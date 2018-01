CÓMICOS ANIMADOS

Voz 1 00:00 no no no

Voz 2 00:17 yo tengo sentimientos eh a veces eh

Voz 1487 00:20 algunos se creen que los que nos dedicamos a la

Voz 3 00:22 por eso no tenemos sentimientos pero somos sentimientos

Voz 1487 00:25 tenemos seres humanos

Voz 4 00:29 a vivir que son dos días Javier del Pino seres humanos conciertos en tiene Antonio Castelo qué tal Antonio como ellos solos a que sea autónomo Llum Barrera

Voz 5 00:58 yo soy autónoma y estoy bastante bien a pesar de todo

Voz 4 01:01 en Radio Valencia Pedro qué tal Pedro buenos días soy un ser humano conciertos IVAs élite vemos por televisión ante una mesa en la que en cualquier momento te pondrás a bailar espero que lo haga cómo va la coronilla sabéis que esta cámara siempre me iba actualmente para tienes cenital es frontal está Anita

Voz 5 01:16 tapan los cascos es una fallera observa

Voz 4 01:19 si va creciendo eso seres humanos conciertos sentimiento ya lo habéis visto a lo mejor algún cartel es una de

Voz 0874 01:24 exclusión Netflix para promocionar la cuarta temporada de

Voz 4 01:27 admiro con lemas que fue antes la realidad Op Black Mirror después Rajoy ante exacto en que aparecen

Voz 0874 01:34 Mon inmaduro de alguna manera los dos muy vinculadas con Rajoy

Voz 5 01:38 ya está bien no soy de mono este Netflix ya había no ven más de veinticinco años de carrera y todavía no estoy en Netflix esto

Voz 4 01:45 es lo que tiene ya tiene su especial en Netflix muy guay

Voz 0210 01:48 voy me tengo que era Black Mirror que es cuando tienes la tele apagada ese espejo que hace la tele Negra ese es el plan

Voz 5 01:54 pero si no da miedo yo la puedo ver

Voz 1704 01:57 la tele llevo el móvil que es ese momento de fruta vergüenza cuando estás haciendo algo en el móvil que no

Voz 4 02:01 que tú te ves reflejado dices nos de este ya no tengo edad me has yo no tengo tele tú estás en TV3 ahora

Voz 5 02:09 sí sí estamos ahí todos los domingos por la noche que trabajar Db3 están están que no están de P3 es que son independentistas

Voz 1704 02:21 claro claro

Voz 6 02:23 la pareja hablarles director así buenas tardes por el trabajo que investigará por porque Javi investiga si te vea avispado hay que escuchar las conversaciones en el bar

Voz 4 02:34 tú estás estas insultaron en apunta sí señor en televisión Valencià en la que sí voy a hacer cositas

Voz 0210 02:42 de Pedro ya sabes no pueden hacer todo el marketing que quieran pero mi madre hasta que se van a las Canal no para

Voz 1704 02:50 y aquí aquí nos han obligado a todos a cambiar el nombre de su todo el todo el mundo tiene llamar Mònica Oltra ahora todo todo el paro eso somos Monica Oltra

Voz 0874 03:14 bueno pues ya que dos de nuestros analistas hoy valencianos Pedro Antonio vamos a empezar por la cada vez menos supuesta financiación ilegal por aquí

Voz 4 03:22 hablar supuesta fui tienen algo

Voz 0874 03:25 si los protagonistas de la semana pasada fueron Correa y El Bigotes esta semana ha hablado el mismísimo Cannes en varios medios de comunicación para contrarrestar el do de pecho de Ricardo Costa en el juicio del que hablábamos la semana pasada lo que recordamos lo que lo que le gusta apuesta cantar y bailar

Voz 8 03:39 el Partido Popular o en el Partido Popular la fiesta

Voz 4 03:43 acabaron fiesta de cosas

Voz 0874 03:46 hay siempre en invitado principal muy bien vestido con el que sin embargo parece que no acaba de ponerse de acuerdo donde Costa dice

Voz 4 03:53 sí es cierto

Voz 2 03:55 y ahora con dinero negro los actos de la campaña

Voz 9 03:59 electoral Camps responde yo niego la financiación ilegal del Partido Popular evidentemente lo que está pasando estos días dicen lo contrario pero yo niego esa financiación cuál de los dos no dice nada

Voz 1704 04:10 evidentemente es mentira pero bueno yo tengo que darlo todo el rato si yo solo

Voz 4 04:15 diré que dicen que el pelo así que es probable que Camps haya matado a Kenny de Camps se educó como

Voz 0210 04:21 Nos educó con el padre Ángel de mi colegio de los jesuitas de Valencia

Voz 10 04:25 ya no puede estar bien no podemos usar bien nos

Voz 0210 04:30 en lo que has tenido

Voz 1704 04:33 sale diferentes eso

Voz 4 04:35 lo Kings seguro en una entrevista

Voz 0874 04:38 con Camps en la que él había muchas cosas que le molestaban pero una no se podía tocar el tema de los fuegos artificiales que se gastaron ustedes no

Voz 1704 04:46 los fuegos una todo eso en valenciano la religión es una religión los Juegos

Voz 5 04:52 es que el otro día estuve la plaza del Ayuntamiento tuvo lo hay en Valencia y estuve en la plaza de dije mira aquí aquí viví yo mi primera y última mascletà me dicen que tienes que volver

Voz 1704 05:02 yo te digo una cosa un poco todos los explotan y todo eso tiene un punto

Voz 0210 05:06 lo que que es que es saque en sí mismos una burrada el el otro día un colega mío unos mejores tenistas de la Comunidad Valenciana perdió el setenta por ciento Audición una mascletá

Voz 1704 05:16 los aunque los hackers yo te digo una cosa no tenéis suerte de que no suelten ningún chiste bueno nunca porque yo tengo una mascletá preparada aquí en Radio Valencia si tira uno sale una traca eh expresarla claro está que en el estudio lo que está claro es que

Voz 0874 05:32 que Costa y Camps son dos personas una de ellas miente

Voz 0210 05:36 no a escuchar más a ver si por la inflexión de la voz

Voz 0874 05:38 descubrir a quién miente dice Camps porque es

Voz 9 05:41 posible que nadie puede decir en concreto nunca

Voz 4 05:43 nada de mí jamás nadie nos más el padre Ángel

Voz 0874 05:48 a ver cosas las decisiones más

Voz 11 05:51 importantes en esa campaña las tomaba el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana el señor Camps

