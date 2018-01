El podcast 'En los zapatos de Valeria', en 'La Ventana'

Voz 2 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:18 pero hoy cambiamos el miedo que es lo habitual hoy cambiamos el miedo por iba a decir por el sexo pero tampoco sería preciso no sería exacto del todo hombre a ver sexo halle

Voz 4 00:30 soy Lola desde casa de Valeria llámanos cuando salgas de trabajar tenemos una conversación pendiente y esperamos que sea muy truculenta ya sabéis como las que cuento yo los domingos por la mañana con pitos domingos comidas de coño y esas cosas

Voz 0313 00:44 esas cosas bueno sólo para que conste que el que que no me lo estaba inventando pero lo que hoy les presentamos es bastante más que eso es un es un retrato es un ejercicio de buceo en el universo femenino a través de de cuatro amigas la primeras Lola la que acabamos de escuchar diría que es así en principio tiene pinta de ser la más hecha p'alante luego está Carmen que tiene problemas con su jefe

Voz 5 01:03 antes de sentarme voy a lavarme las manos podría contagiosos la peste negra por lo menos el di mi jefe me ha tenido encerrada en un almacén buscando unas cajas del año setenta y seis llenas de Roya he luchado cuchillo con una polilla creo que he perdido

Voz 0313 01:19 después está Nerea que es un poco tiene pinta de ser así como como Man más blandito más más remilgos hablar un poquito así

Voz 6 01:27 hace dos semanas que no nos veíamos dejando al menos que os diga lo que está al grano a The pues como Lola ya os habrá adelantado conocido a alguien bueno nos quiere decir nada hasta que no estuviese segura de que me gustaba sabía que se iba a montar un circo así que no quería que fuese una falsa alarma

Voz 0313 01:48 luego tenemos a Valeria que es la la narradora la gran protagonista de una saga literaria que acaba de saltar que se estrena ya en Podium podcast quién es Valeria esta

Voz 4 01:58 chicas que me escucháis aquí me tenéis ante el espejo veintisiete años una novela publicada y la segunda atascada en la página cincuenta y cuatro no se vosotras pero yo no tengo agenda roja

Voz 7 02:13 eh

Voz 0313 02:23 en los zapatos de Valeria que desde ayer ya puede escucharse en Podium podcast está basado en la primera novela de la saga Valeria de la escritora Elisabeth Benavent hoy nos acompañan ella y las cuatro actrices que dan vida a esta banda de amigas que son Ana López Segovia Antonia Paso Carola ballets Tena Nazaret Jiménez buenas tardes a las cinco bienvenidas qué tal

Voz 8 02:42 no os vais a ver

Voz 0313 02:46 Isabel con con con medio millón casi de libros vendidos existe ya un público potencial objetivo evidente vayamos al que no conoce este mundo de Valeria como es que va a encontrar

Voz 9 02:55 pues va a encontrar con con entretenimiento sobre todo yo creo que el entre Patxi todo

Voz 0313 02:59 entretenimiento está está infravalorado ya que volverá

Voz 9 03:02 ponerle un poquito al día porque bueno parece que que estamos metidos en una rutina en las obligaciones también hay que encontrar un espacio en la vida de simplemente entretenernos nos vamos a echar unas risas nos vamos a ver reflejados vamos a encontrar es amiga que tenemos todos en el grupo que no tiene pelos en la lengua hay yo creo que él acaba de entretener

Voz 0313 03:20 como no hace valer ya quiero decir es fruto del amor de una noche de pasión de un descuido porque eso es una literatura también funciona claro

Voz 9 03:30 sí bueno una nunca sabe lo que va a funcionar pues Valeria surge de de bueno John me mudé desde desde Valencia a Madrid estaba mucho de menos a mis amigas y bueno pues Valeri sus amigas hacen de de un punto de encuentro no un un punto doc donde yo me me encuentro con con mis amigas las que dejado en Valencia pudo revivir ciertas cosas que ya vivía con ellas cuando vivía

