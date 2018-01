¿Una nueva legislación laboral?

Voz 1 00:00 Con

Voz 0874 01:26 tú le a nuestros corresponsales de ida y vuelta hoy con Íñigo Domínguez corresponsal para Vocento en Roma durante quince años cómo estás Íñigo buenos días hola días Ana Fuentes trabajó para la SER en China y en Nueva York es la redactora jefe de la revista económica de córner hola Ana cómo estás hola buenos días Javier más de esas SAS informó desde Washington antes de muchos sitios para La Vanguardia qué tal había cómo estás hola buenos días Goodman ha sido corresponsal de la CNN en España durante veintitrés años actualmente es periodista freelance profesor universitario cómo estás buenos días corresponsal de la cadena china de televisión como es C G N Chanel y desde hace poco no esté hace un par de meses entrando sobre el tema de Cataluña principalmente hasta ahora tiene tiene que ser un cambio que de repente tus que pesen sino que lo primero es que trabajas para para chinos no muchos pero también hay mucho

Voz 3 02:17 los ex de CNN la BBC etc entonces a tienen muchas funcionalidades este sí ya es algo que no sólo son evidentemente los chinos pero son gente de varios países

Voz 0874 02:29 sí y además tienen un enorme músculo económico en esa televisión dicen que es la nueva Al Yazira en términos de poderío digamos pues están en los platos principales están en Beijing en Washington Rove de Kenia porque tiene mucho interés en África a eso es interesantísimo en no quiero poner en peligro tu nuevo empleo pero por favor a algunas directrices tentados sobre que no se tiene libertad absoluta sobre tu manera de contar las cosas sobre lo que puedes contar hablar lo que yo entiendo es que si yo sea todos los temas todas las canas que he hecho hasta ahora sobre Catalunya sobre otros temas

Voz 3 03:07 aquí en España a la ex proceso de aprobación de guión y las directrices editoriales son muy similares a lo que sería Nereo eh o es donde estaba antes

Voz 0874 03:20 para mi forma sobre Cataluña no has leído mucho sobre Tíbet para no pisar callos digamos que no he mencionado fabada no vale vale perfecto casi que casi que me alegro mucho de que no haya dado tiempo a ver el vídeo de la Casa Real porque si no igual lo podíamos haber comentado

Voz 0132 03:39 a ver qué te ha gustado más cuéntanos

Voz 0874 03:40 no no voy a entrar en ese campo de minas que bueno yo creo que cada vez que intenta humanizar una institución como una monarquía pues es complicado conseguirlo hoy en el Foro Económico lo está siguiendo

Voz 0132 03:54 sí un poco además hablaba con gente que está

Voz 4 03:56 allí y que intentaba dejar

Voz 0132 04:01 las conferencias irse a las fiestas que por lo visto la mexicana es la más la más famosa no y por lo visto se pasan dos meses trabajando en papeles guiones con quién quiero hablar y las organizaciones al final se encuentran con una especie de speed dating no tienes quince minutos para hablar con esta persona importantísima si tiene que ir corriendo pero sí que sirve para desatascar temas aparte de que Bono habla pues en este año ha sido la tracción Anpe y y bueno y todas las cosas que ha dicho pero pero sí en términos concretos sirve para para desatascar cosas que se habían quedado ahí en la agenda con que una persona haga una llamada pues ya lo tienes no

Voz 5 04:42 no no he dicho grandes barbaridades Trump no iré hecho

Voz 0132 04:45 os siguió el teleprompter la gente estaba tranquila porque ya sabes que cuando habla si estaban nerviosos los asesores y y bueno ha sido él mismo pero ha sido tranquilizador y América primero pero no quiere estar sola porque claro es que si no ya a El Mundo si además a Europa le ha venido muy bien está llenando huecos Macron se ha dado un baño de masas con dos temas clave tras Francia ha vuelto yo soy Francia eh

Voz 4 05:13 el mundo va a seguir cerrando filas a favor de la globalización ni idea

Voz 0132 05:20 de hecho el proteccionismo no entonces bueno

Voz 0874 05:22 de ricos que en la cumbre de ricos si total

Voz 0132 05:25 mente de ricos la ciudad es un pueblo pequeño estaba todo nevado se lleno de de de de servicios seguridad no se podía circular decía gente del mundo de los negocios temporadas muchísimo dices que no vuelves porque recorrer diez metros en un taxi tardas dos horas igual no te vuelves a casa de tomar un café vuelos a reservar el la plaza para el año siguiente no

Voz 0798 05:47 además que es carísimo un perrito caliente

Voz 0874 05:51 está ya habitualmente consumen perritos calientes que se puede ser euros

Voz 1980 05:56 mire representantes de los países en desarrollo y se tratan temas como las migraciones el cambio climático y la pobreza no recuerdo que ha estado por ejemplo Kate Blanchet la actriz hablando sobre migraciones no

Voz 5 06:09 soy de vender a Modric y el presidente de

Voz 1980 06:13 de India no yo creo que nos centramos sea siempre mucho en los grandes líderes pero en esta conferencia qué más se puede seguir muy bien por Internet porque se cuelgan las las ruedas de prensa de los discursos pues hay muchísimos más temas

