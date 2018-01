Unidad de Vigilancia Lingüística (26/01) | “La portavoza de Oprah Winter come croquetas magnánimas”

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:07 que habla muy mal

Voz 3 00:11 son las dos y veintiocho minutos son las dos

Voz 0827 00:14 dos y veintiocho minutos las ocho

Voz 4 00:16 en qué ocho minutos y medio de la tarde pero advierten a los agricultores de que avisan a la Junta si ven avispas de gran tamaño de y patas negras porque se comen a las ovejas porque se comen las ovejas

Voz 5 00:27 el Partido Popular vamos a sacar a los zamoranos como tampoco el Partido Popular ha jurado afeitado a los españoles

Voz 6 00:34 sí desde luego es nuestra pollas es nuestro apoya de nuestro apoyo decidido otra versión lo entorno quinientos mil euros que en definitiva es un dinero que va dirigió directamente al apoya la apoya al apoyo están bien dotado

Voz 7 00:52 tienen una unos medios materiales buenos así lo hice sin querer lo que había pasado

Voz 6 01:06 podemos cometer errores iban los horror

Voz 8 01:09 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilatación y hasta ahora son las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias luzcan a Ci U D V unidad de vigilancia

Voz 0827 01:27 no está mal no está como ha quedado claro en nuestra portada la semana pasada en Soria documental Mosquera erótica del poder también está en la manera de hablar con esos en qué estaría yo pensando y la antología crece y crece cada semana Mario Suárez nos envía este de Fernando Rodríguez Villalobos presidente del PSOE en Sevilla

Voz 9 01:46 muchos de los que se sientan ahí la foto cuando yo la veo yo siento verdadera una mezcla de de de de Penney de rabia y pena de Ravi D

Voz 0827 01:58 de conocer a personas una vez que depende de rabia y además no corrige Luis Piedrahita que diría que depende con rabia sería un rabioso lo menos bueno oye pelillos a la mar comenzamos esta última unidad de vigilancia del mes de enero estamos todavía en el estreno de este dos mil dieciocho pero ya hay compañeros que tienen ganas de vacaciones los de Kiss FM por ejemplo que ya viven en mayo esconderlo envía Íñigo Sastre

Voz 10 02:20 yo no sólo a la besó en quiso prevé para aterrizar en el minuto cuarenta rumbo a las dos de la mañana contigo en este jueves

Voz 7 02:32 vamos cerrando vamos cerrando enero

Voz 0827 02:37 poco a poco como que está durando cuatro cinco escuela poco a poco eh bueno tampoco es mala esa fórmula rebuscada para decir que son las dos menos veinte de la madrugada

Voz 10 02:46 al aterrizar en el minuto cuarenta rumbo a las dos de la mañana contigo en este jueves

Voz 0827 02:52 vamos que tú preguntas alguien la hay te responde estamos aterrizando en el minuto cuarenta rumbo a las dos y le dices

Voz 2 02:59 sí

Voz 0827 03:01 pero bueno él barroquismo se extiende la vicepresidenta del Gobierno por ejemplo se sacó de la manga el concepto de libertad de ambulatoria

Voz 11 03:08 que no tiene un derecho absoluto a la libertad de ambulatorio hoy carece por tanto del derecho de libertad de ambulatoria que le permitiría acudir a esa región pares los precios

Voz 0827 03:18 me gusta remarcar lo bueno la libertad que recoge la Constitución es la de circulación la de circular por España o entrar y salir del país circulares en general ir y venir idea angular tiene un sentido más preciso caminar pero sin hablar e de momento Carles Puigdemont ha determinado muy bien la dirección que tomó la dirección que toma desde que salió de España bueno con el recurso al Tribunal Constitucional no está de acuerdo el Consejo de Estado tampoco los partidos independentistas el diputado de Jones per Catalunya por ejemplo Josep Rull anunció ayer en Hora Veinticinco que presentaran una querella e incurrió al anunciarlo en un amplio de pasmo muy generalizado

Voz 12 03:55 no sólo vamos a preparar recursos de amparo en caso que se produjese una limitación de derechos de estas características sino que también vamos estamos preparando una querella criminal contra todo el Estado

Voz 0827 04:07 estamos preparando una querella criminal hay que recordar que la quería siempre abre un procedimiento penal es decir la querella simples criminal en otros ámbitos en el civil en el administrativo son demandas lo que se presentan así que la expresión querella criminal es una expresión redundante que muchas veces trasladan los políticos también rebotando los periodistas pero no recuerda la Fundéu que no es muy apropiada bueno no sólo ha sido la vicepresidenta también su jefe Mariano Rajoy que inaugura el AVE a Castellón que llegó con retraso de media hora se despistó en su discurso con el gran éxito de venta de billetes de la nueva línea de alta velocidad

