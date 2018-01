México deporta ilegalmente a migrantes centroamericanos

Voz 2 00:00 sí a mí me

Voz 1791 01:06 Ramón Lobo buenos días muy buenos días qué tal de verdad que sí que se las chirigotas con pasión si además te voy a decir este año quién va a ganar aceptase creo no es Ares dije quién iba a ganar este año creo que va a ganar el Selu él se Lucas espera de principio porque yo no entiendo nada esto es como un como como el Open de tenis porque si van pasando parado dominando hay cuartos de final semifinales hasta el final para ver si yo creo que ese lugar llegaban al final seguros y lo es es uno de los grandes del Carnaval que llevan setenta y tantos diecisiete años y cantando suele estar siempre se suele ser muy bueno ha ganado varias veces este año presenta uno que todos los líderes mundiales última duro Merkel la reina de Inglaterra cachondeo tremendo no tiene mucho golpe gastado hay Melania sede tiene golpes muy buenos y las estas sopas sí pero espera él se lo es es una persona que es el apodo de de José Luis Cossío y este hombre este su trabajo digamos no él trabaja el año pasado por ejemplo el que ganó que permita rojo muy rojo trabaja en el departamento de multas del Ayuntamiento de Cádiz si además tienen una cosa es también el guionista de Los Morancos unas grandes chistes viene a todos los palos por lo que ves lo divertido

Voz 0874 02:23 hay que decir que claro la gente te conoce Romney casi tú si historia si tus preocupaciones pero cuando quedamos tú eres el que sigue contando chistes incluso cuando ya ha llegado el momento de dejar de contar chistes aunque parte de su repertorio

Voz 1791 02:36 sólo eh en el libro tienen visos bien incorrección política ya que esa no es que tengo una amiga suministradoras que hace muchos años que me contaba los chistes brutales y te vas a ver

Voz 3 02:48 no lo yo lo me Mis amigos andaluces van mandando por por Youtube ilógico ponía tu ni por la tele

Voz 4 02:54 de verdad era el Ramón Lobo que no conocíamos por cierto es Ramón va a estar el jueves en la Librería Méndez

Voz 1791 03:00 sí con un tal Javier del Pino que se presenta hoy bueno ser representa casi porque se ha reeditado Cuadernos de Kabul si en una edición muy bonita esto salió en el dos mil diez es un libro nuestros que descatalogado y todo el mundo me preguntaba política de repente pues península ahora que eres famoso las han querido reeditar libros muy bonito porque son pequeñas historias de Kabul de gente de la calle son historias de personas eso hablaremos en la creamos

Voz 7 03:41 son chanza

Voz 4 03:53 yo siempre digo que la mejor manera de saber lo que pasa en el mundo es un poco el punto de partida también de ese libro del que hablábamos de Cuadernos de Kabul

Voz 0874 03:59 es fijarse en historias de personas a través de esas historias sabes de qué estamos hablando bien estos minutos vamos a conocer la historia de una mujer que huyó con sus siete hijos de la violencia de su país a Méjico se marchaba de El Salvador a causa de los crímenes de las maras ya en México la denegaron el asilo tuvieron poco después la devolvieron al Salvador aún sabiendo que su vida corría peligro afortunadamente su historia ha tenido un final relativamente feliz y no va a poder contar personalmente dentro de un momento

Voz 1791 04:26 es la historia de Milla que es la historia de muchísimos centroamericanos de Salvador de Honduras de Guatemala lo que se llama el triángulo del Norte son gente que están por debajo incluso de los mexicanos que hablamos muchos de ellos y cómo lo son

Voz 0874 04:39 los esta semana el día veintitrés de enero Amnistía Internacional publicaba un informe en el que denunciaba precisamente esto el Instituto Nacional de Migración de Méjico es decir el órgano de gobierno que se ocupa de regular las fronteras incumple el derecho de asilo pues es una paradoja pero que contaba Ramón porque en el fondo estamos hablando de su exilio no del exilio que llega a su país habitualmente no además a setenta y cinco por ciento de las personas detenidas no son informadas de su derecho a solicitar asilo cada caso de devolución es una violación flagrante de derechos humanos

Voz 1791 05:09 si además el recorrido de esta gente a través de Centroamérica es terrible porque muchas de las mujeres se tienen que ligar las trompas porque saben que van a ser violadas están las mafias de la inmigración las mafias del narcotráfico con esta gente alcanza su dorado que tampoco es un dorado maravilloso pero por lo menos un sitio donde no les van a matar se encuentra días

