La fiebre del oro en la pantalla

Voz 1 00:00 en mil ochocientos cuarenta y ocho en el Molino de súper un hombre encontró en un arroyo algo que no buscaban el grito con que celebró su descubrimiento yo yo en Boston Nueva York Savannah

Voz 0229 00:19 la noticia corrió como la pólvora y lo hizo gracias a un periódico de San Francisco llamado de California el periodista que la firmaba Samuel Brennan inmediatamente puso una tienda de suministros para los caza fortunas que llegarían

Voz 2 00:31 los Vigo soldado más cool aunque visto

Voz 0229 00:36 en efecto a los pocos días cientos de forasteros llenaron la ciudad todos querían hacerse ricos Se decía que un hombre podía ganar en seis meses con el metal precioso lo mismo que ganaba en seis años como jornalero los Cowboys de la zona abandonaban sus ranchos para convertirse en buscadores de oro

Voz 3 00:55 los muchachos sí hemos pensado que nos gustaría dar una vuelta por allí para ver si hay suerte demasiado sabes que tengo quinientas cabezas de ganado que lleva ahora Vell us antes de que empiecen las nieves os contraté para llevarla

Voz 4 01:06 nosotros el marchado ahora sólo quedamos cinco

Voz 0229 01:08 para finales de mil novecientos cuarenta y ocho más de seis mil chinos habían viajado a California era invasión llegaría al año siguiente con los llamados más de ochenta mil en un año y es que la noticia de oro de California había saltado fronteras hilos busca fortuna llegaban de todas partes del mundo

Voz 1 01:26 Independence a orillas del Missouri fue el punto de partida para los inmigrantes de todas las procedencias los aventureros que ansiaban hacerse ricos pronto corrían en busca de loros de California

Voz 0229 01:38 Ari por tierra no solo llegaban norteamericanos sino también europeos latinos y asiáticos incluso hubo una importante colonia de Campus y los australianos para llegar debían afrontar un largo viaje lleno de peligros que no llegaremos hablamos

Voz 4 01:53 dice que hay ventisca hielo cree que estamos locos tú qué les también los creo pero vamos a ser ricos

Voz 0229 02:01 sueño de dar un golpe que cambiara sus vidas de un plumazo les animaba a hacerlo

Voz 5 02:06 es usted rico cuanto cuarenta mil cuarenta mi papi mucho más cuarenta mil y cuarenta mil

Voz 0229 02:14 muchos se quedaron por el camino a causa de los naufragios las enfermedades los ataques de los indios a los bandidos y los accidentes otros llegaron a vivir situaciones muy desesperadas

Voz 6 02:25 no necesito necesito una mujer no quebrarse ponerse de ella

Voz 7 02:33 durante seis meses la es arrastrado conmigo por esta tierra olvidada de Dios con dos mulas un carro aquí un equipo

Voz 8 02:41 ahora sólo la tengo la primera

Voz 0229 02:52 época de la fiebre había tal concentración de oro que sólo era necesario encontrar un depósito aludía al en Río remover la tierra icono una criba separar la arena de las pepitas doradas

Voz 1 03:02 el oro no es como unas piedras de los Dios no está ahí pidiendo que los cojan hay que saber reconocerlo en contarnos no es todo ni mucho menos hay que hacerle cosquillas Pakistan more

Voz 0229 03:11 solían trabajar solos

Voz 1 03:14 algunos se volverlo iba acompañado es peligroso las asesinato ronda campamento los compañeros Jodie al unos a otros mientras no se encontraba nada se llevan muy bien entre ellos pero cuando los montones de empiezan a ver

Voz 0229 03:27 empiezan también las complicaciones más adelante se construyeron máquinas capaces de remover grandes toneladas de tierra y los buscadores organizaron en pequeñas compañías mineras mientras hombres

Voz 5 03:37 armados montaban guardia los dineros de Ebro obligaban sus animales hasta el peligrosos saliente con del mineral en bruto ya separado rápidamente depositaban sacos las pepitas de oro puro para almacenarla

Voz 0229 03:50 los primeros buscadores se aprovechaban de que gran parte de la tierra que habían California era todavía libre el territorio aún no formaba parte de los Estados Unidos NYSE reciba por sus leyes y cualquiera podía llegar cavar un hoyo encontraba oro reclamar para sí aquel lugar

Voz 9 04:05 ya sabemos entrega el cuerpo y del alma de este pobre hombre confiábamos en tu divina posesión de esta tierra que descansa en paz por los siglos de los siglos sin

Voz 0229 04:18 trabas un filón marcaba ese lugar en un mapa IT de vigías al pueblo más cercano donde se habían habilitado registros para inscribir las tierras

