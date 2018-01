Gedeón Guardiola: "Nuestro punto fuerte es la defensa"

Voz 0831 00:00 mañana puede ser un gran día hay de hecho lo va a ser ocho y media de la tarde es la cita del día más allá del fútbol que siempre menos en inmersos durante el fin de semana sábados y domingos mañana España puede conseguir el que sería su primer Europeo de balonmano en toda su historia fijaos que va a ser la quinta final que disputen los hispanos es curioso porque ya ha ganado dos Mundiales año dos mil cinco en Túnez contra Croacia año dos mil trece en el Sant Jordi contra Dinamarca pero Diego González hacia muy buenas muy buenas parece que se nos sigue resistiéndose del Europeo pero fíjate

Voz 1 00:30 eh se ganó Alemania se ganó a la selección de Francia ayer en ese duelo de semifinales mañana toca la selección de Suecia en la gran final a la quinta bola vencida a ver si te lo digo de memoria fueron finalistas en el

Voz 0497 00:45 europea de España después en el de Italia después en el de Suiza después en el de Polonia y ahora creo que toca de efectivamente esta esta quita ocasión en la que esperemos oficialmente se rompa esa esa racha porque este equipo está trabajando para ello este equipo se a enfrentar a un equipo el sueco que está hecho para el futuro Nos lo decía esta mañana Mato el grandísimo portero histórico de la selección sueca que están preparando este este torneo bueno pues de cara al futuro que no esperaban el llegado aquí

Voz 2 01:14 a la a la final pero qué duda cabe que va

Voz 0497 01:17 a ser una rival dificilísima y que no te al cincuenta por ciento pero casi casi las fuerzas van a estar igualadísimo as en esa en esa final

Voz 0831 01:25 en estas en esta previa para desear suerte al equipo

Voz 0497 01:28 tal mire querido que esté con nosotros en esta noche el tío que más conoce el juego del rival a los jugadores rivales a los suecos porque la mayoría de ellas juegan en Alemania y nosotros tenemos aún jugador ahí en la en la Bundesliga y como es Gedeón Guardiola uno de los pilares fundamentales de el equipo en defensa lo de hablamos con Viran Morros bueno pues este es el otro el de al lado el que impide que la gente lance con con con autoridad desde los nueve metros que impide que los pivotes e campen a sus anchas por heridas es metros uno de los que más palos reciben uno de los pagas palos también a veces edad tampoco vamos da a negarlo pero un hombre sin duda que va a ser fundamental mañana por eso por conocimiento de de la de la plantilla rival de Suecia y sobre todo por la experiencia algo a lo que ha apelado hoy Jordi Ribé en la charla que les ha dado la última después del último entrenamiento antes de esa finalizará de mañana lo tienes en sintonía del Larguero Gedeón Guardiola

Voz 1 02:23 las noches

Voz 0831 02:25 hola buenas Icomos a dormir en una noche previa a disputar la final de un Europeo ahí y nervioso

Voz 3 02:32 bueno sí sí siempre nervios todos los partidos hay nervios sí bueno vamos a intentar coincidir ha hecho daño a lo mejor posible si no es bueno intentar estar descansados para para mañana estar a tope no

Voz 1 02:45 cuántas veces habéis hablado de Suecia en este sábado en este sábado Sisi hoy cuántas veces se habla

Voz 3 02:53 hablar pues en en en la comida en los desayunos hemos estado hablando de ello yo creo que también Viran y yo en la en la habitación ya hemos visto villas de ellos osea que estamos creo que es

Voz 1 03:05 casi un monotema no habéis hablado más de Suecia que de lo de ayer contra Francia

Voz 3 03:10 sí sí sí sí porque bueno ayer lo disfrutamos mucho por la noche sí que estuvimos hablando de partido que vimos que que fue soñado por todos no fue un partido redondo en una semifinal de un europeo de todo todo el equipo Porto en positivo hoy bueno pues eso eso es lo que lo que estamos demostrando esto día no que que que somos un equipo una unión y y bueno tenemos claro que si salimos como el día de Alemania que como el de ayer pues tenemos un mucho

Voz 1 03:41 las opciones nosotros no danos una clase una master class de balonmano mañana donde está la clave para que España derrote a Suecia gane su primer europeo

Voz 3 03:50 bueno e está está claro que que nuestro punto fuerte y donde hemos conseguido muchas cosas en la defensa contra al rival sus táctica no déjalo cómodo jugar en ataque que no tengan lanzamientos es fácil exterior que que lo tienen tienen muy buenos extremos bueno vamos a tener que que controlar todo todos esos aspectos no se eh vamos a intentar que la defensa colaboren mucho con con la portería detrás con Patti con Rodrigo hoy ya te digo esa va a ser la clave para que podamos eh correr al contraataque y poder hacer goles fáciles bueno ellos también ellos también corre mucho a alante defienden bien y de y corre mucho hoy vamos a intentar vamos a intentar poder eh controlar

Voz 1 04:38 eso que que creo que es la clave como decía Diego antes esto les llega quizás un poquito pronto a la selección de Suecia aunque nosotros tengamos a también a nuevos jugadores jóvenes que han llegado últimamente

Voz 3 04:48 bueno pues si llevan llevan varios años ya cambiando la la generación y y tienen no tiene experiencia es de finales pero bueno son son jugadores que que están jugando en un equipo grandes ah y tienen un buen físico son gente muy física y yo creo que que eso es un factor que tienen ellos y más que nosotros tenemos pero ya te digo a la cabeza de la tenemos nosotros sí que puede ser que que esa experiencia que estábamos hablando antes y espero que que que vaya a nuestro favor hipódromo

