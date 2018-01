SER Aventureros: La vuelta de los eternos viajeros (27/01/2018)

Voz 1 00:00 comienza una cadena SER Ser aventureros José Antonio Ponseti

Voz 2 00:09 no

Voz 4 00:37 Chema acento tanta en las campas

Voz 1025 00:51 qué tal estáis buenos días bienvenidos a cien a en una aventureros iba a decir pero que es una mezcla extraña de programas a ser aventureros aquí estamos madre mía que torrija llevamos este fin de semana muy buenas tardes a los que no sintonizáis a través de la sesenta de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos muy buenos días a los que lo hacéis a través de la Cadena SER tanto en la Península como en Canarias bienvenidos una semana más ojo porque este programa tiene varios momentos históricos los iré desvelando a lo largo y ancho de este programa hoy vale la pena quedarse hasta el último minuto como siempre pero hoy también por qué vais a Baixa yo creo que vamos a arrancar un par de sonrisas de cosas muy muy especiales señor Chema Rodríguez qué tal está usted buenos días

Voz 5 01:36 muy buenos días mejor que el de luego merezco tú de en qué estaría pensando cuando cuando hablabas de cien tienen yo te recuerdo que las vírgenes del paraíso eran mil no cien

Voz 1025 01:44 si no era yo soy más de cien Montaditos que así te has ido

Voz 1201 01:49 a tengo si un cuerpazo que ya lo quisiera para Navidad que pasa José Luis Angulo portaba When Hell digo perdón publicidad todos los días

Voz 6 01:59 haya o pensando qué haces cómo estás

Voz 1055 02:03 en Fitur feliz de hacerlo

Voz 6 02:05 ese mando es que no sabíamos dónde estabas tú verdad no es sólo la semana pasada el anterior hay

Voz 1055 02:11 Ellos son curioso viaje no no sí sí

Voz 6 02:13 el viaje pero secretos

Voz 1201 02:17 estaba preparando eso no te lo voy a contar

Voz 1055 02:21 a riesgo de que la gente no sólo estaba Susilo pues estaba en un retiro en el sur de Francia estaba en silencio absoluto en serio y que tal cómo cómo es eso pero eso que es con Monasterio todo a un monasterio budista que al sur de Francia qué me estás contando pues bueno si esto no sabía usted no sabía

Voz 1201 02:40 yo que el Señor Angulo pero no sabía que se de silencio

Voz 1055 02:46 pues la verdad es que ha hecho mucho retiro desde esta ha sido un tanto especial bueno pues bueno este retenido en concreto era de un mes pero ese podía dividir en cuatro semanas yo lamentablemente por trabajo no podía estar más que una semana entonces bueno pues el sábado a sábado tú tú lo imaginen una semana callado y me pilló justamente pero vamos a ver yo voy preso seguro que no

Voz 1201 03:07 pero al recinto que te das una idea

Voz 1055 03:13 a dos días de silencio absoluto y luego

Voz 6 03:16 por eso y luego el resto los días en lo que se llama

Voz 7 03:19 el silencio funcional y eso significa que

Voz 1055 03:23 realmente lo que vas a hablar merece la pena

Voz 6 03:26 sí sí sí

Voz 5 03:30 una de las frases mejores que yo he oído jamás

Voz 6 03:32 pienso en la cara hijo Azaña que dijo si los españoles

Voz 7 03:34 hablásemos sólo de lo que sabemos se produciría un gran silencio que no se ayudaría

Voz 5 03:38 y a trabajar más pues pues no pensar

Voz 6 03:41 eso eso eso es aplicable a Pérez cuenta día normal es te levantas a Lola que tú quieres no no nos vamos a este da un retiro bueno vamos ya por ponerlo no

Voz 1055 03:53 vale esto era un retiro que se daba como digo en un monasterio budista en sur de Francia lo daban seguidores que para quienes tiempo que todo el tema de de un lama que fue el primero que dio sesiones de meditación en Estados Unidos ocho Jan trompa en la época hippy mil novecientos setenta y pico y fue el primero eres muy poca fue el primero que todo bajo la meditación a Occidente hay vídeos en Youtube a los absolutamente alucinantes porque era ese público hippy en la Universidad de California de Estados Unidos de Los Ángeles pues escuchando aquello que yo de alguna forma intuían y ahí empezar muchos viajes a la India con la psicodelia etcétera etcétera bueno seguidor del porque hecho Jean trompa murió en un accidente de automóvil pues seguidores del un centro que hay en Estados Unidos que sea más San bala pues daban este este retiro yo estoy en otra historia pero en concreto este retiro lo lo hacíamos con eh

Voz 5 04:41 él está en el Inger de intercambio de parejas

Voz 1201 04:45 vale vale perdón un retiro

Voz 1055 04:52 mentalmente y basado en la meditación hay otros retiro con charlas lleva por lo tanto el horario era nos levantamos a las seis de la mañana de seis a siete meditación a las siete desayuno a las ocho se volvía meditación de ocho a doce meditación de doce a doce y media ejercicio físico gimnasia etc etcétera de doce a tres y bueno se comía tres tiempo libre de tres a seis meditación de seis a siete escena

Voz 1025 05:18 tras un paréntesis tiempo libre que no tiene claro claro ni teléfono

Voz 1201 05:23 no no

Voz 1055 05:25 esto no no es una prisión es decir el día que llegas te recomiendan dejar los teléfonos y evidentemente si vas a hacer un retiro lo que supone que te quieres retirar momentáneamente del mundo por necesidades imperiosas que yo tuve una sí que útil tuve que utiliza el teléfono pues un caso muy concreto pues el resto te recomiendan pues estar en silencio roto yo en ese retiro estaba como con mi esposa compartíamos habitación no vamos a hablar absolutamente nada cosa casi un alivio por el otro

Voz 6 05:56 para ello nos lo pueden leer algo tú lo puedes leer

Voz 1055 06:01 ya le digo es digamos que es un retiro para gente que ya llevaba tiempo meditando porque obviamente meditar ocho nueve diez horas al día pues no es tan

Voz 1025 06:10 entonces y luego es fenomenal porque vas a un sitio que te da igual cuando se la gente porque vamos a hablar con ellos

Voz 1055 06:19 pues mira en esta primera parte pero al menos ha mantenido ciento veinte personas que que no conocía a nadie claro bueno había gente que ya conocía de extracciones todas las miradas intercambios pellizco porque es lo que no se puede salvar pero pero nadie claro

Voz 1201 06:34 no se puede hacer

Voz 1055 06:41 acordaros lo recuerdo yo hace años estrena una película documental en Europa