Voz 13 04:42 se han vendido cuatro mil setecientos tiques diarios de avión no sé cuánto se habrán vendido de los otros nosotras tampoco

Voz 0827 04:57 tampoco es malo lo de los tíquets se que sí que es verdad que son billetes también pero no se suele usar no cuando uno se refiere a un pasaje de tramo de avión nadie dice voy a sacar un ticket de habían pero bueno eso se lo dejamos pasar también se metió un jardín Mariano Rajoy más Un jardín matemático al intentar minimizar el impacto de la corrupción de su parte

Voz 14 05:14 pero es que has citado unos casos que evidentemente están en los tribunales pero además de siete ocho diez quince o veinte personas que se han visto involucradas en esos temas en el Partido Popular hay casi setecientos mil militantes y seiscientos noventa y ocho mil va hay casi setecientos mil militantes y seiscientos noventa y ocho mil probablemente en su vida hayan tenido más que comportamientos honrados y decentes

Voz 0827 05:37 es eso sí no echaban mal las cuentas y hay setecientos mil militantes seiscientos noventa y ocho mil que son honrados y decentes la diferencia entre estos y los que no lo son pues sería de dos mil uno de veintitrés de sobrepasaría los ochocientos que de momento hay encausados que desde luego también son más de veinte bueno alguno podría pensar que en la Unidad de Vigilancia estamos obsesionados con Mariano Rajoy pero no solamente nos pasa a nosotros en La Sexta también esto lo escuchó Íñigo Sastre

Voz 7 06:06 el caos de la AP seis por la nevada del fin de semana de Rajoy en fin de semana de Rajoy de reyes perdón nuestro de España

Voz 0827 06:14 eh republicana del fin de semana de Rajoy algo no de Reyes oye que cuando se habla mucho como dice Cristóbal Montoro habla uno

Voz 15 06:21 a uno le parece bien y al otro le parece mal entonces el otro de adaptar hoy al que ha dicho usted que yo no he dicho ya estamos hacia son la servidumbre de intervenir en público no sea una escucha Badosa al otro relación

Voz 8 06:33 qué es

Voz 0827 06:37 Javier Herrero pero bueno aquí estoy yo para hacer sangre si yo también he pecado oye

Voz 7 06:42 sus ingresos

Voz 0827 06:45 el pecado y el uso haciendo números como lo hizo el presidente Mariano Rajoy por ejemplo lo de Cuadri picar por cuatro os acordáis se que él dos oyentes en Twitter José Onofre y Juan Ceballos me dicen que sí Cuadri publicamos por cuatro no tenemos concretamente con las seis claro

Voz 16 07:02 al salir del vehículo el concejal se tiró al suelo de manera desafiante ya voz en grito insultando de paso los guardias les dijo que era concejal del Ayuntamiento cuando le realizaron la prueba de alcoholemia cuadruplicó cuatro veces el límite legal suplicó cuatro veces el límite legal

Voz 17 07:16 el cuatro veces mil dieciséis dieciséis

Voz 0827 07:19 pues vamos a decir mamá

Voz 17 07:21 no te hiere y a ti también

Voz 0827 07:24 error Francino y no cuadruplicar por cuatro no sería multiplicar por dieciséis obtendremos doscientos cincuenta entonces es el concejal muchísimo peor porque serían cuatro por cuatro por cuatro importada elevaría cuatros cuadruplicar porque claro que siempre que no sucede esto decimos que somos de letras y cuando citamos números pues oye sido un poquito la olla dice Juan Navarro

Voz 18 07:46 Unicaja Real Madrid el Unicaja después de tres derrotas seguidas no quiere alejarse más de los ocho primeros pero alejarse más de los ocho primeros no hay entradas a la venta se va a llenar el Carpena a la nueve

Voz 0827 07:55 los cuarta hay otros que suenan raros muy raros que suenan raros aquí también recogimos aquello de los famosos sospechoso serían los ocho sospechosos bueno tropezamos con los números pero coño hasta tropezamos con las letras corrigiendo así y entonces me equivoco hice me va la lengua literalmente me dice Mario Suárez su diciendo vago sigue diciendo amago siquiera bueno a lo mejor siendo vagos no podían a los romanos medían las distancias de otra manera en pies en pasos en lengua

Voz 7 08:23 en lengua hoy millas

Voz 0827 08:29 es desde luego sería algo muy complicado pero bueno

Voz 15 08:32 la servidumbre de intervenir en público no sea

Voz 0827 08:38 además ya se sabe en casa de herrero cuchillo de palo o aplica de las barbas se también le pasó al terrorista Xosé Castro que confunde las pipas Churruca con las pipas chino Hu caso eran unas botas son son son unas botas se disculpó

