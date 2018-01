La hucha de Broncano

Voz 0764 00:00 a las preguntas de Broncano

Voz 0874 00:17 en algún lugar de la

Voz 2 00:18 envía hay algún cómico de chiste fácil bueno no sé no sé si está la verdad porque además saludado pide más cerca lo cual complica las cosas

Voz 3 00:28 yo me enteré

Voz 0470 00:32 es curioso curioso verdad que viviendo ahora a cuatro minutos andando casi llegó tarde

Voz 2 00:37 a qué bueno casi

Voz 0470 00:40 bueno estoy aquí no no con lo cual no he llegado tarde en la práctica pero había un momento lo que pasa que me provocaron un problema logístico ahora porque porque he venido en bici de Bicimad

Voz 0764 00:51 has devuelto no la podía devolver porque si la llevaba

Voz 0470 00:53 estación ya no llegaba a tiempo está corriendo el tiempo entonces la bici está en la puerta de la SER entonces qué hago algo la entrega hago el reportaje mientras llevo la bici a devolver o M pero la ley

Voz 0764 01:05 aquí todo este rato y que Carmena guarde que Carmena La Guardia significa que tu sentido encima de va ir subiendo y subiendo esto lo sabe si te puedes pasar la factura como gasto laboral como que no hombre hombre medio de transporte pero durante el reportaje no hombre para el reportaje sí pero durante

Voz 0470 01:21 a tanto toque a llevar la ahora devolver

Voz 0764 01:24 pero eso está ahí en bueno puedes ir a Montera que está enfrente vamos a ver ahí hay una estación bastante cerca si es que no se va a ser mucho jaleo ir con la bici dentro avistando de camino eh

Voz 0874 01:36 yo no sé si llegaría la mochila seguramente sí

Voz 0764 01:39 que casi son una manzana más pues si quieres intenta luego intentar estoy de mantas no es no es una buena idea

Voz 0470 01:50 lo bueno es que tengo si hay algún problema me lo que puede hacer

Voz 2 01:53 sí

Voz 0764 01:54 ah mira que viene eso no salva el programa ver lo que es suerte hemos tenido tanto nuestro productor que me está ayudando porque me lleva la mochila bici chiquilla demasiado pero espera entonces se me ocurre algo mejor que lo que tú hagas tu reportaje y que lo devuelva Vico o que se vaya a dar una vuelta nombre no porque tenemos que llevarla yo no puedo dejar cualquiera dejarle Antonio si es que yo no dije Antonio se fuga con la con la bici luego la multa para mí claro es verdad es de Jaén se la lleva allí debían de Carmena con la multa hermanos bueno pues desde hacía el pasado tres minutos

Voz 0874 02:27 a Radio que podríamos haber vendido a cualquier marca comercial y podíamos ganar un dinerillo

Voz 0470 02:33 y sin embargo estamos donde estábamos sí pero no estabas tú dónde estabas pero yo estoy ya algo que va avanzando hombre Cardoso no voy con la bici por ahí como es no escenas muy de Baleares pasara al joven Pablo qué tal un poco que viene gente espera

Voz 2 02:49 ahora que te tiran selfies sí que se alargue esto todavía no son muchas cosas

Voz 0764 02:53 bueno yo lo voy a mandar está excepto en lo que vas llegando porque estás y te ibas a Montera o a guardias callado no al callado Halle callado sabes de lo que tenemos que hablar hoy no te acuerdas del ahorro hombre está llegado el Post hoy oye compensa

Voz 0470 03:07 por la falta de intendencia en la compensado con coco

Voz 0764 03:10 he tenido la logística superada por la cual por la calidad y dos cosas Javier no estoy o a la radio porque no queremos un accidente no no estaré feísmo fíjate morir con una bici que le atropelló un tranvía es verdad sí sí se muy pegado y me parece que ha sido un exceso de bueno prime time pero también puede haber mirado Gaudí dices sí claro si usted es que no Montes de Gaudí o perdón Cataluña

Voz 0470 03:42 no me no pero bueno dime el el Gemma el ahorro

Voz 0874 03:46 el ahorro sí pero esto es porque lo planteamos no porque porque tú el jueves arrancas programa de televisión que ya hablaremos de él

Voz 0470 03:52 no es pieza este jueves que viene ese digo sí hizo jueves

Voz 0874 03:54 viene no pero sí que que que ya ya hablaremos hablaremos porque si yo que ya comentaremos se te ha comentado porque hay mucho que este jueves

Voz 2 04:02 pero en luego está lo del los anuncios de los teléfonos que estás haciendo lo cual lo cual me choca sabiendo como sé que teléfono tienes porque si te lo compré yo no no es el mismo

Voz 0764 04:19 ya no sé no sé qué me está esperando

Voz 2 04:21 un pequeño dilema moral no no debería

Voz 0470 04:24 qué dilema moral aceptar dinero de otras yo estoy mindundís Samper

Voz 0764 04:32 que yo no sé cómo vale vale no no no voy a decir que goal bueno a lo mejor luego el tema vale no no sé si te decir porque no estoy es de peso se y además echaron una bolsa de mi argumento pesa sí sí lo sé lo sé eh eh que en la que todo el mundo porque no por supuesto todo está en dinero a no yo estoy pagando este este año Hacienda como para hacer un polideportivo ahí en Aluche empleo

Voz 0874 04:57 no son los coreanos se jugarían decidieron no quieren nada si no no no

Voz 4 05:00 bueno el caso es que a ti te está llegando dinero a Palas si se preocupan

Voz 0874 05:06 el futuro porque ya hemos visto que te lo estás gastando

Voz 0764 05:08 estás os quiero hablar del ahorro igual que te

Voz 0874 05:11 está llegando te está saliendo

Voz 0764 05:13 las compuertas en mi caso siempre son simétricas sí sí sí una crecida del río el pantano de agua es eso no es verdad que tuyo esta semana

Voz 0874 05:23 antes y después de un partido de tenis te has dado la frase será por dinero

Voz 0764 05:28 me dice si es cierto o falso te te pregunto

Voz 0874 05:30 es cierto será por dinero dijiste y cuándo

Voz 0470 05:33 dando dijimos usamos una toalla para los dos o una cada uno cero

Voz 0874 05:36 vienes o no fue en ese contexto pero pero que esa frase anuncio y entonces estamos preocupados porque porque yo creo que tus padres no te han inculcado esto no

