Mijatovic: "Creo que el Madrid es favorito sin ninguna duda en la eliminatoria con el PSG"

Voz 1 00:00 creo que está por ahí Antonio Romero Ana Romero hola tiene muy buena sobre todo Pedja Mijatovic

Voz 1622 00:05 buenas noches hola buenas noches Álvaro Benito tocayo buenas noches

Voz 1881 00:09 qué tal buenas noches Romero el Madrid

Voz 1622 00:11 con un poco de aire que lo hacía falta

Voz 2 00:14 sí yo creo que sobre todo por por la entidad del rival Alí por Congo verano esos quince veinte minutos de la sombra par de porque los ha discurrido al partido

Voz 3 00:23 me parece que es una victoria muy importante porque el Real Madrid tenía que suena un poco exagerado pero tenía que que mirara asegurar la cuarta plaza yo creo que esta victoria le da un colchón en referencia a lo que pueda hacer ahora el Villarreal lo que puede hacer el Sevilla I como te es decir Morata se pone si le ganó el partido al Leganés que que ganarlo en Butarque tercer otra vez en la clasificación Gollum punto en el momento en este momento de ventaja sobre el Valencia pero más allá de de la estadística porque yo creo que poca gente que pueda pensar que el Real Madrid en condiciones medianamente normales se pueda quedar fuera de las cuatro pedido plazas digo que más allá de la estadística sobre todo la primera parte ha dado muestras de mejoría quitando ese bajón físico de la segunda ese arreón del Valencia que lo ha habido creo que en términos generales el Real Madrid ha hecho un buen partido ante un buen rival en nunca o muy complicado

Voz 1622 01:09 pese a que te ha gustado del Madrid hoy que rescatadas

Voz 1699 01:13 bueno en Madrid ha estado bien sobre todo en la primera parte donde han dominado el tontito entraron muy bien el partido desde el principio sabiendo lo que lo que quieren ganar y nada más no ha sido esta parcela sobre todo contra un Valencia está siendo haciéndolo bastante bien no está más después de la eliminación de Copa de otro día pues habría que hacer un buen partido partidos donde hay que ganar tres puntos donde hay que consiguió dar un poquito todo lo que lo que tiene que tienen que que hacer y al final las cosas bien segunda parte ha sido un poco más más floja al Madrid lo porque me hace entender porque el Valencia también tenía que que saliera a ver si se pueden remontar el partido y en general yo creo que he hecho un buen partido y eso es algo muy importante para él sobre todo en una semana contento aquí a ningún partido entre semana hitos de seguramente si no hubiera entrenado sino han puntual pues imagínate que que comentarios solíamos podíamos escuchar pero menos mal que que se ha ganado y ahora pues hay que pensar en los compromisos que viene

Voz 1622 02:20 yo me quedo con eso con el menos mal Álvaro eso sí por momentos a mí no me gustó el Madrid con la pelota el debería con con poca fluidez pro poca continuidad

Voz 1881 02:30 sí yo yo lo comentaban Carrusel no han habido demasiados errores yo lo llamamos no forzados no no jugará con dos jugadores de tanta calidad como los que tenía hoy en el campo pues el Real Madrid deben de tener acierto no oí sí ha habido ha permitido demasiadas transiciones de incluso durante la primera parte no que el Valencia no ha resuelto bien porque si es cierto que luego Madrid pues la línea defensiva hay dos plantas han trabajado bastante han estado muy muy solidarios pero pero tienen que estar más no poder jovencísima jugadoras cómo ve el propio Casemiro que creo que ha estado nuestra Ogino la pelota no se jugadores que tienen que ser mucho más viables no a este equipo hay que exigirle un nivel muy alto porque lo puede dar

Voz 1622 03:16 volvió de hecho Álvaro a jugar la BBC junto de inicio trescientos días después pero salió mediada la segunda parte que además Fórum cambios que le vinieron bien al equipo de Zidane Bale Benzema hombre lo normal sería que de cara a esa eliminatoria contra el Saint Germain que todo el madridismo está pensando quedan dieciocho días pues que juegue el ABC sobre todo porque hay futbolistas como Asensio que parecía que habían derribado la puerta en el mes de agosto y ahora mismo ya no da esa misma sensación pero se espera más de ellos es es obvio Álvaro

Voz 1881 03:46 buenas espera más y con razón porque han dado el nivel del alto en muchas fases de su estancia en el en el Real Madrid yo creo que a Cristiano lo dejamos aparte

Voz 1622 03:56 no no no no entró en la casa que es la leve no es la bebe el problema de la BBC

Voz 1881 04:01 bueno no no es no es un problema no porque yo creo que que Bale puede dar de la espectacular Iker Iker Benzema que es que quizá también pues a veces hemos tampoco irregular es un jugador que cuando estás bien te da muchísimo no llegó la segunda parte he dicho que te realmente lo puede dar más que eso es gratis pero siempre se puede dar una cosas más magistrado menor pero el trabajo puede dar la primera parte bueno está más solidario la segunda quizá todo el partido estaba estaba casi liquidado oí Mi buena persona dejado ir en lo defensivo no hay duda de que van a jugar el día de París Anne Germaine yo yo creo que sí que van a estar comprometidos oí hay que tener fe porque porque son jugadores de mucho nivel no yo lo que pasa que siempre estoy a mí me gusta que los jugadores sean solidarias que que que aparte de la calidad que uno tenga más eh