Voz 0210 05:58 yo yo como valenciano los lo digo me avergüenzo de Costa que es es un rajado allí en estos momentos hay que aguantar y seguir diciendo que sí que es un mierdas es un chivato hoy y hay que aguantar el tirón como valenciano no me representa

Voz 4 06:12 has te plantas por favor

Voz 0210 06:15 cuando estás ahí hay que aguantar oye también te digo una cosa

Voz 1704 06:18 sí no hay dos personas a las que están

Voz 4 06:20 en metido en este fregado les ha sentado especialmente bien a nivel estético uno Ricardo Costa que se ha puesto un pelo canoso muy interesante y Correa que ahora mismo es productor de Giner erótico en italiano la pinta

Voz 5 06:32 ya no tiene los labios así como rositas antes siempre parecían canas y Ricardo

Voz 1704 06:37 y como Rosita y nadie lo hice al rojo

Voz 0210 06:40 si te los vídeos antiguos Ricardo Costa fue la persona que yo tengo que el PP es irreal vamos que puso de moda el cuello oye blanqueo cuello los cuellos de camisa abierta en la italianos pero italiano hasta el absurdo esa que casi llegaban a ser un cuello Mao

Voz 5 06:55 porque si lo hace ver que tiene un cuello como de gimnasio muy

Voz 0210 06:57 hija o consta una cosa para Ricardo Ricardo si te invitan esta semana ir en barco deben con nosotros hablamos

Voz 1704 07:04 la Albufera no vayas no vaya vaya

Voz 0210 07:07 no te dicen pasa por aquí has visto el talento de Mister Ripley no te suba a la marca con nadie bueno el Costa hablaba de los dos sopranos Siero venga al barco atemporal no la llenaba de decisión es importante saber cuáles

Voz 0874 07:23 pero

Voz 11 07:23 que el presidente Camps solicitada a unas complementos y fuegos artificiales por ejemplo un animador por ejemplo que una banda de música

Voz 1704 07:34 sí día de campaña a favor Paco Paquito Chocolatero si falla en una campaña electoral en Valencia y no no vota nadie con gente yo ocho animadora yo nunca he cobrado tanto como para mí

Voz 4 07:46 pero en esas fiestas no me extraña que Rajoy lo que decía banco

Voz 12 07:50 estamos contigo claro que sí como siempre y la historia será aún

Voz 1704 07:54 la historia feliz

Voz 12 07:57 esa mayoría se van a llevar una

Voz 1704 07:59 enorme alegría pararme justo

Voz 4 08:02 pesos

Voz 1704 08:04 es una crueldad infinita que no tienen razón ni corazón y ahí ahí fuegos artificiales es que muy mal

Voz 0210 08:12 sí

Voz 1704 08:15 ahí Ximo halal que Rajoy te alaba claro implicado hay en cosas feas

Voz 4 08:20 te vas a la cárcel esto que decía que decía

Voz 0874 08:22 Camps el ex número uno y ex número dos del PP valenciano es encontraban recientemente yo he hablado con Costa hace

Voz 13 08:29 como un mes en ningún momento contó

Voz 4 08:31 nada de lo que está contando hoy hace un mes a Costa Rica

Voz 1704 08:35 pensado en esta costa vamos a pasarlo

Voz 4 08:38 a ver

Voz 11 08:39 mi arrepentimiento y pedir perdón especialmente a la sociedad española y valenciana

Voz 0874 08:45 Costa indicado

Voz 9 08:47 es triste que el derecho a la defensa incluya la obligación

Voz 4 08:52 esto es que estamos hablando equidad es un momento muy difícil para los valencianos porque los queremos a las dos esto es como alguien quién es más animal

Voz 0210 08:59 se les ve compungido y que a una persona

Voz 4 09:01 en ahora sí la verdad es que a estas alturas de suficiente

Voz 1704 09:04 Costa Cruceros es el mismo que el mismo ha consta Luceros lo digo por costarle el turco no acaba así pues valenciana que consta escucha hay es el capitán que está ya en la orilla mirarle

Voz 4 09:20 el problema que tiene Francisco Camps es que cada vez que él dice

Voz 9 09:24 ningún empresario podrá decir nunca jamás creí recibido ninguna indicación o propuesta o señal para hacer ningún tipo de aportación de una manera u otras que dice a llega alguien como él

Voz 0874 09:38 ex presidente de la Asociación de Constructores de Castellón Vicente monzones dice

Voz 14 09:42 sí bueno a través de terceros nunca vieron directamente nos estuvieron excesiva confianza con los empresarios

Voz 0210 09:49 Amparo por excesiva e este hombre de una confianza siendo el de la Asociación de Constructores tampoco debería decir nada porque mira que Castellón sea construido cada cosa allí que reparte a diestro y siniestro aunque ya ves no es que los en las universidades las facultades arquitecturas estudia como el peor sitio construido Europa Ronid eso lo sabíais eso no es una broma Pepa Bueno sí

Voz 0874 10:09 como según él funcionaban las cosas como si no pagaba comisiones no tenías adjudicaciones estabas muerto como empresario vamos menos hablo de algo que en un futuro quizás estudió en los colegios experta del Diccionario corrupto español español corrupto que bonito

Voz 14 10:21 cuyo importe no otros trescientos treinta poción no sale denominado a piensa

Voz 1704 10:27 hijo Medina vemos nosotros fecha

Voz 0210 10:32 que bueno dicha Connection cuando lavaban con las pizzerías todo el dinero de la mafia

Voz 1704 10:35 la ficha cuando está bien es la ficha cuatro por ciento me encanta

Voz 0874 10:38 serán modificaciones falsas de proyectos otros términos del Diccionario

Voz 14 10:42 realmente a los empresarios normales vamos a decir pues hemos vivido una situación de nada politización de la economía de constructor

Voz 4 10:53 está claro

Voz 1704 10:55 siempre hay que dejar de ver seis extranjeras por favor que bueno el médico de familia todo era bondad están dejando huérfanos a los de Cataluña que era sólo el tres por ciento

