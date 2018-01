La fregona mágica gaditana

Voz 1 00:00 bueno no en concluyó pero vamos también

Voz 2 00:45 la sección que siempre se escucha en las redacciones de La Voz de Galicia de la Nueva España como quedado sábados con Íñigo que sigue por aquí yo no sé si no esas redacciones cuando hablamos aquí de la prensa local nos escuchan con estupor

Voz 0798 00:57 la indignación bueno

Voz 2 00:59 hola más nos escuchan especie ICIC pero bueno es que entre compañeros y a todos nos gustan los periódicos no de todo esto que conste que ese es el objetivo es elogiar el trabajo de compañeros pues que a veces en ese trabajo nos pueden enseñar cosas otras veces nos descubre historias que son muy particulares si a mí me descubre constante

Voz 0798 01:17 dentro de hecho me encanta esta sección que tenemos por porque me entero cosas que parecen más reales de muchas de las que hablamos habitualmente

Voz 2 01:26 no son uno uno entiende mejor este país leyendo alguna de esta noticia se algunas son demasiado pintorescas pero es dicen mucho de lo que somos ya que nos dedicamos sí que nos preocupa a tenemos de hecho un número de teléfono que usamos para recibir pues o bien enlaces a fotografías de periódicos con los que la gente nos pide que hablemos de algo en particular y la verdad es que cada vez de percibimos más y más seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve es el número de teléfono en la que puede usar para mandarnos esas noticias incluso para dejarnos un teléfono o un enlace cualquier cosa una fotografía e indagar un poco hilo contamos siempre de manera vienen nada en él sin sarcasmo como está pedido por ejemplo estamos obsesionados en los medios mainstream nos vamos a terminar a partir de ahora hablando de las empresas que se van de Catalunya claro nunca prestamos atención a un fenómeno que está pasando en otras regiones de España

Voz 0798 02:27 sí por ejemplo las que Swann de Galicia a Portugal e esto que nos está contando eh pues por cierto que no iremos a la de Cataluña todavía hoy me parece no

Voz 2 02:39 yo creo que no hubo comentario hemos hecho no ha bueno sí

Voz 0798 02:41 la televisión china el encargo al así no sería fíjate ha dado trabajo a gente eso no se viste sea pues eso la Voz de Galicia cuenta el el martes veintitrés enero abría el periódico con ello no que quinientas empresas gallegas fabrican ya en Portugal aprovechan los incentivos fiscales y la realidad administrativa pero mantiene su matriz en Galicia y claro pues por qué pues pues que montar una pyme sólo cuesta trescientos sesenta euros suelo el IBI salen gratis y la inversión conlleva empleo etcétera no entonces bueno país de los

Voz 2 03:15 dos no superen agilidad administrativa no Portugal está

Voz 0798 03:17 ya está subiendo mucho está muy bien la crisis fíjate que fue un país rescatado y de ahí al final lo ha hecho bien no pero claro son

Voz 2 03:25 yo también lo hice La Voz de Galicia no que quinientas empresas al final trescientos sesenta euros en fin pero también una historia denuncien la prensa asturiana que es importante que los periodistas estemos allí para poder contarlo no

Voz 0798 03:37 si esto lo contaban varios medios a La Nueva España por ejemplo hay otros medios es además estas cosas alucinantes porque era un partido Riba de Deba Nalón de Regional Preferente el árbitro pues era un árbitro de etíope que ya muchos años en España hay que estar bien hace seis años y nunca había tenido ningún problema pero al estudiar insultando todo el partido no ser si Hinault sólo a él sino que también la la asistente era una mujer iraní también pues es mejor estaba fregando en casa y cosas por el estilo no bueno lo noventa minutos así no entonces bueno denunciado esto en en los medios lo bueno por supuesto lo incluyó en el acta pero es increíble que siga que siga pasando no

Voz 2 04:18 hasta qué punto esto es a cubierto en los programas deportivos la verdad pero sí que está en muchos periódicos en el comercio en La Nueva España incluso con frases entre comillas del árbitro

Voz 0798 04:26 el perdón al árbitro no si pitas mal por tu mierda de hace cosas no que es bueno pues siguen pasando estas cosas a él

