"Resistencia, un año en el espacio"

Voz 1 00:00 muy bien hombre siempre tapado alertó

Voz 1113 00:36 en mil novecientos sesenta y uno El Mundo despertó entre fascinado y credo

Voz 2 00:40 no

Voz 1113 00:41 un ruso Yuri Gagarin había sido lanzado al espacio en el interior de una pequeña cápsula llamada Bostock fue el inicio de la carrera espacial entre EEUU y la Unión Soviética que deja el recuerdo de algunas muertes y más de un fracaso pero también la imagen del primer hombre pisando la luna hoy la aventura espacial despierta menos emociones pero sigue fascinando por ar Riesgo ciencia hay poesía nuestro entrevistado es una voz autorizada en el tema basta decir que es el astronauta que ha permanecido más tiempo en el espacio eh

Voz 1 01:13 nunca qué es lo que más echaba

Voz 3 01:35 de menos allí arriba

Voz 2 01:37 tipo vino Pippo Airways echaba de menos a la gente con la que tenía relación mis amigos y mi familia la gente a la que quiero de menos el clima el sol el viento cosas que en el espacio no echaba de menos cosas como salir al campo

Voz 0874 01:55 echaba de menos el tiempo pero desde luego desde allí arriba podía ver el tiempo podía haber huracanes

Voz 4 02:00 por ejemplo yo

Voz 2 02:02 da IU que si podíamos ver las tormentas podíamos ver la contaminación pero no puedes ver la prisa no puede sentir el calor del sol y que han ahogado sólo un poco a través de la general y no puede sentir la lluvia de algún modo estás expuesto a fenómenos climatológicos pero no puedes verlos no es lo mismo que estar en ellos

Voz 0874 02:24 el otro día un científico que está trabajando en expediciones a Marte para la NASA nos contaba que lo difícil no es llegar a Marte lo difíciles volver

Voz 5 02:32 ver alguna

Voz 2 02:33 me tuvo miedo de no poder volver a

Voz 5 02:37 no es para empezar yo nunca

Voz 2 02:39 llamar así que nunca tuve que pensar en las dificultades de regresar llamarlo Chuck no entendía perfectamente el funcionamiento de la tecnología que había riesgos pero no me obsesiona con la idea de que quizá nunca volvería

Voz 0874 02:53 se acostumbró a estar ahí arriba o contaba los días que faltaban para regresar

Voz 2 02:58 Prodi dormía adapte bastante bien pero no al cien por cien pero llegué a tener la sensación de haber vivido allí un largo tiempo es ya estación espacial

Voz 5 03:08 no estaba preparado para volver a casa

Voz 2 03:12 oye volver pero no estaba subiéndose por las paredes tratando de salir porque no pudiera soportarlo más ha obtenido que quedarme más tiempo en el espacio por una razón justificadas aquel cohete Soyuz tuviera algún problema y no pudieran enviar otro hito hubieran que dejarnos allí para ocuparnos de las instalaciones no me habría importado

Voz 0874 03:32 supongo que en los momentos de mayor nostalgia abrir la puerta para mancharse no habría sido una buena idea no

Voz 5 03:38 no a Haití

Voz 2 03:41 no sólo no habría sido una buena es que no habría podido abrirla

Voz 5 03:44 por qué esa época

Voz 2 03:47 hay una presión de catorce coma siete PS y tras la que es como si miles y miles de kilos de presión sobre cada centímetro de la puerta la mantuvieran cerrada así que no es nada fácil abrir la puerta es un procedimiento muy complicados

Voz 5 04:02 proveniente antes

Voz 2 04:04 tienes que tener puesto el traje espacial hay que aspirar el aire del módulo para que la puerta que vas a abrir tenga la misma presión a ambos lados

Voz 5 04:10 y que ha hecho es en space opera y Tour

Voz 2 04:15 no se puede abrir una puerta de otra manera en la Estación Espacial de hecho de ocasiones en las que abrimos las puertas completamente por ejemplo cuando se acercó un vehículo espacial abrimos todos los cierre pero no hay otra manera de abrir las puertas por la presión exterior

