MAR ESPAÑA, DIRECTORA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Voz 1024 00:00 Irán yo más desde hace una década este veintiocho de enero también se celebra el Día Europeo para la Protección de Datos más de treinta millones de personas utilizamos a diario internet aquí en España es completamente segura nuestra huella digital estamos realmente seguros de que Fever navegamos cómo debemos estamos en comunicación con España que es directora de la Agencia Española de Protección de Datos organismo que este año cumple por cierto un cuarto de siga señora España los días bueno portada de hoy de El País Semanal Leo nadie está a salvo en la era del ciberespacio la amenaza on line constituye el mayor riesgo para nuestra seguridad es el quebradero de cabeza para Gobierno Si para grandes compañías que acompaña

Voz 2 00:47 en fin quizás sea un poquito alarmista yo creo que utilizar Internet y las nuevas tecnologías tiene ventajas indudables para todos pero es cierto que debemos saber utilizarlos de una manera responsable y en ese sentido pues nosotros hemos publicado una guía sobre el uso responsable de Internet dado damos consejos muy sencillos son muy prácticos para que los treinta millones españoles que utilizamos Internet prácticamente a diario podamos tener una privacidad más segura en Instagram en Facebook en Twitter en Youtube Iñaki son cosas muy prácticos que animo a que los en nuestra página

Voz 1024 01:20 es la A G P D punto es no lo gente perfecto bueno va bajemos a la arena no solamente por internet a que no le ha pasado que recibamos una llamada al teléfono móvil al fijo con esa gran oferta para cambiar de compañía hay nos preguntamos en qué hora dicho este número yo no me acuerdo quién tiene mis datos quién ha sido el responsable de que pase algo así

Voz 2 01:40 pues yo creo que todos parte de las empresas porque en España hasta mayo es legítimo tratar los datos envasar consentimiento tácito mi parte nosotros porque como no daríamos nunca el DNI o nuestros datos personales a que nos lo pidiera en la calle quizás cada vez que nos metemos en una página web o queremos acceder a los servicios de una empresa damos datos de manera efectiva ir precisamente para ayudar a los ciudadanos a que no les machaque no leo les Mayrén con publicidad no deseada hemos publicado en una página web sobre qué tiene que hacer un ciudadano para evitar en la Lista Robinson que ya somos quinientas mil

Voz 3 02:17 las personas escritos darte de baja ejercer los derechos que luego la agencia puede tutelar el derecho a posición de cancelación darse de baja en hacías telefónicas hemos puesto en marcha además un sistema de mediación con todas las empresas comunicaciones hice obligan a que en el plazo de un mes eh deben resolver o por lo menos haberlo intentado esas reclamaciones que plantean los millones de consumidores telefonía en España hay más millones de móviles que españoles lo cual ya son datos curiosa eh eh hay muchos consejos prácticos sobre todo desde dónde reclamar Si al final todos estos consejos acabarán teniendo en perjuicio para los derechos y libertades de los ciudadanos orientamos sobre cuáles son los organismos competentes se debe acudir

Voz 1024 03:04 no no no estamos en comunicación con España que es la directora de la Agencia Española de Protección de Datos este año entra en vigor una nueva normativa comunitaria que viene a corregir mejorar todo ese sistema verdad

Voz 2 03:14 es apto entra en vigor el veinticinco de mayo nuevo reglamento europeo es una buena noticia para los ciudadanos porque les va a dar muchísimo mayor control ya no va a estar permitido el tácito los es serlo podrán tratar los datos de las a las empresas de los ciudadanos basándose en un constantemente explícito hay nuevos derechos como el derecho a la limitación por primera vez recoge el derecho al olvido y un derecho muy importante que es el derecho a la portabilidad igual que ahora todos tenemos derecho a cambiarnos en la línea de teléfono también aparte

Voz 3 03:44 dice Malla tenemos el derecho a cambiar por ejemplo todos los datos que hayamos subido las fotos los vídeos a una recusación de unas rezaba otra hice que tengamos que ser nosotros los que volvamos a subir toda esa idea

Voz 2 03:54 sea sino que de una compañía otra fe haga esa portabilidad directamente

Voz 1024 04:00 y en cuanto a las empresas están preparadas imagino que las grandes firmas si también las pequeñas compañías pymes para todo este cambio que recoge la normativa

Voz 2 04:07 pues yo espero que lo estén para ayudar sobre todo a las pequeñas pymes hay más de tres millones de empresas en nuestro país hay más de un millón de autónomos hemos hecho una herramienta gratuita que se llama facilita que sí están tratando datos de Riesgo básico les ayuda a cumplir de manera gratuita con las nuevas obligaciones del reglamento y recomiendo cualquier autónomo empresario que me está yendo que la bici porque diez minutos sí es muy importante para facilitar el cumplimiento

Mar España directora de la Agencia Española de Protección de Datos

Voz 2 04:40 buenos días

