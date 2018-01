Hora 25 Deportes: España finalista (26/01/2018)

Voz 2 00:00 Hora veinticinco Deportes

Voz 1914 00:13 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena ser un saludo de Sonia Lus en este veintiséis de enero último viernes de mes que nos deja una fantástica noticia los hispanos la selección masculina de balonmano va a jugar la final del Europeo han ganado a Francia veintitrés veinticinco en un partido con susto pero dominado por los españoles nos vamos a Zagreb con el enviado especial de la Cadena SER Diego González muy buenas

Voz 0497 00:36 hola qué tal Sonia si España lo ha hecho España ganada Francia pero es que la sacado de el Zagreb Arena todavía dura la sonrisa después de ese partidazo en el que ha costado incluso yendo ganando por nueve goles en la segunda parte derrotarles al final los franceses había que tener muchísima paciencia digo todavía dura la sonrisa en los jugadores españoles el capitán Raúl Entrerríos e impide el partido enhorabuena me han costado a pesar de toda esa grandísima segunda parte primera que habéis hecho no podía ser de otra forma las semifinales contra Francia

Voz 3 01:07 creo belga todo el mundo conoce la dificultad no pero hemos hecho un partido enorme ha tenido una actitud inconmensurable durante todos los minutos hemos luchado por cada balón los hemos sacrificado como un equipo y así no hay que la que estar orgullosos de trabajo que hemos hecho y hay que dedicarle también salió a Gonzalo por supuesto yo Ángel que sale uno no puede camino pero es precisamente la fortaleza de este equipo está en eso no pero en el grupo en juntar todos el hombro y tirar hacia adelante que es nuestra pero ya

Voz 0497 01:38 se lo que voy a decir que te da igual que lo Dinamarca Suecia alguna preferencia en la final creo

Voz 3 01:44 tenemos que estar orgulloso de lo que hemos conseguido lo que venga ahora mismo es para para afrontarlo con todo otra vez sea quien sea no hay que les el máximo respeto como siempre como estamos haciendo contra que había rival y confiar en nuestro juego nosotros mismos

Voz 0497 01:57 hay tiempo para pensar en el rival disfrutar de esta noche que sin duda alguna va a ser muy muy muy feliz en la selección española gracias a Raúl Entrerríos que se marche ya desde desde Zaire Parera remito con la satisfacción de haber hecho uno de los mejores partidos que el hemos visto levemente a España

Voz 1914 02:12 gracias Diego hoy gracias al capitán de la selección española de los hispanos a Raúl Entrerríos España va a jugar su quinta final continental no ha ganado nunca el europeo la final el domingo contra el vencedor de Dinamarca Suecia que acaba de comenzar y que domina bueno domina uno cero va ganando Suecia ahora mismo a Dinamarca en cuanto al fútbol esta tarde hemos podido escuchar al jugador que marca la diferencia días hablado en un acto publicitario Leo Messi dice el argentino que Valverde fue muy claro desde el principio y que el Barça ha ganado sobre todo en solidez defensiva

Voz 1293 02:41 bueno muy claro desde el principio lo que él pretendía del equipo espero que nosotros lo que veníamos haciendo creo que como el sigo Onésimo no hicimos fuerte defensivamente y ahora la de la atacar tenemos jugadores de mucha calidad Hay hay que Repsol el partido el Barça que eso

Voz 1914 02:59 a enfrentar con el Valencia por un puesto en la final de la Copa del Rey la ida en el Camp Nou la semana que viene en la otra semifinal Leganés Sevilla partido de ida también la semana que viene en Butarque enseguida hablamos de la Copa con Simeone sancionado tres partidos por su expulsión en Sevilla y con las heridas del Real Madrid más abierta si cabe todos los caminos conducen a Zidane su futuro en el aire el francés lo sabe pero su sonrisa no

Voz 3 03:21 ya has cuando las cosas se lo mismo entonces este contexto lo mismo también con la sonrisa porque porque es lo que es lo que llevo dentro no pueden firmar un contrato de diez años pero no no no lo que sirve es día a día lo que tú haces lo que sí lo que he hecho bueno durante otros dos años que estuve yo aquí voy a seguir con la misma ilusión pensando que qué podemos cambiar las cosas nada más luego a José M