Voz 0764 05:46 no me parece tan preocupados claro entonces se que queremos

Voz 0874 05:49 pero una serie de consejos pero primero queremos que indague un poco sobre las no ya la capacidad de ahorro de los españoles que estaba mermada por la crisis como todos sabemos sino por su disposición ahorrar los vientos vienen de frente

Voz 0764 06:00 vale vale pero esto ya en la estación de bien las devuelto aguarda

Voz 0470 06:06 eh

Voz 2 06:09 a ver luz verde

Voz 0764 06:13 hasta luego gracias pues se de camino de vuelta además yo entonces sí sí sí

Voz 2 06:21 experimento la puntocom es atropellaron camisa nunca país encontrando

Voz 0874 06:27 claro que yo estoy volviendo a maneras desde aquí oyen también mensaje a Manuela de tiene un dinerillo que invertir en publicidad de Bicimad

Voz 0470 06:36 el juez como veis nosotros estamos abiertos a Bicimad ahí sí me habría comprado un chalet

Voz 0874 06:41 pero ya te digo a ver entonces de camino de vuelta en la radio

Voz 0764 06:44 sí estoy de vuelta

Voz 0874 06:45 el ahorro de la gente y además me interesa Un poco humo

Voz 0764 06:47 yo una pareja exacto poner un examen transversal a jóvenes y mayores que no puedo preguntar una cosa buena pero diría tú

Voz 0470 06:52 tu pareja que no se vaya ya vale vale vale yo me lo llama por su nombre y su nombre no te lo sabes no incluyen conocido de Comisiones retiro estás celebrándolo vale tu tu pareja se ha ido pero tú te quedas aquí estamos hablando es pareja de osos y pareja sentimental

Voz 3 07:11 Emilia familiar

Voz 2 07:14 fíjate yo insinuando aquí cosas bien

Voz 0764 07:17 no no proceden placer verdad es cuando uno mete la pata

Voz 3 07:20 estamos hablando del ahorro en cómo hacer

Voz 0470 07:24 con ese cómo crear un colchón económico entonces cuál es tu caso por ejemplo en la Caja Rural qué porcentaje de lo que gana al mes

Voz 3 07:32 el acuerdo no gana nada estoy en el paro cinco era entonces

Voz 0764 07:37 claro no he dado con el gente la entrevista de trabajo de campo previó

Voz 0470 07:42 en épocas en las que hayas podido ahorrar

Voz 3 07:44 qué porcentaje has ahorrado a ojo ojo veinte

Voz 0470 07:48 el veinte por ciento el sueldo si yo no sueldo cuantioso digamos que ahora estando en el paro estás en el paro pero tranquila porque es porque tienes una millonada en el banco o estás en el paro un poco inquietante

Voz 3 08:01 estoy tranquila maneja puesto de momento si no se lo digas a Montoro

Voz 0874 08:09 la siente una pregunta clave no preguntas a la entrevista que va después de durante cuánto tiempo puede estar tranquila ha calculado cuánto puede vivir con eso

Voz 0470 08:16 eso es tienes un cálculo estimado durante cuánto tiempo puede ser tan tranquila para cuánto tiempo te da el pastizal del banco el pastizal del Eluana cuanta cuántos años tendrá sin ingresar más

Voz 3 08:33 Nos diez años no se mojó por ahí otro atracador de enero eh no las esquinas se cotiza pero bueno chiste

Voz 0874 08:44 tiene las rentas de algún local en Madrid

Voz 3 08:47 de quina

Voz 0764 08:49 a ver yo voy a hacer como que te refieres algo inmobiliario el inmenso que hace chaflán ya has visto que yo he ido rápido hay muchas gracias disfruta tener porque estemos generalmente has visto detalles David piensas ha cuando has dicho lo del pastizal del banco en el banco claro no no vamos a ver ahora que ya ha pasado ahora que ya se han ido

Voz 2 09:08 eh no no lo digas No lo digas

Voz 0874 09:11 esto está en estas en Gran Vía no aparecen que tanto si ya ya ya si avanza poco

Voz 0764 09:16 por favor no había había pero avanza

Voz 0470 09:19 vale he cogido mediana edad que que

Voz 0764 09:22 es ahora que se ha pues se mayor era por ejemplo mayor gente que empezar ahora

Voz 0874 09:27 durante el franquismo por ejemplo

Voz 0764 09:30 quiénes algún ex ministro algo hombre vamos a ver aquí un señor además con Concha que era como de casa manejar pasta de Kaká

Voz 0470 09:38 la puedo preguntar una cosa muy rápido y sin prisa pero un minuto veinte segundos no estar esperando gracias

Voz 2 09:45 sí bueno hoy Matxín aún un paso ligerísimo para tener un señor mayor pero nadie más por ahí de

Voz 0764 09:53 sí sí esta señora tiene pasta seguro

Voz 0470 09:56 no puedo preguntar una cosa rapidísima en Madrid y Madrid madre hija estamos hablando de ahorrar os he visto a todos con abrigo de piel llegó esta gente maneja pasta

Voz 3 10:09 no yo heredé el chaquetón de mi madre tiene el tuyo Reale tuviese si esto es

Voz 0470 10:17 esa simboliza la sociedad lo que lo que antes era clásico que era un abrigo de piel real tu hija les sigue gustando la estética pero como en millennials y comprometida con el medio ambiente ya lo compra de de de poliéster

Voz 3 10:29 bueno yo lo haré de mi Madrid también tiene valor sentimental

Voz 0470 10:33 pues la verdad entonces queremos decidir dónde hay gente que ahorra entonces eh queremos saber si en vuestro caso tenéis un coche en económico en casa por el otro

Voz 3 10:45 os estáis hoy poco y bueno yo te voy a una carrera profesional larga

Voz 0470 10:51 el gremio en medio ambiente al medio ambiente

Voz 3 10:55 sí soy cocinero inmediatamente ignominioso no muy mal

Voz 5 10:59 en mi caso más estoy esperando que Madrid me ofrezcan trabajo como me merezco Madrid te lo ofrezca como como una ofrenda Un dios

