Voz 1 00:00 es usted el capitán del pico que que destruye el capitán Nos gustaría marchar con qué os gustaría en barca es decir vamos si usted quiere estás burlando de mí no no creo que sea una burla querer embarcarse porque quieres navegar señor que aprender a pescar la ballena al visto acaba el capitán de este barco sabrás lo que es bueno si echas la vista encima al capitán acá eras el cuerpo de un hombre abierto de arriba abajo vuelto a juntar con grasa de ballena para llenar los huecos quizá sus terribles cicatrices te hagan comprender que este no es un oficio cómodos

Voz 2 00:39 fue una ballena una ballena más grande que hay

Voz 0874 00:43 es como que ya han identificado a esa ballena más grande que una isla seguro que saben quién anda detrás de esa historia puede ser otro que nuestro antropólogo inocente no sé si llamarle Jacinto o llamarte Ismael cómo estás haciendo buenos días japan

Voz 0840 01:03 Ismael te gustaría eh hace unos años tenía

Voz 4 01:06 cuando poco ningún viajero si yo perdí que me interesara decidir qué media navegar un poco por ahí

Voz 0840 01:12 es un modo que tengo de echar fuera la amilanar

Voz 0874 01:15 tres estábamos en en esta tertulia de humoristas gráficos a José Ramón Sánchez hace unos días que acaba de editar una versión gráfica de Moby Dick decía que se libró era junto a la Biblia y al Quijote una de las tres grandes obras maestras de la historia de la literatura en tu mesilla está no en la en la mesilla de tu cama

Voz 0840 01:31 sí yo yo añadiría Shakespeare del que hay además tantísimo en Moby Dick de hecho el Moby Dick es una caza de ballenas Shakespeare más La Biblia Milton no es ponernos así estupendo si lo que pasa es que de Moby Dick hay un Revival no se hacen películas miniseries libros la verdad es que no nunca se nunca se agota la sensación cuando no lo será vuelves a releer es que siempre hay algo que se te escapa en esa en esa novela la la película definitiva yo diría que está todavía por hacer como como probablemente está por hacer propia novela de Moby Dick en la que ya sabes que Melville nunca acabó de encontrarse a gusto con esa con esa novela es una novela que tú piensas pone de hablando se Sofía historia hay pesca hay hay derepente teatro una mezcla de géneros absoluta eso es un libro como como abierto no maternidad que que sigue que sigue teniendo es lo que te iba a decir y crueles

Voz 0874 02:25 grandeza de esa novela de Melville es que cada frase tiene presente a pensar para saber de qué te está hablando no

Voz 0840 02:30 son yo creo que lo lo ideal es esa mezcla que hace como entre metafísica hay aventura no de acuerdo haya trasciende la la la aventura pura y dura del de la historia que te quiere contar en principio que simplemente unos como hemos sabido al principio un chico que se embarca porque quiere vivir aventuras y quiere cazar ballenas resulta que hay un capitán que es un capitán extraño que ha sido herido mutilado por una por una ballena ahí está obsesionado con con con cazar allá que vamos no pero luego resulta que hay muchísimas más cosas ahí dentro parece muy simple la la historia pero luego todo se reviste de una profundidad de una majestuosidad es muy perturbador todo literalmente no sabes hacia dónde estamos yendo

Voz 0874 03:09 este hombre este ilustrador José Ramón Sánchez que ha hecho un trabajo fantástico decía que me Moby Dick esta buena parte de la naturaleza humana de toda la naturaleza humana no de todas las versiones que ha habido en la novela de Melville tú con cuánto te quedas con la del cincuenta y seis la de John Huston

