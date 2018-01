Voz 1 00:00 SER Historia Cadena SER con Nacho Ares Baghlan

Voz 2 00:09 si a cualquiera de vosotros se escapa una palabra aunque sólo sea media palabras sobre los demás me presentaré ante quién haya sido en lo más oscurece una noche terrible ajustarán las cuentas de una manera que nunca olvidará cosa aseguró que querréis no haber visto ponerse el sol

Voz 0772 00:37 bienvenidos a Ser Historia acabamos de de comenzar de escuchando un fragmento de la crono ficción que vamos a escuchar completa en los próximos minutos está dedicada a las brujas de salen así que el primer bloque ese Cronovisor va a estar ambientado un poco en esa historia de miedo en esa historia de superstición y de creencias un tanto insólitas que a finales del siglo XVII crearon inventaron una historia de brujería en Massachusetts muy cerquita de de Boston en la costa atlántica de Estados Unidos pero en la siguiente ahora en esas dos horas de de Ser Historia vamos a hablar también del Antiguo Egipto vamos a ver dejar a burla a la altura de nada en dónde estaremos con José Manuel Galán que acaba de iniciar la X la decimoséptima es decir decimoctava decimoséptima campaña arqueológica del proyecto Djehuty hablaremos de la gripe española y también del Cervantes judío esos orígenes también un tanto oscuros que aparecen y se puede leer de alguna forma entre líneas en El Quijote como siempre soy Nacho Ares y les dé de nuevo la bienvenida vamos a intentar hacer un poquito más de Historia comenzamos

Voz 3 01:41 Cynthia

Voz 5 01:43 historia y las redes sociales en Twitter arroba seis

Voz 6 01:47 Soria en Facebook las eh

Voz 5 01:49 Historia

Voz 7 01:51 Jesús Callejo bienvenido de nuevo a Ser Historia Nacho Arés bienvenido bienvenido tú también trata a ver si a ver quién da más fuerte

Voz 0772 02:01 mala tenemos un tema que luego después de escuchar la coronó ficción diré cómo descubrí yo cuando tenía apenas diez años va a ser una historia realmente sorprendente verdadero verdadero Cronomap ficción sí lo hemos escuchado ahora en la introducción la historia de las brujas de salen viajamos a finales del siglo XVII no a una un momento en Europa luego lo comentaremos no la Historia la Inquisición y todo eso lo sabemos de Hao siglos atrás parece que en Estados Unidos los puritanos retoman toda esa locura no de de interpretaciones extremadamente puristas no de de la Biblia y la caja de Brujas para explicar cuál quiere tipo de fenómeno al anómalo

Voz 7 02:40 claro pero nosotros hemos puritanos toman al pie de la letra la Biblia ya es cierto que esos puritanos que ya hay May Flower en el mil seiscientos veinte en Massachusetts pues en llevaban consigo todas las tradiciones costumbres creencias de Inglaterra pero se crear la nueva Inglaterra en Estados Unidos claro dentro de todas sus virtudes y sus defectos uno de sus defectos es que eran muy estrictos en sus normas religiosas veían el diablo por todas las partes pedían Brujas por todos los lados ya hubo antecedentes antes de mil seiscientos noventa y dos pero es cierto que en ese momento en salen en esta localidad de la costa de Massachusetts se crea no tanto un proceso brujería como así ha definido sino más bien un proceso de histeria colectiva y eso es lo que vamos a comentar eso queda bien reflejado en la Corona afición y eso es un poco lo que nos tenía que hacer reflexionar como de una despropósito de algo que no tiene ningún tipo de pruebas de un juicio totalmente imaginario tener consecuencias tan nefastas como la muerte como la ahorcamiento porque sabes que tanto en Inglaterra como Estados Unidos no se quemaban a las brujas como ocurría en España como ocurría en Alemania sino cava pues como esa especie de insana de esa especie de histeria colectiva como te digo se puede generar todo esto que luego fíjate andando el tiempo en el siglo XX pues la caza de has esta caza de brujas que ocurre con las bajas de salen pues da pie para que se comente lo de Mc Carty

Voz 8 04:14 la caza de los comunistas Icomos

Voz 7 04:16 el fondo si hay unos diez euros comunes y uno de los efectos una de las consecuencias una de las palabras sería el fanatismo

Voz 0772 04:24 fanatismo Carmen Socías nuestra compañera ha preparado una crono ficción yo creo que brillante que nos hace viajar en el tiempo a esos inicios del año mil seiscientos noventa y dos con una historia increíble Las brujas de sale

Voz 9 04:37 las crono ficciones de Ser Historia

Voz 1594 05:14 los monumentos históricos también tienen emociones la rabia y la sed de justicia en las revoluciones la impotencia en las guerras la necesidad o en otras ocasiones la alegría e incluso la solidaridad

Voz 12 05:27 pero no son muchos los momentos en los que la emoción que provoca un episodio histórico

Voz 1594 05:31 esto sea el miedo el miedo colectivo el miedo en una comunidad no es algo que aparezca de repente

Voz 12 05:39 necesitan muchos años y muchos miedos sin confesados de todos sus individuos para poder instalarse en la mente y en los corazones de todo un pueblo y coger las riendas de la situación

Voz 13 05:50 hasta llevarla al delirio colectivo cuando ocurre el miedo colectivo

Voz 1594 05:54 convierten una bestia incontrolable aliada con la intolerancia y con una capacidad muy propia del miedo la ceguera y el rechazo a todo lo que pueda arrojar sobre

Voz 6 06:05 un poco de luz el que vas a escuchar hoy

Voz 14 06:08 es uno de esos momentos Las brujas de Salem

Voz 15 06:17 te imaginas cuál puede ser tu peor enemigo en medio de un bosque de noche en un durísimo invierno un bosque del que se han contado historias terribles sólo tienes el rezo para salvarle qué pasaría si de repente escucha un ruido amenazantes Cassetti te imaginas cuál puede ser tu peor enemigo en ese momento

