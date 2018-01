El Madrid de Itziar Castro

Voz 1 00:00 sí

Voz 1751 00:10 hoy sábado quedan exactamente siete días para escuchar aplausos como estos para para saber quiénes se llevarán este año las estatuillas de los Goya su casa queda una semana para que hablemos mucho más define de de la buena cosecha este año del cine español íbamos momentos como estos que ya son un clásico en las galas que se celebran en Madrid

Voz 2 00:26 ustedes Ingrid Garcia Johnson Santiago Zanón Guillermo Montesinos las noches nominados al Goya a la mejor canción son

Voz 1751 00:40 queda una semana para ver a cuerpos trabajados por la alfombra roja para muchos pasarela de sueños de de cuerpos no que salen en portadas de revistas en el photocall escucharemos preguntas clásicas como quién te viste cuánto tiempo ha tardado en arreglar te puedes girar te un poquito para para verte la espalda mejor bueno podemos discutir sobre si estas preguntas son pertinentes o no pero no será hoy no aquí porque lo de repartir carnés de periodismo bueno pues me dan un poquito de Pereza

Voz 3 01:10 de nada

Voz 1751 01:16 yo no sé si recordaréis que hace un par de años en la ceremonia de los Oscar Un grupo de actrices entre las que estaba Meryl Streep harta sólo este tipo de preguntas bueno pues acuñaron el castaño As por mor pregunta por algo más que eso no simplemente deseo ojalá llegue el día en el que esas preguntas no se dirijan a las actrices y directoras de cualquier parte del mundo sólo sólo y exclusivamente por ser mujeres ojalá llegue el día en el que esas preguntas dejen de importa y luego luego están las reivindicaciones bienintencionadas como la de Dani Rovira en la pasada gala de los Goya que subida a unos tacones dijo esto

Voz 0465 01:54 tanto que no sé cómo lo hacéis con el tema de los tacones de verdad es una cosa pero oye que vais a bodas ya galas como Esca y hasta que no pasan por lo menos cinco ahora no tenerlo zapato en la mano era tuyo en cinco minutos los viento en el suelo que por qué me pongo tacones pues para ponerme en vuestro zapatos es verdad que todos los años se reivindica lo mismo pero creo que es necesario que cada año se reivindique porque creo que hay que seguir potenciando el papel de la mujer en todos los puestos de la sociedad pero sobretodo

Voz 4 02:34 hay que seguir reivindicando

Voz 0465 02:38 o que las mujeres ocupen puestos

Voz 1751 02:41 de toma de decisiones en el cine bueno son esto discurso bienintencionado pero algunos se preguntaron era necesario poner unos tacones para reivindicar puestos de trabajo para mujeres y su papel en la sociedad bueno modestamente pienso que no necesitamos que nos miren tampoco que lo hagan sólo por subirnos a unos tacones por mucha metáfora que hay aquí

Voz 5 03:06 bueno

Voz 6 03:14 este año la gala la presentan Joaquín Rey

Voz 1751 03:16 Ernesto Sevilla y los nominal son otros íbamos a conocer el mapa de Madrid de una de las nominadas a mejor actriz revelación por la película pieles dirigida por Eduardo Casanova y hoy conocemos como digo el mapa de Madrid de la actriz catalana Itziar Castro

Voz 6 03:33 Itziar Castro qué tal muy buenos días buenos días qué tal

Voz 1751 03:37 bueno pues un poquito más a gusto de la verdad después de lo que he dicho

Voz 7 03:40 pues me alegra que te importantes que

Voz 1751 03:42 el gusto cabida bueno felicidades pero esta nominación pieles no sé si hay algo de poético en el hecho de que recibieran la noticia la nominación en casa recién duchado

Voz 7 03:52 a ver si yo dije ante todo me voy a duchar voy a recibir en la noticia tanto buena como mala o buena vara tampoco pero quiero decir si no salía ducha y llevarnos a ese momento cuántas gritos suelta

Voz 1751 04:03 hasta entonces Itziar uno muy claro

Voz 7 04:06 muy largo muy largo mucho entonces el teléfono empezó a vibrar a recibir llamadas mensajes se colapsó yo también

