es lo contrario no parece que eso es bastante lo utilizan un poco para enganchar a la gente no de forma delito engañosa

Voz 14 19:23 todo el mundo entendemos que la X es para cerrar pero resulta que me como comentaba una operadora de de la propia Vodafone que simplemente esos esos cargos aparecen los que suscriben por dar a la X Men in lo normal sería aceptar o continuar o

Voz 0927 19:42 si alguien alguien parece que llegó a pagar hasta dos mil euros no

Voz 14 19:45 si él me encontré un caso de una chica de Orange clientas que a lo largo de dos años había acumulado dos mil euros en pagos a terceros

Voz 0927 19:56 ya ya ya bueno pues los servicios jurídicos que nos asesoran habitualmente nos dicen que si no sea contratado que evidentemente se puede reclamar y que todas estas practicas todo lo que hay detrás de todas estas contrataciones garitas pues parece que tiene mucho de práctica abusiva así que a cualquier persona que le haya afectado primero controlar mucho la factura y luego si tiene esos cargos pues que reclame a la compañía incluso que lo ponga en manos de profesionales de las Asociaciones de Consumidores OMIC para que se lo lleven y en todo caso para que les les devuelvan el dinero Borja Merino muchísimas gracias gracias a vosotros a vosotros adiós hasta

Voz 0927 21:01 error bueno en otro tipo de cosas pues pasa más o menos lo mismo no son pocas las reclamaciones por los retrasos de los aviones saben las compañías que más reclamaciones

Voz 1136 21:13 hechos hola qué tal cómo estar Cristóbal Fernández

Voz 23 21:16 hola buenos días portavoz y director de comunicación de

Voz 0927 21:18 he reclamado el punto es cuáles son las compañías que más reclamaciones tienen por parte de nosotros los usuarios

Voz 23 21:23 pues entonces me el diecisiete han sido Ryanair Vueling e Iberia que la verdad es que también son las que

Voz 13 21:31 lo que más vuelos tiene más buenos tiene pero el orden en distintos fíjate si cambia

Voz 23 21:37 sí hay hay algunos cambios hay porque el año pasado Vueling tuvo un montón de problemas el verano pasado y fue la la aerolínea más reclamada el año anterior el dos mil dieciséis este año vuelen ha hecho las cositas un poquito mejor Ryanair se ha convertido en la que más reclamaciones tiene que también es verdad que es la que más vuelos tiene pero hay algunos cambios a las compañías que a pesar de no tener tantos pasajeros que tienen índices altísimos

Voz 13 22:05 hola buenas pues fíjate

Voz 23 22:08 si alguna cosa curiosa Cubana de Aviación en la compañía que tiene un peor ratio cubana sólo transportó treinta mil personas el año pasado y sin embargo tiene a más de seiscientas reclamaciones hay compañías el latinoamericanas además de de cubana y luego algunas compañías que te hacen vuelos chárter españolas como Plus Ultra como vamos que que están también en en este ranking digamos ponderado en función del número de pasajeros que transportan cuantas recabación Asahi

Voz 13 22:44 estáis me en función del número de vuelos realmente

Voz 0927 22:47 no tanto tienen muchas reclamaciones porque tienen muchos vuelos pero en el caso de valorarlo de otra forma es es cambia ya claro

Voz 0442 22:53 K

Voz 23 22:53 yo cambio ahí en ese caso pues si cogemos las veinte compañías que más pasajeros transportaron el año pasado que por cierto ha sido doscientos cincuenta millones de personas las que han viajado llevas batido récord también aquí pues de esas doscientos cincuenta millones de pasajeros las veinte manías y el ranking lo encabeza Ryanair Vueling Iberia pero sin embargo la cruzamos con el número de reclamaciones el ranking cambia la primera sería Air Europa la segunda es tapa la compañía de Portugal y la tercera es Air France