Voz 6 06:46 mira si tú lo has silencio que queda una abadía en Francia eran silencioso monjes

Voz 1055 06:53 bueno en este caso católicos bueno pues una y otra pensé pues estaba en todo el año en silencio solamente un día al año podían hablar hice este señor quizá el documental pidió permiso en su momento va a hacer el documental le dijeron bueno estaremos a los doce años le contestó el prior de la Badiola dijo ayer que ha llegado ha llegado tu momento sí ya hace el puede verlo fuerza el documental en toda Europa dice que cuando esa vez al año un día al año que los monjes pueden hablar Él estaba allí y algunos monjes les pregunta decía hombre es que después de trescientos sesenta y cinco días Callao año tras año el día que nos toca hablar la verdad es que tampoco tenemos mucho que decir ahora en silencio pues el mito de la densidad y la verdad que fue un exitazo en en Europa saque un año pero el ya muy muy interesante

Voz 1025 07:39 ya veis cómo empieza esto es lo que voy a hacer una cosa no voy a lanzar tu sección pero lo vamos a presentar venga te parecen claras esta es la da pero sin sin sin

Voz 1201 08:07 palabra no está para que te tires ahora viajeros a destinos no a tiro luego o cuando vayan dos equipos

Voz 1025 08:18 claro para que me diga que va a Mario te estaba mirando aquí Conca

Voz 1201 08:21 ah claro pero estaba esperando vuelve a tirar otro no pero sí

Voz 8 08:31 pronto llegaron poquito Joaquín

Voz 2 08:36 va

Voz 5 08:36 pues hoy vamos a ir a Indonesia vamos a hablar de un asesino en serie Indonesia que hoy tenemos

Voz 6 08:41 la novedad te acuerdas cuando dice la la cabecera

Voz 5 08:43 de viajeros a sino con Chema Rodríguez y todo su equipo se pues hoy a entrar uno de mi equipo español

Voz 1201 08:52 sí será bastante gente que todos pagamos no

Voz 0089 09:00 es el despliegue de medios que ID que irán poco a la sección bueno vas de

Voz 5 09:04 el asesino en serie de Indonesia que esto sólo puedo decir que cuando hace unas semanas hablábamos de un asesino en serie indios que tenía una estatua

Voz 1201 09:12 sí es verdad decía que no tenga

Voz 6 09:16 hasta pues esto va a ser todavía mejor más divertido

Voz 5 09:19 va a tener un punto más a decir hemos sacarlo en pop pues un asesino en serie pop

Voz 1025 09:26 ahora en los siguientes minutos que vais a escuchar son especial le voy a pedir el técnico me voy a echando una musiquita por debajo cualquiera la que te dé la gana

Voz 5 09:33 pero sin hablar del mencionado si no yo voy a hablar

Voz 1025 09:36 pero que él me va echando una musiquita a Wert no afecta poquito el rock a estas horas de la mañana bien fenómeno estás porque es lo que vas a conseguir te da pena esta semana esta semana después de un mes de perseguirle Rebeca Revilla is tu sus colaboradores que su equipo ha conseguido contactar con quién precisamente con Miguel Maestre que es el cocinero que durante semana Biz pero nos está hablando que decía que era la bomba os voy a poner la entrevista completa desde el momento en que yo arrancó me monto la entrevista con él sólo os voy a decir una cosa termine la entrevista boquiabierto a ver si os pasa lo mismo a vosotros os os invito a que escuche y nosotros estábamos buscando estabais Ike que comentáis al final a ver qué os para de acuerdo

Voz 6 10:29 no no Mazo Chema nos sacamos

Voz 1025 10:32 el horario que no podía era tiras la entrevista venga años pastas tenues

Voz 9 10:42 conmigo

Voz 1025 10:46 bueno en Ser aventureros a estas horas he vamos a saludar a una persona que hacemos bueno yo no sé ya cuantas semanas hace que la buscamos sabéis el famoso cocinero que dice víspera que vive en Australia que el cocinero viven Australia está triunfando Miguel Maestre y le tengo al otro lado de la línea que pasa buenos días Miguel cómo estás

Voz 10 11:07 hola muy buenos días fantástico hombre muy bien

Voz 1025 11:10 a ver cuéntame una cosa como un chico como tú terminan chico de Murcia si no me equivoco terminan Australia triunfando en la tele

Voz 10 11:19 el de la calle Sagasta puerta yo yo me fui

Voz 11 11:25 yo me fui a a buscarme la vida hacerme cocinero me fui a hacer mi frente a Escocia Edimburgo

Voz 1025 11:32 si entonces se allí

Voz 11 11:35 en restaurantes muy buenos me hice cocinero poco a poco a la aventura porque no hablaban inglés entonces me costó mucho trabajo en tuve que trabajar al principio igual que expire es que no sin cobrar mucho lavar platos mucho con gafas pero tampoco me vais a aprender aprendizaje bueno con cocinero muy buenos conocí a mi mujer que era mi novia ahí que la australiana decidimos mudarnos así me llaves tú madre mía si me llegué aquí ya lo era todo canguros correcto por todos sitios una ciudad bonita es una aventura fantástica empieza con Pilar en restaurantes desde desde muy bajó desde pinche en el exterior tiene como has empecé a cuando se consideró tuve la suerte la suerte de cocinar con gente muy buena que me ha pasado mucho la cocina española mira aquí estamos una aventura diecisiete años llevo viviendo nuestro ya

Voz 1025 12:42 holding diecisiete años déjame que te ponga Beach peques quinta descubierto que nuestro hombre en San Sebastián que lleva viviendo también le parecía la tuya un buen día a Sidney y terminó casado con con una australiana y este es el mensaje que nos dejaba mira

Voz 1241 12:56 bueno a ver qué Cómo conocí a Miguel Maestre bueno pues un día yo nunca vio la tele aquí en Australia nunca vio la tele pero un día me dije voy a ver la tele puse un canal que se llama de Foot Net pongo derepente alguien tío español cocinando hablando inglés con mucho acento como hablamos aquí con un inglés muy bueno con una facilidad trasmisión impresionante le dije a mi mujer y este jinetes Miguel Maestre Le conocía digo pues allá fenómeno está aquí cocinando como Arguiñano y hablando con con acento con mucho acento inglés muy bueno eh luego otro día voy voy con el coche el pongo la radio digo va voy a poner la radio gano One pensaban Miguel Maestre haciendo anuncios en la radio presionante me quedé flipado luego yo trabajo también Palafox por

Voz 12 14:09 en en eh el LIC viene he Lake que es la Liga de aquí de Australia hay eh