Voz 0132 06:25 sí hombre es cierto que aunque quizás es un poco frívolo decirlo así rellenan la agenda con con con temas tangencial es que son importantísimos como dices pero que no van a ser al final los temas que que los asesores y la gente de las empresas llevan preparados y que quieren cerrar no entonces por supuesto que hay que hablar de esas otras cosas y que tienen que estar ahí pero si tienes que sacar un par de titulares de lo que ha sido Davos pues desgraciadamente no hay nada que sea haya decidido sobre emigración eso para mejorar el futuro de la gente que vive peor no bueno

Voz 0874 07:00 damos tampoco se toman decisiones establecen tendencias en todo caso no oye habéis hecho todos los deberes yo creo la última vez que nos vimos dos sugerí que viera la película de Spielberg me parece que la he visto todos no

Voz 0132 07:11 si todos no y bueno pues yo no he visto iba a ir

Voz 0798 07:13 ya no la ponían italiano cuando cuando él tras lo que había un montón de gente se acaban las entradas es decir

Voz 0874 07:22 es parecido al alguna crítica alguna comparación en la que siempre salimos perdiendo

Voz 1980 07:27 es difícil eh pero yo a mí me gustó mucho

Voz 6 07:31 yo lo que creo que explica no gustó

Voz 1980 07:33 mucho el personaje de de de Katherine Graham porque tuve la posibilidad de de entrevistarle en Washington con con Margarita Rivière hace bastantes años el año noventa y ocho y era una mujer muy yo creo que mucho más Durex resuelta al menos cuando yo la conocí de lo que aparecen en la película no es una mujer llena de dudas pero qué valentía no a la a la par arriesgar completamente el futuro económico desde el Washington Post por defender digamos la la libertad de prensa La Liberté publicación llevar a la sociedad norteamericana pues la gran mentira de lo que había sido la guerra

Voz 0874 08:06 qué maravilla la figura del del editor verdad que es una no sé yo creo es una personalidad periodística que está más allá del director

Voz 1980 08:13 exactamente no el este empresario de de los medios de comunicación totalmente independiente porque depende de sus lectores y que decide estar gente cerca de la gente porque cuanto más cerca de la gente esté pues más recorrido va a tener mi medio

Voz 0874 08:27 comunicación a pesar de que en privado en su casa pues dimita invita a Mc Namara no al tiempo que critica lo habéis visto vosotros también

Voz 0132 08:34 sí yo pensaba en en en como todos esos tiempos esas tensiones esos juegos de fuerzas que son tan interesantes cuando no había redes sociales pues se podían vivir al tiempo que fluía la vida no pero ahora mismo cualquiera de un medio de otro en competencia podrían haberse abortado la operación con un tuit no entonces pues bueno te da mucha nostalgia como periodista oficio

Voz 0874 09:00 no se parecen nada es también curioso como la película sobrevuela por el papel de quién ahora sería considerado el protagonista de esa película que es el filtradores que practicamente un personaje secundario en esta obra no

Voz 3 09:12 en aquella época no fue una persona secundaria y al final no se fue a la cárcel pero para mí me acaba de ver la película hace tres días el mensaje de la importancia de la libertad de la de los medios de la prensa la verdad es sí imprescindible sobre todo para estos tiempos y también la otra para Nicolas hace un par de años sobre

Voz 0874 09:36 el Boston Globe y la investigación exacto

Voz 3 09:38 mente esto esos películas y siendo periodista trabajando en periódicos durante años tiene esta olvidable dan que transmite desafortunadamente la él el Washington Post ahora no está en manos de una familia de su familia vendió al dueño de masón no hizo en cambio no sigue siendo el mes de Patrimoni de una familia pero hay muy pocos periódicos a nivel de a lo largo de Estados Unidos que ya están en ese condición porque todos los cambios de tener ha cambiado todo eso también mirando esta película la época es momento poder fue muy muy interesante

Voz 0874 10:19 es un poco el espejo en el que nos gustaría mirarnos Javier pensar que los periódicos están ahí para ser un poco los controladores del del poder para exigir responsabilidades y que incluso aunque los dueños del periódico estén codeándose con los altos cargos los directores y los redactores pues pueden escribir aquello de quieren escribir porque tienen que hacerlo

Voz 1980 10:39 exactamente no la película refleja muy bien la amistad que tiene Katherine Graham con bomba Mc Namara que era el secretario de Defensa hay autor de estos papeles del Pentágono

Voz 0874 10:47 mentiroso compulsivo exactamente

Voz 1980 10:49 digo ya sabe que su amigo del alma pues dice yo tengo que publicar esto es lo que acaba entendiendo que distinguir entre mis amistades no los pues mi mi deber como como editora no es otra cosa que yo creo también muy significativa la gran apuesta que hace por la calidad en un momento no os vais salir a Bolsa los banqueros y Wall Street están haya pujando por comprar las entradas las acciones ella dice pues voy a gastarme el dinero en periodistas buenos periodistas que lo buen contenido la buena calidad es la garantía de que va a haber un buen negocio

Voz 0874 11:22 se te queda el cuerpo cuando se debe a la película o ahí te en un compromiso oye Íñigo has estado en en el juicio de la Gürtel

Voz 0798 11:31 no ver esas otra película si has estado no Estado

Voz 0874 11:35 pero tú como periodista y como público

Voz 0798 11:40 ay ay bueno co compañeros que el día que lo ven un poco

Voz 0874 11:45 claro porque están están enganchados al algún algún encontronazo en la máquina de café como la última vez que fuiste bueno la máquina de café siempre eso sí

