Una entre un trillón

Voz 2 00:00 pues eso es un momento un momento nunca se normalidad

Voz 3 00:17 le dio al botón una cochera abriendo la puertas vertical va subiendo lentamente no puertas de garaje

Voz 2 00:26 según va abriendo lo que veo es que son dos pares de y un uniforme de la Guardia Civil

Voz 3 00:37 es una imagen tremenda porque de ser señora de decir ya pasado expectativas no la expectación no porque pensando yo le digo bueno sobre el coche bueno un poco mosqueado o encender normal

Voz 4 00:53 Marte es que no te lo crees que lo estás escuchando pero no yo todo el rato según me dicen todo lo que sea no no no puede ser no puede ser no puede pasar esto no no lo único que me tapaba ahora la cara y decía que no que no que no eso no podía ser que mi niña no mi niña no oí es dentro de hoy es que no no podía creerlo

Voz 5 01:18 eh

Voz 6 01:20 eh

Voz 7 01:23 ah sí

Voz 0874 01:28 mi niña no pongas en la piel de ese padre de esa madre cuando la Guardia Civil llama a su puerta de noche para darles una noticia terrible sobre su hija Patricia estamos a finales de enero de dos mil catorce es martes y Patricia ha hecho lo que hacía todos los días que es levantarse a las siete y media desayunar al pasar a recoger a una amiga para ir juntas a la universidad no es día de un año que se había sacado el carné de conducir y sus padres la habían comprado un Fiat Punto de color rojo de hecho un par de semanas antes quiso y con unas amigas a la playa pero sus padres no la dejaron porque eran muchos kilómetros al volante no estaba preparada demasiado peligro Patricia tenía diecinueve años cuando pasó lo que pasó esa mañana del veintiuno de enero hace poco más de cuatro años Antonio Rafi que son los padres de Patricia estaban en casa habían cenado ya es una casa en la sierra de Madrid un adosado con garaje era un día normal un día feo que no paraba de llover

Voz 3 02:21 yo me acuerdo estábamos viendo un último capítulo de una serie una noche de enero pues pues calentito en y con todo mantita en el sofá palpando la sede llevaba tiempo entre costuras o sin él era y lo veíamos tranquilita en mitad de la seria casi en ese momento tocan al portero automático pensaba ya que era ella la ahora hay la inercia de pues fui a abrir por la cochera leía dio voto de la cochera abriendo la puerta vertical va subiendo lentamente puerta te

Voz 2 03:00 según va abriendo lo que veo son

Voz 8 03:06 para vota en un informe de la Guardia Civil

Voz 2 03:14 es una imagen tremenda porque a decía sea pasado ya entran hablar conmigo es un accidente grave iba camino del hospital

Voz 5 03:38 de ahí que valen ya no

Voz 0874 03:44 es complicado entender cómo tan pocas palabras cambian tantas vidas al mismo tiempo Valentina Rojo y Manu Granda encargado de reconstruir esas vidas a través de muchas horas de conversación Don diálogos a menudo muy dolorosos contactan con David Tejero Luis Miguel Cabrera guardias civiles en el Destacamento de Tráfico de Collado Villalba que fueron los primeros en llegar al lugar del accidente cuando les decimos que queremos reconstruir esta historia con sólo unos pocos detalles recuerdan con claridad lo que vieron lo que sintieron aquella noche

Voz 10 04:18 pues el día del accidente el recuerdo

Voz 11 04:21 poco fuerte porque sólo un accidente bastante aparatoso y cuando dábamos pues ya no se nos encontramos un panorama bastante desagradable porque era un coche estampado contra una finca

Voz 9 04:33 los muros de piedra grandes y la verdad que muy con muchos daños al coche tremendo impacto de tú hay bueno y con la conductora dentro nuestra dentro que en principio pues no se movía estaba atrapada es fue muy muy fuerte ya te digo él ya estaba como colgada del cinturón tenía una postura la verdad es que bastante bastante incómoda no bueno pues ya al poco rato pues llegaron

Voz 12 05:03 en los medios de

Voz 3 05:05 las ambulancias entonces bueno pues ya me dirá la UCI estabilizaron Hidalgo y hay empieza la historia ha

Voz 13 05:17 Jean

Voz 3 05:20 rígido

Voz 13 05:22 Bay ponía

Voz 3 05:25 a mí

Voz 13 05:28 yo a mí no

Voz 0874 05:37 ahí empieza la historia los padres de Patricia se meten en el coche con su hijo menor lo iban hacia el lugar al que ha ido a la ambulancia con Patricia que es el hospital Puerta de Hierro son treinta y dos kilómetros veinticinco minutos conduciendo que parecen horas

Voz 14 05:49 con qué panorama os encontráis alguien traerá el obús Si hubiera Patricia

Voz 3 05:53 no no no no lo asumen no asume el pasado eso no pero a ver la la la están tranquilita en la UCI junto a los monitores ya estaba viviendo vuestra conectados a varias Mamina

Voz 0874 06:10 Patricia estaba en la UCI en estado de coma profundo su hija hallando parecía la misma que por la mañana se había ido a la universidad ahora estaba rodeado de tubos podía respirar gracias a una máquina contraste lo ponía el gesto de su cara transmitía paz su piel no tenía ni un rasguño

Voz 3 06:27 no tenía ni siquiera corte no tienen nada pero si está constituida durmiendo

Voz 15 06:35 traumatismo cráneo encefálico persistencia de contusiones fracturas de cráneo en el hueso temporal derecho a velar

Voz 16 06:42 en frac y su contusiones múltiples hemorragia interna ventricular edema cerebral hallazgos algo globo desigual ambos lóbulos temporales de Estado Vigil sin respuesta en asociación respuesta

Voz 3 06:55 yo me acuerdo que para que eso no olvida además mucho tiempo llevaba porque caballos no dieron las pertenencias suyas claro la ropa hecha polvo pero bueno es a su bolso tenía su cartera y yo me acuerdo que sometió me lo llevaba siempre verme la metió en el bolsillo de la cazadora entonces siempre agarraba fuerte cuando iba de camino pasea diciendo joder te tengo aquí en guerra no como para darte puerta no porque los partes esos son tremenda escucharlo porque derrumba no oí a tu mujer que se derrumba al Guardo está escuchando claro tienes que intenta amarrar todo y tiran para arriba levantarte no eh muy difícil