Voz 0840 03:22 bueno pero probablemente sea la fue la que la que más nos gusta a todos no esa esa película que además el guión sabéis lo hizo Ray Bradbury que fue un choque de de de personalidades el puritanos Ray Bradbury por un lado el autor de las Crónicas Marcianas entonces intervención pero también de libros tan sofisticados y tan líricos como el vino del estío y de las tinieblas se encontró con John Huston el bebé por el el el mujeriego John Huston el choque entre ellos dos que se encontrar además en en Irlanda es para hacer el trabajo previo sobre el guión de Moby Dick salió esta esta este este guión de esta película que claro es reducir a tener un guión de Moby Dick es reducir a treinta cuarenta cincuenta páginas seiscientas seiscientas además de de de algo que es un material como estábamos explicando absolutamente intangible no igual que quizá puramente es la mejor la mejor película que se que se ha hecho a mí el principio me tiraba mucho para atrás la presencia del el personaje del actor que hace de Ismael Richard Weisz Hart que que parece como como demasiado mayor para el papel de este chico joven de este Ismael que se lanza a la aventura de una manera un poco inocente el INEF y bueno ya sabes que aquí usted nunca le gustó mucho Gregory Peck para hacer Maracena de capitana Jaap lo veía como un actor muy hollywoodiense no he estirado también eso si le hubiera gustado que que hiciera el papel su padre ya sabes que el padre John Huston el actor era un grandísimo actor shakespeariano ir Il hubiera gustado a su padre sin hacerlo él mismo ya sabes que era un hombre que que vamos tenía un cierto orgullo de actor también igualmente hubiera hecho un grandísimo un grandísimo capitana Jaap cuando vemos a película de John Huston vemos a Orson Wells al principio de papel del del predicador en el en el padre más que da un discurso en la iglesia de encanta que advirtió libros del mar de idea pelitos del orgullo ante ante el poder de Dios lo que es la casa de la de la de la ballena hirviendo piensas bueno porque no pues no cogió John Huston son Wells y lo puso a hacer de de de capital ajado hubiera usted es verdad Najaf increíble no pero no fue así fue Gregory Peck ir realmente lo que pasa es que cuando vas viendo la película a lo largo de tu vida aparte de que encuentras sabe echar va cada vez más joven

Voz 4 05:40 dicen que veía timado mayor y te vas adaptando pues no tampoco está tampoco están

Voz 0840 05:44 te vas vas viendo que Gregory Peck hizo un grandísimo capitana también

Voz 0874 05:48 en alguna ocasión ha intentado emular a capitanes no sé hasta dónde ha sido para poder ver una ballena de cerca

Voz 0840 05:54 bueno yo hubiera querido ser poneros sino fuera porque tengo miedo al mar tengo miedo a las ballenas tengo miedo la sangre te parece bares esto esto me imposibilita un poco para ser un un arpón Hero como como Ismael lo Kiki hijo cualquiera de la tripulación del P pero he ido ido lejos desde mi punto de vista embarcado ido navegando desde Barcelona hasta hasta Ibiza y en en en el peligro de de mi cuñado de Javier y he visto una ballena he visto una ballena una mañana que estaba de yo de vigía que era el único que podía hacer creer que no pasará nada de repente aparece una ballena al lado del del del barco y eran más grande que el barco empezó realmente resopla entonces yo grité estaba solo en cubierta de grité por allí resopla

Voz 0874 06:35 sí

Voz 4 06:36 qué es lo que quería estáis todavía de los completos más de los momentos más bonito cuando di Valle

Voz 0874 06:41 frente a las costas en ataque pero por por frente a las costas digo a dos horas entonces cuando cuando las ballenas no podía gritar nada porque estaba vomitando constantemente si eso es lo que tiene exacto vamos a viajar hasta el hasta el origen Moby Dick que está inspirada en una historia real que es una historia que se convirtió en novela y más tarde en película con ese mismo título que es en el corazón del todo Mickelson Gemma

Voz 5 07:04 hemos recibido su carta tiene que estar desesperado loco para venir hasta Santa que bueno mi oferta sigue tres meses de alojamiento para hablar una sola noche quiero que me cuente qué le pasó al ex sex el humor es dice que le quiere que historia espera oír la del cachalote Essex encalló se investigó a fondo la investigación no fue del todo veraz más usted es el último superviviente del Essex si no habla quién va a hacerlo no lo hizo lo que le ha dicho

