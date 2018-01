Adiós a la banda sonora contra el apartheid

Voz 1 00:00 eh

Voz 3 00:36 tenemos dijiste que esta semana la revolución pequeña musical es un homenaje a alguien a quién ya no íbamos a escuchar más no sabía que era alguien ayudó no si yo estoy

Voz 1775 00:49 qué pensaste no hombre es es la semana que hemos

Voz 3 00:51 sonido entre Elton John y Neil Diamond pero ya

Voz 4 00:54 no no no no no sé si alguna vez ha salido alguna bueno los dos otros han salido en estas

Voz 3 01:00 elecciones pero yo creo que antes de que nos pusiéramos revolucionario pero pero es una pena que es cierto que lo que hay que decirlo el Taño se retira porque quiere aparte de que se retira este es de los que luego seguir actuando pero bueno parece que no va a poder seguir tocando en directo pero revolucionario tampoco eran eh

Voz 1775 01:16 bueno esto qué es unas muy revolucionario ahora sé que yo te lo te lo explico te voy a tener un día una versión de gran aparato eléctrico cantando Sweet Caroline

Voz 3 01:23 en la sí sí sí estoy seguro de que varias productoras de este programa lo celebrarán el hombre puramente con sus caderas plana aparato eléctrico no parece un buen nombre no es un buen nombre sí

Voz 1775 01:34 me Bono esto que suena siguiendo blues que es una canción del trompetista estadounidense Biggs Weiler

Voz 5 01:40 a qué

Voz 1775 01:41 no conozco pero yo creo que tú tampoco conocía yo lo he conocido a raíz de la investigación que lleva a esta sección investigadores es una Internet porque una de las referencias de la época el swing años veinte treinta le consideraba el rival blanco de Luis Armstrong igual no lo traigo porque hay una película sobre su vida que protagonizó

Voz 6 01:57 tras el tropiezo será es

Voz 1775 02:00 pero hasta aquí cómo han quedado marcadas en nuestras memorias esas películas que veíamos en primera Salvador Andrés

Voz 3 02:05 media claro

Voz 1775 02:13 Mayor una en la Cámara despertando diciendo que está pasando no sé si lo recuerdo bueno resulta que el revolucionario de hoy al que ya no vamos a escuchar más pongámonos en directo pues vio esa película de niño en el cine y bueno seguir enganchado a la trompeta de ahí vino lo que después vino sabes ya aquí

Voz 3 02:28 estoy hablando de un trompetista al que ya no vamos a escuchar más bastante revolucionario aunque no me eche la historia ahora que se quela

Voz 1775 02:38 el pasado martes se murió trompetista y cantante compositor sudafricano una leyenda en su país una de las referencias bueno siempre que se intenta poner música a lo que fue la la lucha contra el Apartheid no algo en lo que siempre estuvo el comprometido aunque con alguna polémica también luego te lo voy a contar antes vamos a hacer un poco historia ya que no te la sabes

Voz 7 03:05 ya

Voz 3 03:29 trompetas no escucho además de que la no creo que sea y esa voz

Voz 1775 03:33 efectivamente muy bien correcto Harry Belafonte ella la que le acompaña es la cantante sudafricana Miriam Makeba

Voz 3 03:39 pero como te digo todo esto un poquito hacia Graceland pero vamos a ver

Voz 1775 03:42 luego hablamos de Graceland te te hago un poquito de historia siendo muy joven veinte añitos tenía más de que la conoce a Miriam Makeba cuando ambos participaban en un musical en Sudáfrica ella tiene que escapar Estados Unidos porque bueno estando en Londres mientras participaba en la promoción de un documental anti Apartheid les retiran la ciudadanía bueno poco después de que la escapa también con ella se reúnen allí en EEUU de la Fonte que Belafonte resulta que es quién le da la idea de que de que escape a Estados Unidos porque la conocen Londres cuando le quitan el el pasaporte en Londres se convierte un poco en su mentor no su protector ya hablaba de él como Mi Gran Hermano y allí grabó un disco con ella no que incluir este tema que traducido sería algo así como cuida la canción sería cuidado verbal que era un mensaje para el primer ministro de la época considerado uno de los grandes impulsores del Apartheid es curioso Historia porque la canción la compone un tipo que se llamaba visible Mini que era una activista sudafricano que fue ejecutado en mil novecientos sesenta y cuatro por presuntos crímenes políticos tuvo un tipo llegó a ir a la horca cantando canciones como estas que están escritas en la lengua de una de las tribus sudafricanas de la que por cierto era Mandela Bono a la que en esta canción pues

Voz 3 04:48 me Lafontaine se adapta no encantado Belafonte siempre ha sido un activista por causas políticas durante la invasión de Irak es de los que más dio la cara contra el presidente Bush sí

Voz 1775 04:58 conocer aquí a a Miriam se convirtió también en el mayor opositor quizá en Estados Unidos suena el mundo de la cultura de la música estadounidense al opositor al Apartheid cuando va por otro lado ya estado cogiendo fuerza ese boicot e a nivel mundial porque apostar muchos músicos bueno no todo se porque bueno no todos por lo menos en la misma medida por ejemplo Makeba por un lado estaba grabando estas cosas pero por otro cuando ya la mayoría de grupos habían tachado Sudáfrica de sus giras pues se les propuso a al al grupo de Wert poco sospechoso de de apoyar al régimen porque acaban de grabar con la trompeta una que hacen constar que echará horas después de que fueran a Sudáfrica

Voz 6 06:19 que estás escuchando lo trompeta nos más bien la regla canciones tuvimos con lo que es básicamente la frase que tú te pregunta es como el que quiere ser campeón

