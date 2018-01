El Larguero: Viran Morros, Sterbik, Sergio Lozano y Carlos Ortiz, en el programa (26/01/2018)

Voz 1 00:00 no

Voz 0356 00:55 acompañes aquí en El Larguero hasta la una y media de la madrugada es previa de jornada de Liga mañana tenemos Valencia Real Madrid hoy se ha disputado el Athletic uno hoy

Voz 1038 01:04 pero la portada de este Larguero va dedicada al balonmano al balonmano masculino español que parece que sale de nuevo del cascarón no estuvo en los Juegos Olímpicos hubo cambio de técnico tiene que convivir con la endeblez de la Liga Asobal pero hoy han logrado algo parecido una gesta o casi derrotar a Francia en una semana en un europeo pues desde luego no es moco de pavo los hispanos el fueron seis arriba al descanso llegaron a ganar por nueve pero los galos se pusieron a tres a poco de que finalizar el partido al final victoria veintitrés veintisiete sufriendo e insisto Francia ha ganado los últimos dos mundiales más que ganar es hacerlo frente en Francia la final el domingo a las ocho y media frente a Suecia que ganado por un gol a la selección de Dinamarca vamos a empezar es el larguero desde Croacia con Diego González que está con protagonistas insisto de la gran victoria de la selección española de balonmano pero a continuación vamos a hablar también de ese empate en el primer partido de la jornada veintiuno en primera división en San Mamés entre el Athletic y el Eibar empate a uno goles de Aduriz en el cuarenta y nueve de Kike García en el setenta y tres mal partido de los leones muy mal partido incluso diría yo sin continuidad sin juego ICOM pitada al final en medio del diluvio especialmente eh muchas críticas las que está recibiendo el Cuco Ziganda que en el tramo final de París lo hizo algún que otro cambio que no ha sentado demasiado bien a la parroquia local la Port ni se sentó en el banquillo se quedan la grada de hecho hace apenas unos instantes ha dicho Cygan en sala de prensa he hablado con Laporta antes del partido no lo he visto en las mejores condiciones decidido que no jugase llevamos contando des de hace unos cuántos días aquí en sintonía de la Cadena Ser que va a jugar en el Manchester City dentro de apenas unos días se va a oficializar ese traspaso buenos el traspaso van a pagar la cláusula de rescisión Laporta en el equipo de Pep Guardiola mientras tanto en el Real Madrid mucha expectación para ver si el equipo levanta el vuelo mañana en Valencia o la vuelve a pegar sea lo que sea será sin Isco y sin Ramos dos piezas importantes ambos lesionados aunque parece que no es grave incidía mientras sonríe IP piensa que pueden ganar la Liga de Campeones que realmente lo único que que le queda al al Real Madrid los blancos ya viven por y para una eliminatoria para la que todavía restan diecinueve días a ver cómo de largo se le pueden hacer estos diecinueve días al Real Madrid y el encuentro de mañana no es fácil es jugar en Mestalla frente al Valencia que a pesar de que no está en su mejor momento está haciendo la gran temporada están las semis de Copa hablando de las semis de Copa eh ya aviso hoy se ha celebrado el sorteo eh todas las nueve y media de la noche miércoles que viene ida Leganés Sevilla jueves que viene Barça Valencia las vueltas Sevilla Leganés miércoles siete Valencia Barça jueves ocho para este último choque hay enfado en el valencianismo por el precio de las entradas de treinta y cinco a setenta euros para abonados de setenta a ciento ochenta euros para no abonados en Barcelona tenemos follón Gerard Piqué ya sabéis si escucháis anoche Larguero que aludió varias veces al español de Cornellà cuando su denominación como todos sabeis es Espanyol de Barcelona aunque desde hace un tiempo juega en la localidad cercana de Cornellà hoy el español ha pedido Antiviolencia que estudie esas palabras y las de Busquets que Dijon gol que los periquitos habían celebrado la victoria de la ida como si hubiesen ganado la eliminatoria bien Ariane todos además teniendo en cuenta que ayer hubo enfrentamientos entre aficionados del Espanyol y del Barça dentro del Camp Nou en rebajar la tensión porque además dentro de nueve días hay un Espanyol Barcelona de Liga y convendría que todo volviese a los jefes de la tranquilidad simplemente de la competitividad deportiva además Augusto se va del Atlético de Madrid después estaremos con Marta Casas palabras de Pochettino preferiría trabajar Amy granja quiere al Barça nunca entrenar al Barça ni al Arsenal dice y por último algo de lo que nos vamos a ir contando cosas durante todo este fin de semana aquí en la antena en la programas de deportes de la cadena SER y tiene que ver con un golfista español que puede ser número uno del mundo este domingo es Jon Rahm ya sabéis golfista vizcaíno que acabó el año dos mil diecisiete como número tres del mundo está ahora mismo a punto de acá

Voz 1038 05:07 de San Diego está a dos golpes del líder será este domingo número uno del mundo sigan el torneo insisto que está a dos golpes del líder dos al menos veinticinco once menos veinticinco en Canarias pequeña pausa coche estamos en Croacia

mira me apunta José Antonio Duro que está a un golpe del líder John Rami que acaba de finalizar la segunda jornada del Abierto de San Diego hablando de San Diego San Diego González Croacia hola Diego hola qué tal muy buenas puestas pues muy bien pero creo que tú estás mejor y mejor acompañada haber para todos los oyentes del Larguero hace una foto

