Maruja Callaved, la primera presentadora de televisión en España

Voz 1 00:00 el cierre de la última edición de Telediario de ayer han llegado a nuestra redacción muchas noticias de entre las cuales nosotros hemos seleccionado para ustedes las que hemos considerado de mayor interés iniciaremos este noticiario diciéndoles que la reunión que como ustedes saben se está celebrando en Gibraltar entre los primeros ministros de Rodés Si a Inglaterra durante el día de ayer no ofreció temas de interés parece ser que los debates realmente trascendentes tendrán lugar hoy asesora

Voz 0874 00:33 el Telediario de Televisión Española en mil novecientos sesenta y ocho hace cincuenta años la presentadora fue una pionera de la televisión en España y una de las grandes figuras hasta los años ochenta Se llamaba Maruja calla B ha muerto en Madrid a los noventa y siete años y esta mañana centrar la necrológica de El otro barrio que nuestra Luis Alegre cómo estás Luis buenos días hola

Voz 1326 00:52 qué tal Javier Maruja cada vez que era aragonés

Voz 0874 00:55 hacía tiempo como una semana más o menos tierra Rando protagonizado esta sección

Voz 1326 01:00 ya sabes que aprovechó la ocasión para hacerlo pero es el primer aragonés de la temporada por cierto que es muy llamativo que además de Maruja acalla Bet algunas de las pioneras más destacadas del siglo XX fueran aragonesas María Domínguez la primera alcaldesa democrática en los tiempos de la Segunda República era de Pozuelo de Aragón Natividad Cano guionista y productora de cine de la posguerra era de Borja in María Moliner la genial autora del diccionario era de Panizo todas de la provincia de Zaragoza tienen que dar la medalla

Voz 2 01:28 lo de Aragón oratorio creo que sea algo tiene que haber allí y te lo mereces de Teror era Maruja Llobet

Voz 1326 01:33 era de la provincia de Huesca nación Jaca en mil novecientos veinte era hija de Jaques ya en sotana estudió Magisterio y Filosofía y Letras en Zaragoza siempre mantuvo una relación muy estrecha con su lugar de origen

Voz 0874 01:45 cómo llega a entrar en Televisión Española porque a veces en esa época era por casualidad

Voz 1326 01:48 sí bueno en su caso es que ese caso se instaló en Madrid y allí comenzó a colaborar en la voz de Madrid una cadena de radio un medio la radio en el que ya había hecho sus primeros pinitos en Zaragoza en sus días universitarios luego se presentó para entrar en la recién nacida televisión española del Paseo de la Habana acogieron de inmediato

Voz 0874 02:06 yo un poco de esos inicios en Televisión Española fue

Voz 1326 02:08 locutora de continuidad de espacios como club del sábado trabajó en un programa titulado Walter la familia Corea al lado de otros dos pioneros de la tele Blanca Álvarez Jesús Álvarez el mil novecientos sesenta y tres ya recibió la Antena de Oro cuando ella tenía sólo treinta y tres años luego pasó a trabajar informativos en el programa Panorama actualidad de Tico Medina y acabó presentando el telediario

Voz 0874 02:30 en esos primeros tiempos de Televisión Española no era nada anormal que una mujer presentar un informativo

Voz 1326 02:35 tú si esa fue una de las tareas en las que Maruja fue una pionera también había sido la primera mujer en trabajar en los servicios informativos la primera mujer en dirigir y producir un programa

Voz 0874 02:45 en una época tan machista Luis como aquella una mujer asumiera tantas responsabilidades supongo que habla mucho de su valía

Voz 1326 02:52 de su valía de su capacidad de organización de su modernidad de su espíritu emprendedor de su talento innovador Maruja que Abed inventó varios formatos de programa

Voz 0874 03:01 hablando de ese primer espacio que produjo el que dirigió

Voz 1326 03:04 pues será uno titulado vamos a la Mesa que ha pasado a la historia como el precursor de todos los programas de cocina que luego han arrasado lo produjo lo dirigió lo presento vamos a escucharla en ese programa en mil novecientos sesenta y siete

