El Larguero: El análisis de la victoria del Real Madrid y charlamos con Gedeón Guardiola (27/01/2018)

Voz 2 00:00 qué tal saludos buenas noches bienvenido bienvenida a este Larguero de sábado ya domingo veintiocho de enero del año dos mil dieciocho

Voz 3 00:52 eso doce de la noche las once en Canarias y no tienes cosa mejor que hacer en este sábado

Voz 4 00:57 frío en gran parte de la Península Baleares y Canarias bueno y Ceuta y Melilla ya decimos todos los territorios del Estado español pues estamos aquí hasta la una y media los chicos de deportes para recoger el testigo de Carrusel deportivo hasta la una y media de la madrugada Neymar además se irá a final de temporada no se irá al dos mil por cien no lo digo yo lo dicen asegurar que al presidente del Paris Saint Germain en Canal Plus Francia

Voz 5 01:20 lo que sí digo yo es que hace seis meses

Voz 4 01:23 Mestre vicepresidente del Barça dijo que no seguiría al doscientos por cien bueno ahora es al dos mil por ciento más allá de porcentajes Neymar parece tenerlo claro por ahora

Voz 6 01:34 entró en juego está feliz de quién estoy tranquilo estoy feliz aquí con mis compañeros aquí vine para hacer historia hay para sacar lo mejor de mí mismo las especulaciones siempre van a existir lo sé muy bien de mis años en Barcelona

Voz 4 01:48 el brasileño siempre es noticia como el Real Madrid los blancos respiran no han jugado hoy victoria por uno cuatro ante el Valencia con doblete de Cristiano minutos dieciséis y XXXVIII ambos de penalti puso el uno dos Santi Mina en el cincuenta y ocho y sentenciaron Marcelo en el ochenta y cuatro Golazo iconos en el ochenta y nueve no fue un baño la goleada es exagerada seguramente el Madrid sufre mucho con el balón y no achica bien atrás pero hay brotes verdes parece Gran encuentro de Modric brillante Mojo Cristiano mejoró Marcelo contragolpe espectacular el que da origen al cero a uno victoria balsámica en la previa de la llegada del Paris Saint Germain porque si quedan dieciocho días para ese duelo pero ya todo es previas se siente se palpas se nota que el Madrid salvo hecatombe en Liga vive por y para la Liga de Campeones y tenemos ejemplos recientes de éxito blanco cuando lo fía todo una carta jo a este mensaje de Nacho Fernández más allá de hablar del Valencia de la victoria hoy por uno gol a cuatro frente al equipo de Marcelino García Toral hablando del Paris san Germain del embovedado eh

Voz 7 02:51 nueve partidos e tenemos muchas ganas de nuestra competiciones como la Champions bien un equipo muy fuerte pero seguramente que ellos tampoco quieran jugar contra nosotros así que que va a ser una eliminatoria muy disputada ya desde tenemos partidos para hacer

Voz 4 03:03 la el París Saint Germain no quiere jugar contra nosotros eso dice Nacho Fernández volviendo a la Liga el Madrid se coloca a dos puntos del Valencia siguen cuarto los blancos XXXVIII puntos tercer el Valencia con cuarenta y mañana juegan los dos primeros veinte cuarenta y cinco Barça Alavés cuatro y cuarto Atlético Las Palmas en Barcelona resaca alargada de las palabras de Piqué sobre el español de Cornellà eso es lo que dijo él y el comunicado de los periquitos instando Antiviolencia que lo evalúe Quique se lo ha fiado luego lo escucharemos y Valverde fiel a su estilo ha intentado rebajar la tensión en fin que cunda el ejemplo como decíamos ayer quedan ocho días por un Espanyol Barça de Liga insisto tranquilidad más fútbol de hoy Villarreal cuatro Real Sociedad dos los cuatro de los amarillos en los primeros treinta y cuatro minutos Víctor Ruiz Fornals vaca y Castillejo y los dos de la Real obra de Diego Llorente de William José Eusebio una victoria en diez partidos no es descartable que pase algo en los próximos días Rulli por cierto suplente tras sesenta y dos titularidades consecutivas en el equipo de Eusebio Sacristán además Málaga ceros Girona cero a poco que comentar aquí disputado por la mañana Deportivo de La Coruña dos Levante dos ir protagonista de esta tarde de esta noche de mañana y esperemos que también de mañana por la tarde noche Fernando Alonso El asturiano quiere explorar tras participar en las quinientas millas de Indianápolis ahora acude a las veinticuatro horas de Daytona esto es cerca de Orlando Florida empezó a las nueve menos veinte son las doce y cuatro creo que seis horas menos en Florida y como tenemos Alonso como tenemos al resto de españoles en esta prueba tan yanqui tan americana Jorge Escorial hola

Voz 8 04:39 qué tal Álvaro pues estamos ya en el tramo final de la carrera quedan veinte horas y media para el final de la misma ahora mismo está el compañero de Fernando Alonso Phil Hanson que está pilotando está en la octava posición es decir está bien colocado el compañero de Juncadella Rosa incluso hasta ahora mismo undécimo y Antonio García que ahora sí que está pilotando está decimoctavo II de su categoría menos protesta corriendo Miguel Molina que ha tenido problemas con el mal

Voz 4 05:02 la plaza esta cuadragésimo noveno esta prueba ese corre

Voz 8 05:05 por equipos por eso hablo de compañeros han veinticuatro horas

Voz 4 05:08 la pilotando no no un máximo de trece de las veinte

Voz 8 05:10 otro de los tramos de seis horas pueden estar un máximo de cuatro horas en el que cada dos horas

