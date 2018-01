Arpad Sterbik: "Tenemos que prepararnos bien y tranquilizarnos"

Voz 1 00:00 merecía Iggy de tu Larguero y el de todos los que lo están escuchando a llevar la portada del Larguero el balonmano porque insisto más allá de ganar hoy en el partido de semifinales del Europeo era hacerlo contra Francia contra la todopoderosa Francia campeona del mundo en las últimas dos ediciones Viran Morros buenas noches

Voz 3 00:17 muy buenas noches Arpad Sterbik buenas noches muy buenas Viran eso que te dice Diego de que eres el mejor defensor de Europa también lo sabes o no nosotros no me lo digas No no esto no es así nosotros sin los porteros No somos nadie no oí necesitábamos que que ellos os ayude mucho porque al final es nuestra nuestra última arma no y la verdad es que creo y siempre digo la defensas labor de todo el equipo yo no puedo hacer nada solo sin sin mis compañeros y mis porteros eh

Voz 1 00:50 puede que tengas la garganta tan fastidiada responde a la celebración de esposa en el vestuario a las voces que has pegado dentro del pabellón

Voz 3 00:58 tampoco imagino que dice yo siempre te da así un poco poco tocada pero es verdad que aborden las te notando peor pero supongo que es un poco de partido de los gritos hemos pegado en El Vestuario todo un poquito paz

Voz 1 01:11 no han sido las últimas cuarenta y ocho horas para en qué momento se pone en contacto contigo no sé si es Jordi Ribera o quién de la selección española porque yo creo que el nombre de Arpad Sterbik está ligado al balonmano español de tu paso por el Atlético de Madrid y el Barça por el Ciudad Real eh bueno el Vardar después estarás en el Veszprem ya tus XXXVIII años cuando recibes la llamada cuando llegas

Voz 4 01:32 tu eres

Voz 5 01:34 no puede intentar un poco curtido Borg

Voz 4 01:36 me he llevado a niños a los niños de llevado colegio oí he tenido muchas cosas y planes para el fin de semana

Voz 6 01:44 qué planes de semana Arpad qué planes

Voz 4 01:47 pero es que la verdad es que estaba aprendiendo de entrenadora de de mi hijo quién estaba está jugando balonmano entrenando Balonmano que haga un torneo ya que puedo ver como estaba mi hijo y no sé cómo está jugando hace dos meses despedido este torneo de esta fin de semana no pueden estar ahí todo en servir de pides que te que que Croacia pero bueno a las diez diez diez Si diez y media tenido reconocimiento médico ahí en Skopje para club todo oí ahí me ha llamado Iker ya he dicho que han hecho pruebas de Gonzalo y que no puede editor y derepente buscado billete y a las dos treinta para ello de Giuliana directo lo de duchar m a cenar hay tampoco he estado todavía pero pero bien bien me hay que cambiar chip Piqué es es un poco difícil porque cuando estás relajado ahí en casa mirando partidos disfrutando de balonmano con amigos así doy derepente día siguiente tienes que venir aquí a jugar y eso contra Francia tampoco

Voz 1 03:11 el fósil no no era fácil osea que tenías planes para este fin de semana con tu hijo estabas en Macedonia a la actualidad de la mañana te llamo Iker Romero cinco vente para acá no lo dudase y un segundo

Voz 4 03:23 con todo para qué voy a hacer es que no puede dejar a de lesión podría si pasa algo que vez que va a ser me edito el

Voz 0344 03:35 compromiso de Arpad Sterbik que ya hace años que ir dejando pues esos compromisos con la selección y demás pues era si España me necesita aquí me tenéis y por eso por ese compromiso está está aquí en Croacia que barbaridad

Voz 1 03:49 así ha parado algunas Arpad incluso con el cuello se ha salido a parar no sé cuántos Sans

Voz 7 03:55 ido Diego todos a tres pero tampoco me ayudó mucho porque suele parado o penal

Voz 4 04:00 este es el mejor nota entre los penaltis para que saliera estuvo hombre

Voz 6 04:12 pero bueno amparada algunos

Voz 1 04:13 penaltis muy importantes Arpad Sterbik han cómo ha sido la celebración después en el vestuario porque has visto hoy con con con con una lata de cerveza de allí de Croacia no sé se ha caído alguna que otra más

Voz 3 04:25 no la verdad que siempre que ganamos super de Jordi nos deja tomarnos una cerveza Hay y el delegados en carretera nos una cervecita para para celebrar que siempre va bien y la verdad qué bien hombre muy felices El Vestuario momentos muy bonitos pero también controlados no porque sabemos que el domingo tenemos una una grandísima oportunidad una final que sería un premio magnífico para este equipo y es hora

Voz 1 04:54 mirando de acabar con esta mala racha bueno mala entrecomillas bueno estamos acostumbrados a ver a España a pesar de que no hemos estado en los últimos Juegos Olímpicos a verlo en conseguir medallas de oro de plata de bronce Juegos Olímpicos Mundiales Europeos en el Europeo falta ganar el Europeo España es campeona del mundo la consiguió dos veces dos mil cinco y dos mil trece pero hubieran porque nunca ha sido campeona de Europa si se se resiste eso ipod de romper esa mala racha el el domingo contra Suecia