Voz 1914 03:50 el Real Madrid tiene una prueba de fuego mañana visita al Valencia por delante de los blancos en la clasificación iba a viajar sin Isco y sin Ramos los dos por lesión Valencia Real Madrid es el partidazo en la jornada veintiuno de la Primera división una jornada que empieza hoy a las nueve con el partido Athletic Eibar sin Laporte los rojiblancos San Mamés Íñigo Marquínez hola

Voz 4 04:10 hola muy buenas tardes efectivamente no juega la por no sólo unos juega sino que incluso está fuera de la convocatoria l jugador rojiblanco no está entre los dieciocho elegidos Being ya había convocado el entrenador el Cuco Ziganda al final se queda viendo el partido en la grada con lo que se confirma aún más que tiene los dos pies fuera del Athletic en este caso en el Manchester va a haber buena entrada a pesar de que el día es auténticamente Barros con mucho frío y con mucha lluvia en Bilbao los dos equipos calentando sobre el terreno de juego en el Athletic que va a ser Etxeita el que sustituya Aymerich en la por vuelve además Aduriz a la a la punta de ataque Jaguar el guardameta titular mete mucho músculo también el entrenador José Luis Mendilíbar para este partido que va a arrancar a las nueve de la noche en el que los rojiblancos esperan conseguir su décimo partido sin cosechar una derrota en el que el Eibar espera mantenerse en los puertos nobles de la tabla arranca choque a las nueve de la noche

Voz 1914 05:07 aquí gracias Íñigo Marquínez a las nueve Athletic Eibar a la misma hora comienza la jornada en Segunda Zaragoza allí ir Sevilla se enfrentan en La Romareda tenemos fútbol de viernes hemos disfrutado del balonmano y tenemos en marcha dos partidos en la Euroliga de baloncesto desde las siete menos cuarto el Barça está jugando en la cancha del Fenerbahçe como el partido Xavi Saisó muy buenas

Voz 5 05:28 hola qué tal Sonia muy difícil lo tiene el Barça quedan cinco segundos tres décimas pierde cuatro ochenta y cuatro ochenta va a tirar tiros libres Víctor Claver el Barcelona parecía que lo tenía perdido ha ido recuperando poco a poco pero como digo ahora situación de partido cinco punto tres para al final ochenta y cuatro ochenta y dos tiros libres para Víctor J

Voz 1269 05:48 pues acaba de empezar el partido Valencia Basket Keane

Voz 1914 05:50 aquí Fuente de San Luis Carlos Martínez hola hola

Voz 1269 05:53 a Sonia qué tal muy buenas desde la Fonte donde Valencia Basket va a apurar sus escasas opciones de meterse al final de esta primera fase de la Euroliga en los playoff en los cuartos de final de enfrente un Khimki que ahora mismo está ocupando esos puestos de privilegio el partido ha empezado con un cierto espectacular desde más allá de la línea de seis setenta y cinco Tri cinco triples de momento dos para Valencia Basket tres para el Khimki seis minutos para llegar al final del primer cuarto Valencia Basket nueve quinto

Voz 1914 06:24 vuelve pues a ver si podemos continuar con la portada Roger Federer en tenis se ha clasificado para la final del Abierto de Australia ha retirado por lesión y el suizo va a jugar su final de Grand Slam número tres número treinta el domingo ante Cilic fútbol balonmano tenis baloncesto muchos temas por delante y sólo tenemos hasta las nueve así que una pequeña pausa hoy vamos con todo

Voz 1914 07:32 nos vamos al fútbol de cada día con el mejor jugador no es habitual escucharle se prodiga poco en los medios especialmente los españoles así que vamos a aprovechar aunque sea por la presentación de sus botas hablamos de Leo Messi con el Estados antiguo valle de hola Santi muy buenas

Voz 0700 07:45 qué tal muy buenas si para presentar sus Adidas Némesis y en este acto Messi ha explicado cuál es el secreto del éxito de Valverde los que lo escuchábamos antes después de su gran actuación ayer ha llamado a la calma porque dice que aún queda mucho ya ha dado la bienvenida a Coutinho Jerry mil

