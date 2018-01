El ejército de las supervivientes

Voz 1 00:00 José ha venido Carrusel deportivo pero aún nos queda un treinta minutos fue por delante es la sintonía de sonido Morse Roberto García o los Robert qué tal muy buena la mayor agarre a Atta de un asunto muy serio mucho más allá del deporte y es la confesión la valentía de mujeres y niñas que destaparon al mayor uno de los mayores de Prado sexuales de la Historia el ejército de la supervivientes y mira antes

Voz 2 00:28 hablábamos con Carlos Marañón hace veinte días fueron los Globos de Oro y uno de los triunfadores como ha dicho Juan fue el director mexicano Guillermo del Toro que defendió en su discurso la belleza de los monstruos pues no en esta canción en esta ocasión Guillermo no estamos contigo no estamos de acuerdo con que los monstruos sea nada más que eso horribles nostros el cine y el deporte unido por las mujeres por su valentía gritó Michu

Voz 3 00:51 apenas un mes que dejamos dos mil diecisiete en lo deportivo un año tranquilo que dos picos y la Real es Eurocopas de fútbol y movilidad de la Mutualidad

Voz 4 01:19 pero no todo es deporte aunque sea lo que nos compete así que permiten decir que dos mil diecisiete fue su año el de ella

Voz 5 01:28 entiende que está pelear aquí Feli alcohol los derechos de vemos muy poco acceso a las muy hondo tú

Voz 3 01:48 comenzó con la manifestación de veintiuno de enero en el que más de cinco millones de personas en su mayoría mujeres manifestaron contra el recién nombrado presidente de EEUU Santiago Sevilla

Voz 6 02:01 we love nadie

Voz 7 02:06 Donald Trump con los movimientos feministas el ocho de marzo en todo el boom por el Día Internacional de la Mujer las más multitudinarias que se al

Voz 4 02:23 dichos como el del salarial que ya reclamara Emma Watson en su memorable discurso en la ONU años atrás

Voz 8 02:29 el yo no tiene el Reino Unido AIEM y creo que es justo que me paguen lo mismo que a mis compañeros varones Sants creo que es lo debido eres Waits que yo pueda tomar decisiones sobre mi propio Blanco

Voz 9 02:42 qué hace escasos días es uno al mitin yo también asegurando que ha sufrido todo tipo de acoso es su profesión reiterando que el caso Harvey Weinstein ex generales

Voz 10 02:51 como niños Sancho hizo Five

Voz 4 02:54 es que el cinco de octubre de dos mil diecisiete las periodistas Vega acentuó Geli publicaron en el New York Times que el productor de Hollywood Harvey Weinstein había acosado y abusado sexualmente de actrices durante las dos últimas décadas

Voz 11 03:09 la actriz Jessica Chastain advierte en Twitter las estaría sobre

Voz 4 03:11 no es tan se oían por todas partes negarlo ahora

Voz 11 03:14 ya es abonar el terreno para que vuelva a suceder

Voz 4 03:17 hoy agitando todos los cimientos de la sociedad americana librando luz a innumerables casos si algo tienen que ver el cine el deporte es su asombrosa capacidad para crear héroes y generar Monstruos S hombre de dos mil dieciséis apareció un artículo en el Indianapolis Star dos gimnastas estadounidenses denunciaban al médico del equipo de gimnasia de la Universidad de Michigan Larry Nassar una de ellas no quiso dar su nombre y la otra sí

Voz 12 03:43 pues que estaba avergonzado estaba confundidas tratando de comprender lo que estaba sucediendo con la persona que se suponía que era gracias las leyes ese era el famoso doctor de confianza para mis amigos Nastase alguien muy cercano el tipo de persona que hace que confiesa en el Wanda escasean

Voz 4 04:08 Rachel dejó Lander Ll fue el altavoz que necesitaban las ciento cincuenta y ocho mujeres que acabaron denunciando al Larry Nassar por abusos sexuales ciento cincuenta y ocho deportistas que en un momento dado que la Universidad de Michigan o en la selección estadounidense de gimnasia chocaron con el monstruo que abusó de ellas en su mayoría cuando eran menores