Voz 0830 05:58 hacía de dónde estás con quién estás

Voz 1038 06:00 en un día tan especial para el balonmano

Voz 0830 06:03 español hotel panorama en frente del mítico Don exportó va aquí en Zagreb donde ha jugado tantos partidos gestas para la selección croata de baloncesto para la reacción croata de Balonmano aquí nació Petrovic aquí al lado donde estamos es hablando de baloncesto pero sí sin duda alguna el la están paralelismo es de dos hombres felices delante de mi contento satisfecho por el trabajo que han hecho en el hall de este hotel donde están concentrados todos los equipos de esta fase final Viran Morros el mejor defensor de Europa para mí a uno de los mejores defensores de Europa para no dejarlo hay solamente en una persona que se va a ir al Paris Saint Germaine en unos meses porque el Barça ha decidido otra cosa algo que particularmente entiendo aquí luego un hombre que también está contenta aunque es menos explosivo Arpad Sterbik el portero que va a hacer aquí

Voz 0104 06:57 Ello Álvaro de mi llegar

Voz 0830 07:00 ver ganar seguro que sí seguro que sí de hecho hoy lo ha hecho en el en el partido los dos los tienes en sintonía de Larguero hoy lo de Francia ha sido espectacular porque ha sido una defensa tremenda ha sido un ataque tremendo han sido una intensidad durante cincuenta minutos extraordinario que está dejando en este momento a España como favorita ante Suecia que va a ser la que va a disputar esa final repito contra España el próximo domingo a las ocho y media de la tarde

Voz 1038 07:29 dos los tienes en la sintonía de tu Larguero merecía de tu Larguero y el de todos los que lo están escuchando y merecía llevar la portada del Larguero el balonmano porque insisto más allá de ganar hoy en el partido de semifinales del Europeo era hacerlo contra Francia contra la todopoderosa Francia campeona del mundo en las últimas dos ediciones Viran Morros buenas noches muy buenas noches Arpad Sterbik buenas noches

Voz 3 07:53 muy buenas Viran eso que te dice Diego de que eres el mejor defensor de

Voz 0830 07:58 Europa también lo sabes o no nosotros no es así pues estoy aquí

Voz 6 08:04 a nosotros sin los porteros No somos nadie no hay necesitamos que que ellos os ayude mucho porque al final es nuestra nuestra última arma no y la verdad que creo y siempre digo que la defensas labor de todo el equipo yo no puedo hacer nada solo sin si mis compañeros y mis porteros eh

Voz 0356 08:22 el hecho de que tengas la garganta tan fastidiada responde a la celebración de esposa en el vestuario a las voces que has pegado dentro del pabellón

Voz 6 08:30 tampoco imagino que poco a poco tocada pero es verdad que abordan la esté notando peor pero supongo que es un poco de partido de los juristas hemos pegado en El Vestuario todo un poquito

Voz 1038 08:42 la paz eh cómo han sido las últimas cuarenta y ocho horas para en qué momento se pone en contacto contigo no sé si es Jordi Ribera o quién de la selección española porque eh yo creo que el nombre de Arpad Sterbik está ligado al balonmano español de tu paso por el Atlético de Madrid y el Barça por el Ciudad Real eh bueno el bar dar después estará en el Veszprem y a tus XXXVIII años cuando recibes la llamada cuando llegas

Voz 6 09:04 tú escribes

Voz 7 09:07 puede intentar un poco curtido Borg Ayers llevado a niños a los niños de llevado colegio hoy hemos tenido muchas cosas y planes para fin de semana

Voz 3 09:17 qué planes de semana Arpad qué planes

Voz 7 09:19 pero es que la verdad es que estaba aprendiendo de entrenadora de de mi hijo quién está jugando balonmano entrenando balonmano que un torneo ya que puedo ver como estaba mi hijo y no sé cómo está jugando hace dos meses de pedido de este torneo de esta fin de semana no puede estar ahí todo en pos de servir pides que te que que Croacia pero bueno diez diez diez Si hubiese tenido reconocimiento médico ahí en Skopje para be todo oí ahí me ha llamado Iker ya he dicho que han hecho pruebas de Gonzalo y que no puede toda la derepente buscado billete y a las dos treinta para ya de directo y de Pavía duchar m a cenar hay tampoco he estado Juan todavía pero pero bien bien me hay que cambiar chip Piqué es es un poco es difícil porque cuando estás relajado ahí en casa mirando partidos disfrutando de balonmano con amigos así doy derepente día siguiente tienes que venir aquí a jugar y eso contra France tampoco

Voz 0356 10:44 el fósil no no era fácil osea que tenían planes para este fin de semana con tu hijo estabas en Macedonia a las nueve de la mañana te llamo Iker Romero Telecinco vente para acá no lo dudó hace y un segundo

Voz 7 10:55 para qué voy a hacer es que no puedo dejar a la y si pasa algo que vez que vamos a hacer

Voz 1038 11:05 expedito el compromiso de Arpad Sterbik que ya sus años que ir dejando pues esos compromisos con la selección y demás pues era si España me necesita aquí me tenéis

Voz 0830 11:17 eso ese compromiso esta esta quién

Voz 1038 11:20 hacia qué oro áreas as has parado algunas Arpa incluso con el cuello ha salido a parar no sé cuántos han sí

Voz 7 11:27 yo tampoco me ha ayudado mucho porque suele parado o el mejor ahora penaltis para que saliera estuvo

Voz 8 11:42 sí pero bueno

Voz 1038 11:45 parada algunos penaltis muy importantes Arpad Sterbik han cómo ha sido la celebración después en el vestuario porque has visto hoy con con con con una lata de cerveza de allí de Croacia no sé se ha caído alguna que otra más