Voz 1241 14:17 una jornada que es de Spanish la jornada de ronda española trabajé el sábado en el Allianz pero me entero que el viernes Miguel Maestre ha estado en Fox Sports cocinando una paella pues para los productores para gente que trabaja en Fox por digo vaya Fenoll

Voz 13 14:36 no tú yo ahí terminó agarrando

Voz 1241 14:39 más que sí le conozco que si no le conozco hijos llevo un mes dando la vara que este tío aquí es súper fama

Voz 11 14:50 en España no no le conoce

Voz 1241 14:51 que a nadie no le conoce nadie en España ya aquí le conoce todo el mundo osea para mí tiene un mérito impresionante que un tío venga aquí se haga el amo porque le conoce todo el mundo es súper famoso me da mucha pena no poder estar ahí porque estoy currando pero si alguien me gustaría conocer aquí en Australia

Voz 12 15:10 ese es a Miguel Maestre

Voz 1241 15:13 me da pena no estar con él para preguntarle pero bueno todo tuyo Ponseti bueno pues

Voz 1025 15:20 ya desde John viste y que que te para te pasaremos del con tanto oye cuéntame esto es cierto lo que dice John O'Shea tú tú tú en australes Un personaje público pero en España eres personaje público también no o aquí o aquí te hemos olvidado miel

Voz 11 15:36 en el en España y ya no es murcianas en los razones entonces bien Murcia pues mi negocio tengo un negocio en España que yo soy el importador de comida española grande lo extravió también aparte hubo dolo contribuciones que agosto no nos revistas los libros que yo hago todas las cosas que hago en Murcia pues hechos muy poquito de vez en cuando o muy poquico cómo ha ido deben en cuanto a ver lo sé yo mucho de menos a mi mamá salmantina que tiene allí una tintorería en la calle Sagasta visitarlo cuando podemos pero pero si te digo la verdad los hecho muy poquito algunas les Murcia cuando he tenido tiempo de de poder hacer algo hace muchos años hicimos algunas cosas con el periódico de la verdad cuando me dieron el el el premio en España un par de años la medalla del Mérito Civil el Rey de España me dio que mil ciento hacer pues hicimos unas cuantas cosas cuál te digo la verdad que no yo como vivo aquí en Australia pues no sé no he tenido la conexión y me da mucha tristeza porque allí me encantaría comunicar un poco lo que es la grandeza Hay más bonito que saco si era español española que triunfado mucho qué es y qué les encanta a los australianos

Voz 1025 17:09 oye que que que les haces porque decía decía ahora víspera a los productores de esto pero que que qué plato los arrasan en Australia de los vuestros

Voz 11 17:22 o te artista oye sabes qué poco me emociono

Voz 1025 17:25 no te vamos a pasar su contacto porque él también está feliz de conocerte te daremos su contacto Abertis conocéis ahí ya del tío

Voz 11 17:35 yo yo yo es verdad aquí cuando hace ya mucho tiempo abrir un restaurante que sea más toro el toro loco primer restaurante lo abrí cuando tenía veintinueve años me me me eché la aventura de la cocina tradicional España del restaurante español más grande de Australia Hurley Beach en la playa si no yo hacía comida tradicional murciana les hacía bien gas para para José a robos arroces murciano cojones no

Voz 1025 18:06 vamos a ver mariscos allí

Voz 11 18:08 cien por cien pues bueno yo siempre intenté ante y personalidad murciana Emilio yo he crecido he vivido he respirado yo he comido pues comunicárselo a todo el mundo que nuestro aliado y les encanta desencantado muchísimo yo tengo Compay aquí que vendemos en los supermercados de Australia o se va bomba yo tengo fallan y nosotros somos la primera marcha Española Miguel Maestre en la marca española de comida más fuerte de todos Thalia nosotros vendemos Murcia al el manchego vendemos jamón las patatas fritas si yo emisor de la tele siempre pongo Fran Bueno y no como yo los churros churros y bueno lo Quili que entonces yo

Voz 1025 18:57 claro que sí

Voz 14 18:59 dice que los dos

Voz 13 19:01 pero esto haya pasado

Voz 14 19:03 claro

Voz 15 19:07 ya te vale

Voz 11 19:15 les hago todo lo que él ha costado pero me he conocido he conocido a cocineros españoles el cocinero conocida a hacer no Adriana vino aquí a una presentación de su libro hace unos años tuve el privilegio me invitó a la cocina estás con gen cuando el viento todavía conocida cocineros en cuartos artrosis Cuspinera Oriol Castro que eran todo lo sé

Voz 1025 19:42 oye Iker Iker Iker piensan de ti porque hay más cocineros españoles ahí o porque lo que me estás contando tío tú algo

Voz 11 19:52 aquí somos muy poquitos eh

Voz 1025 19:54 de sí mismo

Voz 11 19:56 eso es lo que hay muy es muy pocas lo que es la comida española en la sociedad australiana que es una sociedad multicultural fenomenal que todas las culturas aquí la comida china japonesa tailandés a la comunidad griega la italiana son grandísimas pues la revolución de la comida española está empezando a surgir pero con tampoco irá yo pues lo que hago es todo lo bien intentar enseñarles los australianos comprobaba la tele la tele todos los viernes por la noche se bien que se llama el Living Room entonces pues a hubo aventuras de cocina a lo mejor con un compañero de trabajo compañero de trabajo es él que te el rescate

Voz 1025 20:40 a claro a quién le voy a hacer aquí le vemos aquí no admite la las de veterinarios al rescate emiten el programa de él

Voz 11 20:51 pues el rubio doctor que es el mi colega vamos Yale yo vamos dejando por Australia y entonces sale el sol Rom pues todo lo que es la parte ya yo lo que es la receta sino viajando por Australia en descubriendo nuevos productores yo siempre intento con el ascenso a veces me encanta como decía alguien me tienen todo

Voz 15 21:20 si te digo la verdad

Voz 11 21:24 en Francia tiene un acento muy fuerte que el futuro como estéril porque estoy murciana cuando habló en la tele yo siempre la perseverancia de nunca nunca ha querido cambiar verlo siempre llevo ya siete años así dos hemos ganado tres veces el premio y nosotros nos cuenta menor

Voz 1025 21:48 o sea como muy cómo llega está la tele osea porque después te fichan sin más te conoce no o tú te presentar

Voz 11 21:56 pero bueno yo si te digo la verdad yo la relación con la televisión diez verdad nunca busqué el noviazgo de la televisión era ese se me en mi camino yo trabajar para encorsetado muy famoso que se llamaba al Machi que era un cocinero muy famosos que tiene una cocina de postín muy buena yo apliquen para para trabajar de Chente Paris para llevar a partir de cocina entonces qué es un programa de la televisión todos los lunes en el en en la cocina entonces yo siempre llamaban y cachondeo yo ahí ya no