Voz 3 04:35 tres de las Luis Fahey tres de las cinco profeso también sufrieron abusos bancaria Maroni Alice Rice Man abiertas las heroínas por formar parte del equipo de gimnasia artística estadounidense que ganó la medalla de oro olímpica en los Juegos Olímpicos de Londres dos mil doce de ellas tres fueron sometidas y dejadas por Nastun Enrique Gordon de menos el foco mediático ese puso cuando aún la Maroni uniéndose al con mil tú de las actrices de Hollywood alzó la voz para denunciar la NASA rodó comenzó cuando tenía

Voz 14 05:10 trece años no acabó hasta que dejé el deporte Larry Nassar abusó de mí la gente debe saber que esto no sólo ocurre en Hollywood ocurre en todas partes soñaba con ir a los Juegos Olímpicos y las cosas que tuve que padecer para llegar hasta ahí fueron innecesarios y repugnantes

Voz 3 05:33 acusando a la Federación de Gimnasia de saberlo y obligarla a firmar un acuerdo para o Kurt un mes después fue su compañera y capitana

Voz 4 05:46 el equipo estadounidense de gimnasia Ali Rex Man

Voz 14 05:53 sabes que Larry ahora tengo poder Ivo ya estoy comenzando Usanos todas estas mujeres tienen poder y usaremos nuestras voces para que tenga es lo que merece una vida de sufrimiento escuchando constantemente las palabras pronunciadas por este ejército poderoso de supervivientes

Voz 3 06:16 este miércoles la mediática jueza Rosemarie Aquilina dictó sentencia

Voz 15 06:23 se están en función pijos

Voz 3 06:26 el móvil

Voz 1914 06:32 es un honor y un privilegio sentenciarle porque el señor usted no merece caminar libre fuera de una prisión nunca más les estoy sentenciando a ciento setenta y cinco años lo que son dos mil cien meses acabo de firmar su sentencia de muerte entiendo que usted no capta que es un peligro sigue siendo un peligro soy una jueza que cree en la vida allí en la rehabilitación cuando la rehabilitación es posible pero no encuentro que sea posible con usted

Voz 4 06:59 ha condenado de cuarenta a ciento setenta y cinco años más otros sesenta por posesión de material pornográfico infantil pese al edición de la acusado de acabar lo antes posible el juicio la jueza permitió a ciento cincuenta y ocho mujeres subir al estrado decir aquello que tantos años callaron mirando a los ojos llorosos del cobarde Naza dando una oportunidad a las hermanas supervivientes como la propia jueza lesa apodado se han oído testimonios como el de Kylie Stephens cuyo padre se suicidó por ser amigo de Larry Nassar Ino creer a su hija durante muchos años

Voz 16 07:32 hecho los abusos sexuales son mucho más que una mera secuela física cambia el rumbo de la vida de la víctima no hay nada que merezca de nuevo con mis padres que yo era una mentirosa usar Mi cuerpo durante seis años para saciar su apetito sexual eso es imperdonable

Voz 4 07:56 la nadadora Mary Anderson y la gimnasta Amy lavada señalando a la Universidad de Michigan de cómplice Lince y Lem Whitney margen medio

Voz 10 08:05 Liaño pero pensé que debía ser el era el médico del equipo

Voz 4 08:10 Christian Weidmann picada tenía tan sólo dieciséis años y me siento culpable porque tendría que haber parada este monstruo la madre de Chelsea manga Pello no pudo hablar se suicidó en los superar los fantasmas que le generaron los abusos de NASA Emma Ann Miller que fue probablemente su última víctima con tan solo dieciséis años y la que afirmó que Nasser siguió con sus abusos tiempo después de ser despedido como médico de la

Voz 17 08:34 de Larry Nassar abusó sexualmente de otros muchas veces y en muchas ocasiones ni último tratamiento no fue en agosto de dos mil dieciséis

Voz 4 08:44 la última en hacerlo la ganadora de cuatro oros olímpicos Enrique

Voz 10 08:53 la mayoría de ustedes me conocen con una chica feliz risueño hay enérgica pero últimamente rota y cuanto más intentó apagar la voz cabeza más fuerte grita

