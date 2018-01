Decisiones difíciles

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 00:46 Lourdes Lancho buenos días hola buenos días ahí para cuando uno

Voz 3 00:49 vídeo de de cómo vivimos en El Cairo

Voz 0874 00:52 hablar aquí en el a vivir en el Hoy por hoy aquí está enseñando una fallido pero tomar esto como un ejercicio de alta traición prohibido hablar del vídeo eh te lo digo yo de partido

Voz 2 01:04 bueno pues vamos a empezar otra vez hola Javier buenos y cómo estás hay que malos tiempos para ser miembro del Tribunal Constitucional

Voz 0874 01:10 pero también buenos tiempos si te gusta el tema no voy ahí

Voz 1312 01:13 yo a ver imagine a esa persona que tiene que elegir especialidad en derecho dice hoy pena

Voz 2 01:18 al no mercantil da mucho trabajo venga constitucional en plan estudios y tranquilo aquí arbitrando valores sí arbitrando aquí los los conceptos de la patria y solucionando cuestiones de fondo para bien del país a Thomas se les ha complicado la cosa se exagera o trabajo porque un sábado con el frío que hace Reunidos así de urgencia a la una a la hora del vermut conecte mita entre las manos más complicado que nunca

Voz 4 01:54 porque

Voz 0874 01:54 a ver cómo queda el te emita como lo llamas tú con todo lo que ha pasado esta semana y lo que está por pasar la que viene jueves el Gobierno anunció que impugnará la propuesta de Puigdemont como candidato a la investidura de la presidencia de la Generalitat alegó Soraya Sáenz de Santamaría que su situación con la justicia española le incapacita para el caso

Voz 2 02:10 carece por tanto del derecho de libertad y ambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia que tan pronto como digo entre en territorio

Voz 1312 02:18 español debe ser puesto a disposición judicial el corte desde el jueves pero es que me encanta el concepto de libertad de ambulatoria

Voz 0874 02:26 hace la gente que va prima también no si la ligereza haremos

Voz 1312 02:28 la feria en Gran Vía bueno presentaron esa impugnación ante el Constitucional pese al criterio en contra del Consejo de Estado que les dijo que no se puede impugnar algo que no había pasado todavía osea basándose en una hipótesis si hoy el Constitucional la admite a trámite implica la suspensión automática de la propuesta de Puigdemont como precandidato a la presidencia de la Generalitat como presidente de la Generalitat ya hemos escuchado que el presidente del Parlament Roger Torrent no va a desistir de momento en presentar esa candidatura candidaturas que

Voz 0874 02:56 decisión difícil la que tienen los miembros del Constitucional de esta mañana a la hora del vermú como dices pero menudo papel también para el presidente el Parlament porque después de la decisión va a tener a sus espaldas toda la presión del mundo sabe que o mantiene al candidato presentarían en lo que podríamos llamar la vía Forcadell sea la desobediencia o proponía un nuevo candidato para que Cataluña empieza a funcionar hipotéticamente de forma autónoma sin el tutelaje del ciento cincuenta y cinco

Voz 1312 03:19 si este papelón y el de la justicia en todo este tema es lo que destacó ahí en honor en Hora Veinticinco el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional hoy gay

Voz 5 03:28 tendría muchísimo más sentido que el señor Puigdemont se presentase asumiese las consecuencias de su de su responsabilidad no se puede estar hablando en la forma en que está hablando en estos momentos a todo el país sin asumir realmente ninguna responsabilidad cuando hay tanta gente que está asumiendo sus responsabilidades empezar el propio presidente del Parlament de Catalunya los letrados del Parlament de Catalunya el Consejo de Estado

Voz 0874 03:54 esperamos que la segunda temporada sería más tranquila no pero en esta serie cada vez más entidad

Voz 1312 03:58 si esta semana va a ser de infarto porque a ver cómo cómo van las cosas según como vayan estaremos pendientes de ese putt de monos dan una sorpresa uno de esos golpes de efecto no