Voz 0313 03:54 esta es una ficción sonora sólo para mujeres o para el público en general

Voz 9 03:58 para el público en general escuchados capítulos hay que quitárselo

Voz 10 04:01 muy bien yo creo que no hay género para el entretenimiento que no hay género le entretiene no no no yo creo cualquiera

Voz 9 04:07 ni siquiera una risa así que quiera entretenerse puede acercarse este a este producto sea mujer hombre las cuales iban a ver reflejadas en muchas cosas de su vida y a lo mejor los hombres dicen ah vale ahora entiendo

Voz 10 04:19 algo día me gustaría darle

Voz 0313 04:23 los Tahrir añadir que que sí que la base del universo Valeria es entretenimiento efectivamente pero hay pasajes hay hay momentos hay contextos hay situaciones donde también se destila pues un cierto aire reivindicativo además el el momento que estamos no hace falta tampoco pensar en situaciones muy raras simplemente conversaciones como ésta

Voz 4 04:44 tenemos que ir por la vida como si nos comiéramos el mundo seguro que entonces eran los hombres los que querrán estar con nosotras y nosotras las que que Ramos usarlos y tirarlos después es una cuestión de actitud al llegar a casa Carmen se enfundó el traje nuevo

Voz 6 04:59 tiene una piel firme y se doce

Voz 4 05:01 tiene los pechos más bonitos que he visto en mi vida antes de ponerse el pijama se miró por fin de verdad

Voz 6 05:07 vio sus piernas largas su boca mullida la buena mano que tenía para maquillarse y arreglarse el pelo Estados guapa con el pelo rubio oscuro y ondulado suelto y los zapatos de tacón altísimo Carmen se animó mucho dejó el traje la percha frente a la cama al yo siguiente madrugó y fue la primera en llegar al aeropuerto Daniel ya estaba allí luego llegó Borja durante el vuelo Carmen se dio cuenta de dos o tres miradas de Borja y eso

Voz 11 05:36 podemos hacer una mezcla de actrices y persona

Voz 0313 05:38 reales entre entre los cuatro que actuales que que interpreta AIS cada una en en vuestro papel está conversación por ejemplo si es verdad tiene un arranque que uno lo escucha hay dice pues claro que sí ya que con la cabeza alta como por el mundo sino luego ya deriva en en cosas así pues un poquito más más de más domésticas más de más letal de Si Borja es el que más allá nos podéis reproducir un poquito este universo en el que habéis estado viviendo como es

Voz 4 06:04 con los ojos de cada uno uy uy uy

Voz 12 06:07 pero fue

Voz 13 06:14 bueno el universo que hemos estado viviendo a mí me recuerda también muchas conversaciones que tenemos entre nosotras las mujeres y tal pero

Voz 0313 06:22 ay cómo sale

Voz 12 06:24 sí sí sí bueno

Voz 13 06:27 pues hay cosa que sí coinciden no o sea yo creo que que en los hombres es más común que se sepa que hablan de sexo entre ellos pero

Voz 10 06:35 las mujeres hablamos

Voz 13 06:38 a mí me recuerda este universo de de Valeri de la serie muchas cosas de nosotras también que las hablamos y qué tal es bueno en el sexo y tal y no sería pues sí pues me encanta me enamorado

Voz 10 06:51 hola o no

Voz 0313 06:55 que sigue siendo sigue siendo tabú o esa cosa tontito que te hace reír hablar del sexo por ejemplo en una serie como ésta si yo pienso que no hombre

Voz 14 07:06 las comparaciones son odiosas lo que pasa que

Voz 15 07:08 sí a mí cuando yo leo el libro

Voz 14 07:13 me recuerdan mucho a Sexo en Nueva York la serie Sexo en Nueva York porque triunfó de aquella manera porque era algo que siempre había estado pero parecía que que no se podían reunir cuatro mujeres ya hablar de esa manera tan desinhibida siempre había estado pero es verdad que sí

