¿Cómo se escribe un libro de cocina?

Voz 2 00:00 Ángela en este caso como el libro es digamos lo y una continuación de el primero que adelgaza para siempre imagino que la idea

Voz 3 00:30 surge a raíz del éxito no que tuvo el primero

Voz 0187 00:33 claro el primero funcionó muy bien lo que pasa es que es verdad que bueno y aquí lo hemos visto en el vio que no que la gente mandaba mensajes de decía vale sé que tengo que comer hidratos proteínas pero a mí sólo se me ocurre lo haga unos

Voz 4 00:44 salada con un filete a la plancha entonces bueno

Voz 0187 00:46 la surgió un poco ahí y no de de dar ideas para que la gente

Voz 3 00:49 pudiera comer sano sin caer todo el rato lo aburrido que es comer una ensalada y un filete pues plancha y así surgió el libro hizo bueno nos pusimos manos a la obra bueno unido a

Voz 2 01:03 a distintas personas que creemos que representa muy bien las diferentes partes del proceso de creación del libro de un libro de la venta de libros como éste en los acompañan ahora mismo en el estudio Ángeles Aguilera que es directora de no ficción de la editorial Planeta Isak una de las fundadoras de la librería especializada apunto buenos días chicas

Voz 3 01:22 hola buenos días qué gusto estar aquí gracias

Voz 2 01:24 estar aquí ya te digo que placer muchas gracias por la invitación

Voz 4 01:27 cómo plantea la Editorial Editorial como planeta fichar te ficharme para hacer un libro de recetas venga cuento aquí

Voz 3 01:34 podemos hablar de que hay mucha ciencia que hay mucho pensamiento en tu caso fue una intuición teníamos clarísimo que tú tenías mucho contenido que era una persona que sabías muy bien divulgar porque hay otras editoriales que hace más libros especializados nosotros somos un editor divulgativo queremos libros para grandes públicos y tú tienes el donde la divulgación

Voz 0187 01:56 me voy a poner colorado aunque no no pues era así

Voz 3 01:58 sí diciendo bueno tienes el donde la divulgación y además tienes mucho contenido tienes tienes mucha verdad hay libros lo hablábamos antes de entrar en micrófono contara hay libros que son un poco humo no que te parece que está encontrando una cosa bien envuelta pero luego no no hay mucho contenido tú tú si tú tienes mucha teorías y sabes de qué va todo esto de verdad es una persona que de nutrición has experimentado hoy tienes una consulta que eso es un termómetro espectacular también no te nos parecía que eso luego es la suerte haber trabajado en un equipo que hemos trabajado muy bien tener la fortuna de la suerte de llegar a tanta tanto público pero cuando empiezan no te lo imaginas esto gane si hubiéramos imaginado no porque estamos en décima edición con tu con tu primer libro el de adelgaza y subiendo oí ahora pues ya reeditando el segundo a sólo dos semanas de salir realmente cogemos todos los libros con mucho corazón y muchas ganas pero no todos llegan a estos niveles y eso pues pues es muy muy bonito que sepa todo el mes

Voz 0187 03:02 yo mismo estoy roja roja roja como

Voz 2 03:04 once coma Ángeles déjame preguntarte qué es una cosa que yo siempre tengo mucha curiosidad cuando un editorial como planeta ficha como tú dices no a alguien como como Ángela para hacer un libro así que parte está pactada y qué parte no decir cuánta libertad tiene en este caso Ángela todas las recetas que haya querido meter están en el libro mira el editor

