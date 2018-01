Álvaro Benito: "Este año el equipo ha tenido un naufragio absoluto"

Voz 1 00:00 doce y cuarto once y cuarto en Canarias poquito de sanedrín un poquito de información con Santi Cañizares y con Álvaro Benito que están hay olas anti qué tal buenas noches hola tocayo buenas noches el Real Madrid diciéndolo Santi Álvaro con con todo el respeto del mundo y teniendo en cuenta que el Madrid pues que no está bien es una obviedad está en crisis y el otro día le marcó un gol el Deportivo de la Coruña y al final acaba siete a uno también porque es el Deportivo de la Coruña pero teniendo en cuenta cómo está el Real Madrid y que como estábamos contando con Antón Meana ya la pérdida del París Saint Germaine es una evidencia quedan diecinueve días es lo más importante catorce de febrero la ida seis demoniza la vuelta

Voz 3 00:45 yo es que no creo que les vaya a bajar los primeros subestimar el Real Madrid es es el principal error que puede cometer cualquier rival en este caso al Valencia que es el inmediato es cuando tú viajas a Valencia como sabes que te vas a enfrentar un gran equipo en un gran escenario hizo un partido siempre trascendente bueno pues espabilados no por decir alguna forma no te gusta hacer el ridículo no te gusta que bueno pues que el Valencia se te venga encima porque insisto hay hay cierta rivalidad por lo tanto tratas de hacer pues a lo mejor mejor partido de lo que de lo que vienes haciendo no tratar de rendir a un nivel muy distinto yo no espero un Real Madrid muy relajado ni bajando los brazos en Nino compitiendo no yo creo que si hay algún valencianista o algún a alguien en el Valencia dentro del club que así lo piensa cometería un gran error porque precisamente el Real Madrid pues ha demostrado en muchas ocasiones que en cualquier momento como sucedió frente al Deportivo pues es capaz de sacar lo mejor de sí mismo y entonces tienes un problema gordo

Voz 0104 01:43 el Madrid porque yo creo que es asesino está tocado fondo se ha estado muy cerca si ya hay que reaccionar yo creo que los de los jugadores de la plantilla el Real Madrid y son todos grandes campeones e con con gran orgullo de deportista Hay si esto hay que levantarlo ahí empieza por por un partido donde además el rivales de entidad Ike te tienes que preparar de la mejor manera para para la única bala que te queda en la recámara que es el día de la de la Champions entonces yo espero un buen temporada por lo menos hasta saber lo que ocurre en esa eliminatoria vital no pero pero es que no no esperamos otra cosa no es cierto que después de ver brotes verdes el día el Deportivo un gran Gareth Bale a Cristiano Ronaldo una Casemiro que estuvo muy bien eh Modric etcétera etcétera y los laterales que volvieron a tener protagonismo no que que es que esta temporada absoluto Marcelo pues no había sido él mismo luego la la alineación de la Copa fue una alineación completamente diferente que naufragó contra el Leganés pero yo espero un buen Real Madrid porque no queda otra os es que tienen que ponerse las pilas porque queda solamente una una opción en la temporada

Voz 1 03:01 nosotros hubiese estado en vestuario donde la sabéis vivió de todos los colores buenas y malas en casos como éste donde un equipo grande no está en en un buen estado de forma y prácticamente se juega pues qué decir a media temporada en una eliminatoria europea para la que la ida quedan todavía diecinueve días Santi como se le van tal grupo en la confianza de un grupo que ve cómo está a diecinueve puntos del Barça eliminado de Copa te la juegas con el parecen Jermaine casi toda la temporada