Voz 2 05:15 a pesar Morenés menos intentarlo con los cráneos herido

Voz 8 05:18 en la parte bonita porque está haciendo de noche y cambiará la carrera así que nada a ver si Fernando Alonso que durante la noche rodado muy bien entre la semana fue el quinto mejor tiempo imagino que en unas cinco horas le tendremos de nuevo en el circuito tú te vas a quedar

Voz 4 05:30 es piano hora hemos quedado ni quedado con Iturralde González

Voz 8 05:33 con Ponseti que ellos hacen los boletos de las dos de las tres de las cuatro y así hasta las diez de la mañana ya aparte

Voz 5 07:47 conseguir bueno pues un ritmo de competición que el equipo no ha conseguido hasta la fecha salvo bueno pues un ratito no el Mundial la de clubes en Abu Dabi entre antes Gremio de Porto Alegre ahí jugó bien el equipo pues un ratito ante el Borussia de Dortmund un partido en Anoeta pero faltaba un encuentro como el de hoy en Valencia ante un rival como el de Marcelino que encima estaba por delante de ellos con cinco puntos de ventaja hoy con la Victoria se queda dos hiciera gana al Leganés le podría superar bueno pues como tú decías son brotes verdes no del Madrid Marcel lo ya apuntó buenas maneras en el partido frente al Deportivo de la Coruña en Liga hace justamente seis días Keylor Navas me sigue gustando hoy lo ha dicho a la escucharemos a Zidane ha salvado al equipo cristiana ha marcado dos goles es verdad que de penalti pero el primero en esa contra con coros de cabeza después de un córner del Valencia la fabricado él con Benzema Bailey Marcelo este último Marcelo con un buen gol con esa bueno combinación con Marco Asensio que ya la segunda parte hoy muy bien los cambios Zinedine Zidane pues conseguía un gol ya pues definitivo uno tres luego vino el el tanto de de Toni Kroos me quedo con la imagen de Benzema bueno pues muy desagradecido el delantero francés siempre lo ha mimado para mí

Voz 4 09:08 en exceso eh

Voz 5 09:10 Zidane creo que ha sido uno de sus defectos este año no reforzar la delantera no porque Borja Mayoral sea malo que a mí me encanta cuando juega juega bien sino porque bueno para proteger a Benzema no trajo a nadie le ofreció el club este invierno por ejemplo Alexis el futbolista que sido al Manchester que estaba en el Arsenal y que podría haber reforzado la delantera para meter un poco de picante en esa zona donde el Madrid no conseguía goles por ese ecosistema que ha mantenido Zidane se quedó hice queda Benzema que es un gran delantero con mucha calidad pero que le hace falta que alguien le pinche por detrás ese gesto de bueno El Vestuario en mejor dicho en el banquillo tirando la el plumas para conseguir hace frío que le daba un utillero de Karim Benzema disgustado no le tendió la mano a Zidane me parece que no le hace nada bien ni al Madrid ni al propio Karim Benzema así que si te parece escuchamos el primer señor de la noche el el de un relajado decidan en la sala de prensa de Mestalla hablando precisamente lo quería decir quería decir que hoy Keylor ha salvado al Real Madrid

Voz 12 10:11 hicimos defensivamente sobre todo la primera parte porque luego la segunda sufrimos un poco quince veinte minutos y es no Malí no está salvado que lo hay que decirlo también pero dentro del partido en general yo creo que merecimos nosotros la victoria sobre todo con con muestren inicio de partido que ha sido que ha sido

Voz 13 10:30 es muy bueno todos los jugadores de todas formas han enfadado cuando se cambia pero da igual ya está la la el partido al final es es el resultado que cuenta Hay cambio me está contento con como como yo como todos

Voz 5 10:46 bueno pues el primer trazó el primer tramo de este de este sonido Álvaro para mí es muy importante porque pocas veces individualmente

Voz 4 10:56 analizador ya activamente if SATE que como lo hace y ahora lo comentaremos con con nuestro equipo de analistas saquen el larguero pero es que ha querido decirlo es que tenía ganas

Voz 5 11:07 es decir no hi sí señor porque bueno el paro el fichaje de Kepa que estaba hecho este pasado invierno era un fichaje de club creo que no le perjudica tampoco al Real Madrid la llegada de Kepa pero Zidane quería mantener ese bloque y hoy ha querido personalizar en esa jugada en esa parada de balonmano con el pie que era el dos dos para el Valencia y al Madrid se le complicaba el partido uno tres uno cuatro y el Madrid solventó los tres puntos pero en ese momento es verdad que Keylor como otros encuentros ha sido un futbolista un portero fundamental para el Real Madrid bueno sin ir más lejos es el portero del Real Madrid de las últimas dos Copas de Europa cuando el equipo y el club pensaba en dejé allí en en Thibaut Courtois

Voz 4 11:45 y más allá de eso también rescatamos un corte

Voz 2 11:47 de Luka Modric hablando de cine inciden

Voz 5 11:49 sí al margen hablado claro no que por que este marino no no chuta este año no porque no funciona cuál era la clave no Modric no habla mucho pero cuando habla lo hace claro pues él dice que hace falta un equilibrio defensivo que cuando el equipo trabaja bien en defensa los goles llegan dice bueno hoy hemos está ordenar nos ya verdad porque Marie ha hecho un partido bueno pero tampoco ha sido excelso ni brillantísimo ha sido un buen partido en una cancha complicada como es Valencia inestable pero pero tampoco así el partido de su vida y Jaime agosto dado bastante el Madrid me ha gustado mucho y y bueno ha dicho Modric que cuando el equipo trabaja en en defensa en los goles van llegando dice hoy marcamos cuatro y es verdad sobre Zidane sobre el técnico francés y que esté en entredicho hoy estaba evidentemente en el ojo del huracán el técnico francés decía esto el croata Luka Modric para