Voz 3 03:24 tiene un trabajo muy bonito pero en general tenemos un trabajo oscuro en el sentido de que nosotros nuestro trabajo consiste en poner en contacto a un autor con un librero lector vale en medio hay muchas cosas pero eso es lo bonito lo bonito es que esas dos partes se junten digamos que nosotros aquí en el caso de Ángela hemos hecho un poco de director de orquesta para hacer que eso fuera posible hay dos posibilidades hay un libro que te llega hecho alguien que tiene un libro que lo tiene muy pensado que es en este caso de cocina pues que es un cocinero o que es un nutricionista o que tiene claro qué tipo de libro quiere quiere hacer Nos llega lo valoramos hacemos alguna sugerencia puede sus puede suceder así en el caso de Angela pues lo que hacemos es efectivamente les damos una idea que nosotros hemos tenido perilla recoge el guante le da la vuelta osea dice vale sí pero en realidad yo lo que quiero contar es esto para mí esto es irrenunciable esto es así esto es is it sobre ese diálogo establecemos un contenido que es lo más delicado que es como hacer

Voz 0187 04:26 la escaleta vuestra de guión de un programa

Voz 3 04:29 es decir yo quiero contar todo esto todo esto pero vamos a ponerle orden porque si no damos mucha vuelta no no no sale entonces ese primer guión Se tarda más pero es muy importante porque es dónde metemos qué cosas en cada capítulo que contenido que luego que queremos hacer un libro con fotos son sin fotos con dibujos los dibujos con

Voz 2 04:50 muchísimas decisiones que tomo muchas decisiones

Voz 3 04:52 este caso como era un libro claramente prácticos no parecía que fuera visual que tuviera una imagen también es un tema de mercado a los libros que venden sólo libros que están más cuidados que se ve un cariño yo creo que todo esto lo tiene el libro de Ángela y mucha gente lo ha hecho posible

Voz 2 05:08 me imagino Sara que cuando un libro llega a la librería esto también se nota no cuando hay muchos sello del autor todos los detalles muy cuidados o cuando quizás se nota el para una persona que entiende que está muy maquillado no muy envuelto muy producido

Voz 5 05:24 sí a nuestros a veces cuando no llega un libro que no está bien editado quiero decir que les bonito o que no han pinchado realmente pues eso sí es un recetario que que sea un recetario visual o a quién va dirigido el siempre decimos hay que pena cuantos árbol ICO San mata o no pero sí

Voz 4 05:38 pero no es verdad

Voz 6 05:40 eh realmente bien en el caso en el que estamos

Voz 5 05:42 la protagonista el libro es fantástico y es verdad que nosotros con el primer libro echamos en falta ese recetario no sea estaba muy bien la explicación todo lo vendíamos como churros pero toda la gente decía inútil el recetario está claro que está y entonces

Voz 7 05:57 he hablado antes

Voz 5 05:59 cuando queráis siempre hay en champán que puesto

Voz 7 06:03 sí sí ese importa

Voz 5 06:04 Patil obesa leguas Yves cuando un editor que ha trabajado muy bien con autor se ha preocupado por ese libro ya pensado muy bien a quién va dirigido y ha pesado en esa belleza esa lectura

Voz 3 06:15 no hay que ser realmente el final no

Voz 2 06:18 en todo el tiempo que ha tardado en escribir las recetas probarlas la parte digamos más teórica no de nutrición quién tenías ahí para apoyar te para decirle tengo dudas me bloqueado a la página en blanco

Voz 0187 06:30 ahí está tu editor tienes una persona que esto de Vidor que esto es la persona con la que tú más contacto tiene por ejemplo yo