Voz 6 11:58 no la verdad que siempre que que ganamos parece importante de Jordi nos deja tomarnos una cerveza Hay y el delegados en carretera nos una cervecita para para celebrar que siempre va bien la verdad qué bien hombre muy felices El Vestuario momentos muy bonitos pero también controlados no sabemos que el domingo tenemos una una grandísima oportunidad una final que sería un premio magnífico para este equipo

Voz 1038 12:25 que ya es hora de acabar con esta mala racha bueno Balah entrecomillas bueno estamos acostumbrados a ver a España a pesar de que no hemos estado en los últimos Juegos Olímpicos a verlo en conseguir medallas de oro de plata de bronce Juegos Olímpicos Mundiales Europeos en el Europeo falta ganar el Europeo España es campeona del mundo la consiguió dos veces dos mil cinco y dos mil trece pero hubieran porque nunca ha sido campeona de Europa si se se resiste eso ipod de romper esa mala racha el el domingo contra Suecia

Voz 6 12:52 bueno creo que son cuatro finales europeas están perdido y la verdad que es es el reto no eso que le falta a esta selección bueno realmente Balonmano el europeos más mucho más complicado como diría porque es un deporte básicamente europeo y se concentran todas las elecciones aquí con llegas pues la verdad que ya puedes ver la primera fase que hemos tenido la Main Round llegar a las semifinales pues son un nivel altísimo otros partidos muy exigentes pero bueno si algún día tendrá que llegar y espero que sea este domingo tenemos otra oportunidad y tenemos que coger la como sea una medalla de oro no se gana no se gana Cavia y como decía un un compañero que que hemos tenido pardillo las finales está

Voz 0341 13:36 para ganarlas así que vamos a ir a por ellas eso que lo decías

Voz 6 13:39 Alberto Entrerríos al ver tanta pues

Voz 1038 13:42 su hermano Raúl con con con vosotros que lo hemos escuchado antes en el en el hora25 deportes eh Viran qué harías si España ganase la medalla de oro de ese próximo domingo no se Serra parte el pelo hacer una puesta hay gente que hace el Camino de Santiago no sé

Voz 6 13:54 yo ya no ya ya no puestas ganado vuestras tiempo a hacerlas porque nunca cajas las ganaba entonces paso a celebrarlo los amigos la familia con los compañeros disfrutar de ella hay bueno rapara Gurbindo que dijo que si ganábamos a eso sí que lo voy a hacer

Voz 0356 14:15 ya Arpa tuvo alguna te comprometes a hacer lo digo porque hace dos días estabas tranquilamente en Macedonia y con tu hijo de club el es que deje que el el bien

Voz 7 14:25 ya pero pero otra cosa no esto es negativo pero siempre tengo un poco más el respecto y es que Suecia es que el problema es que nunca antes es una tengo muy desde jugar a todos los partidos viene tengo un poco miedo porque España ha jugado contra alemana muy bien contra Francia muy bien tres parezcan ha seguido a veces es difícil jugar seguir pues bien así que tenemos que prepararnos bien tranquilizarnos sin nada porque muchos amigos y familiares de aquí todo el mundo ya casi está celebrando que es nuestro o ceño así que tenemos que prepararnos viene tranquilamente a este partido de que Suecia ha ganado a Croacia en casa ha ganado así que es su deseo es un equipo muy serio en este momento

Voz 0830 15:32 lo dice un campeón del mundo cautela

Voz 1038 15:34 la la que pide Arpad Sterbik en el larguero

Voz 3 15:37 que no os queremos tener yo lo tengo miedo

Voz 7 15:40 en deje de nada ni de Fran marca pero

Voz 1038 15:48 están sacando buenos en nuestra tú te has visto de todos los colores a lo largo de toda tu carrera deportiva nos queremos tener mucho más tiempo hay pendientes pero Diego tienes alguna para los protagonistas sí la verdad no me da tiempo a ver

Voz 0830 16:00 el videoblog de debiera Morros ayer pero ayer de ayer si el de ayer decía venga vamos hay que echar el resto es el día pues tendrás que hacer otro igual

Voz 6 16:11 claro que ahora ya hay otra no es es que hay que echarlo todo es verdad que ya no hay apareció también yo ya me mañana no no hay otra oportunidad ya no vamos a tener otro europeo está entre dos años osea que uno por día como estas se presenta ahora hay hay que cogerla como pan Suecia es un rival muy duro están jugando muy bien muy serios definiendo muy bien en sus porteros están a un nivel altísimo los dos que eso es muy importante hay y obviamente no va a ser nada fácil pero bueno como te he dicho confiamos en el equipo nosotros vamos a morir en la pista porque

Voz 0830 16:47 porque en nuestro trabajo hay no sé si preferencia entre Dinamarca Suecia pero en cualquier caso el que llegase iba a llegar con una paliza tan tremenda después de la prorroga que bueno siempre se suele decir también no que se puede ser un puntito a favor físicamente porque ya sé que es decir que que es el final que es lo último pero pero bueno todo puede pesar un poquito no

Voz 6 17:06 son diez minutillos más en cuarenta y ocho horas no creo que se note estarán igual igual de cansados que nosotros no creo que eso es lo importante hay

Voz 0356 17:16 has prudencia porque tienen más Álvaro no no estoy solo me queda muy claro aunque me ha gustado mucho el mensaje DARPA de estas dediqué que no hemos ganado todavía todavía nada