Voz 1025 22:30 ya veis

Voz 11 22:33 el chocolate es mi rollo tenían lo Jyrki él siempre siempre llevar a mi rollo no son españoles son muy feliz de aquí una cocina que está todo el mundo que a tener ahí la música tal amasaba Vieri productores me dijo yo creo que sería muy bueno en la tele es tú qué vergüenza digo no no yo creo que el ascenso de la SER no hay nadie que vergüenza me dijo que si sigue ayúdame sería hasta ahora voy a dos mil uno una cosa impresionante así una una a una aventura el coste que hemos hecho pues ya ves del Living Room trabajó para el pulmón Word tengo el show de televisión que la ha visto lo mejor es misión que se llama Miguel CIS que separa el acuerdo

Voz 1025 23:21 sí

Voz 11 23:23 deseaba Miguel tropical Kitchen que te encuentras también trabajamos internacionalmente convoys muy bien que otros tres cocineros el ROM que es lo principal que es el que estar con todos los bienes en la tele que no es posible que es él el que está haciendo en los últimos siete años

Voz 16 23:40 bueno aquí súper bien

Voz 1025 23:43 pues Miguel mira nos quedamos con tu número como dice Beach pero nos quedamos con tu cara y te vamos a llamar a alguna que otra ocasión muchas gracias por atender la llamada de Ser aventureros porque porque ya nos descubrió oye muchísima suerte y si viene para Murcia nos llamas

Voz 11 24:02 muchísimas gracias por el interés piénsalo todo lo cocineros españoles que tan sólo alrededor del mundo un abrazo muy fuerte a España

Voz 1025 24:12 no fue un beso enorme cuyas enterarme bien gracias gracias la entrevista de este hombre que le hemos llamado ahora a horas de del por eso voy estaba ahí grabado lo que ahora comentamos esta entrevista entre toda la mesa de Ser aventureros alucinante para que veáis cómo nos las gastamos por estos mundos de Dios que grandes profesionales estemos por ahí fuera seguimos aventureros dicho lo dicho por cierto el canal de es el programa El veterinario ven por si alguien lo preguntaba ya veis cómo forrarse en Australia resulta Press como obispo en cocineros y el perfil yo no sé si es por estar boca abajo pero

Voz 5 24:57 llegó un momento que pensó que era víspera o el mismo que hace la voces de víspera frente a las voces del cocinero y ese mismo personaje existe alguna comer

Voz 1201 25:07 Dario que vio José Luis

Voz 1025 25:10 qué coño hacemos nosotros aquí claro que es donde hay que estar es en Australia claro pequeña pausa ahora mismo estamos con Alfonso Ojea se ha oído que es que estoy desayunando Un poco antes sabido el golpe no vamos Juan Alfonso Ojea ya mismo venga

Voz 17 25:46 sí que a SER Consumidor en las redes sociales en Twitter arroba hable ser consumido aquí en Facebook

Voz 18 25:57 supo David taxis no consigue uno se puede ir nada

Voz 1025 26:00 sí es pronto vaya minuto

Voz 20 26:13 ser aventurero se está en Twitter Facebook en Twitter arroba Ser aventureros Facebook busca nos por ser aventurero

Voz 21 26:24 me eh

Voz 19 26:31 oreja

Voz 21 26:37 nada

Voz 1025 26:39 los desde Alfonso Ojea que está que cháchara con chepa con Chema cómo estás Alfonso buenos días

Voz 5 26:45 estoy muy bien estamos perfectamente fíjate con novedades de la nieve que cuando quieras te las cuento sobre todo ahora mismo bueno pues que ya tenemos equipo olímpico

Voz 1025 26:53 ahora que tenemos equipo estábamos preocupados Chema lo que ya sabíamos que en ganar el verdadero pero tenía que ser oficial que confiar

Voz 0089 27:02 van a representarnos quince una unos quince españoles vamos a tener entre ellos cómo no a Javier Fernández nuestra opción de medalla de Medea en en patinaje artístico

Voz 1055 27:12 es poco junto a Luca seguí bar irreal

Voz 0089 27:15 no Hernández Cros bueno lo de quería decir que lo de lo de lo de lo el patinador madrileño

Voz 22 27:21 es increíble no del desde mil novecientos treinta y cuatro nadie obtenía seis títulos continentales

Voz 0089 27:27 el pasado fin de semana Javier Sampedro volví

Voz 22 27:30 conseguir Hinault había no lo había hecho nadie desde mil novecientos treinta y cuatro seis título

Voz 1025 27:34 un beso madre e Madrid es mucho mucho Madrid pero para un deporte verdad que tampoco un tiro Canadá exacto que bien ganada pero

Voz 1201 27:41 ah sí

Voz 1025 27:45 a me amistad sobre hielo en la que se de

Voz 0089 27:49 la localidad de Majadahonda y luego ya cuando quiso perfeccionar porque

Voz 1055 27:52 hace pocos días se marchó de aquí no hay nada bueno pues sí

Voz 0089 27:54 es una de las serias opciones que tenemos mental muy bien también con Luca seguí Bari región

Voz 1025 27:58 tenemos nieve en todos los jugadores pregunta para ti cuando hay un artículo que ha extraído José Luis de tu fichero y que va a compartir que te aparece

Voz 1055 28:08 Alfonso toda la semana viene aquí que presume de las estaciones

Voz 6 28:12 que sabe mucho de nieve y mucho y bien

Voz 1055 28:14 bueno no tengo duda pero bueno hacer un artículo cuáles son cuáles son las tres estaciones de esquí en Spa donde más se liga las tres estaciones de esquí en donde más se liga

Voz 1201 28:26 para mí tenía diecinueve años caro no hablamos de Sierra Nevada

Voz 1055 28:31 eh Formigal no pues mira ahí tenían una zona de libre muy interesante para ver Sierra Nevada de dicho Baqueira Beret tampoco tampoco vámonos se nota se nota que ligaba Valdesquí nota Tam

Voz 1201 28:45 mató

Voz 1025 28:48 eh estará esta eh

Voz 1055 28:52 publicado es decir que si alguien tiene Le vamos a la Gran Vía

Voz 6 28:54 lira pero esa es Andorra todavía igual que hay Sierra Nevada claro pues se te de la Península Ibérica las dos dos ranas es normal que en Andorra se ligue mucho

Voz 1201 29:05 aunque podemos contar por eso no

Voz 1025 29:09 bueno porque hay en Andorra no se puede pensar lo primero que tiene que alguien publique un artículo de que esta Liga está publicado