Voz 3 06:36 lo noté mucho en el primer libro John

Voz 0187 06:38 no sabía escribir nunca me había planteado que fuera escribir un libro de repente tuve una editora maravillosa ella muchas veces me decía Ángela es que esto por ejemplo tú crees que se entiende porque tú lo sabes pero yo que de esto no tengo ni idea a este que darle una vuelta entonces es genial a veces me decía oye esto no te acuerdas que ya lo contamos en el capítulo uno tú crees que sería necesario volver a contar aquí en el capítulo III entonces al final está muy bien porque tú te metes tanto en el libro que al final tú no tienes una visión general de lo que estás haciendo sino tiene que venir una persona de fuera para decirte yo creo que esto no entiende bien vamos a dar una vuelta o qué te parece aquí metemos un gráfico porque esto me parece demasiado teórico pero con este gráfico se va a entender mejor entonces al final la relación que tú tienes con el editor con es es fundamental es fundamental al final te acabas haciendo os AXA cada vez no tu amiga no porque es alguien a que llamas muchas veces al día es alguien el que tú lo hemos mandando material y te va diciendo pues mira yo creo que esto mejor qué te parece si al fin y al cabo ellos un experto Si escriben ayudan a veinte mil escritores escribir libros Joe era mi primer libro en el caso de las recetas que yo me lo plantee como algo un poco más fácil porque dije bueno vamos a ver aquí me acuerdo

Voz 4 07:45 cuando habla engañamos sé si me encanta literalmente Ángeles me dijo Ban

Voz 0187 07:49 te preocupes esto es esto es muy fácil ello dejemos pues esto es verdad que una parte fácil que era que tú escribía una receta la hacías en casa la aprobaba ajustabas tiempos Illa olvida Abbas es verdad que esa parte era más fácil lo sea el conjunto como el el hilo conductor que tenía que tener el otro libro aquí era más fácil de seguir pero claro de repente te dabas cuenta que había que hacer más de noventa recetas había que controlar que las cantidades fueran acorde con el método que no nos pasáramos en el aceite que no sé que yo utilicé a mi familia de conejillo de Indias

Voz 4 08:18 yo me acuerdo consta no me acuerdo hacían

Voz 0187 08:20 la receta es el que vive Grecia estos de ETA

Voz 4 08:24 si esto era de dieta ya sabíamos que no lo podíamos meter en el

Voz 0187 08:27 lo no bueno fuimos probando fuimos probando pero quizá es un este segundo libro me

Voz 3 08:32 soltó un poco más fácil en el sentido de que yo podía

Voz 0187 08:34 con entre una receta y otra en el primer libro tuve que tener la teoría del libro todo el rato en la cabeza entonces bueno son libros diferentes ha habido que editar la mucho Ángela Angeles

Voz 3 08:46 no no es que hay muchos pasos que se hacen en un libro entonces una aparte es el texto el texto el contenido de Ángela es impecable a lo único que sí es decidir si le metemos un cuadro si esto mejor lo hacemos veo como de una manera más esquemática o no o lo explicamos más parques entienda y luego como es un libro muy gráfico casi desde el minuto uno hicimos una pauta de maqueta que llamamos que es hacer que que que maqueta es como el dibujito que van llevando las páginas no que pauta de maqueta queremos hacer a partir de ahí ya sabíamos que aquí necesitábamos más texto aquí no aquí va más foto claro luego la complicaciones combina tantos elementos que hay una parte muy bonita que son por colores también como están clasificadas las recetas y tiene más carga glucemia o no si tiene sólo proteína o no y todo eso era con juegos de colores imaginaros el autor planificando luego viendo que esos juegos que esos colores estaban bien y hay una parte también muy muy importante que es que luego alguien cocine esa receta yo hago una foto de sea preciosa porque tiene que ir una foto preciosa o sea no una cosa mal iluminada y tal bueno y entonces ahí tenemos también colaborador externo externa en este caso maravilloso que nos ayudará a hacerlo

Voz 2 10:02 en este caso nos está escuchando ahora mismo por teléfono es la fotógrafa de alimentos Eva Hernández qué tal va buenos días

Voz 4 10:10 buenos días quería

Voz 2 10:12 cómo fue trabajar con Angela para hacer esas fotos tan bonitas también iluminada como objetos tan bonitos

Voz 8 10:17 sí la verdad es que si habéis visto el vídeo que que prepararon para la presentación del libro CD como ha sido el trabajo entre las dos no que