Voz 1293 07:59 esto si yo como Cherry estaba en verano pasado incluir intentó traerlos no pudo buena nosotros feliz de que de que oye te lo da con nosotros teníamos que remontar contra contra el español no era fácil lo pudimos hacer estamos en final y de verdad que estamos contento de de cómo lo va la cosa aunque todavía

Voz 0700 08:22 queda mucha palabra de Leo Messi que ha vuelto a repetir que para él los títulos individuales no significan nada

Voz 1914 08:27 el argentino que dio anoche un recital contra el Espanyol aunque el derbi ha dejado tierra quemada entre los dos clubes de la ciudad condal el Espanyol se ha revuelto contra dos jugadores del Barça contra Piqué y Busquets por estas declaraciones

Voz 9 08:38 era un partido complicado lo español de Cornellà sentados con las cosas dice

Voz 3 08:42 decirles nada contentos por por el pase

Voz 1038 08:45 la final las cosas han puesto en subsidio no parecía que

Voz 10 08:47 a ellos ya habían pasado con el uno cero de de Cornellà lo celebraron como si pasara Roma y al final las cosas de ciento ochenta minutos en una eliminatoria Hay y el Barça se muchísimo mejor

Voz 1914 08:59 de hecho pues estaremos nosotros en semifinales unas palabras que han dejado reacciones en el español y también en el Ayuntamiento de Cornellà Joan Tejedor

Voz 11 09:06 el español presentado una solicitud Antiviolencia para que investigue el tono despectivo según dice el club con el que Piqué se refiere al Ciudad de Cornellà la explicación considera de forma literal que el central flirtea con actitudes xenófobas por ser una ciudad de familias trabajadoras luchadoras con origen orígenes en el resto de España y otros países que son ejemplo de integración el Ayuntamiento de Cornellà por su cuenta ha emitido también un comunicado en esta línea el caso de Busquets el Espanyol considera que va contra el respeto en el fútbol porque censura que los periquitos celebraran una victoria parcial dice el club contra la plantilla mejor pagada del mundo en la solicitud se incluyen también hasta seis cánticos con insultos al Espanyol que se escucharon en el campo

Voz 1914 09:41 gracias Joan el Barça en las semifinales de Copa contra el Valencia como ha caído el cruce en el club azulgrana Santi

Voz 0700 09:47 pues saben que es el peor rival posible que podía tocar pero son optimistas porque el reto es mayúsculo histórico ganar la cuarta Copa consecutiva así lo ve el entrenador y el capitán Iniesta y Ernesto Valverde

Voz 12 09:58 la eliminatoria dura difícil un equipo que que siempre lo ponen lo pone complicado está en un gran estado de forma y bueno intentaremos hacer dos partidos muy completos para

Voz 13 10:12 para estar en la final bueno su sorteo duro contra un rival que está haciendo una gran campaña cualquier rival iba a ser complicado pero bueno pueblo Alicia por la campaña que está haciendo quizá un poco más

Voz 0700 10:23 por lo tanto ilusión y respeto a partes iguales ante el peor rival posible que había en el bombo el Valencia

Voz 1914 10:28 lo decía a Valverde la ida en Mestalla el Valencia es uno de los equipos de la temporada aunque imagino que hubieran preferido no encontrarse con el Barça Valencia Ximo más mano hola

Voz 14 10:36 hola qué tal muy buenas de momento lo que ha provocado este enfrentamiento es un incendio en el entorno del Valencia porque el Valencia publicado esta tarde el precio que van a tener que pagar todos los abonados y los no abonados y es que los abonados nos van a hacer pagar entre treinta y setenta euros algo que se considera excesivo

Voz 15 10:52 en en realizando entre el entorno del Valencia vamos a ver si el club rectifica el resto entradas es entre setenta y ciento ochenta para los no abonados en lo deportivo en el vestuario está claro que esperaban otra cosa lo reconoce Gaya

