Carlos Ortiz: "Somos un grupo más que una selección"

Voz 1 00:00 un ratito de fútbol sala en este viernes pues debíamos tenerlo estaba aquí tan López hola Toni muy buen muy buenas que mañana viaja a la selección española rumbo a Eslovenia donde debutamos el miércoles en el Europeo y es que estamos pues entre el Europeo de balonmano con el que hemos abierto el programa ahora el Europeo de fútbol sala que bonito es el de porqué bonitos el porque el deporte español quiero dar muchas alegrías

Voz 2 00:19 sí sobre todo porque eramos siete europeos en diez ediciones siete europeos en diez ediciones así que un deporte que se nos da bastante bien un deporte que nos gusta mucho ver disfrutar sobre todo a a los jugadores que nos acompañan aquí también en esta vez

Voz 1 00:34 no son dos jugadores cualquiera eh que han venido aquí pues fíjate si hablamos del Movistar Inter y Barça dos tiros nada empezando por la Liga no está aquí Sergio Lozano y Carlos Ortiz hola Carlos muy buenas bueno venir o la Sergio ah bueno sí recuerdo Carlos que no era con Sergio que charlamos con él cuando se recuperó de su todo terreno

Voz 0260 00:56 ese tu lesión gravísima que fue en septiembre del año dos mil dieciséis en el Mundial de estar perfectamente no después

Voz 1 01:04 más tarde gobernado viene tal bueno pues tenemos a Sergio Lozano jugador del Barça que ha conseguido un europeo ya Carlos Ortez que es capitán de la selección y el Movistar Inter os vais mañana qué tal ha ido la concentración con todos días llevado y que lo que éramos el jueves pasa

Voz 0106 01:17 algo muy bien a la mayoría de los fijos hay cuatro debutantes en torno oficial importante pero todo ya llevan unas cuantas convocatorias la espalda Nos conocíamos perfectamente

Voz 1 01:29 es una piña no ha dicho es decir la verdad es que

Voz 0106 01:32 es una de las cualidades de este grupo es que

Voz 0260 01:35 que somos un grupo somos un verdadero equipo más que una selección y somos prácticamente todos amigos más que compañeros

Voz 1 01:43 no la típica pullitas entre los jugadores de Movistar Inter los del Barça además lo digo presa competencia que se nota después en los partidos de la Liga

Voz 0106 01:50 la verdad es que no de del primer día que hemos venido yo creo que no se ha hablado de la Liga

Voz 1 01:55 el base nadie veinte en El Pozo de que se hable una concentración de el equipo español de de fútbol sala hay mucha pereza y a buscaba la comida en cada escena polémica lo que sea da igual el tema pero polémica polémicas Ence se habla de fútbol once mucho se habla de política también Isabel Operación Triunfo pues no fíjate fíjate fíjate por fin alguien que no lo de operación yo terminaré la entrevista que miro de estamos El miércoles miércoles contra Francia contra Francia tenemos Azerbayán también bueno son Toni cuatro grupos de tres equipos cada uno pasan los dos primeros así a priori pasar fácil como os encontráis quiero decir después de haber ganado europeo el último el del año dos mil dieciséis somos favoritos porque España siempre siempre favorita bando

Voz 0106 02:41 ha dormido esto es importante siempre está en el grupo de de las selecciones a priori que pueden optar al título siempre vamos a siempre vamos a pelear por por intentar ganar todo lo que no sea ganar será una una decepción luego es verdad que la competición te marca hay un partido malo lo tiene cualquiera te puedes quedar fuera pero para nosotros no estén a ganarlo

Voz 1 03:00 Sergio los profesionales nos cuesta mucho os disgusta mucho hablar de fracaso quiero decir ha hablado Carlos de decepción si no se gana europeo es un fracaso

Voz 0260 03:10 personalmente creo que si para mí esta seleccione la mejora de la mejora del mundo y venimos de una gran decepción lo que supuso el Mundial tenemos muchas ganas de poder resarcir unos somos plenamente conscientes de que somos favoritos pero que tenemos que el partido a partido y esto como local esto es deporte a veces pues infierno otra circunstancia pero pero creo que España nos tenemos que que auto imponer el papel de favorito en el sentido de que tenemos que gana

Voz 1 03:37 la europeos conseguidos por España habló sólo de los últimos años de la última década y media más o menos dos mil cinco Victoria dos mil siete Victoria dos mil diez Victoria dos mil doce Vitoria dos mil catorce terceros dos mil dieciséis Victoria somos muy buenos o

Voz 0106 03:51 el resto son haber no malos pero claro

Voz 1 03:55 esto cómo se explica pero hay muchos factores

Voz 0106 03:59 aquel la la clave principal es la liga española al final nuestra Liga es la más fuerte de todos los jugadores históricamente querían venir a jugar la Liga española eso no hace mucho más fuertes a los jugadores españoles que tiene que competir con los mejores día tras día lo hago es indudable que el talento español en las elecciones está por encima de otras selecciones yo creo que ahora mismo sólo Rusia puede estar a nuestro nivel y luego ya un poquito más pruebas constarán Portugal e Italia

Voz 1 04:25 lo comentábamos hace un ratito cuando llegaba a Gran Vía treinta y dos en Madrid y yo recuerdo de hace ya pues una década una cosa así hablando de las principales favoritas de Italia que tenía muchos jugadores nacidos en Brasil Rusia que sigue teniendo a muchos jugadores nacidos en Brasil no se imponen ningún límite para que no haya tantos nacionalizados