Voz 0798 11:54 muy interesante sobre todo a ver quién va

Voz 0874 11:57 por ejemplo Álvaro Pérez el Bigotes iba bastante

Voz 0798 12:00 bueno es un hombre dicharachero delante tú has hablado con con el Bigotes Si bueno uno a uno si hablas bueno la esta semana además que es lo que ha ocurrido es que ha cambiado de de de Seve porque hasta ahora eran un polígono industrial en San Fernando de Henares un sitio inhóspito rarísimo una sala enorme porque había muchos acusados pero como el juez les ha ido diciendo que que se podrían quedar en casa o en la cárcel en algunos casos son menos injusto el el otro día fueron fueron a la sede de siempre en la calle Génova fue el día que le tocó con le tocó chocó confesar el día que declaraba Ricardo Costa que hizo una confesión que fue un momento bastante increíble no porque era la primera vez que un alto cargo del PP contaba todo como dice me ha me rindo digo la verdad lo que según él es la verdad no y al ser un sitio más pequeño el de una sensación bastante íntima

Voz 7 13:01 sí

Voz 0798 13:04 el hecho de que este hombre un acto de contrición ahí hacía ver que esa que que esa era la cosa decente que había que hacer no sea decir mira

Voz 0874 13:12 sí

Voz 0798 13:13 esto es verdad ha una vergüenza pido perdón me equivocado voy a pagar las consecuencias que parece casi de una frase de una película que una en las escenas de juicios y tal que aquí te das cuenta que jamás casi hemos oído algo así no y que eso tenía un efecto reparador en en en porque había algo roto no en la comunidad en la confianza en la convivencia y al mismo tiempo hacía ver que todo el resto de la comunidad salvo este hombre que lo ha dicho en el PP la política este país que tenemos pues hay algo pendiente hay que que es como esas familias que tienen secretos terribles que que de los que no se habla cómodo y no ha pasado nada entonces

Voz 0874 13:51 es decir la mafia pero no a una velocidad

Voz 0798 13:55 pero me me entiendes lo que quiero es decir no que que hacía ver con mayor evidencia todavía ese gran asunto el elefante en la habitación que es que en estos diez años pues el PP mantiene que no ha pasado nada no era muy muy evidente con simplemente una persona que dice esto es verdad me avergüenzo de ella no

Voz 0874 14:13 es una extraña coincidencia Javier la impugnación ante el Constitucional justo cuando esto está en marcha

Voz 1980 14:19 hombre yo creo que son vasos comunicantes no es un tema para el otro y el yo creo en aquí el Gobierno pues utiliza los recursos en el Constitucional sobre el virus es para yo creo que también de manera preventiva algo de que el Consejo de Estado tampoco avala no pues para tapar los escándalos de la Gürtel sobre todo la la importantísima de declaración de Ricardo Costa que provocaría en otro país dimisiones en cadena

Voz 0874 14:45 sí sí por supuesto es interesante Íñigo porque siempre que preparamos y luego con vosotros bueno venir para acá hay cosas de las que no es decir que queréis hablar y a veces no sorprende pues queremos hablar de esto o yo qué sé Posse todo lo que queráis pero poner no y otras cosas que os proponemos nosotros pero tú de repente nos sorprende con qué querías hablar de la sequía en el Sahel

Voz 0798 15:05 vuelto loca espesa

Voz 0874 15:07 qué hace el el o bueno

Voz 0798 15:10 hablamos de ello antes de Navidad porque yo ya había visto esto que acción contará en breve ha lanzado un aviso una alerta o una llamada de auxilio prácticamente no diciendo lo que ocurría en Mauritania y en el norte de Senegal pues que objetivamente ya no es una hay instrumentos científicos Si empíricos para ver cuándo se va a producir una catástrofe por sequía humanitaria en este caso no porque las fotos de satélite te dan imágenes de la biomasa de lo que está viendo dices bueno se puede prever perfectamente que en primavera un millón de personas van a estar muy mal iba a tener que desplazarse o no va a tener para comer eso va a crear un problema no eso ya se veía antes de Navidad no la pregunta es qué vamos a hacer queremos hacer con él yo no necesita haciendo algo está haciendo algo no y además son sequías que ya se ha habido sequías de forma cíclica cada quince veinte años no lo sé no pero ya es muy seguido no ha llevan varias en varios años no irá a veces aquí cuando es la sequía vemos los embalses que que se vacía nos asustamos llueve no sólo nos olvidamos pero claro son fenómeno global lo que está pasando con el clima no

Voz 0874 16:22 te eso queremos hablar de la sequía en el Sahel que anuncia esa nueva grave crisis alimentaria sobre todo en Mauritania y en Senegal en este año que acaba de empezar

Voz 0798 16:32 aquí en Senegal está Fabrice Caruana

Voz 0874 16:35 no sabré de Acción contra el Hambre en ese país cómo estás abriese buenos días

Voz 8 16:39 hola buenos días y coincide sí

Voz 0874 16:41 esta apreciación puede ser un año catastrófico porque está empezando en el sur de Mauritania y el norte de Senegal

Voz 8 16:47 sí este año Gaza lo que comentó antes es cierto nosotros estamos muy cometido en en hacer una vigilancia sobre la situación de de Alimentación y Nutrición desde este verano está cada año hay una temporada de lluvia que demorar desde desde el mes de julio está hasta septiembre entonces esta época es muy crítica e para saber para poder medir un poco el nivel de seguridad alimentaria que vamos a tener para la el año siguiente