Voz 3 11:05 nada que que no hemos tenido mucha suerte pero hay que ser positivos que han estado haciendo larguísima temporada gracias Ximo Valencia Barça por un puesto en la final

Voz 1914 11:12 la Copa del Rey Leganés y Sevilla por otro en el Leganés quieren seguir soñando después de eliminar al Real Madrid que les ha aparecido el Sevilla como rival hola Óscar Egido

Voz 1643 11:21 hola muy buenas pues Leganés están contentos a medias porque sólo se ha cumplido uno de los dos deseos que tenían el primero era evitar al Barcelona lo han conseguido pero Asier Garitano dice que quería jugar la vuelta en casa y les ha tocado empezará en Butarque terminaron Pizjuán el objetivo ahora es poder competir llegar con opciones al partido de vuelta a Sevilla porque es probablemente el partido más importante de toda la historia del Leganés sin embargo para Asier Garitano el hombro de la normalidad es un partido más innoble quiere dar más importancia a la que viene

Voz 16 11:48 no yo vivo en el centro de Leganés y la gente está ilusionada con el equipo porque el equipo transmite eso no permite ilusión está verdad pero bueno es esto eh hombre lógicamente es la primera vez que vamos a a jugar pero tampoco vamos a hacer nada raro ni la ciudad ni nadie

Voz 1914 12:05 el Leganés en sus primeras semifinales de Copa la idea que la vuelta en el Sánchez Pizjuán se fija el Sevilla del Leganés muy buenas Fran rojillo

Voz 17 12:12 hola muy buenas en Pepe Castro ha destacado la gran temporada de su rival en esta semifinal pero evidentemente no puede ser de otra forma está satisfecho con el sorteo

Voz 18 12:21 estamos satisfechos pero eso no quiere decir absolutamente nada Leganés haciendo una temporada extraordinaria un torneo de Copa mejor aún y lo demuestra que está entre los grandes no entre los cuatro grandes que han podido eh que hemos podido está

Voz 19 12:35 hoy en esta en este sorteo de de semifinal

Voz 14 12:39 no

Voz 17 12:40 además se acerca Roque Mesa de quince ha desvelado que el jugador le ha pedido al propio presidente Miguel Ángel Ramírez de Las Palmas que no ejerza el derecho de tanteo porque quiere ir al Sevilla

Voz 1914 12:50 el Sevilla gracias ronquido que va a jugar la vuelta en casa como ya sucedió esta semana con el Atlético de Madrid un partido el del Sánchez Pizjuán en el que fue expulsado el Cholo Simeone el técnico del Atlético ya conoce su castigo Marta casa

Voz 1509 13:01 así ya lo conoce Sonia tres partidos de sanción le han caído al Cholo Simeone uno por la doble amonestación y consiguiente expulsión los otros dos por marcharse aplaudiendo en aplicación del artículo ciento diecisiete que recoge actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros Simeone podrá sentarse en el banquillo del Wanda Metropolitano el próximo domingo ante Las Palmas y cumplirá la sanción de tres encuentros en la próxima edición de la Copa del Rey

Voz 1914 13:23 gracias Marta dejamos la Copa vamos con Alida

Voz 20 13:26 ah

Voz 1914 13:29 vamos con la jornada de Liga en Primera División antes un paso rápido por los dos encuentros de Euroliga terminado el Fenerbahce Barça Xavi

Voz 5 13:36 ha terminado hoy con derrota del Barça ochenta ochenta y dos anotó los dos tiros libres Slokar pierde el Barça queda con siete victorias veinte puntos Tommy veintiuno Heurtel ocho seis ocho dos perdió el Barça

Voz 1269 13:48 perdió el Barça y cómo va el Valencia Khimki Carlos de momento la cosa marcha bien para Valencia Basket a falta de tres minutos veinticuatro segundos para la conclusión del primer cuarto con Rafa Martínez tirando del carro siete arriba los valencianos dieciocho once para Khimki gracias Carolos

Voz 1914 14:03 Nos quedamos en Valencia que mañana acoge el partidazo de la jornada cuatro y cuarto de la tarde Valencia Real Madrid tercero contra cuarto llega al partido con mucha diferencia de sensaciones el Valencia realizando una gran temporada en Liga y en semifinales de Copa el Real Madrid a diecinueve puntos del Barça eliminado de la Copa sin dos de sus hombres importantes Antón Meana muy buenas