Voz 13 23:24 sí bueno Cristóbal que vosotros claro cada vez más reclamaciones no o que os llegan a vosotros no pues si se ha hecho porque luego no reclamamos mucho pero pero sí que se nota al aumento no

Voz 23 23:36 sí efectivamente no reclamamos mucho porque se calcula que hay dos millones de esos doscientos cincuenta millones de pasajeros dos millones de personas son víctimas de cancelaciones retrasos con lo cual según la legislación tienen derecho a una compensación que va entre doscientos cincuenta y seiscientos euros de indemnización según la distancia del vuelo la mayoría o no lo sabe y parece que es muy complicado y no los reclama el año pasado tuvimos a treinta mil reclamaciones pero claro frente a dos millones de pasajeros que pueden reclamar pues todavía es poco

Voz 13 24:12 es poco muy poco Cristóbal Fernández muchísimas gracias de valor pregunto es gracias seguiremos peleando vosotros también hasta la próxima

Voz 0927 24:38 se imaginan un cereal que contenga hasta diez veces más fibra se imagina lo que puede suponer pero de dónde sale esto bueno vamos a hablar con un experto va a aclarar perfectamente

Voz 17 24:50 etiqueta

Voz 13 24:52 José Miguel Mulet qué tal cómo estás muy bien buenos días buenos días profesor

Voz 0927 24:56 el titular de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia divulgador en temas de biotecnología alimentación autor entre otros de comer sin miedo transgénicos y también transgénicos sin miedo no

Voz 13 25:08 sí pero conmigo los oyentes nos viene bien

Voz 0927 25:11 los productos naturales vaya timo oye queríamos que nos valoraran esta noticia que hemos visto esta semana que han descubierto un cereal un trigo concretamente con diez veces más cantidad de fibra de lo habitual que te parece

Voz 0913 25:23 pues me parece que es un buen ejemplo de que a veces hay publicidad que real se refiere estamos acostumbrados a que nos digan unas propiedades

Voz 0927 25:32 lesión antes que si el agua ligera que

Voz 0913 25:34 qué tal que cuando sale una cosa que realmente tienen una evidencia detrás no nos la creemos yo hay que decir que cuando vi la nota de prensa fui a mirar porque me sonaba un poco raro sí que es verdad que hay un desarrollo científico y tecnológico detrás que además en la propia nota de prensa Fava que es algo que deberían hacer todos y se pudo seguir muy fácilmente esa basado desarrollado en Australia por un centro de investigación que entonces el lo que sería parecido al CSIC de España lo que han hecho ha sido el trigo básicamente el grano el principal componente Sabrido que son azúcares de cadena larga entonces el almidón tiene dos tipos la Milosz López Pina pero para hacerlo corto hay uno que se digiere muy bien por lo tanto te da mucho azúcar en la sangre y te el índice dice Micó entonces claro eso engorda más más pico de insulina en cambio lo que han hecho es aumentar el almidón que se digiere peor y por lo tanto el azúcar suelta más lentamente y entonces engorda menos se digiere mejor es mejor para los tracto digestivo entonces en principio sí que es más saludable

Voz 0927 26:44 esa desde el punto de vista de la salud de la nutrición de que vayamos mejor al baño todo eso es genial porque además en nuestro país pero en general las cantidades de fibra que deberíamos tomar están muy por debajo de la recomendada concretamente en España creo que estamos en lo lo recomendarles veinticinco treinta pero nosotros no llegamos ni mucho no a esa cantidad

Voz 0913 27:03 pues sí en principio este turismo sería recomendable insistiendo en que ningún alimento individual nos va a hacer maravillas

Voz 13 27:11 no es lo que hay que mirarla billete

Voz 0913 27:13 entera pero sí que es mejor que esté privó es mejor que un trigo blanco posiblemente sea diferente de un pan integral que tiene salvado y que también tiene fibra insoluble aunque no sea el mismo tipo de sidra pero bueno son cosas que ya hemos dicho varias veces aquí otra cosa divertida digo que quiere decir