Voz 0874 05:30 entonces se encuentra en un país que tiene un muro o que o tendrá un bueno en su parte de derriba hablamos de México pero son situaciones que suceden no tan lejos porque aquí la Unión Europea también está violando impunemente tratados internacionales y olvida ese derecho de asilo

Voz 1791 05:42 si España España que te hace las devoluciones en caliente que están prohibidas tenemos el Tarajal que los quince muertos del año catorce que todavía no se han resuelto hay muchísimos casos de porteadores que mueren aplastadas haber

Voz 0874 05:56 el pongamos nombre propio a una persona hablemos de Emilia es lógico que Emilia huyera de su país hay que hay que recordar siempre las cifras no tres mil homicidios en dos mil diecisiete el sesenta por cien entre ellos relacionados con las maras Salvador es un país que vive azotado por la violencia de esas pandillas y además es una violencia que tal la empresa que está asumida por la población no si las maras son

Voz 1791 06:18 especie de de pandillas secta si quieren saber más yo les recomiendo que visiten la web del faro que es el periódico latinoamericano más antiguo en su sección sala negra Air tienen todo y hay un periodista español que trabaja allí que sumar Roberto Valencia que es el que más sabe de Maras

Voz 0874 06:32 la historia de Emilia es una historia de dolor su testimonio seguramente es un alegato frente a las injusticias que sufren miles de inmigrantes como ella Emiliano está escuchando ahora mismo desde su casa en Baja California México Emilia buenos días

Voz 8 06:46 bueno aquí dirías mil gracias por atendernos

Voz 0874 06:50 estábamos contando su periplo que es muy doloroso usted acababa de empezar a preparar la cena una tarde en la que mataron a a José Ernesto a su hijo mayor con solamente diecisiete años correcto si esto fue septiembre de dos mil nueve si se tiene hablar también como pasó a que yo por qué pasó aquello

Voz 8 07:08 este mismo nueve

Voz 0874 07:11 bueno yo no esperaba

Voz 8 07:13 la hora de las tenga parada les suceda porque es antes de salir del medimos mamá es me tiene sea sí sí yo un menú un cabo Moll dicha yo Lerín si no hay que lo voy a tener hijos pero eso de vamos media pues sentía unos disparos pero nunca pensé que ahora mismo porque decidió no debemos nada no tenemos el porque que alguien vaya a Molly pero minutos después llegó una vecina tocó la puerta del mismo hermana pues te traigo una noticia vas que a ustedes a la puedo dar mi que pasan viven ya estaban de matar a niños Meis yo digo quién de ellos allá pues no te dan una palabra que lo decimos Cheli el se lo matan no le veo pues salí corriendo como que no era la persona pero no donde gritando por quién quién me mataron a mi pie que tuvo que pasar es y me preguntaba preguntamos por toda la calle gritando a ver en cada verle ningún sentido Gibert su sangre correr para mí era un dolor muy grande muy grande digo yo no quisiera recordar esos momentos pero sí a veces no lo recuerda porque es muy doloroso de la un hijo pues yermo de Val irá tal vez teniendo el derecho a vivir pero no los dejan vivir no lo tengan que crezcan que desarrollo es para mí es un dolor terrible

Voz 0874 08:35 Isabel porque lo mataron no denunció su muerte a la policía

Voz 8 08:39 no sé el porqué lo mataron me quedé así no ha no pude demandas Nidal pues panceta con otros cinco años ahí yo no me voy a ir de aquí porque no debo nada traslado cinco años pues eso Sheeran al otro el mismo maillot también en su trabajo trabajando eso

Voz 9 08:57 eh

Voz 8 08:58 la lista dicen que tomaron decisiones de quitarle la vida también amiguismo mayor pues ya saben mi trabajo Milingo a varios ocupaban cuando me llamaban por teléfono que iban matado a mí yo con otra victoria que me están haciendo esto a mí porque hemos tan bañado admitan puedo decir porque Inés preguntan el porqué me sentía dolor porque nos lo acaban dada fue la vagando en las sino que trabajando agarrado él me decía que me habían sin

Voz 0874 09:33 su que no quisieron colaboran con no

Voz 8 09:35 también quieren hablar con los talibanes en el país está y que incide está muy duro entonces pues bueno me quedé ahí no tenía salidas no tenía un apoyo no tenían nada Mi país mencía para de me voy me voy pasan la la el tiempo los años pensando tomando decisiones para dónde vivir con otro Times porque tengo más si lo llegó a mi hermano me dice pues estamos los paramédicos tenemos taza que haya bancales cancelar yo les dije no no conozco las que no conozco tierra mexicano puedo ir a los nueve meses no mataron a mi hermano mataron a mi hermano que eso ha sido cómo va a tener dos años me de haber muerte digo pues este el cine voy me voy dice Padilla no aguantó la carga ya me duele mucho Mi corazón