Voz 6 17:16 y entonces estamos un poco preocupados

Voz 8 17:18 la situación de lluvia de de dos mil diecisiete particularmente como le comentó en en el norte de Sevilla Ali en el sur de Mauritania entonces estamos un poco previendo que habrá una una crisis alimentaria y nutricional en una sola que además es una zona que fue muy impactado por los cambios climáticos porque es una zona en lo cual hay como se dice hay unas elevaciones de ritmo de de sequía y eso hace que da de manera muy muy dura bien la la la ciudad alimentaria de de las comunidades en el en el en el terreno

Voz 0874 17:50 cuánta gente hablamos cuánta gente podría afectar a los afectados por esa crisis

Voz 8 17:54 hay hay una hay una insinuación que se hace cada año o dos veces al año en en un trabajo conjunto canceló los gobiernos las las Naciones Unidas y las ONG hacemos una una grande análisis con muchos indicadores para poner prever un poco el tipo de día de impacto que puede tener ahora estamos hablando para el Mundial de alrededor de quinientos mil personas que podría ser en en crisis alimentaria a partir del mes de abril la llave para él él a la misma cifra entonces para la la crisis Moritania que en ellas estamos hablando más o menos de un millón de personas que va a tener un de abril hasta agosto un periodo muy muy difícil porque lo que lo que estamos viendo es que con la sequía hay dos onces consecuencias que son directas la primera consecuencia es que para el población Pastor de de los pastores los hombres se van con el ganado hoy deja las mujeres con los niños en en en los pueblos entonces eso quiero decirte que también hay una una baja de los recursos bastante fuerte al nivel de los de los hogares también este este fenómeno coincide con una una subida muy alta de los precios en el mercado ciento tres bastante alto sobre la capacidad de los hogares a acceder a al mercado alimentario y entonces provoca tener una crisis alimentaria encima de eso claro que con la debilidad de un poco de de la seguridad alimentaria también la la falta de disponibilidad de de leche que vamos está a encontrar a partir de de de marzo se podría también trasladar esta crisis alimentaria en una crisis nutricional para los niños

Voz 0874 19:33 qué horror es muy interesante lo contaba Iñigo qué parte del análisis de fotografías por satélite del sistema de información geográfica que tenéis en Acción Contra el Hambre Se ven perfectamente con los parámetros de la sequía y la geografía de la sequía no conviene olvidar que todo esto en parte procede del cambio climático

Voz 8 19:52 exacto no y en este tipo de análisis es que es muy interesante lo los progresos que se hicieron en los últimos años para para un poco de Aznar está está análisis en África del Oeste acusan con el hombre estamos trabajando sobre a en apoyar a los gobiernos sobre los los sistemas de alerta temprana que son sistemas Un poco de análisis general que nos permite un poco no prevenir sino prever lo que podía suceder mientras análisis de biomasa es algo que ahora es muy interesante porque antes metíamos más la la pluviometría sala la cantidad de lluvia que caen mucho pero que es un indicador muy

Voz 5 20:32 muy pobre al final

Voz 8 20:34 está es bueno la biomasa es básicamente es la cobertura vegetal entonces con una foto satélite podemos medir las consecuencias de la lluvia en la zona hay una una temporada de lluvia de tres meses al final del mes de septiembre no va a caer una gota antes del mes de de julio próximo entonces ya sabemos un poco con esta producción que va a decir que dirimirá de alimentaria y la disponibilidad de pasto para el ganado en esos son las de de pastorales es muy importante como indicador para saber un poco a niveles Íñigo de de de impacto y creo que ahora estamos desarrollando en toda África del Oeste para tener un poco este este análisis torna poder a alertas como la la que hicimos el en al final de doscientos

Voz 5 21:19 se rifle pensar que eso pueda hacerlo

Voz 0874 21:21 previsión del tiempo se puede hacer una previsión de alambre a semana exactamente sí

Voz 8 21:25 eh y entonces hay un juez la lanzando esta alerta en optimizar un poco todos los factores ahora estamos hablando con el Gobierno de Senegal con el Gobierno de Mauritania con los factores que con los cuales vamos también a hacer una repuesta y entonces trabajar conjuntamente para que en marzo abril mayo cuando estará el el chico de la crisis podemos estar aquí a soportar a a las comunidades para que ellos no tengan que aunque sufrió de los impactos

Voz 0874 21:54 Federici bueno que es el responsable de Acción contra el hambre en Senegal gracias la brecha un abrazo fuerte

Voz 8 21:58 gracias

Voz 5 21:59 hasta luego

Voz 10 22:09 bueno es casualidad pero hemos querido hablar un poquito de la cumbre de Davos si contra ponerlo con lo que está pasando en lo que ya están incluso unas fotos por satélite no