Voz 16 06:40 probablemente los adivinar el niño

Voz 15 06:44 el mismo miedo que llevó a la ciudad de sal a dictar casi veinte condenas a la orca llevó al pueblo costero de Massachusetts en mil seiscientos noventa y dos a la histeria colectiva había llegado el momento de enfrentarse a sus demonios pero ante

Voz 18 06:59 quisiera enfrentarse a las brujas

Voz 15 07:01 lo que empezó como un juego en una noche en el bosque convirtió en un infierno al al día de sale

Voz 6 07:12 de ser tenemos vuestros corazones

Voz 19 07:17 hermanos les sea citado a todos agit por los rumores que imagino ya han llegado a sus oídos a cerca de ese espíritu infernal que ha aparecido entre nosotros acerca de si odioso enemigo de Dios dirá

Voz 6 07:31 todo el pueblo

Voz 19 07:35 por ello os comunico que invitado a venir a salen al reverendo jefe de Beverly el año pasado buen Beverly sospechas de brujería

Voz 6 07:44 hasta que el señor Kheyl examinó las supuestas brujas y estableció bienvenido a sale un reverendo Kheyl usted debe ser

Voz 15 07:59 todos escuchaban atentamente lo que el reverendo París tenía que decirles en los bancos de delante un grupo de niños Mary Warren acusa por lo bajo Abigail Williams de beber sangre y hacer conjuros para que muriera la mujer de John pronto pero Abigail Williams no va a quedarse callado escucha

Voz 6 08:16 mito bailamos

Voz 2 08:21 si a cualquiera de vosotros si se escapa una palabra aunque sólo sea media palabra sobre lo demás me presentaré ante quién haya sido en lo más oscuro de una noche terrible y ajustar en las cuentas de una manera que nunca olvidará os aseguro que querréis no haber visto ponerse el sol

Voz 19 08:43 tengo entendido que Betty la hija del reverendo París lleva días postrada en la cama incapaz de hablar hice mueve con espasmos usted cree que está hechizo Reverendo acuérdese del caso de Beverly que al final era todo una patraña

Voz 6 08:57 para eso señor practicar la niña no tiene fiebre ni heridas visibles sin embargo no despierta tenemos que asegurarnos de que los demonios no hayan hecho acto de presencia entre los habitantes de salen

Voz 19 09:12 también dicen por el pueblo que la hija de los Putnam Ruud está con los mismos síntomas y que la niña no soporta oír el nombre del Señor eso no es suficiente para hablar de brujería como lo está haciendo todos salen lo quiere ser

Voz 6 09:25 a ver si es brujería o no lo es para eso esto ya que el señor tractor

Voz 19 09:31 el reverendo París está preocupado

Voz 6 09:33 está perdiendo poder en salen sabe

Voz 19 09:36 así que su hija estuviera dominada por el mal y su iglesia se quedase vacía estoy seguro de que no podría soportarlo haría cualquier cosa para salir ileso no haría una reunión multitudinaria como estas y no fuese en su propio beneficio

Voz 6 09:48 conoce usted a las niñas señor productor

Voz 19 09:51 sí reverendo Mary Warren o Abigail Williams la sobrina del reverendo París han trabajado en mi casa aquí los conocemos todos

Voz 6 09:59 estaría bien que permaneciera no muy lejos de aquí en los próximos días

Voz 19 10:04 le ha pedido el reverendo Parés

Voz 6 10:06 eso se lo pido yo señor porque ahora está en camino de Salem el juez Thomas Stamford va a ser un proceso largo y no quiero que se nos escapen ningún detalle a quién dice que conoció usted aquí nos conocemos todos

Voz 19 10:23 el reverendo High la estudiado detenidamente todas las artes diabólicas llegará sin duda hasta el fondo de este asunto

Voz 6 10:32 podría ser que el reverendo Kheyl encontrar en salen señales de la presencia de podéis estar seguros verse Kidal maligno hasta descubrirlo

Voz 19 10:53 una también Abigail qué haces aquí no es bueno que nos vean juntos todo esto es obra tuya ruido que tu prima vuela por los aires nunca

Voz 21 11:05 estábamos ayudando en el bosque bonos yo con las manos en la masa que estabais haciendo nada malo estábamos sólo válida no sólo bailar

Voz 15 11:17 ya les habría valido unos azotes en salen a finales del siglo XVII que invocaba a los espíritus hacían conjuros eso no se lo había dicho Abigail la productor ni tampoco que tomó un bebé para que muriera su mujer

Voz 19 11:31 pero pero han metido en el cepo antes de que cumplan los veinte Abigail pero todas las noches eso no volver a pasar ahí lo dejamos muy claro nunca debí esperanzas sabes que no va a pasar no seas niña Vila

Voz 22 11:44 no que pusiste cuando tú mujer mecha de nuestra casa me querías entonces me sigues queriendo ahora

Voz 19 11:50 me cortaría la mano antes de volver contigo nunca nos hemos tocado sí que la hicimos está sometida tu Elisa estamos en el podio académica ten cuidado con lo que dices Abigail no menciones Elizabeth

Voz 22 12:06 yo no soy como todas esas mujeres cristianas y sus maridos confirmados en la fe todos se tienta te lujuria te conozco John pero Héctor querías ir aunque sea pecado Totta Pia metí Arés

Voz 15 12:24 Abizaid no sé cuánto y acusó a Elisabeth productor de brujería el pueblo comenzaba a temer la incesante sospecha no dejaban de llover acusaciones la histeria se había apoderado del pueblo comenzaron los juicios el veintinueve de julio de mil seiscientos noventa y dos se ejecutó a Sara en la horca esta misma noche el juez ha mandado a prisión a catorce personas más a las niñas se avecina un largo proceso llegamos en un momento importante

Voz 23 12:54 excelencia tenga cuidado con ese individuo señoría disponemos de pruebas para el tribunal

Voz 6 13:00 las chicas mienten quienes este hombre este es John productor propietario de trescientos acres

Voz 24 13:07 me dan igual los acres que usted tenga señor productor crees esa falta de respeto está usted ante el tiempo

Voz 23 13:13 no el Supremo provincial para casos no lo

Voz 24 13:16 sabe

Voz 19 13:17 vengo a anunciar un cambio en la declaración de una de las Mary Borrell no ha visto nunca ningún espíritu excelencia ni Merino Abigail Williams ninguna de estas niñas están mintiendo