Voz 14 12:38 ni es una locura y no puedo creer que se cuestiona tanto sobre el después lo que he conseguido con este equipo pero esto es mundo de fútbol una algún día Ésta es mejor otro día es cuando pierdes es peor pero

Voz 15 12:58 Inés tertuliana nuestro apoyo oí no

Voz 14 13:01 no puedo creer que se cuestiona sobre todo después todo lo que he hecho con eso

Voz 4 13:07 así que la por Keylor y Modric por Zidane enseguida les sale Dream pero antes también como se ve el partido e desde la óptica del que todavía es tercer clasificado pero es cierto que les sólo dos puntos al Real Madrid y el Madrid tiene pendiente ese partido el veintiuno de febrero miércoles frente al Leganés Butarque Pedro Morata Valencia hola hola buenas noches escuchaba en Carrusel iba yo creo que tenía razón eh que justo en ese momento del uno dos tiene diez minutos al Valencia diez quince minutos que puede empatar el partido después se sumo

Voz 1716 13:38 lo que ha habido dos momentos clave para el Valencia en el en el partido el primer momento clave es cuando yo creo que el Valencia definitivamente o casi definitivamente eh no no diría Se sale del del partido sino que el penalti señalado para mí es un penalti muy dudoso es un penalti que según Iturralde con el reglamento en la mano se puede pitar de Martín Montoya a Benzema pero es un penalti que se puede discutir y mucho y que es un penalti de los que por lo menos a mí me deja bastante intranquilo su señalización yo creo que es un penalti más que riguroso poco Tablet P eh se repita hizo el cero dos yo creo que mata al al Valencia llega al descanso ya jaleando con la lengua fuera ir hacía justicia un cero uno en el marcador porque el Real Madrid había empezado muy bien pero ese cero dos es un golpe muy duro para para el Valencia que además hay que recordar que está jugando con eh una inferioridad de condiciones importante porque está jugando con Koke Lahm un medio centro de de central está jugando además con Garay que había tenido jugada que había chocado con el con el portero y estaba jugando mermado también sin embargo el Valencia es capaz de de resurgir en el inicio de la segunda parte marcas Santi Mina el uno dos y en ese momento desde el minuto trece de esa segunda parte yo creo que hasta el minuto veintiocho treinta aproximadamente el Valencia ha tenido su momento de empatar el partido se veía además que va a llegar

Voz 4 15:00 el el empate pero no lo consigue el vale

Voz 1716 15:02 decía no logra tener acierto así pasa su momento el Real Madrid te hace tres contras te mete dos goles acabó el partido Ésta es la realidad de los dos momentos clave que ha tenido el el Valencia para al menos haber empatado el partido y no perderlo porque luego al final lo ha terminado perdiendo simplemente porque el Real Madrid en la llegada que ha tenido ha tenido muchísimo más acierto en la finalizó

Voz 4 15:24 se ha rajado después Marcelino del colegiado

Voz 2 15:26 de la lengua no creo

Voz 1716 15:28 se mordió la lengua es más él ha dicho que cree que los árbitros no roban partidos yo creo que ha cambiado poco la estrategia de lo que en los últimos encuentros había venido diciendo oí creo que Marcelino quiere despejar el el discurso acusador sobre los árbitros aunque hoy también pues muchos a juicio de muchos aficionados en el mío también el cero dos es un un un penalti bastante bastante dudoso que que destruye definitivamente o golpea muy fuerte al Valencia a Marcelino le podemos escuchar iniciando sobre eso sobre el tema de los árbitros

Voz 5 16:01 yo no voy a hacer ninguna valoración de la letrada no creo que en ningún árbitro de partidos

Voz 16 16:05 es obvio que nosotros ahora en esta última creo que dos meses estamos encajando muchísimo para volver a ser muy muy competitivos tenemos que cortar esta hemorragia creer que tenemos los rivales no no les llegan en exceso pero nos meten goles con relativa facilidad y entonces tenemos que trabajar bien ir mucho para intentar corregirlo

Voz 5 16:25 yo me hago la pregunta así nosotros tenemos capacidad para dominar al Barça y al Valencia noventa minutos la primera pregunta que me hago si es real esa valoración si es tangibles y nosotros tenemos el suficiente potencial para dominar a equipos como el Barça o el Real Madrid durante noventa mil

Voz 4 16:44 pues que no parece que se mordió la lengua en fin a seguir al Sanedrín próximo partido del Valencia el de Copa que es el jueves no mediano amoratado

Voz 1716 16:51 sí y jueves a las nueve y media de la noche en el Nou Camp pero cuidado que ella decía ayer es que después toca el Wanda Metropolitano en Liga ante el Atlético de Madrid y después el partido de vuelta en Mestalla de las semifinal contra Fútbol Club Barcelona es que hoy se ha iniciado el primero de cuatro partidos partidazos que son el Tourmalet

Voz 4 17:09 el Tourmalet el Alpe d'Huez o la montaña que tú quieras

Voz 1716 17:12 el ojo ojo que el Valencia hace poco estaban nueve puntos por encima del quinto clasificado en este momento el Valencia está sólo tres puntos por encima del quinto que es el Villarreal y el Real Madrid que es el Valencia el hubiese ganado el hubiese saca ocho puntos de ventaja al Real Madrid si el Real Madrid ahora gana su partido que tiene atrasado ya superaría al valenciano