Voz 4 07:35 estaba un poco tabú está un poco escondido entonces por eso triunfo la serie por eso

Voz 9 07:40 veo que el libro de los zapatos de Valeria triunfa porque

Voz 16 07:44 porque es algo que que todavía está un pelín escondido porque conversaciones como esto no son extraños juego ya paso

Voz 6 07:55 después de tanta tiempo ya te han regalado

Voz 4 08:00 Lola lo tuyo es fuerte

Voz 6 08:03 Danny y yo nos hemos pasado todo el fin de semana juntos sí

Voz 4 08:07 qué bien cuenta cuenta sí sí pero trae algo con alcohol antes por favor sí sí sí sí

Voz 6 08:15 entonces Nastun vamos en la cama empezó desarme el cuello y el estómago que después de todas estaba cien de verdad que nunca nadie me había tocado de esa manera creo que ya había esperado suficiente ver

Voz 0313 08:32 sí Carona Carmen qué te pasa con tu jefe ahí

Voz 10 08:37 el horror es que pero quién no ha tenido que es que lo haría si quiere matar o lo contrario bueno un hace lo que él quiere matar yo todas esas aquí cepillar todo acaba ganar bueno

Voz 17 08:52 yo creo que eso es lo que dicen las chicas no que al final son situaciones en las que te encuentras y que de una manera escrita o de una manera con la voz puedes imaginar las no estábamos hablando de cuantas cosas tenemos como estamos tan predispuesto saber todo con imágenes contar pues ya llega el momento de escucharlo de leerlo y poder imaginar te lo no trabajado un poco tu mente que estamos

Voz 0313 09:16 esto me gustaría mucho que lo comentábamos Ana por ejemplo contigo que hemos coincidido en la radio hace hace ya algún tiempo es verdad estamos en una una especie de dictadura o esclavitud de la de la imagen y la inmediatez decide lo del impacto del fogonazo la radio evoca a la literatura evoca sirve para para imaginar no entonces yo quería preguntaros a las cuatro primeros y como actrices había tenido alguna experiencia de esta de actuar en Radio si había tenido algún astuto Iniesta alguna

Voz 11 09:42 yo no actuar hacer un personaje en radio no no lo había hecho nunca iré hecho me acerqué a este trabajo de una manera bastante estaba absolutamente la expectativa de a ver qué sería fue una sorpresa maravillosa porque además te permite también trabajar muy profundo muy pequeñito sin necesidad de yo yo vengo sobre todo el teatro no lo hago también audiovisual pero básicamente lo que he hecho teatro que es como algo que tiene que proyectar que tienes

Voz 6 10:09 sí aquí la la la proyección la forma detrás

Voz 11 10:11 emitir es mucho más íntima y te permite una serie de matices también de encontrar en en ti misma unas cosas que yo tengo que decir que me reconcilie con la profesión una vez más no se puede hacer este trabajo y también con con Juan Echanove el director que que no llevó Nostra juega uno Nos nos ayudó muchísimo oí unos abrió mucho también la mente no de cómo cómo decir las cosas como cómo enfocar también este trabajo desde un punto de vista no convencional sino buscar

Voz 0313 10:42 el tiene mucha experiencia en esta casa además de hacer ficción ahora llaman ficción sonora la más radio teatro

Voz 14 10:47 yo la novela de toda la vida básicamente efectivamente a la tele tiene su lenguaje el cine tiene su lenguaje el teatro tiene su lenguaje y la radio tan también yo por ejemplo que vengo de trabajar con Juan me acuerdo que en la y en la grabación me decía que no es un mutis no es que no fíjate de hacer teatro y efectivamente osea yo había hecho algo de radio pero muy poquito oí lo que dice Ana es

Voz 4 11:16 es otro mundo es otro lenguaje es verdad

Voz 13 11:19 es muy bonito por eso porque une no la la literatura también de alguna manera con los sonoro no por el proyecto de evocar la las imágenes que yo creo que es tan necesario para la gente joven también también pienso que el que antes se tuviese el el fomentar la imaginación me que ayuda en todo en la en la vida hay que esos esté perdiendo ahora todo está como hecho que si lo videojuego la imagen fue muy bonito que que se apoye el el fomentar la imaginación