Voz 17 07:41 en momentos muy críticos no cuando te decían bueno es que tu hija no va a poder salir pues si sale es un ente un Trillo

Voz 0874 07:49 es una entre un billón a bastante ni siquiera hay datos fiables sobre cuánta gente se encuentra en esa misma situación cada año en nuestro país patricia pasó a ser simplemente una de las diez mil ochenta y seis personas que resultaron heridas graves en las carreteras españolas ese año diez mil ochenta y seis personas diez mil ochenta y seis sueños familias amigos diez mil ochenta y seis vidas a las que nunca prestamos atención de lo hacemos tampoco en los medios no lo hacemos en nuestras conciencias pasamos junto a un accidente de tráfico miramos quiénes olvidamos a que quería dedicar su vida cómo eran sus amigos que le hacía reír tenía sueños esas preguntas regresan una y otra vez cada vez que Manu Valentina hablan con los padres de Patricia o con María una amiga de la familia como era

Voz 4 08:36 mi patria es una chica muy tranquila muy estudiosa muy buena no sé muy irresponsable no sé muy amiga de sus amigas alegre

Voz 3 08:47 es muy difícil asumí cuando cuarenta y ocho horas antes te les llevaba un platito de queso porque estaba estudiando me acuerdo venga traigo aquí unos palitos buscaba el queso en unas pistas de que son para que para que siga estudiando no pues eso es cosa ya no está no volado

Voz 4 09:08 y que estaba estudiando ADE y Derecho

Voz 18 09:11 lo que quería o por no porque es lo propuso como

Voz 4 09:16 en el reto y eso que dos carrera pues lo iba a intentar así fue comenzó y eso pero bueno se quedó en nada

Voz 19 09:23 Patricia es es de esas personas que que es que justo que injusto que sí que no le debería de pasar a nadie pero hay gente que tiene tantas ganas de vivir tantas ganas de luchar haciendo sus dos carreras Paz de él siempre tenía tiempo para las amigas para ti y para cualquier

Voz 20 09:42 cosas separaba con todo el mundo es que es impresionante

Voz 22 09:47 sí

Voz 0874 09:50 con un mes después de haber ingresado en la UCI convocan a los padres para decirles que no hay cambios que la situación allí sólo puede empeorar porque en cuidados intensivos es más fácil coger una infección que pasarla a una habitación estaban

Voz 3 10:05 he estado muy complejo y caro pues claro tú te asusta un poco porque estás allí sin ninguna máquina sin una cosa si como controlo yo que al final te termina comprando un pulso directo te para controlar las pulsaciones el oxígeno en sangre tú te lo vas controlando cuando quiere las miradas voy a Manfred pena poco hacia tú no porque como sólo pasaba por la mañana por la noche bastante

Voz 0874 10:34 esta curioso Antonio empezó a lidiar con situaciones de este tipo cosas que tenso que nunca tendría que hacer mientras intenta seguir haciendo su vida tiene que seguir trabajando pagina cómo puede las noches en el hospital con su trabajo como ingeniero técnico de Telefónica aportó unos unas semanas por la mañana otras por la tarde otras por la noche y el resto del tiempo al lado de la cama de Patricia una de esas noches mientras estaba en el trabajo recibí una llamada de su mujer de Rafi te dice que Patricia esta rara que respira diferente que no está como otras veces

Voz 3 11:09 muy fue un mazazo tremendo como habían Sakon la críticas en los que decían que le quedaban veinticuatro ahora llegarán en veinticuatro horas que tenía una infección tremenda tremenda

Voz 23 11:22 medio bueno Today un día más que se va con la trama han dado bueno pues adiós de cada uno a lo que hay que hacer es que son tutti

Voz 10 11:41 el corre el nivel me estoy nervioso

Voz 24 11:49 colilla y eh a mira

Voz 25 11:59 es es como una canción de cuna aunque se decanta para que

Voz 20 12:01 pierde no un niño pequeño entonces si eres yo digo bueno saber si despierta con ella canta mucho

Voz 14 12:12 este tipo de estímulos el cerebro los residuos que no haya una respuesta externa Angra

Voz 23 12:17 así el paciente está totalmente superado por no pero es el paciente no está sedada en la Unidad de Vigilancia Intensiva es decir el paciente entonces sí porque estímulos emocionales y que los temas de sabe

Voz 0874 12:29 Jesús es neurólogo en el Hospital San Carlos

Voz 23 12:32 ante repito para la familia como para el paciente es interesante recomendables este tipo de cosas a la familia mantienen un contacto con lo que la persona emocional con su música físicamente tocando la qué acariciándola hablando la luego para la persona a veces es verdad que los estímulos emocionales y que hay zonas del cerebro que se pueden activar entonces igual no va a cambiar el pronóstico de recuperación pero sí que puede ser interesa

Voz 0874 12:58 para elaborar este reportaje muy Valentín hablaron muchas horas con Antonio El pacientes el nunca se le quiebra la voz cuando le pedimos que nos hable de los momentos más duros ya se lo dijera las si le quedan veinticuatro horas

Voz 3 13:10 que era muy grave no daban más de veinticuatro horas todos los parámetro apuntaron una sexy es una inspección de todos los Rahimi mira la medicina tiene lo que no lo que le vamos a poner is y no recupera con estos antibióticos que es lo último que podemos ponerla Tina no además pero claro la saturación que había bajado ochenta y nueve ochenta y nueve es un parámetro ya un poco crítico ellas estaba oficiando a ver si se está muriendo llevar a la Xaki que no tenemos ni montón tenemos más nueva por el antibióticos lo poder allí dice con cara de circunstancia porque no sabía cómo decírmelo que ya había llamado la UCI ya habían dicho que no cumplía los requisitos para ser atendida otra vez la UCI digo pero como que no puede y no busquen el daño cerebral de tienes tan grande quién de que nuestra allí digo pero vamos a ver si me están diciendo que le quedan veinticuatro ahora le con antibiótico yo lo que quiero que si le demos tiempo hace antibiótico ya Pérez que es y se conectó una máquina pueda quedar conectada toda la vida