Voz 6 11:06 en hombre yo aplicando al trabajo

Voz 5 11:09 jo qué hay de cajón no porque te refieres que te ofrezca la ciudad en algo bueno son decir es una expresión simplemente estoy esperando a que llegue no que la vida te lo brinde puedes tenerlo como queda así

Voz 7 11:23 estoy ahora en el sector digital nuevo poco tiempo acabo de empezar hace poco en el sector digital cuál en concreto como analista digital

Voz 0470 11:30 dice todos es que de verdad pero es que sois España porque tú llevas abrigo de piel abrigo sintético consultora medioambiental consultora digital soy la evolución del ser humano en reflejar la sociedad

Voz 3 11:45 bueno somos ejemplo pequeño No somos un ejemplo muy pequeño de de la sociedad de tema ahorro temor vale

Voz 0470 11:54 volvemos al tema ahorro e cuántos años crees por ejemplo si tu hija no encuentra trabajo de consultora digital el ahorro familiar para cuánto tiempo podría mantener viva

Voz 3 12:05 difícil pero bueno en España todavía existe tradición de que la familia es un soporte y se sacrifica por los hijos colocó

Voz 0470 12:14 ahí mientras tú trabajaba es qué porcentaje de tu sueldo ahorraba São

Voz 3 12:19 es muy difícil de los no se hay una parte no yo pertenezco a una generación que comprábamos nuestro piso nuestro tales una manera de no viajábamos porque en aquella época no se viajaban que tuvieron pero no pues no viajábamos salíamos poco era otra manera lo que dices tú son dos generaciones diferentes todo el dinero iba a dar al Flaco era para para comprarte el piso va a comprar los muebles ahora es una el coche era una general yo no viaje hasta bueno no te puedes ni imaginar

Voz 0470 12:53 cuál fue el primer viaje

Voz 3 12:55 pues no lo recuerdo pero ya estaba activamente

Voz 0764 12:58 mí me hace un año no no no

Voz 3 13:00 los cincuenta y primer viaje fue a a a Menorca sitio propio sí sí sí sí ya estaba casado ya tenía una hija Italy fue me parece que es la primera vez que

Voz 0470 13:12 cogí la dio tu hija va a ser así de

Voz 3 13:15 así de noble con el dinero y todo lo que no

Voz 0470 13:17 Anne lo va a ir ahorrando innovar ser viajes con su primer sueldo se lo viene a un festival de electrónica hola

Voz 3 13:24 exacto la el séquito pero viaja así los objetivos vitales son diferentes porque la sociedad es diferente

Voz 0470 13:33 sin haber ahorrado todavía nada cuántos viajes ha hecho largos en tu vida

Voz 7 13:37 ya es que los tenemos quería que vamos a una exposición no mono así que dice algún que otro viaje pedir disculpas has hecho si bien tanto antes no por ejemplo ha sido muy educada porque me ha dicho no tenemos que ir pero te cuento todo lo pregunto sí hombre sí claro que te la contexto adelante eso sí que hecho viajes lo que pasa es que ahora se puede viajar barato y a casas de amigos que te ahorras el hotel

Voz 0764 14:00 entonces bueno pues eso pero tiene ella dinero ahorrado tú tienes algo ahorra tu caso es uno muy poca cosa no

Voz 8 14:07 de momento

Voz 0470 14:07 trabajo me hacía el gesto con la mano clásico de tocar

Voz 0764 14:11 cera muñeca como diciendo se nos hace de noche

Voz 3 14:13 no es que me ha dado para hacer una amiga

Voz 0764 14:17 sí es fantástico pero que no lo pierdan tu familia he disfrutado mucho noruego tú sabes

Voz 0470 14:23 eh

Voz 0764 14:24 estás lejos de Carradine muy poco lejos oye mexicano me he parado al lado de las bicis claro ahora tardo más que otros días no pasa nada eh qué quieres que haga no no no no no fuertes tu a tu ritmo poderoso ya no Federer no no sé cómo cómo queda el segundo se ha perdido Federer de según qué dices si como para diez sí bueno uno está está complicado esto está una una hora ahí está pero entonces

Voz 0470 14:47 va a saber a David el David más oscuro

Voz 0764 14:50 lo sé ya lo sé pero eso es mi bebé meditando a ver que es bronca no dar bronca te venga sube

Voz 9 15:05 según

Voz 0874 15:06 yo tuve Nacional de Estadística de cada cien euros que le quedan a los españoles después de pagar impuestos solamente seis coma cinco euros se ahorran esa tasa de ahorro ha ido bajando año tras año hace solamente siete años dedicábamos trece euros al ahorro de cada cien el doble de lo que dedicamos ahora lógicamente de por medio estar aquí además el cincuenta y ocho por ciento de la población se endeuda para llegar a fin de mes para intentar ayudarnos a entender lo que es el ahorro o cómo ahorrar nos acompaña Esmeralda Gómez que el pasado martes ha publicado su libro tu llave para la libertad financiera en la editorial Atlanta como estás Esmeralda buenos días

Voz 10 15:38 buenos días lo primero define libertad

Voz 0874 15:41 financiera

Voz 10 15:41 pues la libertad financiera es el estado en el que llega un momento en el que puedes decidir no trabajara votación su libertad total libertad total si es cierto que hay muchas fases hasta llegar a esa libertad total que se alcanza en muchos años y con mucha disciplina hay constancia bueno

Voz 0874 16:00 siendo de buena familia dando porque así puedes vivir de las rentas

Voz 11 16:03 sí pero bueno el libro está enfocado a las familias que representan a la población española la Familia de la aquello propia

Voz 0874 16:10 es una familia que no haré dado digamos no tienen locales y no vivir de las rentas pero básicamente tú lo que no promueve pero lo que sugiere que esa libertad se alcanza cuando consigues generar dinero sin trabajar

Voz 10 16:21 eso es es lo que llamamos los ingresos pasivos

Voz 2 16:24 ingresos pasivos cómo se consigue

Voz 10 16:28 son ingresos automático si periódicos por ejemplo el alquiler de una habitación de nuestra casa vacía

Voz 0874 16:34 el alquiler de una pero si no tenemos casa porque porque no podemos comprarla

Voz 10 16:37 pues escribir un libro y venderlo

Voz 0874 16:40 los malos escribiendo porque tenemos faltas de ortografía

Voz 10 16:43 pues crear un blog

Voz 11 16:45 hay cuarenta y cinco ideas en tu ya había además a la libertad financiera