Voz 2 17:31 que esto no es cómo empieza sino como acaba le queda todavía mucha Liga por delante abrazo Morata abrazo Herráez dócil

Voz 5 17:36 simplemente sí dime para decirte que el tema físico del Real Madrid que hoy sí que ha puesto en entredicho su te va muchas veces mental de implicación como decía Luka Modric de trabajo defensivo pero hay físicamente en la segunda parte el equipo que no había jugado la mayoría frente al Leganés se vino abajo un tema lo importante es el mismo preparador físico pintura mismo técnico Zidane mismo

Voz 4 17:59 jugadores que el pasado año en muchas cosas del Madrid que son un Expediente X en esta temporada dos mil diecisiete dos mil dieciocho abrazo esta mañana hasta luego hay Antonio Romero o la Romero

Voz 3 18:10 hola muy buenas a poco Pedja Mijatovic buenas noches hola Álvaro Benito

Voz 4 18:15 ello buenas noches

Voz 1259 18:16 qué tal buenas noches Romero el Madrid

Voz 3 18:19 en un poco de aire que lo hacía falta

Voz 1259 18:21 sí yo creo que sobre todo por por la encima del rival como a los eso de la sombra parte por lo que ha discurrido el partido le para

Voz 17 18:30 esa que sólo avisaremos importante porque el Real Madrid tenía que suena un poco exagerado pero tenía que mirar a asegurar la cuarta plaza yo creo que esta victoria le da un colchón

Voz 1259 18:39 en referencia a lo que pueda hacer

Voz 17 18:41 ahora el Villarreal lo que puede hacer el Sevilla y cómo te acaba de decir Morata se pone es ilegal al partido al Leganés que hay que ganarlo en Butarque tercer otra vez en la clasificación Gollum punto en el momento en este momento de ventaja sobre el Valencia pero más allá de de la estadística porque yo creo que poca gente que pueda pensar que el Real Madrid en condiciones medianamente normales se pueda quedar fuera de las otro periodo desplazados digo que más allá de las estadísticas sobre todo la primera parte ha dado muestras de mejoría y quitando ese bajón físico de la segunda ese arreón del Valencia que lo ha habido creo que en términos generales el Real Madrid ha hecho un buen partido ante un buen rival en un campo muy complicado

Voz 4 19:17 pese a que te ha gustado del Madrid hoy que rescatadas

Voz 1699 19:20 bueno habían estado bien está sobre todo en la primera parte donde han dominado el partido entraron muy bien el partido desde el principio sabiendo lo que lo que quieren ganar y nada más no ha sido esta parcela sobre todo contra el Valencia la haciéndolo bastante bien no sale más después de la generación de copas de otro día pues que hacer un buen partido partidos donde hay que ganar tres puntos donde hay que dar un poquito todo lo que lo que tiene que tiene que hacer y al final las cosas bien la segunda parte ha sido un poco más más baja por parte de la banda de lo que no se puede entender porque yo también tenía que que salir a ver si se pueden remontar el partido pero en general yo creo que es un buen partido eso es algo muy importante para él sobre todo en una semana de ningún partido entre semana editor de seguramente si no hubiera entrenado sino han puntuado pues que que que comentario solíamos podríamos escuchar pero menos uno al que se ha ganado y ahora pues hay que pensar en los compromisos que viene

Voz 4 20:28 yo me quedo con eso con el menos mal Álvaro eso sí por momentos a mí no me gustó el Madrid con la pelota el le veía con con poca fluidez pro poca continuidad

Voz 1881 20:36 no sé yo yo lo comentaban Carrusel hacerme tiene han habido demasiados errores yo lo llamo no forzados no no con donde jugadores de tanta calidad como los que tenía hoy en el pues el Real Madrid deben de tener acierto no oí que ha habido ha permitido demasiadas transiciones de incluso durante la primera parte no que el Valencia no ha resuelto bien porque si es cierto que luego en Madrid la línea defensiva hay los centrocampistas han trabajado bastante han estado muy muy solidarios pero pero tienen que estar más sino no podré jugar Benzema jugadoras ve el propio Casemiro que yo creo que ha estado nuestra Ogino o la pelota no se jugadores que tienen que ser mucho más fiables no a este equipo hay que exigirle pues nivel muy alto porque lo puede dar

Voz 4 21:23 volvió de hecho Álvaro a jugar la BBC junto de inicio trescientos días después pero salió mediada la segunda parte que además fueron cambios que le vinieron bien al equipo de Zidane Bale Benzema hombre lo normal sería que de cara a esa eliminatoria contra el ven que todo el madridismo está pensando quedan dieciocho días pues que juegue la BBC sobre todo porque hay futbolistas como Asensio que parecía que habían derribado la puerta en el mes de agosto y ahora mismo ya no da esa misma sensación pero sí

Voz 1259 21:50 espera más ellos es obvio Álvaro

Voz 1881 21:54 vamos a esperar más y con razón porque han dado el nivel muy alto en muchas fases de su estancia en el en el Real Madrid yo creo que a Cristiano lo dejamos aparte

Voz 3 22:03 no no no es una que es la bebe no es la bebe el problema de la BBC

Voz 1881 22:08 bueno no no no es un problema no porque yo creo que puede dar de la espectacular Iker Iker Benzema que es que quizá también pues a veces hacemos tampoco irregulares un jugador que cuando está bien te da muchísimo no llega la segunda parte el hizo que realmente lo que puede dar más peso es gratis pero siempre se puede dar una cosas cundía este magistrado menos pero el trabajo cito puede dar la primera parte de órgano está más solidario la segunda quizá el partido estaba estaba casi liquidado oí Mi buena prosa han dejado ir en lo defensivo no hay duda de que van a jugar el día del París Anne Germaine yo yo creo que ahí sí que van a estar comprometidos y hay que tener fe porque porque son jugadores de mucho nivel no yo lo que pasa que siempre estoy a mí me gusta que los jugadores sean solidarias cosa que aparte de la calidad que uno tenga más que tengan expirado