Voz 2 14:25 eso o que se muere pues eso

Voz 3 14:29 desde fuera empresa escucha que empieza a toser Tosatto se digo estar de asestar a la cosa peor en entrar en conmigo Lahm la doctora de la UCI empieza tose casi que se levanta el cuerpo tocándose una fuerza tremenda cosiendo que la mascarilla de los y no me acuerdo perfectamente que dos loco gordo con unas tapones marrones

Voz 2 14:53 allí en la mascarilla pongo oye empresas hubiera saturación hay que no quedamos Prieto la doctora vieron mojo verde si ya no es una escena Patraix comienza

Voz 0874 15:12 la toser justo en el momento en el que Antonio discutía delante de la puerta de su habitación Si la bajaban o no a la UCI dice que es como si les hubiera escuchado esa permite descubrir a los médicos que ha habido un error en el diagnóstico que Patricia no tenía una sepsis no tenía una infección generalizada en todo el cuerpo y que no eran por lo tanto sus últimas veinticuatro horas de vida Patricia tenía una neumonía una enfermedad bastante habitual en pacientes que han pasado tanto tiempo en la OCI para la que en la mayoría de los casos hay cura hecho pocas horas más tarde Patricia ya empieza a responder al tratamiento días después respira sin la ayuda de ninguna máquina Toño cuenta que solo en el momento en el que comenzó todo este calvario se dio cuenta de lo que significa la expresión

Voz 28 16:01 poco a poco Totó era realmente poco

Voz 0874 16:04 un poco hasta el día en el que de repente Patricia

Voz 2 16:08 abrió los ojos cuando abrió los ojos ella no llevaba nada no no no estaba en coma no tenía conexión con el medio porque la batiera por la noche lo cerraba como parece parecía que dormía de hecho apagaba las luces por la noche tú le daba

Voz 3 16:23 la de Manolo decían que había que darle eh la luz

Voz 17 16:26 sí que llegaría a sus cerebros eso sí es otra cosa estos pacientes pueden ir evolucionando y lo primero que suele aparecer por lo general es que tiene un control

Voz 23 16:36 el soporte vital empiecen a respirar es cuando les pueden quitar el tuvo en la UVI y el paciente empieza a respirar de manera autónoma hicieron un control siguiente que suele hacer el pacientes empieza a tener pues lo que es unos tipos de los que parece que está despierto otros ciclos en los que el paciente estaba dormido que parpadea y que incluso puede mover la cabeza pero no tiene una relación con él

Voz 0874 16:54 Medio el neurólogo Jesús Porta recibe a Valentina llamar a su despacho del Hospital San Carlos de Madrid con un folio sobre la mesa dibujan los dos hemisferios del cerebro y comienza a explicar con mucha claridad la complejidad del cerebro humano intentando hablar nunca de fechas de estadísticas de probabilidades se dice que después de seis meses en coma las posibilidades de despertar se reducen notablemente que hay estudios que hablan de que pasado un año el coma se puede considerar siempre irreversible pero puede haber excepciones y puede que Patricia sea una de ellas que sea una entre un trillones como lo habían dicho los médicos a los padres el cerebro de Patricia que lleva setenta y tres días desconectado de su cuerpo setenta y tres días en los que Antonio y Rafi no la dejan sola ni un segundo en esa habitación del hospital

Voz 29 17:39 hasta ahora con las fotos de familia de su conejo ni

Voz 0874 17:42 habla de los amigos de Patricia un póster a tamaño natural de Hugo Silva su actor favorito hay una televisión pero hay que echar un euro a la hora para que se encienda que se que se llevan una de casa para poner de fondo Los Simpson un documental

Voz 12 17:57 durante todos estos días en el hospital estuvieron acompañados por familiares amigos como cómo sino las personas

Voz 17 18:03 por el momento todo el mundo está volcado

Voz 30 18:08 fan ya

Voz 3 18:10 el cine amigos

Voz 17 18:13 ojo no pasando los meses

Voz 3 18:16 ponme van pasando los meses yo tengo un símil que es como cuando tú tienes recoge el testigo no

Voz 2 18:26 es el momento del accidente no entonces tienen la mano llena de trigo o paja todo no

Voz 3 18:33 entonces vino un problema que es que esto en el tiempo es muy duro no avanza incluso la las perspectivas son muy malas hizo es como un viento enorme pues tú ese viento enorme en la mano empieza a salir paja trozos de hierba tal y al final los granos más débiles va a fin más de los dos hermanos que tienes te quedas con una mano y unos cuantos granitos de que realmente no son granitos es no son pepitas de oro sabes

Voz 31 19:03 en lo que queda no

Voz 0874 19:06 aunque Pedro y María solamente eran amigos de unos vecinos de la familia antes del accidente comprensión y su ayuda durante esas semanas después del accidente hacen que ahora los padres de Patricia hablan de ellos como dos pepitas de oro

Voz 10 19:20 sí a los visitamos a su casa al norte de Madrid

Voz 0874 19:25 en silencio solamente interrumpido por los ronquidos del perro lo escucharan de fondo de partida Pedro nos dice que él sólo es un amigo de la familia

Voz 2 19:34 no

Voz 20 19:34 más no soy otra cosa Antonio alguna vez he dicho que se pepitas de oro sí lo ha dicho lo que pasa es que yo iba a venganza déjalo porque tampoco pero sí ha dicho vosotros erais amigos

Voz 18 19:45 a pongo yo daba yo

Voz 20 19:48 ah amigo pero no era no amigo amigo serán signo vamos a lo que era yo era casi más conocido que amigo yo lo conocí a través de otros amigos

Voz 0874 19:58 la última vez que Pedro había visto a Patricia ella era todavía un niño hacía varios años que había perdido el contacto con Antonio y con Rafi pero un impulso le hizo salir de casa el día en el que por un grupo de Whatsapp de sus compañeros ciclistas recibe un mensaje de un amigo que les dice que la hija del gordo como le llamaban Antonio porque este Córdoba había