Voz 0497 05:19 los acerca sin ir más lejos eh Álvaro es si alguien conoce al portero sueco que está haciendo un grandísimo torneo ayer se fue a un cuarenta y dos por ciento bueno los dos claro que efectivamente

Voz 1 05:30 en todo a Pellegrini como palanca de juegan con él en el Rhein Neckar Löwen son los porteros del Rin Neckar luego

Voz 0497 05:34 está siendo el titular está siendo el que más está pasando si alguien conoce es él así que algo de ventaja tenemos ahí porque tú no actuabas en ataque pero sí conoce perfectamente cómo paran

Voz 3 05:45 sí sí precisamente he dicho Adri Adri Figueras que un par de consejos cuando cuando se porque bueno es un portero

Voz 4 05:52 un poco atípico no alta

Voz 3 05:55 yo hace uno uno a un gesto forman muy muy poco usuales Si bueno hay que hay que observarle muy bien para para poder vencerle con el balón y bueno al Adri pues se lo dicho no a Julen no hace falta suele de mucha experiencia ahí es un crack

Voz 1 06:11 hablando de porteros nosotros tenemos a dos no a tres por trazos

Voz 0831 06:14 porque lo de Arpad Sterbik que ayer abríamos con él y con Viran Morros aquí el el larguero y bueno nos contaba un poquito su peripecia de que estaba el jueves por la mañana tranquilamente recibió la llamada de Iker Romero como la vis vivido desde allí

Voz 1 06:26 ya sabe dónde está sabe que sabe que está en Croacia que no están Macedonia sabe que está en la final de un Europeo lo sabe no

Voz 3 06:32 sí bueno para tiene tiene muchísima experiencia Él ha ganado muchos títulos Si bueno es Un profesional tomando en pleno muy bueno dice mucho de él que que que en esta situación dos días a y encima Parador día muy importante para el balonmano español diga que sí que que no se no no no haya duda en ningún momento en venir y bueno y está está a tope la verdad es que tenemos ahí tenemos un arma muy muy muy buena muy grande que que si si la podemos explotar como es Patti Rodrigo pues

Voz 1 07:06 podemos podemos tener mucho de opciones jugando como contra Francia el oro es nuestro Gedeón

Voz 3 07:12 bueno es que ya te digo el cincuenta por ciento para los dos y que hay que esté más enchufado en la pista pues va a ser el que más opciones tenga porque bueno pues los detalles de los rebotes los detalles de a faltas de de de a fallos de cintas como Un pase fuera de banda tal como le pasó ayer a Francia pues ellos son los pequeños detalles que que después se refleja en el marcador en positivo en contra así que vamos a

Voz 0497 07:40 vamos que no ves favorito facetas

Voz 3 07:43 no no no no me gusta ver a ningún favorito hoy no me no no me gusta sentirme favorito sea simple simplemente me gusta sentirme hispano en la pista y que nos tengan respeto pues

Voz 1 07:54 yo yo no tengo que decirlo mucho más después de la última frase Diego yo ya si quiere sacar adelante no hay palabras que vayan a cerrar mejor la entrevista que que acaba de decir cedió en Guardiola que está todo mundo esperando

Voz 0497 08:06 lo que es el día que España tiene una grandísima oportunidad que no es el caso de Gedeón pero yo sí sé que es el caso de otros jugadores que es muy difícil que se vuelvan a ver en alguna de estas porque ya está cercana su retirada de la selección y que saben que esta es una oportunidad que no debe dejar eso

Voz 1 08:22 para luego el deporte te ponen un sitio un otro te pone en lo más alto eso

Voz 0497 08:25 en el segundo peldaño en esta ocasión de un europeo que ya es que ya es un mérito tremendo porque es uno de los europeos más exigentes lleva haciendo europeos desde mil novecientos noventa y cuatro Álvaro que he visto yo en en en la historia de este de este deporte no así que yo creo que España haya cumplido de sobra pero qué duda cabe que el hambre que tienen algunos jugadores yo creo mañana les va a hacer saltar a la cancha con esa experiencia pues no voy a decir que siendo favoritos pero sí con un puntito más que Suecia pues para esa final

Voz 1 08:54 la última pregunta es para los dos primeros para Gedeón e has hecho alguna promesa en caso de que se hagan el título

Voz 3 09:00 no no ha hecho ninguna promesa porque el año pasado de promesa que no se cumplió así que no a veces entrar en eso sí que prefiero verlo dentro me lo mío en el equipo y ya te digo no no he hecho promesas hago saldrá no pero que no no no prometido a nadie nada

Voz 1 09:19 Diego González yo prometo que si ganan la medalla de oro haré las mejores entrevistas que he hecho en mi vida después de un partido pues ya deben salvo buenas hombres que habíamos Guardiola un abrazo muy fuerte que quedó más bien descansa se me ha llegado vive muchas gracias hasta luego mañana la cita las ocho y media de la tarde intuyo que antes no al partido por el tercer y cuarto puesto

Voz 0497 09:42 sí efectivamente entre una Dinamarca y Francia que estaban las dos llamadas precisamente a ocupar esos lugares donde están España y Francia Suecia en principio no es decir la medalla de bronce se va a disputar estos dos y además te cuento ganar el oro supone lógicamente lo máximo pero también tiene un premio esta es que España entrará directamente en el próximo Mundial con lo cual no tendría que disputar ninguna fase clasificación Italia como está cargado el calendario de partidos para para esta gente de que es gente de Champions que es gente pues la verdad sería algo fantástico que ya tuviesen ese ese puesto para el próximo Mundial que bueno pues hoy también hemos conocido que Holanda va a ser el rival en este caso en caso de que haya eliminatoria para para ese Mundial contra contra España