Voz 2 04:34 en La Rioja esto daría en el catálogo de servicio público yo creo

Voz 0798 04:39 bueno el La Rioja incluso es un asunto que les lleva a hacer una editorial bueno contaban los sueldos de los alcaldes de de de la región bueno esto que pasa mucho en los periódicos en enero que es que hay informes de estadísticos de todo el año pasado en en enero en para aparecen informes de todo tipo de entidades organismos que muchas veces los dan pero otras veces hay que ser listo de acordarse de pedirlo y entonces ahí tienes un día resuelto para prohíben es apasionante era eso no entonces bueno en este caso en La Rioja se han preocupado de pedir a Hacienda los los sueldos bueno sale que la alcaldesa de Logroño cobra cincuenta y cinco mil en Aguilar del Río Alhama doscientos diez euros no entonces cuál es el título del editorial excesiva variedad no te lo artículo alcaldes Rico alcalde alcalde pobre no hacen un análisis de las nóminas que buenos por eso porque los los sueldos de los alcaldes Se establecen con unos máximos por población etcétera luego también depende la dedicación exclusiva o no bueno pues pues bueno obviamente la que más cobra es la alcaldesa de Madrid que son ciento un mil euros porque también se han preocupado buscarlos de España en la que más cobra cobra algo

Voz 2 05:44 bueno es que el primer edil del municipio canario de Teguise y pese a que sólo tiene veintiun mil setecientos habitantes muy bien traído este dato pues

Voz 0798 05:51 porque había en La Rioja pues han fijado porque claro ahí está haces compensaciones no bueno hace dos semanas hablábamos de robos masivos de aguacates en Cannes

Voz 2 05:59 días te acuerdas hay más robos

Voz 0798 06:01 organizados que yo desconocía presupuesto pues si es que son de estos robos y lo que es esto no sé qué es que son robos organizados de de cabras también de de los tres esto es obvia no sé lo que claro yo tampoco pero ahí fue en Canarias es un cabrito no a mí también gusta esto de la de los diarios locales aprender palabras nuevas que luego muchas veces son palabras antiquísima no bueno pues roban cabras cabrito bueno pues el día de abría el periódico desde enero con esto no de alerta por el robo de Aifos que los camareros del norte de Tenerife muestran su preocupación por las sustracciones organizadas y reiteradas no en el Valle de La Orotava hay ya dejó y que luego es para vender carne de forma ilegal etcétera no pero pero bueno es es curioso cómo es se organizan para robar las cuerdas más insospechadas

Voz 2 06:53 seguimos en la clínica de animales podríamos llamarla esta esta fotografía que está con el en la cabecera del norte de Castilla es deportada

Voz 0798 07:00 el portavoz en la portada es la portada si sale

Voz 2 07:03 es un galgo persiguiendo una liebre de nuevo ese tipo de información que si no conoces el Brown no te enteras de nada

Voz 0798 07:08 no no te enteras de nada y además que que te abre a mundos muy importantes en cada lugar a los que el resto el mundo permanece ajeno no tan importantes que era la portada el hecho de que la vallisoletana ta Rita a cuartos sexto tras lo que no sabes quién porque claro no sabes pasando de la liebre o de El perro intuyes que el perro no por qué bueno pues ese era el el el Campeonato Nacional de Galgos en Campo que se disputaba en Madrigal de las Altas Torres provincia de Ávila y claro es que las carreras de galgos en Castilla también tienen mucha afición no son muy importantes que quedarán

Voz 2 07:39 esto me fijo en la cara que tiene la liebre que salía

Voz 0798 07:42 creo que sí sí sí claro el leer la crónica de ese día por ejemplo es fascinante no por el tipo de lenguaje el tipo de datos que da por ejemplo los los nombres de de los galos no cachorro de lunares en lana de Patxi es increíble y luego te está siempre no no te lo juro que es así luego luego pues pues eso que de veinte de las veinte liebres diecisiete fueron válidas y tres nulas no no es el mismo que porque alguna lo que no es que no se insultó no que te llamen nula no y que luego que la medida de las carreras la duración es de uno coma treinta y seis segundos en fin fueron tres mil quinientas personas haberlos los nombres otra vez eh cachorro de lunares Milán ha de Patxi vale

Voz 2 08:22 te por cortar ahí bueno hay hay novedades de Paca y Tola que vuelven a aparecer aquí tú eres tristes si se acaba mal las noticias si españoles Tola

Voz 0798 08:34 ha muerto es la Tola que si recordáis era era el la novia de Furaco Furaco este semental cántabro que no es hacer pero tengo la impresión de que es decir inventarme todo esto el nombre que Revilla defendía que un machote pues bueno era la novia en fin bueno pues tenía eran dos hermanas Paca y Tola pues toda la tenía veintinueve años que para un es por lo visto ya es muy mayor quizá en en en esta en en estado salvaje hubiera vivido menos estaba malita y bueno pues la encontraron muerta entonces en La Nueva España contaba en eso que el día siguiente de Paca sin que pero te porque es buenísimo Kaká despierta para su primer baño siento hola Lisa de la foto en fin bueno pues ese ese motivo también ocuparse de cosas de animales no no sólo de personas que parece ánimo