Voz 13 27:32 sí es que el artículo original

Voz 0913 27:35 el turismo está disponible desde el año dos mil cinco si esto ha tardado tanto en lanzarse

Voz 13 27:41 trece años que es verdad

Voz 0913 27:43 sí pues te lo cuento una cosa muy divertida porque toda la investigación original se hizo con variedades transgénicas es con variedades transgénicas se llegó descubrió esta tribu para sacarlo al mercado como en Europa tenemos estas manías con los transgénicos tuvieron que hacer el mismo proceso por métodos no posee únicos que son cruces hibridación es claro eso es muy trabajoso y sobre todo muy lento osea que hace trece años que hubiéramos podido tener esta tengo un supermercado lo tenemos ahora

Voz 0927 28:14 bueno entre otras cosa José Miguel lo que va a evitar es que mucha gente tenga que tomar si consume este tipo de trigo es suplementos tantas veces innecesarios no en este caso por si no

Voz 0913 28:25 en general suplementos no hay que tomar nunca es una buena dieta salgo que te lo diga al médico pero una cosa muy concreta es decir menos pastillas menos por delitos menos cosas más tener una dieta equilibrada y ante cualquier duda pues acudieron profesional

Voz 0927 28:43 muy bien pues José Miguel Mulet seguimos hablando tiene por ahí un te emita de que nos tiene

Voz 0913 28:47 hablar otro día eh tengo una cosa de que esta semana la Unión Europea el comité jurídico ha hecho un dictamen de que el CRISPR que es una tecnología nueva no puede ser considerado un transgénico lo cual es sobre la puerta a que tengamos biotecnología por la vía rápida nosotros platos ya esto la primera aplicación sería un descubrimiento como este no tardaría trece años en llegar al supermercado esto sería mucho más rápido que bueno José Miguel

Voz 0927 29:14 como siempre muchísimas gracias por atender nuestra llamada a arrojar luz sobre todas esas cosas que nos confunden y no sabemos por dónde tirar Si es fiable no fiable en este caso parece que es un buen invento entre comillas

Voz 13 29:24 un saludo si llevo muchas gracias Oti Jesús un abrazo

Voz 0927 29:28 hasta luego que ayuda mucho ruido

Voz 1136 30:13 Lupe Julio por Twitter en referencia a la entrevista con María Merino la nutricionista queda garbanzos a su hijo para desayunar buenos dice Bravo por esa madre nutricionista un buen desayuno debe hacerse con apetito Isère variado comiendo de todo pájaro también por Twitter nos enviaba el domingo una foto de lo que fue su desayuno iban a un desayuno Jesús que contar nuez es una manzana pan naranja hay un café en los decía galletas y bollos descartados el café sin azúcar ese es muy parecido al menos con aceite y tomate en saco parecido a mí tipo de incógnito que nos deja un apunte muy interesante y recuerda que desde hace ya mucho tiempo aquí en España también consumimos cosas que salen de los insectos como el ácido carbónico extraído de la cochinillo gracias al cual tenemos el colorante rojo IU Pedro García en Facebook sobre Apple los productos de Apple son buenos pero cada pocos años te obligan a pasar por caja para renovarlos siempre pasando por caja

Voz 17 31:10 las redes el consumo Carlos Ríos

Voz 0927 31:14 el cineasta que hemos tenido aquí en algún programa dice como no retire ir vuestra campaña la vida azul con la de la que hablábamos antes con productos supuestamente saludables que no lo son voy a proponer un boicot Paco Valencia estrena un súper de producto local creado y gestionado por consumidores tema del que tenemos que que hablar un día Facua condenan a un comercio con veintidós mil euros por vender un móvil