Voz 0106 04:44 no no no hay no lo hay de hecho hay torneos que bueno de hecho está vez Rusia ha nacionalizado dos jugadores exclusivamente para el torneo han debutado con su selección que dormida en Rusia Portugal no la da son las selecciones que podría dificultar Rusia Portugal Italia y España yo creo que son los cuatro que van a pelear por el título y luego estarán pues Eslovenia que juega en casa Kazajistán Ucrania Azerbaiyán que te pueden dar un susto yo creo que la clave

Voz 0260 05:12 para nosotros es que somos un equipo muy bien y que no dependemos de un solo jugador quizá Portugal depende mucho de Ricardo y está claro que los últimos años ha demostrado que que ha estado un pasito por encima de las demás pero pero nosotros siempre de España independientemente lo juegas que haya habido que ha habido muy buen Nos en su época de los mejores siempre hemos sido muy

Voz 2 05:33 grupo por así decirlo ya hemos sido extremadamente competitivo y eso es lo que nos tiene que hacer la diferencia y no pensase Venus jugando ya sólo nos falta a nacionalizar a Toni Elías mejor jugador del mundo en dos mil trece Sergio Lozano según Gordo el mundo extraño Carlos Ortiz mejor portero este año Paco Sedano mejor seleccionador José Venancio López tercera mejor acción la española un poco de presión hay para este torneo

Voz 0106 05:55 no es que esos son son premios individuales que al final no no no te marca donde tiene que estar al equipo eso al final además que era totalmente aparte de lo que es la selección ese es un premio individual de nada que ver con con este torneo

Voz 1 06:08 y mañana os vais pero anoche creo que madre no no tengo miedo a ver qué pasó anoche porque os fuisteis a Segovia seguramente leyenda del Larguero sepa que el Atlético de Madrid cada pretemporada Se va a Los Ángeles de San Rafael y una de las uvas más noches siempre se va a Segovia el restaurante era Cándido a José María alguno de esos parte el cochinillo es una especie de tradición también para vosotros porque ayer estuvisteis en Segovia desde

Voz 0106 06:33 yo desde el primer día de dos mil siete hay siempre que hay un torneo europeo o mundial siempre durante la concentración se va notas que están Segovia es otro Morante Se Vallès escenas parte del cochinillo

Voz 1 06:45 a la vuelta que pasó ya a la vuelta pues que cayó

Voz 0106 06:48 establece una nueva estas que hacen época Hay no aprendemos no lo dejó pero como bueno como tenemos muy buenos contactos en Segovia del entrenador fue seleccionador fue entrenador de Caja Segovia en su día pues te has dicho

Voz 3 07:00 la buena noticia de que recurrirá a tenemos gravitacional nidos

Voz 0106 07:03 es el del de Cándido y allí nos quedamos bueno va a jugar un poquito no tampoco creo que queríamos todos subieron vida

Voz 2 07:12 ya son las redes sociales a todos sabíamos la nevada que estaban en un segoviano

Voz 1 07:15 claro que sí bueno pues nada igual en alguna que otra ahí que tampoco es que tengan un clima tropical en invierno

Voz 0106 07:20 me dejo alguna más allá de desearle suerte yo artista lo ha hecho alguna vez que ya ha pasado a ser porque este año

Voz 2 07:26 europeo de la Copa de España hay un montón de de torneos importantes para el fútbol sala entonces esto me dieciocho tiene que suponer un antes y un después para el Fútbol Sala para los seguidores de fútbol sala y los que no lo son

Voz 0260 07:36 yo creo que que se está viendo que que el fútbol sala va para arriba que que cabe el II Torneo son más competitivos que hay más equipos que empezar a luchar que son partidos vistosos independientemente que siempre se piensa en los tres grandes a nivel de la Liga Nacional pero hay equipos que que pueden dar ese espectáculo y yo creo que que debemos de ir pasito a pasito en cada torneo creciendo pero yo creo que este dos mil dieciocho puede ser un punto inflexión sobre pero también porque tenemos una faena vuelta de final a equipos españoles en Zaragoza que que puede ser muy bonito fuera de la pista dentro

Voz 0106 08:09 aquí tenemos también

Voz 1 08:12 la Copa de España de fútbol sala los ocho mejores de la primera vuelta que tenemos en el marzo que están los abonos agotados pero todavía quedan entradas para todo aquel que quiera adquirirla qué mensaje Lehman daría seis a los no seguidores de fútbol sala para que se enganchen al fútbol sala con este torneo que va a arrancar este próximo martes miércoles para España

Voz 0106 08:32 los pues sinceramente que que simplemente hay que pongan la tele

Voz 2 08:36 nuestros partidos y estoy seguro que les va a enganchar todo el mundo

Voz 0106 08:39 que que ha ido al pabellón incluso amigos míos que no habían sido nunca cada vez que han ido al llevado antes

Voz 0260 08:46 metido Sergio si algo tiene empecé a esta selección respecto a equipos quizá es que es un equipo muy competitivo a pesar de una selección que quizá podría ir cada uno por su cuenta es como una familia invierno juega la cancha el como peleamos unos por los otros esa final eso es lo que todo el mundo quiere para su equipo iba a su selección y entonces eso yo creo que para la gente les puede llevar enganchar que sepáis que quedáis bendecidos por el larguero así que gran