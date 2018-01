Voz 1235

00:00

a no leer está ya al alcance de cualquier es un ejercicio sencillo plano que no te quita tiempo puedes no leer centenares de libros al año algunos de ellos buenísimo el mensaje que envía la gente que no le es que la lectura tendría más futuro sino desplegarse engorrosos trámites sujetar el libro prestar atención imaginar crear un mundo a partir de código y en general hacer esfuerzos los están diciendo que más valdría inventar formas de lectura que nos ahorrarse en el fastidio de leer en Google ya sólo tienes que decir Google Lemmy un libro y un asistente hace tu trabajo por otra parte un día compramos la idea de que las series son las nuevas novelas así que Parallel sólo hay que apartar el libro y encender la televisión que extemporáneo parece hoy aquel personaje de Roberto Bolaño que leía en la ducha alguien podría alegar que si se le poco lo que convendría es leer más no digo lo que no pero el mundo ha decidido que si sale poco lo que hay que hacer es cambiar la manera de leer de modo que no exija energía inteligencia felicidad esfuerzo a vivir que son dos días Javier del Pino