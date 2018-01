"Me quedo con hambre en la cena, ¿qué puedo hacer?"

Voz 1 00:00 en un fin

Voz 3 00:18 esto

Voz 2 00:24 Ángela hoy nos toca bueno te toca responder a algunas de las dudas que no llegan al correo del programa Vioque arroba Cadena Ser punto com o a través de las redes de Facebook y de Twitter parecen vamos pues mira Olga a través de Facebook nos dice buenos días acabo de comprar y leer con entusiasmo los libros de Angela tengo sesenta y un años treinta kilos de sobrepeso yo estoy en proceso de hacer un cambio Mi vida con respecto a la alimentación hasta ahí bien hasta cuando más de la buena decisión estoy en la fase inicial me pregunta es puedo comer frutos rojos o piña con el yogur

Voz 0187 00:55 bueno mira ideal sería tomar un yogur natural si le podemos poner un poquito de fruta un poquito solamente porque el yogur al ser un lácteo tiene hidratos tiene proteína entonces y nosotros queremos hacer eso solamente como una media mañana ya tendríamos el liderato y la proteína lo que no podemos añadirles mucha fruta para que sea mucho literato eso es pero sería perfecto un yogur natural ya es natural ponerle trocitos de fruta tanto los frutos rojos como la piña rutas fantásticas pues a que muy bien

Voz 2 01:24 qué fruta por ejemplo no sería recomendable charla el yo

Voz 0187 01:27 bueno hay frutas que tiene encarga luce Mika más alta de las que no tenemos que abusar que serían el plátano el mango olivo la uva y la papaya el melón a veces hay frutas con las que hay que tener un poco de un poco más de cuidado no quiere decir que haya que quitarlas por completo pero sí que es verdad que no sea que todos los días utilice estas frutas como fruta de cabecera sino que las vaya mezclando con estas otras que hay pera manzana frutos rojos fresas piña ha muchos si hay muchísimos donde elegir

Voz 2 01:53 seguimos Irati a través de Facebook también nos dice este año me toca preparar oposiciones y me gustaría que hablaremos un poco de alimentación enfocada estas situaciones por ejemplo que es lo ideal para mantenerse despierto para matar un poquito el gusanillo de paso muchas horas delante de la mesa

Voz 0187 02:09 pues fíjate yo creo que en estos casos es muy importante tener un orden y respetar los horarios de comida no tener encima de la mesa eh chuches para picotear no al final muchas veces acabamos cayendo en este tipo de cosas entonces sobre todo es muy importante tener órdenes el tener muy bien muy planificados los horarios comer por ejemplo cada dos tres horas no que no sea un picoteo continuo eso me parece importante y tampoco abusar por ejemplo de los refrescos azucarados por ejemplo totalmente eliminados pero del café del té que al final muchas veces te produce una sensación de bienestar en ese momento pero luego muchas veces te dan un poco sensación como no como de bajón y tal pero sobre todo yo creo que es alimentarse muy bien nutrirse no que tu aliento limitaciones tus alimentos están llenos de vitaminas de minerales y no caer en un picoteo continuo me parece importante

Voz 2 02:55 acordarse siempre de eso de que alimentarse no es lo mismo que nutrirse

Voz 0187 02:58 es

Voz 2 02:59 Violeta en Twitter nos dice aprendo mucho con vuestro programa pero tengo muchas preguntas el famoso plato de lentejas con arroz y un chorrito de aceite que aquí hemos descubierto primer no es aceites vinagres no nos aporta ya suficientes proteínas por sí solo

Voz 0187 03:14 bueno a ver cuando nosotros contamos una legumbre con un cereal como es este caso las lentejas con arroz lo que tenemos son todos los aminoácidos esenciales aquellos que mi cuerpo no pueden fábricas pero es verdad que no están en una proporción muy elevada entonces además lo que añadimos es perrito de vinagre no un chorrito de aceite porque el vinagre lo que hace es que reduce Hierro que se llama Noemi que tiene tres cargas positivas y que como tal no se puede unir a la molécula exigen lo que tiene dos cargas negativas lo reducimos a un hierro que se llama hierro hemo que tiene dos cargas positivas y ahí ya sí se puede unir a la molécula oxígeno es verdad que es un plato que tiene proteína pero también es cierto que la porción de proteínas más pequeña por eso les por ejemplo si a ese plato le ponemos un poco de pollo o le ponemos huevo picadillo ya estaría mucho mejor

Voz 2 04:00 Violeta también nos ha preguntado si podemos hablar sobre bebidas vegetales por ejemplo la dieta ve gana son cuestiones que ya hemos tratado en el programa las lanzaremos otra vez a través de de las redes pero bueno lo retomaremos seguro seguro que lo volveremos a sacar a José Ramón nos pregunta a través del Mail dice estoy acabando la fase de bajada de peso un poco como la primera pregunta y me surgen dudas con la cena me cuesta mucho limitar metan sólo la proteína teniendo que complementarlo en ocasiones con fiambre entiendo que se refiere a aumentar la cantidad porque el fiambre no hay un hombre claro y otra duda son los lácteos puedo cenar queso fresco por ejemplo puedo tomar yogur o eso son Hydra

Voz 0187 04:35 sí claro fíjate los lácteos tienen hidratos proteínas entonces como tal no hacen pico de insulina porque tiene las dos cosas en el tema de cenar solo proteína es verdad que eso solamente se recomienda hacerlo durante un periodo pequeño de tiempo y luego siempre añadirle una guarnición de verduras ensalada yo no usaría de todos los fiambres que están envasados procesados hay una receta que es muy saludable que es hacer pavo o cualquier embutido hacerlo con Pablo buenas hacerlo con pollo podemos hacerlo con solomillo de pavo que canas sale muy rica a la a la sale eso es ahí lo que haces es que tienes un embutido de calidad que no tiene ningún aditivo entonces siempre está muy bien tener esto en casa porque siempre puedes complementar esa cena de proteína por ejemplo con esto pero tampoco nos podemos utilizar latas de Mar por ejemplo tenemos unas latas de fantásticas de mejillones de muchas cosas o incluso algo de marisco unos langostinos o algo así o sea que además que hay un modo es una porción que ya viene dada

Voz 2 05:32 ah no pequeñita que es muy fácil tirar de ella para complementar una cena si te has quedado un poquito cuando por ejemplo

Voz 0187 05:38 a me parece una buena idea pues ya saben que si tienen más