Voz 10 16:49 los fondos las acciones e pegan mucho miedo de todo lo que ha pasado contratar bueno en comprar un garaje alquilarlo en lugar de comprarnos un coche

Voz 0874 17:00 bueno voy a comprar sino tengo dinero

Voz 10 17:02 si te compras un coche que en general no lo compramos todos ponerle publicidad a ese coche

Voz 0874 17:07 a mí sí me da vergüenza llevar pegatinas de publicidad de no sé masajes

Voz 11 17:13 el drop Tzipi ser un intermediario entre las los almacenes que fabrica los productos

Voz 0764 17:18 Esmeralda a sabiendas creían de tal cómo estáis leyendo

Voz 0874 17:22 de quién es la interlocutora al da Gómez puesto acaba de publicar el libro tu llave a la libertad financiera editorial Atlanta mira qué bonito

Voz 0764 17:30 la tapa blanda tapa blanda el poder llevarlo así en todo

Voz 0874 17:34 David él el ella dice que que la libertad financiera es es vivir de lo que llama los ingresos pasivos esos pasivos he pensado muchas incluida

Voz 0764 17:43 sí mucha gente no que es de que entregaría el contrato pero trabajar trabajar más la no no

Voz 0874 17:48 eso es es es vivir sin trabajar convoca financiera vivir sin trabajar representa bajantes cuando le he preguntado cómo me está explicando que estaba en una serie de fórmulas de cuarenta y cinco maneras más esa coalición maneras

Voz 11 18:00 cuarenta y cinco ideas pero seguramente hay más esto no

Voz 0874 18:03 Paco tú

Voz 11 18:06 ha salido aquí me darla con su libro recién sacado qué

Voz 0764 18:09 que da gusto verle estuviera aquí sí

Voz 0874 18:11 si pinta muy bien me han ido a debatir de todo no no no yo yo vengo aquella aquellas explique a ver yo te voy a poner un caso tú imagínate la imagen imagínate que David Broncano es uno de esos conmigo que no conozco ninguno a los que no les va bien básicamente no era mi momento estipulen cuando tú ves que tiene es un picos muy

Voz 0764 18:31 sesgada en aquí medio les va bien y eso es verdad no todo el mundo sabe las comedias un pero la selva eh las cosas que me cuentan por eso pero eso no sé si porque

Voz 0874 18:42 es que deja alguien me dijo el otro día que una entrevista tú dijiste que es un es un buen momento para la comedia entonces quién me lo dijo remató diciendo que es un buen momento para comía si eres David Cantero para otros no tú eres un cómico de medio pelo vale pero pero tienes lo justo porque te has venido a Madrid desde pongamos te Melilla Melilla por ejemplo tienes para vivir un par de meses en un piso alquilado como consigue la libertad financiera no tienes trabajo no tienes futuro no

Voz 10 19:10 bueno se empieza a ser la libertad financiera se conseguirá que a muchos años pero como empezaría yo si fuera una conmigo

Voz 11 19:15 medio pelo

Voz 12 19:17 sí hoy lo que yo haría sería

Voz 10 19:21 Monet izar ese hobby porque se supone que me gustan

Voz 0470 19:24 ya parte de la base de que don Paulino el también un chaval que vaya a los bares a a siete

Voz 11 19:28 sacarle de un bocadillo pero no me habría dicho lo de medio pelo vamos me da lo pilla vienen entonces

Voz 10 19:36 Monet hacemos nuestros hobbies todas las personas de España

Voz 0187 19:39 bueno tenemos pasiones por esas pasiones

Voz 10 19:42 no sólo no estamos ganando dinero sino que en general lo estamos gastando porque como no justa

Voz 0764 19:46 correcto

Voz 10 19:47 no ganamos es reinventar no

Voz 0874 19:49 no es amigo que todos tenemos a que lo que más le gusta es comprar cosas por Amazon como Monet

Voz 10 19:54 Justo pues en lugar de comprar por Amazon que compre que también hay que se encuentran buenos precios que las compre de segunda mano que les dé un uso eficaz y eficiente luego lo ven otra vez y que luego cuando lo haya terminado de usar efectivamente lo ven lo venda lo reforma porque porque se pueden reformar los muebles se puede reutilizar las cosas dejarlas mejor de lo que estaban porque yo lo hago que lo venda por el mismo precio

Voz 0874 20:20 todo lo que dices Esmeralda conduce a montar un puesto en el Rastro

Voz 13 20:23 no estoy muy seguro

Voz 0874 20:25 es de que eso te da libertad financiera dos

Voz 11 20:28 salió bien de la de comprar cosas por Amazon le regatea se se ha revuelto sí sí si tú dices que hay que tener

Voz 0874 20:34 una libertad financiera del ciento cinco por ciento esto qué es

Voz 11 20:37 no no no es eso no es lo que idealmente hay que llegar al al ciento cinco o al cien por cien pero la libertad financiera es la suma de pequeños detalles

Voz 10 20:46 los que estamos hablando

Voz 11 20:48 el mono matizarlos hobbies el apuntar todas las cosas en esta agenda que me he traído que son a que te es decir con todo

Voz 0874 20:53 los todos los gastos Laure centro López

Voz 11 20:55 oye mucho porque claro que ganas que ganas si llevas el control de todo si es verdad que saben más tu finanzas Vives Vives y un ansia viva

Voz 10 21:06 no al final te acabas acostumbrando como todo una vez que es hábito si tú apuntas los pequeños gastos los micro gasto que llamamos

Voz 0764 21:13 todo la bici mal que acaba de coger yo todo son cincuenta tuvimos lo apunto

Voz 11 21:18 cincuenta céntimos lo apuntas y al cabo del tiempo primero te va a costar porque fíjate está costando

Voz 0764 21:24 eh yo al cabo de veinte años con un siete y un café con leche

Voz 11 21:30 a eso se lo suma a lo grande hombre

Voz 0764 21:33 ojo eh es decir varios años Navarro e verdad Un veinte oye pero de verdad Esmeralda alguien que gane ahora mismo el sueldo mínimo

Voz 2 21:40 en España salario mínimo ocho euros setecientos épico euros si cómo va a conseguir vivir de las rentas personas es muy complicado