Voz 20 20:17 ha sido un accidente y estaba muy grave en el Hospital Central y la verdad que el PSOE muy grande

Voz 33 20:23 y entonces pues no sé

Voz 23 20:25 yo decidí aquel día había en la UVI pues que tú se que yo tenía que hacer algo

Voz 2 20:31 no me podía quedar parado robado

Voz 17 20:34 en toda esta situación

Voz 20 20:37 yo fue la primera noche viene de ella me enferma nadie me costó mucho la primera noche no sabía si lo iba a hacer bien sigue la iba a tener bien si me iba a pasar algo si si se iba ahí la medicación vuelo de hecho tengo una noche un poco mala me quiera pero que no pasó imperiosamente Domínguez Gil tiene mucho porque sentí que me había cuidado bien de ella simplemente fue porque le pusieron mal una cosa yo no me di cuenta sentía culpable es no haberlo revisado que no es culpa mía que eso es de la de allí pero yo sentía que tenía que estar pendiente de todo sabes

Voz 33 21:17 esto fue lo único

Voz 0874 21:28 Pedro sí que emocionando se hoy cuatro años después de aquella primera noche en la que la sonda del estómago que alimentaba Patricia quedó mal puesta se mojó toda la cama y pensó que era culpa suya es María su mujer

Voz 34 21:40 Ellos de años que no veía llorar a Pedro años y daños lo que pudo llegar a que el día yo lo decía pero si no es culpa tuya Genaro yo estoy llorando yo creo que desde desde el timo dijo

Voz 0874 21:54 es curioso como una tragedia desvela ciertas cosas de la naturaleza humana las personas que se comportan como ven pepitas de oro Se podrían contar con los dedos de una mano y todas tienen dos cosas en común la primera es que no eran grandes amigos de la familia antes del accidente y hoy sin embargo son imprescindibles y la segunda que ninguna reconoce haber hecho nada extraordinario rápido

Voz 19 22:17 de Rosa Rosa es una persona esa rosas

Voz 20 22:21 es algo sea una mujer además se error el volumen Rice así que hay que hacer la bueno miedo Rosa desgarros hasta acompañando

Voz 25 22:30 ahí rosas da ya la noche y hay cosas tan

Voz 19 22:33 o en todo momento para que llorar a para que se consolar a sea acogido noches de UVI ene eso merecer esto no Pedro

Voz 20 22:43 yo yo no lo considero lo que he hecho no Rosa Rosa si era cosa no tendremos pues habla con rosas y Benissa su casa podría venir a verme invitamos algo porque ahora llega

Voz 0874 22:58 entender lo importante que fue Rosa para la familia de Patricia déjeme que les cuente una cosa de la intrahistoria de este reportaje la madre de Patricia Rafi fue una de las últimas personas con las que mano hoy Valentina conversaron para Rafi sigue siendo muy duro hablar de cómo era su hija o de lo que sucedió aquella noche pero alguien les cuenta que si Rosa estuviera a su lado durante la conversación Rafi seguramente se sentiría mucho más cómoda allanaría con ellos y así lo hicimos a escuchar a Rafi porque a su lado estas Rosa también su marido Manolo

Voz 20 23:29 además dejaba sola ni un minuto ni un minotauro ha estado

Voz 1490 23:33 notando un IVA de mañana pero detrás de otro de noche aquí

Voz 4 23:36 ya así claro a tener todo el día metida en la cabeza vas a comprar te acuerdas vas no sé que buena parte de que yo comprar tampoco los primeros días tampoco podía ir a comprar porque hay sitios que yo iba con ella in

Voz 12 23:51 ni nadie Nanga

Voz 4 23:54 los INCIBE va a un sitio con ella aquí recordaba yo que ella cogía esto mamá comprame estos pues eso Macias irme sin compras no puede bueno yo he estado mucho tiempo sin mi a Mercadona por ejemplo siempre compra hay un día que no ocurrió

Voz 1490 24:11 yo por bueno pues me va a un poquito aquí prosa porque se va un poquito le dijo un día venga va que como es ha quedado tranquilas que tranquilita ahí está acompañada venga pues acompaña me que me voy tengo que ir a comprar unos zapatos de verano no más sandalias citar acompaña me venga y así salimos y te despeja un poquito y tal y me hizo unos hubiesen me ocurre llevar plazas que solamente había con ella medio un ratito medio un ratito porque claro todas las tiendas que pasábamos había estaba ahí con Patri comprando entonces todas las la recordaba

Voz 20 24:45 sí y afina no conmigo

Voz 1490 24:48 sí porque imagínate allí en mitad de cualquier sitio pues claro llorando y ahí llorando a ver claro

Voz 10 24:56 ya compran ah con siempre pensábamos que la música

Voz 3 25:15 no le preguntábamos médico de la UCI la música buena darnos ese hombre mal anuales con como no lo lo más extraño música todos los de la media hora la hora estuviera en Madrid con música

Voz 0874 25:44 los padre de Patricia tuvieron que preguntar a las amigas de su hija qué música le gustaba porque no estaba muy al tanto y lo dijeron Michael Bublé esa le también porque

Voz 3 25:54 el atleta bueno el significado e lo que es la canción de tal decía un día maravilloso digamos han impactado en Ciudad Juárez donde ya maravilloso mira lo que tengo aquí no que que es estampa no

Voz 0874 26:15 y nunca llegaban buenas noticias han pasado ya tres meses y medio en el Puerta de Hierro y les dicen que la patria tienen que trasladar a otro lugar al Hospital de Guadarrama que es un centro de media estancia Illa trasladan en su nueva habitación Rafi su madre vuelve a colocar todas las fotos familiares amigos la de Hugo Silva Patricia empieza a recibir terapias de rehabilitación sigue en coma pero su fisioterapeuta asientan sillón están a pone de pie aunque el tiempo corre en su contra cualquier estímulos bueno para intentar estar un paso más cerca de ser esa hudna entre un trillones

Voz 3 26:52 sí bueno todas esas cosas la verdad que te animaba mucho no y además apeló a ellos trabajar con esa intensidad con esa fuerza de decir vamos a trabajar aunque no salga de esto