Voz 0874 04:31 ahora estamos hablando con Scott Kelly es el astronauta que más tiempo ha permanecido en el espacio estaba visitando España estos días porque presenta su autobiografía publicada por la editorial Debate Se llama resistencia un año en el espacio nuestra compañera también José Martí Gómez cómo estás José buenos días

Voz 1113 04:47 a Javier buenos días buenos días señoras con yo quería siempre que el riesgo para la salud de un astronauta era cardiovascular pero leyendo su libro parece que lo que afecta más a la vista porque

Voz 5 05:02 bueno es que el cese de Shields

Voz 2 05:10 no es verdad que uno de los grandes Riesgo sea el cardiovascular sí que tenemos problemas no hacer ejercicio y vivir sin gravedad tenemos que hacer muchos ejercicios Ricardi donde los mayores riesgos son la pérdida ósea y muscular también de visión hay posibles problemas cardiovasculares pero no son los mayores

Voz 0874 05:30 es el pero según su libro sí que es muy posible perder visión cuando uno está en el espacio además ocurre más a los

Voz 2 05:36 es que a las mujeres entonces nada correcto que hasta ahora no hemos comprobado que eso les ocurra las mujeres

Voz 0874 05:43 hay una explicación lógica para eso

Voz 5 05:46 es tuvieron fue eso

Voz 2 05:49 no es que no hay tantas mujeres que vayan al espacio es una cuestión estadística no es algo que les ocurre a todos los hombres quizá es que no ha habido todavía un número estadísticamente significativo en el espacio para documentarlo como factor de riesgo de ahí que la otra cuestión puede tener que ver con la estructura fisiológica de la zona del cuello y la cabeza que puede hacer que las mujeres no sufran ese exceso de presión intracraneal que provoca ese problema

Voz 1113 06:16 lo que parece que no afecta es al huido como suena a una flauta en una una estación espacial a las tres de la madrugada

Voz 2 06:25 es es un sitio en el que hay un ruido bastante fuerte y hay gente que regresa con una pérdida de audición temporal en la radio

Voz 5 06:34 provienen los spots space Eisner

Voz 2 06:38 no creo que nadie ha sufrido problemas permanentes pero hay zonas de la Estación Espacial en las que hay mucho orgullo propio es algo que nos tomamos en serio nos obliga a llevar tapones para los oídos en función de lo que ACS y incluso los llevamos aunque no estoy hablando de hecho controlamos el nivel de ruido a menudo cada dos semanas muy llevamos monitores de audio en nuestro uniforme para saber a qué volúmenes estamos expuestos

Voz 0874 07:06 la música les acompaña hay alguna preferencia entre astronautas para intentar evadirse a través de la música

Voz 2 07:15 sí desde el centro de control nos envían lo que pidamos en varios lugares de la Estación Espacial tenemos estos altavoces Bose pequeños o te puedes poner si estás haciendo ejercicio echen por la música es una parte importante de la vida en el espacio

Voz 1113 07:31 cuáles son las manías de los astronautas segundos minutos antes de entrar a la cápsula parece que los rusos es orinar donde Orinoco Yuri Gagarin y los norteamericanos que ritos cien

Voz 5 07:42 en seis mil

Voz 2 07:47 Estados es lo que se me viene a la cabeza es un juego de cartas al que jugamos en las salas de trajes espaciales cuando ya los tenemos puestos juega de toda esta que el comandante de la misión pierde pierde no salimos a la plataforma de despegue

Voz 5 08:05 en el abismo allí

Voz 2 08:07 en reloj así que si el comandante gana y gana empezamos a preocuparnos porque saldremos tarde en un momento dado jugamos de manera que el comandante pierda aunque no la idea es que si el comandante pierde a las cartas ya tenido todas sus dosis posible de mala suerte ese día lo cual nos permite despegar asado

Voz 0874 08:28 cuál cree que es el sentimiento que más recuerda en esos momentos previos al despegue miedo excitación nervios