Voz 1201 29:18 pero una cosa es el baremo de como se sabe quién el estudio

Voz 6 29:23 imponer como se sabe usted que no vuelto

Voz 1201 29:26 yo sí tiene Andorra tiene una

Voz 0089 29:28 la explicación Andorra sabes que es uno de los pocos países de Europa donde está prohibido el juego por lo tanto no se puede jugar donde también está prohibida aunque no parezca

Voz 1201 29:37 a la entendemos en España que tendrá que ver con el hombre

Voz 0089 29:41 como no puedes hacer determinadas cosas te centrarse en los verdaderos

Voz 6 29:44 no hombre no sé por supuesto

Voz 1025 29:47 me hicieron de la

Voz 6 29:49 conquista yo no sé qué es haciendo peor

Voz 1025 29:52 claro que esto tú

Voz 0089 29:54 será que en Andorra se liga mucho lo puedo decir de mi infancia sus obviamente pasada hiciera algún sitio sobre todo cuando tenían otros nombres luego con dos centros invernales ahora lo de Sierra Nevada no me no me no me tampoco me parece que sea muy novedoso porque es una de las estaciones de la más la más la más situada al sur de Europa bueno no hay algo tiene los andaluces que la marchita el cachondeo y la diversión están al orden del día es muy fácil en esos ambientes creo yo no sé ligar no

Voz 1025 30:23 bueno no siempre te lo digo va vamos es rematando eh te quedan treinta segundos ya rematado Chema segundos que ella lleva porque tengo unos invitados yo tampoco ha dicho

Voz 0089 30:34 lo que disfruten mucho los que puedan esquiar en los próximos días porque no se van a arrepentir Ike liven porque estaciones de la Peña

Voz 5 30:40 a buen rollito con Alfonso buen rollo contra las dos Coreas con el tema suman me pareció la mejor noticia del Mundial

Voz 0089 30:48 a desfilar juntas por primera vez cuidadito con la pareja norcoreana en patinaje sobre hielo parejas digo la tu chica que son muy buenos son muy buenos desde luego en bastante superiores a los de Corea del Sur ya entonces eh vamos a ver yo pero es gato positivo buen rollo todo

Voz 1025 31:04 pues gracias José Alonso mientras centrar nuestros invitados muy con mi querido José Luis Angulo que han traído libro también que por cierto tenían pinta espectacular que el libro no

Voz 1055 31:14 por eso es una cosa es la que ya sabes que soy coleccionista de alas de cuadernos de viaje y en este caso es un magnífico libro Un magnífico al lado de Literatura Universal la vuelta mundo en treinta y cinco obras bueno no son obras obviamente sorprendentes sino que son pues las que todos pensábamos que tenían que estar aquí está Hamlet está el Quijote está pues el Libro de Marco Polo

Voz 7 31:37 noche es el Lleida la odisea

Voz 1055 31:41 bueno con a través de este libro Cien años de soledad de García Márquez

Voz 1025 31:45 una preciosidad da unas ilustraciones

Voz 1055 31:47 absolutamente maravilloso es que editorial publicado por Nórdica Libros que nos tiene acostumbrados en los últimos años

Voz 7 31:53 sacar las muy diferentes y con temáticas

Voz 1055 31:55 muy particulares y como digo pues un libro de luego para tener para tener en casa los libros que unos libros te llevan a otros así que han la literal un perdón a las de la literatura universal la vuelta al mundo en treinta y cinco obras

Voz 1025 32:09 espectacular libro recomendado está mañana doce unas cuantas semanas muchas ya se pasaron por estos micrófonos Lucía Rubén algo que recordar dijimos oye cuando vais por aquí ya

Voz 6 32:24 salgo Lucía buenos días buenas

Voz 1025 32:26 nos Rubén buenos días buenos días qué tal pues les recordamos a los oyentes donde ibais porque claro mapa UNAM mucha semana hace nueve meses y luego hablamos de meses no se luego hablamos estando en Colombia si me acuerdo que usemos a cola pero aquí físicamente hasta nueve décimas menos si es así deseamos está

Voz 1055 32:45 ha hecho una bolita si ICO que ya están por aquí

Voz 1025 32:48 venga me da miedo yo creo que va a destruir ahora mismo la Cadena SER si ves que de pronto se corta la emisiones porque alentando está arrasando técnico todos los cables contarles recordarlos oyentes que cuál era el plan cuando llegas aquí hace nueve meses

Voz 0413 33:03 pues el plan era hacer un montón de destinos volando desde Madrid yendo y viniendo lo llamamos el Chinchetas Dream no era como poner chinchetas en el mapa entonces hicimos primero volamos a Sanjay no perdona Tokio luego a Sanjay de allí Nueva York París a Sudáfrica Colombia y al final terminamos de volando a Buenos Aires haciendo un poquito del norte Argentina también

Voz 1025 33:26 siempre con el killer a cuestas siempre con chinchetas número uno que ya es chic ya es más que Chinchetas Chinchetas grande he hablado con vosotros los lugares me qué tal que que habéis hecho en estos sitios como ha sido esto de ir poniéndole chinchetas

Voz 23 33:41 queda pues la verdad es que ha sido más fácil que que lo que pensábamos porque ya habíamos dejado mucho en pareja pero no con un ni era como ahora que claro oye Le es más difícil tenerla aquí parado que viajando viajando está encantado hecho aquí lo ves que está todo el día como dónde están las jirafas sabe con niños aquí a España

Voz 1025 33:58 cuando estaba por ahí enseguida está encantado de la precios señala este chaval que va pero fundado por las jirafa Iván vuelos y todo porque claro habéis planificaba la vida de otra manera no entiendo que una cosa es coger te todo el macuto la bolsa lo que quiera la mochila con tu pareja ahí me tiro y chao y aquí me quedo que mola y aquí duermo porqué porque me apetece y no pasa nada pero claro porque un niño no es aquí me quedo por ahí de bueno que crió aquí o a lo mejor no puede estar

Voz 0413 34:25 sí bueno hemos le hemos puesto un poquito más de glamour al viaje la verdad en vez de quedarnos a dormir en estaciones y ese tipo de cosas que hacíamos antes poder hemos tirado de intercambio de casas es una redes como bastante interesante si entro en pues teníamos ahí lavadora pues bueno al final el viaje estaba planificado llegando lugar y quedándonos mucho tiempo en cada sitio entonces eso con un niño no daba mucho juego porque al final bueno que un día te levantas un poco más raro te levantas más tarde pues no pasa nada ya iremos en otro momento jornadas un poquito más cortas pues no te puede pegar la paliza desde las seis de la mañana habiendo cosas hasta las ocho de la noche y luego además sales de fiesta pues todo un poquito más relax pero también es verdad que hemos visto otras cosas que a lo mejor sin él no habríamos visto no y también que no esa que nos ha sorprendido un poco su capacidad de aguante para bien