Voz 2 27:03 pero si sale que salga bien

Voz 3 27:07 eso sí ya empieza un poco van las vamos a trabajar con ella les ponemos unas luces de colores que parecía otra cosa de Guadarrama cuando pasaba por la carretera

Voz 30 27:16 azul rojo amarillo

Voz 3 27:19 en fin un plan dígalo a mí me pasó personalmente que fue muy muy muy emocionante

Voz 9 27:24 esa es la vida teníamos la la sensación de que empezaba a escuchar entonces yo me quedé una noche yo le ponía por lo que hemos hablado antes ya le ponía los cascos para para que intentar estimular con la música no entonces una de las veces que le fui a poner los cascos se me di cuenta de que al paso casi la mano cerrar los ojos y me extrañó dejó de pero cómo me ha podido detectar de que yo he pasado la y sino ve entonces no me atrevía a decir solar Rafi porque digo claro si eso es cierto pues era una noticia bomba pero claro y si se lo digo y luego no es cierto

Voz 0874 28:03 bostezo cuando vino un esbozo de sonrisa quizá de fruncir el ceño pero donde Antonio Rafi Rosa Manolo Pedro María aprecian alguna mejora médico solamente ven un acto reflejo movimientos involuntarios eso simplemente la imaginación de unos padres deseosos de ver un cambio como el día en el que Antonio quería escuchar la voz de su hija diciéndole

Voz 2 28:24 ahora estoy aquí seguramente no ocurrió

Voz 0874 28:28 así ocurrió

Voz 36 28:31 no

Voz 0874 28:35 lo que no fue imaginación fue lo que sucedió una noche después de seis meses de sufrimiento Antonio apoyaba su cabeza contra la barandilla de la cama de Patrick mirándola como tantas veces lo había hecho

Voz 2 28:47 de repente pasó toca la cara de tu carácter siquiera tocando me la cara y luego si su brazo hacer movimiento vuelva a ser el movimiento idéntica a la guerra de rearme que de no

Voz 3 29:03 yo me entró un escalofrío cuando les puede ser verdad no Pedro es un acto reflejo no puede mover una pierna no se pueden mover como cualquiera dijeron médicos

Voz 2 29:12 ese día Nadal hambre por la noche como devastó a casa no entonces

Voz 3 29:20 claro al sábado vas allí corriendo no deseando ya vamos es el día que así no dudar

Voz 30 29:25 el no de la de la emoción no te va muy emocionado porque

Voz 3 29:29 G cabe Ence pero y mañana si no lo hace no te quedó miedo no es una alegría pero mierda de felicidad un paso atrás

Voz 37 29:42 con la película no

Voz 20 29:45 la esto es bailen

Voz 23 29:48 es como película está muy bien es un recurso casi de ciencia ficción en ocasiones no es así desgraciadamente ojalá fuera así

Voz 32 29:56 Patricia era un traumatismo craneoencefálico severo estaba ya a punto de considerase estado vegetativo persistente en los traumatismos craneoencefálico el daño cerebral específico es lo que los médicos llevamos

Voz 3 30:11 lesión Arsenal difusa

Voz 32 30:14 que eso es lo que significa es que hay lesiones de las conexiones que hay entre las

Voz 0874 30:21 Antonio Gómez conoce muy bien el caso de Patricia es médico especialista en atención al daño cerebral adquirido

Voz 32 30:26 eh yo siempre para explicar el cerebro digo que es imagínate que es una gran empresa vale un daño a sonar difuso significa que quitas varios trabajadores de distintas acciones pues depende a qué persona quites pasa a tener un déficit otro déficit que te pueda parecer de todo problemas de movilidad de sensibilidad de percepción de atención de concentración de memoria etcétera etcétera hace aquella noche

Voz 0874 30:56 qué Patrice les toca la cara Antoni fue el principio de un largo despertar hacia la vida todo comienza cuando Patrick pieza obedecer órdenes sencillas saca la lengua mira hacia la izquierda hacia la derecha y como no puede hablar pero sí vocal Izar una tarde Antonio decide llevar a su hija el portátil que no había podido desbloquear en esos seis meses que Patricia llevaban con

Voz 2 31:19 yo contraseña tiene tú aquí

Voz 32 31:22 y me me dice miedo

Voz 3 31:25 la lo veinte

Voz 2 31:27 era su conejo incentiva ejercida

Voz 0874 31:31 con el ordenador ya abierto Patri empieza a teclear C

Voz 2 31:38 R V o Un ciervo es lo primero que me escribió que tuvo un accidente de tráfico que se cruzó un ciervo

Voz 0874 31:57 recuerdan a los dos guardias civiles que fueron al lugar del accidente con los que hablábamos antes

Voz 38 32:01 cuando despertó patrio y dijo que se había cruzado un ciervo es habitual que haya este tipo de animales salvajes en una carretera

Voz 12 32:09 sí es muy posible incluso hay hay fin

Voz 3 32:12 casa los dos lados que a veces las

Voz 39 32:15 al de apoyarse empujarla rompen el muy posible que hay pues perdiera el control no cuando llegas ves lo que tampoco estando el suelo como estaba mojado ahí no ven y huellas de frenada no

Voz 9 32:24 pues nada como eso no queda no queda rastro cuando está todo empapado no

Voz 0874 32:32 es una casualidad fatídica creo que el coche de Patricia coincidiera con un ciervo que cruzaba la carretera al esquivarlo seguramente perdió el control del coche el lateral impactó contra el muro de la única finca que había en ese tramo pero vía ahora una incógnita más desde que despertó Patricia no dejaba de repetir un nombre del que nunca nadie había oído hablar

Voz 2 32:53 Jorge total que fue Jorge Jorge es un misterio

Voz 4 32:57 oye que es que siempre siempre decía Jorge yo les preguntaba las amigas pequeña era Jorge ya que no conoce ningún Jorge

Voz 0874 33:05 Patrick la vendieron a ver algunas amigas cuando despertó pero el tema de conversación era él mismo