Voz 4 11:06 lo que estos quieren parecer Los Soprano y son más bien Los Serrano Un poco porque sí no en todos estos años

Voz 0874 11:11 que dimitió a todos nos preguntamos qué estaría haciendo a Paco Camps me siento muy a gusto llevo ya unos cuantos años trabajando como

Voz 9 11:21 ex presidente de la Generalitat a otra cosa es que haya gente en la Comunidad Valenciana de que querría que dimitiese de todo hasta de la ciudadanía

Voz 1704 11:29 de momento se trabaja el expresidente

Voz 0874 11:31 sabes cosa verse las corcho han pedido y votado su dimisión pero como no es vinculante Camps ha declinado la oferta prefiere seguir cobrando un sueldo públicamente por ser ex presidente todos los ex presidentes valencianos

Voz 4 11:42 normal que se sienta muy raro pero no trabajan no digo yo porque yo no sé si se reúnen creo que se reúnen una vez que sí son asesores cobran una dieta porque yo no

Voz 0210 11:51 nosotros aquí no me temo mucho con Valencia pero esta gente no representan nada en realidad queda claro que

Voz 0874 11:57 qué mensaje recibido en este impasse Antonio que no ninguna

Voz 1704 11:59 espero que lo que veces en Twitter te lo juro que lo que realmente me ha salido esta gente a ver que nosotros hacemos broma pero esto esto es un desastre es que la gente saca la cartera para pagarte

Voz 4 12:14 Dios es redondo si Jolín y emprendedores y que hay gente de valores hombre mirar sí también lo es que yo soy militante Alianza Popular soy militante del Partido Popular con carnet o sin carnet siempre billetes en el Partido Popular de España se llame como se llame espero que sigue llamándose Partido Popular en el futuro pero sí porque te gustan los llamarse en breve

Voz 0874 12:38 lógicamente se les ha preguntado a varios miembros del Gobierno su opinión sobre lo que se escucha sobre la financiación ilegal de su partido en Valencia la mayoría dicen que eso es queda muy lejos igual que nos queda lejos ahora mismo pero Aznar a nosotros no pues no muy lejos la verdad está bastante cerca estamos viendo una hora y media de lo que está pasando Master que está el juicio Montoro sentenció el ministro no tengo ni idea no les interesa otra cosa

Voz 4 13:01 podría haber dicho hablemos de hoteles que hubiera sido también

Voz 0210 13:04 tiene una habilidad bestial de que el foco de los temas eso yo creo que es una cosa que el PP lo maneja increíble yo sé muy bien el foco de los temas está donde yo lo diga yo eso es una calidad increíble que hacen los más

Voz 0874 13:14 no lo pongo yo no no que ustedes de corrupción ya impugnó ante el Constitucional

Voz 0210 13:18 sí es verdad que lo hacen lo lo que hacen cuando te si cuando te van a hacer un juego te están haciendo miraron sitio para hacerlo pero pero

Voz 1704 13:23 a hacer eso la atención de la atención

Voz 0874 13:28 bueno pocos ministros hay que sean más claros hablando que su presidente Montoro siempre es uno de ellos lo demostró esta semana en una frase que debería transcribir se visera incluida en los libros de comunicación política seguramente cuando recriminaba ciudadanos que ahora no les apoyen con los presupuestos les dijo alto y claro esto

Voz 15 13:47 habla uno y a uno le parece bien y el otro desde el otro oiga ya ha dicho usted que yo no he dicho

Voz 16 13:52 ya ya estamos esencial como no se ha habido una escuchaba voces al otro

Voz 1704 13:59 cómo puede ser el final lo diga diga No hija no

Voz 15 14:06 acabe el en la me parece bien parece más ganas desde el otro oiga qué ha dicho usted ha dicho

Voz 16 14:11 no estamos hacia no se escucha al otro

Voz 1704 14:19 lo contamos triste de Angola

Voz 2 14:29 entendible un apartado

Voz 0874 14:32 si hay algo que me sorprende que quizá vosotros podíais aclarar cada cierto tiempo Mariano Rajoy acude a una entrevista en Onda Cero con cardos así con el sí escaldado un poco no con material para cuatro tertulia de cómicos si no se porque lo sigue haciendo

Voz 1704 14:46 yo creo que quería el programa de la Gemio él yo estaba estaba

Voz 5 14:49 ahí ahí pero yo no sé qué pues su silencio particular Alsina

Voz 4 14:53 Mariano no su confesor son dos Aves Marías y el programa de

Voz 5 14:57 exacto dice Mariano te toca ya cada seis meses tienes que pasar

Voz 4 15:00 María Hablar por hablar un mensaje un mensaje al presidente que le queremos

Voz 0874 15:05 mandar desde aquí Rajoy Mariano sino escuchas es mejor que venga a los cómicos directamente

Voz 17 15:10 lo mejor que tienen prevista en ellos si mete la pata

Voz 0874 15:12 si la meterá seguramente siempre puedes excusarse diciendo que estabas es poco en consonancia con un espacio

Voz 4 15:17 mort traigo incluso a este problema pero contigo si Diego da igual porque es con lo cual anima si tal Castelo no sé te lo tienes ganado yo sí lo único que Javier te iba a preguntar cuánto ganan

Voz 1704 15:29 bueno son al final si eso llegara

Voz 4 15:32 se ve os imagináis ver en persona una gran frase de Rajoy que te diga en persona la del plato pero lo que yo haría yo me enamora

Voz 1704 15:38 pelos de punta

Voz 0874 15:41 el valor a esa propuesta que lo hemos hecho vamos a sacarle punta a lo que les soltó al SIMO primero

Voz 1487 15:47 cuando uno es presidente del Gobierno tiene que ser muy consciente de que su objeto de críticas comentarios incluso algún elogio

Voz 1704 15:55 eh se había dormido poco

Voz 0874 15:59 que había partido el día antes no estaba pidiendo un poco de cariño después elogio y la crítica al presidente del Gobierno se le pidió una valoración sube la brecha salarial entre hombres y mujeres