Voz 0874 10:24 no no no sé si no estoy en absoluto ha ahora hablamos de ese viaje Emilia pero primero déjeme que le pregunten acusa a esa esa pregunta que se hacía cuando materna su primer hijo y también cuando mataron a su segundo hijo y seguramente cuando mataron a su hermano será sigue haciendo todavía

Voz 9 10:41 porque porque si me la hice inhalado todavía porque él hicieron

Voz 0874 10:45 no hay una respuesta tiran y que hay

Voz 9 10:48 esta huida a mi país en Fire aquí El País tenía con y siete y leía una muchacha embarazada entre el cuatro de noviembre en seis delegación niñez le dieron el alta el hombre las once de la noche y al siguiente día pues como desde el pues entré como resurgió en la capos tenían miedo pues porque en este país al siguiente día madrugué me bañé tome es una hospital de tapa Aschwin a solicitar el popular de venga niña medicinas medicamento que dejado ni está enferma creen en una parada el manguito pues detuvieron Akon bueno ahí estaba migración deteniendo para bajaran

Voz 0874 11:30 inmigrante si se sí

Voz 9 11:33 has dado este es me baje tú eres extrajera me en sí tiene dieron mí como tú eres extranjeros porque son hijos nos negamos muchas noches Abidal ya lo pájaros de la Combi subieron a sus Carlos pero antes de decidirlo al otra con Guido quisieron ella llorando pues porque ya estaba preocupada pues no quería regresar a mi país porque tenían miedo que mataban que mataban en mí

Voz 0874 11:56 claro

Voz 9 11:58 me digo él denigración lo digo yo es que mide yo torero explica la tirarme inciden por favor suelten aquí no somos que no somos ninguna pandilla no somos llegada pues ya está libre de ir voy a traer medicinas mía se acaba de lidiar y necesita las medida en Instagram de mi ya llorando lo explicaba al de migración les haga que en eso entrar ahí porque yo no quería todo lo único que no lo él él porqué no querían y caí en quitarle situación porque no tenía confianza con Nico estarían en situación el denigración melifluo es usted a los extranjeros tienen más oportunidades que a nosotros y además me disguste es cristiana tiene menú muy bien te da ante el denigración ya me subí en la comidilla eran llorando al mismo hubiera tenido el mismo día porque Midas sale al parón pues ya es que humor y media después lo llevaron a casa todo ya en casa migratoria pues a este me metieron ya trató

Voz 8 13:08 mal me huellas

Voz 9 13:10 la que estaba recibiendo entonces me quedo viendo la cara ponía a reír de mí yo yo con aquella angustia yo estoy llorando sinceramente llegaban medido el sentaran vas a poner tú veías noches ir porque ella me dice en fin que me que me tomaron a mí como una delincuente mientras yo venía huyendo y

Voz 8 13:30 el buscando un resurgido buscando un consideran hechos aquí pero realmente no me encontré así que se tomaron en M

Voz 9 13:37 es de vuelta Salvador si me enviaron al Salvador ahí casan giratorias pudiste estuvieron cuatro días detenidos hasta que recogieran más de emigrantes

Voz 8 13:47 sí

Voz 9 13:48 imaginarios para el sábado los empleados Salvador porque llegan a mi hijo lo aceptarán si bien nosotros osmóticas llegan a mí me enviaron a mí yo preocupada que mataron al mismo porque el único warum Lambie que tengo pues no lo dejaban vivir porque ellos no recuperaban zonas a mí entonces no tiene ideas es que a los cuatro los guiaron al taller de salvado pues allá yo no me daban de vivir no hacía dormida a las casitas de yo vivía porque la mía dan iba a ir del todo ideando pudieran entrar a las comunidades corría un gran riesgo pues se quede en la calle pensando que iba a hacer habrá sean y leí un no sé qué vamos a hacer pero que debamos Silvia regreso recusará a nuestros hijos porque yo elegí admisible así en este lado aquí en México no quería decir alejado porque tenía miedo que nivelación también los agarrar a ir a la raíz de las mandara Tandilia Mino conmoción hacía tenía que todas las familias podías perder Javi

Voz 3 14:48 ella y luego usted cuando estaban es Salvador decidió volver a Méjico y como volvió hoy como volvió a entrar en México