Voz 1699 23:09 la

Voz 3 23:10 el trabajo y el esfuerzo una buena versión Pedja un poquito andando lo que estaba diciendo ahora mismo

Voz 4 23:18 Álvaro Benito de un ABC que le dé réditos al Real Madrid pero que sea solidaria pensando por ejemplo en esa eliminatoria contra el París Saint Germain en el que se tienen que implicar todos los jugadores tú la ves posible tuve es posible una BBC que rinda bien contra el parecen Germain y que a la vez sea solidaria tras ayudando

Voz 1699 23:33 seguro que sí primero después de mucho tiempo muy bueno sea ganar el partido y eso es muy positivo o no yo creo que sí que esos jugadores como como eso estás jugadores tienen muchas alegrías al aficionado modernista en estos últimos años seguramente estarán muy motivados un partido ante todo rival como PSG de las estaciones de Champions muy bien a los grandes jugadores sobre todo al Real Madrid no que es actual campeón de Europa así que estoy tan preocupados por el actor el PSC porque el Madrid era muy bien jugar esos partidos y esos jugadores seguramente estarán muy motivados y muy preparados y nos suceda algo imprevisto alguno lesión en algún problema físico pero así están

Voz 1881 24:22 muy físicamente bien y si no están

Voz 1699 24:24 lesionados seguramente harán un gran partido estoy segurísimo vamos

Voz 4 24:29 así que tú hoy por hoy ves favorita al Real Madrid en su eliminatoria contra el Paris san Germain

Voz 1699 24:34 sin ninguna duda sin duda de las además una de ellas actual campeón de Europa las dos veces consecutivas así si nosotros tenemos que estar tan preocupados por poder jugar unos octavos con parece dejé pues imagínate que deben pensar ellos no jugando contra el Real Madrid el equipo que más veces a la Champions el equipo que es actual campeón de Europa y que ellos también tienen que estar muy preocupados

Voz 4 24:59 es curioso Romero porque lo que está diciendo Pedja Mijatovic es haber en otras palabras lo que ha dicho Nacho en el corte que hemos puesto justo al comienzo del programa después en el manotazo allí en Mestalla

Voz 17 25:09 bueno me parece curioso yo firmo debajo lo que he

Voz 1259 25:12 eso

Voz 17 25:12 pero lo que ha hecho pelear creo que normal que la gente las dudas después del rendimiento que ha tenido el Real Madrid en la temporada pero yo desde que cayó el sorteo del bombo repito la misma frase si tú hasta el último día a última hora les preguntas a Emery si cambiaría de caballo se cambiaría de rival Emery te diré si ante un rival como el como en la cuál Real Madrid que está haciendo un equipo regular que está teniendo problemas al Campeonato Nacional de Liga y que ha quedado eliminado de de los cuartos de final de la Copa del Rey bueno pues incluso ante este nivel de Real Madrid yo estoy convencido que si ahora te tomas un café con Emery ir no dieron micrófono delante reconoce que le gustaría jugar con casi cualquier equipo de Europa menos con el Real Madrid quiero recordar que el París Saint Germain que es un equipo que nos deslumbra todos jugando en Francia

Voz 1259 25:59 de centro del campo para adelante de

Voz 17 26:01 Mar para reforzar aún jugador medio retirado como Lass Diarra que yo no digo que sea mal jugador que no lo es pero digo que es un futbolista que viene de los Emiratos Árabes

Voz 3 26:10 hombre del equipo contra el que se enfrenta al Madrid en las semifinales

Voz 17 26:13 sí pero estaban plantilla señora jugaba porque tampoco sólo tomaba demasiado en serio ya considerado el entrenador del Club de París Anne Germaine que le centro de tras el equipo necesita retoques tiene que jugar la garra yo creo que el Madrid es favorito contra el Paris Saint Germaine que era sólo una eliminatoria espectacular y que todos esos agoreros que los hay y mucho están con perdón Kagawa pensando que el París Anne Germaine le va a pasar por encima el Real Madrid a mi me parece que están

Voz 3 26:39 muy equivocado tú no eres esos tampoco no Álvaro

Voz 1881 26:43 no es que yo siempre pienso que el Real Madrid es favorito en todos los partidos juegue contra quien juegue esté como esté yo lo pienso lo pensaba como jugador no piensa ahora como entrenador pienso como como jugando comenta oral a dar dando el primer equipo no porque además yo creo que nos han dado motivos para tener en ellos a pesar de de la mala dinámica de esta temporada que llegas tú le puedes le encontramos todos poca explicación este derrumbe que ha habido por supercopas pero la materia prima que hay ahí el talento que hay dos jugadoras está ahí son

Voz 4 27:17 no

Voz 1881 27:17 son para tenerles fe para los últimas

Voz 3 27:21 a ediciones lo estaban al Real Madrid

Voz 1881 27:24 yo siempre se optimista y en buena parte con eso

Voz 4 27:26 el sanedrín del Real Madrid de las opciones del equipo blanco eh residen en que tengan una gran versión alguno de sus mejores futbolistas IP ella te quería preguntar por Marcelo porque fíjate he visto el partido de Madrid con algunos amigos del del Real Madrid que era muy críticos con Marcelo con la temporada de Marcelo pero hoy no sólo en el gol sino también en otras acciones se ha vuelto a ver a un buen Marcelo que lo necesita el Madrid Bella