Voz 1751 04:15 suele pasar pieles es una película que habla de de la diferencia no de las barreras de los muros que que que levantan para los que no cumplen los estándares cuántas veces te has sentido diferente y qué significa eso yo soy diferente directamente no Messi

Voz 7 04:30 o sea no es que me haya sentido es que soy diferente este y fuera de la norma en en muchos aspectos no son lo primero porque soy Pili roja natural con ojos claros en una sociedad española ya de de posible pequeña ya era diferente porque tengo una talla evidentemente es superior a la norma porque mi vida se mezcla por mi condición todo entonces Viva la diferencia con un es mi normalidad entonces me siento diferente pero pero a gusto aquí desde lo importante yo creo que aquí es uno mismo

Voz 1751 05:07 forma parte la gordo fobia de una especie de fascismo estético bueno no yo creo que es que el tema es que ya no solo

Voz 7 05:15 que eres bueno la el tema de la de la horda fobia ahora se ha puesto esta etiqueta pero siempre ha habido cuando antes cuando en la época de Rubén no sé si en las que era mujeres sanas eran las las que tenían curvas porque eras que se alimentaban las otras no y lo mismo cuando hace unos años que tenías que ser blanca impertérrita las morena eras Lapurdi allá las todo lo contrario son épocas son modas momentos y ahora pues hay que ponerles Texas tac de la gordo fobia que él siempre ha existido en realidad ser diferente pues es está en el punto de mira Hay cualquier cosa

Voz 1751 05:53 cuál es la forma más eficaz de detectar aún gordo fue a ver a qué siente más miedo a ser ellos diferentes va a que los demás puedan serlo

Voz 7 06:01 es que yo creo que un poco es lo que pasa en pieles que mi personaje quién la haya visto la película empieza la película intentando ser normal entre comillas y entonces se ríe de Ana Polvorosa porque tiene una mano en la boca ir porque ella se siente outsider no sé si enterrar hay fuera de la norma entonces cómo quiere ser uno más de la norma insulta pues eso es lo que pasa conmigo o con cualquiera en la en el día a día como todos queremos que no se fijen en nosotros para ser uno más de la manada pues lo primero que es pues ya sea gordo fobia ya sea lo que sea tirarle dardos no para poder ser normal y aceptado

Voz 1751 06:38 Itziar hace unos días en tus redes sociales manifiestas de tu tristeza hacia una revista porno contar contigo en un reportaje fotográfico en el que posaban desnudos y el resto de actores nominados a los premios del cine español dejaste claro vamos a dejarlo que estás orgullosa a tus compañeros totalmente porque las fotos son preciosas pero has entendido porque no contaron contigo para para posar

Voz 7 07:01 no no se me ha dado una explicación concreta no básicamente mi reivindicación era el hecho de que se me hubiese dicho la posibilidad de la pregunta de quiénes hacerlas tanto sí o no porque hay otras compañeras nominadas que se ha preguntado y han dicho que no y hay otros compañeros nominados que no les han preguntado tampoco entonces ir van poco físico diferentes pero no les han preguntado supongo que esto es un criterio pues individual de alguna persona que ha decidido ya está pero a mí me supo mal el hecho de no preguntarme no el hecho de no poder decir sí o no que seguramente el si me hubiesen preguntado Bizet he dicho que si no por el hecho de desnudarse que yo pues quién ha visto también pero no tienen

Voz 8 07:43 me voy sobrada de desnudo sin problema

Voz 7 07:46 las osea que no expreso sino por el hecho de que me parecía un reportaje muy bonito el hecho de los nominados al Goya se desnudan como una reivindicación común aquí estamos al desnudo no más allá de que hay gente que no lo entendió tampoco de que en el siglo XXI estemos que desnuda bueno hijo miramos si quieres desnuda es una propuesta que me parece interesante de aquí los actores al desnudo que se puede tergiversar o no pero creo que no iba para más en alguna cosa

Voz 1751 08:12 de Castilla alguien te he dicho que buena actriz puede hacer más cosas que quede gorda

