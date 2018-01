"Se me olvidó darte de alta en la Seguridad Social". Conversación en la Plaza Elíptica

Voz 1 00:00 de todo Madrid venir acá aquí han venido pillaron con de Fuenlabrada todos lados vienen aquí de voto les vienen yo yo lo que quiero trabajar que me para el media

Voz 2 00:12 cuánto dinero pueden pagar en un día

Voz 3 00:14 bueno a ver que es consciente del que saben serían sesenta euros a setenta y hasta ochenta lo que pasa es que depende del precio el dueño del piso sabe que todo está bien de pago al cliente ya nosotros lo dan una porquería pero cada quien son mundo Diop en rayas arriba

Voz 4 00:31 pero a veces lo tiene que pagar un dinero cuando llegamos

Voz 1 00:35 al trabajo pues no no quieren pagar dinero que lo prometo

Voz 4 00:37 todo lo has trabajaron en España

Voz 1 00:40 muchos muchos me me pide los papeles y no me dan de alta pero si me lo que quiero trabajar porque necesito el dinero para mantener a mi familia que aún pues aguantar me han que no mete dando ya te bruta trabajando porque si me está pagando tengo que trabajar yo le digo mira porque no me dice y hago lo que me ha dado de alta a se me ha olvidado pero al tiempo hace Mi olvidado de actividad coaligo porque todavía no se puede no cosas muchas veces pero yo confío que tú me tratan de alta ahí cómo no sé si lo digo Viza uno me avisan esto ya alta no usaba no tengo ninguna información pero yo no quiero meter un día pudiera averiguar Si todo cutreces porque yo era un día más y cuánto tiempo lleváis

Voz 3 01:19 así trabajando mucho tiempo lo que pasa es que el trabajo tampoco abajo muy bajo los precios de que hacen la vida como quieras

Voz 5 01:31 hay competencia entre vosotros

Voz 1 01:33 sí hay competencias porque pero hay una rima tanto el autónomo que lo contrata Winnie empresas también aquí a mí ha venido mucha empresa Mille Benedicto mete con papeles vamos más altas y vamos vamos a ver lo que te digo pasa de que yo sí ya se me olvidaba o macho que me has pedido todos los papeles que me pidiéndole que no hay tengo malísima suerte sueños papeles para cotizar he estado todo el tiempo aquí y me han llamado con una tía es empresas ilegal si no me da una causa nueve cotizados nada lo hace ya no valiera me mandaran inmediatamente a la calle trabajos que me me voy

Voz 2 02:13 cuántas veces cuántos días estáis aquí no conseguís nada

Voz 3 02:17 pues han venido chavales que dicen te ofrezco te ofrezco pero tanto todo pero no yo no acepto porque yo es mi trabajo

Voz 6 02:27 si hay no paga lo que es justo tú prefieres no subir de la furgoneta no trabajar ese día porque sabes que te van a dar nada claro