Voz 3 03:17 no

Voz 4 03:22 hoy

Voz 5 03:22 vamos a hablarles de dos noticias aparentemente contradictorias relacionadas con la alimentación pero que en realidad se complemente la primera nos llega desde América el comité asesor del presidente norteamericano sobre los temas de alimentación mundial parece ser que ha emitido su informe y que éste tiene un carácter auténticamente negativo si no se le pone un urgente remedio la situación alimenticia de la población mundial va a ser trágica a partir del año mil novecientos ochenta y cinco se ha solicitado la creación de un fondo mundial por valor de unos seiscientos ochenta mil dólares cantidad que nosotros no nos atrevemos siquiera traducir a pesetas porque es una cantidad fabulosa

Voz 0874 04:06 muy interesante además escuchar esas palabras de hace tantos años con la perspectiva del tiempo no pero un programa de cocina en la España de los de los sesenta debía ser una rareza enorme

Voz 1326 04:17 pues sí resulta que los directivos de Televisión Española pillaron la idea en un viaje que hicieron a Latinoamérica cuando vieron la tele que es hacia allí pensaron en un programa diario de diez minutos que se emitiera antes del telediario del mediodía destinado sobre todo a las amas de casa se lo encargaron a Maruja calla Bet y a ella se le ocurrió dedicarlo a la cocina

Voz 3 04:35 tuvo impacto vamos a la mesa sí claro imagínate

Voz 1326 04:37 es un programa diario antes del telediario en la única televisión de España aunque en una segunda etapa se emitió justo después del telediario mil novecientos sesenta y siete Maruja recibió el Premio Nacional a la Mejor locutora presentadora de televisión español

Voz 0874 04:50 cuando había no sólo una televisión sino no no lo sé no lo recuerdo lógicamente pues no había nacido había sólo un canal no dos así que es ese seguido de convertir una de las mujeres más populares de España

Voz 1326 05:00 sí sí su nombre siempre ha permanecido asociado a ese programa de cocina en marzo del año pasado de dos mil diecisiete lo hicieron a Maruja calla Abed un homenaje en Huesca en el congreso gastronómico hecho en Pirineos tenía entonces casi noventa y siete años pero muy buena memoria para recordar algunas cosas

Voz 6 05:18 cocina elemental sencilla que me encontré en los primeros tiempos de la televisión en qué los guisos tenían preferencia sobre los fritos donde las amas de casa tenían la la necesidad de de lucirse en la cocina de su empezaba ya a considerar que es como él es muy importante

Voz 0874 05:51 cuánto tiempo permaneció en antena ese programa Luis I

Voz 1326 05:54 tres años pero no lo quitaron porque el programa fuera mal sino parece que por todo lo contrario en aquella época los directivos de Televisión Española tenían por costumbre eliminar algunos espacios que iban muy bien para que a las estrellas de esos programas no se les hubieran los humos y exigieran subidas de sueldos sagrado

Voz 0874 06:09 claro es lo que tenía la falta de competencias es estrellas no tenían otra opción que trabajar en en esa televisión no había otra

Voz 1326 06:14 exacto el el caso es que a Maruja cada vez le encargaron luego un programa titulado nivel de vida que además de los temas de cocina incluía otros relacionados con la salud la belleza o la decoración ese programa lo presentaba la propia Maruja con Blanca Álvarez también presentó la tele va por barrios en el que el editor era otra figura de la época Alfredo Amestoy

Voz 0874 06:32 durante cuánto tiempo presuntos programas pues dejó

Voz 1326 06:35 presenta programas en los años setenta y entonces se volcó en la dirección producción y realización de espacios como Aquí y ahora que presentaba José Luis Uribarri o gente Un formato entonces muy innovador

Voz 0874 06:46 gente que era el seguramente el primer programa de crónica social no

Voz 1326 06:49 bueno era de crónica social pero sobre todo era un espacio de crónica cultural porque Maruja amaba profundamente la cultura ahí estaba convencida de que la televisión era un medio estupendo para difundirla en gentes entrevistaba artistas escritores o cineastas en mil novecientos setenta y siete Maruja recibió el Premio Ondas por este programa

Voz 7 07:07 según mi memoria y recuerdo que lo presentaron Isabel y James Cruise Soriano si fueron dos iconos de la XIII entonces entonces gente no era un programa de cotilleos digamos protagonizada por famosos no no no ese tipo de espacios surgió justo después en mil novecientos ochenta