Voz 1487 16:09 no nos metamos en eso demos pasos en la buena dirección

Voz 4 16:13 claro que sí porque se ha visto

Voz 0210 16:15 me parece gravísima se me parece gravísimo es una gira

Voz 5 16:18 balones fuera con una seguridad hablar

Voz 0210 16:20 con todo el feminismo hoy del feminismo bien entendida hablando la igualdad hablando de igualdad hay dura esto es una cosa que no que no está tan claro del Gobierno en este momento el primero de comunicación alguien

Voz 0874 16:31 Quevedo tenía que haber hecho señor presidente aproveche cualquier oportunidad para decir que usted favorable al movimiento That's

Voz 5 16:37 no pero es lo que decía esta mañana Cristina Pardo no un ratito que que que es que te da buenos asesores de

Voz 1704 16:43 pero pero si luego decir bueno

Voz 0210 16:48 no nos metamos en esto pero si estoy estamos metidos eh aquí

Voz 1704 16:50 desde del mundo ya va si es que el mundo entero está pasando por encima del mundo

Voz 0874 16:54 sea que de todas maneras claro ahora que lo pienso igual igual Él no es consciente de esto porque tampoco se lo cuentan y a lo mejor yo no creo en el marcando sale eso sí

Voz 0210 17:02 melena canosa a un pequeño lapsus por Lass

Voz 0874 17:06 en operaciones policiales del uno de octubre

Voz 1487 17:08 las acciones policiales pues francamente operativos no sé no sé os también esta interior bueno pero fue ministro del interior pero eso me permite pues a lo mejor tener más conocimiento que otros que lo tienen por vía de la ciencia infusa como si no pero fin era mujer de vergüenza esto

Voz 0210 17:27 a ver si nos han dejado decir pero cuando lo anterior no estamos los catalanes la verdad es sencilla claro Cataluña no tenía otros marrones

Voz 5 17:35 pero Cataluña le está dando veinte años más de Gobierno

Voz 0874 17:38 temas de actualidad la corrupción en la que está implicada su partido

Voz 1487 17:41 yo no sabía nada de todo eso que me está contando usted estaré a lo que digan los tribunales y quiero decir que lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho y que todas las personas que están en este momento en los tribunales pues ya no están en el Partido Popular creado

Voz 0874 17:57 una agua que yo matiz algunos sino que bueno

Voz 0210 17:59 no a Higuaín

Voz 1704 18:02 es la misma que yo ahora cuando tengo un marrón siempre pienso rápido piensa que haría Rajoy

Voz 4 18:07 lo es decir eso eso

Voz 0874 18:09 está contando usted o es todo lo que usted me habla

Voz 0210 18:11 como un circunloquio cuya ajena me hago una cosa exacto que rematar cada frase con Costa chivato

Voz 1704 18:18 a miles Make Costa Cruceros Costa chubascos o cada vez que diga

Voz 0874 18:24 esas personas que ya no están en el partido

Voz 1487 18:26 ante no sé si probablemente sí

Voz 1704 18:29 sí sí estamos de Barry White que está poniendo a Rajoy me está ganando quién por la mañana Rodrigo Rato

Voz 0874 18:34 quién es ese Rajoy no saben nada de nada ni siquiera tenía claro lo que iba a inaugurar en Castellón

Voz 8 18:42 los cuatro mil setecientos

Voz 4 18:45 a diario

Voz 1704 18:48 detrás entera es que es que se inventaba estando estaba bienvenido graves que no estaba leí El han leído AVE en el papel iniciar vallado ha dicho adiós adiós la palabra me la Sevilla levantaron

Voz 0874 19:09 el Castellón a la que comentabamos ha pasado esa fiesta a la que invitaron por error a Rita Barberá suele que el lapsus del presidente

Voz 4 19:17 pero debido al cansancio no señores queridos amigos esta mañana he hecho bastantes cosas

Voz 1704 19:27 has hecho caca cuando me levantaba adiós bueno que está mirando desde las ocho quemar

Voz 4 19:32 hay una cosa que ha hecho por ejemplo pues ha estado se dice que ha gobernado esta media hora qué está pasando deprisa voy a contar corruptos

Voz 1487 19:39 además de siete ocho diez quince o veinte personas que se han visto involucradas en esos temas en el Partido Popular hay casi setecientos mil militantes seiscientos noventa y ocho mil probablemente en su vida hayan tenido más que comportamientos honrados y decentes

Voz 4 19:54 a ver si se hace cientos mil me lo sé

Voz 1704 19:57 son veinte veinte mil son Baigorri están cayendo como moscas oye pues no está mal que creo letras él no andará por ahí unos dos mil tres mil son dos mil tres mil entre quince mil si besarle yo a mi ancestrales que Rajoy mantiene siempre la moral muy alta

Voz 1487 20:15 por tanto si yo no me sentía era apreciado figure se los demás que pregúntele al señor Rivera o al señor Sánchez al señor Iglesias eso ya estaría

Voz 4 20:26 en la indigencia yo no quiero que estén creo que estamos todos razonado pasando desde aquí eh pero abundan otros que son más odiados que yo incluso incluso yo creo que este señor venía un affaire lo creo

Voz 5 20:39 qué autoestima más alta yo quiero desayunar lo que yo yo que hacer cosas como

Voz 0210 20:43 tiene mucho de cuando cuando te metes en el mundo empresarial que hay unos máximas que siempre tirar p'alante osea si si todo se mantiene todo sí sí

Voz 0874 20:51 me pasa algo además muy parecido yo creo como el mundo empresarial perros guías de gente que te da la razón

Voz 4 20:55 claro es que él cree que lo hace todo bien porque la gente les dice que bueno eres libre mientras todo no se echa a pesar de la

Voz 0210 21:00 presión todo siga todos se mantendrán todo si luego en la selección que que trata que de ratificó

Voz 0874 21:05 bueno para saber si el nivel de aceptación que supone Rajoy es cierto hemos acudido un estudio que realizó Spaces que es una compañía que ofrece espacios de trabajo para startups y tiene que ver con lo que estamos hablando escucha Philippe Jiménez es de country manager de Spaces en España cómo estás Philippe buenos días días el estudio iba encaminado a saber con qué político español la gente de este país preferiría montar un negocio que es una manera de saber cuál sería tu intención de voto si de ello dependiera el futuro de tu empresa no cuál fue el resultado