Voz 0798 22:17 sí luego más Mauritania que por casualidades es un país del que hay dos cosas últimamente Bru Rovira estuvo hace poco no me nuestro encontrando cosas hay un dato increíble que te te hace ver cómo va ser cambiado esta sociedad bruscamente el mayor cambio de su historia practicamente todas estas convulsiones sociales que están viviendo no que es que Nuakchot la capital de Mauritania tenía quinientos habitantes en los años cincuenta con la independencia Lacen capital ya la tiene un millón no de quinientos habitantes con millón y es un país eminentemente nómada que está dejando de ser nómada para la gente de la ciudad pierde su modo de vida y luego el el la también importan casi todo el en el cereal y lo y muchos alimentos básicos no la subida de los precios les les machaca no y luego en Marruecos por ejemplo hay otra historia que leída Francisco Perejil que las sandías que producen a gran escala porque ahí se producen antes las que llegan a Europa pues que consumen muchísima agua no hay muchísimo terreno os acordáis en noviembre hubo un estallido social con quince muertos por la gente que se agolpaba para recibir comida en el origen de esto está la sequía también no

Voz 0874 23:22 claro es hay hay muchas señales Mientras tanto ayer leí en un informe que producir una de esas camisetas de algodón compramos a cinco euros en algunos establecimientos requiere usar algo así como quince bañeras llenas de agua en en el sistema de producción iría frente a eso los problemas del primer mundo porque otro asunto queríamos hablar ahora es el el auge de la economía yo no sé si llamarlo Quique

Voz 10 23:47 bueno mi au como es en contratos de trabajo cero también lo llaman a veces no

Voz 0132 23:51 es que hay bueno esto es un término que viene de jazz del mundo de la música no es la economía del bolo pues el músico que va a un sitio hoy les sale una actuación y ya está ha habido gente que iba a solucionar va a hacer una actuación no de temporero de la fruta pues toda la vida

Voz 5 24:08 lo que pasa es que esa ese reparto de Economía normal lo tradición

Voz 0132 24:14 Bernal con trabajadores con un salario con posibilidad de cogerse vacaciones a una baja y era mucho mayor y ahora la economía está ganando mucho terreno y eso plantea un montón de cuestiones no

Voz 5 24:26 pero todos claro un empresario

Voz 0874 24:29 pensará para qué voy a crear un puesto fijo de trabajo cuando puedo contactar por ejemplo no pensemos ya en repartidores en bicicleta puedo contratar a un director financiero durante una tarde para atender a una plantilla que eso es lo que dice

Voz 0798 24:41 la no

Voz 0132 24:42 no hombre director financiero yo creo que es es es contraproducente no porque al final tiene que conocer el pasado y el presente de la empresa y mirar hacia adelante pero pero lo que si al final siempre el tema de la que me lo planteamos y respecto a derechos de trabajadores es eso es una cuestión crucial no pero es que afecta a muchas otras cosas pensado un momento Si cada vez más personas tienen que poner los medios de producción y trabajan en cositas y Semana paseando por así decirlo eso al final tejen era una inseguridad que deriva en problemas de salud en una dependencia mayor y durante más tiempo de tus padres de la persona que sostiene tu tu vida no y entonces te impide la planificación financiera hay un montón de implicaciones más allá de que hablemos de si los derechos están violentando o que también

Voz 0874 25:34 hombre desde luego derechos laborales no tengo ninguna duda personalmente yo no sé si todo esto no es el establecido en Estados Unidos estamos al final acabó pareciéndose a ellos

Voz 3 25:46 en cierto modo es como otra vez a la plaza mayor de un pueblo viene gestor con un camión en el que viene y hay veinte hombres sí dice necesito este era entre un camión van a los campos al final del día les pagan

Voz 0874 26:04 habrán español para eso somos todos jornaleros entonces

Voz 3 26:07 pues ni así ha habido un estudio en Estados Unidos hace un año de precisamente los quién lo está cavadores de Amey que valoran ochenta por ciento dice que la el beneficio principal es la flexibilidad pero en cambio la falta vas de vacaciones el la la de qué trata en los fijos mejor que los temporales y la incertidumbre y estos son dos de las cosas van en contra claro

Voz 0874 26:36 aquí la cuestión es también abrir Íñigo eso y las grandes compañías porque se van a molestar a trabajadores en nómina bueno ya lo están haciendo de hecho no estamos hablando sólo de repartidores también de gente que puede trabajar pues en cualquier parte del sector servicios

Voz 1980 26:51 empezando por el nuestro también

Voz 0874 26:53 claro que antes hablábamos fuera de micrófono que en el fondo yo decía al ser un freelance es forma parte de la economía se te pones a pensarlo email escolar

Voz 1980 27:05 sí sí es es es verdad no es la yo creo que es la pues la precariedad repercute en la calidad del trabajo que que lo que se ofrece es sí o no es es es una duda no que que que tengo no después la la presión de los de los automatismos de los programas informáticos que suplanta muchos trabajos que hacemos nosotros después de los trabajos ya de de

Voz 6 27:26 la V edición no que también es otro

Voz 1980 27:29 o otra derivada no no no sólo con los taxis sino también pues con el reparto de cualquier tipo de de cosa ahí después la estos coches no que

Voz 6 27:39 lo que acabarán siendo automáticos ya no habrá ni taxistas

Voz 0874 27:41 ni nada claro porque antes nosotros a lo mejor alguna casa podía contratar un servicio durante horas y una empresa le proporcionaba ese servicio durante horas pero el trabajador que ejecutaba al servicio estaba en nómina de la empresa ahora esa empresa desaparecidos el trabajador que ya ofrece durante horas Borja Suárez es profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Autónoma de Madrid cómo estás Borja buenos días encarcelado estará