Voz 10 21:48 yo he empezado ganando seiscientos en una confitería no trabajas sí sí trabajo porque me encanta lo que hago pero es cierto que he conseguido distintas fuentes de ingresos aunque sean euros al año otros ya no son euros porque alquilado alguna habitación de la casa porque he escrito este libro que es tuya había la libertad financiera ya había escrito trozos antes que no había publicado con Planeta tengo el blog de la guía de la vida es decir ido monetarizando toda Mis pasiones me dedico a la moda desde los diecisiete años que me encanta el mundo de la imagen la radio cine todos pues haber realizado ya más de doscientos trabajos siempre remunerados

Voz 0187 22:22 la peluquería mientras trabajo remunerado

Voz 11 22:24 cuando te llega pequeñitos doscientos días es como si hubieras trabajado un año no pensé cuando te llegue el el esto que manda Hacienda cada año de

Voz 0764 22:32 cosas que has cotizado te lo contaré en un desplegable como Dati este año ahí te das cuenta de que ahí está viniendo arriba así que voy despedir Esmeralda Gomez que es autor viene te ha regateado bien tú ya ve la libertad financiera de la editorial alienta gracias Esmeralda si te hace falta un socio pues aquí estamos muchísima gracia el famoso de verdad mira ya está aquí libertad financiera corriendo en esto es vamos

Voz 5 23:15 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 23:39 estamos viendo teléfono está bastante bien la verdad de que Marte hace muy bueno selfies con luz con poca luz

Voz 11 23:45 es una marca que hace que hace de dispositivos electrónicos

Voz 2 23:49 la luz de poca luz damos es cuando mejor se fabrican en Asia asegura no como te probablemente es el chip son escépticos pero lo recomiendas a setenta a tope a quién se va

Voz 0874 24:01 oye te acuerdas lo que pasa es que te choca contra un muro sí sí total total pero voy a volver a ellos no Ángela Quintas cómo estás

Voz 0187 24:08 hola

Voz 13 24:09 tú tú cuánto ahorras cada mes poco

Voz 0764 24:12 Cela Ángela que sabemos que en tu casa

Voz 0874 24:15 hay esas cosas que hay en en los supermercados grandes que es como una cápsula que meten el dinero de repente yo

Voz 13 24:21 pasa eso directamente al banco sí

Voz 0874 24:27 que la semana pasada te acuerdas que tú te propusimos una cosa es la conversación surgió aquello del sexy tan si le combinamos a sus en él

Voz 0764 24:37 se comprometió se comprometió en esta semana

Voz 0874 24:40 intentar colar como sabe promoción de su libro

Voz 13 24:44 cómo era la receta es verdad belga de adelgazar

Voz 0764 24:50 como siempre ha presentado que como esta no estará claro pues nada hasta que yo me out Manuel Burque al micro

Voz 0874 25:02 bueno Manuel Burque que te que sabíamos que estás de promocionan en muchas emisoras televisiones en periódicos que intentara escolar de alguna manera esta frase tan tan graciosos otros palabras que que tiene David en su teléfono

Voz 0764 25:16 de muy buena marca es una es una configuración encontró todavía que tengo de luces con esto de las luces que se conectan por fincas Aitán tengo una un botón en el móvil que ponerse éxito

Voz 0874 25:27 hace una todos que además se ponen de repente un una iluminación escénica así es irresistible es hay toda la Casa de Vacas así pero pero es que no te puedes imaginar es que no es que te rindas

Voz 0470 25:40 se baja se baja la persiana se pone todo todos los cobertizos tengo un tengo un riego automático que genera como bruma como humedad

Voz 0764 25:47 tropical es una música de Bertín Osborne pero muy suaves como arresto sí sí claro

Voz 13 25:51 por eso para ver jugar dentro

Voz 0874 25:54 hemos Ángela que no se creía que tuviera eso que a ver si era capaz como reto para esta semana de colar las palabras en alguna de sus entrevistas

Voz 0764 26:01 y mira Ángela eh pensábamos que éramos cositas que lo ha hecho perras lo ha hecho será posible

Voz 0874 26:09 muchas de yo yo voy a escucharle en qué contexto es no

Voz 0764 26:13 no no me lo primero

Voz 15 26:14 verdad es que sí se come bien no es para estar sexy sino que es para estar sano claro del Estado

Voz 13 26:23 esto no es un sexy dining es decir aplaudo una radio de Valencia pero hay más eh

Voz 0187 26:36 el igual tienen eres muy partidario de Operación Vico

Voz 16 26:38 Iniestas estas no pero mellor empezará la ahora que esperara a un mes de mayo en un claro yo creo que esto no no consiste en hacer operaciones biquini esto no es un sexy

Voz 17 26:49 en una entrevista en gallego

Voz 13 26:55 cuando por si te éxito venga a ver si os espero que sí

Voz 4 27:02 ha pensado cuando ven actas que engorda cinco para una obra no pues lo ves en la siguiente película Llesta delicadísimo dices buena debe debe estar

Voz 0187 27:09 proponemos una cosa muy curiosa ahí es que él dejó ahí tienes que engordar hijo Varea está ya lo tengo no esto todo el Congo declaren hasta que llegue ese ese éxito

Voz 17 27:19 a Onda Onda cero Leandro a todos

Voz 13 27:24 no pero tengo entonces se puso nervioso en la primera hacía ido cogida como hola soy Ángela se éxito

Voz 18 27:34 una de las preocupaciones típicas de cualquier persona

Voz 0764 27:37 lo que está intentando que haya adelgazado

Voz 18 27:39 quitar el efecto rebote o yo porque de que

Voz 15 27:42 te sirve hacer de Navidades

Voz 0187 27:44 la Semana Santa luego Semana Santa me lo salto de Semana Santa verano y que va a estar toda la vida si esto no es un sexy

Voz 17 27:54 encontré un contexto me eso ha invadido el terreno de la comedia

Voz 13 28:03 no es la esperada hice yo propongo desde aquí que su próximo libro se llame sexy

Voz 0470 28:08 oye pero espero que la gente yo he tenían tenían un altar pero hará vamos

Voz 0764 28:12 está renovado hasta final de temporada Ángela cuenta

Voz 13 28:15 ese era el trato no hay ningún ningún problema maravilloso lo celebramos con chocolate