Voz 1966 21:35 el resultado fue que en la mayoría de los secuestraron unos treinta y cuatro por ciento elegiría entre trabajar con Albert Rivera he un veintidós con Pablo Iglesias Grecia dieciocho por ciento con Pedro Sánchez y Mariano Rajoy en cuarta posición con Kiril por ciento

Voz 0874 21:52 oye no quedan varios días

Voz 4 21:55 verdad y con un once por ciento uno que gente efectivamente yo no creo que la gente se en fin

Voz 0210 22:02 tú has pasta eh un veintidós por ciento rogaría cobra entonces tardía velando Albert Rivera

Voz 0874 22:07 entonces desfile

Voz 4 22:09 efectivamente se les da a elegir entre esos nombres sólo se elegían los encuestados

Voz 1966 22:15 no había únicamente estos cincos nombres

Voz 5 22:18 es que también está un poco dirigido o no el tema

Voz 0874 22:22 pero os ha sorprendido a vosotros este resultado

Voz 1966 22:26 bueno aquí nosotros no entramos en cuestiones políticas yo creo que los cinco pensé bueno pues tienen cada uno subirse sus ventajas según el negocio de cada uno bueno pues que la la la SER también ha contado

Voz 0210 22:43 tú qué es legal lugar no contaría con Albert Rivera por ejemplo

Voz 1966 22:48 pues seguramente algo que sí ha vinculado con un tema jurídico y financiero porque es su crono impone también impuesto a cada uno de los cinco tienen tienen sus virtudes eh

Voz 4 23:01 no entiendo

Voz 0874 23:03 hay aparte de este resultado que no es tan anecdótico porque en parte coincide con resultados de encuestas recientes sobre intención de voto puesto estudia también hablaba de de lo que más preocupa a futuros empresarios españoles que es lo que más preocupa Philippe

Voz 1966 23:17 sí efectivamente Space insisto esta encuesta en colectivo de unos mil mil personas portugués de Vitoria español dice Clemente lo que destaca es que los emprendedores pues se necesitan bueno estar inquieto por la falta de apoyos falta de financiación ir pues los impuestos que que deben enfrentar afrontar cuando inicie en una actividad la la la la la vaca de la encuesta

Voz 0210 23:41 en Filippi no se podía decir ninguno ninguno la verdad yo no contaría bueno no me asocie con nadie que no puedo meterlo a plazo fijo

Voz 1966 23:49 entre las mil personas que es BIC interrogó la la verdad es que no no sabemos cuál es el el bono el porcentaje de votos en blanco

Voz 4 23:58 claro pero bueno tuvimos que sacar esto

Voz 1966 24:00 esto todo muy sí

Voz 0874 24:03 qué atisbo de Felipe cuatro de cada cinco españoles confiesa haber pensado alguna vez en crear su propio negocio pero luego ha echado para atrás porque era muy complicado

Voz 1966 24:12 efectivamente se eso eso creo que es el problema principal en España es que tenemos gente cada vez más dinámica hay un cambio muy importante una revolución cultural en cuanto al espacio trabajo flexible yo también cuento pues lo el sentimiento de los de los españoles en cuanto él referente al al trabajo hemos pasado de una juventud y muchos españoles que bueno porque querían ser funcionario Nos ya hemos pasado pues al lado totalmente inverso que lanzarse una actividad quieren correr riesgo y abrir su propio negocio

Voz 4 24:47 claro tiro tienen problemas de financiación

Voz 1966 24:50 hay muy pocas ayudas y muy poco primus in muchos impuestos

Voz 18 24:54 es que aquí es un lío había cualquiera es un lío abrirlo hijos otro lío cerrarlo una empresa esas te sigues pagando cuatro años es que es complicadísimo no puedo decir venga lo pruebo este año ya el año que viene no no no es que te mereces

Voz 1966 25:07 lío de riesgo y bueno lo bueno lo malo es que muchos de los pero emprendedores dinámicos españoles pues para bien sus negocios en otros países donde hay más ayuda

Voz 5 25:20 para eso usted hablando para hacer tal vez Rivera que eso siempre creo que no yo diría que estáis ahí hay que irse andorrana veis por eso la gente se lo criticamos

Voz 0874 25:27 sí para facilitarlo con nuestro servicio de Spaces que esos es básicamente supongo hombre lugares donde hacer negocios contactos trabajar no

Voz 1966 25:36 sí son espacios de trabajo flexibles dinámicos totalmente amueblar estampados con gran diseño de fomenta la creatividad la innovación y sobre todo el contacto y la interacción entre es porque se Nahles ir qué hacemos pues es es crear una una comunidad un ecosistema en los que los profesionales pueden trabajar conjuntamente

Voz 0210 25:55 Cilic tal corría también estáis oculto lo demandar cohetes a Marte no Spaces con Eloy comer lo más

Voz 1966 26:02 aún no pero tenemos Spacey tiene unos doscientos centros de negocios se del mundo con una tila con una un programa de expansión muy importante llegaremos a más de trescientos le levantaron están en Madrid si abrimos un nuevo centro de Spacey sin Atocha invito todos nuestros oyentes a personarse a visitarlo porque es es único en España tenemos otro en en Río colindante con el con él en el centro el de Madrid y luego otro en la envidiosa arroba en Barcelona se de memoria

Voz 4 26:37 sí es verdad no nos gusta más el Enterría Philippe Jiménez que se country manager de Spaces en España gracias Philippe un abrazo y suerte gracias seguro que escuchaste al director y por muchos años por supuesto de la DGT esta semana decidió dar explicaciones del colapso de la penséis reacción posterior con la empresa

Voz 0874 27:01 sociales era culpa de los conductores

Voz 4 27:04 más explicaciones dio un par de consejillos dos cosa que lo puedo hacer pues

Voz 19 27:08 tiene uno dos Copa hace más que es inviable

Voz 20 27:10 que es conducir o escribir en redes sociales

Voz 4 27:14 o sea que habla que aquí no dirige una operación de descarte os rueda de prensa

Voz 0210 27:19 que va a empezar a contar un chiste doce estos son los mares

Voz 19 27:23 ya en en el consejo le voy a dar un consejo si usted me lo admite jamás escriban nada en las redes sociales cuando esté indignado cabreados o dolidos jamás es más tan hasta diez