Voz 1038 17:24 me acuerdo de la final de hace dos años

Voz 0356 17:26 Polonia contra Alemania fue no esté

Voz 3 17:29 si digo la verdad es que no pudimos compartir con los alemanes

Voz 0830 17:33 Nos sacaron hay dos tíos que hubiera por fortuna ahora mismo no están uno de ellos Brooks que Nos lateral España pues perdió claramente aquella aquella final así que vamos a ver si se pueden sacar la espina

Voz 1038 17:47 le deseamos toda la suerte del mundo a Viran Morros a Arpad Sterbik que se quede con la selección lo que la gana que llegue a los cuarenta años lo que sea porque había salido hay unas cuantas veces

Voz 3 17:59 hombre chicos

Voz 0356 18:01 enhorabuena porque ganara a Francia pues ha sido

Voz 1038 18:05 igual para algunos hasta una sorpresa pero una sorpresa muy agradable un abrazo y mucha suerte el domingo de verdad

Voz 0838 18:10 muchas gracias muchísimas gracias

Voz 0356 18:13 yo tengo que despedir rápido porque nada una Ia la vuelta estamos en Bilbao y que tenemos que escuchar a los protagonistas después de la el empate entre el Athletic de Bilbao y el Eibar

Voz 1038 18:22 un empate a uno que no ha sentado demasiado bien a San Mamés

Voz 1038 18:45 ocho a once y cuarenta y ocho diez y cuarenta y ocho en Canarias la portada para el balonmano enhorabuena a la selección española de balonmano los hispanos pero lo de hoy

Voz 0356 18:52 de San Mamés merece también un tratamiento importante aquí en El Larguero en San Mamés está Íñigo Marquínez hola Íñigo hola

Voz 0802 19:00 aquí estamos empate a uno en medio del día

Voz 0356 19:02 subió Icon una fuerte pitada al finalizar el parte

Voz 0802 19:05 bueno la que acredite ha sido la ha caído agua hoy como si las regalaran aquí en en San Mamés y luego es verdad el público un estado nada de acuerdo como ha funcionado no el equipo en la segunda parte la bronca done varios momentos y luego la última pitada para despedir les pues a ese monumental a todo esto es verdad que el Eibar para mí ha jugado mejor que el Athletic pero ojo esto llevan diez partidos sin perder es VRAC han sido muchos empates creo que siete pero son diez jornadas en las que el Athletic que está está invicto no ha jugado en América en Japón ha estado fuera de la convocatoria tiene los dos pies prácticamente en el Manchester parece que se va el Manchester City parece que se va a hacer el próximo lunes lo he dicho Justo al partido pero bueno empate a uno suma un puntito más el Athletic Eibar ha sido mejor y los rojiblancos diez jornadas sin perder

Voz 1038 19:48 diez jornadas sin perder pero es obvio que hace unas cuantas jornadas Íñigo estaba en la situación que estaba muy cerca del descenso una victoria hoy le habría colocado a tres puntos tan sólo Europa pero el aficionado cremas sí que sí

Voz 0802 20:01 es que es obvio es eso está claro no lo que pasa es que bueno pues pues el equipo sigue dando pasitos para mi abrazo al principio yo nunca visto panorama oscuro con este Atleti se ha visto que no funcionaba que no arrancaba pero bueno yo creo que va dando pasitos poco a pocos asentándose acogiéndose primo de la de la categoría yendo hacia hacia adelante ya se ha olvidado de mirar hacia atrás y ahora el objetivo claro es mirar a Europa para eso va a pelear el Athletic

Voz 0356 20:27 es obvio en otro lugar de San Mamés en otra posición está Iván Martín con protagonista de la te lleva muy buenas

Voz 0838 20:34 buenas Álvaro cómo estás yo creo que todo esto que está reflexionando creo que sólo podemos trasladar a nuestro protagonistas Mikel Rico ex jugador del Athletic

Voz 0341 20:41 muy buenas

Voz 0838 20:42 hola muy buenas esos pitos han llegado a los jugadores ha llegado al campo

Voz 0065 20:46 sí claro al final cuando cuando te animan y la gente se vuelca Se nota Il oyes y cuando te silban ambos también están

Voz 3 20:55 Daniel al larguero Álvaro ya te escucha hola buenas noches

Voz 0065 20:57 hola buenas noches si no sé si decir

Voz 1038 21:00 la la gente eh con todas las comillas que tú quieras poner es un poco entre comillas un poco desagradecida por el hecho de que el equipo llevaba una serie de buenos partidos sumando puntos hoy en caso de victoria habría colocado a tan sólo tres puntos de de puestos europeos diez jornadas sin perder la pitada de hoy duele o o

Voz 0065 21:16 no hombre la que te que te sirven en casa siempre duele eh eso sí está claro que que para que la gente pues pues demás nosotros también tenemos que dar más enganchar les un poco más con con el juego pues pues bueno no empujar que que la gente se identifique y entonces nos nos apoyarán que verdad que cuando hay un momento jodido que te están dominando que que ves que no sales pues pues bueno os agradece en ese en ese momento el el apoyo que que siempre ha en San Mamés nada más pero bueno yo creo que que la gente exige que la gente ve que que nos está costando mucho ganar en casa y que la gente pues bueno pues quiere vernos jugar bien y ganar

Voz 1038 21:54 eso de que os está costando ganar en casa eso es presión añadida por el hecho de jugar a a San Mamés un poquito atenazados a algunos partidos pronto