Voz 3 03:30 bueno a ver lo primero que lo hubiese como un infierno todo no porque es un equipo acostumbrado a ganar y un equipo que se está herido que se que surge en un montón de críticas y muchísima presión en el momento que no ganas la mayoría de los partidos au todos los partidos entonces no es la situación es tan alarmantemente negativa pues cada día es un día duro entrenamiento cada día es un día duro de convivencia cada día es un día duro incluso cuando sales a la calle porque es obviamente es un equipo como el Real Madrid que tiene una fuerza mediática tremenda yo imagino que la cabeza todo es esta eliminatoria frente al paisaje donde efectivamente pues ahí es donde esperan encontrar pues no a lo mejor el cien por cien del nivel que mostró el Real Madrid hizo que sabe mostrar que nos han enseñado el año con la temporada pasada pero por lo menos acercarse tener un buen rendimiento y a partir de ahí irse capaz de competir porque ahora mismo el momento de forma actual desde la evaluación no se puede competir en Champions contra el cual no digo el París Saint Germain cualquier equipo no desde la evaluación lo que pasa que luego llega el momento ya hay en ese momento siempre encuentras algo más como lo han encontrado el Real Madrid siempre eh en ocasiones no yo

Voz 4 04:34 ejemplo gane la séptima Copa de Europa en un año que fue horroroso el lapso como si se liga séptimos no no sé ni cómo el acabamos acabamos porque Dios quiso acabáramos ya no porque aquello era horroroso pero sin embargo luego los partidos de Champions era como otra película como otra mentalidad otro otra

Voz 3 04:49 miente Se respiraba otra atmósfera completamente distinta y obviamente esto puede pasar puede puede pasar algo parecido no ya teniendo éxito no que eso ya dependerá de lo que pasa sobre el terreno de juego pero sí en la atmósfera en el ambiente lo que se respira dentro del Vestuario pero desde luego la temporada está haciendo muy larga seguro cada entrenamiento ahora mismo es un suplicio hasta que no vengan partidos de verdad y los partidos de verdad para el Real Madrid evidentemente esta temporada ya solamente pasan por la Champions luego hay otro problema eh no tiene una situación cómoda Liga como para poder olvidarse de la Liga sea hay lo normal es que el equipo a poquito que mejore pues haga los puntos suficientes para entrar en Champions pero no está en una situación cómoda que va segundo y que el quinto lo tiene a muchos puntos no eh en si sigue con esa trayectoria is empeña de alguna forma pues no sacar los partidos adelante por bueno por desconexión eh bueno pues pues va a dar opciones va a dar opciones a otros rivales a que les pueden y cogió un terreno estamos hablando que part parte de un partido el partido de mañana de inicio estas a cinco puntos del Valencia con la posibilidad que se te ponga ocho puntos y que yo creo que eh eh eh para la afición del Real Madrid esto es intolerable para la afición del Valencia pues es maravilloso no eh todos desean que suceda

Voz 1 06:05 allí un punto por detrás el Villarreal tres puntos por detrás el Sevilla mucho se ha hablado bien no mal de la famosa unidad ve el año pasado y este pero ahora Álvaro dos semanas sin partidos entre semana que teóricamente van a jugar los teóricos titulares ideas después Champions Liga y paras de nuevo que quiero decir que los los menos habituales estoy pensando por ejemplo en en Teo en un Mayoral a pesar de que el otro día salió al final pues pues es que apenas yo creo que van a jugar a partir de ahora van a jugar pues pues la unidad con recelo alguna Varela

Voz 0104 06:35 bueno yo creo que este año el Real Madrid es no ha funcionado nada desde la Supercopa Supercopas ha habido una desconexión total hay ni lo es ni los jugadores más considerados titulares han funcionado como el año pasado no es una obviedad Dani yo creo que que ningún no de la de la segunda unidad ha llamado a la puerta suficientemente fuerte como para para ganarse un sitio no eh Zidane de todos modos nunca ha escondido sus cartas normalmente cuando tiene a los once que todos sabemos sanos son los once que juegan muy normal porque le han dado un resultado es magnífico es cierto que el año pasado e fue algo extraordinario lo de tener eh como jugador número catorce James como jugador número quince a Morata eso no no lo ves imposible retenerlo no porque estos jugadores que nuestro protagonistas en en en otros equipos donde donde puedan tener la oportunidad de ser titulares prácticamente todos los partidos no esto fue lo del año pasado fue algo extraordinario hoy con también el mérito de Zidane obviamente saber sacarle jugo a toda esa magnifica plantilla sinceramente este año pues no no se ha rendido a ese nivel Ny cerca Hay bueno pues eh la realidad es que ahora llega el momento de la verdad para los para los campeones a los que van a tener que defender el título en esa eliminatoria contra el París Saint Germaine son son las estrellas bueno las que hace siete

