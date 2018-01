"He pedido la hoja de reclamaciones unas 10 o 15 veces... ¡Tampoco tantas!"

No hay resultados

Voz 1 00:13 su nombre Rubén Sánchez portavoz de favor

Voz 4 00:34 de Rubén qué tal cómo estás bien bueno poco preocupado pero no pasa nada venga a primera cuántas veces has pedido la hoja de reclamaciones sabes tu fototipo de piel para comprar correctamente el protector solar la verdad es que en absoluto cuando te llama algún comercio al por teléfono cuelgas directamente atiende es aguantas poco mucho luego Bravo si los uruguayos tú qué miras más a los alimentos la grasa que lleva en el azúcar o la sal el azúcar Si no te ha cobrado un plato en la factura de un restaurante

Voz 5 01:13 se puede decir que no me han cobrado platos evidentemente

Voz 4 01:17 si coges la fruta en la tienda con guantes os sin ellos como antes te comen los yogures aunque estén caducados depende ropa de marca o ropa low cost todas las ropas tienen marca compras productos falsificados imitaciones

Voz 5 01:34 bueno no la verdad es que no porque me parece un poco tomadura de pelo intentar ostentar que han comprado una marca muy cara que al final es cara porque es muy publicitada

Voz 4 01:43 el pecado gastronómico que te das de vez en cuando

Voz 5 01:46 helados muchos eran demasiados

Voz 4 01:49 el galo son cuando compras ropa miras si es de tinte o la puedes lavar en casa

Voz 5 01:58 pues la verdad es que no miró escucharte

Voz 4 02:00 de quién te decías más del Banco del seguro o de la compañía eléctrica pero hay que algunos sabes la comisión que te cobra el banco por las tarjetas

Voz 5 02:11 no tengo una comisión da o con un banco que no habrá comisión por nada

Voz 4 02:15 cuando te piden el DNI al pagar con tarjeta te alegras opone es mala cara

Voz 5 02:20 nunca me piden el DNI apagar los estatutos desgracia así que ponen mala cara porque no me lo piden

Voz 4 02:25 Colacao con excluir ninguno demasiado azúcar gazpacho salmorejo comiendo con tu pareja aguas apenas o dejas el móvil lejos

Voz 5 02:36 yo creo que was operamos tuitean Moody se charlamos los no entre nosotros y con la gente bailado que cometemos

Voz 4 02:43 cuánto hace que no renegocien la tarifa de tu teléfono recicla botes bolsas papel vidrio vidrio sobre todo vidrio

Voz 5 02:57 porque es lo que lo que me pilla más cerca con el papel bueno a veces comentó el pecado de no reciclar

Voz 4 03:02 pero te da nunca hace frío pides otro o dejas que te lo calientan en el microondas

Voz 5 03:08 eh ahora desde luego pido hielo pero suelo pedir otro número calientan en el microondas por supuesto claros no no tengo ningún problema con ellos pero suelen entender resuene cambiar me lo para

Voz 4 03:19 pero Rubén Sánchez portavoz de Facua han fuerte abrazo hasta luego

Voz 6 03:22 xima para vosotros