Voz 6 13:28 tenga cuidado con este individuo señoría está decidida a destruir ministerio

Voz 19 13:33 le haga caso señoría sobrevenido a que se descubra de una vez por todas la verdad

Voz 6 13:37 se propone usted propagar esa mentira en la sala del tribunal delante de todos salen

Voz 19 13:41 creíamos que su excelencia se alegraría de saber la verdad puesto que estamos en condiciones de probar lo que decimos

Voz 6 13:48 ha visto usted tal una vez al diablo señora doctor no existe escondido en su corazón el deseo de dificultar la investigación no ha excelencia solo he venido para salvar a mi esposa que es inocente y a las esposas de Mis amigos reverendo qué opina usted de todo Estado ante el que debemos escuchar lo que tiene que decirnos lo contrario se correrá la voz de que ha hecho callar el testimonio del señor pro todo este hombre herido a desautorizar al Tribunal no es más que polvo para cerrarle los ojos señor ya no soy abogado excelencia pero los limpios de corazón no necesitan abogados Noceda como mejor le parezca esto se puede decir que es una referencia

Voz 19 14:38 el han firmado noventa y una personas

Voz 6 14:40 si no le importa que se lo señale excelencia esas pero

Voz 19 14:43 son las declaran haber tratado a nuestras esposas durante muchos años no haber advertido jamás señal alguna de que tuvieran tratos con el demonio

Voz 6 14:50 esto es un claro ataque contra el Tribunal acaso a toda defensa constituye un ataque contra el Tribunal todos los cristianos sinceros se alegrará de la actuación del tribunales salen usted y los que le acompañan en cambios entristece creo que su excelencia querrá saber por qué preparen las correspondientes órdenes para todos ellos se les resta para ser interrogados

Voz 15 15:16 interrogados en los juicios de salen una llamada al estrado podría tener las peores consecuente

Voz 19 15:21 la declaración de excelencia Mary jura por su alma inmortal que mintió y que sus amigas mienten ahora que nunca vieron a Satanás y que ninguna bruja les ha hecho daño

Voz 6 15:35 esa es la verdad de excelencia excelencia creo que esto nos lleva con claridad al meollo de la cuestión por el amor de Dios señoría Un simple granjero no puede defender una declaración de tanta trascendencia mande a este hombre a su casa y permítame que regrese con un abogado escuche monseñor je je firmado diecisiete condenas a muerte de eje que sean abogados quienes le presente en este documento me sorprende semejante desorientación en un hombre tan erudito como usted señor G perdóneme que se lo diga llevo cuarenta y dos años en esta profesión sin embargo no sabría cómo proceder si me llamara para defender a estas personas reflexionen momento tratándose de un delito ordinario se convoca a los testigos que

Voz 24 16:28 puedan probar la culpabilidad o la inocencia del acusado

Voz 6 16:31 pero la brujería es un delito invisible en consecuencia quién puede testificar sólo la bruja hay por supuesto su víctima ahora bien no cabe esperar que el Brujas reconozca su es así hemos de recurrir por consiguiente a suspicacias más las niñas sí que testifica siendo ésta la situación

Voz 23 16:58 qué podría aportar un abogado

Voz 6 17:00 esta muchacha afirma sin embargo que sus compañeras no dicen la verdad traigan a las niñas

Voz 25 17:09 bien

Voz 6 17:10 las mías La Biblia condena todos los mentirosos vuestra amiga Mary Warren han presentado una declaración afirmando que no ha visto nunca espíritus ha sido atacada por ninguna manifestación el diablo afirma asimismo que tampoco vosotras habéis visto nada de eso y que todas cinco seis ahora bien podría ser que Satanás haya conquistado a Mary Landrieu aquí para apartarnos de nuestro sagrado de ver si es así pagará por ello con la horca pero si dice la verdad os ordeno que renunciará a vuestro engaño y confesó por porque una rápida confesión hará que seamos más Clement Abigail huella hay algo de verdad

Voz 26 17:56 aclaración excelencia

Voz 24 17:58 es cierto que viste el espíritu de la señora productor y qué tecla la aguja tal como la acusase de haberlo hecho

Voz 22 18:05 la señora productor envió su espíritu me clavó la aguja

Voz 6 18:10 sí están entiendo Abigail señor proco la única explicación es que le gustaría ver ahorcada su esposa sí que le gustaría excelencia esta chiquilla asesinar y a su esposa

Voz 19 18:21 no es una chiquilla Mary habla dile al gobernador Commons llevó a bailar al bosque

Voz 6 18:31 por qué pasa esa niña

Voz 23 18:33 qué movimientos son esos el reverendo Paris las descubrió cuando bailaban de noche en el bosque ya estaban desnudas desnudas cuando llegué por primera vez de Beverly y eso fue lo que me contó el reverendo para dije que estuvieran desnudas

Voz 14 18:50 si me lo permiten excelencia

Voz 6 18:52 cuando las personas acusadas de brujería enviado en su espíritu para asfixiar te machaca saquen de aquí está haciéndole daño a las niñas

Voz 15 19:07 sin embargo Mary no tiene ningún síntoma

Voz 6 19:11 todas saben fingir estupendamente Mary Warren podría fingir que se desmaya todo era fin cimiento que fija ahora vamos era de fría Mary te hasta dejen a la niña protegiendo a Satanás confiesa viste a los espíritus cuando atacaban basta silencio Abigail Williams irte que busques en el fondo de tu corazón es posible que los espíritus que viste fuesen sólo que ilusión una apariencia esta pregunta es una ofensa

Voz 27 19:50 que este es teniendo tanto retira tu espíritu Marta de mil tanto todo

Voz 6 20:02 García López y apuñalar a su inadmisible Air usted que demostrarlo conocido conocidos tenido conocimiento carnal com donde donde duermen Mis animales que vidas posa se dio cuenta de lo que