Voz 0313 11:50 para que no lo sepa todavía a una persona que lea sabe pensar mejor sabe defender resolver mejor los problemas sabe justificar mejor también sus argumentos a veces te pregunta alguien Pagés sirven los libros por ejemplo para esto no que por cierto para la creadora de los personajes la primera vez que los vio que las vio de carne y hueso Elizabeth que qué sensación tuviste que mayor esquema claro

Voz 10 12:18 no hombre Lapesa mi protagonista tiene veintisiete años y quién lo escogiera

Voz 9 12:25 yo estaba viviendo una unas treinta extracorpórea para mí estaban hablando a mis personajes si eso que ver que cobran vida que que de repente tienen voz

Voz 4 12:34 aparte de la voz que tú te has imaginado en la cabeza

Voz 9 12:36 es muy mágico y yo ya llevo cuatro años que todo lo que me pasa me parece maravilloso me parece que que que estoy en un viaje psicotrópicos hace psicotrópicos no es es maravilloso es maravilloso Hay aún no he tenido oportunidad de escucharlo pero yo no te Amalia

Voz 10 12:53 que tengo tengo muchas ganas más quiero enfrentarme a esto teniendo tiempo para paladear lo bien parado

Voz 0313 12:57 disfrutarlo parques más maravilloso por ejemplo una relación bueno no no no no compleja pero una relación digamos no convencional O'Shea convencional a alguien que tiene novia pero que por otro lado se que eso también se plantea ahí claro surgen conflictos surgen problemas

Voz 4 13:13 te quedas un rato y me quedé un rato no tengo nada que hacer esta tarde Lola porque no tienes novio pues no se quedó hay nadie por ahí a alguien hay que pasa con eh no les gusta cómo

Voz 18 13:27 de conmigo

Voz 19 13:28 pues pasa que tiene la misma delicadeza que un guante de y ahora que he dicho es que Sergio de verdad simplemente quiero decirte que no se que no pares tu vida por esto ya sabes lo que es lo que significa lo sé de sobra no haces más que recordármelo tranquilizante por favor

Voz 4 13:49 no volver a llamar a hacérselo es un borde Airlines loca Lola

Voz 19 13:55 el problema es que nunca me tomas en serio te gusta que siempre está de broma ay dispuesta estoy segura de que te lo pasas muy bien conmigo pero cuando se trata de cuestiones serias no te pongas así tú no eres como el resto de las tías estos numeritos no te pegan nada nuestro es pasarnos lo bien y punto pasarnos lo bien quién tú ocho bueno pregunta

Voz 0313 14:18 antes que que además del entretenimiento que efectivamente es el ADN es la base del del del universo Valeria pues no se plantean otras cosas no y aquí en esta conversación mía se puede deducir que entre Sergio ahí no sólo hay lío sino que hay problemas tal elemento del compromiso por ahí flotando de la dársena matarse unos como las otras ciudades que plantean problemas sea un perfil también de hombre muy concreto yo creo que eso enriquece mucho toda la toda la trama se que es que es entretenimiento básicamente pero que para resumirlo que tiene más de lo que muestra

Voz 14 14:48 vale al menos en mi opinión lo que has dicho antes del entretenimiento que está infravalorado es verdad porque muchas veces la palabra entretenimiento parece como de venga esto es en en el sentido despectivo de la palabra APA una payasada el hombre nunca

Voz 0313 15:07 pero menor es lo más difícil ahí sí

Voz 14 15:10 sí efectivamente es lo más difícil mantener la atención mantener que a una persona que esté pendiente sabes a mí me parece muy complicado muy complicado y me parece que esto que los zapatos de Valeria lo tiene en todo

Voz 0313 15:24 pero es que es una gran manera además de contar de de contar las cosas eso sea no hace falta ser solemnes todos los minutos del día esta relación entre entre el y Sergio