Voz 3 06:30 bueno pero qué paso les convenció fueron a Sudáfrica dos mil diez

Voz 1775 06:33 les convenció pero bueno hubo hubo consecuencia no se supone que iban allí para conocer de primera mano el régimen ser testigos de la situación y denunciarla en público pero resulta que Gran Parsons el guitarrista cantante no lo vio claro dejó dejó el grupo no

Voz 3 06:47 salió luego salieron los faena Brothers algo bueno tuvo por lo menos para los seguidores del Campus Rock porque ese disco es una referencia disco lo consideran una una referencia

Voz 1775 06:57 el resto de los demás sí que fueron pero tampoco les salió bien una vez ahí se encontraron con que los espectadores

Voz 3 07:02 sería entonces blanco si sólo iban a verles

Voz 1775 07:04 blancos no pues les abuchearon pese a todos les estaban ahí presionando ya todos llegando porque bueno sospechaban que habían ido allí para eso para criticar al régimen no el caso es que el grupo acabo sin cobrar lo que les debían teniendo que huir a toda prisa del país para evitar una acusación falsa por posesión de drogas de hecho acabaron siendo declarados enemigos de su claro

Voz 3 07:23 que llevarían con bastante no pero bueno al final tuvieron problemas con Sudáfrica y con los que apoyaban el boicot a Sudáfrica

Voz 1775 07:28 los dos lados les dieron si no no fueron los únicos en tener problemas con lo del boicot atento esto que requiere me viene

Voz 9 07:51 además mal a veces Burgoa aún mucha tensión tarea anda por ley Chris Weitz we now

Voz 10 08:19 la Liga

Voz 3 08:31 otra cosa que te dice a ti mismo no me puede llamar tal Miriam Makeba Simon parece que estoy escuchando Radio Cadena Española

Voz 4 08:41 sí estoy con lo de la primera sesión que te hemos puesto al principio vas a salir más joven

Voz 3 08:44 Mon que también estuvo muy conectado con la música sudafricana este disco todo el mundo lo Graceland efectiva

Voz 1775 08:50 antes de año ochenta y seis Un proyecto que surge porque dos años antes les llega una cinta pirata de música tradicional surafricana y eso le mueve a irse para allá para bueno quería trabajar con músicos local

Voz 3 08:59 pero no estaba ya en vigor el boicot entonces estaba estaba

Voz 1775 09:02 ya en vigor y ahí de hecho estaba con el contaba con el apoyo Naciones Unidas incluso pero bueno Paul Simon decía que que ese boicot era sólo para ir actuar lo que quería era ir allí a grabar a trabajar con músicos locales lo que pasa es que a la vuelta cuando le preguntan si Bono sea visto con opositores y ha hecho algún contacto allí sea contactar con el grupo de Mandela pues el dice que no tiene ganada con la política no

Voz 3 09:22 por Simon que sin ir más lejos había participado activamente en la campaña del demócrata McGowan perdió después cuenta NEC

Voz 1775 09:28 exacto sea que políticos y que era no entonces todo esto que dijo a la vuelta son un poco ambiguo no decía que lo había hecho para dar visibilidad a los sudafricanos pero le dieron palos por todos lados y el que hizo pues buscó el apoyo de alguien que era una referencia en esto de la música contra el aparato

Voz 6 09:41 ha sido efectivamente

Voz 11 09:47 a le

Voz 10 10:00 Brenda

Voz 1775 10:28 pues sí le preguntó a más de que la que en el año ochenta y siete habías grabado esto que escuchamos Bring him back home eh traerle de vuelta a casa dedicó a Mandela lo escribió como respuesta como agradecimiento porque Mandela le hizo llegar una nota de feliz cumpleaños desde la cárcel bueno en respuesta al escribió esto enseguida esta canción se convirtió en el himno para pedir su liberación

Voz 3 10:47 bueno con permiso del frío en Alstom pese

Voz 4 10:50 lo que ya salió aquí alguna vez que produjo te acuerdas que no produjo Elvis Costello

Voz 3 10:57 y qué qué le aconseja más esquela cuando se le pide

Voz 1775 10:59 pues mira resulta que además se que no le había gustado el todo esto al boicot de parecía mal que no hubieran consultado a los propios músicos sudafricanos como estaba en parte de acuerdo con lo que decía Paul Simon eso de que había que promocionar a los músicos locales en lugar de convencerle para que diera marcha atrás lo que hizo fue Mon proponerle que montar un show juntos él Miriam Makeba y otros músicos sudafricanos para salir de gira con el disco Graceland de Paul Simon la lo curioso que la gira no fue una mal Estados Unidos Zimbawe África Europa también hasta que llegaron a Londres y allí se encontraron pues con quién decías es el compositor de ese final son Mandela que estaba por entonces volcada boicot Editors los músicos que compartían esa campaña pues le exigieron a más de que la que pidiera perdón no se comprometiera con lo dicho no lo hizo e Isidoro en situaciones bastante buena yo diría tragicómica no por ejemplo de la noche en que tocaban en el Royal Albert Hall desmontaron unos piquetes en la puerta entre ellos está el propio damas los asistentes que bueno iban entre otras cosas la escuchará más quela cantar este Bring Back Home que es un homenaje a Mandela pues encontraban con gritos e insultos por colaborar con la mujer no

Voz 3 12:06 acabó bien tapada un poco más se la que en paz descanse sabes que no es el más se que la más conocido en Estados Unidos alumbra me una vez más su hijo llamas el lema más se quela es como el comentarista deportivo más conocidos de la y expedientes como el del

Voz 6 12:20 Garrido te mira luego aprendes conmigo también proponiendo contigo lo Rafa

Voz 10 13:20 tras