Voz 1025 35:17 son indestructibles y el problema somos nosotros no ellos

Voz 0413 35:19 gente igual nos ha acercado mucho a la gente también

Voz 23 35:22 la gente se acercaba por el niño entonces claro antes quizá era más pues cuando iba yo con la cámara pues este Calvo con la cámara

Voz 1055 35:28 este peligro es caro pero donde también es diferente la gente se acercaba

Voz 23 35:31 así que por eso mira vamos a quitarle el niño

Voz 1055 35:33 no ese Calvo no está seguro

Voz 1201 35:37 sí

Voz 1055 35:38 es un par de preguntas estos destinos que no saberse comentado han sido así de coger el palito mal

Voz 0089 35:43 largo y tocaban ibais por alguna cuestión a ellos y luego este village que ha sido un digamos un experimento ya forma de vuestra vida pensáis rentabilizarlo

Voz 1055 35:54 ya se ha hecho parte vosotros como es el futuro

Voz 23 35:57 ahora pues sabe nosotros vamos ya hace cinco años que dejamos nuestro extra

Voz 1055 36:00 sí digamos me acuerdo hemos hecho un par de viajes largos

Voz 23 36:03 los será el primero de prueba con él a destinos de a los que vuele a Iberia en vuelos directos entonces lo que si queríamos estar mucho tiempo en cada sitio arquetas y nos daba no porque

Voz 1055 36:13 tal y como dejamos antes es más complicado

Voz 23 36:15 pero es que está todo perfectamente íbamos a seguidos ahora en marzo nos vamos de nuevo otros otros nueve meses a día

Voz 1025 36:22 en con con ella porque dice hay una historia

Voz 23 36:25 la muestra una un bueno dice colaboración

Voz 24 36:27 sí ahora mismo nuestro bloque antes

Voz 23 36:30 era como para inspirar y mucha mochila que está cambiando a familias y de repente estamos viendo cambiar audiencia como muchas familias nos da las gracias no se nos dicen joder qué bien que estáis haciendo esto ahora pues me atrevo a Sudáfrica porque había sido o pasa mucho que en una pareja uno de los dos que le da miedo que no usan poco de mira mira ellos pueden venga venga

Voz 1025 36:49 oye el día uno tenéis una movida

Voz 0413 36:51 tenemos a Molleda así como es eso pues nada presentamos la la segunda parte del síndrome de eterno viajero esta primera parte fue un corto que subimos hace cuatro años ya Youtube y lleva ya casi un millón de reproducciones

Voz 1055 37:05 teníamos ganas de hacer la segunda parte

Voz 0413 37:07 Nos daba un poquillo de depresión la verdad porque después de que ésta funciona muy bien decíamos bueno pues esta segunda parte haber cuando la cuando lanzamos y esta vez pues vamos a hablar de la vuelta de las emociones que que uno siente cuando vuelve después de un viaje largo no de es eso cultural inverso que que toca también enfrentarse si así que vuelva dirigido un poco quizá menos gente no porque todo el mundo no ha tenido la la posibilidad de irse mucho tiempo y volver pero pero bueno estamos contentos y a ver qué pasa

Voz 1055 37:36 ya veréis cómo va a ir muy bien hablamos de Koke cuántos años cuánto tiempo tiene Koke

Voz 0413 37:41 tiene catorce meses tienen claro si aquí vino

Voz 1055 37:43 no que era quinto Conchita ya te amigos y medio cuatro

Voz 1025 37:47 vamos a ver carrito dentro de él estuve en bajos dijo que nos reíamos

Voz 1055 37:50 ni tener miedo al momento que diga yo no quiero que viajáis conmigo

Voz 1025 37:55 yo tiene sólo unos pesados ya estoy de gira

Voz 1201 37:58 qué tal borro para la verdad

Voz 0413 38:02 otras familias viajeras ese momento suele llegar mucho antes que que cuando el cuando los niños no son viajeros no tenemos historias de niños que con quince años dicha sus padres me voy a Israel

Voz 1025 38:13 Carlos Amigo estoy encantado de conocer pero como que ya no sé mover inmensa ir entrenando

Voz 0413 38:18 necesito para nada no entonces si ese momento llegará la tendremos que tragar no no no no sé yo si le diríamos que el mundo es horroroso ese comía fatal si en el fondo no

Voz 1025 38:27 no estaba nada quédate aquí con tu mano pero bueno chicos en la gente que nos está escuchando que quieran saber más cosas de las que hacéis el blog donde lo ves

Voz 23 38:37 sí a ver el bloque con la punto com allí intentamos inspirar a la gente a que si quiere viajar que ojo en esto no es obligatorio que gente que no me gusta me parece muy bien

Voz 1055 38:46 ya ya pero estoy en querer viajar que lo haga

Voz 23 38:48 eso lo hemos expirará a ello no a darle fuerzas y ánimos a ver cómo lo cómo lo pueden hacer y que estén muy atentos porque dentro poco a partes hubiéramos el síndrome dos a lo que nos gustaría mucho poder hacerlo abierto en en el Matadero que vamos a hacer a invitamos porque es un evento privado

Voz 1025 39:04 sí pero pero ahí os a quien quiera ir tiene que va por invitación

Voz 23 39:09 extrapola invitación estaban un sorteo en nuestros

Voz 1055 39:12 a Juan Pablo II pero es un evento privado

Voz 23 39:15 cerrado vamos a tener hace unas mesas redondas con

Voz 0413 39:17 con importantes viajeros con Jorge Sierra que dio la vuelta

Voz 23 39:20 mundo cuatro años dos caballeros y si lo periodista también de El país Paco Nadal que le conoce

Voz 1055 39:27 también pero también en la mesa redonda así que es todavía

Voz 23 39:29 cero Íbamos allí es en la sala Azcona está preciosa maravilla

Voz 1025 39:33 sí lo lo ahora te tiene que pillar aquí porque me imagino que traer a traer a seguidores vuestro complicado complicadísimo evento allí alguien

Voz 23 39:43 mucha ilusión iba a ser una cosa muy bonita y que no podría ser sin la ayuda de de paso noreste que nos va a echar una mano porque si no esto tan bonito no no sale pero aún nos encantaría que viniese si estáis superen invitados

