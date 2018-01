Antonio García: "No hay mejor equipo para correr aquí en Estados Unidos que Corvette"

Voz 1 00:00 las quinientas millas de Indianápolis uno y seis dos y seis en Canarias pero son las veinticuatro horas de Daytona y es cierto que si Fernando Alonso pues no las disputase pues no estaríamos tan atentos pero bueno de alguna manera nos está descubriendo otro tipo de pruebas relacionadas con el motor porque no todos se ciñe al Mundial de Fórmula uno iré otras pruebas del motor veinticuatro horas de Daytona que empieza mañana a las nueve menos veinte de la noche hora peninsular España finaliza el domingo a las nueve menos veinte como su propio nombre indica son las veinticuatro horas de Daytona allí son seis horas menos está Manu Franco el enviado especial del diario As hola Manu

Voz 2 00:35 qué tal muy buenas como llegar aquí son las siete de la tarde aquí

Voz 3 00:40 es de noche muy de no sé la verdad

Voz 1385 00:43 y ahí hemos tenido que sufrió un tremendo atasco de de camino al hotel porque hay que intentar descansar un poquito porque mañana no toca en Veinticuatro horas ininterrumpidas porque los pilotos van a poder dormir un rato pero

Voz 0372 00:54 nosotros practicamente vamos a explicarlo un poquito brevemente antes de saludar a Antonio García que es uno de los cuatro pilotos españoles que va a disputar esas veinticuatro horas de Daytona a partir del día de mañana bueno la primera edición data del año sesenta y seis las salidas lanzada con los coches formadas en en filas de dos el ganador se lleva un reloj Rolex el circuito es casi casi un óvalo no Manu de unos cinco coma siete kilómetros

Voz 1385 01:20 sí efectivamente es casi un óvalo lo que pasa es que bueno no avala con una tremenda imaginación de más de treinta grados más aún que que Napoli donde se ha cientas mil Si tiene practicamente también dentro del óvalo una una curva drama la base esto que es una curva que hacen precisamente para que no se vayan tan tan deprisa en el óvalo y luego después otra parte dentro lo que llaman ninfa él que es una zona en la que apenas airadas nos lo contará lo mejor que me ha estado contando precisamente a mí en en el circuito esta tarde apelarse gradas pero lo que sí hay es bueno pues la la gente que va con sus barbacoas a campaña contra el motor home con sus camionetas hice acampar ahí desde ahí Penn practicamente en primer plano la carrera en primera no a pocos metros de de la pista ver esa esa pequeñas zonas la que como te digo hay creo que son seis curvas y luego después regresan otra vez al al Óvalo cuántos españoles evidentemente si no estuviera estaríamos hablando tanto esta carrera pero es que la llegada de Fernando ha revolucionado no tanto quizá como millas de Nápoles pero sí también a la a la prensa estadounidense Louis a muchísima gente pero me atrevo a decir que después de Fernando el el piloto español que es un ídolo en Estados Unidos y lo he podido comprobar hoy porque apenas estado hablando con él cinco diez minutos han pasado es cuatro personas o cinco a hacerse fotos con él a pedirle autógrafos es Antonio García que es el que tenemos ahora

Voz 0372 02:49 hola Antonio buenas noches

Voz 4 02:52 hola qué buenas noches y que además sale sales desde la

Voz 0372 02:54 es porque Alonso va salir desde la decimotercera posición Dani Junco cada día desde la sexta Miguel Molina desde la segunda Itu desde la pole bueno tú y tu equipo porque evidentemente no estáis veinticuatro horas seguidas ahí en el óvalo

Voz 4 03:07 sí somos efectivamente tres pilotos compartiendo coche ya que no podríamos competir tanto tiempo bueno aunque hay pilotos o hay equipos de más de más componentes con cuatro sí que se quita se haría más fácil pues más o menos la tónica en los equipos oficiales

Voz 5 03:24 pero o más con con una niña que más

Voz 4 03:28 más equilibradas solemos entre entonces el crono lo hizo mi compañera equipo ella manos en que simplemente como apuntes dijo el padre de Kevin Pangos hay que correr un Fernando uno a uno y nada así estaremos desde la pole pero bueno al final tampoco significa demasiado ya que esté con todas las paradas que hay a lo largo de toda la carrera hay más pues simplemente demuestra porque ya tenemos ritmo oí pero bueno para hacer muy para