Voz 1 20:43 por su placa

Voz 23 20:47 compasión te vi que la Abba ahora es una rapera

Voz 1 20:57 pongo enteramente en sus manos en Praga

Voz 6 21:01 o es que haya la más mínima parte de verdad

Voz 22 21:07 si tengo que contestar a esa pregunta me marcha Arellano volveré jamás toques de apoderado de salen

Voz 6 21:17 señor vaya a la cárcel y traiga la esposa del señor doctor excelencia todo esto es una trampa el doctor me dice que te despidieron por prostitución muchacha que yo sentía

Voz 15 21:36 Elizabeth proveedor creyendo que jamás iba a confesar su marido el adulterio mintió al Tribunal no fue capaz de acusar a su marido de un delito de lujuria dentro de la vista la propia Mary Warren llamó enviado del demonio al señor productor llegaron más condena

Voz 23 21:51 por haber cometido delito de brujería prevé nos Georges Jacobs Mary este Marta Cory

Voz 6 22:00 John productor Elizabeth protector

Voz 23 22:03 Mary ciber

Voz 4 22:04 ahora quedan excomulgados a partir de este momento deja de pertenecer a esta iglesia haciendo con ello todas sus bendiciones y la esperanza de la salvación eterna

Voz 15 22:16 Abigail no pudo soportar la presión de los ojos y cuchicheos de salen su último as bajo la manga fue reunir todo el dinero que pudo acudir a la celda donde John Procter esperaba la muerte proponerle escapar juntos en barco desde el puerto de Boston a lo que Procter contestaría que el lugar donde se encontrarían sería en el infierno Abigail Williams desapareció de salen para siempre convencido por el tribunal para firmar una confesión de culpabilidad se encuentra en este momento más cerca de la libertad

Voz 6 22:54 señor productor se comprometió usted a servir al diablo eso dice señor cuando el demonio se le presentó acompañado no bien alguna vez y con el demonio Marta su mujer

Voz 23 23:11 no no la vi vio alguna vez a alguien con el diablo no a nadie

Voz 6 23:17 deje de firmar excelencia basta con que confiese esos propias colas sometido tiene mucho peso excelencia

Voz 23 23:24 impresionar a grandemente al pueblo que productor con

Voz 0772 23:26 diese tenga la amabilidad señor

Voz 23 23:30 no me han visto firmar la concesión no necesitar este papel el pueblo Pro Tour ha de tener pruebas de que usted me tiene sin cuidado al pueblo acaso el arrepentimiento de ser público para ser auténtico

Voz 1 23:43 excelencia ustedes el tribunal

Voz 23 23:46 Supremo su palabra es suficientemente

Voz 1 23:49 de buena es que he confesado

Voz 23 23:53 diga que productor cayó de rodillas ellos rock como una mujer pero mi nombre mi nombre no porque para casos se proponen esta concesión cuando quede en libertad no me propongo negar nada

Voz 6 24:11 ese caso explíqueme por

Voz 23 24:13 que no quiere porque lo único que tengo es mi nombre porque había mentido y he firmado mentiras porque no merezco pesar el polvo que pisan los pies de los que balacera entrego mi alma dejadme al menos mi nombre es una mentira este documento porque pues no lo aceptaré a usted una confesión sincera o no podré salvarles de la horca

Voz 6 24:42 qué camino elige señor mío no alguacil lo Alcaraz no puede romper la confesión ese su primer prodigios reverendo si puedo goles regalé islas

Voz 23 25:00 alguna lágrima ha mostrado un corazón del Aaiún

Voz 15 25:11 John pero los acusados que le acompañaron fueron ahorcados ese mismo día en total diecinueve almas pagaron con su vida el peso del miedo atroz que se apoderó de salen Brujas

Voz 29 25:30 en en esta ficción han participado Héctor Checa como John productor José Bustos como reverendo para Riis Juan Mejías como reverendo Kheyl Elisa chilla como Abigail Williams Roberto Cuadrado como juez de ANFO arroz guión de Carmen Socías libremente basado en la obra El Crisol de Arthur Miller con la colaboración en el programa de Juan Ochoa producción Rebeca Revilla realización y diseño sonoro Carlos Hurtado dirección del episodio Carmen Socías que viste relató

Voz 9 26:05 es una ficción no obstante está basado en hechos y personajes reales cualquier parecido con la realidad

Voz 30 26:11 sí o no ser una coincidencia

Voz 0772 26:14 Jesús a uno se le ponen los pelos de punta escuchando como la locura la la histeria como decías antes en mil seiscientos noventa y dos eh podría llevar a la gente a cometer estos estos crímenes sabemos mucho más abyectos que que las acusaciones que se vertían sobre las pobres niñas sólo a las personas que ahora alrededor

Voz 7 26:36 sí bueno no forma parte de la sociología de la historia de la humanidad la caza de brujas la historia que generó ese género ropas alertó porque en Estados Unidos toman las consecuencias derivadas de todos estos peregrinos que emigran a ese nuevo continente pero donde surge la caza de brujas que es en Europa y que yo he estudiado bien como bien sabes tengo un libro Breve historia de la brujería si me da cuenta de que había mucho de ese fanatismo religioso que imperaba en aquella época no olvidemos que la Inquisición estaba en vigor no olvidemos que ese tipo de carencias sobrenaturales era el más cotidianas de los que nos imaginamos se pensaba que los malos actos o que incluso las malas cosechas o las tormentas procedía del diablo o de alguna de algún pecado que alguien había cometido esos así ahora los porque parece risible pero hay que ubicar los en esa época entonces todo esto es lo que forma una especie de de Corpus hermético y en este caso histérico como bien decías para justificar todo esto pero no olvidemos que cincuenta años antes en España era tiene algo parecido que era el Auto de fe de Logroño de mil seiscientos diez en tu guerra Murdoch también ocurría algo parecido no había brujas en el sentido literal de la palabra y eso lo dejó claro un inquisidor que era Alonso de Salazar sino que había acusaciones que había envidias cabía delaciones que había todo tipo de de intrigas donde sacaban el lado oscuro las personas para aprovechar ese fanatismo religioso en comprado o más bien casi camuflado en la brujería para acusar a uno sea otros y al final pues claro cuando algo ocurre que es negativo aquí es el acusa de todo esto al diablo el diablo tiene sus acólitos los acólitos suele ser las brujas bueno