Voz 7 08:16 lo han hecho varias veces a diferentes representantes que he tenido si cuando recién Mi primer material Sisi es una frase que he oído bastantes eso cómo sienta bueno sienta curioso porque dices bueno bien está bien que que que te enteras también después de veinte años de profesión ahora hay mucha gente me dice hay que viene estás en esto no lo había visto nunca antes haciendo esto ha dicho algún director de Katyn yo pensando bueno pues da la oportunidad los productores directores de casting no se arriesgan en este país todavía vamos un poco con un no sé si es miedo con cautela no no bueno e la cosa es que aún vamos a tiro seguro entonces por ejemplo las cómicas son cómicas de ahí no salen en el guión no pone que hay una gorda una china una negra o un chico que tiene síndrome Down no van a pensar que cualquier persona de estas características puede hacer un papel entre comillas normal por decir la palabra orquesta que puede llamarse Marisa XXXV sin más no no lo piensa no como que no estás dentro de todo esto es un trabajo que aún queda que es largo que hacer

Voz 1751 09:27 antes me ha respondido a qué se siente siendo diferente ahora quiero preguntarte cuantas veces es diferente al resto te has salvado

Voz 7 09:35 pues muchas muchas

Voz 9 09:38 lo que ve

Voz 10 09:43 pues muchas la verdad porque gracias a ser diferente pues Edú contó conmigo para hacer Shalit será el corto previo a pieles gracias a pieles estoy aquí ya estoy iluminada por por la diferencia no hay signos

Voz 7 09:59 no lo hubiese escrito no lo hubiese escrito para mí hubiese escrito otra cosa pero no entonces me parece que también hay que qué decir indicarlo sea hay cosas es verdad que hay menos personajes para tipo de Phil mío pero también es cierto que hay menos actrices y por lo tanto pues he tenido más más facilidades que siendo a lo mejor de una norma no porque hay muchísima actrices buenísimas con una talla S L que les cuesta más porque hay muchísimos más competencias

Voz 11 10:32 el ex operan se transforman apariencia física

Voz 1751 10:40 esta es una canción es una una versión de un tema de Matt Monroe alguien cantó forma parte de la película pieles ese primer tema que nos propones para trazar tu mapa además

Voz 7 10:50 sí sí porque es pues piel esas los dos madrid a hace un año exactamente en verano

Voz 8 10:58 qué significa pasan muchísimo calor en julio en Madrid

Voz 7 11:03 qué piensa a toda la gente por ejemplo a canela o John Kortajarena que llevan toda la cara llena de prótesis desfigurados el calor que pasaron yo pasé

Voz 8 11:12 calor en no llevaba nada eh

Voz 7 11:14 es fue un rodaje muy complejo muy difícil pero a la vez muy muy intenso

Voz 1751 11:19 en qué partes de Madrid rueda estéis puso damos

Voz 7 11:22 se en varias partes que utilizamos sobre todo muchos localizaciones reales todo lo que es por ejemplo Usera que se polígono industrial es Rosa lo buscaron luego rodamos el mira lo voy a decir total me da igual ya se ha muerto rodamos en los edificios de la señora de Franco eso es muy fuerte yo creo que hay que decir esa sí sí siento que es que haya un cierto procesal

Voz 8 11:47 ya te la ni baño donde yo hacía la batir

Voz 7 11:51 sí era el piso el bloque de pisos que es de la familia Franco arriba abajo estaba la señora que se muerto hace poco nosotros estábamos haciendo eso me parece lo más reivindicativo de este país que que que se ha hecho nunca eso sí que es evidente

Voz 8 12:11 eso sí que reivindicar la la la la gordo

Voz 1751 12:16 si el machismo son dos cosas diferentes pediría es que tienen una raíz común si la intolerancia es así esta semana la gala de los Feroz en la que estuviste maravillosa muchas gracias a ti también habló Leticia Dolera sí pronunció unas palabras en el escenario que ya escuchaste porque estabas allí es que quiero que las vuelvas