Voz 32 33:11 mi abuelo y que

Voz 3 33:13 quién ha venido

Voz 2 33:15 Jorge Jorge si no hay ningún Jorge en la pandilla ni nada

Voz 3 33:20 fue muy Tello hasta que apareció Jorge

Voz 41 33:25 no

Voz 5 33:28 entonces cogí el coche

Voz 12 33:31 sí cubrió junto con bomberos e junto con mi compañero e somos los primeros asentamientos en los que la sacaron del vehículo

Voz 5 33:39 veías que tuviera los ojos abiertos ir algo si podía reconoce estar consciente

Voz 12 33:48 ella estaba completamente inconsciente entonces eh bueno habla con médicos con compañeros Se llamas que bueno hablan de que en un estado de coma en una inconsciencia el paciente continúa escuchando entonces por eso

Voz 0874 34:05 creo saber nunca qué había sido de aquella chica el destino hizo que hundía Jorge entrara en su habitación del hospital con ella recién despertada del coma señaló a los que había allí sin saber quiénes eran pero Patricia al oir su voz inmediatamente se giró que dijo una vez más Jorge

Voz 12 34:21 creo que estaba Rafi eh la madre de la

Voz 5 34:24 la de papeles

Voz 12 34:25 eh eh mereció salir un momento me pregunto qué sidra Jorge qué qué pintaba en en todo esto porque llevaba diciendo mi nombre desde que despertó de

Voz 0874 34:34 qué tal muy Valentina se encuentran con Jorge en una cafetería de la Escorial donde trabaja como técnico sanitario del Summa uno uno dos que es el servicio de Emergencias de Madrid Jorge tiene treinta y un años si lleva desde los dieciocho trabajando en una ambulancia como aquella en la que rescató a Patricia cuando tenía apenas un hilo de vida y la sacó de aquel amasijo de hierros en el momento no

Voz 12 34:54 vía forma de de entrar en el vehículo entramos por el lado del copiloto Hay Se recomienda en estos casos siempre movilizar al paciente para que no haya años en espalda y demás pero corre más prisa salvarle la vida el proceder a inmovilizar la yo creo que hubiera sido bastante

Voz 17 35:13 el desenlace no hubiera este

Voz 0874 35:22 a medida que se responde las preguntas que mano y Valentina se planteaban al principio Momo que estudiaba Patri que aficiones tenía vamos averiguando otras cosas sabemos que al día siguiente del impacto tenía previsto ir al cine con su madre para ver El lobo de Wall Street ya tenían comprado las entradas que nunca llegaron a utilizar y que su madre de hecho aún conserva igual que guarda la última conversación que tuvo con ella por Whatsapp sabemos lo que Patri hizo esa mañana el último de sus primeros exámenes en la Universidad un examen de matemáticas en el que no le había ido muy bien pero que supuestamente podría recuperar en junio pero nos faltaba por saber de dónde venía la noche en la que tuvo el accidente que fue lo último que hizo ya seis

Voz 3 36:01 en las doce y media o así ella normalmente llegaba un poquito antes ahí ya eran las doce hoy que lo exenta entre tienen un poco más pero bueno pues había ido apenas novios eh bueno echar mucha cuenta de ese pero bueno parece un poquito tarde no diez como ella es responsable tampoco nieve en órbita pues está un poco tranquilo no bueno pero Seaman

Voz 0874 36:33 Antonio Le pide a mano ya Valentina que dejen de grabar antes de dar más datos sobre el novio de Patricia el ex novio de Patricia quiere consultarlo con su hija y con su mujer que dudan durante semanas si incluirle o no en este relato una noche Valentine y mano reciben un mensaje de Rafi cuando un nombre con un número de teléfono él ya sabe qué queréis hablar podían llamarle dice el mensaje

Voz 29 36:57 pues yo me llevaba Manuel Iván Rodríguez eh tengo veinticinco años bueno el recuerdo de patria antes del accidente que era una chica super estudios a a simpática abierta no se les recuerdo que ya todo lo bueno que se puede decir de una persona

Voz 0874 37:14 Manuel V con su madre su hermano en un pequeño piso de El Escorial al norte de Madrid hay decenas de trofeos de atletismo el deporte la ayudo de hecho a superar ese capítulo traumático de su vida una válvula de escape que hoy se ha convertido en su profesión como monitor de niño

Voz 38 37:29 Nos cómo recuerdas la última noche que pasaste con Patricia que hicisteis

Voz 29 37:33 pues me acuerdo que esa noche vimos ya te digo los monólogos que había que iba más que hacer monólogos bastantes cómo se te iba al canguro yo recuerdo esa noche como algo maravilloso será porque algo no se día de pareja estupendo después estar allí toda la noche riéndonos y tal vez dejó en casa ya te digo once y me di a once en cuarto y alertó de que no me escribía pues ya

Voz 3 37:58 entonces nos contó su novio la peripecia no porque eh pues estaba acostumbrado lo típico de no llegar a principio Guaza apoya en tan hervía o que pasaban veinte minuto qué raro raro

Voz 29 38:16 la media hora dice que les de un parque entonces nada lo que no me escribía no sea algo me dijo tú levántate vete a buscarla me acuerdo de ir a unos cincuenta sesenta quinientos poblaron mucho más rápido de además la recta se vio perfectamente al fondo montón de ellas y que la recta fue cuando hacer todo lo que pudo y más y luego durante el accidente ya pases súper de espacio a veinte treinta o no se entonces entre los bomberos ambulante el coche de policía han era como Mora no se podía ver por nada parece injusto un letrerito que ponía punto que era el coche que tenía Patrick que tenía un Fiat Punto pequeño rojo ya fue cuando dije es su coche

Voz 3 38:50 yo creo que estaba acarreando al coche cuando llegó un coche allí

Voz 9 38:53 se ve que no sé por qué medios empeoraría pero el chico yo super nerviosos supera alterado de lo obvio que ha venido a verme a para casa que ETA iba a ser un chaval joven estuvimos no te preocupes tranquilos el han llevado los sanitarios

Voz 0874 39:15 Manuel conocía muy bien al hospital lo que llevar una Patri en ese mismo lugar estaba ingresado su padre al que le habían diagnosticado un tumor cerebral es decir tenía a un pasillo de distancia