Voz 0772 28:24 yo ya tengo aquí preparado el el teclado junto al teclado tengo una cosa que me voy a llevar en el tiempo de ese viaje que vamos a hacer y te lo voy a enseñar allí ya verás que te va a sorprender pero bueno cuál es la fecha que quieres que metamos en el Cronovisor esta semana

Voz 7 28:38 muy bueno el año yo creo que tú ya lo has dicho es un año clave que es mil seiscientos noventa y dos pero la fecha es el veinticinco de febrero de este año mil seiscientos noventa euros

Voz 32 28:57 sí

Voz 0772 29:01 adelante paz en sus calles coles está esperando con tal CRAM avisaba

Voz 33 29:07 no no no

Voz 36 29:22 exacto

Voz 0772 29:26 nosotros estamos en el interior de una casa estamos escondidos aquí en una esquina para que tampoco lo convirtamos en nos metamos en algo muy visible y podamos distorsionar la escena que estamos viendo esto a mí me me recuerda vemos aquí un par de niñas que me imagino que son las dos protagonistas de toda esta historia

Voz 6 29:44 eh prima Abigail Williams

Voz 0772 29:50 qué está sucediendo porque hay alrededor gente estos hombres vestidos de negro con estos hombre dos casi de Copa tan tan altos

Voz 7 29:57 ponemos estamos en sale evidentemente estamos en la casa del reverendo Samuel Parra estamos en un momento clave porque es febrero ya había empezado a surgir rumores sin piernas Massachusetts ya había suscrito ya rumores de que algo estaba pasando de que no es normal comportamientos de estas dos niñas estas dos niñas que tiene nueve años Abigail que suprima que es la sobrina de Samuel Parri pues tiene once años ya desde hace unas semanas está comportando una forma extraña el tienen compulsiones dicen queden cosas que nadie ve eh caminan a cuatro patas algunas veces inviten ladridos algo como muy extraño no parece muy lógico por supuesto ya empieza a correr el rumor de que el diablo está por ahí entonces bueno pues a alguien se le ocurre decir bueno vamos a convocar a titula titubea es la esclava negra de la casa de los padres que viera de las Barbados viene de estas islas del Caribe de las Antillas que ya ya está en el foco de atención de muchas personas fíjate que casi todo gira alrededor de ella de su marido de John Indian que también evidentemente es una persona muy ver Sada en este tipo de rituales a no sé si llamarlo de magia blanca de magia negra están preparando es

Voz 37 31:15 es curioso pastel de

Voz 7 31:17 comúnmente se llama pastel de Brujas porque claro para saber si realmente están endemoniada asustan Embrujadas hay que hacer un ritual entonces hemos llegado el momento justo en la cocina de Samuel padres para saber si este pastel hace los efectos que ellos espera los efectos es saber si gracias a este condimento a este alimento se puede saber si el diablo está cerca

Voz 0772 31:40 para el pastel está está hecho con con orina de de las dos no

Voz 7 31:44 claro se ser como es el aditamentos que lo han hecho orinar a las dos niñas

Voz 0772 31:50 hay un pastel con orina de una niña el otro pastel con orina de otra niña hizo lo van a dar de comer a un perro estar si el perro se lo come eso significa que la orina de la persona que allá ellos

Voz 7 32:02 bruja el sepultar portar de una forma extraña es ahora vamos a verlo entonces quince apura como un científico para y rotundo de finales del siglo XVII bueno pero esto es lo bueno que tiene el Cronovisor que nos permite ver este tipo de de gastronomía barata donde comparte bueno esto canalizado harina argentino Ángel Centeno es muy importante lo diremos porque que sí que se utilizaba en aquella época no es el de trigo lo van a meter al no bueno efectivamente ahí está esa coacción a mí cunas Jakub visto que han hecho una especie de palabra mágica no sólo entienden ellos porque supuestamente procede de las Antillas y claro titula entre las historias que le habían contado las niñas la sugestión que se ha creado alrededor el comportamiento extraño de estas personas que ya encima empiezan a acusar en fin que hay Ali algo turbio alrededor de sale bueno pues vamos a ver efectivamente están sacando el pastel de no a comer al perro el perro unos mira es el único que no está viendo que no pueda hablar no está mirando con ojos de cordero degollado pues lo cómo no lo cómo se lo dan a comer un trocito y no pasa nada es decir que casi cada el me mucho cuidado no está pasando nada pero eso no impide que aquí está uno de los personajes esenciales de esta escena que estamos viendo que es William crisis William Chris el médico han llamado al médico pareciera a esta niñas se comporta de una forma rara que la Espasa las analizado previamente ha visto que no tienen físicamente nada dice esta claros un caso del de brujería ya ves tú lo listo que es no sé dónde sacaría la carrera a este hombre por eso está haciendo este ritual el ritual lo que está determinando gracias al Consejo Científico Willian entre es que estas niñas están Hechizado o están empujadas al perro no lo pasó nada a esa que no tan panchos has visto que te una especie de arcada pero no ha pasado nada pero este es el desencadenante de lo que va a pasar luego este es el desencadenante de todo ese proceso judicial que hemos escuchado la afición de todo las consecuencias negativas que genera una mala interpretación de ciertos hechos que están acontecimiento en esta localidad de Massachusetts esta localidad de salen

Voz 0772 34:24 estamos muy cerquita de de Boston en la costa atlántica de EEUU año mil seiscientos noventa y dos en el entorno de la historia de de las llamadas brujas de de salen si te parece vamos a escuchar un pequeño corte de un documental de de Canal Historia en donde se recrea en la voz de el Maider fue el cronista que que tomó nota de todo lo que estaba sucediendo allí en en aquellos días Noyes realmente aterrador un poco Iker floja la historia la histeria la historia y la histeria que se vivía en en aquellos años vamos a escuchar

Voz 6 34:59 el demonio

Voz 4 35:01 de muchos años tratando de destruir de muchas maneras en el Reino de nuestro señor Jesús en esta tierra pero ahora nos enfrentamos a algo mucho mayor el demonio ha reclutado a un puñado de aterradoras y maliciosas criaturas para llevar a cabo esta horrible tarea este relato de nuestra desgracia incluirá los hechos confesados por las brujas el sufrimiento de otras personas