Voz 1699 27:51 sin ninguna duda además un jugador importante no diría fundamental pero muy importante para el juego al Madrid Joy lo ha hecho muy bien es buena una buena señal una voy a Senegal para para el chaval de una buena señal para el equipo también eh el quizás en estos partidos va usted no estuvo bien puedes también hay que analizarlo con profundidad chico ha tenido una lesión a lo mejor tiene algún problema de otro tipo que que el Empire va a estar muy concentrado pero yo creo que lo a lo básico ido asesorando y seguramente gran muy muy preparado para para los octavos de Champions y esos partidos de aquí a a los octavos pues seguramente servirán para para mejorar todavía más Si y hacer lo que está haciendo en estos últimos años jugando bien me invade marcando la diferencia por es cierto

Voz 4 28:41 muy bien que no necesita el Madrid que además en la ida de los octavos de final en no tendrá Carvajal no tendrá el lateral derecho titular Si a Marcelo pero no a Carvajal próximo partido los blancos el estado de la semana que viene frente al Levante veinte cuarenta y cinco segundos la semana que viene Levante Real madre

Voz 3 28:56 hay tiempo después el Madrid va a tener un partido a la semana no va a tener dos Romero Pedja Mijatovic Juanito hasta mañana hacemos una pausa y estamos con los otros partidos que han disputado

Voz 4 29:09 a día de hoy ya avisó a partir de la una de la madrugada

Voz 3 29:11 el polideportivo Daytona balonmano

Voz 4 29:14 no ya hablaremos también de tenis que mañana Federer puede conseguir su vigésimo primer título de Grand Slam todos en pie

Voz 2 31:42 sonido Yeray Martínez sonido Larguero doce y y XXXII once y treinta y dos en Canarias dejamos el Valencia Real Madrid y antes con lo de mañana que juega el líder juega el Barça juega el segundo el Atlético de Madrid pues rápido

Voz 4 31:54 el paso a los otros partidos que han disputado en el día de hoy por

Voz 2 31:57 ejemplo último encuentro de la noche Villarreal Xavi Isidro hola

Voz 3 32:01 qué tal Álvaro muy buenas le ha ganado el Villarreal cuatro dos a la Real Sociedad después de una primera media hora tremenda

Voz 29 32:07 sí de hecho yo creo que ha sido la clave del partido no nadie esperaba un encuentro que se enfrentaban dos equipos que es verdad que llegaban en dinámicas distintas zonas de pensaba que media hora prácticamente buen veinte minutos el Villarreal que iba a poner tres cero en el marcador primero Víctor Ruiz de cabeza a la salida de un córner bastante libre ha marcado el uno cero luego un error de Navas Sáez propiciaban y casi de inmediato en una muy buena contra Bagdad remataba la faena tres cero que dejaba muy tocado a la Real Sociedad que aún así ha intentado hasta el partido marcado Llorente el tres uno parecía que podía meter a los de Eusebio en ese encuentro pero Castillejo André de descanso hemos estado cuatro uno y con eso ya prácticamente ha dicho adiós al partido la segunda parte pues ha sido miro mero trámite Willian José es verdad que marca el cuatro dos cero la Real han dominado poco más de mejorar su imagen no ha inquietado en Nadal la al Villarreal en lo más llamativo es sonó el arranque de la Real Sociedad la defensa de estrés Toño en la portería muchos errores en la transición del Villarreal poco recursos en defensa y al final eso pues José nunca un como la cerámica se paga muy caro el Villarreal sigue deduce dieciséis de los últimos dieciocho puntos ha sumado hice me hice leyendo unos Champions la Real se aleja cada vez más Europa y además empieza a mirar

Voz 1259 33:23 precisamente de reojo al descenso

Voz 29 33:25 es verdad que todavía con margen pero desde luego las dinámicas muy muy muy negativa

Voz 4 33:29 ahora le pregunto a Roberto Ramajo y escuchamos a Eusebio Sacristán porque de esa Real Sociedad que a comienzo de temporada recibía como líder mes de septiembre al Real Madrid pasamos a una Real que está en la parte media baja de la tabla y está seis puntos por encima del descenso pero antes eh déjame que salude a Samu Castillejo uno de los cuatro goleadores el Villarreal en el día de hoy cuando a las doce y treinta y tres once y XXXIII en Canarias Samu Castillejo buenas noches

Voz 3 33:54 buenas noches enhorabuena por la victoria e muchas gracias cuatro a dos después una primera

Voz 4 33:59 este tremenda no sé si ha dicho algo especial Javi Calleja para empezar así o qué

Voz 29 34:04 no lo sabíamos planteamiento de ello lo hemos trabajado durante toda la semana es un equipo que que mantiene la posesión de balón que te encierra tras que que tiene jugadores pues que lo hace muy bien no hemos sabido aprovechar nuestra nuestra oportunidad de ala contra hemos sido de festivo y no hemos llevado al resulta

Voz 4 34:24 que estáis en un gran momento dieciséis puntos conseguidos de los últimos dieciocho

Voz 29 34:29 sí y creo que es la línea que debemos seguir hasta final de temporada si queremos decir queramos conseguir ese objetivo importante y muy digna como ya he dicho esta es la línea de mirarnos a nosotros mismos Wi Fi y poder competir hasta el final

Voz 4 34:45 está a un punto del Real Madrid ahora mismo supone que tú no firmes la Liga Europa tú quieres acabar este año en Champions

