Muertes al volante

Voz 3

01:50

mi día a día once de confesar que que no tengo ganas de vivir que estoy sumida no es una depresión porque yo no tengo una enfermedad como tal de depresión lo único que tengo es que para mí mi hijo era todo y me he quedado sin él era mi único hijo me quedo sin nada con lo cual pues sobrevivió a mis circunstancias estoy versa en un proceso de duelo de muchísimo dolor