Voz 1326 07:20 el ayuno con el bla bla bla que presentaban Jesús María Amilivia Marisa Abad

Voz 9 07:31 la habla prevista de los domingos nuestro objetivo es que se enteren de todo y además esboza una sonrisa se casa Beatrice

Voz 10 07:39 ir también

Voz 3 07:41 SAS Sara Mora maya

Voz 11 07:43 fenómenos realmente curioso y es que los famosos venden sus propias noticias directamente a las revistas del corazón y ha dicho que él

Voz 1326 07:56 el bla bla bla fue el pionero de la prensa rosa en televisión pero con ese ya no tuvo nada que ver Maruja haya vez por cierto que la gente además de Isabel Soriano también trabajo una gran periodista que entonces comenzaba en la procesión y que entre otras muchas cosas buenas también es aragonesa exactamente de Teruel algo que no puede decir cualquiera

Voz 3 08:15 qué raro que tú

Voz 2 08:17 Teruel es creía ya que es el actual presidente

Voz 0874 08:20 desde la Asociación de Periodistas agroalimentarios nos acompaña esta mañana cómo estás Durex buenos días

Voz 3 08:24 hola buenos días supongo que todas estas músicas todos

Voz 0874 08:27 estas voces satélite evocan algo más que recuerdos no

Voz 12 08:30 pues sí me me evocan una parte importante de mi vida

Voz 0874 08:34 muchos años allí pues

Voz 12 08:36 y fíjate yo empecé en el en la tele en primero de facultad que es una cosa que ahora puede parecer sorprendente pero que entonces no era tan difícil no ir la verdad es que una de las primeras cosas que hice fue con Maruja ya ver que fue en el programa Gente con Isabel

Voz 3 08:53 Mari Cruz Soriano tú te acuerdas de es el primer día

Voz 0874 08:55 la yo que sé cafés como hicieron conmigo seguramente

Voz 3 08:58 no yo me mandaron me mandaron hacer un reportaje qué suerte tú

Voz 12 09:02 a mí me mandaron además entonces era cine todavía no era vídeo ir recuerda que cuando volvía la redacción me preguntaron que haya dicho en entrevistado dije tengo que esperar revelado porque no me acuerdo de nada es decir yo preguntaba preguntaba como una ametralladora por qué

Voz 0874 09:18 revelado para esos oyentes de menos de treinta años que ahora están escuchando es una cosa que se hacía antes

Voz 12 09:24 como cuando grababa como con las fotos sea la grababan y entonces había que pasar por el laboratorio yo yo yo ya he Kun coge una época estupenda e que era la del reversible

Voz 13 09:35 es por esto que significa hiciera falta

Voz 12 09:38 Tico pues eso significa que al principio era en blanco en negro pero después ya era en color Llera material reversible de manera que con una pasada sólo por el laboratorio tú llegabas a la moviola y lo veías previamente no había que primero revelar y luego había que positiva dar entonces se acortaron bastante los plazos entonces yo ya me el reversible con lo que es una palabra

Voz 3 09:58 precios la moviola para ese público hace treinta años

Voz 0874 10:02 es un aparato enorme en el que se ponían estas estas

Voz 3 10:04 tiras no sé como se llama así por una parte iba la película por otra parte iba el sonido entonces se llamaba un doble banda porque eran dos banderas la de la imagen y la de San Isidro

Voz 0874 10:15 va perdiendo Lourdes porque no está acabada Colomer que moviola era una palabra que usaba para para cuando se pondrían los goles de fútbol

Voz 12 10:22 de cuando había una repetición decían vamos a la moviola eso significaba que volví a saber otra vez la imagen

Voz 0874 10:28 ahora con hay Moody's se edita con mucha más facilidad

Voz 12 10:32 si no tiene nada que ver tu recuerdo

Voz 0874 10:34 en ese primer día lo tienes también

Voz 12 10:37 y ella era una persona que había que conocer el el la cercanía para mí fue más fácil quizá que para el resto de la gente porque yo también soy aragonesa Luis los aragoneses que los aragoneses tenemos unos códigos de comportamiento quizá diferentes no yo siempre digo que un aragonés cuando te invitan