Voz 4 10:27 ha sido muy mano a mano hemos aceptado aunque

Voz 8 10:29 cada una en su casa o en el estudio pero todo el tiempo en continua comunicación entonces trabajábamos a una muy muy al equipo ha sido estupendo

Voz 4 10:41 yo dije que nos llamábamos por la mañana siempre de camino a la oficina allí todos los días delante si claro llamando a nadie todos los días la llamaba y entonces era como Eva mañana que vamos a hacer a base había planificado también de lo que había comido su que desvía vamos a parar un poco de darles arroz Ángela que estos ya están cansados de barro vamos

Voz 0187 11:04 las recientes pensábamos ella me decía habíamos pactado que recetas iban a cocinar repasábamos todos los ingredientes acuerda Illa decía a lo mejor Olli qué te parece si aquí le ponemos un poco de de cilantro oye pues puede está rico y íbamos hablando cada día hablábamos sobre dos o tres recetas que iba evacuación

Voz 3 11:21 al día siguiente hay que aclarar que es que Eva cocina fotografías eso no es una combinación

Voz 2 11:27 para ser buenas fotógrafa o una estilista Culinary que estar buena cocina

Voz 4 11:30 claro y encima ellas vegetarianas que que no quería porque claro yo la tenía como una loca cocinando proteína Illa realmente en los que se lo probaban eran lo que los camiones era su día aquí

Voz 0187 11:44 yo creo que ya tenemos que cambiar un poco de producto

Voz 4 11:46 porque ya les tengo claro eso es importante también a alguien que

Voz 0187 11:49 eh que es vegetariana que impiden tan bonitos esos platos

Voz 4 11:53 como Gardner de carne de pescado por eso tiene un mérito

Voz 8 11:56 sí claro pero porque yo lo preparo lo preparo para fotografiar pero también lo que para para que se lo coman

Voz 4 12:03 ella me dice a buen muy bien aunque aunque yo no lo prueba esto huele fijo y preguntaba yo siempre te he dicho Age

Voz 2 12:12 la que sería muy buena idea porque tú nunca me has dejado comparar las fotos de los platos a una vez probado en Cannes para que ella pudiera reproducir los fotografiarlo bonitos cómo eran esas fotos va Camille es que yo no he visto

Voz 9 12:28 muy bien estaba muy creíble

Voz 4 12:33 a ver si quieres te voy a pasar una para que las uvas

Voz 9 12:35 claro me vas en el hombre claro voy a mirar de las que tengo un juego seguro

Voz 4 12:41 bueno tengo imponemos la mía y la de va a

Voz 2 12:49 Eva cuéntanos los trucos para hacer una buena fotografía imagino que la luz fundamental pero con qué ingredientes hay que contar

Voz 8 12:55 pues lo que no es lo que intensos siempre con una fotografía culinaria es que sea real que cuando después los lectores cojan el libro pues realmente lo que preparen se parezca a lo que hemos preparado nosotras que sí que puede quedar plantado más de los bonitos pero el resultado va a ser el mismo porque en este caso estaba que estaba muy que está Ángela y después porque es que hemos repetido paso a paso el proceso ICD el platos una parte hacer que sea la recién bastante natural lo que está haciendo la luz hemos utilizado luz natural trabajamos pero me levantaba temprano para encender el horno llenar todo previsto para el mes de agosto fe ya muy sí y cuando llega la hora pues bonita de luces en el caso del verano a la piel las once de la mañana que darlo todo listo para poder ponerme a fotografiar entonces creo que esa luz natural da una calidez que

Voz 3 13:57 qué se nota se nota

Voz 8 14:00 Cécile de las cosas no nos marca esta distancia que hay siempre cuando ves algo excesivamente preparado y con esa luz artificial hecho bonitos que le pones el menaje es una pasada también si la servilleta muy muy bonito muy bonito a mí me llamó

Voz 4 14:18 mucha atención la primera vez que fui a casa deba que claro

Voz 0187 14:21 yo pensaba pues tendrá seis de cada uno no tiene

Voz 4 14:24 contenedor una cuchara te lo conceden sólo intoxicada claro ya me mareo