Voz 0798 28:02 sí eh

Voz 0874 28:03 lo primero falta legislación eso eso por descontado no

Voz 6 28:09 es una buena pregunta probablemente no falta de legislación probablemente lo que tenemos es que a hacer una relectura de la legislación que tenemos los conflictos que se plantean ahora que en fin que están en los medios de comunicación todos los días pues están planteando cuestiones que que en realidad no son nuevas el año ochenta y seis una sentencia muy conocida muy famosa que utilizamos en clase con los estudiantes sobre el concepto de trabajador que afectaba a los mensajeros en aquel entonces había un boom no de Mensajeros en en en B espinos por ciudades como Madrid se discutía si eran trabajadores o no el Tribunal Supremo concluyó que a pesar de que algunos de los presupuestos sustantivos de la laboriosidad el que definen el concepto de trabajador en ese caso concreto aparecían un poco diluidos que en su conjunto habría que concluir que efectivamente eran trabajadores lo que ahora se plantea con estos casos que están en los medios de comunicación es muy similar

Voz 0874 29:18 es igual lo que pasa es que entonces era un poco paradójico encontrar ese tipo de ejemplos

Voz 6 29:23 y ahora está a la orden del día todo el mundo conoce

Voz 0874 29:25 alguien que tiene por ejemplo un hijo que reparte pitos

Voz 6 29:28 sí y en ese sentido lo que pone de manifiesto es que se está produciendo un fenómeno muy importante de digitalización de la economía que en realidad no afecta a todos y a todos los que realizamos alguna alguna actividad profesional tal la digitalización está ahí ha cambiado nuestro trabajo de los últimos diez quince años ahora ha cambiado de forma muy importante no entonces desde ese punto de vista yo creo que ahora mismo sería precipitado sería peligroso el

Voz 11 30:02 la hacer una lectura que nos llevara

Voz 6 30:04 pensar que el la legislación el marco laboral que tenemos es un marco inútiles necesitamos algo distinto no yo creo que los casos famosos aquí en otras en en otros países no de Uber de de líbero estos supuestos Si repasamos esos presupuestos sustantivos de la oralidad que aquí en definía hace cincuenta años mi maestro el profesor de la Villa no la voluntariedad la retribución pendencia la avenida esos elementos siguen exactamente igual que existían entonces con un elemento adicional que sí es distinto que es bueno que se canalizan a través de una vía distinta Noise el impacto de este fenómeno de digitales

Voz 0874 30:50 pero la solución no las consecuencias de eso es que los empresarios en cierto modo pues se aprovechan de la precariedad de la sociedad

Voz 6 30:58 sin duda hay ahí bueno yo creo que hay que hacer dos reflexiones lo primero de todo es que bueno hay que analizar efectivamente los las condiciones en las que se desarrollan estas actividades Fini yo creo que son buenas noticias el que bueno pues estás el el el estas actuaciones de la Inspección de Trabajo diciendo bueno sí repasar hemos las condiciones en las que se desarrolla esta actividad una cosa es lo que dice el papel y otra cosa son las condiciones efectivas esas condiciones efectivas acreditan que aquí hay una relación laboral esto es importante pero al mismo tiempo yo creo que hay que hacer una reflexión un poco más de de de una doble reflexión de de más recorrido no ya que tiene que ver con el hecho de que la digitalización es una transformación tan potente que seríamos un poco ingenuo Si nos quedáramos simplemente en tratar de atar que esto es una relación laboral no no son trabajadores entonces ya estamos tranquilos no porque ese cambio que se produce está haciendo que está posibilitando que la actividad productiva se ajusten muchísimo y eso nos lleva a situaciones las que los trabajadores reciben una remuneración aunque sean trabajadores asalariados y aunque tengan la protección las garantías laborales

Voz 5 32:23 reciben al final una remo

Voz 6 32:26 en erección insuficiente y eso genera bueno pues problemas de pobreza y eso genera después tiene un impacto una proyección sobre el sistema de seguridad social muy muy muy importante no perdona en el tema de la productividad que me

Voz 1980 32:42 en zonas constantemente es es bueno o es malo en el yo creo que ahora que han salido los datos de paro España tiene un millón menos de trabajadores de los que tenían desde la crisis de dos mil ocho pero sin nivel de productividad es el mismo esto es bueno o es malo

Voz 6 32:59 bueno España tiene un problema de baja productividad estructural y eso eso es malo porque entre otras cosas sobretodo lo que refleja es que la calidad del empleo en nuestro país es manifiestamente deficiente no ir en ese sentido bueno pues constatar hemos que lo que está pasando en otros sitios en otros países donde bueno pues hay un deterioro esto no es un problema exclusivo de España en general hay un deterioro de las condiciones el de del empleo no de las condiciones en las que se desarrolla la actividad profesional pero en España esto está particularmente agravado en fin y tenemos unas cifras no de de temporalidad ahí de precariedad de pobreza laboral extraordinariamente elevada eso preocupantemente en unos niveles preocupantemente deficientes en ese sentido no yo quería preguntarte

Voz 0132 33:54 cerca de todo ese empleo que con la destrucción creativa de la digitalización pues no se va a compensar no aproximadamente un treinta por ciento de los puestos que ya no se van a necesitar vamos a tener robots que lo que los ejecuten en hay países que están ensayando como Finlandia con esa renta básica universal no e incluso se habla de este tema en el Parlamento Europeo que qué opinión tienen sobre esto