Voz 0210 27:34 la naranja por la mañana por la tarde claro

Voz 0874 27:37 si no es por él al menos es bueno pues hacerlo chuches no

Voz 19 27:42 Decía Churchill que había comprobado que tragarse sus propias palabras había resultado ser una dieta muy saludable yo comparto la opinión de Churchill de la

Voz 0874 27:52 de esta parte está bien por lo menos un político lo que me he equivocado

Voz 1704 27:55 te pilla Churchill te has hace estar ahí manejando en cuestión

Voz 0874 27:59 sólo una cosa más el empresario Miguel Angel Tamarit presidentes de la asociación de empresas fabricantes y servicios de Córdoba hablando de lo injusto que es Córdoba cuando se clasifica como la segunda provincia Empar de Andalucía el dice que bueno vale pues la segunda en paro pero que hay otras provincias peores peor sería ser la primera no

Voz 21 28:19 Córdoba dentro de Andalucía la segunda provincia con más paro de puede Cavia lo sabremos no hay hay la fama de de de del trabajador de la de las navieras que había allí histórica de las Astillero donde con el mono de trabajo estaba pescando donde el puente Carranza no sea Arcadi complicado muy gracioso al aceptó conocemos gente de caben pero realmente Córdoba no tiene efectos no tipo en colocar tenemos fama de más seriedad

Voz 1704 28:49 no se yo que entre ellos también un consejos vas que Gregorio Serrano dijo que no te sientes una rueda de prensa comentaba un salón de tu casa

Voz 4 28:58 Carmen te digo que lo ha hecho muy bien porque ya están empezado a los carnavales esto lo hace un me hace un mes le caen siete posa de Córdoba hace una chirigota la demanda ha nacido por cierto ya

Voz 0874 29:08 con este nuevo grupo musical lo componen los hijos sobrinos de Federico Trillo ya sabéis veinte ex ministro que gestiona el accidente del Yak cuarenta y dos y el grupo en cuestión como nombre escogido Modo Avión

Voz 4 29:22 qué bien veis aguardar unos minutos de silencio se vamos a ponernos en modo avión no tres

Voz 15 29:34 habla uno y a unos me parece bien ya lo otro me parece más entonces

Voz 16 29:37 el otro día al que ha dicho usted que yo no he dicho ya estamos hacia pues no se escuchaba evacuados al otro relación Dana hace nada

Voz 2 30:18 el Valencia con Pedro

Voz 4 30:19 Aznar

Voz 0874 30:20 pero muchas veces en esta tertulia hemos invitado a españoles que trabajan muy lejos en el terreno de la animación y de los efectos especiales en alguna de las grandes series que todos seguimos alguno de las grandes películas que todos admiramos o a las que hemos llevado a nuestras hijas en nuestro caso lo que te gustaría ser personaje de dibujos animados mimo

Voz 4 30:37 encantarían porque me trago en español y en inglés

Voz 10 30:40 que me trago tantos dibujos en mi vida yo te pega tanto ser actriz de doblaje

Voz 0210 30:47 no te dibujos y cosas que tengo una imagen que mejor no verlo pero para entonces aportó está no he doblado la tercera temporada de Ricky Martín Bueno puesto voces en cosas muy Bertín contestador automático sí

Voz 5 31:00 espero rendir un buen diseño de Palma encantamiento

Voz 0874 31:02 los profesionales de la animación yo una promesa que está trabajando también son José Antonio Rodríguez Borja Montoro y Alexis Rivas cómo estáis compañeros gracias por venir o la bruja hola porque tal yo casi os pediría que cada uno de vosotros presente a otro por ejemplo hablarme de voto

Voz 4 31:17 Borja bueno pues mira Borja es un profesional que lleva trabajando desde hace

Voz 9 31:25 bueno bueno es un abogado que trabaja bueno hay un abogado no

Voz 17 31:28 eso es cierto que aquí él es abogado yo soy químico

Voz 22 31:32 en fin químico un abogado dedicándose a la animación no

Voz 17 31:34 o al revés no que si alguien que quiere cárcel animación estudiando Química eso estoy

Voz 5 31:38 la carrera sería antes eh esto siempre

Voz 17 31:41 yo cuando no había carreras con la que está estudiando Álex no pues Borja es bueno yo creo que él mismo se definiría como dibujante no ha sido animador en para Disney han Disney París en en muchas de esas películas no de la segunda gran época dorada

Voz 23 31:57 aquí no hay personajes que seguramente todos los oyentes conocen ha diseñado personajes pues yo creo que para todos los grandes estudios no Borja y esa es trabajar en que finalmente el más difícil de encontrar la película de que lo haya de trabas

Voz 4 32:09 es un mercenario de la animación nada

Voz 22 32:11 poco a sí sí sí sí trabajo ahora sobre todo y estoy en los estudios de Ilion que además como sabéis escasa con Madre de la Universidad de la donde además imparto enseñanza los alumnos pasan también por el estudio de hacer sus prácticas Emilio etcétera yo ahora mismo trabajo sobre todo con Ilion pero al mismo tiempo no ha querido dejar otros clientes porque ahora me viene un poco coordine con iluminada

Voz 0874 32:38 para esos padres que están a punto de su envidia a sus hijos no sé qué película de Disney pueden encontrar un dibujo hecho por otro Police mola la así aquí

Voz 1704 32:47 ha hecho pues tengo las tengo mi hija ahora tú tú para mí Haaretz Michael ya

Voz 17 32:53 son

Voz 4 32:54 qué pasa si por ejemplo vivo sin si no te digo en plan ídolo no

Voz 1704 33:00 se sabe bayana el derecho del revés en inglés en portugués en checo

Voz 5 33:04 José Luis claro porque ya está en esa edad que diferencia lo que es de niñas y lo que es de niños

Voz 23 33:08 esta esto Aldo estoy estoy bien ahora salir muy divertida siempre raudos va ser el enfermo dejando no que se estrena ahora dándolo trabajillo ahí trabajó Sergio hizo las cosas pero ahí me trabajillo unos José Antonio Planas activaban por ejemplo