Voz 2 08:35 en Hoy Rudy Foc estaño ya en es muy centrado en tu trabajo sabes tú vas a experimentar algo increíble que nunca es cuando los motores del cohete sólo hay un pensamiento en tu cabeza

Voz 0874 08:52 cómo es la convivencia arriba Se establece en en las primeras semanas en los primeros días o es es es muy lento hay gente que enseguida te cae bien gente que cae mal gente con la que establece una relación mejor o peor

Voz 2 09:04 no ten que habéis hecho cara por eso no es una cosa personal mi experiencia me dice que cuanto más tiempo pasa ahí arriba con una gente mejores mejor nos entendemos mejor trabajamos juntos yo creo que he tenido mucha suerte viajando al espacio con cuarenta personas y me he llevado bien con todos ellos

Voz 0874 09:30 hay cosas que de las que evitan hablar para no entrar en polémicas de política por ejemplo

Voz 2 09:40 a priori creo veces hablamos de política especialmente entre EEUU y Rusia en el pásalo han sido enemigos pero como todos dependemos de los demás como nuestras vidas están en las maneras de vosotros y eso es lo importante es muy caro

Voz 5 09:58 los seis nativos Burguez Si tienes una

Voz 2 10:01 conversación sobre por ejemplo sobre la entrada de Rusia mientras las tropas de EEUU están allí sobre la posibilidad de un conflicto armado entre EEUU y Rusia es una conversación que ocurrió cuando estaba en el espacio el cráneo hablamos sobre la posibilidad de que eso pasara pues lo hablamos pero lo hablamos de manera más bien abstractas igual que hablas de la posibilidad de que Alemania y China tengan un estamos en nuestra preocupación esencial

Voz 1113 10:36 José usted leyó lo que hay que tener de todo son fue uno de los gurús de nuevo periodismo norteamericano le entró la pasión por el espacio que ha de tener un hombre que quiera volar al espacio

Voz 5 10:49 no hay que informe a Rory Mc o yo vengo tiene una formación militar era piloto de pruebas

Voz 2 10:58 así que siento una inclinación a defender esa vía

Voz 5 11:01 aluminio por este quieren de Space el oso gol

Voz 2 11:07 no digo que no haya otras maneras de entrar en el programa espacial que sean David pero creo que es mejor que esa persona tenga una formación técnica no formación en ingeniería Aeroespacial

Voz 5 11:19 pero nosotros no que o Chain en San Monuc viajáis Suárez

Voz 2 11:25 pero también ha de ser una persona capaz de trabajar bien en equipo y que pueda trabajar bien en situación de aislamiento en un entorno muy estresante durante largos periodos de tiempo también creo que es importante que sea alguien que no quiera que todo sea perfecto somos por qué hay tanto trabajo tantas cosas que hacer Britain es

Voz 5 11:48 en Icub oí en lo en todo lo tienen una prioridad diferente nada es lo mejor es Pipo

Voz 2 11:54 ha visto que las personas que son absolutamente perfeccionistas lo pasan mal porque no pueden trabajar al cien por cien todo el tiempo

Voz 5 12:00 es todo un año y seis meses

Voz 2 12:03 no es posible

Voz 5 12:05 he dado

Voz 2 12:07 así que tiene que ser alguien capaz de hacer las cosas eso es importante decidir en qué te vas a central

Voz 5 12:14 de es

Voz 2 12:16 también tiene que ser alguien con dotes de liderazgo y sepa que muchos estilos de liderazgo y que los acepte todos no sólo el que ellos consideren como el mejor

Voz 0874 12:25 hay gente que es escéptica sobre el gasto en esta carrera espacial All el gasto en investigaciones que tienen que ver con salir al espacio y que no entienden por qué se hace o para qué sirven como como con vencería esos escépticos de que seguir invirtiendo en en ir al espacio va a repercutir en beneficio de todos