Voz 0772 35:36 nos hemos salido de de la casa para mono para seguir comentando nuestra nuestra aventura en relación a esta historia de de Salem como decía antes Jesús Jesús Callejo crono náutica traido un cómic lo voy a decir ahora es un cómic que que yo leí con diez años en el año ochenta y uno bueno diez once años que con este título Spiderman La Bruja Escarlata y y el título era la caza de brujas pues bien en esta historia que yo en aquella época ya te digo yo tenía diez años el protagonista de Spiderman Spiderman que es uno de mis personajes favoritos del mundo del cómic o en una suerte de máquina del tiempo sabes a donde viaja precisamente al año mil seiscientos noventa y dos a esta ciudad de esta localidad de de salen es testigo de todo lo que está sucediendo ahí no Jason me quedé fascinado cuando cuando era niño pues con con estos personajes blandiendo una antorcha a parir a quemar a las las casas de los de las personas que se les acusaba de haber sido y y bueno pues haber sido hechizado oso que eran ellos los propios los propios brujos como decía antes no esos trajes negros encapuchados con con esos sombreros de copa casi de forma cónica

Voz 7 36:54 la eh

Voz 0772 36:55 tan tan singulares que me me cautivó es una historia que me cautivó sobre todo por la eh por la intransigencia de de de del relato que se enmarcaba no en en estas páginas no es una historia de de cómic en este caso de ciencia ficción tiene una continuación con visión que es otro personaje de del cómic de Marvel donde dice visiones de

Voz 8 37:18 odio no es un poco la continuación

Voz 0772 37:20 de Las brujas de Salem ya nos puede decir un poco la el con el corolario la la la conclusión que podemos contar no de todo lo que sucedió en en Salt no conocías esta historia que

Voz 7 37:32 no no para explicar mal sabiamente de nuestros fregado esto ustedes arqueología arqueología pero bueno qué bueno lo que no se ha hecho verdad lo sepa

Voz 0772 37:43 Diego Rodrigo el quizá uno de los argumentos uno de los comunes denominadores de toda esta historia decimos histeria historia es el mundo de los puritanos el mundo de las maldiciones y sobre todo la la la superstición la la incomprensión ante lo extraño estas niñas seguramente pues tuvieron al cualquier tipo de de de enfermedad y bueno pues psiquiátrica o no sabemos realmente qué porque en muchas ocasiones los relatos de Coto madero de otros testigos son contradictorios en algunas ocasiones y no se puede sacar una una conclusión certera no de lo que pudiera haber sido la enfermedad seguramente enfermedad que tuvieron estas estas niñas pero en cualquier caso todo todo todo estaba vinculado con el demonio todo aquello que no se entendía todo aquello que nos explicaba se entendía explicaba una aldea

Voz 7 38:35 sí sí sí sí yo creo que es una constante y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si no es difícil explicar determinados acontecimientos que ocurrieron durante tres siglos ni más ni menos en Europa que tuvo su consecuencia en EEUU turismo esa interpretación estricta de las normas públicas esa presencia continua yo ni presente del diablo hacia sus estragos en este caso se dieron varias circunstancias hombre hoy ya tenemos esa lejanía en el tiempo y podemos analizar ciertas consecuencias yo creo que sí punto de vista que ese dieron dos dos hechos uno es es verdad lo que tú dices posiblemente tuviera alguna enfermedad pero caros una enfermedad que no surge de repente en dos niñas estas niñas estaban influenciadas por los relatos de tuba de la isla a Barbados por lo tanto no sólo le contaba historias de aparecidos de vampiros de gente extraña sino también hacia rituales con yemas de huevo y eso en una niña que era muy impregnado en una niña en un ambiente tan puritano tan religioso

Voz 0772 39:32 además el el corrígeme si me equivoco en aquella época todo aquello bueno ya los propios puritanos decían que lo que luego a la postre en el siglo VII sería Estados Unidos era ya una una tierra de demonios ya hablaban de los de los indios de los indígenas como verdaderos demonios claro hay gente de piel oscura y muchos de ellos que se que se pintaban como hemos visto en las películas para hacer sus rituales para hacer sus elementos culturales que convencionales puesto de ello chocaba de una manera tan frontal con con esa excepción que se tenía de de de estos emigrantes sobre todo el mundo anglosajón Inglaterra Escocia e Irlanda que iban hasta hasta lo que luego sería como digo Estados Unidos y lo interpretaban como pues la verdadera personificación del demonio

Voz 7 40:17 totalmente otra de todo lo que no era cristiano ahora pagano y por lo tanto paga no estaba asociado a lo satánico eso es así ella es reducir mucho la circunstancia pero en el ambiente era era el propicio para que se hagan Estados te de brujería veo pasó

Voz 0772 40:34 en Europa por desgracia en España también lo bebemos

Voz 7 40:36 yo te cuento te he contado de una forma muy resumida todo lo que pasó en ese proceso guerra Murt ese auto de fe de Logroño en noviembre de mil seiscientos diez donde luego se demostró perfectamente que todo eran rivalidades internas Pi que es dimes y diretes de vecino no te aprovecharon esa circunstancia pues lo mismo que por desgracia pasó en la Guerra Civil salvando las distancias pues para acosar a unos a otros es decir tienes el caldo de cultivo para rendir es o lo menos para dar cuenta de ciertos asuntos turbios que tú ya tenías hay almacenados no

Voz 0772 41:10 es una proyección de justificándose con el escenario social del mérito la absolutamente todo se regía por la Biblia todo ser regido por las Sagradas Escrituras pues bueno pues sacará a la luz las rencillas personales que tenían entre entre unos no por eso esas maldiciones que lanzaban entre unos vecinos y otros de de tu ganado va a morir

Voz 7 41:31 cada baja no sé qué quiere en definitiva pues acabar con

Voz 0772 41:33 el sustento no del del del contrario del vecino del raro del distinto