Voz 6 07:47 pachas ahora

Voz 0840 07:51 bueno detrás de ese barco que pasó sí bueno eso eso que es explica muy bien en la en la película de conjugar claro es estupenda en mil ochocientos veinte nota otra con cachalote estaban pescando ballenas buscando sobre todo cachalotes eso es lo que pescaban la flota americana de alta mar lo que ellos llaman a la espera Noël Le ballena de esperma que es lo que nosotros debemos cachalote no que es el el caso Ballena que tiene que tiene dientes también es muy muy peligrosa para para cazar entonces les embistió al barco al algún cachalote enfurecido Il lo lo lo hundió había pasado ha pasado otras veces en la en la historia de la de la navegación la historiad de sobre todo de la pesca de del cachalote hay que pensar que en en Moby Dick aparece la historia del del Essex porque Melville como se explica en la en la película conocida yo algunos de los supervivientes del del del desastre de la sex entre ellos al capitán polar y y habla habla de ese de ese precedente de de de Moby Dick en la en la en la novela de hecho diríamos que Moby Dick acaba dónde empieza la película de las que se ha visto esta sobre el corazón del del mar que es cuando cuando el cunde la ballena hunde al Barça

Voz 0874 09:03 pero es de esos supervivientes de Lesseps alguno habla de

Voz 0840 09:06 la leyenda sobre el canibalismo sí sí a diferencia de lo que solamente se salva Ismael ahora en lo que espero que no esté haciendo aquí yo no un spoiler de Moby Dick que tampoco pasa nada en en realidad de la del del Essex se salvaron varios tripulantes bastantes bastantes tripulantes y lo que pasa es que cometieron en la error de precisamente por miedo a a los caníbales en vez de navegar hacia las islas marquesa ascendieron en el Pacífico que hubieran podido llegar con cierta facilidad como tenían miedo de que las marquesa sabía caníbales se fueron hacia la costa americana hacia Chile que costaba muchísimo mas llegar y entonces claro se quedaron sin provisiones los botes y al final tuvieron que hacer la suerte del náufrago no la mala suerte náufrago que es primero comerse a los que se iban muriendo después seleccionar a alguien de del bote al que se se mataba para para comérselo de hecho el propio capitán Paul pues se comió a su sobrino cosa que causó los problemas cuando luego llegaron a puerto encontró su hermana claro

Voz 0874 10:04 habría que explicarlo esa visita

Voz 0840 10:06 que escuchábamos antes existió si existió lo que pasa es que no es como en la película de la película se toma ciertas libertades como es lógico el propio Brickell autor del libro sobre el Essex reconocía que estaba muy bien hecho de hecho Melville visitó encanta que después de escribir la skate después escribí la novela lo que sí que es cierto es que mientras él navegaba como ballenero conoció a varios de los supervivientes leyó los relatos de muchos de los supervivientes de uno de los de los pocos supervivientes del del Essex entonces vistas sea firme es que en el él mismo sí sí sí

Voz 7 10:40 la ballena navegando por el Mediterráneo fue uno de los grandes momentos de mi vida como

Voz 0840 10:46 posible poner pues en visitar la gran isla de la de la de los balleneros americanos de dónde sale el lugar de referencia de la que te la pesca de la de la ballena del siglo XIX pues fue otro de los de los momentos buenos maravillosos maravillosos

Voz 0874 11:04 qué tal y como como fuera hombre

Voz 0840 11:06 muy simpático son es un historiador que un pino en la además se viven en ataque ha escrito mucho sobre sobre sobre la propia en ataque pero que tiene escrito mucho sobre Historia americana tiene ahora un un libro sobre Arnold sobre el famoso gran traidor a la causa a la causa de la independencia americana fascinante

Voz 7 11:25 es una persona muy muy agradable en las hicimos la la Nos entrevistamos en el Museo de la