Voz 29 39:25 a su novia en coma y a su padre

Voz 0874 39:27 viendo sus últimos días estuvo bajando mucho tiempo

Voz 29 39:30 verla lo que pasa es que yo también tenía Patrick como una como un apoyo para eso para que creo que se cuando se desmonta poco tu familia no pierdes lo que es a tu padre pues ya dices

Voz 42 39:44 pues nada no sale bien

Voz 43 39:47 así que tuve que tomar la decisión de eso de

Voz 29 39:49 Zara ha tomado uno de los dos caminos es decir o o estoy más tiempo con Patri o estén más tiempo con mi padre pero toque dedicar mi tiempo a mí mismo porque para

Voz 42 39:58 mi vida se se resumía en levantarse

Voz 29 40:02 Munar hospital comer pizza Pilar pitar dormir en toda mi vida no trabajaba no tenía ganas de hacer nada

Voz 42 40:09 tenían unos ataques de ansiedad

Voz 29 40:12 de dormir dos horas al día tres me despertaba con pesadillas no si la psicología se notaba que se me rompía o sea que que se me desmoronaba todo

Voz 44 40:20 después de Venezuela tanto tiempo sin herir a ocho meses finales no ahora estamos volviendo a hablar de esto

Voz 2 40:29 un deciden pues

Voz 29 40:32 la verdad que me siento un poco entre preocupado intrigado de rever de verdad realmente me interesa saber cómo está pero tengo

Voz 45 40:43 sí

Voz 29 40:44 creo que todavía alguna medida que me molesta tengo ganas ganas de saber de ella pero no sé si es lo más

Voz 3 40:50 cuando has paz

Voz 44 40:51 sí después de expresión accidente que las veces que has estado Boadella ves algo de la Patricia que estaba contigo antes del accidente

Voz 29 41:01 sí sí eso sí sí la veces que la fui a ver nos reímos un montón cuando hablamos a ella sigue siendo una chica súper inteligente mucho más mucho muchísimo más que yo ahí sí que me encantaba hablar con ella pero yo creo que también puedo a lo mejor una de esas cosas por la que tuve que alejarme porque yo seguía viendo cosas podían atraer hizo cosas que yo sabía que no podían pasar en ese momento porque yo no podía estar cuidando de otra persona igual que había cuidado de mi padre hasta hace unos meses no podía literalmente no podía alguno pensará lo mejor que soy un poco cruel alejarme de ella le echaría a todo el mundo que nunca nunca nunca nunca nunca pasa por la situación que pasa pasado yo Iker alguna de la pasan pues también contarán como la como la han vivido ya lo mejor lo habían hecho diferente o no

Voz 10 42:03 el NAFTA

Voz 0874 42:17 a menudo se dice que cuando estos pacientes despiertan vuelven a nacer en el caso de Patricia esto es mucho más que una frase hecha tenía que aprender a hablar tenía que aprender a sentarse a comer a escribir es un proceso muy lento que no siempre se consigue en el que hacen falta largas horas de terapia de rehabilitación en lugares como el fea Duck del Centro de Referencia Estatal de atención al daño cerebral que llevar una Patricia pocas semanas después de despertar

Voz 38 42:42 el da ya no es un hospital ahí ya no podíais estar colegiado durante todo el día como sentiste es la primera vez que tuvisteis que dejarla sola después de tanto tiempo estábamos todo el dinero

Voz 3 42:54 ella si hacíamos las terapias con ella no ya no las hacen los profesionales sólo se puede ver por la tarde de seis a ocho entonces se dice juro dos horas solo ya ya te queda como qué va a hacer Itar me acuerdo que ha aparcado el coche un Parking que de ello allí hice vía el comedor la venta en el comedor estaban todos comiendo en tu te acercaba ayer cristal como una mosca puesta entonces claro la vez con su silla que le ponen su bote el bote de batido ese llevada a la barriga pues no se lo quitaron mi tú te vas para casa te quedas como diciendo que cambiazo que que qué cosa no como que te falta algo no te va sin algo no hice y los fines de cerramos unos esto que

Voz 2 43:46 como fin de semana casa

Voz 46 43:50 a mi madre

Voz 0874 43:56 pero Antonio y llevaban casi un año preparándose para ese momento la casa en la que Patrice salió aquel veintiuno de enero por la mañana ya no era la misma casa en la que ahora iba a entrar había globos avión cartel de bienvenida pero también había un ascensor suavización ya no estaba en la segunda planta de la casa ahora tenía una cama nueva que estaba en medio del salón en el baño habían colocado una grúa y las puertas tendrían que ser mucho más anchas después de la sorpresa que Patil le preparó a su

Voz 1490 44:21 mira la sorpresa que ha causado no la media de Ai Ai ya había estado practicando ya cuando la vemos que te atrae una auxiliar a la baja de las salas ascensos iba a ella conduciendo bueno está ya todo contentar de darle una sorpresa de que ella iba sola manejando

Voz 12 44:39 por qué es tan importante que un paciente como Patricia sea capaz de conducir una silla de ruedas eléctrica

Voz 0874 44:44 el médico Antonio Gómez no euro rehabilitador del Ceard trabajó con Patricia durante dieciocho meses

Voz 32 44:50 es que llegar a conseguir

Voz 3 44:53 que nuestro eje sea ver

Voz 32 44:55 es cuando nos sentemos en una silla es decir Nos sentamos mantengamos el equilibrio cuando ya se consigue según control de tronco pudimos empezar a darle mucha más actividad a las extremidades conseguir una funcionalidad ido movimientos que les permitiese manejar una silla de ruedas eléctrica hay con todo lo que eso conlleva no tengo que tener una atención adecuada visión adecuada postura tengo que saber

Voz 47 45:27 no no

Voz 0874 45:31 recuerdan a María a esa amiga a la que Patricia recogía en el coche para ir juntos a la universidad cuando Manu Valentina encuentran amarillo que quedan con ella está en su casa preparando trabajos del curso en julio del año que viene María termina la carrera de Derecho y Administración de Empresas es la misma que empezó hace cinco años con Patricia