Voz 6 04:07 por ejemplo la redacción S

Voz 1312 04:10 imaginar escenarios posibles en los que Puigdemont hace acto de presencia de forma espectacular

Voz 0874 04:14 dónde pero en Alcantarilla nos lo estamos pasando genial

Voz 1312 04:16 eh imaginando especulando no están están repartiendo preámbulo caretas de del ex president en en Barcelona para que la gente es pela

Voz 0874 04:24 perdona pero no lo en serio que

Voz 1312 04:26 arden caretas en plan director esta película el Ministerio de Thomas Crown no pues éste para para para consumir un poco la policía bueno pues puede puede parecer divertido todo esto estamos hablando sin plan chascarrillo pero debe estar poniendo muy nerviosos a algunos en en Moncloa Eugeni Gay dijo también ayer que en realidad este es un momento muy triste para la política todos

Voz 5 04:47 el mundo está forzando a los tribunales a hacer algo que no es propio de ellos no pero la política requiere sobre todo responsabilidad y prudencia NAMSA circo algo fundamental de aquí estamos era una irresponsabilidad de unas astucia que no son propias de la democracia ni de ni de la buena política no a mi me parece que estamos viviendo unos momentos no solamente extraños sino tristes para para para la política es muy tristes

Voz 0874 05:17 sí que es un momento triste pero la política en eso creo que todos podemos coincidir porque parece que se está tensando la cuerda por ambos lados y que nadie tiene la la voluntad con la inteligencia de poner un poco de sentido común porque lo del sentido de Estado cada uno lo interpreta como quiere

Voz 7 05:31 el objetivo con y chico de que Catalunya tenga un presidente fiable una presidenta viable ya sabemos que el capullo Tita por los resultados electorales nos parece razonable y desde luego lo que no nos parece en absoluto razonable es la situación a la que tampoco expresidente y fugado de la Justicia está llevando a todos somos de locos

Voz 1312 05:53 era Carmen Calvo la secretaria Igualdad del PSOE ayer en Hora Veinticinco Albert Rivera que salió a decir esta semana también ayer que estaba muy picado básicamente con la vicepresidenta

Voz 8 06:03 pregúntele a la señora Soraya Sáenz de Santamaría como han hecho lo escrito y como en argumentado el escrito eso no nos corresponde a nosotros yo si hubiera sido presente Gobierno hubiera buscado apoyos de todos los partidos hubiera intentado consensuar que lo importante es España no cada partido de cada uno en este caso lo importante es sumar esfuerzos más que nosotros a diferencia del PP del PSOE no vemos en esto un debate partidista vemos en esto un problema para España hay una oportunidad también de unir fuerzas

Voz 1312 06:27 no sé quién está poniendo ese sentido como haciendo una propuesta constructiva o a lo mejor también criticando un poco la esa especie de histeria que parece haber poseído al Ejecutivo con este tema catalán porque yo no sé tú Javier pero a mi me parece que cada vez que los independentistas se mete en el Convenio General de aquellos que crea división au saber una una pequeña brecha desde Moncloa dan un paso que que vuelve a apretar las filas otra vez vuelve a tensar

Voz 0874 06:49 quizá nadie levantar mucho la voz porque viendo cómo les van las urnas algunos pues se lo piensan fíjate qué casualidad que el anuncio de esa impugnación precipitada por parte de Soraya Sáenz de Santamaría coincidiera con una batería de juicios y de bombas informativas sobre la corrupción en el Partido Popular era como si no estuvieran diciendo a los periodistas hay muchos se habláis de Catalunya lo demás salvo que data paguita no con Franco era fútbol y toros para que nadie hablase de política con el que están habrá parece que Catalunya a tope no

Voz 1312 07:15 sí sí ése es verdad que lo tapa todo muy bien lo de Cataluña pero bueno enseguida vamos a ir con el tema es que Rajoy sigue insistiendo que es cosa de unos pocos que ya no están en su partido sabes que lo ha dicho esta semana que el sigue ahí pero antes me gustaría compartir con nuestros oyentes otra cosa