Voz 6 34:18 bueno es un debate desde luego de mucho calado donde de nuevo yo creo que tenemos que ser prudentes no los cambios es verdad que se producen de forma muy rápida pero pero al final digamos desde una perspectiva este no son tan rápidos y poner en peligro lo que ya hemos conquistado el un esquema de funcionamiento de las instituciones de bienestar a través de un cambio radical que supondría la creación de una renta básica para la digamos todos todos los ciudadanos a mi me parece que ese es un cambio demasiado arriesgado que probablemente es innecesario en este punto porque es verdad que la robotizado que es otra manifestación de ese proceso de ese fenómeno de digitalización tiene un impacto en términos de de de puestos de trabajo pero al mismo tiempo bueno se crean otro tipo de puestos de trabajo no está muy claro todavía hasta dónde va a llegar la robotizada acción en una sociedad en la que todo estuviera robotizado pues entonces sí habría que plantear ese tipo de de soluciones pero si no yo creo que hay un riesgo muy claro de que el elemento o la función redistributiva que tienen las instituciones de bienestar ahora mismo se viera en peligro a través de una fórmula como esta no

Voz 0874 35:37 has mencionado antes a los inspectores de Trabajo y Seguridad Social Jorge travesía dos socio de Sagardoy Abogados y miembro en excedencia del Cuerpo Superior de Inspectores cómo estás Jorge buenos días hola buenas

Voz 8 35:47 días tú estás de acuerdo con lo que tú sí

Voz 0874 35:50 mis compañeros inspector de Trabajo opinan sobre plataformas como como Deliveroo

Voz 12 35:53 bueno vamos a ver eh ahora mismo o lo que lo que hay sobre la mesa es como bien decía el profesor Suárez buenos días

Voz 0874 36:02 qué tal buenos días

Voz 12 36:04 sí lo mismo ahora mismo lo que hay es un personas actuaciones de la Inspección de Trabajo que bueno pues están siendo objeto de revisión por los trámites ordinarios administrativos primero y posteriormente judiciales y eso está ahí es decir efectivamente la inspección de trabajo pues ha actuado en este caso todo a través de de las de varias inspecciones provinciales y bueno pues eso está ahí como como te decía pues está en trámite de alegaciones están trámite de recursos y esto es como un camino todavía largo es decir yo creo que las actuaciones de la Inspección son bueno pues como como siempre una propuesta de de de resolución que ha de ser confirmada en trámites posteriores entonces bueno pero yo creo que actualmente discurso no es tanto que está haciendo la inspección de trabajo sino un poco cómo se está analizando todo este nuevo fenómeno no pero yo estoy de acuerdo en algo que decía decir profesor Suárez y la sentencia del ochenta y seis el estatuto del ochenta las cosas por ser antiguas no en si mismo están mal pero hay que reconocer que han pasado mucho tiempo del Estatuto casi cuarenta años de la sentencia treinta entonces bien eh es una especial similar a aquella que ocurrió en años en países con aquellos repartidores mi trabajo trabajos parecido pero estamos en otros tiempos estamos otros momentos yo creo que sí que es necesario acometer esto desde otra perspectiva otra perspectiva diferente

Voz 0874 37:18 claro porque además allí desde otra también perspectiva social porque la crisis económica de algún modo lleva a los trabajadores a a aceptar condiciones laborales que seguramente hace treinta años habían aceptado

Voz 12 37:29 bueno hay quería yo llegar que es que a ver cuando se habla de precarización de estas plataformas se hace un discurso un tanto pues desprovisto de la información real para empezar creo que es injusto y creo que no es así el identificar el trabajo por cuenta propia con la precariedad creo que eso es un discurso demasiado simple es decir el hecho de que un trabajador preste sus servicios a través de contratos de trabajo o el hecho de que esa misma persona los pueda prestar a través de una relación carácter civil o mercantil eso no lo convierte en precario es una puede ser así eso es un discurso excesivamente simple ese discurso sencillamente simples se hace normalmente sin conocer las condiciones en las que se está prestando ese trabajo por ejemplo yo voy a dar una serie de datos en esto que está sobre la mesa no en estas actuaciones de la Inspección sino de estas empresas que están trabajando en este sector del del reparto yo no sé si esto es precariedad pero a mi a mi me me me suena suena no tanta precariedad es decir vamos a ver estos trabajadores por cuenta propia se reparten para estas para estas empresas perciben una media una media de horaria en el caso de que contabilizaba retribuciones y las dividieran el tiempo que están trabajando al mes unos diez ó once euros por hora el mismo trabajador en el sector de de la mensajería de comida a domicilio por cuenta ajena cobran menos de unos cuatro cinco cuatro o cinco euros la hora nos hablando de el doble es edil esta precariedad está analizada sin conocer todas estas situaciones otra cuestión la flexibilidad por ejemplo yo entiendo que estas plataformas este tipo de trabajo es diferente y que ofrece elementos a favor elementos enconada por ejemplo vientos a favor pues desde evidentemente la retribución esto nadie lo dice pero es que esto es así es decir un repartidor de una cualquiera de estas compañías percibe prácticamente el doble de lo que percibe un repartidor asalariado esto lo saben los repartidores que están trabajando en estas compañías Isabel lo que les de venir encima si al final eh pues en fin las actuaciones de la Inspección sindicatos y otros operadores que quiere laboral por la moralizar

Voz 0874 39:35 ya pero es decir la al que la crisis es culpa de que comprábamos por encima nuestras posibilidades no perdón digo que es como decir que la crisis es culpa de quienes compraban por encima de sus posibilidades