Voz 9 14:55 pues bien aquí el país venía mientras bordando camión IT en estos dos pasar el río un río de Guatemala con mismo porque mi no no documentación pues no tenía documentos convenimos así pasamos el ring y de ahí pedí T un camión en señal tres medimos pues te puedo llevar hasta la índole una guerra cuando no ir y venir eligió esta bien solicito porque estás llorando pues me portaron un viernes a las dos de la madrugada para El Salvador pues me quedé esa noche a noche de la noche del sábado es el domingo tomé la decisión y lo llevamos aquí no vamos a ver cómo hacen para mí es un viaje muy difícil un viaje muy

Voz 8 15:42 algo

Voz 9 15:43 un día que pensaba que nunca iba a llegar la batalla porque tenían hicimos pequeños ir pues venir dependían porque tenía que trabajar para darles las comidita encima pero bueno migración no me tengo ninguna consideración ir al puesta en casa migratoria pues que me maltrataron tienen maltrataron fue enviado ni también es que nunca me dijeron que ya es una posibilidad de un relativismo

Voz 0874 16:08 en abril de dos mil diecisiete si que les concedieron finalmente el el asilo de no haber sido así

Voz 8 16:14 sí se tendrían habría sido devuelto

Voz 0874 16:17 dos no

Voz 9 16:17 sí claramente si no hubiera tenido el asilo pues legalmente Cosme Manas para edad puedan porque verdaderamente soy indocumentado aquí irá indocumentadas no puedo caminar yo de de ayudando está de chapas a Pacino podía terminar a trabajar porque eh pues migración está pendiente de este agarrado a las personas para espalda

Voz 8 16:39 es verdad claro a la momento

Voz 0874 16:42 la violencia en su país se ha desbordado eso eso por descontado pero bueno hay que buscar por lo menos un futuro positivo no a sus hijos ahora llevan una vida normal espero que usted tiene trabajo por lo que se

Voz 9 16:55 sí tú os voy me siento bien tus ahorita pues District platicando con ustedes quién pero estaba dormida todavía siguen las normas que hubiéramos la duermo en pan hicimos ricos admite en este momento es ellos están estudiando alzan sus manguitos abren manguitos linense vamos líderes tomó felices mamá porque cuando tiene que sería que sean allá pues yo estoy en mi trabajo pues la Alamo en la mañana en la tarde lo tengo era ellos me siento muy contenta pues gracias pues me inicié en Ali ir a Fray Matías Decor algo que me apoyaron mucho y me es que dieron pues los papeles para que estudiaran estudiar con más libertad CAM

Voz 0874 17:37 claro que sí les agradezco muchísimo

Voz 9 17:39 el apoyo que ellos me dieron porque este ningún de parte de migración nunca octubre no traducción y nunca me dijeron que me podían dar desde el lugar para estar aquí no es no nunca me hablaron de un derecho

Voz 8 17:52 ya pero una vecina

Voz 9 17:54 salimos si hay programas aquí donde usted entrar no se vayan para ahí Clair que va a ir hacen Us Magazine vi que ya no tiene la vida suscite hace les tiene acá hay que luchar por la documentación vemos esperes yo tenga paciencia está bien o no lo voy a mentir ahora estoy con unos ciento segura

Voz 0874 18:15 sí siempre según

Voz 9 18:17 pensando que era siguen estaba tocando la entrar al hago cuando veo cada día a casa no de la que ellos me siento bien

Voz 0874 18:23 Emilia le agradezco muchísimo el testimonio que se que es doloroso recordar las cosas que le han pasado y supongo que doloroso también recordar ese ese viaje tan complicado en México se viaje doble al fin y al cabo

Voz 8 18:36 tal lo que podemos desde aquí

Voz 0874 18:38 es desearle lo mejor para el futuro tiene que ser mejor el futuro en Méjico donde está ahora ya donde les depare así que si hay muchísimos abrazos Gemma igual hasta luego Emilia Un beso fuerte gracias Turquía

Voz 10 18:54 no no no

Voz 4 19:00 algún día teníamos que hablar exclusivamente del derecho de asilo no esa figura para avergonzar

Voz 1791 19:05 todos de manera colectiva sí porque ella demuestran una cosa este testimonio que no debemos hacer una diferencia entre refugiados inmigrantes porque los inmigrantes huyen también de una guerra que es la guerra que les Maca El Salvador Pepa es una guerra es una guerra en la calle

Voz 11 19:20 si las enfermedades con agua y fíjate lo asegura que se siente en un país como México y eso dice mucho separados que Ramón

Voz 0874 19:28 luego un abrazo los Bonnefous