Voz 2 12:45 no no estoy de acuerdo creo que gastamos mucho menos dinero del que deberíamos en el programa a los escépticos que creen que no estamos invirtiendo lo suficiente estoy de acuerdo con ellos estoy diciendo sarcástico claro Haley Barbour fan en como defienda un gasto mayor en programas espaciales hay muchas maneras de argumentar en nuestras vidas en la tierra se ven mejoradas gracias a un incendio en el espacio hay muchas cosas incluido esto que tengo en la mano un iPhone una oye lo que puede hacer este teléfono la tecnología de satélites de conmutación todo nación en programas espía día de pavo el propio si no hubiera existido el programa Apolo Suttles no tendríamos este teléfono tendríamos algo parecido pero notan Train se ubique afronta Space pro también logramos muchos avances gracias a las investigaciones que hacemos en el espacio hay fármacos que existen gracias a eso logramos avances en el conocimiento de química y queda muy bien lo que no conseguiríamos de otra manera porque sino lo financia un gobierno ninguna empresa privada lo haría porque no tienen una rentabilidad inmediata

Voz 4 14:00 Siemens inmenso país

Voz 2 14:03 despedimos de Export la especie humana es exploradora es curiosa si no lo fuera todavía estaríamos viviendo en la jungla no habríamos poblado esta tierra

Voz 5 14:18 es Viesgo su propia

Voz 2 14:21 la historia demuestra que las civilizaciones que no creéis expanden dejan de existir así que es importante seguir creciendo y explorando por fuerza mucho

Voz 5 14:33 claro

Voz 2 14:34 nada más no estoy sugiriendo que todos en la tierra tuvieron que mudarse pero creo que en algún momento en que hacerlo ex forma parte de nuestra expansión hace al cosmos

Voz 0874 14:46 usted cree que ese avancen hacia un futuro en el que coloniza haremos esto es lugares viajaremos más será más un esfuerzo público o un esfuerzo privado

Voz 5 14:57 y eso da o el sexo

Voz 2 15:00 creo que hay una equilibrios empresas como Boeing están construyendo vehículos para transportar astronautas y mucha gente se está fijando en ellos hacen un gran trabajo lo que no mucha gente conoce es que su formación llega en parte del Gobierno de Estados Unidos

Voz 5 15:18 el caso Space X

Voz 2 15:21 en esa paga estas dos compañías un dinero para que desarrollen sistemas de transporte que es un buen acuerdo tipo el Gobierno de EEUU es enorme mucha gente muchos estamentos y eso normalmente encarecen

Voz 5 15:36 en él se puede

Voz 2 15:39 un acuerdo con una compañía como otras basadas en Silicon Valley como Blue prenden a ver quién hace las cosas de manera más eficiente y espero que de manera igual de seguro que tendremos que comprobarlo pero en todo caso eso permite ahorrar un dinero para dedicarlo a las exploraciones más increíbles como volver a la Luna llegó

Voz 5 16:00 por el chef Twin Garro

Voz 2 16:08 es un buen acuerdo entre la industria y el Gobierno creo que estamos al borde de una revolución que nos va a llevar quizá lugares más lejanos en el espacio con iniciativas que podríamos considerar comerciales

Voz 1113 16:20 en muchos capítulos de su libro usted hace referencia al espacio a qué huele despacio

Voz 2 16:27 inmerso como metal ardiendo

Voz 5 16:29 Dennis es

Voz 2 16:32 aquellos es oxígeno atómico pierde un Electronic crea este olor se que no pero no investigado mucho pero sí que tiene un olor muy particular quién lo haya olido nunca lo ayudas tienen aquí es parques bengalas de Encabo

Voz 0874 16:50 no voy claro en huelga

Voz 2 16:52 un poco así a hay cosas que

Voz 0874 16:54 estoy seguro gran pregunta dos mil veces pero tenemos que preguntárselo tiene que ver con la convivencia en el espacio sobre todo en tres aspectos diferentes el primero la alimentación por ejemplo como como como es la alimentación cuando uno está tanto tiempo allí ya hemos visto una fotografía con naranjas