Voz 10 15:34 hay el personaje de de Valencia

Voz 11 15:38 ya no que es un personaje al que yo me acerqué poco a poco y lo fui descubrí descubriendo mientras que grabábamos yo me de pronto me resonaba muchísimas cosas era una chica que tiene veintisiete años está cerca de los treinta está casada tiene una relación de muchísimos años formal está convertida entre comillas en una señora tiene la vida resuelta de pronto cambia de profesión se dedica a escribir y eso genera una serie de cambios en todas las cosas de su vida que tiene que ver con los treinta años también con que cuando tú te casa aquí tu casa con veinte años ni mucho menos

Voz 14 16:10 nada nada está decidido nada nada es para así

Voz 11 16:12 siempre saque tiene un una tiene un un un abarca muchas más cosas que el mero entretenimiento es es vivencial de una generación de mujeres que él con la que yo me siento muy reflejada aunque ya tenga uno falta

Voz 10 16:24 no no me siento reflejado en aquella edad no decir con treinta

Voz 0313 16:29 volver a empezar con todo porque nada está escrito en la historia de Valeria Adrian este es otro modelo de relación efectivamente

Voz 4 16:34 la tasa pues no sé que estás muy blandito estoy un poco tocada con la novela cuanto más lo pienso es más agobiadas estarás a ver cuéntame qué está pasando ahora pues Gloria se ha encontrado con alguien con el que siente una conexión extraña y qué va a pasar no lo sé ese es el problema no sé por dónde coger esta historia cuando de la planteado este tenía muy buena pinta se ha dado la vuelta ella sola es difícil de manejar

Voz 20 17:09 va hacia donde no quiero que se vaya y lo peor es que me

Voz 4 17:11 no por devolverle a la idea principal pero nada no le da la gana hablar de amores así de complicado sin equivoqué Adriano insisto no funcione dice acaba todo aquí muy necesitas que nadie crea tu trabajo es lo suficientemente bueno para hablar por sí solo eso no va a estar ahí lo sabes Siria Libia te diré que estoy totalmente convencido de que esta es tu verdadera vocación saldrá bien ya lo miras el concepto de la creación no se puede medir en jornadas laborales es caprichoso ya volver ánimos pues como creo que decía Picasso que las musas te pillen trabajando con la recuerdo de aquel con cuidado

Voz 10 18:04 hombre no pasaban maravilló perdió el día que nos tuvimos que salir todas de la abolición pero estudie la química que queda pero también no

Voz 11 18:17 eh chicos de los chicos que están en la serie concretamente con Álvaro Navarro me parece un actor maravilloso que lo conocí ya no fuimos a la cama virtualmente es un tipo estupendo oí tuvimos escenas muy bonita también de de relación de pareja de cómo cómo se va cómo cómo va cambiando una una pareja con el año cuando hay problemas cuando

Voz 0313 18:39 muy interesante a mi me gustó mucho Elizabeth de verdad preciosa

Voz 10 18:43 no me pareció no perdóname si yo sí me pareció un retrato muy bonito y muy muy real de de algo

Voz 11 18:49 lo que sucede no en la pareja no me encantó interpretarlo

Voz 9 18:52 como comentabas antes de Valeriano no ha no sólo ficción chavalería habla un poco de todas las cosas que que yo veo que le pasan a mis amigas que me han pasado a mí yo he tenido suerte pero yo también me casé muy joven

Voz 15 19:05 como como Valeria y yo médico también a a la

Voz 9 19:09 al a la creación a la búsqueda de las musas entonces yo ahora me reencuentro un poco también escuchando esto me reencuentro con Valeria ahí eso me están subiendo hasta los los colores de los calores pero quería preguntarte

Voz 0313 19:20 es una cosa así una de de de tema general en el actual contexto de debate sobre el feminismo los derechos de la mujer la igualdad la reivindicación esta serie va entrar con naturalidad hay bien a alguien le va a chirriar que pronóstico hacéis hombres