Voz 13 10:55 su casa es para que pases hasta la cocina sino no te invita

Voz 12 10:59 es decir el paripé se nos da mal ir Maruja era una cría hay quizá por por esa familiaridad la aragonesa ella me trató siempre muy bien yo sé que hay gente que se ha quejado de ella porque era una mujer dura no pero no era tan dura lo que pasa es que a lo mejor somos

Voz 13 11:17 más duros por dentro es más blandito esa más duros por fuera operaban más blandito entre entre de los aragoneses no hablo de los ponen exigente yo te voy a hacer una

Voz 0874 11:26 tengo que contarlo no creo que no pasa nada por contarlo nos ha costado mucho llegar hasta aquí porque mucha gente nos ha dicho que no quería hablar de esta mujer porque tenía muy mal carácter porque tiene muy malos recuerdos de ella porque era decían algunas de esas personas con las que hemos hablado porque queríamos obviamente que fuera una mujer la que no se hablará de ella que había sido una mala jefa han dicho muchos

Voz 12 11:45 yo no estoy de acuerdo en eso para mi fue una buena jefa porque me enseñó muchísimo lo que pasa yo tengo una suerte enorme no han en mi carrera profesional he tenido jefes que han sido muy duros pero de los que ha podido aprender mucho yo ya tenía una cosa que luego también le pasaba Jesús Hermida con quién yo también trabajé una de las primeras chicas Hermida aunque luego no nunca quisiera entrar en ese club no por otras dotaciones es verdad que eran personas duras ambos pero era como los abuelos con los nietos es decir te puedo decir cualquier cosa pero que nadie me toque a mi nieto no conozco a nadie que haya defendido tanto a su gente como Jesús Hermida o como Maruja callarme lo que pasa es que esas no siempre es fácil no la época de Maruja yo creo que también ocurrió una cosa que haya

Voz 13 12:34 cosas impuestas pero ya lo decía que eran cosas impuestas parecía que eran suyas yo tengo esa sensación yo aprendí mucho de ella me enseñó muchas cosas y le estoy muy agradecida es lo más importante que aprendí ella

Voz 12 12:48 aprendí que todo se consigue con esfuerzo con tesón que hay que trabajar y que hay que ser muy serio en el trabajo aprendí que hay que contrastar la información que no se puede decir algo porque te lo haya contado una persona que tienes que ir al menos a tres cuatro fuentes ella decía que no era suficiente lo de la facultad que siempre había que confirmarlo todo por todas las vías no esa bueno enseñó desde primero de faculta yo cuando llegue a la facultad y me dijeron lo de las varias fuentes dije esto ya me lo en también Maruja un millón de veces no yo creo que ella además tenía otra facultad es que sabía sacar lo mejor de cada persona y sabía rodearse de buenos equipos lo que pasa es que no siempre salía bien porque a lo mejor había de Lady querellas

Voz 0874 13:29 dar el siete por ser mujer ella o tú tenías que trabajar el doble para demostrar que valía es lo mismo o más que un nombre

Voz 12 13:35 por supuesto yo siempre digo que a lo son

Voz 13 13:37 hombres como los toreros el valor se le supone por el mero hecho de estar en la plaza nosotras tenemos que cortar dos orejas a entender

Voz 0874 13:44 supongo pongo recuerdos de no sé muchos episodios machistas porque la televisión española porque debía ser como Mad Men en televisión no

Voz 12 13:52 pues yo creo que es lo que pasa es que que sí que era sí pero por debajo yo creo que que lo que no quería nadie era decirlo a la cara no era una cosa como soterrada no porque estaba mal visto sobre todo pues en un ambiente que se suponía que era de una cierta altura de una cierta cultura pero por debajo ocurrida efectivamente entonces no muy de cara pero bueno yo sí recuerda con la propia Maruja yo recuerdo que me dijo mira no hay que cambiar el coordinador del programa debería ser tuvo porque te lo has ganado pero va a ser Fulano porque tiene dos hijos que lo es tiene que sacar adelante necesita más el dinero

Voz 0874 14:32 el típico enchufe español pero siempre favorecía al hijo hija no

Voz 12 14:36 bueno tampoco era una hinchó feos a él estaba trabajando allí y además era una persona estupenda de quién yo tengo muy buenos recuerdos pero a la hora de nombrar al coordinador del programa acto ella misma yo creo que también le venía algo de arriba por nombrarlo a él porque era un hombre porque era mayor que yo es que yo era muy joven eso es verdad porque tenía dos hijos en en esta época