Voz 1025 39:53 pues veamos apuntados y nos apuntamos a la fiesta seguro ya te digo yo que cae alguno de los nuestros algo que recordar son está tropa ahí tienen el Bloc espero que cuando está haciendo la primera comunión no saqueos o sea antes a la verdad es que ha engancha al micro y nos esta una patada que lucía Rubén un abrazo muy fuerte y un lujazo tener un ratito cuando Santa gracias gracias a demodé una mínima pausa y enseguida estamos con Javier Gregory que tiene hoy una montada pero un montón en la NASA de muchos cuidado hay está aquí el asesinos viajeros este estás preparado muy bien

Voz 17 40:32 las redes sociales arroba

Voz 25 40:42 hoy la mesa camilla que lleva usted no se me la he encontrado salvado entonces no es mía celebra haberles encontrado pero me hubiera gustado más encontrar un traje gris lo han encontrado sí pero poco a ocupaba demasiado sí que lo hemos vendido cedieron algo porel tres veinticinco era el mío no hay dudas

Voz 26 40:57 más pensar

Voz 27 41:06 no

Voz 28 41:09 de todo

Voz 2 41:12 eh

Voz 29 41:15 un de que Chus Chubby free to know what Fame y mi oponente

Voz 20 41:27 sí pero es que dius sin lluvia pero se está en Twitter y en Facebook en Twitter arroba Ser aventureros Facebook busca nos por ser aventurero

Voz 29 41:40 Hinson pinchan ir a Pekín el Chelsea chucu chucu miren Yuste

Voz 1025 41:51 aquí estamos despidiendo a ella Rubén en algo que recordar llega por aquí señoras y señores Javier Grey buenos días eh no te oigo pero ahora te hola hola buenos días a todos

Voz 6 42:02 dos

Voz 1025 42:02 ahí vamos con Gregory

Voz 31 42:10 ah

Voz 1201 42:14 sí porque esta esto la sintonía de la XIII que se montó una buena y además pasó lo que está a punto de pasar es decir

Voz 0882 42:21 la ley que momentos vivos sí pero en el último momento sustituyeron a uno de los astronautas del Apolo XIII porra que su hijo tenía sarampión

Voz 1025 42:27 sí y entonces le dije no no tú no puede seguir no puedes volar

Voz 0882 42:29 L les tuvieran a ultimísima hora no

Voz 1025 42:32 nunca nunca pilló sarampión sabes

Voz 0882 42:35 ese gatillo y además el problema hay algunos que dicen que el problema del Apolo XIII es decir que el que le reemplazó claro tuvo un muy poco tiempo

Voz 1055 42:43 crearse pudo cometer algún

Voz 0882 42:46 Roque otro es un tema controvertido e es una de las teorías

Voz 1025 42:49 ahora quién estamos pues ha pasado con un astronauta

Voz 0882 42:51 esta negra pero se llama Jeanette e iba a ser la astronauta que iba a pasar afroamericana que iba a pasar más tiempo en el espacio ciento cuarenta y tres días a partir de junio iba a volar a la Estación Espacial Internacional decirse en la persona negra que más tiempo ha estado en el espacio en la Estación Espacial Internacional y han ido seis personas negras es decir que que no es una cuestión de que no haya habido sino que de tiempo y que pasa pues que de buenas a primeras casi a última hora en la NASA ha decidido sustituirla por una astronauta blanca y claro

Voz 1025 43:23 Dios concentrada en han contado del por qué no dice

Voz 0882 43:28 cada nuestros lo hemos preguntado tanto la portavoz de la NASA nos dice que que digamos que las alineaciones un depende de la NASA que que ellos deciden quién va y quién no

Voz 1201 43:39 pero yo me está diciendo que juega como estos cuando Mourinho no

Voz 6 43:46 no cosa no

Voz 1201 43:49 quizás deberían lema estás tomando

Voz 1025 43:55 en algún problema y fundas

Voz 0882 43:57 mentalmente hasta ahora cuando hay un reemplazos problemas médicos no

Voz 1055 44:01 pero si los problemas médicos no suelen decir

Voz 0882 44:04 sobre todo porque es una infracción íntima de cada persona no pero es que en este caso yo estoy investigando esta señora Janet trabajó durante siete años en la CIA en Irak persiguiendo terroristas no entonces puede que hay algo más

Voz 6 44:24 o del grupo

Voz 0882 44:32 digo que que bueno esperemos que ha sido una causa

Voz 1055 44:35 justa porque desde luego no hay derecho

Voz 0882 44:38 auto que está a punto de ser lanzada al espacio con eso tienes que estar entrenando durante dos años para hacer una misión una misión no te vale para la otra porque son muy diferentes hasta entrenándose durante dos años y de buenas a primeras la cambian y además por lo menos públicamente no dan la razón esto además entra en que ha entrado Trump que el último administrador de la NASA elegido por Obama también era negro Trump se lo cargó estamos casi estamos un año sin

Voz 6 45:04 pero la NASA no más más allá de los cola

Voz 1055 45:07 de siete años trabajando

Voz 6 45:10 a la CIA en Irak

Voz 1025 45:11 bueno voy yo me dio porque esto está esto está que ya oigo Elche de la quita de de del del estofado espían tenemos una nota

Voz 0882 45:21 vuelve la semana que viene espero que con más noticias y a ver si rectifican y al final vuela

Voz 1025 45:26 te hemos oído que con esta noticia que estas apareces ahí eliminado flotando ahí Pedro

Voz 0882 45:32 que no hay sino me pasa me despido todos los oyentes

Voz 1201 45:36 Javier agravaría dando

Voz 1025 45:38 de señoras y señores ha llegado el momento

Voz 32 45:53 con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 1025 46:00 cuando hablaba hace ahora cuando habla ahora sí que es tu seccionada ya el momento a ver

Voz 5 46:04 lección perfecta donde lo vamos hoy donde Nos vamos hoy esa pregunta tú donde nos vamos a Indonesia muy bien ahí por qué no vamos a que nos vamos a Indonesia en Indonesia el asesino en serie más famoso que se llama Berry Ita Jan es un chico gay que debe tener ahora estar cerca de los cuarenta años he pero cuando tenía treinta hay pocos se este este hombre asesinó a once personas la gran mayoría de ellos eran eran homosexuales como él mató a una mujer que acompañaba a un hombre que estaba en todo un coche y a su hija de tres y a su hija de tres años hombre bueno pues mató a mató a todas estas personas pero lo más interesa

Voz 33 46:47 te del es que fue condenado a muerte está esperando a que a que les

Voz 5 46:56 lo que lo fusiles cómo cómo se mata en Indonesia a los condenó a muerte pero mientras tanto se ha convertido en una gran estrella mediática una gran estrella del pop en Indonesia