Voz 1136 31:37 con fotografías personales ni más ni menos que preguntábamos la semana pasada y resultados pues en medio de la polémica esta sobre los desayunos lo que nos comentaba antes nuestro oyente por Twitter vamos a preguntarles qué desayunan ustedes damos unas cuantas opciones bollería galletas churros pan con tomate con aceite tortilla embutido queso cualquier cosa de la nevera

Voz 28 32:00 eh café olés

Voz 1136 32:02 de sólo dos meses o nada o nada defendiendo no es que desayuno hacen ustedes que se aproxime porque esto es muy difícil cada uno come lo que lo que quiera y los resultados de la semana pasada bueno pues preguntábamos por la obsolescencia programada de de Apple preguntábamos a nuestra audiencia si creen que de verdad proclaman índice el cien por cien que sí que sí que hay un guiso

Voz 0927 32:23 los fuera Apple si sólo fuera Apple nos vamos ya

Voz 1136 32:25 la web se imaginan que nos digan que cocinas

Voz 0927 32:28 con lo que tenemos en la nevera escuchen

Voz 29 32:38 claro ya que vas a comer hoy bueno pues si todavía no nosotros te presentamos Hat una aplicación móvil que nos ayudará a meternos en la cocina y poner a prueba

Voz 1136 32:47 nuestras habilidades de su desarrolladores Pablo Rey esta mañana está con nosotros buenos días Pablo

Voz 13 32:54 buenos días Jorge una red social

Voz 0927 32:56 es una aplicación para cocinar que es Hat Cook

Voz 0913 32:59 bueno pues Jakub con lo que es es una red social de recetas de cocina donde puedes enviar pues propia receta compartirlas comentar las e incluso seguirá Tous cocineros favoritos y creo que es una de las aplicaciones más descargadas de temas de cocina dentro de la cual Clay con más de dos millones de descargas y a día de hoy tienen más de nueve mil

Voz 14 33:20 hola qué tal

Voz 0026 33:22 Pablo es posible ahorrar con esta aplicación

Voz 0913 33:25 si nosotros tenemos un buscador por ingredientes en el que tú puedes llegar es decir bueno que es lo que tengo en casa para cocinar Jakub lo que va a hacer es decir las casetas que puedes cocinar con esos ingredientes con lo cual podemos ahorrar aprovechando al máximo los ingredientes que tenemos en casa y luego por otro lado tenemos también que el muchas veces que te encuentras en con una receta que quiere cocinar es para está preparada para un número de personas distintas es decir por ejemplo al piso una receta que os gusta pero estará cuatro personas y vosotros sois tres entonces Cook lo que puede hacer es calcula automáticamente las proporciones de cualquiera de cualquier receta para cualquier número de comensales con lo cual puedes ahorrar comprando las proporciones exactas de lo que necesita

Voz 1018 34:11 y es personalizar bleu

Voz 0913 34:12 si uno de nuestros objetivos es adaptarnos a todo tipo de cocina ellas por ejemplo en ese mismo buscador avanzado aparte de buscar por ingredientes puedes buscar por dificultad tiempo región incluso dentro de la propia explicación están las recetas categoría dadas ya sea por carnes pescados ensaladas o incluso por unas cosas que no las colecciones en el que vamos una selección de recetas para distintas temáticas por ejemplo recetas para cenas románticas para vida saludarle para gente que es para gente que necesita cocinar en diez minutos receta sin lactosa etcétera osea está muy personalizado para las necesidades de cada

Voz 0026 34:54 muy bien Pablo Rey desarrollador de Hat Cook la red social de Cocina disponible tanto en Android como en iOS muchas gracias

Voz 0913 35:01 gracias a vosotros

Voz 13 36:22 Alejandro Arias que tal cómo estás a ver cuenta

Voz 0927 36:25 que se que es ese invento de cápsulas que creo que son

Voz 13 36:29 lo de Garda hables no cuéntanos cómo son

Voz 32 36:33 pues nada te cuento en abril del año pasado la dieta se llama y estamos ahora tienen empaque es agradable descompuesto doble son bien polímeros naturales orgánicos aquí estoy también a día el Page típicas menor cojea pues fuese descomponen seis componer y evitamos un poquito