Voz 4 33:24 sé yo trabajé trabaje Straw

Voz 17 33:27 en producción durante muchos años el director de producción de Planet cincuenta y uno lo he estado trabajando en el estudio de Sergio Pablos en España estudios que Sergio es que a veces uno no somos en animación son No somos menos de venderlo que hacemos que de meternos ahí a hacerlo no pero poca gente sabe por ejemplo que Grume villano favorito es un proyecto español la idea es una idea original de fábrica que que es el creador ahora Small Food que es estrenada por parte de Guardans dentro de poco también es una idea que que desarrolló Sergio y que y que luego ha hecho ha hecho guardan había restado trabajando en Madrid dirigiendo una película maravillosa que se llama Klaus que que para Félix que que se estrenará en hay que vosotros sabéis y inventado lo dicho es amarillos

Voz 1704 34:17 mí no

Voz 22 34:18 los mineros alimentaron ya los de invento Derrick guión en Francia porque compraron el producto iluminadísima Magaz que entonces era universal al producto dice hicieron oye yo te ha bajado la tercera parte de para ellos directamente no conserje Javier si me permites ese yo tengo que

Voz 4 34:34 ya que tengo aquí ese momento pan ahora mismo tu esto no

Voz 1704 34:37 momentos más que momentos Banes oye chicos

Voz 0874 34:39 hay muchísimas gracias

Voz 24 34:42 la cooperando yo no me quiero ducha no perdernos

Voz 4 34:46 a echar o quiero leer lo simplemente quiero estar solo una hora yo enchufe alguna de vuestras obras de arte y joder qué bien nos oye el más importante sale exacto que la clave de esto

Voz 0874 35:00 es que como decimos yo he tenido la inmensa porque teníamos la inmensa fortuna de tener unos unos estudios de producción vinculados a una universidad que en la que se imparte clase de animación y juegos este chaval que está aquí Alex se bajaron de tronos la verdad es que sí he tenido la suerte de por qué no no no no

Voz 4 35:19 no hay mejor manera primera frase

Voz 1704 35:21 lo importante es trabajar para luego te pones

Voz 5 35:27 es que como se sale mucho desnudos

Voz 1704 35:29 en que obligan a de un tema yo no te pones desnudo

Voz 4 35:37 que te encargan Alex pues

Voz 25 35:39 básicamente yo estoy en el en el área de las

Voz 1704 35:42 de hecho

Voz 4 35:46 pero siendo tan texto

Voz 1704 35:48 Dalí sopetón estar no de momento no

Voz 25 35:51 no conozco casos pero ojo no tiene mucho sí pero en mi caso pues yo me encargo del área de efectos visuales de la composición que básicamente es que coger las los tres D o sea por ejemplo los White Walker los conocidos como caminantes blancos en el muchas veces son todo generado por ordenador nos encargamos de monte dar todo ese contenido digital que ser de erizo se saca de del ordenador con la imagen final para que parezca que por ejemplo John Snow está peleando contra ellos cuando en realidad está peleando contra nada entonces ciertas inserto ahí para que parezca que estuvo grabado con el actor y es es es un portento Els es un lujo poder hablar con este estuvo usted

Voz 22 36:31 dentro de cinco años lo concederán

Voz 5 36:34 la gente no sabe porque tú cuántos años tienes tu saliendo ahora mismo enemiga yo estaba todavía pensamos debería ser periodista

Voz 1704 36:43 cómo ha cambiado era cierto entonces yo creo que ha

Voz 17 36:46 a Borja o a mí no yo ahora ya vamos médico a a soy directora académica de la reanimación de dos no pero pero ya es dejar la producción a los jóvenes no que que se ve como vienen no lo pensaba a mí me costó diez años llegar al primer largo serie internacional no diez años de carrera de profesión que vas pues poco a poco haciendo cosas empezamos que ahora Alex otros son nuestros en tercero en cuarto de carrera están trabajando en el metraje si en series

Voz 4 37:14 pero experto casposa pero a quién manda currículum te mandaron ojeadores

Voz 22 37:20 que yo me lo encontré pero perdón sale me lo encontré un día paseando por allí yo estaba en Ilion y él estaba en la etiqueta aliens pues nada acabo de terminar al presentar el trabajo de efectos de fin estabas en eso es en segundo o tercero al primero el año pasado con el móvil tal me enseña no pues nos han pedido que te pone el ejercicio de la tenía una casa y hay que hacer una explosión en la casa sale todos los isleños volando con las chispas y el fuego el humo que yo había visto había visto sí es un ejemplo para ver me había visto ejercicios de algunos alumnos y todos pues más o menos decentes eso no sé pero bueno me enseña lo hicieron cortometraje se han inventado un corto porque le parecía poco

Voz 17 38:01 entonces aquello empieza con el uso

Voz 22 38:03 en un avión un F dieciocho entidades de caza que llega agua porque se veía las imágenes en blanco y negro sonidos

Voz 4 38:11 no en cortometrajes y luego dentro del cortometraje

Voz 22 38:13 estaba además la explosión pero había una narrativa enterito dentro de eso me quedé boquiabierto era una calidad de cine de sala de cine

Voz 10 38:21 Barbara qué pasa con todo no hay una democratización bruto

Voz 0210 38:25 en la música pasa está pasando en ejemplo esto que tú

Voz 10 38:27 puedes con veces llegar no puede con

Voz 0210 38:29 sabes que tienes en tu casa si tiene dice el talento ya estaba es una meritocracia directa de decir bueno este chaval ya es capaz de hacer esto con lo cual porque no va a este puesto de trabajo

Voz 22 38:37 claro mental es no es barato hoy en día hay sentarse a dibujar en verano ganarse la vida como dibujante hace un poco de inversión material pero tampoco es disparatada veinte caro pero con el con el instrumento de trabajo corríjame si me equivoco desde cualquier sitio ahora mismo

Voz 23 38:54 por ejemplo lo de papel y Carboni ya como que ese tipo dibujar es eso es lo que yo hago en casa pues bueno por la tarde déjenme corregir a a ver si no llegar nunca por la tarde y noche

Voz 5 39:06 y si eso es lo que me gusta hacer en caso soy estoy deseando dibujado en los alumnos de ahora perdóname no de tu generación