Voz 10 04:25 hay gente que me Morita las direcciones para que nadie pueda usar sus mapas después medio Estado sufre de indigestión debido a la vieja costumbre de comérselo

Voz 0229 04:33 pero la ausencia de leyes también atraía a los bandidos que campaban a sus anchas y se producían todo tipo de disputas entre los buscadores

Voz 9 04:40 tú sabes que aquí vamos dictando nuestras leyes sobre la marcha

Voz 0229 04:43 poco a poco los habitantes de los campamentos mineros se fueron organizando nombrando sus propios serie estableciendo leyes y reglas propias

Voz 11 04:51 así lo ha declarado culpable de quitarle polvo de oro al señor de la Bellamy mientras dormía la borrachera

Voz 12 05:01 han castigado la pena habitual es de cincuenta latigazos el señor Guido la ha reducido a veinticinco porque sabe que no porque no quiere

Voz 0229 05:12 todo esto duraría al menos hasta finales de mil ochocientos cincuenta cuando California fue admitido como el treinta y un estado de la Unión

Voz 4 05:19 aquí dice que California va a ser admitida en la Unión eso es lo que necesita ley yo es una buena noticia no

Voz 13 05:27 yo siempre salgo pitando de cualquier territorio el día en que se convierte en un Estado y me voy a otro territorio salvaje

Voz 14 05:36 con un uno

Voz 1 05:39 en realidad poco buscadores hicieron fortuna con la fiebre el oro nos destruye siempre no sé de ningún buscador que ya muerto y se consigue una fortuna yo no he sido una excepción

Voz 0229 05:51 los primeros en llegar tuvieron más suerte la mayor parte del oro de California fue recogida en los dos primeros años

Voz 5 05:58 pesa casi trescientas libras le daré cinco mil dólares

Voz 15 06:02 pero pronto ese oro se fue agotando oro no lo he visto más puro desde que vine aquí con mi solos para no conseguimos sacar un gramo más en total ganamos cuatro mil doscientos tras la de antes de que todo terminara

Voz 0229 06:17 algunos porque llegaron tarde otros porque no supieron retirarse a tiempo y muchos porque murieron en el intento lo cierto es que de los trescientos mil aventureros que se instalaron en California durante el periodo de la fiebre fueron poquísimos los que se hicieron ricos

Voz 1 06:31 no pero es algo diabólico uno empieza por decirse que se conformaría con una cantidad que varía en mil dólares después de pasar meses dando mareando Seat dando caso de puedo bajar los quince mil y luego a los que al final dice permíteme que encuentre por valor de cinco Mini no pedirle más en vida

Voz 0229 06:47 esa escasez hizo que los buscadores norteamericanos empezaran a rechazara a los extranjeros primero les hicieron pagar un impuesto especial y luego comenzaron atacarles

Voz 4 06:56 seis mineros han muerto al intentar bajar el oro hasta aquí seis mineros asesinados y desvalijado señor Jean hace unas semanas pedimos un agente

Voz 16 07:04 pero nadie venía no os que realmente hicieron ricos con la fiebre fueron los comerciantes que vendían suministros y los dueños de los locales a los que acudía los campus sino

Voz 9 07:14 esto es cuál hombres con grandes hoyos con visión de la grandeza de América si quieres convertir esto en una ciudad floreciente metrópoli lleno de Dios todo lo que tienes que hacer es uno de los plantas con juego

Voz 16 07:30 pero la principal beneficiada por la fiebre del oro fue la propia California

Voz 17 07:34 estaba en un cuarto de millón de dólares en oro pesas miles no lo saben pero están labrando nuestro futuro

Voz 0229 07:40 Se crearon pueblos y ciudades se construyeron

Voz 18 07:43 caminos líneas de ferrocarril puertos para los

Voz 0229 07:46 Marcos San Francisco por ejemplo pasó de tener mil habitantes en mil ochocientos cuarenta y ocho a tener veinticinco mil en apenas dos años

Voz 1 07:53 mira cuatro cantinas nuevos desde el mes pasado a manos esta ciudad era un desierto renovamos ahora hay gente les Caco ahí lo seis cuatro cantinas poemas por lo menos no miles seco de aquí

Voz 0229 08:07 la fiebre apenas duró siete años en mil ochocientos cincuenta y cinco ya sólo las grandes compañías mineras obtenían benéfico

Voz 1 08:13 yo me he encontrado no hay oro en América

Voz 0229 08:17 tanto como antes nuevas fiebres del oro tendría lugar en décadas siguientes en Alaska o Montana pero aquellos años catapultaron a California hacia el centro de la imaginación global como una tierra de promisión y riqueza dieron el nombre por el que ya para siempre sería conocida

Voz 19 08:34 The Golden State el Estado Dorado