Voz 19 08:54 para la prefieres que tengo que disculparme con Lina Vila porque la semana pasada yo dije que su madre tomaba llevaba toda la vida comiendo pipas Xirgu yo no lo entendía y Mencota es Isaías Lafuente me dice que son pipas

Voz 13 09:05 a Roca que no había encontrado narrar las chicas son las la marca de devotas también honradez

Voz 19 09:11 mala sangre Diana López oyentes que prestar atención

Voz 0827 09:15 sí bueno pues eso que aquí cabemos todos incluso los que nos dedicamos a corregir errores la verdad es que convirtió Lucas sería un buen expediente X pero bueno hay otros tenemos sobre las botas de temas tenemos otras muy interesante Alfonso Sanz por ejemplo nos envía el extraordinario caso del que con las manos sin ser ciego que los ciegos y que pueden ver a través de las manos no hablábamos del derecho que tienen los conductores deberán placar de revisar las maletas de los ocupantes

Voz 20 09:45 el conductor tiene derecho a olvidar lo que hay dentro de tus maletas según el reglamento del Baura Car no suele tener escáner así que nos abrirá mirará con sus propias manos no abrirá mirará con sus propias manos

Voz 0827 09:56 con sus propias manos cuando lo revisara con sus propias manos muchísimo mejor y también hemos contado que el Papa Benedicto XVI al quién teníamos olvidado ha regresado a la silla papal esto lo escuchó Juanfran López

Voz 21 10:08 algunas de las víctimas del sacerdote chileno Fernando Karadima suspendido de por vida por abusar sexualmente de menores en la parroquia el bosque de Santiago acusan al defendido por el Papa Juan Barros de encubrir aquellos crímenes por eso el respaldo de Benedicto XVI por eso el respaldo de Benedicto XVI ha escocido tanto en Chile

Voz 0827 10:24 bueno no sabemos lo que habrá dicho Benedicto dieciséis pero el que sí que se ha manifestado es el Papa Francisco ha levantado una gran polémica así que rescatamos en la unidad a un Papa ya jubilado y tenemos además una nueva red social que sustituía a Twitter se llama Kicker según me escucho Marta Valdo

Voz 22 10:40 a Ramón pero ha habido sin embargo muchos espectadores y en redes me defendía polémica muchos espectadores que no piensan cómodo se quejaban en Cuenca en Twitter en el Twitter twitter nombre tampoco pero va mucho más rápido muchísimo más rápido

Voz 0827 11:01 bueno cambiamos el nombre de una red social y cambiamos también el nombre a una prestigiosa presentadora estadounidense Oprah Winfrey la entrega de los Globos de Oro en Los Angeles se convirtió en un manifiesto en defensa de la dignidad de la mujer siguieron discursos muy emocionantes y uno de ellos el de Oprah Winter Oprah Winter memorable memorable si Oprah Winter que será a lo mejor su nombre en invierno puede ser no buena tenemos también el caso de la croqueta magnánima que no es envió Aida a través de Twitter es que la bragueta

Voz 23 11:31 Joseba honesto no sea te está diciendo come May no puedes no comerla no sé es una especie de atracción no yo creo que la croqueta de cocidos la la la croqueta magnánima la croqueta Osama

Voz 0827 11:43 qué hay iré ahí descuelga pues todo el resto no bueno lo de comer tensaron esto vamos a correr un tupido velo también lo de la croqueta de cocido que es la croqueta magnánima según decía David de Jorge bueno hombre dado que magnánimo es el benevolente o el Clemente la croqueta de cocido sería aquella que te perdona antes de que antes si fuera persona eh porque la magnanimidad es una característica personal y aplicársela una croqueta pues no sellos está muy bien utilizado y otro Expediente X tienes envía José Manuel León El extraño caso del perro flaco que tiene pulgas flautas de por lo tanto a perro flaco todo son flautas pero no todas son flautas perro

Voz 7 12:22 según flaco todo son pulgas y si había problemas en el seno recita

Voz 0827 12:26 otro más a perro flaco todo son flautas lo que vendría a ser el típico perro flauta como diría Cristóbal Montoro

Voz 24 12:33 cosa que son divertidas que son mediáticamente muy divertidas que son pito flauta afrontan o pito flauta afrontan Pinto

Voz 25 12:42 ah

Voz 0827 12:45 vamos como un par de femeninos dudosos Austin cachondos envía estas dos portavoces recogidas en un pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real