Voz 0764 28:21 sí

Voz 13 28:22 no sé por qué porque no te gusta no tiene pensado digo bueno b3 algo que seguro que no les gusta si se me ocurre es claro es que después de no pudo hacer lo que quiera

Voz 0764 28:30 no no es lo que de verdad que hay ironía en a nadie le gusta no porque a mí no me gusta esto yo lo entendí como todos comparten me hago mi nombre no pero alguno te gustara el blanco que no han dicho que me gusta el que el de noventa y nueve

Voz 13 28:48 siento que no sabes es el que realmente

Voz 0764 28:50 chocolate ese es el caso de recomiendas chupar un árbol pieza de árbol Algarrobo pero con lo eh

Voz 0874 29:00 Ángela que es el chocolate pues el chocolate es un alimento

Voz 0187 29:02 se obtiene de mezclar azúcar dos productos que salen de la semilla el Kaká la materia sólida que sería la pasta de cacao la materia grasa que es la manta la manteca de cacao y dependiendo de las proporciones que tengan pues sale un tipo de chocolate salen

Voz 11 29:15 eso sale Piris como se extrae de la semilla

Voz 0187 29:17 estamos con las preguntas que dicho sexy

Voz 11 29:20 es verdad que he dicho

Voz 13 29:23 es decir Ángela ahí seguimos en Hoy por hoy

Voz 0874 29:31 pero primero chocolate entonces porque hay del noventa por ciento de los setenta y siete

Voz 0187 29:35 depende depende de la cantidad de de que tenga de de pasta de cacao y de material

Voz 19 29:40 de manteca de Kaká pues tiene más proporción

Voz 0187 29:42 no si lo ideal es que tenga cuanto más porcentaje para que tenga menos azúcar lo que pasa es que es verdad que el cacao como tal es muy muy amargo entonces haya gente que no le gusta entonces bueno ahí surgió la idea de echarle azúcar luego ya empezaron a echarle leche

Voz 0764 29:56 pero aquí no le va a gustar el amargor que raro

Voz 0874 30:01 pregunta Si algo que es intrínsecamente amargo no sé a quién se le ocurrió echando

Voz 0187 30:06 eh algo claro que hay una anécdota que Cristóbal Colón veía que los indígenas lo tomaban y lo Thomàs o sea lo tenían allí como para ellos como si fuera oro

Voz 13 30:14 claro de repente se lo trajo a los Reyes Católicos y lo Riesco

Voz 0187 30:17 católicos dijeron los que es esto queda claro un aspecto que tenga

Voz 0874 30:21 me dijeron unas patatas también a efectos oscuro

Voz 13 30:23 como que dijeron que si además hemos gastado el dinero para esto no train esclavos claro sin embargo luego ya Hernán contra

Voz 0187 30:32 el Hernán Cortés lo volvía a traer ya Carlos I de hijos tras esto ya

Voz 13 30:36 ya a las Cortes introdujo el euro

Voz 0874 30:40 mira qué tío oye pero que sí lo introdujo por donde lo introdujo resulta que buen chocolate suizo

Voz 0187 30:46 sí bueno la primera fábrica de chocolate suizo surgió en el mil ochocientos diecinueve y ellos realmente fueron los que le echaron la leche chocolate no sólo los que empezaron a hacer es lento

Voz 0764 30:57 no cortaron no sí lo que pasa es que con el tema hecho

Voz 0187 30:59 con la te suizo pues a mediados del siglo XIX ya se empezaba a fabricar lo que pasa es que tenían problemas porque el chocolate tiene una pequeña porción de aguantó al echar la leche como que aquello no dejaba ya está que no llegó Henrik Nestlé

Voz 12 31:12 ah fíjate Sanders le porque es como Willie Walsh no existe

Voz 11 31:17 el yo pensaba quienes le era que era como ha visto que luego Nestlé es como un nido danés yo pensaba que era un nombre puesto de listo

Voz 13 31:26 hay un nombre no las contado mucho

Voz 11 31:28 a veces Nestlé viene está claro porque luego su bien

Voz 0764 31:32 pues Henry Nestlé aunque sí

Voz 13 31:35 en en echarle Chacón

Voz 0187 31:38 pensaba que aquello al estar la leche ya se podía mezclar

Voz 13 31:41 mejor con él con chocolate fue la leche condensada a fue a más no servía la leche hecho cansada

Voz 0874 31:48 y el chocolate

Voz 0764 31:50 es bueno para todo no se puede comer lo que tú quieras no pasa nada

Voz 0187 31:54 tiene fijaros más o menos unas quinientas kilocalorías por cada cien gramos

Voz 13 31:57 cuánto quinientas kilocalorías dos horas lógicamente

Voz 0874 32:00 pero es pensar esto a ver

Voz 0187 32:02 pero lo que son quintos a quien yo también

Voz 11 32:05 calorías sí

Voz 0187 32:07 por cada cien gramos sí pero nunca hablamos en calorías ahora siempre

Voz 11 32:09 en Canarias quinientas kilocalorías no son quinientas mil calorías sí claro sí lo son también cada que son hay una medida inferior a calorías lo sabrá gran escala liras calórico serán quinientos gramos olía Julios también hoy serán quinientos millones de Emili calorías y eso es

Voz 5 32:29 yo hice serán serán quinientos mil millones de

Voz 13 32:33 pero calorías que es lo que miden las hormigas

Voz 0764 32:37 en la entrevista quinientos mil millones

Voz 13 32:39 no no verdad

Voz 0874 32:42 eso son quinientas calorías por cien gramos

Voz 13 32:44 en gramos sí pero luego atiendo tableta

Voz 0187 32:47 yo creo que las tabletas son como de ciento veinticinco una cosa un notable tanto pero sí se quién se como una tablet Dante

Voz 0764 32:53 bueno alguna tarta entera pero ahora mismo encontró trozos de pan pero vamos pero Amparo

Voz 11 32:58 sí porque normal de normal sí sí sí

Voz 0187 33:03 eso Colate también tiene fósforo tiene magnesio tiene Hierro tiene antioxidantes tiene trip to fall no me alegré dice

Voz 13 33:12 la consulta dice jamón con chocolate eso lo puedo quitarle con el jamón