Voz 9 07:34 eh eh nada va a la gente

Voz 1312 07:50 Javier ahí declaraciones que cuesta aceptar que sean ciertas porque piensas que son una broma de mal gusto no me refiero a estas que trascendieron que conocimos ayer unas declaraciones del director general de Caixa Bank Juan Antonio Alcaraz en unas jornadas sobre el sector inmobiliario organizadas por una escuela de negocios

Voz 10 08:08 a Dios lo coma

Voz 11 08:10 no lo va a hablar

Voz 10 08:13 no te vas buscando lo para todos porque tanto de pero no indicó que ocurre esto permite eh nosotros tenemos hipotecas de nuestra propiedad queremos que se casa para ir El Norte estudie será olvidado algo que es un problema

Voz 0874 08:40 pues no sé qué es lo que me molesta más sino si los desahucios que son una leyenda urbana o lo que decía que se ha olvidado algo elemental que es la obligación de pagar las deudas que esta crisis no es que la gente haya dejado de pagar sus deudas es que no las podían pagar yo imagino que nadie deja de pagar su casa frivolidad no pero mira ahora que eso sí que es verdad que hay que pagar las deudas no eso me viene a la cabeza es el titular de hace unos meses el Banco de España da por perdidos sesenta mil millones de euros inyectados a la banca entre dos mil y dos mil dieciséis deuda impagada no

Voz 1312 09:07 sí pero el señor Alcaraz va más allá y se lamenta de la inseguridad jurídica en la que se ha dejado al sector bancario con la reforma de la ley hipotecaria recuerda concretamente las cláusulas suelo hecho un pequeño montaje resumen un par de perlas que dijo este señor

Voz 0874 09:22 no

Voz 10 09:23 además espera que se cocina un desmarque del Santísimo aquí la crisis lo pagara las pues tanto éxito como todos los al Supremo posteriormente entorno a los corruptos y al final llegó a tener una rockero igual que hemos sido llega esto los accionistas de los los nosotros como confirme

Voz 0874 09:58 sesenta mil millones no visiones el magistrado español que llevó con éxito ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esas condiciones hipotecarias abusivas en España fue casualmente nuestro amigo y colaborador José María Fernández Seijo el magistrado la sentencia europea a instancias de su denuncia obligó a cambiar la ley hipotecaria en España así que como digo provisiones lo hemos pedido a José María su respuesta a este financiero

Voz 12 10:22 lo primero que esto ha sido buscar las fuentes buscar los datos las estadísticas que permitía a este alto cargo de una entidad financiera realizar estas afirmaciones no he encontrado nada no hay un solo documento no hay una sola referencia útil quiere que permita contrastar esas afirmaciones me parece una frivolidad y es una frivolidad extremadamente grave si además se realiza en el marco de unas jornadas organizadas por una escuela de negocios me parece que que que si humilla que se infamia innecesariamente a los miles de afectados por las ejecuciones hipotecarias que se cuestiona el poder judicial de este país las estadísticas no sólo del Poder Judicial sino Nacional de Estadística que nos dice que en el año dos mil dieciséis hubo cuarenta mil ejecuciones hipotecarias de vivienda en el año dos mil quince llegaron a las sesenta mil en el año dos mil catorce superaron las setenta mil es decir que estamos hablando de cientos de miles de familias afectadas por una crisis económica de ejecuciones hipotecarias desde el año dos mil siete la verdad es que sí visible es la opinión personal de de de este señor Caixabank en un problema porque está proyectando una imagen absolutamente frívola a a los consumidores de cuál es su opinión sobre lo ocurrido si no es una opinión personal y es una opinión en institucional me parece mucho mucho más grave porque quiere decir que diez años de crisis me han servido para nada entiendo que que que Caixa Bank porque el señor Alcaraz no se fíen de los jueces españoles que incluso los residentes los legisladores españoles pero yo creo que sí que sí tienen que sí que que fue Biar de Premios Nóbeles de Economía como Krugman o Stiglitz cree que establecen cuál es la responsabilidad de las entidades financieras en la generación de una crisis que se ha llevado por delante a millones de personas en todo el mundo me preocupa que además no se ha leído la exposición de motivos de la Directiva dos mil catorce diecisiete donde se responsabiliza directamente a las entidades financieras de la comercialización de de de de hipotecas claramente abusivas la verdad es que todo cuando uno escucha el señor Alcaraz Alcaraz recuerda la la vieja película Mary Poppins en la que había unos banqueros que que humillaba en a un niño que estaba que no estaba dispuesto a ingresar un penique en una cuenta de ahorro entiendo que que estas eh abolida sólo se cura leyendo pero no sólo leyendo derecho leyendo economía sino también leyendo literatura les recomiendo que lean Manuel Carrer y hablaba del papel de los jueces franceses en la protección de los consumidores en el caso Cofidis que se lea también la Historia universal de la infamia incluso la conjura de los necios porque probablemente en estos textos encuentre una respuesta mucho más sólida a sus palabras de la que pueda recibir de la opinión pública votantes

