Voz 0874 00:05 Cristina cómo estás qué tal muy buenos días este Viena a Rajoy entonces con Alsina ya uno nuestras entrevistas espera que diga una auténtica barbaridad entonces si si no la dices como esperábamos yo creo que fue bastante mal la entrevista hace si no sí bueno no podemos por aquello de lo que no habló no porque yo que dijo bueno no sé

Voz 0444 00:25 cuando le preguntaron por la brecha salarial otra vez por la corrupción que que no hay manera de que tenga un discurso un poco mejor articulado en fin

Voz 0874 00:33 sí sabe lo que falta en este país asesores de comunicación a los que les hagan caso bueno se muchas instituciones incluso en una más alta todavía no venga venga bien el Diccionario de conceptos políticos de crisis

Voz 2 00:48 tardó no hablamos de una persona o de un concepto puramente político por primera vez de un concepto mucho más atmosférico si los temporales

Voz 0444 00:57 sí aunque más bien vamos a hablar de la resaca política que provoca el mal tiempo está semana ha comparecido el director general de Tráfico para explicar los problemas por la nieve a principios de enero en la en la peseta

Voz 0874 01:06 los conductores eso entre otras cosas y es que él Gregorio

Voz 0444 01:09 Serrano andaba por Sevilla durante la debacle

Voz 1 01:12 ha habido que nos haya entrado o han tomado decisiones que bueno que no han sido las apropiadas Historias que contar

Voz 3 01:31 bueno todo un despliegue tecnológico en Sevilla para atar coordinando cualquier tipo de actuación a nivel nacional en Sevilla y notar muchas almacenará nuevo echara tanto no es necesario estar en la divisa de coordinar perfectamente un operativo de de Sevilla

Voz 3 01:52 ya hay un centro de donde el tráfico exactamente igual que el que hay en Madrid pero yo estaba exactamente en el despacho de viejas lo Roma y la verdad es que discursó bonito mejorables eh

Voz 0444 02:02 pues lo peor es que no es nuevo la hemeroteca refleja que todo Gobierno que se precie tiene su nevada su colapso y su desastre en la gestión dos mil cuatro gobierno socialista nevada miles de conductores atrapados en Burgos León y Palencia Celia venza era la responsable de Protección Civil tenía claro quién era el culto

Voz 0874 02:17 hablé vehículos que ayer estaban en las carreteras no llevaban cadenas

Voz 0444 02:21 la ministra de Fomento Magdalena Álvarez donde estaba pues en el mismo sitio que Gregorio Serrano

Voz 4 02:26 yo lo que he oído en varias ocasiones donde estaba yo pues mire usted yo estaba primero en mi casa porque era domingo por la tarde cuando empezó a nevar y no se puede saber dónde va a estar en pole Magí después conectada con todo el equipo resolviendo las cuestiones como no parecía lo más adecuado

Voz 0444 02:42 la oposición se quejaba impedían continuamente su dimisión y ella pues antes partía que dobla

Voz 5 02:47 señoría lo siento por ustedes pero voy a seguir haciendo cosas ustedes aguantando la cosa

Voz 0444 02:54 en dos mil nueve Magdalena Álvarez se encuentra con otra nevada que genera múltiples problemas en Barajas ya que hizo pues en este caso fue algo más original y sugirió que parte de la culpa era de los hombres del tiempo

Voz 6 03:05 quería que vieran el tiempo meteorológico que dieron ayer lo digo porque no solamente puede haber una falta de precisión en lo que iba a pasar es que eso pasa

Voz 0874 03:16 pues acertar de todos modos eso no tiene que ver con la gestión

Voz 0444 03:20 pues no porque la ministra intentó abundan las justificaciones y eso fue sin duda peor

Voz 7 03:24 si la borrasca cambió de una forma impredecible no lo pueden predecir pero si no lo predicen lo que lo tienen que predecir cómo piensan ustedes que lo vamos a predecir aquello que estamos esperando la predicción

Voz 0444 03:36 Mariano Rajoy para que el entonces era líder de la oposición

Voz 0874 03:39 Camacho nada con eso

Voz 0444 03:40 pues lo contrario en ambos casos en la nevada de dos mil cuatro dijo esto muy mal

Voz 8 03:46 que hay mucha gente a la que se le hizo mucho daño y a la que se le tuvo

Voz 0874 03:49 miraba durante nueve horas algunos

Voz 8 03:52 con niños pequeños metidos en un coche o lo que no es

Voz 0874 03:54 aceptables que se le eche la culpa a la gente que iba tranquilamente en su coche no a mí eso no me parece lo más normal es decir que le parecía inaceptable para la gente si eres del PSOE

Voz 1 04:03 no no eso es y luego con la nevada dos mil nueve

Voz 0444 04:05 pues festival del humor

Voz 1 04:08 ah amo encantado

Voz 9 04:37 sinceramente se trata a los ciudadanos a patadas y la gente merece respeto por ser persona por ser contribuyente por sufragar los servicios

Voz 0444 04:52 me parece que siempre cambie de opinión nada da cosas nota que Rajoy está cómodo hablando del tiempo mucho mejor hablar de eso que de otras cosas de hecho Rajoy salía un día del Congreso escuchó una pregunta incómoda y ésta fue su respuesta llovió en tu madre mía qué fenómeno más impactante debió de pensar Rajoy

Voz 10 05:09 esto no es porque si esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente porqué

Voz 0444 05:16 ahí está intentando decir que la economía no mejora por ciencia infusa pero era yo pienso ocurrente pero si eso que hace algunos años esta del cambio climático los temporales y tal interesaban más bien poco

Voz 0874 05:26 no no no creía en el cambio climático y no lo había dicho su cuñado sino suprima puede hablar de un primo mío

Voz 11 05:31 yo he que es

Voz 12 05:34 eh catedrático de Física de la Universidad de Sevilla

Voz 11 05:37 ya entonces preguntado sobre este asunto dijo oiga ETA aquí a diez de los más importantes científicos del mundo aquí ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de trescientos años

Voz 0444 06:00 pero claro Rajoy es Rajoy antes no creía en las previsiones meteorológicas según

Voz 0874 06:04 no sé qué cree no ahora es el nuevo Roberto brasero por tanto estamos a resolver Portugal voy si va a llover

Voz 0444 06:10 de todos modos hay quiero terminar con una política que no se mete en jardines sólo en un caso cuando hay un temporal lo tiene claro

Voz 0874 06:15 no se me ocurre ninguna en España pues si una persona

Voz 0444 06:18 era una manzana es una manzana y Ana Botella también tiene su propia filosofía sobre el mal

Voz 0874 06:22 no estamos en invierno nieva hay hay ahí el regalo que tienes que se lo a decir quiénes capaz de salir al campo con nuestro en laSexta yo me camiseta en la que pone a ver mejor para todos y cuanto peor para todos mejor para mí el suyo sí sí me hasta luego adiós Ana Fuentes a Goodman afirma que las gracias