Voz 0231 14:21 qué tal suena muy buenas lo pierden Isco ir ramo si los dos fuera por lesión yo te digo que no son muy graves y fueron partido decisivo mañana jugarían Ramos tiene una sobrecarga en el sóleo y se centra en recuperarse para el partido contra el PSG del catorce de febrero e Isco tiene un pinzamiento en la cadera que le tendrá fuera siete días lo justo para evitar una nueva suplencia esta vez en la que fue su casa en Mestalla a Zidane le motiva mucho el partido

Voz 3 14:47 sabemos que el campo el difícil un equipo muy bueno que que que viene de de de hacer una bueno hasta ahora una una buena temporada pero bueno

Voz 1914 14:58 incidan Zidane Anton que sale como puede de las preguntas sobre su futuro y sobre la situación del equipo

Voz 0231 15:02 sí ya sé que no le hemos preguntado por ejemplo por la convocatoria que la conocimos por la tarde Ceballos y Vallejo fuera por lesión más lesionado el segundo que el primero RAF fuera después de lo mal que jugó contra el Leganés incidían como dices escondiendo alguna respuesta repitiendo mensajes del pasado pero consciente de que su futuro está en el aire ya él eso no le pone nervioso

Voz 3 15:23 es lo que hay dentro de una carrera de un futbolista de un entrenador de un club son cosas que que pasa lo indica cosas que tenemos que salir estos trabajando pensando que que con esta plantilla las podemos podemos

Voz 1914 15:38 pues esta es la opinión decidan cuál es la de Marcelino de cara al partido Ximo hace unos

Voz 14 15:43 minutos concluía la el último entrenamiento lista de diecinueve Carlos Soler es la gran novedad es la novedad de Marcelino que tiene en mente mañana alinear a ella Koke leen en el centro de la defensa con Pereira con Guedes con Rodrigo con es decir con todos sus efectivos salvo las bajas ya conocidas y con eso Marcelino en cinco segundos parece una perogrullada pero explica el planteamiento mañana para ganar al Real Madrid o Intel

Voz 21 16:07 darlo nosotros buscaremos atacar defender y contraatacar lo que es el juego

Voz 0231 16:15 ya está pues ya está bien clara la

Voz 1914 16:18 postura y la estrategia de Marcelino décadas partido es un partidazo comentarista de la Ser Santi Cañizares tres que el Valencia pudo hundir un poco más al Real Madrid o piensas que un Real Madrid herido multiplica su peligro muy buenas

Voz 22 16:30 hola Sonia subestimar el Real Madrid siempre es un error porque es un equipo que puede resucitar en cualquier momento ahora viene el potencial del Valencia grande el ambiente que sino en Valencia es grande el interés del Real Madrid es grande porque eso ahora mismo rival para entrar en Champions que es el objetivo fundamental del club el partido se presenta apasionante yo prefiero a un Real Madrid en este momento que el Real Madrid en un gran momento por lo tanto considero que el Valencia tiene grandes opciones en el partido

Voz 1914 16:58 gracias Cañizares lo veremos y sobre todo lo escucharemos en Carrusel más partidos del sábado el Villarreal Real Sociedad mañana nueve menos cuarto con un protagonista en cada equipo en el Villarreal remedo investigado por un asunto bastante sórdido cuéntanos Xavi sidra muy buenas

Voz 0231 17:11 hola qué tal muy buenas así es el defensa del Villarreal Rubén Semel está siendo

Voz 23 17:15 tirado por un supuesto delito de amenaza con arma de fuego el portugués fue detenido e interrogado el pasado mes de noviembre en Valencia y se encuentra pendiente de proceso judicial por participar en dos altercados que supuestamente tuvieron lugar en dos locales nocturnos de la ciudad de Valencia su técnico Javi Calleja al lado del tema hoy en sala de prensa

Voz 24 17:33 no tiene teníamos ya hablamos con con el jugador esperamos un poco a ver cómo trascendía todo