Voz 6 47:06 estás contando señor aquí una foto una foto

Voz 5 47:09 de ahí la foto lo ves cómo sonríe como está encantado porque

Voz 1025 47:13 cuántos muertos lleva este estimado once

Voz 5 47:15 once antes de antes de que te voy a ir a la cara antes de que tuviera mató

Voz 1025 47:19 no dice saber porqué o porque le apetecía

Voz 5 47:22 sí bueno él tenía el dice lo que cuenta porque porque ahora ahora contaré parte de la historia de cómo se ha convertido en toda una estrella mediática el cuenta que él es un gran amante Ike Ike Suu el para él el amor el amor es muy importante que los amantes Le proponían cosas que no le gustaban ofrecían dinero entonces enfadaba mucho ir los mataban

Voz 1025 47:46 de un pronto muy mal pues te puedes

Voz 5 47:48 parece que te cuenta este es un punto muy malo y cuando Montilla si cuando pillan a este hombre

Voz 33 47:55 que lo pillan porqué

Voz 5 47:57 no lo que haces un ex novio suyo intenta quiere que él se ha cueste con el novio actual de él se mucho y lo decide descuartizar lo descuartizan lo metió en una maleta y en vez de hacer lo que hacía antes con sus anteriores víctimas que era enterrar las en el jardín de la casa de sus padres pues lo que lo que hizo fue meterla en una maleta tirarla en una carretera en un arcén de una carretera y fue la la policía agarró cogió los restos y empecé a investigar si no estoy de ahí le pillan hay hay a partir de ahora voy a contar porqué este hombre se ha convertido en una gran estrella mediática por lo tanto eso eso entonces eso voy a contar voy a voy a explicar que esto tiene tres minutos

Voz 1201 48:41 no no eso no quiero entrar dejar paso a paso a mí o mi colaborador de Hoy

Voz 1025 48:46 que hoy va a meter

Voz 1201 48:49 pero Chema para todos

Voz 5 48:51 aquí pues yo soy una persona que hoy va a colaborar conmigo porque eso eso se desarrolló donde dentro de Indonesia porque hay muchas sí

Voz 6 48:57 las en la isla de Java como Sly la dejaba con José Luis

Voz 1055 49:02 no me deja boquiabierto Chema qué qué lujo estar en en tu sección osea pasa a serlo

Voz 6 49:06 el colapso colaboradores todos vaya estafa Isla de Java pues ya Jabato

Voz 1055 49:11 pues cositas poco tiempo básicamente para el turismo dos o tres cosas para visitar el volcán Brom hoy están de moda los vocales Indonesia en Filipinas pero el volcán un volcán precios hicimos normalmente la gente que va allí de turismo pues sube a primero de la mañana ver amanecer ayer el volcán broma como lo de uno de los mayores templo los budistas del mundo el templo duro y luego los que aterrizar allí que obviamente pues el Yakarta el el puerto Yakarta el preciosismo de un montón de veleros yo que esas tres cosas justifican el a a Java y otras muchas más la suma trabajo etc es la pena que sepas que me ha parecido perfecto lo que has contado que me parece que está a favor dependientes

Voz 5 49:55 a ver si se llama hemos hecho hemos hecho una especie de de del tesorero

Voz 1201 50:01 sí claro situado espetado

Voz 5 50:03 pues este tipo se ha convertido en una gran estrella mediática porque se ha convertido en cantante a pública un disco ese disco ha vendido más Gemma ha vendido cientos de miles de copias se ha convertido en una gran estrella mediática

Voz 1025 50:17 pero este dinero irá para la Familia Si a esto es lo que se lo cargan no

Voz 5 50:21 los derechos de autor no tiene pinta de que los vaya poder cobrar pero pero pero por qué está está condenado a muerte pues este tipo la gente va a la cárcel esta foto que hubiese aquí del tipo sonriente porque la gente va deberíamos tuitear la momento la tú te daremos la gente va a la cárcel muchísimas acuérdate que ha convertido en todo un pero no baje mediático porque el canta canciones como mamá perdóname quítame esos grilletes y entonces porque era vendido

Voz 1025 50:49 no habrá buscado la música de este tío que ya sería la bomba H para que las

Voz 1201 50:52 sí sí

Voz 5 50:55 bueno alguien de una discográfica este tipo ha hecho eso ha publicado un libro ese libro se ha convertido en éxito de ventas Tote eso sí con un mapa incluso del lugar donde teniente

Voz 6 51:06 cerraba a a la a la a sus a su víctima

Voz 5 51:09 sí porque al al nuestro lo tiró la carretera entonces ahí cuenta las razones por las que el mataba era él era es uno fue modelo de pero luego también se se convirtió en una especie de líder religioso musulmán

Voz 6 51:25 pero qué me estás contando él y él se presenta

Voz 5 51:28 sí pero esto es tu personaje aquí

Voz 1025 51:30 esto es lo que hay que reconocer que al final esta sección aparece una gente ahí

Voz 5 51:35 que sentido muy rápido porque tú no me da mucho tiempo pero pero sí claro que sí

Voz 6 51:38 porque si tuviésemos tiempo este personaje

Voz 5 51:41 qué tal es decir el tipo tiene unos perfiles y una dimensión acojo orante

Voz 1025 51:45 es decir que que lo vas a terminar hoy la sequía cuando se tías aquí viene tras otro amontona

Voz 1201 51:49 no aparte lo que quiera el que quiera Mc

Voz 5 51:52 investiga los que ya la semana que viene traigo otro

Voz 1201 51:54 claro yo no me paré

Voz 5 51:57 cómo de este tipo nada más él para redimirse porque está pendiente de que lo en un momento el fusil ampara redimirse ante Dios lo que ha decidido es casarse pero claro como en Indonesia la homosexualidad no estaba permitida se va a casar con una mujer con una mujer que es vendedora de drogas en la cárcel de

Voz 6 52:16 ha aceptado casarse con él

Voz 1025 52:18 porque a lo mejor era caro entonces bueno eso

Voz 6 52:20 apuntaba en puede haber algo de eso

Voz 7 52:23 se casa esa casa con ella para

Voz 5 52:26 redimirse antes sobre todo porque la madre decía que era muy apenado

Voz 1025 52:30 en estos momentos ha cazado pero no era musulmanes extensos cristianos está casado

Voz 7 52:33 saca sacas saca sacó una mujer

Voz 6 52:36 vale vale nada claro la Iglesia no claro me imagino que la habrá cantado su boda

Voz 0089 52:47 y algunos no yo creo que ya poseía por por Conde

Voz 1025 52:51 cierra por favor con su cabecera como cerramos siempre ya vamos fundada musiquita para ir cerrando el aventureros te parece bien