Voz 4 05:02 la

Voz 1881 05:03 trabajo y el esfuerzo eso sí

Voz 1622 05:05 hizo una buena versión Pedja un poquito andando lo que estaba diciendo ahora mismo Álvaro Benito de una BBC que le dé réditos al Real Madrid pero que sea solidaria pensando por ejemplo en esa eliminatoria contra el Paris Saint Germain en el que se tienen que implicar todos los jugadores tú sabes posible tuve es posible una BBC que rinda Bin contra el París Saint Germain y que a la vez sea solidaria tras ayudando

Voz 1699 05:25 sí seguro que sí primero en pues han muerto como muy bueno se ha ganado el partido y eso es muy positivo no yo creo que sí que esos jugadores como como es esta escuela no les tienen muchas alegrías al Senado modernista en narra en estos últimos años seguramente estarán muy motivados ante todo rival como de las estaciones de Champions es dar muy bien a los grandes jugadores sobre todo el Real Madrid no que es la actual campeón de Europa así que

Voz 1881 05:57 yo no estoy tan

Voz 1699 05:59 ocupados por en actores contra el PSC porque el Madrid era muy bien jugar esos partidos y esos jugadores seguramente estarán muy motivados y muy preparado sino sucede algo imprevisto alguno lección en algún problema físico pero así están físicamente bien y si no están lesionados seguramente eran un gran partido estoy segurísimo vamos

Voz 1622 06:22 así que tú hoy por hoy ves favorita al Real Madrid en la eliminatoria contra el París Saint Germain

Voz 1699 06:27 sin ninguna duda sin duda de las a diez actual campeón de Europa dos veces consecutivas así si nosotros tenemos que estar tan preocupados por jugar unos octavos compases que pues imagínate que deben pensar ellos no jugando contra el Real Madrid el equipo que más veces ha ganado la Champions el equipo que es actual campeón de Europa que es también tienen que estar muy preocupados

Voz 1622 06:51 es curioso Romero porque lo que está diciendo Pedja Mijatovic es haber en otras palabras lo que ha dicho Nacho en el corte que hemos puesto justo al comienzo del programa después en el manotazo allí en Mestalla

Voz 3 07:02 vamos a mí no me parece curioso yo firmo debajo lo que avisó de lo que ha hecho ya creo que es normal que la gente en entre las dudas después del rendimiento que ha tenido el Real Madrid la temporada pero yo desde que cayó el sorteo del bombo repitió la frase si tu hasta el último día a última hora les preguntas a Yemen si cambiaría de caballo se cambiaría de rival Emery te diré si ante un rival como el como el actual Real Madrid que está siendo un equipo irregular que está teniendo problemas al Campeonato Nacional de Liga y ha quedado eliminado de de los cuartos de final de la Copa del Rey bueno pues incluso ante este nivel de Real Madrid yo estoy convencido que si ahora te tomas un café con Emery ir no tiene un micrófono delante reconoce que le gustaría jugar con casi cualquier equipo de Europa menos con el Real Madrid quiero recordar que el París Anne Germaine que es un equipo que nos deslumbra todos jugando en Francia de centro del campo para alante acaba de firmar para reforzar a un jugador medio retirado como Lass Diarra que no digo que Seaman jugador que no lo es pero digo que es un futbolista que viene de los Emiratos Árabes

Voz 1 08:03 hombre de equipo contra el que se enfrentó al Madrid en las semifinales

Voz 3 08:05 pero entró en plantilla señora jugaba porque tampoco se lo tomaban demasiado en serio ya considerado el entrenador del Club de París Anne Germaine que centro del cubano tras el equipo necesita retoques y tiene que jugar la Diarra yo creo que el Madrid es favorito contra el Paris Anne Germaine que va a ser una eliminatoria espectacular y que todos esos agoreros que los hay mucho tan con perdón que hagamos pensando que el París Saint Germain le va a pasar por encima el Real Madrid a mi me parece que están muy equivocados

Voz 1622 08:33 esos tampoco no Álvaro

Voz 1881 08:35 no es que yo siempre pienso que el Real Madrid es favorito en todos los partidos juegue contra quien juegue esté como esté yo lo pienso lo pensaba como jugador no pienso ahora como entrenador yo pienso como como jugando comento ahora al primer equipo no porque además yo creo que nos han dado motivos para tener en ellos a pesar de de la mala dinámica de esta temporada que pues le encontramos todos poca explicación este derrumbe que ha habido por supercopas pero la materia prima que hay ahí el talento que ahí ahí son son para tenerles fe para la última aquellas

Voz 1622 09:13 ediciones lo estaban ahora yo siempre buena arte y con eso Cerro del Real Madrid de las opciones del equipo blanco residen en que tengan una gran versión alguno de sus mejores futbolistas IP ella te quería preguntar por Marcelo porque fíjate he visto el partido de Madrid con algunos amigos del del Real Madrid que era muy críticos con Marcelo con la temporada de Marcelo pero hoy no sólo en el gol sino también en otras acciones se ha vuelto a ver a un buen Marcelo que lo necesita el Madrid Bella

Voz 1699 09:43 sin ninguna duda además un jugador importante no ya fundamental pero muy importante para para el juego de Real Madrid Joy lo ha hecho muy bien eso

Voz 1881 09:52 la buena

Voz 1699 09:53 una buena señal uno podía señal para para el chaval ni una buena señal para el equipo también en quizás en estos partidos donde Barcelona estuvo bien pues también hay que analizarlo con profundidad chico ha tenido una visión a lo mejor tiene algún problema de otro tipo que que el Empire va a estar muy concentrado pero yo creo que lo a lo va superando dudas Sorando y seguramente llegarán muy muy preparado para para los octavos de Champions y esos partidos de aquí a los octavos pues seguramente les servirán para para mejorar todavía más Si y hacer lo que está haciendo en esos últimos años jugando bien Mi marcando la diferencia es que hasta