Voz 2 09:25 les he dicho todo con mucha seriedad y me parece fantástico un aniversario y dos inventos que han solucionado la vida a mucha gente de este diario de Burgos este

Voz 0798 09:36 día de Burgos de bebidas de Cádiz el diario empecemos pues venga porque tiene un titular que no sé si parece un título de Harry Potter o algo así no porque es la fregona mágica es de Benalúa entonces bueno Benalúa bueno pues eso es la fregona mágica es de la empresa Sprint sol que ya veinte años fabricando escurrido eres resulta que que bueno el han inventado una fregona

Voz 2 10:04 perdona que voy a buscar ese párrafo porque me pareció maravilloso

Voz 0798 10:08 dice España sigue estando a la vanguardia del mundo de la fregona esta gente siempre siempre devuelve esta invención nuestra porque cuenta ahí que fue un oficial del Ejército el aire con destino en Zaragoza que revolucionó el mundo de la limpieza doméstica en mil novecientos cincuenta y seis con la fregona Manuel Jalón se llamaba bueno estos me está que todo o hemos oído si si los dos grandes inventos españoles de poner un palito algo que es el chupa chups

Voz 2 10:32 pero bueno pues tendremos muy buenas poniendo palitos bueno total que

Voz 0798 10:37 la fregona la mejor forma El Mundo segmentado en Cádiz en una nave industrial de vena look como lo oyen dice el texto así lo piensa al menos yo no estoy leyendo textualmente como lo oyen así lo piensa al menos la revista Tomorrow screening puede sonar extraño pero si usted se dedica al mundo de la limpieza no está suscrito a Tomorrow Clement está totalmente fuera de bandas no es nadie si ustedes nadie cierro comillas es maravilloso medias pero bueno pues entonces esta publicación británica ha dado conocer sus Oscar es la higiene con cincuenta productos seleccionados del mundo empieza uno español que era Fred Matic un escalador magnético que que escurre las mapa de las hasta las puntas es una empresa de de Mena Lucky sale aquí el los señor es que además son son son ocho personas poniendo palos muy bien una pequeña una pequeña empresa bueno pues una una historia de éxito en el Diario de Burgos y el Diario de Burgos es bueno este estas historias que dices qué está pasando aquí porque aparece un fotón de una una especie de marquesina me parece una nave espacial dice la escultura que tambalea un ayuntamiento que ocurre bueno pues en la medida de Valdivielso pues hay una movida increíble con una marquesina que un escultor pues es un escultor de allí celebré que que bueno PP y PSOE dicen que qué bueno esto una movida política de PP PSOE contra juntos por Valdivielso también tiene sus cosas en la marquesina dicen que no tiene capacidad de cobijo suficiente entonces cabe uno bien de peso bueno total que es que es que tiembla la le Valdivieso porque puede haber moción de censura bueno han estado dando páginas con esto qué qué pasa con la

Voz 2 12:18 con la marquesina no bueno pues pues pues el todo el pueblo no es hablar otra cosa no llevamos acabar con estos dos titulares que tenemos aquí en el Heraldo de Aragón y La Voz de Galicia que no tengo no requiere mucho comentario si quieres primero el de El Heraldo a ver si el agua y bueno

Voz 0798 12:41 pido disculpas por anticipado porque es un titular un poco muy poco sobre todo para una de las víctimas un vecino de Caspe acepta dos años de cárcel por meter el dedo en Elano a otro a cuál de las dos víctimas el acusado admite que esa vara de creación tocarle el acusado admite que se abalanzó sobre él en un bar en pleno día le dijo que esa noche tenía que acostarse con él materia hay que indagar saber cuál es el un poco en el contexto de la noticia y bueno es que no sabemos destacar muchas cosas que no sabemos cómo se La Voz de Galicia La Voz de Galicia esto es buenísimo entonces bueno mira voy a ver primero su título para que tenga sentido porque sino es completamente absurdo es un joven acusado de autoproclamarse rey de su pueblo pide perdón y evita así su expulsión de Galicia

Voz 3 13:23 vale bueno estamos hablando de Jeremías Marull que es de de de etnia gitana que bueno entre entre la organización social los gitanos pues tuvo la osadía de decir que no que él era Rey tal claro en en los clanes pues fue una afrenta total que amenazaron con expulsarle como pido disculpas dijo

Voz 0798 13:40 lo siento me equivoqué no volverá

Voz 4 13:42 el calendario

Voz 2 13:45 el Gobierno también que hasta luego a vivir