Voz 0874 33:17 lo lo dice alguien

Voz 13 33:19 combinaron a mí me encanta por qué porque qué

Voz 0874 33:22 sí pero entonces espérate es que yo quiere volver a lo mío

Voz 13 33:24 venga es lo que hace poco antes me puedo comer sin preocuparse

Voz 0874 33:27 lo cierto es que todo lo que estamos en esta mesa Dios no ha ratificado conseguiría

Voz 11 33:31 metabolismo sensacional siempre se quiere decir con

Voz 13 33:34 y me está

Voz 0187 33:37 a esa que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria dice sabes que los chocolates en la puerta propiedades cardiovasculares y entonces la EPSA dice que no está claro pero matiza IDC dice que si tomamos dos coma cinco gramos de chocolate en polvo nada

Voz 11 33:53 ya suena drogas entonces ya contribuya a la dilata

Voz 0187 33:55 acción de los vasos sanguíneos y podemos tener un pequeño beneficio pesaron dos coma cinco gramos

Voz 0874 33:59 no ni más pero ella esnifando

Voz 13 34:04 bueno

Voz 0874 34:04 entonces se en granito son quinientas calorías pues oye luego te saltas al jamón no

Voz 13 34:09 claro claro lo tiene así

Voz 0874 34:11 sencillo en fin oye es bueno para saber que se ha puesto que dicen es es verdad

Voz 11 34:16 para que ibas a decir que me me encantó el Jirí para el colesterol celulares es bueno para para es afrodisíaco

Voz 0187 34:25 a ver chocolate tiene to Fano que hace que aumente la serotonina Carmona de la felicidad y placer luego por ahí también y además tiene cafeína que también buenos no dio por ejemplo los niños cuando son pequeños y les dan chocolate

Voz 0764 34:38 mueven se ponen como un amigo chocolate tiene cafeína y que no se llama os ha porque cafeína para latir si quieres lo cambiamos una toma café tampoco no os estoy tomando café chocolate café tiene alcohol

Voz 13 34:55 eh

Voz 0764 34:57 amonestó bueno nos han traído

Voz 0874 35:00 me gusta acción de este alimento no sé porque de hecho porque se va a quedar aquí nadie lo va a comer aunque se use para estar o para recuperar te cuando estás deprimido o cuando simplemente quieres se encuentra uno de esos

Voz 13 35:12 o para el para no para

Voz 0874 35:16 Alfredo Di Luca Ríos Carlos de la moción dueños de la chocolatería bombón que está en la en Malasaña en Madrid como estáis Luhan Carlos qué tal hola hola buenas que bombo

Voz 0187 35:26 no

Voz 13 35:28 a ti por tu cara bonita gracias gracias ya me tiro

Voz 0764 35:34 esto vamos a cambiar de música porque yo creo que tenemos otra música por ahí cuál es la de un palo no supo alumnas nuestro bueno pues luego para la marca la ponemos a balón parado

Voz 0874 35:52 sí bueno chocolate y cerveza

Voz 12 35:57 bueno tenemos sois mi tienda favorita

Voz 0764 35:59 a partir del circo

Voz 12 36:02 sí bueno evidentemente a nuestro Palate pero bueno tenemos cerveza tenemos café tenemos sí que hizo como diversifica y si no queréis poner todos los huevos en el mismo nido eh no porque no somos así con eh

Voz 17 36:21 a la que canta es ella

Voz 13 36:23 ahí Carlos qué tal pero esta gente es que diversifican sincronización vuestros propios muebles tienes un negocio también

Voz 0764 36:33 esta retenía

Voz 13 36:36 te lo poquito que hace que me escuchaba Esmeralda

Voz 0874 36:38 con con sus consejos esta gente ya los escapes

Voz 0764 36:40 no sé si hay que utilizar todos ellos han dicho en la radio chocolate

Voz 12 36:48 si hacemos así que bueno es que tenemos una máquina que es una atemperado

Voz 20 36:53 y con esa máquina puedes hacer tanto chocolate caliente como como bombones vale entonces lo único que tienes que hacer es cambiar la temperatura para que puedas hacer los bombones que tiene que estar a una temperatura determinaron la la atempera adora

Voz 0764 37:07 atempera Perales una temperatura concreta entonces un un horno es una temperatura también

Voz 13 37:16 pues la verdad es que vaya en la temperatura

Voz 0764 37:21 te das cuenta de que la pobre está buscando la segunda intención en todo lo que dice

Voz 13 37:24 a duramente el éxito tiene doble intención

Voz 0764 37:27 es por saber si un horno es una te emperador también porque si diferencia vuelve a meter esto en debate emperador

Voz 12 37:34 quédate te emperadores en Amazon lo puedes comprar allí bueno no no no creo

Voz 0874 37:40 cuál cuál es el proceso Carlos y luego al proceso vosotros que que compra

Voz 13 37:45 decir que recibís para convertirlo lo Podemos

Voz 21 37:49 la compró nada no yo los vinilos los compro en mi tienda local y el chocolate Cillán Amazon no compró nada la verdad y nada no no has comprado nada nada no intento no tanto no intenta espera alguna

Voz 13 38:03 me gusta

Voz 5 38:05 esto es lo sabe lo encontré ahí vaya

Voz 13 38:09 la incoherente vaya a mi vida

Voz 0874 38:15 es que en esta mesa hay muchas incoherencias éticas

Voz 0764 38:18 todos los teléfonos que usas todos

Voz 13 38:21 a todo el mundo contribuya

Voz 0764 38:23 yo digo vamos abogó por la contradicción siempre

Voz 13 38:26 sí es un derecho inalienable

Voz 0874 38:28 hombre tú juegas con raquetas Head cuerdas Wilson pues el cosa que es insoportable que a Carlos y luego en serio pues a vosotros que os llega que matiza los ya cuando lo compran

Voz 20 38:38 pues nos llega un chocolate en unas perlas que se llaman Kale cada vez que les bueno

Voz 0874 38:45 pues llegan de dónde de Móstoles o Senegal

Voz 12 38:48 bueno llegan a nosotros nos llega de Bélgica pero ellos sí que lo cogen de África de varios países Bélgica copa el negocio de la distribución y no si está entre Bélgica y Suiza por los narcos del chocolate efectivamente son champán puesto

Voz 0874 39:04 digamos franquicias por todo el mundo Leónidas por ejemplo que son marcas que antes eran solamente belgas están por todos

Voz 20 39:08 sí sí no es que vuelve al maestro chocolatero el fondo llevan derrotas que se va a su Colotto