Voz 0065 22:01 no no no yo creo que el último partido con el Alves fue fue bastante bueno te has no fueron muy superiores muchas ocasiones a favor ninguno en contra era un partido muy diferente sabemos que el iba sabe muy bien a lo que juega que no partido segundas jugadas de caídas hay un partido pues peruano difícil feo oí y hasta el uno uno creo casi un partido parejo luego luego a partir de ahí creo que que ellos han sido superiores que no CERT han encerrado ahí nos costaba mucho salir

Voz 0341 22:27 eso sí el que sigue marcando

Voz 1038 22:29 a seguir marcando goles hasta los cuarenta y cinco años

Voz 0065 22:32 ojalá ojalá se la verdad que la que tiene el ancho FAI bueno son jugadoras

Voz 1038 22:38 el Ziganda justo al acabar el partido bueno ya sabéis que bueno la situación de Aymerich Laporta ha dicho que no estaba en condiciones de jugar cómo está viviendo el vestuario está semana con con la porque está más fuera que dentro del Athletic

Voz 0065 22:52 pues exactamente igual que los dos meses anteriores con Kepa vamos a como si nada nosotros estábamos ahí dentro nosotros entrenamos intentamos jugar lo mejor posible y luego cada uno sus temas personales son suyos y aquí no hay más la verdad que no nos afecta para nada creo que es más pues bueno todo lo que se genera alrededor de eso que que lo que que lo que incluye dentro de la historia

Voz 1038 23:12 ya os ha dicho que se va

Voz 0065 23:13 no no no no ni se ha despedido ni nos ha dicho ni nos ha dicho nada está entrenando y uno más de momento

Voz 1038 23:18 EA Kepa y esa última Luis más tranquilo

Voz 0356 23:21 de la renovación

Voz 0065 23:22 sí pero bueno siempre hemos dicho que es un tipo tranquilo que que no expresa que que igual

Voz 1038 23:28 lo ha pasado mal pero pero es más por dentro que por fuera

Voz 0065 23:30 ha tenido el apoyo total de la plantilla porque son un chaval excepcional Ivanov han dicho muchas cosas que que que le han dolido tanto a él como a nosotros pero bueno es lo que hay es es el mundo del fútbol si no no hay mucho más vamos que ves muy contento de seguir en el Athletic no sé qué banda hombres no sino no hubiera seguido

Voz 0802 23:50 oye Álvaro hablando de renovaciones déjame una solos y claro que rico no contaba para nada al principio de la temporada y ahora se busca que mediocentro juega con ricos sea rico hoy puede jugar San José con con con el que le pongan estaba contratado dándose diarios y unos sé sí ha hablado con el club para renovar

Voz 0065 24:09 bueno de momento no hay nada estoy tranquilo lo que quiero es pues bueno estar a buen nivel y bueno los dos dos tres últimos partidos no no me voy con buenas sensaciones a nivel personal y la verdad que lo que me importa es deshonor recuperar el el buen nivel para llegar al grupo Mikel un abrazo muy bien una hasta la próxima

Voz 1038 24:28 enseguida estadio otra vez con Martín porque creo que escuchemos al Cuco Ziganda pero e Íñigo os estaba escuchando la retransmisión de Carrusel deportivo del Athletic allí en Radio Bilbao decía haber Verónica Gómez que lo habitual de los jugadores que en principio van convocados pero que después se queda en la grada pero que iban en el autobús con el equipo y demás es que lleven la indumentaria oficial del Athletic el chándal y demás caso de Pezzi pero no es así el caso de Laporta ha ido hoy pues pues pues pues de calle

Voz 0802 24:53 sí ha ido de calle y es es raro e porque es verdad que son veinte convocados o han sido veinte convocados los dos peores son los descartes Se van al lugar que tienen destinado en el campo de fútbol de San Mamés pero con con el chándal de verdad que haya ha ido de calle ya momento en el que ayer convoca veinte ya teníamos la mosca detrás de la oreja no y la gente va a jugar bueno dice el cubo que no la he visto en condiciones que no sabe ese Barça Collins y no sabes dónde estaba hablado con él a ver marchar o no pero bueno todo hace indicar que el próximo lunes ya va definitivamente a dejar de ser jugador del Atlético a dejar un pastón

Voz 1038 25:31 sensores cinco mil más cinco por setenta

Voz 0802 25:34 sí sí eso es cinco por bueno pues esos derechos de de formación y demás setenta kilitos y ahora el Athletic Alvarado buscar alguna alternativa no algunos ha puesto las pilas hayan dicho cuidado durante tiene tela a ver si si va a venir a a nuestro corral no fichar jugadores pero bueno yo yo no creo que el Atleti que malgasta el dinero pero también creo que va a ir a buscarla

Voz 3 25:56 a la cláusula de Íñigo Martínez que ha hablado mucho del durante los últimos días es de treinta y dos millones de euros

Voz 0802 26:01 sí año tenía fueron a buscarle hace un tiempo en el mercado invernal más el chaval dijo que no que quería seguir en es vizcaíno pero bueno quiere seguir en la Real donde lleva tanto tiempo y también integrado pero bueno hay otras alternativas los nombres sale Monreal Villa sale sale el otro pero yo creo que la decisiva a Al Gore a pesar de que Yeray ya lleva dos partidos convocado que puede reaparecer cualquier día pero el Atlético a necesitar un tiro en Centro de defensa porque no es que se marche la por este otro que tenía como bóveda ha fichado por el Deportivo de la Coruña también hacer apenas unas horas

Voz 3 26:31 vamos que necesita fichar las bastante evidente ir entre la hombre ya te digo

Voz 1038 26:37 dos millares de broncearse nada menos e Iván Martínez escuchamos

Voz 3 26:39 algo que ha dicho venga porque además Álvaro han sido las

Voz 0838 26:42 segunda pregunta una primera evaluación del partido pero ya la segunda cuestión el nombre propio Aymerich la por por qué ha decidido que hoy no entrarán en convocatoria