Voz 0874 39:15 además Síndic es si una tarjeta en la que

Voz 5 39:19 adiós como lo pues aquí se dibuja igual que como velaron es digital y entonces sí es importante ser buen dibujante trazar bien para luego así yo de hecho el partido

Voz 0874 39:30 el paso por el papel insustituible sí pero pero

Voz 4 39:33 pero me ha vuelto el trayecto entre ese corto que tú

Voz 0874 39:35 es en el teléfono de Alex el contrato con Juego de Tronos

Voz 4 39:39 de eso te lo contará como puente vosotros me pregunta lo que han pagado

Voz 1704 39:48 estoy deseando venderlo digo si hay algo que no has declaraba aquí no lo haría

Voz 4 39:55 mejor pues sí tenía bueno yo hablé con un con un productor de animación española que que la verdad es que su maestro a mí yo soy el Ranch y todo esto

Voz 25 40:07 fue con Manuel Cristóbal en la caja no y hablé con él y por dije que estaba muy interesado en este tipo de estudios porque yo ya venía pues una conciencia de que a mí yo fue ver las grandes producciones de Hollywood tipo Iron Mano transformen sin conocer eso sea entonces yo conocía este estudio que es el Ram sito en España que es uno de los tocan aquí yo hablé aquí y fuera entonces no fuera claro con las producciones que hay hoy en día bueno yo hablé con un profesor que bueno pues tenía tuvo la suerte de que conocía a una persona en el rancho y entonces pues me dijo bueno puedes puedes ir allí preguntar y hablar con ellos Si bueno tuve la fortuna de hablar con ellos un poco y bueno me dijeron mira si quieres podemos antes

Voz 23 40:44 mira te pierdo el avión a casa explotando dijeron el tratado

Voz 5 40:49 dijera más yo estoy móvil imagínate si es que anima

Voz 17 40:52 es gracias también a veces lo dicen claro con el talante que tú tienes para dibujar o no o la suerte dentro de dices bueno la suerte después de cuántas horas derechas te sabemos no de de el avión

Voz 23 41:04 esto es una conversación es esa frase era

Voz 5 41:07 el día

Voz 22 41:08 aquella que decía yo desde los cinco años tocando catorce horas La guitarra todos los días y en mi tierra llaman duende

Voz 4 41:16 un poco es esa deuda es echarle a tiempo hueco en la vida podemos también

Voz 1704 41:23 eso espero que engañemos moritos también que no sabían

Voz 0874 41:29 pero otra cosa es que eran muchos muchos miles de kilómetros de vuelo yo me recuerdo mucho el otro seguramente lo conoce hasta su amigo vuestro Raúl

Voz 22 41:36 sí

Voz 0874 41:38 no está vinculado por cierto Raúl Castro

Voz 17 41:41 ha dado clases pero Raúl tuvo que marcharse

Voz 0874 41:44 se marchó a Los Angeles tuvimos que marchar todos claro hay ya no hay que marcharse

Voz 17 41:49 si no yo creo que sí osaba Borja se tuvo que ir

Voz 5 41:52 a Sergio se tuvo que ir a estudiar del que hablábamos antes

Voz 17 41:55 esa precisamente cargarse a Estados Unidos pero aquí no había nada yo la primera gran producción que hice fue en Berlín para un estoy americano pero en Berlín no ahora afortunadamente eso pues Ilion está haciendo una película para parar aunque se estrena ahora mismo en parte dentro de ahora dentro de un año no pero yo tras dos también para para caídas probablemente haya como trescientos millones de euros metidos en producciones en la carretera de A Coruña sólo si empezamos a ampliar mucho más

Voz 4 42:22 bueno no es

Voz 17 42:23 el desde La Florida donde estar estudio de España en Las Matas dónde está

Voz 5 42:27 ahí tenemos un Silicon Valley de la animación aquí no se sabe si

Voz 4 42:31 antes de llegar a pagar la mitad de la producción de Majadahonda salas Rodas hay trescientos millones quién lo iba a decir

Voz 1704 42:45 es verdad que que

Voz 17 42:46 claro está literalmente a cinco metros del estudio no donde se están haciendo tres películas de estas en plan Grume llama favorito ese a estrenando el mundo entonces sí está ahora en lugar de irse a la gente sigue yendo no pues compañeros tuyos ha salido más están en en nuestro haciendo efectos para el Rey León para conseguir la gente

Voz 22 43:05 sigue saliendo fuera además yo lo recomiendo siempre con veinticinco años coger las maletas nosotros no nos casamos mi mujer Conchita yo recién casados de fuimos a Irlanda un año luego siete años a París estuvimos en Los Angeles un poco también es muy recomendable es una experiencia magnífica con todos los en todos los sentidos pero es mejor Hollins de una decisión personal y pudiendo elegir me me han tirado los tejos este estudio no sé qué te lo tomas con cara a tener que dice diciendo me voy porque aquí no tengo nada que hacer nada

Voz 0210 43:34 minuto cincuenta y cuatro eh cuánta pasta se gana

Voz 1704 43:37 venga Alex no porque acababa

Voz 26 43:43 desde la declaración del cuarto cuatrimestre un club que hubieran dejado tiritando en España

Voz 4 43:50 estas explosiones Torrente pero en muchas explosiones también de verdad ante tanto afecto el momento todavía no estamos ahí pero llegará el momento

Voz 17 43:59 que en que cuando que tengo a al cual pues cuatro niños no son pequeños todavía tenía que me medirán al papá mira yo es que quiero ser abogado yo nombre no es ese disgustos

Voz 4 44:10 que ya estudias es lo que quizás no pero claro oye que gracias

Voz 0874 44:14 por venir y mucha suerte en todas estas empresas universitarias Si bueno hay profesionales no sale mucho de allí muchos encargos sobretodo eso siempre está bien en nuestro Silicon Valley que yo no lo sabía pero si se si se está pasado justo pasado Moncloa es donde empieza a parte

Voz 1704 44:31 la Guardia Civil muchos colegas

Voz 23 44:36 han bastado estudio sí

Voz 4 44:39 cuatro buses está aquí Madrid he perdonado

Voz 1704 44:41 a última cosa podéis coger vayan a dos que la uno lo he visto sí

Voz 4 44:45 José Antonio Rodríguez vivaz yo estoy haciendo costero Aznar han tenido que