Voz 7 41:37 totalmente esa es la la base sociológica se dieron ya es circunstancias una es la que te acabas de comentar la otra posiblemente fuera la alimentación es una teoría estaba hablando de autismo sabes que se produce por la ingesta de ese pan de centeno en mal estado que tiene la clave es este este parásito y eso sí es verdad que crea alucinaciones crea estados alterados de conciencia tiene dos manifestaciones una de las convulsiones que luego deriva en el baile de San Vito y otras la gangrena es decir ciertas extremidades como las perlas se gangrena de la que las tiene que que amputar pone en este caso sería por la parte de las compulsiones las niñas estas padecía de convulsiones y Lugo estas rencillas internas dicen que posiblemente la familia de los por a una de ellas de los que vivían en en salen tenía sus más y sus menos con los Portman una niña por cierto de once años es la que empieza a acusar a Pitufo va diciendo que la había atacado con un cuchillo que la quería decapitar etc etcétera ves que hay todo un ambiente hay entre paganismo ese Caribe lejano que no entendían muy bien con unos momentos en que estamos hablando de un invierno muy crudo en sale con ese pan posiblemente adulterado qué pudo provocar ese erotismo y con unas circunstancias donde había que acusar a ciertas personas de comportamientos anómalos lo que estaba pasando sencillamente del pueblo no había niños que habían muerto cosechas que sabían malogrado etc etc todo ese caldo de cultivo yo creo que es lo que genera un momento a Basurto donde incluso las personas más cultas porque siempre es fácil echar la culpa a personas que no tienen una preparación intelectual pero incluso las personas cultas como eran los Juan les pican el anzuelo empiezan a acusar a todo el mundo diciendo que el diablo estaba por medio

Voz 38 43:20 pero sobre todo el terror en definitiva que es la base de cualquier Inquisición católica protestante va a ser el arma rápida y además cruenta que que que va a matizar la mente no solamente de la sociedad alemana de la sociedad inglesa llevando la batuta de Enrique VIII o por ejemplo en los cantones su visto varias zonas de Escandinavia no el terror de la Inquisición protestante fue muy cruento y en algunos casos más fuerte que la Inquisición católica recordemos esas cien mil

Voz 23 43:54 por ejemplo que fueron quemadas

Voz 38 43:57 vivas que fueron quemadas vivas entre otras cosas porque abrazaron el catolicismo nunca nos hemos olvidemos que en el mundo de la superstición de estas mujeres que rozaban la Chi seguía etc etcétera utilizaba mucho

Voz 39 44:08 dos pues lo que eran las oraciones católica Plaza que Martín Tussam Pza

Voz 0772 44:13 sí Jesús escuchábamos ahora a Fermín Mayorga experto en la Inquisición buen amigo nuestro buen amigo de Ser Historia buen amigo de de la Escuela de la de la bruja de la huída en la embrujo de negro a Brújula programa hablando un poco de del papel de la de la inquisición en aquella época no solamente en el mundo católico sino también en el mundo protestante y sobre todo como ese concepto del miedo

Voz 36 44:43 error pues se introducía

Voz 0772 44:46 tanto en la en la cabeza desde los púlpitos no los párrocos de aquella época de de de de la parroquia del del pueblo que llegaba pues a estos extremos de de histeria el protagonista de toda esta historia de Las brujas de salen el inicio el iniciador de quizá de una manera indirecta

Voz 7 45:03 es Samuel Parri es el padre de una de las villas y tío de una de las él es saber si se de las niñas

Voz 0772 45:10 posee idas que precisamente él no hacía más que a defender todos los domingos todos los días de misa sobre el púlpito la idea del del pecado la idea del demonio que había que exorcizar absolutamente cualquier circunstancia extraña que estuviera relacionada con con ello

Voz 6 45:28 son algunos hombres serrín del pecado y hacen de él una diversión pero el Espíritu Santo nos dice que son imbéciles el pecado es el vómito del demonio viento del alma el peor de todos los males la escoria un exceso de madres

Voz 0772 45:55 escuchábamos una dramatización de este documental de Las brujas de salen de Canal Historia al al al párroco Samuel Parri es como decía padre de de Petipa Reyes de de nueve años y el tío de Abigail Williams de once años que fueron las iniciadores no el comienzo de toda esta historia metiendo en la cabeza al agente toda la idea del pecado que además con con sobre todo que es algo que se ve ahora salvando todas las distancias en en algunos lugares que yo conozco de Oriente Próximo del mundo musulmán no de absolutamente se quiere ser tan puritano en la en la doctrina que lanzan las las Sagradas Escrituras en este caso el Corán que a cualquier elemento que se salga de ahí pues está tentado por ámbulo dicen ellos el pecado bueno pues cosas abominables que en aquella época de mil seiscientos noventa y dos llevó a la a la muerte de diecinueve

Voz 7 46:47 eso no es que sea el cuartel sino de personas y a la acusación de ciento cincuenta personas al final todo el mundo estaba implicado ahí es donde se produce el desmadre Torcuato ya empiezas a decir que estas bruja la otra también el otro sicario del demonio el otro tiene una lista el avión personaje alto con el pelo blanco vestido de negro que tenía el nombre todas las brujas de la zona también la acusaron para mí hay dos culpables muy claros sobre todo en el inicio luego ya todo el mundo sabe punta no a este maremágnum uno de Samuel Parras está claro fíjate que es cuando va de reverendo a salen el viene de las Antillas el viene de del Caribe conocería un poco ponente que no letra también no quieren que él esté allí no les gusta que tenga una esclava negra no les gusta que se hagan este tipo de tú Alex internos como este papel pastel de Brujas y más cosas entonces él como quiere ganarse el favor de la gente pues bueno utiliza esta circunstancia de su hija eso sobrina para decir pues vamos a decir que aquí algo está pasando yo vengo a poner la solución ya uno de los que acusa ya en fin comete uno de esos pecados que tanto abomina acusa al anterior reverendo adiós barro barro fue el reverendo de de salen también la acusa diciendo que él es el que creo esa esa semilla en la que luego la gente pues fue bebiendo hasta el pobre hechos Barros no tenía nada que ver en estas circunstancias la presa más allá de Boston letrada en a juicio al final acaba también condenado como todo el mundo