Voz 0065 26:50 bueno habló con él antes eh antes el partido ver como estaba no no le he visto en las mejores condiciones con no más decidido que de podía afrontar un partido y he tomado la decisión de que no jugara como hablado es que no había descansado bien que no había dormido bien una semana muy ajetreada ay bueno pregunta estás como otros días no no estoy como otros días decido yo que no juegas

Voz 3 27:14 se queda Kepa que parecía que estaba fuera del Athletic de lo pasó lo que pasó

Voz 1038 27:20 se

Voz 3 27:20 ah y Mary del que no sabía hablado pues hasta hace apenas una semana está Bray Julen Guerrero o la Julen hola qué tal muy buenas desaparecido hoy al Athletic bueno la verdad es que de no no era el partido pero no después de como bien ha dicho de una racha bueno pues bastante

Voz 0802 27:34 positiva

Voz 3 27:36 en cuanto a juego mucho porque no no creo que el Atleti en ningún momento la temporada

Voz 0802 27:40 hecho un gran juego pero sí había visto un equipo más sólido un equipo que que bueno que transmitía un poco más y que poco a poco iban profesión hoy cierto es que yo creo que hoy bueno pues eso se ha acortado un poco no porque un así un equipo que en ningún momento ha sabido llevar el peso del partido no ha visto dominado por el Eibar yo

Voz 3 27:59 lo que principio no ha tenido continuidad

Voz 0802 28:03 eh pérdidas de balones muy rápidas ocasiones muy muy poquitas pases a Messi jugar un poco el poder pues engancharse a poder pelea por los puestos europeos pues soy del Atleti esperaba mucho más de lo que ha dado nada

Voz 1038 28:17 he estado el último cambio de Susaeta entrando Miquel minuto ochenta

Voz 0802 28:20 S de ese está comentando mucho la edad es que les estaba escuchando

Voz 11 28:23 sí bueno te quiere decir mucho no que que estés

Voz 0802 28:28 bueno pues defendiendo un empate en casa contra el Eibar cuando tenía que ser todo lo contrario pues pues no cabe duda que a la gente pues lo la molestado o no no le ha gustado ese cambio es evidente

Voz 1038 28:38 estaría Iñigo Martínez en sustitución de la

Voz 0802 28:41 no no se heladas que hombre evidentemente es un es un jugador de mucha categoría quizá no está en su mejor temporada no no no está siendo muy irregular esta temporada está teniendo bastantes lesiones Si no sé si está en su mejor momento pero bueno sí es cierto que más o menos cambias por lo mismo no es un jugador también bueno pues central Zurdo que que saca bien el balón jugado desde atrás que tiene personalidad y bueno pues quizás se parezca mucho perfila lo que es la por si al final pues no

Voz 1038 29:11 ah y Julen a ver si la próxima al Athletic ofrecen mejor rendimiento sobre todo para aplauso de sus aficionados un abrazo Julen hombre muchas

Voz 0356 29:19 ah cerramos con un asunto que aunque después haya

Voz 1038 29:22 pero la pitada está el asunto de la por yo creo que también era interesante primer partido del Athletic en casa después de la renovación de Kepa Ike ha dicho la gente después de esta renovación de portero que está a estaba hace dos semanas fuera del Athletic estaba de hecho en el Real Madrid Iván

Voz 0838 29:35 si el lunes se anunció de manera oficial esa renovación de Kepa Arrizabalaga unos cuantas temporadas es verdad que todavía tenemos que esperar a verle al de Ondarroa bajo portería porque tiene esa lesión nos hemos lanzado a San Mamés au a la calle en la previa y esto nos ha dicho el personal

Voz 11 29:49 buenas noticias yo creo que tiene que haber sido más claro

Voz 12 29:52 eh ya hay que tirar con él porque ya lo hemos fichado pero tiene mucho más clara en un principio me da la sensación de que somos el plato de segunda mesa esa sensación

Voz 13 30:00 Nadal porque el que siente los colores siente los colores hay gente que renueva sin más y hay gente que ve el futuro

Voz 14 30:07 tengo que tendría algo firmado con el Real Madrid un precontrato la cosa no salió bien y ahora es del Atleti de toda la vida siempre ha querido quedarse aquí es por otra parte me parece un buen portero necesitamos un buen portero

Voz 15 30:18 el hombre porque iba a Madrid y eso era fatiga o poco pero bueno la manera de que también triunfo pero que yo creo que no hubiera tenido tanto éxito como aquí

Voz 16 30:27 pues perecido fatal como se ha cortado él pero fatal fatal Chile habría ido al Madrid mira tenemos

Voz 0341 30:33 a mí a Simón

Voz 16 30:35 que lo habrían hecho igual lo mejor que él

Voz 15 30:38 al final pues se quedan en el Athletic yo creo que bueno al parecer bastante más

Voz 13 30:42 dinero que inicialmente se había planteado que pero bueno que se quede que vamos a vivir bien quedado está que para muchos depare muchos goles Si y eso es lo que al final

Voz 3 30:55 cuenta no es una muestra exacta pero yo creo que el personal sabe que

Voz 1038 30:58 ese iba a ir al Real Madrid pero bueno al fin al cabo es un portero muy

Voz 3 31:01 bueno para para el Athletic Álvaro que decías iban perdona que hay un poco de todo sí sí ya sé que hay un poquito de todo ha mostrado un poco la cómo ha actuado no quepa