Voz 1914 17:40 Semel lo que evidentemente se ha quedado fuera de la convocatoria del Villarreal en la Real Sociedad el nombre es el del técnico Eusebio no parece en peligro pero la racha del equipo preocupa bastante Roberto Ramajo hola

Voz 1825 17:51 hola qué tal Sonia muy buenas la realidad es que la ecuación no es que la Real pierda en el este de la cerámica y entonces Eusebio es destituido pero sí es cierto que una derrota provocaría tanta preocupación que haría pensada consejo administración en el futuro del técnico de las y nadie descarta que por tanto la próxima semana pudiera ser destituido como hay mucha preocupación el presidente de la Real Jokin Aperribay el vicepresidente Mike lo de Chennai el director deportivo Loren han viajado esta tarde han partido a las cuatro y media hayan llegado allí a Villarreal con la expedición de la primera plantilla eso no es habitual lo normal es que el presidente suele viajar en el día del partido bueno pues

Voz 1914 18:29 viaja muy acompañado el equipo nos quedan dos partidos de mañana por pasar Deportivo Levante novedades Adrian Cantal muy buenas

Voz 1263 18:36 con este macho la que enturbia el partido decisivo castigado porque estuvo muy enfadado por su actitud a nivel deportivo saber en el depósito es decir coba al que sería el quinto portero del deporte puta y también volverán en Levante muchas bajas sobre todo en defensa siempre percibir sin Postigo jugaran Cavaco Chema y arriba ante la falta de gol Ivi en principio reconvertido en delantero dramáticos son el partido mañana en Riazor entre el Depor el Levante

Voz 1914 18:59 drama en Málaga en La Rosaleda a seis y media de la tarde en Málaga Girona Enrique Aparicio

Voz 1263 19:04 hola muy buenas no votaba contra el Málaga no lo puede hacer pero bueno yo me K2 el gran aliciente a la vuelta de Samuel García también están en la convocatoria de Radomir tipo por parte del Girona Christian Stuani se ha recuperado por lo tanto hasta la convocatoria da igual que el portero con una usted en La Rosaleda

Voz 1914 19:21 gracias Enrique hay del Atlético de Madrid dos nombres Diego Costa ir Augusto Marta de nuevo si Diego

Voz 1509 19:26 hasta que se lesionaba en el partido contra el Girona del pasado sábado sufrió una elongación en el adductor derecho y seis días después recortando plazos se hablaba de diez días de baja aproximadamente hoy ya ha vuelto a trabajar con el resto de sus compañeros y podría reaparecer el domingo contra Las Palmas y el otro Augusto Fernández cuyo futuro no está en el Atlético de Madrid lo está en China al argentino Se marcha al Beijing Renfe el equipo de Luis García Plaza firma para las próximas dos temporadas

Voz 1914 19:49 gracias Marta con el Atlético de Madrid llegamos a las nueve menos diez mucho por contar todavía hasta las nueve Hora veinticinco Deportes aquí en la SER

Voz 2 19:59 hora veinticinco Deportes

Voz 25 20:11 aquí

Voz 1914 20:14 y como cada viernes hasta ahora se pasa por aquí José Palacio para contarnos lo más destacado del panorama internacional del fútbol dónde empezamos Palacio muy buenas qué tal