Voz 0874 14:59 estamos en en la que por fin se están cuestionando tantas cosas que han pasado de todas las mujeres en en empresas en sectores públicos privados tú has revisado un poco ese pasado ya ha encontrado episodios de lo que podríamos llamar acoso

Voz 12 15:12 yo he tenido la suerte de no tenerlo nunca pero a lo mejor por eso porque como también hay aragonés yo pongo enseguida a una pareja

Voz 3 15:18 sí pero hay gente que quiere acercarse para que no es no como debería ser

Voz 12 15:22 sí pero yo no he tenido nunca problemas se la verdad es que yo personalmente jamás he tenido problemas si he escuchado en los pasillos porque Furlán ha dice que la cosa que no sé qué pero a mí afortunadamente nunca me ha pasado

Voz 0874 15:36 pero tú has dicho antes y lo apuntado cuando

Voz 3 15:38 además de ser chica Hermida que pudiste ser lo lo fuiste temporal

Voz 0874 15:41 mente usados las palabras no quise serlo por otras connotaciones

Voz 3 15:44 sí porque se frivoliza va mucho no

Voz 12 15:48 sí si algo no he sido nunca es frívola

Voz 3 15:50 también proponer explicas lo que era ser una chica Hermida porque también habrá gente que no se para

Voz 14 15:54 no era simplemente las

Voz 12 15:57 la actora es que trabajaban a las órdenes de Jesús Hermida y tal la prensa las catalogó como chica Hermida yo lo había sido antes de decidir osea no fue la etapa de las chicas Hermida pero sí tenía una connotación más de frivolidad como

Voz 14 16:12 de dependencia como de salir en el en el en las revistas del color no paternalismo Damien yo nunca quise entrar eso sea mi el

Voz 3 16:23 me consta que muchas de las que se denominaron

Voz 12 16:26 la enfermera tampoco querían hablar

Voz 3 16:28 tras grandes periodistas aquellos fantástica Almudena Ariza por ejemplo por ejemplo Berlanga

Voz 12 16:33 sí que rodó Irma Soriano todas ellas trabajan pero yo estuve en la etapa anterior que era la etapa del crónica tres que era un programa que si hacía el mediodía que incluía el telediario duraba una hora empezó con el Pedro Macía luego yo Jesús Hermida y entonces yo soy divertido porque era Lourdes fría con sus cámaras autónomas ella decía que las cámaras no son mías porque dice las primeras conexiones en directo con el exterior ahora están habitual que cualquiera sale dando una noticia

Voz 3 17:06 se hace con el Iphone no antes había era un satélite

Voz 12 17:09 bueno yo recuerdo las primeras íbamos con dos maletas enormes que pesaba trece kilos cada una de Anpe ex desde ahí hacia las conexiones la primera la hicimos

Voz 13 17:19 Nos lo recuerda perfectamente desde la plaza de toros de Las Ventas y eso será los primeros directos desde el exterior

Voz 0874 17:27 se ha avanzado mucho en entre toda mujer y no todo lo que se debería en televisión

Voz 12 17:31 pero bueno yo llevo un tiempo ya fuera no porque me me pilló el ERE ahí salí de la tele yo creo que sí que ha cambiado mucho que ha cambiado mucho faltan cargos directivos no sí pero vamos sobre todo en programas sea una cosa son los informativos y otros son los programas porque si tú haces un repaso los informativos en la que ha sido mi casa siempre en Televisión Española hay editoras de telediario a responsables de área de Economía de nacional que son mujeres ha avanzado muchísimo no las redacciones son mayoritariamente femeninas pero si te vas al área de programas te encontrarás con que el porcentaje de mujeres que dirigen programas es muy bajo todavía