Voz 0838 31:09 pero que ese alegran de calle un final feliz digamos que se queda en el Athletic

Voz 1038 31:13 Martin Íñigo Marquínez un abrazo venga hasta mañana

Voz 0838 31:16 lo lamentables algunos tuits que había

Voz 1038 31:18 les sociales contra Ziganda hay algunas cosas que no se deberían permites en ciento pausa seguimos hablando del Valencia Real Madrid

Voz 17 31:25 bien

Voz 1038 34:07 juega el Real Madrid mañana juegan Valencia cuatro cuarto de la tarde frente a una de las sensaciones de la Liga hacía tiempo que no veíamos al Valencia también bien aunque es cierto que no está atravesando por su mejor momento de la temporada pero está como está en la Liga por delante del Madrid y está en las semifinales de la Copa del Rey que desde luego no es algo que deberíamos desde ya están Valencià Pedro Morata hola Pedro

Voz 0356 34:29 hola Morata hola me escucha bien verdad Pedro perfectamente pues ya en la previa del Valencia Real Madrid en Valencia me lo primero de todo por qué se que se ha hablado mucho en la tarde noche de este viernes acerca del asunto de las entradas para la Copa del Rey para ese encuentro entre el Valencia y el Barça muy caras Pedro

Voz 1716 34:53 sí porque la los que se han enfadado son los los socios del Valencia los abonados porque sucede una cosa el Valencia lleva dos temporadas consecutivas las dos últimas temporadas en las que parecía hecho doce para realmente incurren en la Liga he ha quedado el décimo segundo y los dos abonados del Valencia pues ha sufrido muchísimo entonces hasta la temporada pasada Álvaro el el Valencia y los abonados tendrán incluido en el pase el partido de semifinales esta temporada en el caso de que el Valencia llegar la Copa del Rey el partido de semifinales no estaba incluido entonces la gente a principio de temporada para sacarse el abono ya protestó porque bajaron los precios muy poco bajaron entre un tres y un cinco por ciento aproximadamente los precios de los abonados cuando el Valencia venía de estar dos temporadas de hacer el ridículo deportivamente y además les quitaron el partido de finales con lo cual qué ocurre que ahora el partido de semifinales que el año pasado los abonados tenían incluido en el pase este año no lo tiene Ikea ha sucedido que además de no tenerlo pues al tocar el Fútbol Club Barcelona en semifinales les han pegado un cañonazo las entradas más baratas para abonados valen treinta y cinco euros y las máscaras de Tribuna central setenta euros esto para abonados que son los que fins fundamentalmente la gente los los que están enfadados nos treinta y seis mil abonados que tiene el Valencia que son los que más han protestado esta tarde que ha montado una una una pequeña revolución pues en todos los sitios donde los abonados se han podido quejar porque para el público en general lo puedes a lo mejor entender porque es que gente como aficionado que eligen un partido concreto y que hicieron partido donde viene un gran rival como un equipo más apetitoso para ir a ver hiciese una semifinal de Copa del Rey más para el público en general los precios cuestan entradas más baratas setenta euros la máscara ciento ochenta pero bueno esto se puede entender porque es gente que elige un solo partido para irme pero los abonados que son tus abonado que llevan dos años sufriendo que les quitas el partido de semifinales y que además les bajase del precio muy poco encima este partido semifinales les metes entre setenta y XXXV de la verdad que la gente se mosquea

Voz 1038 36:56 es normal para el público en general entre setenta y ciento ochenta euros esa vuelta de semifinales que será el jueves ocho de febrero a las nueve y media pero antes Morata hay un gran partido de mañana cuatro cuarto de la tarde yo no sé si teniendo en cuenta que ha jugado Copa partido durísimo en Mendizorroza que le viene el Barça dos semanas consecutivas mañana abarrotar Marcelino pregunto

Voz 1385 37:14 no no no no no no

Voz 1716 37:16 si mañana ropa Marcelino creen cosa que no puedo yo afirmar con rotundidad primero que no tienen muchas opciones para rota porque además tiene hecho unos zorros dormirá defensiva pero ante el Real Madrid Marcelino Sidibe en planetas sabe que en Mestalla jugar ante el Real sí es es es es otra cosa no entonces mañana la gente quiere a su equipo plenamente metido y además por dos motivos primero porque es un partido de liga y el Valencia tiene la posibilidad de meterle ocho puntos al Real Madrid hoy con un partido menos el Real Madrid y el Valencia tiene la posibilidad de consolidar su posición en Champions frente a un equipo que que va a ser rival en este momento para el Valencia para para estar en la zona Champion entre los cuatro primeros y luego porque es el Real Madrid al Real Madrid aquí tiene como la canción no tiene un sabor especial ir yo creo que mañana va poner todo lo que pueda Marcelino de de del equipo digamos titular teniendo en cuenta que en defensa tiene muchos problemas porque Gabriel está sancionado y lesionado Vezo está sancionado y además no le han dado la cautelar el Tribunal de Arbitraje Deportivo Murillo todavía no está recuperado con lo cual tiene tres baja en en la

Voz 23 38:25 la exposiciones tres de los cuatro centrales no los pues

Voz 1716 38:27 se utiliza tiene que utilizar nada más que a Garay va a tener que jugar un medio centro defensivo como Copeland va a tener que jugar de central así que el resto del equipo yo creo que va a ser el equipo premier osea lo normal es que juegue el que juegue Rodrigo esto es lo que mañana espera la gente de de Mestalla que por cierto lógicamente se va a llenar como principal novedad aprovecho también Álvaro para decirte que Carlos Soler que lleva un tiempo lesionado ya entrado en la lista es una lista de diecinueve futbolistas donde está también el chaval de la cantera Ferran Torres bueno se tendrá que caer uno unos mañana pero es que es fundamental para el Valencia mañana el partido ante el Real Madrid no sólo porque es el Real Madrid sino porque si gana le metió ocho puntos de ventaja