Voz 12 39:44 vamos a ver es que el hecho de decir que una relación mercantil es precaria por ser mercantil no puede ser hay que analizarlas y hay que decir vamos a ver cuál es la retribución es más lo es menos que elabora pues si es más será menos precario si es menos pues era precario hay más flexibilidad o menos si hay más flexibilidad será menos precario hice hay menos flexibilidad será más precario hay protección social a ver es que eso es otra mentira que se está diciendo los repartidores de todas estas compañías tienen la protección social que les corresponde un trabajador autónomo que cotizan normalmente por una base elegida que es la mínima pero si es que estos trabajadores estuvieron operando como trabajadores por cuenta ajena en una compañera de reparto cotizarán por la misma bases de cotización la cotización por la base mínima porque un repartidor cotiza por la base mínima con lo cual su protección social sería exactamente igual exactamente igual es otra mentira que se está diciendo en estos momentos a los medios que no tienen protección social tiene la misma protección sociedad igual de la representación que pudiera ser otra condición de trabajo que a lo mejor pudiera alguien decir que les falta puesto que los sindicatos no entrarían a defender sus intereses ya se ha creado una asociación de repartidores Madrid con ámbito nacional que ya está trabajando con estas compañías en negociar mejores condiciones

Voz 8 40:51 por lo tanto eso discurso desprovisto

Voz 12 40:54 cimientos de cómo funciona toda esta actividad porque todo el mundo que habla de esta ciudad casi nadie conoce cómo funciona

Voz 3 41:00 déjame porque hay mucha gente que quiere hablar de Alves

Voz 0874 41:02 quizás la

Voz 3 41:04 es una gran contradicción de todo esto es trabajo temporal es que las empresas exigen le empeño por parte de los trabajadores pero luego tienen los trabajadores en esta situación están sin protección y nada y por eso yo creo que a algo larga esto va a ser un problema porque como puedes exigir restantes leído tal somos una gran familia el te echo Ana

Voz 0132 41:30 bueno yo sólo quería decir que es la prueba de que no todo es igual es que hay figuras distintas ya hay trabajadores externos trabajadores contingentes es decir cuando se crea una nueva figura sino necesariamente estaba mal lo que teníamos no porque se crean no si yo yo sí

Voz 6 41:47 quisiera apuntar me parece importante el a analizar caso por caso cuáles son las condiciones esto por supuesto que es importante pero en general desde una perspectiva estructural lo que no se puede es responsabilizar a quiénes trabajan en este tipo de actividad que no tienen otra o porque es la mejor condición que encuentran en un mercado absolutamente precaria precarizadas bueno pues que que opten por una solución que en realidad les está negando esas garantías laborales que no es sólo el salario de trabajo largo plazo

Voz 0874 42:22 es importante decir es una certidumbre

Voz 6 42:25 para el desarrollo de un proyecto de vida personal y una bueno digamos unos derechos derivados de esa condición laboral que evidentemente no son los mismos en el Régimen de Autónomos si es que lo hay porque la la cotización la tiene que pagar el propio trabajador que en el régimen general donde el coste probablemente esa es la clave de todo este asunto lo asume la empresa

Voz 0874 42:49 además este asunto a adelante Jorge

Voz 12 42:52 a Borja no es la clave porque los costes extras entre la son muy superiores a nivel de de de abono de las prestaciones de los servicios de los de cualquier empresa que utilice trajo después cuenta cuenta general la clave es la flexibilidad no son los costes es decir si si me habéis escuchado habréis oído si estos prestado desde que tiene relación muy superiores esto no se dice esto es así evidentemente que está

Voz 0874 43:14 vamos a pero pero es verdad pero a cambio exacto pero a cambio de que de no saber cuántas horas van a trabajar cada semana

Voz 12 43:20 vamos a ver en cada momento de la vida es cierto vamos a ver yo no voy a defender Quicken sería absurdo que el trabajo repartiendo comida a domicilio es el mejor trabajo del mundo es decir que atrajo que en sí mismo extrajo difícil penoso complicado en verano en invierno y eso es así y que las condiciones inherentes a ese tipo de trabajos suelen ser duras

Voz 0874 43:36 muy voy

Voz 0798 43:39 yo simplemente decir eso eso es es para un momento parece pero es que lo que concebimos como un trabajo que quizás para estudiantes que sacar un dinerillo en realidad lo están haciendo gente con familia que sostiene una familia con eso y que seguramente no va a encontrar nada mejor ni ahora ni quizá en el futuro y otra cosa que apuntaba Jorge que en la que estoy de acuerdo la dimensión colectiva efectivamente esa es una cuestión absolutamente fundamental pero no es verde

Voz 6 44:01 da que sea lo mismo que puedan asociarse

Voz 0798 44:04 el que haya asociaciones a que tengan reconocido como trabajadores asalariados un derecho fundamental como es la Liga

Voz 0874 44:10 Berta sindical Borja Suárez que es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Autónoma y Jorge travestido es socio de Sagardoy abogado y miembro en excedencia del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social gracias a las dos himnos veremos pronto porque vamos a volver a este tema gracias un abrazo porque está por ahí Cristina Pardo para quien tenemos un regalo además te lo han dicho Kristen rampas Pedro

Voz 6 44:41 a vivir que son dos días Javier del Pino