Voz 29 34:52 bueno yo creo que que todo y todos queremos eso es una espinita que tengamos clavada de del año que el Mónaco no eliminó oí

Voz 1259 35:01 sí bueno

Voz 29 35:03 a seguir si queremos estar ahí arriba

Voz 3 35:06 ya está claro luego pues el así que tú no te conformas con la Europa League no las firmas

Voz 29 35:11 no yo creo que ninguna los firmamos vamos mirando a nosotros mismos que hace aquí iré mejorando a mirar en cada partido y poder sumar de tres en tres si queremos parar en Europa el año que viene

Voz 4 35:25 oye tres nombres propios que bueno ya hace unas cuantas semanas que fue Bakambu lo echáis de menos o no

Voz 29 35:31 bueno se notaba mucho era un jugador muy completo claro que es un gran goleador y bueno también lo locas llegado no están aportando mucho como ya he dicho este grupo una gran familia hay bueno lo que venga será positivo y aquí viene ayudar como cómo ha llegado en es que es muy buena forma pues mucho mejor

Voz 2 35:55 oye como veis la situación de de Semedo habéis charlado con él como está después de todo lo que salió el día de ayer

Voz 29 36:02 sí bueno y creo que a las cosas cuando cuando lo crea oportuno es cierto que que no es cierto todo lo que se dice así que nada eh esté mal de él y que lo aclaren

Voz 3 36:19 ligado le tiene que decir vamos que tú confías plenamente en él

Voz 29 36:22 además todo chaval que lo conocen en El Vestuario y he cae muy bien es un tío genial así que el aclara la la situación

Voz 3 36:31 sí

Voz 2 36:32 para acabar sabía es que no estaba hoy en el palco de la cerámica no

Voz 3 36:36 no bueno me había dicho regido también

Voz 4 36:40 a Julen Lopetegui para que no lo sepa estaba yo no

Voz 3 36:42 pero bueno te lo periodista hay

Voz 29 36:45 a mi trabajo intento hacer lo mejor posible para estar en esa lista

Voz 3 36:51 ojalá lleva una convocatoria la lista de mayo que es una buena mundial y ojalá ojalá

Voz 29 36:57 he puedo estar ahí hay mucha competencia muchos jugadores muy muy bueno en nada eh si llega pues bienvenida sea hoy es amo tu creo son ese tren

Voz 3 37:07 millones de euros verdad si he habido opciones de que te fueras al al Nápoles el pasado verano

Voz 4 37:13 no no no

Voz 29 37:15 no hubo conversaciones es decir que que que hubo algo que que bueno que aquí estoy muy bien estoy muy como yo creo que me dejó la mejor opción para salir no por club sino por por momento lo aquí estoy muy bien me cuido mucho oí que bueno ojalá espera seguir aquí mucho tiempo

Voz 4 37:37 en invierno no

Voz 29 37:40 bueno una cosa es que llega que se hablan que al final no se concretan que que sí es cierto que yo intento de todo eso para para poder está centrado en en mi trabajo que es lo que tenemos que hacer

Voz 2 37:52 vamos que si este próximo verano llegan a un acuerdo el Nápoles el Villarreal latinos de importar en Italia

Voz 29 37:58 me quieres Mel bueno eso ya lo es verdad pero bueno aquí estoy muy bien cuidado mucho a los futbolista que es un gran club para para crecer y para seguir aquí

Voz 3 38:08 Samu es enhorabuena por la victoria gracias luego el éxito del Villarreal La

Voz 4 38:14 la situación complicada que atraviesa la décimo quinta veintitrés puntos seis por encima del descenso bueno no sé si por ahí pero gracias Xavi y Roberto Ramajo San Sebastián no la Rober

Voz 30 38:25 hola qué tal muy buenas Álvaro lo primero de todo

Voz 4 38:28 el serbio Sacristán existe el riesgo de que se ha destituido a lo largo de la próxima semana por parte del consejo de administración

Voz 31 38:36 el riesgo existe lo que pasa es que me sorprendería mucho que tomaran esa decisión lo que sí es cierto es que lo drástico que podía haber sido esta noche no se ha producido a producir el equipo está regresando San Sebastián mañana va a tener el día de descanso vuelve al trabajo el lunes esa sesión me comentan desde la Real Sociedad que salvo sorpresa morrocotudo la va a dirigir el técnico del conjunto txuri urdin es decir el actual técnico de la Real Eusebio Sacristán es verdad que hay preocupación en el consejo de administración es verdad que hay voces discordantes sobre si lo que tiene que ser la Real es cambiar de entrenador o continuar con Eusebio Sacristán pero también la realidad es que cuenta con el beneplácito de el director deportivo Loren el presidente Jokin Aperribay que lo van a aguantar hasta que la situación de verdad sea insostenible ya decíamos en la previa del partido que la ecuación no era perder en Villarreal destituir a Eusebio eso por tanto en principio no se va a producir pero sí que la realidad es que en el próximo consejo de administración será ponen encima de la mesa la SIS