Voz 1038 20:23 Massoni Sonia empezamos por Inglaterra pero no por la Premier League porque este fin de semana tenemos jornada de FA Cup la cuarta ronda de hecho va a arrancar en unos minutos en el partido un grande del Manchester United que juega las nueve menos cinco en la noche ante el llevo Will Town conjunto de la cuarta categoría inglesa con Alexis Sánchez titular el reciente fichaje del conjunto de Mourinho también es titular Matta y Ander Herrera así que veremos al chileno titular con el Manchester United en su primer partido grandes enfrentamientos mañana entre equipos premier por ejemplo a las nueve menos cuarto Liverpool West Bromwich o a las cuatro la tarde Southampton con el debut de Javi Gracia en el banquillo londinense el domingo tenemos a las dos y media de la tarde el Chelsea Newcastle hoy con desea aquejado de que no llegan fichajes lo que le ha pedido a Abramovich tenemos a las cinco de la tarde el domingo el Cardiff Manchester City es la sería la jornada número veintidós mañana arranca con el que llevo Juventus a la no menos cuarto Si gana la Juve le quitaría provisionalmente el liderato al Nápoles así presiona los nichos a Rick que sólo tienen un punto de diferencia en el liderato juega el Nápoles el domingo a las tres de la tarde ante el Bolonia antes a las doce y media España al Inter y a las seis de la tarde el gran partido la jornada en Italia el Milan Lazio en Francia la Liga han tenemos la jornada número veintitrés con el partido de mañana a las cinco de la tarde lo nuevo galácticos de Gallego el París Saint Germaine ante el Montpellier con varía baja las para Emery Dani Alves sancionado tres partidos por su expulsión por lesión y Motta y la duda de Neymar porque no se sabe si volverá mañana o no en Alemania destacamos en la Bundesliga en la zona número veinte a las tres y media la tarde el Bayern Hoffenheim dieciséis puntos de diferencia sobre el segundo el Bayer aunque no tiene por lesión a Javi Martínez

Voz 1914 21:55 me ha encantado lo de los galácticos de la llevo allí le encantan la llevó el Paris san Germain gracias vamos con el motor pendientes de las veinticuatro horas de Daytona donde tenemos por ejemplo a Fernando Alonso hola Jorge Escorial

Voz 1038 22:06 sí Sonia muy pendientes de las veinticuatro horas de Daytona veinte cuarenta mañana la salida y cuando transcurran veinticuatro horas los pilotos serán un paso por meta y una última vuelta para decidir el ganador Fernando Alonso es uno de los cuatro españoles que están en parrilla un tú a él Dani Junco Adela Miguel Molina y Antonio García que es el único de los cuatro que conoce lo que es ganar aquí lo hizo en el año dos mil nueve Además va a salir desde la pole segundo lo va a hacer Miguel Molina sexto Dani Junco querella décimo tercero Fernando Alonso que ha tenido problemas con el coche bueno él no uno de sus compañeros que tuvo un incidente en los libres el pasado jueves y que al final van a salir desde esa décimo tercera posición de los cincuenta coches que componen la parrilla Fernando Alonso ha rodado la pasada madrugada al ocho con el quinto mejor tiempo así que ilusionante el asturiano por la noche que es cuando realmente se decide la carrera muy atentos a estas veinticuatro horas de Daytona

Voz 1914 22:54 muy atentos Escorial muchas gracias nos quedan dos citas en Estados Unidos la primera el gol tenemos a Jon Rahm ante la posibilidad histórica de colocarse como número uno del mundo hola José Antonio Duro

Voz 0231 23:04 hola qué tal muy buenas y además con buenas noticias porque en el fármacos de San Diego Jon Rahm se acaba de poner líder en ocho bajo par menos cuatro en la segunda jornada este torneo que puede llevar al de Barrika el número uno del mundo ahora mismo en el noveno hoyo del día según el campo el vasco que está mejorando su tarjeta de ayer lo hacen un golpe está hoy en XXXII en la primera jornada como tercero en la segunda insisto Jon Rahm líder ya ganó el año pasado se vuelve a ganar como hace ahora sería número uno del mundo

Voz 1914 23:28 vaya meses vaya año lleva el vasco Jon Rahm en el circuito de golf seguimos con la NBA ya tenemos equipos oficiales para el All Star Héctor González muy buenas

Voz 0231 23:37 qué tal Sonia escogían como capitanes Stephen Carry Le Bron James en el quinteto titular de Carrie el dieciocho de febrero estarán Harden de rehúsan en bici ante tocó un pollo Juan del Hebrón porque además elegirán Johnny Davis ya IMS hizo lo propio con Irving con el que no acabó muy bien la temporada pasada en Cleveland decidió juntar también a Durant con Westbrook que bien es sabido que no tienen buena relación además a ese proceso de elección varios partidos la pasada madrugada los Warriors la ganaron en diana con un triple doble del Durand el Denver Knicks que podría enfrentar a los Hernangómez sólo lo jugó Billy que anotó nueve puntos llene el Oklahoma Washington