Voz 13 39:17 eres necesario

Voz 0764 39:22 el estás miró con cara como de si me refería eso carece en una traducción literal si a ver entonces son como pequeños pequeñas bolitas

Voz 12 39:29 sí de chocolate cien por cien no es setenta

Voz 20 39:32 por ciento es que utilizamos nosotros setenta porque como bien dice Ángela el cien por fin es súper amargo para si nosotros quisiéramos hacer chocolate caliente con eso la gente en su propia taza se tendría que poner tantísimo azúcar que es que ni siquiera con tantísima jugar quitaría Sesame

Voz 0764 39:47 pero es porque lo que no son cien por cien el esas rebajas trabajo todo con azúcar se corta azúcar exacto

Voz 12 39:53 se acordó bajo sea el treinta por ciento de paginas otro sí pero madre mía vamos a ver en una taza de chocolate

Voz 20 40:01 te tú debes de meter a lo mejor no se treinta gramos ya con lo cual de esos cuarenta gramos treinta por ciento que te quiero decir a que en el fondo una plaza pregunta

Voz 0874 40:11 es típica pero nosotros fábricas bombones no si como como veis cosas líquidas en el bombón para que no se salgan

Voz 20 40:18 bueno eso tienes un poco complicada

Voz 11 40:20 porque el chocolate la única cosa que tienes que tiene

Voz 20 40:23 que trabajar súper súper rápido con él porque enseguida se empieza a endurecer básicamente no entonces tú le pones a treinta grados No somos nosotros lo atempera Atenas

Voz 13 40:34 perdona

Voz 20 40:37 tras a treinta grados más o menos el chocolate negro que es el que utilizamos nosotros y luego eso lo pone en unas moles echas un poquillo luego lo sacas otra vez entonces se queda como una capita eso lo dejas que se que nada a medio minuto así luego lo rellenas con todo lo que quieras y luego tienes que volver a poner otra capa encima para hacer la base del del bombón

Voz 0874 40:58 pues que no compensa porque esto chocolates

Voz 12 41:01 complejísimo que es lo mal que habéis metido en un bombón vamos a aprobará venga si pues la verdad es que estamos que nos gusta hacer

Voz 13 41:13 tres

Voz 12 41:15 no estaría mal Ginebra si eso no es raro eso no

Voz 20 41:19 nosotros vamos a hacer como poco diferentes lo que lo que ellas no lo que ya se hace pero bueno por ejemplo hay una cosa que se llaman Luis es en Estados Unidos que soy como no sé si las esto más del gusto

Voz 0874 41:31 dónde te de tienen aparente

Voz 0764 41:33 no acabo

Voz 20 41:36 entonces lo que pasa es que él no esto es ecológico lo mezclamos con más

Voz 13 41:41 además Xavier la clave Ángela

Voz 0874 41:44 no se puede ser moderno sin nada

Voz 13 41:47 bueno vamos a probar porque esto es una por cierto

Voz 0764 41:49 derecho a Burke ya ya ya

Voz 13 41:52 sí me he rendido

Voz 0764 41:57 quién no lo habéis avisado venga vamos a aprovecharla

Voz 2 41:59 el mano eh

Voz 12 42:01 Manuel Mi vida en mira ahí tenemos dátiles con chocolate eso

Voz 0764 42:07 no

Voz 12 42:07 le tengo que tal cosa dentro todavía estoy que no salgo

Voz 0874 42:12 que decir una cosa mucha caja para poco común

Voz 0764 42:17 con chocolate

Voz 13 42:19 a ver si te muchas

Voz 0764 42:24 qué porcentaje de la caja está ocupado por un diez por ciento pero con no siendo generoso con mucho gusto pero es una casa

Voz 11 42:32 ya helada de papeles eso sirve revelar estos sí

Voz 0764 42:35 sí vale son dátiles y que más

Voz 20 42:37 les naranjas piñas Nos gusta mucho lo de la fruta con chocolate Borbón bueno claro

Voz 0764 42:42 ya no tiene el que es el naranja

Voz 20 42:48 eses naranja si es el otro has cogido tú es es

Voz 12 42:51 sí cacahuete con Gabi

Voz 11 42:54 es decir el que acogidos Javier con la mayor han sido Javier sin esperarse así

Voz 0764 43:00 a este vosotros con vuestra propia manos si estás invitada se lo dudo no no Juan

Voz 20 43:06 pues con guantes

Voz 0764 43:08 ya claro es que normalmente

Voz 0470 43:12 incluso cuando le gusta una cosa se pone a zampar como como un gorrión me da tiempo a mí a comer yo primero pero es que hoy en Isaac Peral

Voz 0764 43:20 vamos muy claro en el Cubo en que me tengo que fijar luego claro dime luego no vas a poder hablar

Voz 20 43:32 verdad es que setenta por ciento de descaro es Los Bambones a veces hacen bueno normalmente de cuarenta o cincuenta por ciento de acabando asuntos que tardan

Voz 0764 43:40 el patrón que matices de boca tengo que bueno

Voz 20 43:42 amarga que se llama bueno es una granja de sangre que en inglés español no sé como se llama en inglés aquí no creo que seamos quiero que se llama

Voz 13 43:52 tan claro

Voz 0764 43:54 vale vale vale me lo comentaron el golpe buena no te damos

Voz 3 44:02 por último sobre

Voz 13 44:05 es parte de una tribu africana

Voz 0764 44:12 muy crimen poco joder yo quiero ir te quiere saborear ahora di sexy dan por decirlo de esa metió a Javier está manchando todas de chocolate Chuck Berry el setenta por ciento pero está está adulta Tito Torrigo bueno es algo bueno me tienen algo setenta por ciento sobre dos súper bueno sí sí

Voz 13 44:36 voy a pedir al programa mirada pero si no lo has ganado y no se decía Lucas Rivas y Carles del Amo

Voz 11 44:44 propietarios de la pastelería bombón en Malasaña en la plaza de Carlo

Voz 13 44:47 nos Cambronero número uno muchas gracias por haber venido muchas gracias a vosotros y ahora di todo el mundo que me siga a base de mí

Voz 0764 44:58 el programa entero y ya está

Voz 13 45:01 sexy tan déjame probar

Voz 0764 45:05 así no sé si también A vivir que son dos días