Voz 0372 03:58 cuántas veces has disputado ya esta prueba

Voz 4 04:02 disputado me suena diez once que no las cuenta demasiado Jessica no sobre tejanos la he tenido la suerte ganarla dos veces que que eso pues eso siempre siempre queda ahí en el recuerdo como haber conquistado este circuito digamos

Voz 0372 04:17 con igual es la clave para para poder ganarla imagino que tener un coche fiable un coche que corra que que velocidades se pueden alcanzar

Voz 5 04:25 estamos entorno al centro no

Voz 4 04:28 es que son pocos por encima de los trescientos trescientos los entre trescientos setecientos diez kilómetros por hora en dos puntos de circuito antes de llegar a esa pequeña aquí cante nos para entre comillas para no seguir lanzados en el y luego otra vez volvemos a recuperar más o menos la misma de la ciudad

Voz 0372 04:45 tenéis ahí no sé si en la zona del box una una zona para poder dormir algunas horas au no

Voz 4 04:50 sí está bastante bien hecho nos hace un oval muy muy grande de cinco kilómetros a la parte interior este enorme y dice yo estaba parte está rapsoda poco al cómo sería en Europa no que está todo conectado el pit lane es un poco externo de aquí dos equipos van allí digamos está cuando compiten y luego si hay zonas donde los pilotos tenemos dos motor home y demás entonces ahí es donde podemos descansar dentro lo década

Voz 0372 05:23 preguntar de tu experiencia de haber disputado ya diez u once ediciones se puede dormir por ejemplo tú tú mañana otra mañana vas a salir el primero de de tu equipo a las nueve menos veinte Ono sale Magnus eh

Voz 4 05:36 no yo saldré en el segundo hordas aún hacemos una rotación de dos horas cada uno aunque no te precisamente para permitir que haya más descanso pues haremos turnos triples en casi tres horas en el coche es como como piloto es un poco duro no el tener que que estar dos horas cuarenta cosas cincuenta en coche pero a su vez piensas que como otros compañeros lo van a hacer igualmente pues eso te da pues casi cinco horas cinco horas y pico de de descanso en el que echar una cabezada incluso que que viene bien al menos una vez en las veinticuatro horas

Voz 0372 06:11 lo mejor de desaprueba que es

Voz 4 06:15 un poco el ambiente que hay no es un ambiente sufre familiar yo diría que es poco el americana no el espectador es una persona casi el la persona protagonista de de esta carrera Hay al final con con con una simple entrada general que son pues no se tienen cinético dólares para fin de semana te da acceso a casi todos los vicios super abierto está súper cercano a toda la gente entonces esa tranquilidad también se transmite un poco a a todo el resto de la gente vamos allí no están periodistas cuando todos los miembros del equipo es un poco súper relajado en un ambiente que que al final cuando vienes de Europa al te choca un poco pero pero es eso relajado con Fernando Esteso no le también está un poco encantado no de que que haya tanta pues eso que tantas facilidades a Isère tan fácil y relajado el convirtiera que tú conoces a Fernando desde hace mucho tiempo sí la verdad es que empezamos a empezamos a convertir casi a la vez y compartimos pueblos doce trece catorce años de nuestra carrera deportiva la la X soy practicamente juntos

Voz 0372 07:34 tú has visto cómo cómo ha crecido como ha convertido en campeón del mundo disputadas las quinientas millas Indianápolis hace apenas unos meses creo que en el pasado mes de mayo como le has notado durante estos días allí en Daytona le está gustando el el el rollo de estas veinticuatro horas le Le ve preparado ir disfrutando o no

Voz 4 07:53 yo le veo precisamente disfrutando de estuve con el año pasado en Indianápolis un par de días no el día de la carrera sino días previos que había simplemente entrenamientos y ese fue el primer punto de seudo shock para él no en plan el el descubrir ese ambiente el ver que todo el mundo estaba en todos los lados pero realmente haya mucho respeto en general no a la gente tampoco es que no es como en Europa que vez que necesita guardaespaldas por todos los circuitos allí iba campando la gente Leo a saludar a mano pero pero eso fue su primera toma de contacto y yo creo que se quizás sea por eso no el que se haya presentado porque de hacer de esta carrera Hay precisamente eso no no haya dudado