Voz 1716 39:44 óptimo seguir con el serbio aussie es el eh

Voz 31 39:46 sí es el mejor de destituirlo lo normal es que a pesar de poner encima de la mesa esa opción es que Eusebio dirija a la Real Sociedad el partido del próximo viernes frente al Deportivo de la Coruña en Anoeta eso sí ese partido será un ultimátum para Eusebio si se pierde entonces sí dejará de ser entrenador de la Real Sociedad entre otras cosas todo este tiempo que pasa por ende pensamiento en el en la Real Sociedad especialmente en la cabeza de ellos tenían Valle de Lorenzo Juarros Loren director deportivo es por dos razones una porque es su apuesta personal de hace ya temporada y media cuando se instituyó a David Moix no salió mal la temporada pasada el equipo se metió en sexta posición creen que tiene expedita suficiente a pesar de la dinámica muy negativa pésima del equipo realista y segundo si no tienen alternativa Álvaro porque la principal alternativa que era está Inglaterra que la Javi Gracia y ahora mismo la Real no tira Alternativa para una posible destitución de Eusebio Sacristán

Voz 4 40:47 y además hoy con un cambio de esquema con la suplencia de Rudy ha jugado Toño Ramírez de titular ha sido un coladero la Real de la primera media hora le llegaban por todos lados la endeblez defensiva que tenía pero también con elemento importante Eusebio no parecía un entrenador de paso en la Real le imprimido un estilo propio tiene contrato sino recuerdo mal Ramajo hasta junio del año que viene así que no es una decisión cualquiera de destituir a un entrenador de paso en la real sino un entrenador que al final acabó la imprimido su propio estilo al equipo txuri urdin Eusebio justo al finalizar el partido

Voz 31 41:24 bueno pues el técnico de la de la Real Sociedad que evidentemente cuando se le pregunta por su futuro insiste en lo que viene diciendo desde hace ya tiempo que él tiene fuerzas para seguir pero eso sí ya fueron un pequeño matice también el técnico de la de la Real Sociedad bárbaro él no asegura que vaya está en el partido frente al Deportivo el asegura que va a estar el lunes entrenando a la Real Sociedad después de el día D Khan socava la plantilla mañana no te importan también es que ya tenemos el plan de trabajo de la próxima semana es el plan de trabajo diseñado por el se vio el técnico de la dicho quiso lo puedo asegurar que va a estar el lunes entrenando a la Real

Voz 0596 42:00 está claro que son cuatro derrotas seguidas momento difícil para nosotros pero tenemos que seguir los jugadores han demostrado fortaleza como para levantarse y tratar de darle la vuelta al partido nuestra situación en estos momentos es cuatro derrotas seguidas es un golpe duro pero hay que seguir para adelante levantarse cuanto antes y empezar a preparar el siguiente partido

Voz 4 42:29 viernes de la semana que viene nueve de la noche frente al Depor veremos si icono sino Eusebio iconos y no se vio después de ese partido en caso de que lo manteca gracias Ramajo hasta mañana

Voz 31 42:39 el abrazo Álvaro voy ahora mismo agur Robert

Voz 4 42:42 B tenemos último al Málaga después del empatada a cero y frente al Girona está a seis puntos de la salvación con varios cambios de entrenador y hoy un empate que a mí no me deja sensación de nada especialmente positivo o tampoco negativo al final acabo son Punto Justo Rodríguez Málaga hola

Voz 3 42:59 hola buenas noches muy allí la sensación en Málaga cuáles

Voz 1259 43:04 bueno sensación de que el equipo ha mejorado poquito pero que sigue todo igual hoy tengo una oportunidad por lo menos para ver acortó la diferencia mucho bueno el secuestro putos es verdad que en la primera parte bueno pues había un Málaga intenso que mereció bueno clarísima de que el lobo en una segunda parte y lo ha dicho bueno en rueda de prensa Joseba actuales que que el equipo estuvo muy mal ante un Girona que tampoco que cree excesivo peligro porque entre los tres palos practicamente no remató es un punto que bueno o al menos mejor que ver está seis puntos de de la permanencia bien a ver qué va a pasar y que va a ocurrir porque es la jornada vamos pasando el equipo sigue ahí incontinencia de colista el próximo fin de semana siguiente lunes enfrentarse a Las Palmas otro de los candidatos que están ahí para ver en el estadio de Gran Almería capital bueno creo que pierde fuerza con con Míchel en el anterior entrenador ahora cojo se hablaba del partido

Voz 32 44:04 sí y creo que hemos mejorado muchas cosas de equipos como el Eibar Girona que está en mitad de la tabla para arriba no han sido o creo que no superior a los dos rivales y hemos vencido la victoria ahí que que seguir que seguir luchando que que con este equipo que he visto en los últimos dos partidos me hace ser usted creo que que los goles tendrá que los buenos resultados vendrán aquí nos tenemos que quedar con con eso Isabel que quedan diecisiete finales y que tenemos que luchar hasta el final

Voz 4 44:29 gracias justo en el partido de la mañana el Deportivo de la Coruña empatado a dos frente al Levante y eso que el Dépor iba ganando por dos goles a cero al final llegó una exclusión la remontada de Levante que casi casi se convierte en victoria Fran Hermida A Coruña hola

Voz 1699 44:42 qué tal muy buenas noches es una especie de quiero y no puedo

Voz 4 44:45 positivo en esta temporada

Voz 1259 44:46 bueno la verdad es que después de un partido como el negocio no llega a la conclusión es que el equipo ha entrado con bucles solventa darle puede salir por orden el equipo empezó perdiendo hacer a poco más de la media hora de juego

Voz 29 45:00 a acción que informalmente el tico

Voz 1259 45:03 todo eso siempre que se produzca de manera violenta y suele ser bastante medido sus acciones fueron pues todos faltas dos cartulinas amarillas el Depor con diez de todos modos el equipo coruñés ha sido capaz risas descanso con dos cero e por el médico perdió también a su mejor defensa lo peor de todo es que además no voy a perder para las próximas semanas por culpa de una lesión

Voz 1699 45:24 dar en la recta final del partido