Voz 0840 11:29 de la pesca de la ballena de encanta que bueno en ataque de un lugar que está lleno todavía de recuerdos de la de la de la pesca la pesca de la ballena un lugar maravilló los restos del ex sex qué tal en largos la música no no vemos recuerdo pillamos en medio del Pacífico hay algunas cosas como una caja una caja de un baúl de uno de los navegantes que consiguió llevarse a bordo también hay una de estas manualidades que hacían los los marineros cuando pasaban mucho tiempo en un bote para para el aburrimiento y en ese museo en es algunas de esas cosas eh relacionadas con el con el Essex que además se han buscado mucho a partir de la película no para para eso pero luego hay cosas increíbles hay por ejemplo unos arpones viejos que encontraron en una ballena Pescara una ballena esa vaina llevado arpones viejos clavados ya entonces recuerda mucho la el Haddock que el capitán Haddock quería que que no sabemos que Moby Dick llevaba en el lomo clavados los arpones de de de de de la primera el primer encuentro

Voz 0874 12:22 a el té contó algo que no estuviera en el libro Sex

Voz 0840 12:26 bueno él sobre todo me dijo si quieres entender todo el mundo este de los balleneros y el mundo de Moby Dick pase por la noche pongan Take it easy puedes ves leyendo Moby Dick yo les seguí su consejo me cogió él mi volumen de Moby Dick y fui leyendo en trozos con una niebla que hay que atracaron tenía claro en el Iphone no no que va si la gente es es es es encantadora es es un sitio muy turístico además idea de clase alta clase muy alta es una es una isla sobre todo lo el fuera del del de la ciudad en ataques en unas casas unas villas eh preciosas y te encuentras una ballena porque hay una una escultura de una ballena en una ballena blanca

Voz 0874 13:04 k de piedra que de la entidad

Voz 0840 13:07 pues con ella en medio de la niebla iguana tiene una magia todo aquello es claro

Voz 0874 13:11 oye hablábamos antes el redescubrimiento de que estos días se representa en el Teatro Goya en Barcelona una versión teatral con adaptación de Juan Cavestany que es buen amigo y magnífico director con la dirección de Andrés Lima otro gran tipo no te digo nada José María Pou como el capitán

Voz 0840 13:27 no te digo nada o capitán de capitanes no

Voz 5 13:30 no estoy loco sois la locura enloquece

Voz 0874 13:38 me encantaría saludar al capitán de Jaap y que de repente interpretar ese papel verdad si pudiéramos saludemos como no podemos Escapa José María poco cómo estás José María buenos días

Voz 4 13:48 hola buenos días José María al viejo gran corazón buenos días

Voz 1148 13:55 entonces tú te has visto Jacinto sí sí

Voz 0840 13:57 tengo que decir que de verdad ha sido de las de las grandes experiencias de mi vida teatral Bera Bera Bera José María haciendo de haciendo de capitana JAP ver el impresionante montaje que ha hecho Andrés Lima e está está todo Moby Dick en en noventa minutos y además está la ballena

Voz 0874 14:17 quiero tienes desvele Es como sale la ballena informa de que ha hecho José María decía antes Jacinto lo complicado que es llevar al cine por ejemplo la novela como la de Moby Dick aún más al teatro y la mente de Juan Cavestany es muy compleja pero como lo ha hecho

Voz 1148 14:33 sí bueno hay un trabajo de destilación y depuración que Juan Cavestany he ido haciendo como él mismo confesó en la rueda de prensa a lo largo de varios años porque era una idea que rondaba en su cabeza aún antes de que la productora este espectáculo se pusiera en contacto con él pero de todas maneras el teatro tiene una ventaja por encima del cine el teatro cuenta con algo fundamental que es con la complicidad y con la imaginación de los espectadores al teatro le basta con poner un pequeño fragmento de música y lanzar un trozo de papel azul al aire para que el público vea el océano entero y un barco flotando en el océano eso no lo tiene nunca tiene que está mucho más apegado a la realidad a la fotografía a la reconstrucción de lo real en cambio en el en el teatro con con con cualquier pedazo de tela con una frase con un gesto de un actor se pueden evocar y hacerle ver al espectador millones de cosas y esto es lo que hemos intentado en este aspecto