Voz 13 36:58 bueno vamos poquito nada nada nada que ver Alejandro con lo con las habituales que son de verdad un serio problema hasta el punto que la empresa más importante

Voz 0927 37:08 si te facilita un poco el que el que las lleves para reciclar luego ya que que se hace con ella ya es otra historia no

Voz 32 37:14 entonces todo lo que hemos conseguido la verdad es que hemos conseguido la perdí la permeabilidad es necesaria para que el producto no pierdan ningún tipo de calidad aquí nada es lo más importante es que con la basura pues quitaría vamos a mí me problema tener que ir a ningún sitio a verlas

Voz 0927 37:36 cuando dices biodegradables para que lo entienda la gente estas cápsulas cuánto tardan en degradarse

Voz 13 37:40 porque cada vez que hay muchos productos dice no es que tardan años en

Voz 0927 37:43 este caso cuanto es más un momento

Voz 32 37:46 ya típicas que no que se descompone

Voz 0927 37:51 ya ya ya vale como lo puede conseguir la gente

Voz 32 37:54 pues nada hablaremos de Costa Rica se comprara la página Web punto com si es que multe a NTT junto con bien en Amazon también que estamos teniendo en Europa a través de ellos

Voz 13 38:12 me café bueno bueno bueno que me vas a decir tú

Voz 32 38:19 sí que que te especialidad porque cuando hablo de especialidades porque cada cosa pues evaluada en los puntos junto a a través de la escala en dice que de ochenta puntos parada comercial que lo que la mayoría de la gente consumir sesenta y cinco puntos días ligar de ochenta y cinco noventa sería gourmet y de noventa para arriba pues es pasar de la excelencia no es que son los que ya no son prohibitivas en el precio porque si yo entonces inmortal

Voz 0927 38:59 esto alejando de que sean biodegradables encarece el producto no final preciosa

Voz 32 39:04 no no no la verdad es que estamos competitivo e incluso expreso por ejemplo a y medio cinco euros

Voz 13 39:17 vale compatible con todo tipo de máquinas

Voz 32 39:20 no de eso no es compatible con las máquinas de esos vale las cápsulas de vimos

Voz 13 39:25 muy bien pues Alejandro Arias que nos gusta vuestra iniciativa Si estamos trabajando aunque sean estas pequeñas cosas con a favor del medio ambiente muchísimo mejor así que que tenga tenga hay mucha suerte eh

Voz 32 39:37 gracias

Voz 0927 40:37 os Antonio Marcos director de Hora catorce que tal como está pues el placer de tiendas nuestro cuestionario en SER Consumidor empezamos cuando tu pena cuántas veces has pedido reclamaciones un huevo talla L pesa cuarenta cincuenta Gran los cincuenta sesenta ó sesenta setenta individuo el PSOE cuando te llama algún comercio al por teléfono cuelgas directamente les atiende es aguantas mucho cuantas poco aguante

Voz 1018 41:06 los razonablemente si después de decirles que no pudo atender la llamada insiste mucho y aprendido que normalmente como la va a llamar pero suelo ser bastante civilizado si con eso

Voz 0927 41:16 qué miras más en los alimentos la grasa que llevan el azúcar

Voz 1018 41:19 yo soy antisocial soy goloso procuro no comer grasa aunque como grasa pero sal soy antisemita

Voz 0927 41:28 si nota han cobrado un plato en la factura el restaurante que haces Lodi coges la fruta en la tienda con sin ellos según la prensa que tengo pero sin

Voz 1018 41:37 no voy atacado con un guante

Voz 0927 41:40 te comes los yogures y están caducados sin ropa de marca o locos seis posibles compras productos falsificados imitaciones nunca