Voz 8 14:28 a todo el mundo claro ya me decía

Voz 0187 14:31 a mí fíjate eso es lo que me pasa con Eva que ahora cada vez que voy a un sitio

Voz 4 14:34 llovió algo chulo te digo Eva lo tienes no te lo que me parece que que ya sabes encuentras cosas tan bonitas para hacer para qué sirve pero a fondo para que salgan una foto digo esto lo tiene que tener para que salgan no claro y luego al final sólo tiene uno de cada

Voz 0187 14:51 que yo al me imagino que tendría se escuchara no tiene uno sólo para la foto

Voz 8 14:57 si hay que emplear varios pero bueno carcasas de colores de

Voz 2 15:01 el que de canela Isadora tú que en la librería bueno y Ángeles también el editorial habrás visto muchísimos libros similares no de pues eso de cocina de recetas similares no se va

Voz 9 15:15 igual que el de Angela

Voz 2 15:18 lo que tiene que tener un libro de este tipo para que para que tenga éxito porque algunos caen en la nada no oí de repente otros se convierten en en sí del mundo de la nutrición

Voz 5 15:27 si sabes qué pasa que Nos movemos mucho por tendencias

Voz 3 15:30 por modas no se hará todo el mundo

Voz 5 15:32 ah pero nadie sabe lo que es ser un verano no es es el tema entonces lo el éxito de un libro está quién firma ese libro y Quini edita ese libro es decir el nombre el apellido de de la persona que que ha hecho ese libro es la garantía de que busca el lector no muy también antes hablábamos fuera micro del Boca Boca etcétera etcétera que es muy importante no el lector no es tonto no no es tonto sea se comprar un libro Le gusta lo recomienda Chaves y habla de él bien lo lo sigue disfruta pero enseguida te das cuenta cuando libro no está bien hecho en el caso de libros de nutrición nosotros siempre cuando viene gente viviendo unos libros para quiero uno para adelgazar en dos días dice por Dios

Voz 4 16:11 eso no existe si además décimo mira creo que

Voz 5 16:13 no tenemos nada Palatino sea el pene no nos interesa vender un libro así hay creo en muchas cosas y muchas cosas que son incorrectas y que están mal escritas entonces valoras mucho cuando se está hecho de verdad no y cuando se lo ha currado en casa y se ha hecho es el recetas si ha pensado en esas calorías ya ha pensado en en el concepto no de libro que que se está haciendo se nota enseguida

Voz 2 16:34 la gente suele tirar más por los libros y teóricos de nutrición un poco pues eso que cuentan cómo debería ser la alimentación o más por los de recetas y cosas para hacer en casa

Voz 5 16:44 hay de todo sea hay gente que que busca teoría que busca un poco el el ensayo no de nutrición y hay gente que busca pues un recetario para no aburrirse en su casa no mitad está haciendo una dieta Hay tener cosas variadas y que éste Enric casi sean fáciles y eso es fundamental por eso es importante que el recetario tuyo yo lo has hecho tú porque si tú buscas Uche profesional ya se vuelve loco entonces no no es real no ya la gente tiene más miedo pero cuando lo hace una persona dice no es que lo cocinado yo esto es de verdad eso se valora mucho

Voz 3 17:13 cuando se nota también en la factura cuando surgió la idea de hacer el libro que Ángeles me engaño

Voz 4 17:21 me acuerdo perfectamente fue una cafetería me dijo no te preocupes si esto ya verás qué

Voz 9 17:25 cuando tuvo lugar el segundo ventanas e broma dando

Voz 0187 17:28 sí yo dije Vale las recetas tienen que cumplir tres requisitos que para mí es importante la primera que tenga en ingredientes fáciles de encontrar no aquello que te pones a leer famoso dado que tú remiendo