Voz 0874 15:35 habéis tenido que negociar cómo tenía que ser el tú a Jaap digamos el HOL

Voz 1148 15:40 no no no no estábamos muy de es que este es un proyecto que ha ido creciendo a lo largo de muchos años entonces sabido es lo que sucede con los proyectos que son proyectos de I habida de alguna manera hay ávido tiempo de ir hablando con calma con calma este proyecto realmente surgió hace ya como catorce años cuando yo estaba interpretando el Rey lidiar donde el productor del espectáculo y el mismo director Calixto Bieito viendo me en los ensayos del Rey le decían cuando hayamos terminado la explotación del liar deberíamos hacer o mejor dicho deberías hacer el capitana Hat primero porque hay muchas concomitancia entre ellos hay mucho tienen mucho en común y me apunté lógicamente es un gran personaje de los que a mí me gustan aunque no sea un personaje específicamente teatral más adelante curiosamente cuando se había sembrado esta pequeña semilla en mi cabeza el intérprete un espectáculo interpreté a Orson Wells es un espectáculo la gente incluso algún crítico lo escribió seguía diciéndome Pou incorporando a Orson Wells

Voz 4 16:44 no recuerda al Falstaff

Voz 1148 16:46 qué hizo Orson Welles encaminadas a medianoche nos hace imaginar que pudiera haber hecho Sir John Huston se hubiera decidido

Voz 4 16:55 todos los caminos conducen al mar claro

Voz 1148 16:57 pero todas esas sede de coincidencias parecía que me estaban obligando empujando no hay realmente cuando me leí la novela completa confieso que yo creía que había leído a los doce años y era mentira había leído unos de esos resúmenes de las colecciones juveniles que todo el mundo cree que ha leído Moby Dick habiendo leído estas edición están cortadas y tan editadas pero no me coge me lo Debré durante tres meses no es un libro fácil hay que decirle hay que decirlo ya allí descubrí ya efectivamente que capitana Happn un personaje entiendo que Orson Welles hubiera dado su vida por hacerlo Vittorio Gassman rematara por hacerlo porque es un personaje a la altura creo yo no creo decir en ningún de lesión altura de los grandes personajes de Shakespeare

Voz 0840 17:43 tendrías que ver tendrías que ver el el el de Pou que verlo porque es ese esa se lleva la cicatriz esa que empiezan en la frente pero que le atraviesa el cuerpo entero lleva a la pata la pata de de marfil y madera de hecho hecha con hueso con hueso de cachalote lleva el arpón lleva la chaqueta es bueno es eso no es una maravilla verlo verlo en en vivo es como encontrar de repente con con bueno con con tu sueño con tu pesadilla del

Voz 0874 18:09 invitada Happy no te encuentras con él antes decía Jacinto José María que cada vez que les Moby Dick aunque lo lea solamente una vez en tu vida la lectura es diferente en función de quién era eso seguramente en función del momento de tu vida en el que estás no cuando te has enfrentado al libro que has visto en esa historia de enfrentamiento entró un hombre con con la Valle

Voz 1148 18:27 y eso que dices ocurre con todos los libros no ese es el gran placer de la Ése es uno de los grandes placeres de hacerte mayor y uno de los grandes placeres de la relectura que cada vez que vuelves a leer algo en edades distintas lo encuentras nuevo le encuentras nuevas caras del poliédrico que es cualquier obra de arte cualquier libro de cualquier obras de teatro cualquier película yo he había creído siempre que movilizó a una novela de aventuras donde la protagonista era de la llena pero al leerlo con calma con calma y con interés las las casi mil y pico de páginas que tiene el móvil completo lo que descubrir que el auténtico protagonista de Moby Dick es que aunque no aparezca hasta muy mediada la novela es un protagonista atípico que de repente parece que no va a salir nunca ya aparece de repente superado el primer tercio de la novel