Voz 1038 39:08 enseguida estamos con Antón Meana con Santi Cañizares con Álvaro Benito porque hay que comentar en la previa de esa partida especialmente focalizado la situación tan podríamos denominar la grave crisis que vive el Real Madrid pero era curioso porque entre el gremio de entrenadores al menos de forma pública ya entre los grandes entrenadores y no se lanzan pullas entre ellos no hubiese más bien todo lo contrario ayer era Ernesto Valverde quién después del Barça Espanyol le echa un capote a Zinedine Zidane y hoy Marcelino tampoco se quedó corto verdad

Voz 1716 39:35 no no Marcelino lean lean preguntado pues pues por el cuestionamiento que puede haber en este momento las dudas sobre la figura de Zinedine Zidane el a levantar la bandera por por Zinedine Zidane y por los títulos que ha logrado en el en el Real Madrid esté fuera de toda duda su capacidad como entrenador del del Real Madrid no sé no sé si es una una pose política aussie realmente lo piensa pero Marcelino suele ser un hombre de decir lo que piensa kilos que piensa es que no hay motivo alguno para para poder criticar o juzgara a fin de diversidad

Voz 24 40:09 me parece absurdo discutir la valía de Zidane un entrenador que ha ganado ocho títulos en dos años Nuestro mundo es así de injusto se olvida rápido los éxitos recientes hizo lo cuenta el presente y el futuro inmediato me extrañaría por un lado

Voz 1038 40:34 sí lo consideré absolutamente injusto por otro pues tiene bastante razón conocemos la última hora del Real Madrid que viene marcada por lo díscolo de Ramos pero también por unas palabras recientes de Cristiano Ronaldo en un medido chino hasta ahora hay Antón Meana o la Antón

Voz 0838 40:47 qué tal Álvaro buenas noches y ha dicho Cristiano Ronaldo

Voz 3 40:51 bueno yo creo que tiene más

Voz 0838 40:53 no sé cómo decirlo luces que fondo es una entrevista que concede un medio de comunicación chino que verá un premio al mejor jugador del año pasado bueno Cristiano dice que está contento en España que se quiere quedar a vivir aquí que está cerca de Portugal Madrid que puede ir en coche que te gusta mucho la gente española ya a suena más a una entrevista protocolaria porque me dan un premio que a un sentimiento real que podamos vincular lo que quiere quedarse aquí que quiere renovar yo creo que eso no cambia para nada la opinión de Cristiano de hecho querría ver si la entrevista a Cristiano o responde vía cuestionario pero las declaraciones son suyas validadas porque el premio lo recibe con la fotografía oficial posando con el premio a habla de que el Madrid no se va a entregar en la Liga que si ganan la Champions será un año maravilloso

Voz 0356 41:38 yo del Balón de Oro del Mundial una entrega

Voz 0838 41:40 esta de un Cristiano Ronaldo que está en la convocatoria

Voz 1038 41:43 hay que mañana va a jugar de inicio en un campo

Voz 0838 41:45 me gusta mucho como Mestalla no lo van a hacer

Voz 1038 41:48 ni Isco ni Ramos dos bajas importantes para Zidane

Voz 0838 41:51 sí dos bajas importantes no son graves la verdad que si mañana el Madrid jugaron partido

Voz 1038 41:55 lo vital decisivo is superan los dos cero

Voz 0838 41:58 a jugar de inicio Forza harían lo de Ramos es una pena porque es una sobrecarga de la lesión que arrastraba hace unas semanas no ha terminado de cerrarse forzó estos últimos días jugó la sobrecarga viene con edema y eso hace que sea entre comillas duda para el partido contra el París Anne Germaine aunque conociendo a Ramos va a hacer ahora una buena mini pretemporada otra más iba a jugar seguro contra el equipo de Emery el catorce de febrero hilo de Isco es un pinzamiento en la cintura que le ha venido perfecto para no viajar a Valencia para no comerse otro banquillo otra suplencia y hacerlo en la que fue su casa en Mestalla así que siendo una lesión Ésta no es importante la semana que viene va a estar contra el Levante Zidane quiere contar con él entonces podemos decir creyendo en el parte médico de que está lesionado pero que esta lesión le ha venido hasta bien a Isco Alarcón

Voz 1038 42:49 aún así insisto quedan diecinueve días para ese Real Madrid Carmen Día de los Enamorados catorce de febrero parece que la previa ha empezado ya y quedan diez

Voz 0838 42:57 a todo el día pensando en el PSG todavía pensando en en mérito el día pensando en Mbappé en Neymar es como que el resto de la vida no existieran el Madrid luto además que ese parón

Voz 1038 43:06 a la vuelta que va a ser el seis de marzo he como has notado en sala de prensa

Voz 0838 43:12 pues mira tranquilo se le dan mejor las ruedas de prensa de previa que pos partido tiene tiempo para preparar las es un hombre tranquilo que transmite que yo creo que llega a la gente por su cercanía por su naturalidad no es capaz de dar ninguna respuesta futbolístico ahora mismo porque no le encuentra el problema al equipo y por eso no da con la solución pero yo creo que es

Voz 1038 43:30 una buena persona aparte de un entrenador muy buen oído