Voz 43 45:48 yo estoy amargada en la carrera pero me gustaría el día de mañana que realmente me guste no que el sufrimiento de ahora me sirva para luego coger un buen trabajo y demás no sí quizá con hijos no marido con hijos suyos

Voz 0874 46:03 al escuchar a María es imposible pensar

Voz 20 46:05 en que tienen casi la misma edad en pensar que la vida de María debería haber sido también la vida de Patricia

Voz 43 46:11 llevamos ya mucho tiempo juntas y compartiendo pues toda la experiencia que que ha extrañado pues este este accidente bueno

Voz 17 46:20 hay que decir que antes de todo esto

Voz 43 46:25 no en realidad no es la cosa fue que compartíamos en realidad coche y la relación que teníamos pues de compañías de coche realmente ella tenía a su grupo de amigas en en el otro grupo de clase porque no íbamos a la misma clase cuando digamos que hemos estrechado la relación ha sido más a raíz de un accidente y comentó un episodio de unas migas que tenía el pueblo que bueno que al final pues no han estado todo lo que deberían de estar in la verdad es que me enseñó unas conversaciones y demás con las amigas aquí noté como una falta un poco de de de empatía no de las otras personas hacia hacia ella y fue cuando me di cuenta de que Patri realmente estaba sufriendo y será cuenta de qué es lo que le había pasado Eide que mucha gente pues ya no estaba con ella

Voz 0874 47:16 cuando el pelo liso largo como antes Castaño caoba según le apetezca aunque sigue manteniendo una sonrisa muy amplia muy contagiosa ella había cambiado el impacto del accidente duró menos de un segundo pero fue suficiente para retroceder subida diecisiete años atrás a sus veinte años volvía a ser una niña de tres volvía a jugar a encajar piezas de un puzzle agruparlas por colores a sumar restar y Antonio Rafi volvían a repetir capítulos de su vida que creían ya superados como la segunda primera vez que dejaron salir a Patricia sola con sus amigas fue en mayo del año pasado en el cumpleaños de María

Voz 3 47:54 pues bueno la verdad que no dijo oye vaya es en la celebración mental me gustaría que tuviera Patricia dan pues ya vi que a nosotros no no invitaba fue la primera vez que se quedó sin nosotros en un sitio totalmente autónoma nosotros con lo cual te Basso en la sensación que la dejas allí si te vas a casa entonces bueno ya que pueden oponerse ya que bueno llamarme visitan es que no te llaman y a todos

Voz 43 48:21 de hecho el encanto fue su primera salida con sin sus papás vino aquí se lo pasó fenomenal además la verdad es que me de portado muy bien porque es un círculo en bandeja la fuera que hay sin querer lo puedes puedes dejarla fuera pues se sentaron alrededor de ella para hacerla partícipe y además yo le dije al principio dije a todos por favor me gustaría que escuchas hemos a Patrick para que nos contase un poco la historia que de qué les ha pasado y lo explicó hoy todo el mundo super callado muy bien en plan todos ahí super super juntitos sea como una más como UNAMA así lo pasó fenomenal

Voz 48 48:59 Berlín

Voz 49 49:03 ojalá la al mar

Voz 50 49:08 por primera vez después de tres años y medio Patricia podía sentirse como una más como la persona que era en el minuto antes del accidente que le cambió

Voz 0874 49:21 Patricia agotó todo el tiempo posible en el centro de rehabilitación estuvo allí dieciocho ocho meses que es el tiempo máximo de estancia más allá de ese año y medio y los expertos consideran que la capacidad de mejora ya es muy limitada cuando entró tomaba cuarenta y ocho pastillas al día cuando salió ninguna a daban los recursos públicos de nuevo pónganse en la piel de los padres quieren seguir luchando día un conocido de la familia les habla de la Fundación Polly vea que trabaja con pacientes que han sufrido daño cerebral Patricia empieza a acudir cuatro horas al día a lleva su padre Antonio que espera esas cuatro horas en el comedor de la Fundación es de hecho en esos momentos en los que mando hoy Valentina aprovechan para charlar con él mientras su hija recibe varias terapias de rehabilitación que son extremadamente complejas como cuenta la directora Gema Guerra Ismael Sanz que es el coordinador del euro rehabilitación

Voz 51 50:10 la actriz tiene o de rehabilitación ambulatoria ahora con un programa de de intervención de equipo multidisciplinar en las cuatro áreas en Fisioterapia Terapia Ocupacional Logopedia neuropsicológicas cuando daño cerebral interfiere en un contexto de él no sólo afecta a la persona afecta a todos a todo lo que les rodea afecta a su familia afecta a su formación a sus expectativas a su calidad de vida al que readaptar desde distintos puntos de vista

Voz 30 50:39 qué pena de Patrick por ejemplo tiene nuevo objetivo aquí por ejemplo hay psicólogos que que

Voz 10 50:47 ha preguntado el genio

Voz 38 50:50 amparaban poco asentado en la mágica a ver qué puede pasar en el futuro lo que lo que sí podemos saber es lo que ha pasado en un corto espacio de tiempo el que es maravilloso es asombroso cómo ha podido mejorar en casi todas las facetas lo cual te dan mucha Esperanza ir uniendo a lo que acaba de decir es a la motivación y la la emoción que siente Patricia día a día cuando Viena revelación es un aliciente básico

Voz 43 51:18 lo importante eso de tener planes al final nunca se cumplen es sí es algo que puedes decir bueno si hace cinco años y está a la carrera y mi meta es terminarla pero vamos que no sé es que a veces tienes preocupaciones no de que ese la de Miño Patri por ejemplo algunas se ha planteado de Si de verdad se va a recuperar y no sé hay que restarle importancia al futuro hoy in centrarse en el presente y que ya está a recuperando y que cada uno estemos consiguiendo los mini objetivos que tenemos a corto plazo

Voz 3 51:51 si tú tuvieras que marcar un objetivo de aquí a cinco años cuál

Voz 38 51:54 sería

Voz 3 51:55 bueno cinco años yo ya he dicho que nunca me pongo en un plazo no hablamos de que sorprendentemente ha ganado Icon respecto al principio

Voz 2 52:05 lo que iba a hacer a lo que es claro hay un abismo no yo no