Voz 2 17:09 el Space crea adquiere cada cierto tiempo llegó un vehículo con abastecimiento una a veces explotan en el camino cuando yo era volvía Rivas estrelló un vehículo ruso un Space X también explotó nos quedamos un poco cortos de comida durante un tiempo pero hay suficiente como para aguantar entre tres y seis meses iniciará nuevos abastecimientos

Voz 5 17:33 oye codo osan son frases Mostovoi

Voz 2 17:36 cuando llega un vehículo de transporte también meten un poco de fruta y verdura que no era nada es como un regalo que nos hacen para comerlo enseguida

Voz 5 17:44 sí en fútbol

Voz 2 17:49 a usted la comida está muy diseñada la mayor parte es comida deshidratada cuando le quitan el agua y lo aplican una radiación para acabar con los que

Voz 0874 17:58 la segunda parte tiene que ver de hecho con la higiene usted cuenta en el libro como la Orellana Se de estilo para convertirla en agua potable una de las cosas que sacrifica cuando está en el espacio es la privacidad

Voz 5 18:11 más allá de la RAE si sacrifica es mucha privacidad Hawes Cores otros seis

Voz 2 18:19 estás en un lugar pequeño con la misma gente Un

Voz 5 18:22 día detrás de otro en el club están

Voz 2 18:24 dando por teléfono en la zona de la tripulación que el que está al lado puede escuchar la conversación no es del todo privado y no escuchamos pero podríamos hacerlo

Voz 5 18:36 tiene hubiéramos So

Voz 2 18:38 no tenemos ducha así que lo que hacemos es limpiar los con una esponja

Voz 5 18:44 no

Voz 2 18:45 lo puedes hacer donde quiera Hart es buscar un poco de privacidad en una especie de uno de los módulos pero a veces esa privacidad no existe

Voz 5 18:54 de hecho ya de Castor joven

Voz 2 18:59 el baño es básicamente como el de un restaurante pequeño ya habían

Voz 5 19:03 en esos Sheringham en serio opta Leonid seña o Si

Voz 2 19:15 sí pueda How hay una parte en mi libro en la que cuento como sentado en la taza los pies de Samantha una de las astronautas estaban al alcance de la RIC hacerle cosquillas pero hacerlo asentado en el baño y me parecía hacer así que no lo hice a la última cuestión y además

Voz 0874 19:34 también quería plantear una persona que trabaja con nosotros en esta relación y que es la persona que cubre toda la información que tiene que ver con el espacio que de hecho escribió hace poco un libro sobre Pedro Duque que es un astronauta español Si Si hay algún tipo de sexo en el espacio es algo que se hable sea se experimente con ello

Voz 2 19:55 pero no hay experimentos en el espacio que tengan que ver con el hecho esa pregunta muchas veces ha ávido gente que mantuviera relaciones sexuales espacio supongo que es posible pero personalmente no he tenido la certeza que eso haya ocurridos en la gente muchas veces menciona el hecho de que dos miembros de la tripulación de un ex se casaron durante el entrenamiento y luego fueron juntos al espacio una nave espacial que tenía una zona privada un laboratorio al fondo

Voz 5 20:24 sí ocurrió quizá ocurrió aquí

Voz 0874 20:27 querría volver al espacio o su tiempo ya pasado

Voz 5 20:31 la volvería el espacio en cualquier momento hay

Voz 0874 20:35 el límite de edad para ir al espacio

Voz 5 20:38 en funciones ni fuego

Voz 2 20:42 John Glenn fue el espacio y más a última vez cuando tenía ochenta años en el sexto tory más Graceland astronauta profesional hasta no hay límite limitaciones son más bien igual estás lo suficientemente sanos trabaja para la NASA y sobre todo hay espacio para en la nada ahí no hay muy caso yo ya no es difícil salvo en el caso de John Glenn que alguien vuelva luego sale otra vez al espacio

Voz 5 21:14 de está

Voz 2 21:16 pero su caso era realmente especial porque se podían hacer experimentos que tienen que ver con

Voz 5 21:22 suicidara Anger

Voz 2 21:24 la NASA tenía muchos datos sobre él de cuando yo era joven y estaba en el espacio y podía compararlos