Voz 3 13:26 como decías antes Javier hay que recordar siempre en el da

Voz 2 13:29 esto no que tú cuando hablemos de pagar las deudas la voluntad o no de pagas

Voz 1312 13:33 deudas el coste del rescate financiero costó casi setenta y siete mil millones de los que solamente se recuperarán unos dieciséis mil trescientos treinta y siete de las ayudas concedidas a las catorce entidades que han recibido apoyo de capital público es como si cada español hubiéramos regalado mil quinientos

Voz 0874 13:48 hasta ahora a los bancos el vamos a recuperar porque a ellos se que se les permite no pagar esa deuda

Voz 13 13:56 no

Voz 1312 14:10 Nos queda cuando escuchamos algunas de las declaraciones del juicio de la trama Gürtel en Valencia te dije que la semana prometía Javier ayer la ex tesorera del PP en Valencia Yolanda García declaró que ella no sabía nada de hecho no tenía funciones ni sabía de contabilidad ni nada

Voz 14 14:26 yo no tuve firma Illana tuve además gracias a Dios tuve que realizar ningún tipo de contabilidad porque ella volvió a tiempo para realizarla yo no tenía que supervisar a la señora engañado les recuerdo que no tenían funciones su buen trabajo muy bueno

Voz 10 14:45 no porque en realidad

Voz 14 14:48 en realidad no era

Voz 0874 14:52 buen trabajo de nota la ironía del juez y el gracias a Dios es curioso Yolanda García estaba sustituyendo a la entonces gerente del PP valenciano Cristina Ibáñez que declaró no saber nada de financiación ilegal a pesar de que el vicepresidente de la Generalitat le enviaba regularmente entre comillas habría que decir a qué títulos que dinero para ingresar así lo llaman ellos no países

Voz 1312 15:11 que nadie sabía nada pero todo el mundo estaba en el ajo ya te avance que esta semana le tocaba cantar a Ricardo Costa confirma que Francisco Camps se va a comer ese marrón si lo si el tema es lo que tarde él mismo en darse cuenta sabes que me impactó ayer en en Hoy por hoy esta declaración del actual presidente de la Generalitat Valenciana Socialbid socialista Ximo Puig

Voz 15 15:30 la primera es que yo fui a Bruselas en la Comisión nos miraban como si fuéramos prevenir encuentre son en cuentes el que había el viernes de hubiéramos estafado porque realmente se había mentido con las cifras se había estado no pues incumpliendo la ley permanentemente teníamos quince expedientes abiertos es todo muy importante el intangible de la reputación tienen un coste enorme para una sociedad

Voz 16 15:58 yo yo

Voz 1312 16:01 estas declaraciones de Putin me han llevado a pensar cuánto dinero se ha estado desviando que podría haber servido que debería haber servido para servicios públicos cuánto nos cuesta la corrupción sólo preguntado a la profesora titular de Economía Financiera de la Complutense y miembro de Economistas frente a la crisis Mónica Melle Hernández