Voz 3 05:20 bueno creo que son cuatro finales europeas están perdido y la verdad que es es el reto no eso que le falta a esta selección bueno realmente Balonmano el europeos no mucho más complicado como diría porque es un deporte básicamente europeo y se concentran todas las elecciones aquí con días pues la verdad que ya puedes ver la primera fase que hemos tenido la Main Round ya os las semifinales un nivel altísimo todos los partidos muy exigentes pero bueno si algún día tendrá que llegar y espero que sea este domingo tenemos otra oportunidad y tenemos que coger la como sea medalla de oro no se gana no se gana cada día como decía un un compañero que que hemos tenido pardillo las finales están para ganarlas así que vamos a ir a por ellas

Voz 1 06:05 que lo desea

Voz 3 06:07 Alberto Entrerríos Alberto está su hermano Raúl con con con vosotros que lo hemos hecho

Voz 1 06:11 antes en el en el hora25 deportes Viran qué harías si España ganase la medalla de oro de ese próximo domingo no se Serra parte el pelo hacer una puesta hay gente que hace el Camino de Santiago unos eh

Voz 3 06:22 yo ya no ya ya no puestas ganado vuestras hace tiempo ya que dejé hacerlas porque nunca has las ganaba entonces paso a celebrarlo los amigos la familia con los compañeros disfrutar de ella Hay bueno rapara Gurbindo que dijo que si ganábamos a eso sí que lo voy a hacer

Voz 1 06:42 y arpa tuvo alguna te comprometes a hacer lo digo porque hace dos días estabas tranquilamente en Macedonia y con tu hijo de demás club con el que viene

Voz 4 06:53 ya pero pero tracas Danone esto esto es negativo pero siempre tengo un poco más el respecto y es que Suecia el que el problema es que un campeonato muy desde jugar todos los partidos viene tengo un poco miedo porque España jugado contra alemana muy bien contra Francia muy bien tres parece seguir a veces es difícil jugar dos bien así que tenemos que prepararnos tranquilizarnos sin nada porque muchos amigos familiares desde aquí todo el mundo está celebrando que es nuestro o no sé yo así que tenemos que prepararnos viene tranquilamente a este partido de que Suecia ha ganado a Croacia en casa ha ganado así que es su deseo es un equipo muy serio en este momento

Voz 0344 08:00 la edición campeón del mundo cautela

Voz 7 08:02 de Arpad Sterbik en El Larguero que no os queremos tener yo no tengo miedo

Voz 4 08:07 en de nada ni de France marca pero está sacando resultados bueno en este campeonato te las has visto

Voz 1 08:19 lo de todos los colores y a lo largo de toda tu carrera deportiva nos queremos tener mucho más tiempo hay pendientes pero Diego tienes alguna para los protagonistas

Voz 0344 08:26 sí la verdad no me da tiempo a ver el videoblog de debiera Morros ayer ayer de ayer si el de ayer decía venga vamos hay que echar el resto es el día pues te tendrás que otro igual

Voz 3 08:38 claro que ahora ya hay otra no es es que hay que echarlo todo es verdad que ya no hay apareció domingo ya me mañana no no hay otra oportunidad ya no vamos a tener nosotros lo peor está entre dos años osea que uno por ya como estas ha presentado ahora hay hay que cogerla como Izar pan Suecia es un rival muy duro están jugando muy bien muy serios defendiendo muy bien en sus porteros están a un nivel altísimo los dos que eso es muy importante y obviamente no va a ser nada fácil pero bueno como te he dicho confiamos en el equipo nosotros vamos a morir en la pista porque

Voz 0344 09:14 porque en nuestro trabajo hay no sé si preferencia entre Dinamarca Suecia pero en cualquier caso el que llegase iba a llegar con una paliza tan tremenda después de la prorroga que bueno siempre se suele decir también que se puede ser un puntito a favor físicamente porque ya sé que más decir que que es el final que es lo último pero pero bueno todo puede pesar un poquito no

Voz 3 09:34 son diez minutillos más en cuarenta y ocho horas no creo que se note estarán igual igual de cansados que nosotros y no creo que eso es lo importante hay

Voz 1 09:43 querías prudencia porque tienen más Álvaro no no desde luego me queda muy claro aunque me ha gustado mucho el mensaje DARPA de estas dediqué que no hemos ganado todavía todavía nada y me acuerdo de la final de hace dos años en Polonia contra Alemania fue no digo la verdad es que no pudimos compartir con los alemanes

Voz 0344 10:01 Nos sacaron hay dos tíos que hubiera por fortuna ahora mismo no están uno de ellos Brooks que Nos lateral España pues perdió claramente aquí

Voz 1 10:11 ya aquella final así que vamos a ver si se pueden sacar la espina le deseamos toda la suerte del mundo a Viran Morros a Arpad Sterbik que se quede con la selección lo que Ana que llegue a los cuarenta años lo que sea porque hoy ha salido hay unas cuantas veces al no

Voz 6 10:25 puede el hombre quedándose chicos enhorabuena porque ganar a Francia pues ha sido

Voz 1 10:32 igual para algunos hasta una sorpresa pero una sorpresa muy agradable un abrazo y mucha suerte el domingo de verdad

Voz 3 10:38 muchas gracias a muchísimas gracias Yago