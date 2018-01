La insólita expulsión de un jugador de la Preferente aragonesa

Voz 1 00:00 qué pasa Luisa Badía muy buenas en la historia qué tal dari buenas tardes pues efectivamente fue en el partido tardía tal Cole de la Regional Preferente cuando el jugador Rubén venga sale al terreno de juego recibe una amonestación porque el colegiado molestar ese caso con tarjeta amarilla porque había recibido una llamada por un tema laboral cuando estaba ya en el terreno de juego la ley del campo Le pide permiso al árbitro pero cuando vuelve que le vuelve a pedir permiso Stella molesta según recoge el reglamento no se pueden utilizar dispositivos electrónicos durante los encuentros en el banquillo en la resolución del Comité de Competición de la fracción al Barça de fútbol leemos textualmente que hecho que evidentemente no se produjo no se comunicó entre sus compañeros Nicole los entrenadores porque estaba al lado Ike en el miembro del cuerpo técnico se encontraban pues prácticamente pegadito saben todo parece indicar por tanto dice el comité que se trata de una circunstancia excepcional indudablemente ajena al desarrollo del partido por lo que le han quitado la tarjeta como biólogo una segunda amarilla y fue expulsado

Voz 0458 01:00 además Bemba ruega que es el futbolista hola Rubén qué tal muy buenas sin buenas tardes jugador de el tardía en la eres lateral central o mediocentro que eres

Voz 2 01:10 sí extremo izquierdo reconvertido a lateral con el paso de los años

Voz 0458 01:13 extremo izquierdo con el paso de los años ligado como te pillaba en la banda te tira hasta el teléfono que paso contaron la historia

Voz 2 01:19 sí pues estaba por el tema laboral estaba de guardia a que te dedicas ten que trabajó en un campo de golf nunca detectar si tengo que está las veinticuatro horas del día pues con el teléfono el martes por si se llaman puede que sea una urgencia entonces dije e incluso me quedé en el banquillo porque sabía que hacía mucho viento y cabía la posibilidad de que

Voz 0458 01:42 ya te lo cual ya de guardia claro el extremo nuestras poniendo nadie cada hacía mucho viento y estaba un poco más preocupante ya del del teléfono y tenías que yo suena suena el teléfono no

Voz 2 01:52 eso es yo en el campo en el minuto sesenta sesenta y cinco una cosa así ya los cinco minutos veo que enseña verse el desde el banquillo

Voz 0458 02:01 qué tienen que hacer las señales el entrenador quién te hace la señal de su compañero el delegado

Voz 2 02:06 ya pues me acerqué al banquillo Le pedí al así podía salir con la llamada me dijo que sin problemas aunque el atendía a ella sería urgencia pero tengo un cierto periodo de tiempo para atenderla entonces le devolví el árbitro si podíamos entrar al campo me dijo que afirmativo que podían entrar con qué entre Hidalgo las sospechas hacia ya árbitro y me llegó la primera amarilla la segunda fue un poco más adelante

Voz 0458 02:32 Carrillo ya con la segunda de estaba fueras es decir te ponen amarilla por haber atendido el teléfono cuando el asistente te había dado permiso no

Voz 2 02:40 eso es eso es ir incluso el arbitro Gemma ya me había dado el precio también para volver a entrar al Alcampo y si esto

Voz 0458 02:47 pero en la portería charlar con él en el curro veinticuatro sea de urgencias se de un campeón

Voz 2 02:53 da lo comenté porque estamos trabajando no estamos jugando en un club que no cobramos dinero porque lo primero es el tema laboral y que si no se voy a poner mi lugar mi hijo que no pues bueno el partido sido Illa pues el cómo fue la segunda amarilla en el ochenta y ocho y la segunda porque la segunda porque ya estaba un poco yo ya he sí pero fue una protesta que mucho les faltó al respeto e fue un comentario como creo recordar fue igual

Voz 0458 03:19 algún taco lo dijiste Rubén alguna cita todos los días pero no hay nada no estaba muy bien

Voz 0514 03:27 es toda es no no no astuto lo que es un ingeniero que tiene cultura

Voz 3 03:32 H Apple Rubén que lo dijiste

Voz 2 03:35 que no que te lo prometo que no comenten en en en ningún momento existe te voy a hacer un solo

Voz 0458 03:41 pero está por aquí tu edad tienes

Voz 2 03:45 ya tengo veintiocho años pero eso es seguro que te acuerdas

Voz 0458 03:48 Iturralde González colegiado internacional durante mucho tiempo por el título que le puedes decir a a Rubén bien aplicado la amarilla hombre sí escúchame el asistente cara a permisos Koke y sale de haber se va a caer molino tiene que tiene que ser la llamada

Voz 0514 04:01 hay que Contés hay que contextualizar todo el todo lo que es el tema es decir yo creo que falla el ex jugador falla o el el equipo falla en no poner en conocimiento al árbitro la circunstancia antes de empezar el partido de hoy

Voz 2 04:12 bueno se lo comentó antes de empezar el partido el trofeo dijo la litro pues no no recuerdo bien pero vamos ya lo dijo que era una llamada de trabajo y que no hay problema

Voz 0514 04:26 como dice la madre estuco cogió luego a ver lo que vas a ver sería un árbitro joven sería un árbitro que estamos es culpando disculpar yo te estoy haciendo lo que yo creo que sería sería un árbitro joven y muchas veces los árbitros jóvenes esa mano izquierda ellos quieren Chubby son muy reglamento pistas esa mano izquierda lo más seguro que ese mismo árbitro dentro de diez años hablando con el jugador no les molesta ver si no era nuevo en pues me lo estás esto me está destrozando toda la mitad además Rubén la verdad

Voz 2 04:56 en cuanto a San Santos añitos lo por aquí por la zona

Voz 0514 04:59 que que te habrás pide un aumento de su jefe digo algo no

Voz 2 05:02 pues no pero bueno pongamos a escuchas

Voz 0458 05:04 te te fuiste te fuiste a Curro que decía acaba el partido te ocurre no urgencia tal

Voz 2 05:08 claro sí sí al momento de la expulsión me tuve que ir al vestuario Chad rápida hay y al Molly a trabajar

Voz 0458 05:13 Sunday Star pero también por ahí el portero Santi Cañizares anti tú lo máximo ha cogido una toalla ahí en la fina verdad

Voz 4 05:18 de tu yo tenía mucha gente tenía muchas urgencias pero Nadal laborales días era cuando salía por ahí fuera la portería pruebas y circo urgencia ahora por volver rápido que está la cosa difícil de todas formas yo lo que

Voz 3 05:34 lo que se pone de manifiesto sobre todo es que tiene mucho mérito toda la gente que juega al fútbol de manera altruista de manera no profesional porque al final reciben tantas críticas como muchos profesionales tantos golpes tantas patadas tantas roturas musculares tantas operaciones tantas cosas feas como muchos profesionales pero sin embargo luego no tienen la compensación no es decir un profesional se dedica al fútbol sufren muchísimo yo lo garantizo que se sufre mucho mucho en tu vida pero amigos que tiene una compensación que al final tu madre te un apartamento en la playa tú tienes el Deportivo que hubiera soñado vive en un chalé haces lo que quieres con tu vida e incluso después dedicar luego a comentar partidos como yo pero en el que juega de otra forma de forma no profesional tiene los mismos problemas muchas veces pero ningún beneficio yo creo que eso es lo que realmente tiene mérito aparte de la anécdota

Voz 0458 06:25 el amor por el fútbol ven cómo estáis en la tabla está la cosa bien pues la tabla

Voz 2 06:31 el problema como disfrutar de fútbol pero vamos a seguir