Voz 2 12:53 yo creo que las palabras de su portavoz de las palabras de su portavoz ha se desprendía

Voz 26 12:59 no creo que haya sido muy de recibo eh cuál ha sido la actitud del Partido Socialista a través de su portavoz Sadam portaba Boza

Voz 0827 13:07 Murtha voz a bueno portavoz desde luego no está recogido en el diccionario tiene además su lógica porque es que es una palabra compuesta cuya marca de género estaría en el primero de los elementos el que porta o la que porta no en el segundo que es voz que por cierto ya es palabra femenina que no requiere que hagamos más femenina la palabra con voz Boza así que no sabemos si el uso político o periodístico lo irá extendiendo pero su femenino que no tiene mucho sentido como no lo tendría por ejemplo un señor que fuera porta maletas no más o menos y otro femenino más este testigo que envía Agustín Millán que se lo escuchó a Marta Fernández cuando él explica

Voz 27 13:45 en ese artículo que a él le gusta interactuar con los lectores que él tiene ese cauce abierto siempre para ellos ya verdad su autoestima de las testigos no mentimos yo de verdad soy testigo de las testigos no mentimos

Voz 0827 13:56 soy testigo y las testigos no mentimos bueno sucede lo mismo contestó que comporta Boza no es un femenino registrado en el diccionario aunque en este caso podría ser un poquito más admisible fabricarlo es y de amigo amiga Si tenemos pródigo y pródiga o mendigo y mendiga por qué no testigo así que bueno pregunta los hablantes irán diciendo

Voz 5 14:16 hombre

Voz 0827 14:18 el capítulo de sabemos de lo que estamos hablando Alfonso Sanz por ejemplo cree que no tenemos claro lo que es un francotirador hablábamos del gran despliegue de seguridad en la cumbre de Davos ante la llegada de Trump

Voz 28 14:31 fijas una diferencia que sólo se ha determinado líderes como a Macron a Trump por cierto que viene mañana dice ha provocado un revuelo mediático hay más francotiradores americanos francotiradores americanos que los suizos por aquí y eso que todavía no ha llegado

Voz 0827 14:46 hay más francotiradores americanos que suizos bueno Alfonso nos recuerda que más que proteger un francotirador intentaría cargarse a Trump como lo hizo os Wall con Kennedy porque un francotirador es un tirador sí pero que no pertenece a ningún ejército lo cuerpo policial regular sino una persona aislada que apostada te ataca con armas de fuego si se trata de proteger sería más ajustado hablar de tiradores de élite y Agus Fos Alonso también nos envía esta confusión frecuente entre los verbos señalar señalizar hablábamos en la radio del consumo de alcohol por parte de los jóvenes hice dijo esto

Voz 29 15:18 el último mes el setenta y ocho por ciento de los jóvenes han consumido alcohol en algún momento citó los adultos lo que no podemos es

Voz 0827 15:26 señalizar señalizar a nadie como exclusivo responsable bien no se trata de señalizar a los jóvenes decía este hombre bueno señalar y señalizar son verbos muy parecidos pero no significan lo mismo el verbo usado en esta vigilancia señalizar Se refiere a colocar señales en las carreteras para servir de guía a los conductores a los peatones y es la única acepción que tiene el así que sin señalizar mostraron a los jóvenes estaríamos haciendo una cosa un poquito extraña Jorge Say no recuerda que ni siquiera la idiosincrasia de los indios es indios tras ya lo escucho esto en Radio Marca el Sevilla argumenta es una motivación Ciesa monitor motivación y conocimiento del equipo conocimiento de la idiosincrasia del club conocimiento de la idiosincrasia del club tiene indudablemente el señor Joaquín Caparrós eh caminos pues oye que los rasgos el temperamento el carácter distintivos y propios de un individuo o de un colectivo en este caso de un equipo de fútbol es indio sin gracia salvo que por ponernos finos acabemos haciendo el indio no tenga ninguna gracia y Carlos Ribero Diego por nos preguntan por qué teniendo la palabra abandono decimos abandona mientras la noticia nos llegaba de Cataluña de Lleida

Voz 23 16:40 decidieron avisar a la Dirección General de Atención a la Infancia para que localizara a algún familiar cercano lo detuvieron por un delito de abandono de abandone miento de menos

Voz 0827 16:49 un delito de abandonar miento que a mí me suena a catalán quizás se pero también asistió abandono abandono y abandono Mel Bono bueno pues en castellano iguale es una palabra registrada en el diccionario de la RAE y uno pensaría que recientemente por la presión de los hablantes bueno pues no desde hace trescientos años desde el primer diccionario autoridades para definir lo mismo que abandono existe registrara palabra abandona miento y si eso sí desde hace veinticinco años la Academia nos advierte de que es una forma en castellano en español muy poco usada hijos Antonio Barrionuevo invita a Baltasar Garzón por un error extendido que es pronunciar espúreos cuando la palabra correcta es espurio