Voz 4 19:15 Lange pero sí intensa emoción suspense como lo comparaban con el con el tiburón de Spielberg Tiburón no Aparicio esta hasta mitad de la película no espera

Voz 0840 19:26 todo el mundo habla de Jaap de su locura lo único que hay es es el ruido del cubierta paseando por la noche con el ruido de la pata aclaraba la anclaje anclados

Voz 1148 19:34 efectivamente es un buen ejemplo de mantener el suspense se llama crear interés hasta la aparición de un personaje esos son los personajes que todos los actores Nos gusta muchísimas en el teatro aquellos de los que se habla mucho en el principio era un aparecen hasta al cabo de un rato

Voz 4 19:49 te pone el listón alto porque cuando apareces tienes que estar a la altura de lo que todo el mundo está de Hernando

Voz 1148 19:53 es además aparece desde el minuto uno se que no hay posibilidad de crear ninguna expectativa porque lo que ha hecho Cabestany lo que ha hecho Andrés Lima en un espectáculo visualmente espléndido creo yo el público se queda con la boca esta ha sido destilar tanto concentrar yo diría que ese esperma de la ballena del que habla continuamente en la novela ese aceite de ballena está concentrada de hicimos un pequeño frasco de gente en el escenario Goya yo soy soy feliz no no sé cuánto voy a durar interpretando externos porque debo decir mira que tengo costumbre de interpretar grandísimos personajes que requieren mucha energía pero en en estén en de móvil

Voz 4 20:36 es que te promete come por dentro porque también te obliga a plantear día decir unas cosas tan brutales solamente

Voz 1148 20:43 como tú dices no solamente energía ex física que la necesitas porque es una hora y veinte gritando porque estaba poseído realmente al capitana Hat poseído de su afán de venganza estaba poseído el se creía que era el justiciero universal de alguna manera hay que estaba destinado a salvar al aún Sanidad trasciende mucho más allá de la idea de la venganza pero es un personaje que está a mil quinientos revoluciones por segundo desde que empieza hasta que termina más allá más allá del esfuerzo físico que bueno te lo haya haya otras profesiones que requiere más esfuerzo físico sea que no me voy a quejar en absoluto pero sí es verdad que el nivel de concentración es tan grande todo lo que dices te duele tanto por dentro como él está quemando a una a Jaap que termina esa función termino la función absolutamente devastados

Voz 0874 21:37 o al esfuerzo José María te queremos sí

Voz 4 21:39 de aquí a decir adiós a Madrid a ver Javier estáis planteando

Voz 1148 21:43 llega del espectáculo llegará madre llegar a Madrid la próxima temporada porque por suerte está gustando mucho ya desde la primera semana

Voz 0874 21:50 ya otros lugares también además de Madrid espero

Voz 1148 21:53 sí sí os estaba escuchando ahora cuando Jacinto hablaba con ese entusiasmo que el tiene todo este mundo de acabo de tomar os anuncio que ha de tomar una decisión en la que no había pensado nunca he decidido que este verano en las vacaciones

Voz 9 22:07 ahí está tengo me voy a nadie contaba que puro queremos escuadra

Voz 0874 22:12 en este programa seguro

Voz 4 22:14 a o coger el ferry que te moverán mucho o en avioneta como fui yo desde Boston en la avioneta te pesan antes de subir a cuidarlo

Voz 1148 22:24 mucho me temo que no me iban a dejar montar en la avioneta

Voz 0874 22:28 hay muchos avionetas mucho cuidado José María Pou que la ballena no pueda contigo

Voz 4 22:34 no te pitan tantas nos encontramos en un par de semanas un abrazo judía Kitty remate blanco afilada para movidito

Voz 10 22:43 co

Voz 0874 22:47 una