Voz 1038 24:09 y Álex Abrines es Álex Abrines

Voz 0231 24:12 sin jugar aunque ganaron los suyos los Thunder con cuarenta y ocho puntazo de Russell

Voz 1914 24:16 gracias Héctor jornada en directo de la Euroliga como Marcel Valencia Basket Khimki Carlos Martínez

Voz 1269 24:22 ahora mismo completamente igualado continua el festival de triples diez hemos visto ya cuatro para Valencia Basket seis para el Khimki siete veinticinco para llegar al descanso canas Thor ahora de Sam Van Rossom que da ventaja Valencia Basket XXVIII para los valencianos XXVI para Khimki

Voz 1914 24:37 eso gracias Carlos recordemos que el Barça perdido ochenta y seis ochenta y dos en la cancha de en la cancha del Fenerbahce que anoche Baskonia ganaba en la cancha de Unicaja y el Real Madrid derrotaba al Anadolu Efes en balonmano abríamos el Hora veinticinco Deportes con la maravillosa clasificación de España para la final después de derrotar a Francia estamos a la espera de conocer el rival de los españoles están jugando ahora mismo Dinamarca y Suecia cómo va el partido Diego González

Voz 0684 25:02 la misma sorpresa que prácticamente el España Francia a los veinte minutos de partido te a Suecia a Dinamarca diez quince repito diez quince y ahora mismo sería Suecia la final el próximo domingo a las ocho y media de la tarde repito ocho y media de la tarde España contra ahora Dinamarca once Suecia quince España por su quinta final tiene cuatro plantas sabes si se rompía la racha como se ha roto hoy ante los franceses a quién no se ganaba desde hace seis años en el Europeo de Serbia ir Se rompe también esa racha en las finales once quince queda mucho todavía pero de momento los suecos adelanten en el marcador para esa final

Voz 1914 25:37 días Diego falta completar ese cartel de la final del Europeo de balonmano ya tenemos completas las los carteles de las finales en el Abierto de Australia de tenis en la masculina no ha habido sorpresa hola Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 26 25:49 hola soy día buenas noches bueno pues vimos partidillo en semifinales esperábamos un partido competido ceder pero no ha podido ser la verdad es que yo creo que he hecho muy ancho cojo en la pista y cinco es decir adiós sí dejarlos y que alcanza su rival número treinta de las luchará por el título número veinte ahí es nada todo un campeón mañana final femenina a jugar Jaled número uno del mundo contra Bosnia esquí la número dos de saldrá como número uno de los Keane mundial las dos no han ganado nunca como una final así que va a tener un premio añadido porque no queda ni finalmente va a ser número uno con grandes LAN que hasta ahora pero no tenía ni parecía francamente feo porque en los chicos no pasa sólo por una vez los demás todos y antes de ser un alguno

Voz 1914 26:47 gracias UVI vamos terminando Toni López hola qué tal muy buenas venga remata la faena

Voz 27 26:56 empezando por fútbol sala osa espió a la selección española mañana ponen rumbo Eslovenia del próximo miércoles empiezan europeo esta mañana en SER Deportivos Ángel Velasco Lynn hemos hablado con él está muy contento por la llamada de la selección

Voz 28 27:06 por por supuesto por supuesto está en la mejor llamada que que puedes tener incluso que te llame tu mujer así que esta a lo mejor era más largo de si la obligación es siempre ganar ahí ya no sólo a estos dos rivales sino tenemos que intentar ganar el campeonato si os y como sea nada fácil

Voz 19 27:22 eh pero nuestra obligación es nuestro objetivo

Voz 27 27:25 vergüenza en el mundo de hemos conocido hoy en el diario El País un torneo de Laredo seis mil euros se distribuirán entró ganadores hombres y sólo mil euros entre las mujeres sí que es cierto que en la inscripción de los hombres es más cara que las mujeres pero como dice la campeona de España júnior Ariadne Rocha preferirían pagar más para tener un mayor pero como dices una vergüenza