Voz 5 21:30 hay dicen que Fawcett y yo creo que

Voz 2 21:34 si alguna vez vuelvo al espacio no será como un trabajador del Gobierno de Estados Unidos quizá con Spencer going asumiendo que necesitaran alguien incluso si alguien fuera Jones lo cual son dos suposiciones

Voz 5 21:48 sí

Voz 2 21:50 seguramente mucha otra gente dispuesta a volar capaz de hacerlo

Voz 1113 21:53 cree usted que hay vida en otros planetas

Voz 2 21:56 Navy son algunas de las superficies heladas de alguna luna de Júpiter Saturno o quizá el Marte haya algunos microbios

Voz 5 22:07 en el suceso muy pero creo que el era

Voz 2 22:09 eso es lo suficientemente grande como para pensar que es improbable que no haya más vida en otro lugar

Voz 4 22:16 de qué Victory

Voz 5 22:19 en su despacho

Voz 2 22:22 sería muy arrogante pensar que somos tan especiales que somos la única duda que existe en universo increíblemente enorme

Voz 0874 22:30 no sé cuáles eran sus preocupaciones religiosas antes de ir al espacio pero me pregunto si esas inquietudes y son mayores es son menores que ha regresado

Voz 5 22:42 el chino Yu higo insisto

Voz 2 22:49 hay dos maneras en las que me ha afectado a la Tierra desde el espacio y ves un planeta

Voz 5 22:54 increíblemente bonito azul hace una brillante

Voz 2 22:58 con algunas partes absolutamente sobrecogedora

Voz 5 23:02 ves una atmósfera que es increíblemente fina amén de aspecto frágil di France Presse los descenso

Voz 2 23:12 si miras desde el espacio es como una capa delgada como una lentillas y esa es nuestra atmósfera

Voz 5 23:17 es poco por ese día

Voz 2 23:24 todos estos agentes contaminantes que saltamos Vanessa hay partes de la tierra en están casi siempre cubiertas por lo menos se mucha contaminación que no severas que Estados Unidos por ejemplo somos los primeros y los segundos contaminador del mundo no se ve porque es una contaminación de otros más sofisticada no tan clara como la de otros países menos desarrollados que todavía queman carbón

Voz 4 23:57 era Irene ubicado More en

Voz 2 24:01 te vuelves más consciente de lo que es nuestro planeta y lo que necesita

Voz 5 24:04 día en que es

Voz 2 24:08 igual que o la otra cuestiones cuando miras a la tierra de hoy escuchas al mismo tiempo las noticias de cada día y suelen ser casi siempre malas noticias lo cual contrasta con lo que estás viendo el espacio

Voz 5 24:23 por fue ha hecho temer hecho en sí

Voz 2 24:29 por ejemplo pasamos por encima de la Mitterrand podíamos ver España Francia y Europa la izquierda África a la derecha veíamos los naranjas y rojos los azules bellos del Mediterráneo

Voz 5 24:43 es esa

Voz 2 24:45 yo estoy asombrado cada mañana por esa belleza daban ganas de saltar al mar no sólo porque sentía que necesitaba dar un baño llevó al mismo tiempo escuchábamos en las noticias todo lo que estaba pasando con los refugiados los cadáveres Hilario y pensabas siete mil quinientos millones de euros que puede ser que alguno de ellos no salga rescatar a esos niños que no hagan nada no tiene sentido

Voz 5 25:16 es

Voz 2 25:17 a Pipo creo que cuanto más tiempo pase en el espacio es decir es más consciente de la humanidad

Voz 0874 25:28 hemos hablado con el ser humano el astro no nota que más tiempo ha pasado fuera de la Tierra la presencia de Scott Kelly coincide con una exposición sobre el planeta Marte en la Fundación Telefónica la plataforma de polcas Podium también participa en esa iniciativa con la serie Honda marciana está producida por los creadores de catástrofe ultravioleta ganadores de un Ondas en dos mil diecisiete señor Kelly gracias por venir gracias