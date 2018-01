LA HORA DE ENFRENTARSE A LA BUROCRACIA

Voz 1

00:00

yo digo pero si está en coma tengo un informe no vales con entregaban imponer si hay que rellenar allí a no sé lo mal vamos allí claro todo está pensado pues para una ley de dependencia de personas mayores prácticamente lo que veía a diario pero personas jóvenes o personas menos jóvenes que se quedan en coma que tú quieres gestionar algo eh no hay tantas hay hay hay mucha gente en coma pero no es lo normal la trata entonces te encuentras con que tener que rellenar un formulario en firma de de la persona tal como firma pues sale ya empiezan las duda y como Gil matiza no se lo hacemos ella no pueden firma quiero decir ella la valoraron estando en coma quebrar en el dos mil dieciocho de tendríamos que dio otra vez a que la vuelvan a valora ya les dio un veinticinco por ciento cuando estando en coma no me sorprendí mucho Codigo hoy al cien por cien cualquier curioso claro yo me quedé un poco sorprendido por primera sorpresa fue que llegó una carta diciéndome que que eso no resultó mucho cante