Voz 17 16:17 en el ámbito europeo la propia Comisión lo ha cifrado en ciento veinte mil millones de euros el impacto de la corrupción en la economía europea aquí en España algunos estudios lo cuantifican en unos cuarenta mil millones de euros anuales es decir un cuatro por ciento del producto interior bruto

Voz 18 16:35 y no olvidemos que

Voz 17 16:39 la corrupción se focalizó además sectores con peores productividad pero con una mejor conexión con las administraciones públicas este patrón esto acondicionó el patrón de crecimiento que ha sido más lo más proclive a los sectores que que no que que entran en connivencia con ese sector público si si esto no se hubiera producido se ha cuantificado que nuestra productividad total de la economía española hubiera crecido crecería un uno coma uno por ciento anual adicional claro esto también además tiene unos efectos en en en en en el crecimiento económico también bueno incluso en el propio empleos porque menos productividad Nos atraído menos crecimiento menos oportunidades y más desempleo

Voz 1312 17:31 es muy difícil cuantificar cuánto nos cuesta la corrupción pero por ejemplo tan sólo la trama Gürtel toda entera con todas las tramas son está estimado en ciento veinte millones de ese total de de la trama no de de corrupción a Mónica Melle Le preguntado que nos visualice en que se podrían haber empleado los ciento veinte millones

Voz 17 17:47 pues con ciento veinte millones para construir diez colegios públicos bilingües o un un ambulatorio un centro ambulatorio completamente equipado por ejemplo si vemos también el presupuesto actual para este año dos mil dieciocho de la Generalitat pues por ejemplo en políticas

Voz 1312 18:09 de igualdad de género se dedican diecisiete millones

Voz 17 18:12 imaginar las la cantidad de de actuaciones que se podrían hacer en esta materia con ciento veinte millones

Voz 0874 18:19 tendríamos que hacerlo siempre que a la vez que hablemos de la corrupción hay que recordar que ha servido para enriquecerse algunos eso es ciento veinte millones que podía ser para colegios públicos han servido para compra confeti y fuegos artificiales pantallas gigantes

Voz 1312 18:38 no sé lo que dicen los bancos pero los buenos los de sentarse a escuchar cada vez han aumentado ha seguido aumentando la cifra de muertos en carreteras el año pasado aumentó volvieron a aumentar nuestra compañera Beatriz Nogal ha hablado con tres familiares que han perdido a hijos a en accidentes de tráfico son miembros de la asociación Stop Accidentes y esto es lo que quieren compartir con todos nosotros yo soy María José

Voz 0383 19:03 soy la mamá de Iván mi hijo tenía quince años cuando el nueve de diciembre del dos mil dieciséis fue en vestido cuando un coche que bajaba por la Castellana a una velocidad que triplicaba a ciento cincuenta kilómetros por hora el conductor iba drogado con diferentes sustancias tenía uno punto siete de alcoholemia

Voz 20 19:26 soy Fernando Muñoz eh soy delegado de Stop Accidentes en la Comunidad de Madrid estoy metido en este asunto pues porque mi hijo falleció a la carretera se salió de la vía metido intermedia de la mediana chocó contra un poste de los que sujetan los lo o contra un pilar de los que son los puente de la carretera

Voz 6 19:47 yo creo me llamo Colette en el dos mil dieciséis junio trece y a mi hijo héroes que volvía a casa a medio día para comer murió a causa de una conductora la gente que invadió sugerir sombras Got

Voz 20 20:04 es un palo tan guardó la vida la primera idea es que te mueres con el que han muerto porque te es sin fuerzas para hacer nada entonces

Voz 21 20:13 en mi familia lo hablamos mi mujer mi hija yo soy muy claro del primer día hicimos no morimos vamos a tumba o tiramos para antivirales