Voz 0874 18:14 Maruja que haya mantenido relación con ella en sus últimos años

Voz 12 18:18 no yo he coincidido con ella en algunas cosas porque además claro ella seguía muy vinculada a todo el tema agroalimentario no pero he coincidido con ella ya te digo pues en en algunas presentaciones de alimentos y cosas y siempre ha habido un gran cariño entre las y además bueno pues yo cuando me enteré llamé a su hijo ella tenía dos hijos los dos médicos ya lo pasó muy mal porque hace cuatro cinco años murió su hijo mayor para ella fue algo terrible no luego tenido marido estupendo porque ella se vino a Madrid que era Antonio Mejías que era un hombre fantástico que la secundaba absolutamente en todo sea lo suyo eran matriarcado tanto en el trabajo como en su casa pero Antonio era para su época un adelantado no sea el decía que era el señor de calla llame a que yo me parecía estupendo y luego hay otra cosa es que es muy curiosa ella no conducía y entonces muchos días cuando salíamos yo la llamaba está su casa íbamos en el coche y entonces íbamos hablando y me contaba muchas cosas no entonces yo quizá tuvo un trato diferente con heridas mucho más próximo y algunas veces cuando llegábamos me decía que vas a comer decía pues no se Maruja cuando llegue compraré cualquier cosa o enviaré un filete a la plancha hacia sube a casa que Gomes en casa y comida con ella no entonces para mí fue siempre una persona entrañable no porque más allá de el mundo laboral con ella un trato personal estupendo y ella tenía muy buenas amigas siempre se movía mucho entre el mundo en las mujeres

Voz 0874 19:54 mucho desmentidos que tenía mal carácter

Voz 12 19:57 no tenía un carácter fuerte

Voz 3 20:00 a ver cómo lo decimos y cómo lo decía

Voz 1326 20:02 el robusto carácter

Voz 3 20:06 que sabes Louise que además de este un bis

Voz 0874 20:08 lo con esta casa en en el

Voz 3 20:11 de Basilio claro yo no sabía si dice sí sí sí sí pues

Voz 1326 20:15 cita las cinco me acuerdo de verdad

Voz 3 20:17 cinco No sé si bueno hay anécdotas súper divertidas ocurre y cuando cuando nosotros nos casamos

Voz 12 20:24 el estaba haciendo citan las cinco

Voz 3 20:26 pues nos casamos hija cuando acababa como

Voz 12 20:29 pues la comida él se vino a hacer el programa

Voz 3 20:34 y eso no te lo tomas de la Cadena no

Voz 12 20:40 es que lo divertido en su sitio ese sentó Jesús Hermida porque yo entonces trabajaba con Jesús había acabado el programa de crónica tres y entonces llegó al café se levantó básicas de Jesús Hermida cuando acabamos la comida pues entonces yo cogía me fui cogí el coche y me vine a recogerlo aquí a Gran Vía XXXII bajo cogimos el coche en Teruel para ver a la familia que visten la bóveda claro

Voz 1326 21:03 es impresionante sin llegan que te gusta

Voz 15 21:06 yo recuerdo porque claro yo cuando conoció a Basilea que también es que yo estaba en la facultad también fue a que Aldán en una conferencia a la que había una mesa redonda y entonces cuando terminó la mesa redonda ello conocía a José María García que era el que porque Basilio entonces dirigía hora25 quiere el que hacía el deporte no y entonces yo lo había conocido en Teruel porque yo entonces colaboraba con la realidad desde los catorce quince años y entonces llegó la Vuelta Ciclista Teruel y entonces yo estaba en la línea de meta con un micrófono y con el técnico en la eh porque hablaba un poco de francés haciendo entrevistas a los ciclistas franceses entonces a José María García le hizo mucha gracia yo ya tener quince años es por ahí parecía que tenía doce

Voz 3 21:46 luego cuando cuando estuve en esa mesa redonda lo saludé él se acordaba de la anécdota súbete a la radio que parece casi el título de la canción de la radio la ahí empezó todo ahí empezó todo un buen título para tuvo autobiografía te das cuenta

Voz 0874 22:03 qué tal vez Turquía que es periodista te agradezco mucho la visita y haber querido venir a hablar de aquella vez que fue una de las grandes pioneros de la de una época en la que era muy complicado ser mujer y periodista en este país había que romper muchos techos de cristal entonces para conseguirlo así que dicho esto es tu casa cuando quieras nunca mejor dicho no

Voz 3 22:23 es tu casa súbete la radio cuando tú quieras con muchas gracias hasta luego

Voz 16 22:29 eh