Voz 30 17:30 el conocimiento de lo que ocurrió aquí tenemos que extraer de esas confesiones algunas de ellas movidas por intereses espurios intereses espurios otros

Voz 0827 17:42 pese a veces espúreos bueno pues no tiene razón nuestro vigilantes son intereses espurios e esos intereses torcidos o falsos hay verbos fronterizos que a veces también nos crean problemas antes hablábamos de señalar y señalizar también Israel Israel Agus segovianos envía esto cuando hablábamos de bragas

Voz 31 18:01 pero qué verde tan bonita está está gabardina Braga Roi des pues igual no te las vuelves a poner bueno para un día que te quedas

Voz 0827 18:10 Lourdes como un cajón lleno de

Voz 31 18:12 las demás con Manuel Burque yo estaba hablando Ardila hiel ya acabada hablando de cajones que tú me has dado la razón

Voz 0827 18:19 son llevas bragas es ahora Lourdes Bueno Burke lo tiene interiorizado velo de las bragas ruedas bueno las bragas u otras prendas desgastadas son bragas Ryder así eh bueno no deseamos que entrar un rato a las bragas e serían en ese caso bragas vidas pero lo general y solamente son desgastadas serían recaídas Artur Mas al abandonar la presidencia el PDeCAT también se inventó un nuevo verbo el verbo Spanair

Voz 32 18:44 considero que el hecho de ocupar yo en este momento la presidencia de este partido limita la capacidad de maniobra para extender para expandir para expandir

Voz 0827 18:54 este proyecto es un verbo que no existe el verbo es expandir viene sí que tenemos el verbo expendedores pero eso es otra cosa pero bueno nosotros también tenemos nuestras dudas en este caso con verbo tan Impala incivismo que es el de expedir en qué década crees Carlos qué en España se expidió

Voz 0684 19:14 pidió sí sí extra que hoy piden haría muy bien no es excedió de pedir claro claro

Voz 0827 19:24 tantas como ido aunque acabas diciendo una cosa y la contraria eh

Voz 0684 19:29 sí sí extendió pide no es excedió despedir excedió pedir

Voz 0827 19:41 expedido de expedir bueno Icex claro claro bueno muy claro tampoco se dejó no bueno la verdad es que este verbo es un verbo un poquitín yo cabrón el pretérito ni de ni te cuento yo expedir que regular tú de expediente también regular pero él expidió que es irregular en realidad parece más complicado de lo que se porque se considera se conjuga igual que el verbo pedir así resolveremos la duda mucho más facilmente

Voz 7 20:09 y esta semana

Voz 0827 20:11 la que se han cruzado en la antena un emocionante discurso contra la homofobia como opiniones reaccionaria sobre homosexuales y transexuales firmadas por quién será nuestra representante en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo Estrasburgo es conveniente recordar que aún tenemos mucho trabajo por hacer para encerrar en el armario muchas palabras con las que nos hemos referido a este colectivo

Voz 33 20:32 por Marta Valderrama nos lo cuenta durante la gala de los Premios Feroz Javier Calvo se dirigió a los homosexuales les pidió que no tuviera miedo tomando

Voz 1693 20:43 los que tu familia te va a querer ellos hacen daño pero la verdad es que no les hemos querido muy bien les hemos llamado de todo y hasta hemos utilizado metáforas para dirigirnos a ellos la gastronómica por ejemplo con tortilleras medias noches la animalista con mariposas son Trucha hay mariquita e incluso la poética con África privada palabras que o ni siquiera sabía que existían y además les hemos sumado historia con soda mita

Voz 34 21:12 en Mende izquierdas muchos

Voz 35 21:22 una vez abierta la veda Llanos lanzamos con todo Mari macho masona maricón puto Mulero amanerado Bouharrat Sarasa muerde almohadas sopla Lucas cómo grietas tijeretazos desviado invertí algunas de estas palabras no está en el diccionario pero las que aparecen lo hacen como despectivas au coloquiales muy coloquiales no son

Voz 36 21:46 el colectivo LGTB ha salido hace tiempo del armario pero del armario de la homofobia se siguen escapando todas estas palabras que Ekiza

Voz 7 21:54 día mejoren Harvard con llave y ojalá que este armario lo cerremos definitivamente muy pronto yo me voy señores si me lo permiten

Voz 13 22:06 que me voy a ir