Voz 12 12:37 ahora en serio es difícil ser actriz vale que os voy a contar que no ese país pero si además eres una actriz que te da por estar viva y cumplir años espía no pero es que si además eres una actriz yo qué sé de más de treinta y cinco feminista pues claro y además tiene cuenta en Twitter bueno pues eso es lo peor que te puede pasar no sí bueno yo hablo desde el privilegio yo estoy rodando además encaja en el perfil eterno normativo que el Patriarcado ha construido para nosotras que es mujer blanca delgada joven en edad de procrear vale dentro de diez años o veinte cuando ya no tenga esta cara de niña ya veremos qué pasa conmigo y mi carrera no a lo mejor tendrá que empezar a escribirme papeles para mí misma dirigirme a mí misma bueno lo que estoy haciendo ya que te parecieron esas palabras

Voz 7 13:26 no se oye pero yo en ese momento grité yo en ese oye pues es verdad cuando dijo que más de treinta y cinco Hay no ir lo siguiente de dije yo yo estoy aquí y entonces él se ha dicho más claro entonces es más difícil de de de criticarla no en el sentido de mí mucho más fácil yo digo cualquier cosa Easy ha habido todo un revuelo de haters de porque la obesidad mórbida es insana entonces empiezan a atacar por la masa

Voz 1751 13:53 cosas de la Berlinale ese armó la de Dios esto en redes social

Voz 7 13:56 exacto pero bueno que tienen parte de razón osea yo es verdad lo hago apología de la xenofobia creo que quiere que quede muy claro

Voz 8 14:02 yo no apología alguna fobia Easy

Voz 7 14:06 lo más importante para mí es la salud osea yo tengo un físico que evidentemente está pero tengo buena salud lo que pasa que es sé que tarde o temprano tendré que hacer ciertas medidas porque no llegaré a sentarme bien entonces evidentemente el me lo primero es mi salud pero el esto pero pero una persona que es cumple con la norma que lo diga es aún más potente creo

Voz 13 14:29 eh

Voz 14 14:36 sí no

Voz 1751 14:40 estamos escuchando Chicago otro de los temas que has escogido una versión concreta que yo me he vuelto loca digo claro

Voz 7 14:47 pero eso supongo que era complicado encontrar la Carlos para que no mira yo empecé haciendo musicales con Antza alguna Lance que es una de las que canta que da la protagonista de The Chicago aquí en Madrid todo Mar Regueras dirigido por Ricard Reguant entre otros ellos son los que me dieron a mi primera oportunidad hace veinte años en teatro musical yo siempre he querido hacemos siempre he hecho musicales hecho fama de Bagdad Café con la cantante original de la película El director de la película bueno ha hecho muchas cosas no hilos musicales en Madrid cuando empezaron a triunfar y veníamos todos de Barcelona acercaste Tito era gracias también a una Nancy Reagan es mejor para mí es como el el la primera vez que llega Madrid hemos llegado varios que estamos aquí Marta Rivera Kinca Davila Miguel Cazorla tanta gente de musicales que digamos con la ilusión de crear Broadway en Madrid y desde entonces pues se ha hecho que la ciudad de España con más musical sea más

Voz 1751 15:46 a dando diferencias te pregunto ahora por distancias llevamos toda hablando de diferencias buenos también diferencias y distancias son las dos cosas como estás siguiendo ser catalana esta fractura social que ha originado el proceso y yo sé que no es muy la pregunta no es un poder

Voz 7 16:05 yo yo yo respondo no llevarlo ante el miedo yo no me paralizó tío p'alante sí que pregunta respondo siempre yo soy catalana de familia gallega nombre vasco y cara guiri como puedes comprender tengo todas las comunidades autónomas con conflictos envejecer sí que lo vivo con un poco de pena soy muy amiga de gente que está metida en la cárcel ahora mismo en el pluses soy muy amigo la de gente que le han dado broncas por por decir que en España tiene que hablar o sea yo estoy un poco como en otras dos aguas creo que nos tendríamos que escuchar más dialogó Armas Ike si alguien quiere en un divorcio separarse tiene la posibilidad de tener la posibilidad de decirlo como mínimo lo que pasa

Voz 15 16:57 creo que falta un poquito más de entendimiento

Voz 6 17:07 es la última canción de este viaje después de lo del pises es como

Voz 8 17:11 bueno pues vale que le importa ya está

Voz 1751 17:14 aquí estoy aquí estoy y aquí estarás en siete días en la gala

Voz 8 17:19 hoy eso más nominada como mejor actriz revela