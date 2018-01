Ángeles y demonios

yo yo muchas veces me planteo digo igual que hay demonio no pero también existen los ángeles creo yo te voy a decir porque hubo un momento en planta de Neurocirugía que de pronto está ya más calmada y se va relajando bosteza pero un bostezo que nosotros perdimos muchísimo mi mujer ello porque Irán totalmente natural es una expresión de no tener presión ninguna en todo este tiempo de pronto ver una expresión normal y corriente como cualquier persona que bosteza porque estaba ya cansada de hacer bosteza con una alegría no como un un sentimiento un bostezo tan natural que claros nos miramos nos quedamos oye si está despertando no claros Sage ocurrirle mujer médico entonces era un hombre mayor revuelo que estaría a punto de jubilarse y explicamos lo que había hecho pero ella no hacía otra vez la había hecho ya está entonces enorme no no si yo sí claro dos cráneos y claro no porque no va usted está en efecto estos puede significar algo de ese hombre bostezo como tal no no es consciente no no es una cosa de conciencia no dice pero bueno pues el otro sea cualquier duda preguntar mi yo vengo él o cualquiera mi compañero lo sea entonces claro no es un poquito Chafarinas no de bueno pues vaya no

Voz 1

01:37

pero ya les preguntamos no porque claro tú la tienes en la que Dama está ahí no sabes cómo tratarla no sabes cómo cogerla no sabes qué hacer y claro nosotros queríamos ayudarla le preguntamos a este hombre nosotros que podemos hacer no que Podemos se que haría un padre con su hijo cerdita pertenece a la darle un beso o cualquier cosa al no está está ahí cogerle de la mano abrazan la toca la te sienta que tú lo sientes Se estás viva claro eso la verdad que no impactó muchísimo no porque te hace pensar se de la razón joder Si quiero abrazarla pues no estoy aquí mirándola como a ver si se despierta o a ver si recupera no quiso comprende que pues eso que quiera nuestra hija no entonces pues es digo lo de Los Ángeles no porque luego ya el hombre se fue informado del así al pasillo para darle las gracias desapareció no lo hemos vuelto a ver entonces te quedas así no diciendo esto ha sido un ángel que ha pasado por aquí o algo hoy inundada aquí una himno decía eso dice mira yo llevo mucho tiempo he visto de todo dice vosotros nunca perdí la ilusión por vuestra hija peleas peleas o era hija en fin esa historia no luego cuando ya estábamos en planta de Neumología pues había sido una nada que iba limpiando con las habitaciones ni era auxiliar de limpieza pero una mujer también mayor siempre decía aquí es buen padre es buen padre italianas decía tú recuerdas esto el amor lo puede todo tú recuerda lo el amor lo puede todo fue curioso esto saltando mucho en tiempo no cuando hemos ido a revisión que fuimos a ver a la planta de Neumología saludar para que viera Patrick que había salido no sólo eso sino bella acaben sus ya rueda manejando la ella que bueno en fin un montón de cosas no que habían mejorado claro se quedaron sorprendidísima porque va el cambio fue brutal para ello después de dos años casi no me acuerdo cuando yo por el pasillo ya que no íbamos de pronto mucho la otra vez me dice el amor lo puede todo me di la vuelta a las mujeres les dio un abrazo porque me fui de esto que tendrá un escalofrío en volver Kutxa es algo diciendo lo mismo el amor lo puede todo y que vamos a ver qué me pongo a llorar así la verdad iraquí les doy las gracias pues sí ahora hay que hay que pelear el amor entre padres e hijos entre la familia