Voz 13 19:36 yo creo que es imposible

Voz 10 19:39 chirría a alguien no al creo que por regla

Voz 13 19:43 qué tal va a gustar mucho y de hecho yo creo que estamos deseosos todos de apoyar el feminismo de esta igualdad de derechos de igualdad de privilegios que podamos hablar las mujeres de sexo naturalmente y creo que va a tener una gran acogida luego pues evidentemente y obviamente siempre habrá algún sector pues me imagino que personas más mayores y tal que se que se canalizarán no pero qué bien que podamos escandalizar toda

Voz 10 20:09 Ike importante no pero

Voz 0313 20:11 que los ejemplo Carola olfatear

Voz 17 20:14 bueno yo creo que vamos a ver es una serie de mujeres en la que están implicada hombres y que al final no no daña a nadie sino ese día a día que muchas personas se van a sentir identificados con lo que están escuchando no entonces al final a mí este mundo del feminismo y de vamos bien luchemos por nuestros derechos Si y hablemos de lo que no salga de ahí mismo pero con toda la noche leer el mundo oye quince Pique

Voz 0313 20:40 que sí que se José María

Voz 17 20:43 me voy eso

Voz 22 20:46 de reservas la noche de mañana prometo llevarte pronto a casa sólo una botella de vino mientras tanto te mando un beso que me muero de ganas de darte

Voz 7 20:56 sí

Voz 10 20:58 lo que pasa

Voz 4 21:03 Nerea tu mensaje de su novio Valeria se ahogaba yo también quiero un novio ahora mismo subida única despejada del grupo no diga estantería necesidad encontraron nombres Oblitas nos bastamos

Voz 6 21:18 no te obscenas Valeria pero tu palabra en este asunto desmerece un poco por el hecho de que llevas casi seis años casada con el hombre de tus sueños

Voz 4 21:27 oye Carmen uno no se llamaba Borja pues eso Borja Borja ya ha tocado ya la alcachofa así ahí haciéndose les Borjas igual no hay acercamiento pero tampoco es que tomar el timón invitarle a hacer algo concreto una invitación firme me entiendes nada como un día de estos podríamos salir a tomar algo no más bien algo como me apetece muchísimo ir a ver esa película este fin de semana

Voz 2 21:58 Ana anima o algo como

Voz 4 22:01 tengo la coliflor en su punto añades tu la besarle

Voz 10 22:08 estos son así suena

Voz 0313 22:12 el mundo en los zapatos de Galeria en Podium podcast yo quería ya para cerrar esta conversación preguntaros si esta música me con Price con

Voz 23 22:20 como como icono como como filosofía

Voz 0313 22:23 ya como uno de los mensajes fuerza de esta sería haber suben la compensa

Voz 24 22:30 no

Voz 10 22:47 era para provocar bueno pero bueno yo para incómodo para mí forma parte también de de de la novela hay aparte un componente que es como una a ver sino la lío como romántico pero renovado

Voz 11 23:05 pues que tiene su momento de sexo además sexo bastante explícito y tal pero tiene esta cosita también que no gusta mucho la mujeres

Voz 10 23:12 lo hablábamos con Carola nos estaríamos hicimos hoy acoge a mi pariente verdad porque estaríamos como tontito estaríamos Salazar hemos eso bailo al pie de la chica que escuchen escuchen esta en una ficción yo ahora no sé es que no sé qué decir a ver sobre

Voz 9 23:39 la canción es parte de él para novela pero yo creo que me quedo con otro mensaje de la novela que más he aprendido de él después de años de haberse publicado libro es que aquí lo importante son ellas y la relación que tienen entre ellas y ese esa fuerza que serán las unas a las

Voz 10 23:55 sí sí Elizabeth Ana López Segovia Antonia Paso Carlos Jiménez muchísimas gracias a las cinco y enhorabuena por el por invitar no

Voz 24 24:14 yo me enamoré hombre qué