Voz 4 17:38 tonto claro que no de repente te pongas a mirar la lista

Voz 0187 17:40 ingredientes y la tercera cosa digas esto donde lo encuentro porque yo esto no sé lo que es la segunda que tuviera tiempos de reelaboración relativamente cortos porque yo no tengo cinco horas para poner un puchero en el horno me encantaría pero no lo tengo y la tercera que aquí es donde va fue la que triunfo era que visualmente fueran muy apetecibles porque nosotros es verdad que nos encontramos muchas veces por ejemplo es una mamá de familia que cocina para toda la familia y que nos decía joya al final esto súper triste porque todos están comiendo hecho una lasaña fantástica yo estoy aquí con este filete de pollo a la plancha entonces un poco todo el rato tuve esa idea en la cabeza no pensando un poco en lo que nos habíamos encontrado y sobre todo casi todos son recetas que yo hacía en casa y cosas que que le gusta a la gente de manera habitual los aquel no son grandes cosas complicadas y luego verdad que también tuvimos un par de aportaciones de pacientes que no son mandaron recetas y tal que también han quedado muy chulas y ahí surgieron las noventa fíjate que la gente nos pregunta

Voz 5 18:33 en apuntó no solamente vienen buscando tu libro porque es así no vienen buscando uno de nutrición no quiero El libro de Angela

Voz 9 18:38 ya y no no quisiera antes

Voz 5 18:43 sino que también hay gente que a veces no es pregunta hoy quiero un libro que sea pues de cocina saludable y no esta dieta ni estará pero quiere buscar busca algo así hemos llegado a recomendar tu libro no hay debate este porque en el fondo vas a buscar una receta si vas encontrar unas recetas que son sanas no y que van a ser buenas practicas lo que estás buscando no aclararon si la idea

Voz 0187 19:04 a esas a que tu cocinar para toda la familia por ejemplo han yo soy fan de la teoría de coliflor siempre lo digo pero es que me parece fantástica es una manera de que los niños coman verdura sin que ello sea un drama pues tú puedes hacer una tortilla de coliflor y tú puedes comerte un trozo con han charlado con lo que sea o simplemente eso puedes ir combinando lo para el resto de la familia pero todo el mundo está comiendo lo mismo porque si tú te planteas qué quieres bajar peso o que te quieres cuidar simplemente a manteniéndose al margen o como a mí me han llegado a contar algunas personas que comen solas en la cocina porque son incapaces de sentarse con el resto de la familia

Voz 3 19:35 a los demás de ver lo que están haciendo los demás al finales

Voz 0187 19:37 es que no lo vas a mantener en el tiempo entonces la idea es que tu aprendas a comer y que tengas unos hábitos saludables sino esto no sirve para nada entonces todo eso estaba todo el rato en mi cabeza cuando empezó cuando intentamos hacer todas estas recetas

Voz 5 19:50 decir que hacer un recetario no es nada fácil que antes has dicho no es mucho más fácil

Voz 0187 19:53 es nada si no no me refería en que me pero me permitía desconectar a decir yo hacía una receta desconectar

Voz 4 20:00 ha explicado me refería

Voz 0187 20:02 de fragmentar el trabajo es lo que Isabel el otro tenías que tener todo el rato el libro la cabeza pues para no repetir de lo que había hecho pero de esta manera hacíamos una la cocinaba vamos la cerrábamos ya la dejaba y me ponía con otra no tenía luego claro es verdad que también tiene que tener una puedan sí pero por lo menos podía cerrar podías ir cerrando pequeñas parcelas en el otro tenías que tener todo el rato el libro entero la cabeza para no repetir todo el rato mismo entonces Amin este me resulta un poquito más fácil de hacer en eso tenía razón Ángeles cuando me intenta engañar

Voz 4 20:33 pero un engaño muy

Voz 9 20:37 me he inventado encantada de que me has engaña

Voz 0187 20:40 pero por eso porque te permitía ir cerrando pequeñas parcelas no eso a mí me refería