Voz 8 48:14 a esas ciento cincuenta personas es que

Voz 7 48:17 Brando Ícaro cuando termina esto porque esto al final dura seis meses no más pero bueno seis meses que crea un desasosiego tremendo y con muertes incluidas no solo los que mueren ahorcados como tú bien decías estás diecinueve personas sino los cinco que mueren en la cárcel incluso a uno le Le matan le aplastan con piedras no porque no era declararse ocupabilidad quizás no la cree declaradas culpables alguna sorda alias absurdas Samuel Parri ya este médico imbécil no este médico incompetente que William Christie este hombre que realmente se cree lo del pastel de Brujas es el que cree que es a estar endemoniada estos para mí son los dos focos esenciales de esta caza de brujas a partir de ahí toldos a todo el mundo techo incluso titula milagrosamente Se salva Sara es de las pocas personas que no muere ahorcada porque Se salva ya sabes cómo era una esclava al final el reverendo pares la vende a otra casa se pierde su rastro

Voz 0772 49:09 qué podríamos esperar que es la primera en caer como

Voz 7 49:14 pero poca no cae porque incluso los más tontos se dan cuenta de que algo falla que no tiene sentido no tiene consistencia todo lo que está ocurriendo porque porque en los juicios en los juicios se empieza a dar pábulo a lo que llaman pruebas espectrales sabes lo que se son ocho

Voz 0772 49:32 que son

Voz 7 49:34 ya es de locura piensa estas niñas porque no gases suma ya tengo ACPP se suma pues aquí ahí Betty dicen que a ver qué cuidado que los diablos son tan listos que a los que están ahí en el banquillo los acusados no son ellos sino que son los espíritus los fantasmas los demonios que tiene la apariencia de ellos por lo tanto ellos pueden para parece que están hay presentes pero a su vez están haciendo tonta maldades es que todo vale en el campo en otras por el juez se lo cree dice osea que hay pruebas espectrales disc sin ningún fundamento como te puedes imaginar pero ya al pensar que las niñas son inocentes y que no pueden mentir porque son menores de edad las dar crédito y al darles crédito ellas se vienen arriba a acusar a unos y a otros

Voz 40 50:18 Blanca hormigas niños coincidiendo acusaron a una mujer conocida como Claudel de ser es la persona que los había embrujado Godín siglos Vero fue llevada a juicio mujer parecía ser irlandesa haya afirmó hablar lógicamente gaélico intentaron que recitar el Padrenuestro Couto en madera afirma en su libro que a pesar de las veces que lo repitieron no fue capaz de recitar lo con exactitud lo que él consideraba indicio de que era una bruja en aquella época se pensaba que las brujas no podían recitar con exactitud el Padrenuestro

Voz 41 50:49 eh

Voz 0772 50:54 escuchábamos en la voz de esta investigadora hablando un poco del relato de la crónica de ese esa prueba científica de que si no sabes en recitar el Padre Nuestro que yo cuando el otro día documentándome un poco para para este Cronovisor descubrí este este detalle me acordaba yo recuerdo lo dejó grabado pues yo estaba en lo que eran antaño pues séptimo de EGB yo tendría once años así yo estudiaba en el colegio La Salle cuando listas

Voz 7 51:19 lo extraño es que no ha quedado más difícil hasta ahora

Voz 0772 51:24 pues

Voz 42 51:27 el eh

Voz 0772 51:27 el hermano de La Salle en Valladolid del colegio La Salle en Valladolid recuerdo que hubo un grupo de chavales de la clase que no tuvo retuvo toda la tarde en el colegio no nos fuimos hasta que no supiéramos de memoria el credo sabes a este hombre no voy a decir el nombre le llevaban la Gestapo botellas te puede decir cualquier cosa no pero pero fíjate hasta dónde llega un poco la ignorancia no no la ignorancia pero lo que sucedió pues en el año ochenta que bueno pues a parte de la historia tampoco vamos a mí me tengo resentimiento contra esta circunstancia nada es parte de lo que seguro que muchos de nuestros oyentes han pasado de una manera u otra y anécdotas de este tipo de durante su infancia pero fíjate estamos en el siglo XVII y lo que comentaba yo al principio eh no es que se hubiera abolido la Inquisición en Europa pero estábamos entrando en el siglo de las luces el siglo de de de de la lógica de la razón y aquí los puritanos en en en Estados Unidos muchos de los cuales todavía siguen en grupos viviendo allí de la misma manera que

Voz 7 52:28 son meros por ejemplo cuando además es clave varía presa

Voz 0772 52:31 bueno pues se se valían de argumento es de este tipo de que si no lo hace memoria el Padre Nuestro es que eres una bruja y entonces yo que soy Santamaría

Voz 7 52:40 el más lejos todavía Nacho fíjate por entonces utilizado mucho las hortalizas las a los juicios de tíos cuando no sabes muy bien si era de digamos hora del diablo dice bueno vamos a hacer una hortalizas es una de las hortalizas que saciar en Europa y por lo tanto esta media que hubo que se extendieron con todos los colonos ingleses irlandeses a Estados Unidos era la de los alimentos sea iban a una iglesia se ponían delante del altar y a la persona que se consideraba que era una adúltera porque también había para las adúlteras o que se acusado una una bruja tenía que comer pan que eso sí no era capaz de tragar tú imagínate la emoción y la tensión y el estrés de aquel momento la más oyentes si no trabajaba es que eras bruja esa lío de los alimentos o la de las aguas amargas es decir cogían traspasan un poco del altar sagrado lo colocaban el agua se imagínate toda la porquería que había lo tenía que tragar sí se ponía mala es que ahora bruja si no se opone a mala es que era inocente historias de estas que forma parte de la historia de la estupidez humana fueron habituales de partivo cuando lanzaban a la persona supuesta bruja nueva al río no hay si flotaba resulta cara bruja ISIS ahogaba era inocente pero se nos ha muerto hombres por Dios nunca mejor dicho lo que se utilizaba el el doble juicio no de bueno aquí ha sido castigada