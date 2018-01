La mirada de Luis García Montero: "La Marca España"

Voz 1341

01:15

en nuestras leyes no se piensan para crear igualdad para tratar a la gente en igualdad ni para defender la dignidad democrática de la convivencia eso sí los hombres y las mujeres del Gobierno y el Partido Popular son iguales a la hora de decir que no se sienten aludidos por el escandaloso panorama de mafia que los arrepentidos del caso Gürtel evidencian y canta no se le cae la cara de vergüenza a nadie ni a unos ni a otra y luego está como siempre el conflicto territorial en Catalunya la peor hipocresía es aquella que utiliza de máscara las instituciones de todos para justificar obsesiones partidistas la pérdida de credibilidad social que sufre el Tribunal Constitucional por culpa de las estrategias del Gobierno sólo es comparable con el desprestigio de un Parlamento en el que se dice un día una cosa y al día siguiente se hace otra ya no hay pudor tampoco los dictámenes judiciales que se basan en criterios políticos más que en argumentos de derecho irresponsabilidades legales conviene empezar Ángel a asumir que hay problemas que no tienen solución es la biología una enfermedad sin solución se supone el la muerte en la sociedad la falta de soluciones acaban en la costumbre de vivir en una tierra quemada con instituciones sin prestigio bueno pasará el tiempo y algún día lloverá y volverá a crecer la hierba mientras tanto habrá que seguir protestando para que no se nos caiga a todos la cara de vergüenza en este país pero eso Ángels lo dejaremos para el próximo lunes este fin de semana a leer a ir al cine al teatro pero a cenar con los amigos y a ver como pierde el Madrid otra costumbres no pasa nada ni idea llevan perdiendo desde los años setenta y la sigo queriendo como si fuesen mías así que un beso igualmente escasos a fin de semana como te ríes pero eres tú quien ha sacado el tema bueno