Voz 0383 20:23 mi día a día once de confesar que que no tengo ganas de vivir que estoy sumida no es una depresión porque yo no tengo una enfermedad como tal de depresión lo único que tengo es que para mí mi hijo era todo y me he quedado sin él era mi único hijo me he quedado sin nada con lo cual pues sobrevivió a mis circunstancias estoy inmersa en un proceso de duelo de muchísimo dolor

Voz 20 20:49 te Gracie desde la modificación del Código Penal de mil quince pues hay muchas muchas siniestros que se quedan impunes ahí no pasa nada porque han dejado de ser un acto penal y pasa a ser un acto civil con lo cual es una multa un trámite administrativo

Voz 22 21:06 a ver si yo veo un accidente os escucho por ejemplo eh el aumento de las de las muertes en carretera no me sorprende en absoluto porque lo único que que hago ahora pues Coto conduzco es si quejarme a los demás conductores claro si no hago más que ve a gente con el móvil totalmente de extraídos las extracciones se ven sin ningún problema sólo hay que salía un momento con el coche ya tienes a gente distraída no ponemos intermitentes la gente no señala

Voz 20 21:39 para mí no hay accidentes porque yo creo que el cien por cien no son accidentes son siniestros que se pueden evitar como

Voz 6 21:46 no se puede vivir con esto difícilmente las mañanas son tremendas las muchos momentos durante el día son imposibles en mi caso tengo otros tres hijos

Voz 23 22:04 de mi marido mi familia que que se han ayudado a mi familia a mis amigos

Voz 6 22:08 nos vamos esto sería lo que es imposible si tú te montas en un coche con unas

Voz 18 22:16 de pues eso de de drogas

Voz 0383 22:20 te coges una velocidad determinada ahí no sé decir pues en ese momento el coche pasa de ser un vehículo que te transporta a ser

Voz 22 22:28 un arma potencial como cualquier otra que una extracción mata a una persona es así es así no es una tontería y además lo digo yo si damos charlas a gente digo Si Maathai sal que impone una extracción acabas con la vida en muchas muchas personas

Voz 20 22:47 en el caso nuestro que somos víctimas totalmente pues es ignoradas víctima sigue que vamos saliendo adelante como podemos entonces pues la única forma que tenemos hoy en día es agrupar no se meternos en asociaciones y de esa forma hacer más fuerza porque es verdad que se están haciendo ya oficinas de ayuda a las víctimas en en en oficinas de la Dirección General de Tráfico pero bueno son oficinas que que yo creo que tienen todavía que mejorar muchísimo

Voz 0383 23:14 nosotros no necesitamos pastillas necesitamos que nos ayuden en nuestro duelo y lo que decía Colell no necesitamos pena la plena ya la tenemos incorporada a nosotros y ya para eso trabajamos nosotros en Stop Accidentes llevamos todos juntos y nos ayudamos todos que lo que necesitamos son condenas ya ayudas de psicoterapeuta expertos en en este proceso tan doloroso y tan específico

Voz 20 23:38 el tirar para delante y luchar a través de la asociación porque la hacemos cursos hacemos reivindicaciones a las autoridades de hacemos también muchas charlas en colegios y en en empresas de forma que con una concienciar al personal de que esto ocurre que Bernanke es buenos ante son la noticia de la tele que te dicen tanto muertos este fin de semana tanto muerto pero es el somos dos hay familias hay mucho dolor

Voz 6 24:01 si ocurre eso es una realidad yo creo que es muy importante que la gente sepa que te cambian la vida para siempre nunca vuelve a ser la misma

Voz 23 24:13 ni yo ni mi marido ni mis hijos ni mis amigos mi familia nadie

Voz 24 24:19 eh

Voz 3 24:25 inimaginable

Voz 1312 24:26 sí sí sí la verdad es que se le quebró la voz

Voz 3 24:30 pediría que estén con nosotros oportuno

Voz 0874 24:32 las nueve hemos preparado un reportaje sobre una de estas vidas truncadas Lourdes Lancho hemos

Voz 10 24:37 hasta luego adiós