Voz 0073 09:02 ya no tengo miedo de contar mi historia yo también soy una de las muchas supervivientes que sufrieron abusos sexuales por Larry Nassar no es normal recibir ningún tipo de tratamiento de un médico de confianza del equipo referirse a él horripilante mente como el tratamiento este comportamiento es completamente inaceptable desagradable y abusivo especialmente viniendo de alguien en quién me dijeron que confiara durante demasiado tiempo me he preguntado a mí misma fui demasiado ingenua fue culpa mía habrá será respuesta a esas preguntas no no fue culpa mía no no voy a cargar con la culpa de las reinas al alza aquí otros es imposible revivir estas experiencias y me rompe el corazón aún más pensar que mientras trabajo amistad año de competir en Tokio dos mil veinte tendré que regresar continuamente al mismo centro entrenamiento donde abusaron de mí tras escuchar las valientes historias de Mis amigas y otras supervivientes se que esta historia

Voz 10 09:58 terrible no me va a representar soy mucho más que esto hoy única inteligente talentosa inspiradora pasional P prometían y misma que mi historia serían mucho más importante que esto y os prometo que jamás me y no dejar que un nombre y aquellos que se lo permitieron Robben mi amor en mi alegría necesitamos saber porque esto pudo estar ocurriendo durante tanto tiempo y necesitamos estar seguras de que jamás se volverá a repetir algo para

Voz 4 10:36 el cine bien un ámbito de la vida que no haya más Harvey Weinstein desaparezcan los monstruos como Larry Nassar vosotras con vuestra fuerza con vuestra fiereza con vuestra perfección vuestro trabajo duro y con todos vuestros Mitt un lo habéis conseguido diez especialmente gracias a Rachel de Holanda

Voz 8 10:55 estoy orgullosa de estar aquí con este grupo de supervivientes yo hoy es sólo el comienzo eso me dedicaré

Voz 4 11:02 ella fue la primera en alza la voz valiente reseña ciento cincuenta y siete

Voz 3 11:09 voces al sexto hijo a Un monstruo

Voz 18 11:17 es periodista de sobra conocida para el confidencia

Voz 1 11:21 al ha hecho un trabajo fantástico para intentar entender este caso hola Gemma qué tal buenas noches

Voz 0721 11:29 hola buenas noches a Roberto me ha encantado de heridos

Voz 1 11:34 el no es lo que tiene ser el mejor en las eh bueno lo primero Gemma la enorme valentía de

Voz 0458 11:43 de estas dos primeras personas que lo denuncian en un pequeño digamos medio de comunicación en Indianápolis desde ahí pues acaba descubriendo un auténtico depravado sexual un asesino sexual con ciento cincuenta y seis testimonios más al margen de las dos personas una una conocida hay otra que bueno pero prefiere obviamente no dar a conocer su su identidad no sólo primero Gemma la la valentía de estas mujeres que habrían pasado momentos de infierno absoluto

Voz 0721 12:12 y si escuchábamos ahora al final bueno el caso de Rachel holandés que fue la primera que públicamente salió en el Indiana Polley estar esto confirma también que el periodismo sigue vivo el periodismo de investigación porque gracias a ese artículo despidieron a Larry Nassar de la Universidad Estatal de Michigan estamos hablando de un señor que trabajó allí desde noventa y siete hasta septiembre del dos mil dieciséis cuando ya existían eh sospechas no solamente sospechas sino que has de muchísimas muchísimas eh deportistas que habían puesto en conocimiento tanto los rectores como entrenadores como de fisios y lo que de ellas llamaron conductas sexuales inapropiadas y que fueron a calladas por los rectores de de la universidad el Rey León Hall Ander fue la la primera que quiso públicamente salir ahí dar la la cara hoy leía un artículo que la propia Rachel los grandes PIVE ayer para para The New York Times tener que contar precio que tuvo que pagar por ello entre otras cosas que crearan pues esto mentirosa para para empezar que tuviera miedo de entrar en en las tiendas con sus hijos por su cara estaba por todas partes que lo hacía por dinero o por o Porro notoriedad y en realidad bueno sea visto después que a partir de la denuncia de Rachel mejor Ander fue cuando oí lo dijeron muchas deportistas a juicio cuando fue cuando empezaron a animarse hirieron que no les había pasado solamente a ellas e incluso algunas se dieron cuenta de que efectivamente habían sufrido abusos sexuales porque también es muy común dicen todos los estudios que cuando es en el caso de menores se tarda un tiempo en ser consciente de lo que aún ha pasado