Voz 18 41:49 él

Voz 0927 41:50 dado gastronómico que te da de vez en cuando un buen

Voz 18 41:54 cuando compre ropa mira

Voz 0927 41:56 sí es de tinte Ozzie la vas a poder lavar en casa en su creo que toda la ropa

Voz 18 42:01 sí

Voz 0927 42:02 de quién te firmas del Banco de la compañía de seguros de la compañía eléctrica de la compañía Telefónica puedo decir que ningún de sabes la comisión que te cobra el banco por las tarjetas que tienes ahí en la cartera el filósofo cuando te piden el DNI en una tienda pagando con tarjeta te alegras opone es mala cara me alegro Colacao ninguno porque le gusta gazpacho salmorejo estás comiendo con tu pareja apenas lo dejas el móvil lejos no tengo hueso cuánto hace que no renegocien la tarifa de telefonía con tu compañero en la vida nunca tuvo un problema

Voz 36 42:42 el principio de Internet con una compañía Time

Voz 0927 42:47 recicla botes bolsas papel vidrio se separó separó iba al cubo amarillo si te dan un café frío pides otro o dejas que te lo calientan en el microondas

Voz 1018 42:57 me da igual si me localice también es nombre

Voz 0927 43:00 algo especial después de Hora catorce que siempre comes

Voz 1018 43:04 debo con agua del tiempo para que me haga daño la garganta ir tomó fruta gusta siempre a terminar la comida entre semana eh

Voz 37 43:12 José Antonio Marcos un abrazo muchísimas gracias

Voz 13 44:11 Cristina qué tal cómo estás hola qué tal muy bien aquí con nosotros bueno venga vamos allá

Voz 40 44:32 aquí lo iban a poner el XX

Voz 7 44:34 tres de diciembre por la mañana el día veintiuno no se puso en contacto con nosotros veintidós nadie Illa el veintidós por la tarde decidimos llamar por teléfono Iphone los enteramos de que el veintitrés no nos los iban a traer resultó que nos dijeron que ya nos llamarían después de seis llamadas conseguimos que nos dijeran que esta semana iban a venir a a poner no los muebles esta ha sido nuestro problema con Ikea Nuestra odisea con Ikea que a fecha de hoy todavía no hemos conseguido tener nuestros muebles en casa gracias madre mía que le podemos decir esta mujer

Voz 0442 45:08 a ver normalmente el plazo deja por defecto treinta días salvo en como en este caso que estipule otra cosa aquí lo que pueden hacer es que vuelven a incumplir el plazo es cancelar el contrato y solicitar la devolución del dinero es una reclamación en principio tardaría más de un mes en ser contestada con lo cual creo que lo oportuno es cancelar el contrato así pues creo lo que reclamen anti Keach sino a través de un consumidor Enzo de una Mick Isidro les devuelven el dinero pueden solicitarlo por la vía judicial que hasta dos mil euros no necesitan ni abogado ni procurador

Voz 0026 45:46 madre mía más pues este oyente ha tenido un problema que nos resulta familiar

Voz 41 45:52 mi reclamaciones contra Movi Star hace cinco días compré un Samsung note ocho me pusieron instalaron en la misma tienda un cristal de protección ídolos ya más tarde pues se cayó solo he ido a reclamarlo a la a la tienda me dicen que no que ellos no cambian ni devuelven el dinero de algo que está mal instalado y que encima al intentar solucionarlo lo han rajado ella llamada Movi Star Movi Star me me lanza otra vez a la tienda que puedo hacer

Voz 13 46:29 qué puede hacer pues tiene que poner

Voz 0442 46:31 clama Acciona en la propia tienda inyectando todo lo ocurrido y que se lo reparen porque al estar dentro de los seis primeros meses entiende que están todos de fábrica sí que tiene que llevar la factura en la hoja del Servicio de Atención técnico indicar todo lo que ha ocurrido mi única duda es que tendría que haber puesto la reclamación en este momento en el que estuvo viendo que manejaban el móvil y le rompieron