Voz 1 08:02 meses levantaban la tercera Champions y cuatro años eh

Voz 0104 08:06 obvio por eso que que es normal que yo siempre he dicho que es normal que el técnico tenga confianza en nuestros jugadores como no la va a tener sí han ganado dos Champions en dos años no hay es cierto nadie nadie duda que nadie pone en duda que esta temporada el equipo inexplicablemente porque mi inesperadamente pues ha tenido un naufragio absoluto no pero pero mientras hay materia prima es así si realmente tú es que la plantilla no te da más pues dice mira que hasta aquí llegamos este es nuestro nivel no podemos dar más somos terceros somos segundo somos quintos nos nos eliminan pero pero es que no es el caso sea el caso es que el Real Madrid tiene que encontrarse yo creo que se va a encontrar que lo que dice Santi es una realidad que estos jugadores eh aunque a día de hoy estén viviendo un un infierno porque la presión que se vive allí dentro cuando las cosas no funcionan es terrible pero van a tener la capacidad de aislarse porque por por lo menos para para la eliminatoria poder ganarla sano por lo menos para que en en el campo tener opciones de ganar la luego obviamente es un rival de mucha entidad que al final se va a decidir pues porque tenga más acierto porque porque tengas un día inspiración porque realmente jo es bien pero que no entrega ese esa eliminatoria no que el Real Madrid pues pueda estar cerca de su máximo nivel y tener muchas opciones de pasar si eso si eso se consigue

Voz 1 09:30 mañana cuatro cuarto de la tarde el primer partido pos eliminación de Copa Santi te acuerdas cómo quedó aquel Real Madrid de la noventa y siete noventa y ocho o la de la séptima Copa Europa quedaste cuartos Álvaro ahí un Real Madrid cuarto queda seis cuartos bueno a once puntos del del Barça tú tú estabas esa temporada en el en el Madrid Álvaro o no

Voz 2 09:50 sí sí sí estaba lesionado de Heynckes esos es

Voz 1 09:55 quedó cuarto al Real Madrid de cuando cuando lo cuando cuarto no iba a la a la Liga de Campeones de Santi en Liga ese año no

Voz 3 10:02 bueno vamos a ver de depende también cada uno también había mucha gente que sabe que no iba a continuar hay otra gente pues que joven y que tenía su oportunidad y obviamente de cada partido que jugamos que yo jugué los últimos alguno bueno sí en esa temporada yo juego al revés los primeros pero para muchos gente joven también que entraba en el equipo pues era una una situación de de fantástica porque el hecho de que estés mal pues da da posibilidad a gente que no juega jugar

Voz 5 10:30 pero lo que era evidente

Voz 3 10:33 es desconexión general del campeonato es decir cumplir el expediente de hoy viajar hasta Zaragoza porque tenemos un partido de fútbol con poco más no bueno pasa en cualquier club no en el Real Madrid sea cuando no se ha conseguido el objetivo de la temporada que es en este caso ganar la Liga pues obviamente cuando cuando eso pasa algo parecido cuando un equipo ya descendido a la Segunda División no pues no se ha conseguido el objetivo obviamente la desconexión con la competición es muy grande pero sin embargo tenía la capacidad para luego conectarse en entre semana no para para la Champions hizo grandes partidos de Chan

Voz 1 11:05 ah y ya no haría bien en el Real Madrid desconectarse de la Liga porque como dicen tantos anti como Álvaro todavía tienen que engancharse a la segunda plaza así pueden con el Atleti a la tercera con el Valencia así pueden y evitar que el Sevilla el Villarreal se les suena a las barbas en fin y por cierto quiero recordar que ganó aquella Liga de Campeones el Real Madrid pero las urgencias en diferentes llevaba treinta y dos años sin ganar una Liga de Cannes pero casi nada no es muy repartidos entre la Juventus de la final que aquello