Voz 0458 14:18 claro son ciento cincuenta y ocho mujeres muchas de ellas como recogemos en sonido Morse como dice Gemma eran menores de edad en el momento en el que sufren los terribles

Voz 0721 14:27 no voy a darle menos yo Saban bien pequeñas donde ocho años diez años ocho años doce años

Voz 0458 14:34 es que esa hasta es asqueroso comitiva simplemente pensar en pensar en ello no incluso Gemma escuchábamos cómo algunos padres se dieron casos de que en principio no creía en la versión de las niñas acabaron suicidándose cuando conocieron que las niñas tenían razón es decir no pudieron convivir con el hecho de no haber creído a las a las niñas no después se dieron pues otros testimonios ya mucho más digamos mediáticos cuando ya el caso estaba lanzadas en Bombay una de las mejores deportistas que dio la humanidad algunas dimisiones como la de la rectora de la Universidad de Michigan donde este auténtico asesinos sexual pues estuve cobrando campaba a sus anchas no pero me llama la atención el suicidio también de algunos de los padres

Voz 0721 15:17 de momento no se mi si Bono y es que el

Voz 19 15:22 para crear ambiente seguro donde las

Voz 0721 15:26 deportistas

Voz 19 15:28 pues esto puedan estar seguras

Voz 0721 15:31 dado todo un sistema el fallo fue sistémico aquí la cosa no es el porque las deportistas tardaron en en hablar o porque los padres no las creyeron sino cómo es posible que durante treinta años porque no fueron ni uno ni dos días China durante treinta años y las primeras denuncias a finales de los noventa recibe de mil novecientos noventa y siete mil novecientos noventa y ocho y como decía Ali Rice Man en en su poderoso testimonio enfrente de de de Nasar en ningún adulto las las las creyó

Voz 20 16:08 yo o consiguió eh bueno pues pues pues

Voz 0721 16:12 llevar adelante el él o empezara a apuntar con el dedo y a creer lo que tantas y tantas niñas estaban contando es decir aquí por un lado hay un monstruo que todas o casi todas Le han llamado así pero para que ese monstruo creciera

Voz 20 16:33 se citó de cómplices y esos cómplices lo fueron por su por su silencio

Voz 0721 16:40 por acallar a las a las víctimas no solamente unas deportistas y Bono han apuntado a la Federación de Gimnasia que lo sabía y que por ejemplo llegó a un acuerdo como como se ha contado en el Morse con con Makaay la Amado un chino también en la Universidad Estatal de Michigan donde hasta catorce lo lo lo lo sabían y también las acallaron Liceo que bueno que que estaban exagerando o que quizás habían malinterpretado en los cuidados del del médico y las hacían volver a ir a a haber a a NASA y es un problema de del sistema ahí todo es el sistema falló para que Nassar durante treinta años pudiera hacer lo que hizo Easy en algún momento de algún una de esas víctimas otra superviviente si alguien las hubiera hecho caso a ellas hubieran salvado por ejemplo en el Moses de destacaba es también a Emma Miller que ella cree que fue la última porque fue la última vez en agosto de dos mil dieciséis Un mes antes de que saliera el reportaje de The el Indianapolis Star y en el juicio Emma Miller dijo que es un madres seguía recibiendo facturas de la Universidad de Michigan por las citas con el médico que vamos ya es la hostia con

Voz 0458 18:02 está dando sin perdón es es alucinante les recomendamos en Carrusel deportivo que sigan el Tyler de Gem Marrero para un montón de artículos enlazados para que puedan entender algo más de un caso que no se puede volver a repetir Gemma un auténtico placer contar contigo aquí gracias hasta la próxima fantástico trabajo de Roberto García como siempre con las voces de Juan ocho va de Miguel Coli de mucha gente que ha participado en en en esta oportunidad bueno lo podrán seguir en redes sociales enseguida en unos en unos minutos el caso de Larry Nassar Escorial cómo va