Voz 3 20:46 que yo digo eso con nuestro trabajo fascinante consiste en conectar a una persona como Ángela que que lo que sabes de nutrición con su público que no la conoce que de pronto se vuelve imprescindible en su vida eso es muy bonito pero en medio mucha gente hay un editor que tiene una idea hay otro que se pone ya remangados en mano a mano con el autor para es para estructurar los capítulos todo eso luego después viene una corrección luego después viene el maquinista que hace la pauta de maqueta luego después viene coartada claro Eva sí si usamos foto soy una persona que que hago ese trabajo maravilloso luego está el diseñador que le da una coherencia gráfica de una portada que Nos guste después cuando todo eso acaba que hay mucha gente empieza la promoción porque tú puedes hacer el mejor libro del mundo y la gente no se entera sea si no eres capaz de divulgar lo pues te lo quedas en la estantería by vuelve y nos lo comemos todos con patatas entonces ahí el trabajo también lo que está haciendo ahora la pobre Ángela de irse por España donde la llaman a hablar de pues claro es que esa es la conexión final que hace falta tan importante para que la conozcan conozcan en el libro no y luego el boca oreja todo esto si el libro no gusta engañas entrecomillas a los primeros mil o dos mil Se para separar porque la gente no lo recomienda dice bueno oye me han contado una tómbola y que bien pero esto no funciona no y ahora estamos viendo claro las redes sociales son un arma de doble filo pero en esto nos ayudan mucho porque también eso que la gente enseguida te diga cómo ha quedado de maravilloso o hay auténticos locos ya que se lo han hecho todo las BZ Z no sé que eso es la bomba sea eso es la bomba dice Costas ha funcionado pero ha funcionado eso de ponerte en contacto no de es que es mejor ni pensarlo porque te entra como una como sentimiento de responsabilidad por lo menos a mí se lo piensen sus datos no digo guau menos mal que nos ha pillado ya mayores

Voz 9 22:43 ver el fenómeno

Voz 5 22:47 aparte hay un punto toda esa esa escala que has contado que es verdad que es el camino de un libro de cómo se crea un libro pero también está en la puesta por parte del librero los libreros desgraciadamente están están muriendo sea P muy pocas pequeñas librerías y muy pocas librerías especializadas no entonces cuando un libro llega una librería el librero dice no este libro apuesto por él no yo y la he loado la dota Si eso es eso es importantísimo no sea que te creas lo que estás vendiendo yo a nosotros a la gente que trabaja con nosotros en Henin punto en la librería eso lo decimos digo Si no te lo crees no sólo vendas porque venderle una cosa un cliente que luego tú no sales ni de qué va Ny ni saber si es bueno no es bueno el cliente recibe esta gente era claro es entonces gerente te lo primero que te guste y si no te gusta mejor ni o no lo tenemos o no lo vendemos sois unos noventa pues no tenemos eso esto es así pero el papel del libro es muy importante como les estoy como Pérez

Voz 3 23:42 es como escritores claro no no fundamentales

Voz 5 23:45 mucho no de libreros no bueno nosotros

Voz 3 23:47 voy a contar los cuidamos todo lo que podemos y más porque sois fundamentales porque mucha gente entra o entramos diciendo que me que me recomiendas es así no podemos saber todo lo que

Voz 5 23:59 ay si no es así tal cual lo sea por un lado está el profesional que viene ya directo o que está Rossi buscado su libro pero también una librería especializada la gente viene preguntando supuestamente al especialista que está dentro de esa librería no que te tiene que guiar un poco según lo que la persona quiera comprar eso es obvio

Voz 2 24:17 bueno pues Angeles estar ahí lleva gracias por formar de una manera u otra no parte del fenómeno Ángela Quintas ir apoyarlo y bueno gracias todo seguro y los que no están escuchando Ángela por crear un libro así que que al final está