Voz 0372 08:40 el Valle lo que has hablado con él con con opciones de ganar Manu no no sé si el coche que tiene da para poder ganar esas veinticuatro horas de Daytona Manu o o el que tienes más opciones es Antonio

Voz 1385 08:53 Antonio ancho lo que yo pensaba categoría ya me había explicado que no es una categoría sino el tipo de coche que lleva sí que tiene muchísimas opciones de ganar yo creo que es uno de los grandes favoritos en cuanto a Fernando bueno Antonio lo otro lo podrá decir mejor pero en principio ahí algunos coches dentro de los prototipos que tienen son más competitivos que el suyo irá lo más lógico sería pues que pudiese entrar quizá entre entrenador cinco diez primeros aunque en una carrera como ésta de tanto tiempo en la que quizá la clave sea cometer el mismo error posibles pues todo puede suceder mañana tendremos una entrevista con el diario así nos lo explica también el el piloto asturiano pero quizá el español que más posibilidades tiene dentro de como digo de subir de su categoría o de su tipo de coche mejor dicho sea Antonio aquí a preguntarle una cosa porque tenemos un amigo común que se llama impecable que él es periodista también hay fue atleta campeón de Europa de Carreras de Montaña Il y a él me ha pedido de alguna manera que le preguntes cómo puede ser que Antonio García que sea practicamente un ídolo en Estados Unidos porque lo es y sin embargo en España apenas se le conozca

Voz 5 10:02 todo lo que hemos hablado o lo he hablado mucho

Voz 4 10:05 a veces también no eres famoso donde trabaja he para mucha gente pues incluso estrellas del baloncesto no las mismas que tenemos ahora como quitando a Gasol que se ha hablado mucho del en España pero todo el resto de de jugadores que están en la NBA pues están más a la orden del día en el país donde trabajan que está aquí en Estados Unidos entonces te mi caso yo creo que es un poco lo mismo no corro para correr que es una marca americana desde hace diez años ya Hay y al final exceso Mi nombre es tan poco ella casi asociado a América Hay como carrera europea la única que hacemos en las veinticuatro horas de Lehman pero pero eso suena el nombre con el conjunto con el nombre de Corvette está muy asociado oí al final yo creo que no hay mejor equipo para correr aquí en Estados Unidos que corre es una marca que llama mucho es como todo el mundo la mucho es casi como como el Ejército no sabes cómo es como subir una marca tan icónica que que yo creo que no hay mejor mejor marca para para la que correr está en la Casa Blanca está la Coca Cola

Voz 0372 11:19 y eso es algo bastante evidente oye qué temperatura va a hacer mañana por la noche porque me me apunta por aquí que hace frío después por la noche

Voz 4 11:28 pues yo creo que va a ser suave no está haciendo demasiado demasiado frío como suele hacer no hay deportes que sólo hace mucho calor por el día Hay bajar de los diez grados que el por la noche aquí no voy a hacer ninguna ni la otra el único problema que veo es que probablemente llueva el domingo yo creo en algún momento y eso me acerque pues eso que que todos hemos un poco y quién sabe si llueve en esas horas finales de carrera pues pues gente excepcional digamos que

Voz 5 11:59 gente como como Fernando

Voz 4 12:02 quizás si realmente se le pasa eso no les falta un poco de ritmo pues te puede ayudar un poco a ahora con todas las me transacciones quedaba ver pues si llueve pues el que él pueda dar un poco más Si y puede tener alguna opción más

Voz 0372 12:17 Antonio pues gracias por atendernos cuando son las City dieciocho minutos de la tarde allí mañana empezáis a las tres menos veinte cuando sean las nueve menos veinte aquí en hora peninsular española nada desearle toda la suerte del mundo gracias por de alguna manera aunque también ha ayudado y mucho a Fernando Alonso a conocer las veinticuatro horas de Daytona yo que soy un neófito en el mundo del motor pues he aprendido cosas gracias a esta charla de diez minutos contigo un abrazo muchísima suerte

Voz 4 12:40 despertó muchas gracias Manu mañana hablamos vale

Voz 0372 12:43 a ver si nos cuentas qué tal le va a Alonso a los españoles OK