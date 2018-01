A Vivir Madrid (28 / 01 / 18)

Voz 1 00:00 se mantengan recibirá

Voz 1751 00:22 estamos escuchando pólvora mojada del disco anónimo del madrileño David Martínez conocido como Rayden que acaba sugiere en Madrid antes de partir a otros puntos de España lo hace con dos fechas en Alcalá de Henares en el salón Cervantes serán los próximos dos y tres de febrero hoy hoy nos acompaña en este estudio Rayden qué tal muy buenos días muy buenos días pues muy bien cinco años más

Voz 0989 00:43 cuatro y una les casi un más que una legislatura no no me gusta decir actuar porque parece que es muy falso e sin tocar calvos y cinco años y que te aleja

Voz 1751 00:54 de los escenarios desde Alcalá porque

Voz 0989 00:57 bueno no puedes saber es una cosa un poco tampoco hay visceral pero lo que ocurrió fue que he debido al desastre que ocurrió en en en Haití puesto organizó un concierto de carácter benéfico para recaudar dinero para todos los afectados si dentro de ese de ese festival con carácter benéfico pues contaron conmigo y desgracia la mente cuál fue la sorpresa al ver que el dinero recaudado que era más de seis mil euros pues se lo quedó un trabajador del Consistorio pues para pagar una liposucción falseando firmas y todo ello dije que hasta que esta persona no fuese no imputada solo sino ya es la con sentencia Ikeda Olías hasta el último dinero hasta el último euro yo no iba a volver a tocar en Alcalá al principio me toman por el pito el sereno pero según iban pasando años incluso las fiestas patronales no de haber cuando va a Ryan yo siempre aprovecha cualquier espacio igual que aprovechó este para decir que que que yo no iba a volver a tocar hasta que se devolvía es el último céntimo pues fue cogiendo como dimensión la bola de nieve ya el año pasado pues eh ya devolvieron ya devolviendo el dinero ya fue condenado

Voz 1751 02:00 este es el resultado en el programa que hicimos en Alcalá que estuvimos allí se lo agradezco especialmente que estuvieras pero va a ser emocionante no porque cuando estuvimos en el programa que hicimos Alcalá en el que nos acompañase estaba también Rubén Pozo la maravilla descubrir cómo te quiere la gente en Alcalá

Voz 0989 02:18 sí me di cuenta el el año anterior porque el año anterior fui el pregonero que se dice pronto no fue pregonero de Alcalá y claro me di cuenta de que que todas las personas que hoy ha cruzado en la en la calle incluso ya antes de dedicarme a la música trabaja una tienda de ropa de ropa urbana

Voz 2 02:32 e Iber pues hay treinta mil personas

Voz 0989 02:34 de ahí que todo el mundo me conocía y era como

Voz 2 02:38 a mí me conoce la gente ciudadano y Mis padres ahí

Voz 0989 02:41 el ahí alababa a mi hijo que no entendía nada que con un año que tenía ahí pero bueno lo flipa sí sí bendita sorpresa padres

Voz 1751 02:48 Elipando en tus canciones tienes mucho de reivindicativo no una de las cosas que criticas bueno sola que criticas es lo acabas hacer hace un momento no se puede separar la persona de Alarte es tema la política

Voz 3 02:59 ya pero no supo los astrónomos podrían haber avisado pero se jugarán cuando ya que con la mentira no tenía tierras larga Asperones Usero buenos y las primeras alarmas fueron las últimas en danesa lo trataron Ponta duraron forfait inyectó Soria siempre se repite verán quiniela a Juan tienen tiempo dice CEN la carta

Voz 1751 03:22 Donald Trump sálvese quien pueda a la masa sólo seguía su estela

Voz 0989 03:26 sí bueno más más personas más personas que no quieren igualar el sueldo de El hombre y mujer porque no está para esas cosas pero es cada yo supongo que va por la cultura va por barrios pues igual en cada en cada población pues habrá un meteorito

Voz 1751 03:41 en España también tenemos ejemplos de de partidos no que están encausadas por casos de financiación ilegal se empero siguen ganando elección

Voz 0989 03:49 sí eh población envejecida pues hay un voto residual que Iggy voto pasivo hoy también voto por miedo que que produce este tipo de de rara avis no que parece que que es muy raro que ocurre hasta que toca votar hoy

Voz 1751 04:01 y luego ves en malaria hablas detrás de paraísos fiscales vamos a escuchar

Voz 4 04:05 vale sí nombraba a veces con paraísos fiscales sucesivos su pasivo subversivos con escaño dándole esquinazo esquivos da el número de Blanca males con sentido males consulta Ana cuales mantenían homófobos o Bossi renting mitin al ese Lambán campales en obras sociales rozando comprueben pensé desahuciando familiares vales que mal

Voz 0989 04:28 siempre es que a lo mejor algunas letras te has quedado cuarto con lo que está pasando un no a la vez que ha sido un poco doloroso el ver que me adelantado a cosas exagerando porque porque en esta canción digo de oro blanco oro verde oro negro Trump Trump cuando escribía esto Mis había presentado a la candidatura

Voz 5 04:48 en eso lo digo con el corazón que vas a escribir ahora porque claro no es bien

Voz 0989 04:55 Steven De este disco también estoy pensando este tipo de cosas pero pero como que vi un poco la trayectoria si ya cuando salió hubo un lo siento decir esto soy Méndez no hable pero buena parte ni que sale alegró porque cogió mucho valor dentro de lo desastroso que bueno que que que que el el la el a las empresas el capitalismo en estado puro de ahí con con piel naranja pues pues cogiese el botón rojo pues dentro de eso dentro de todo lo malo se puede sacar algo bueno único bueno es que esa frase cogió como mucho valor pero sí fue un poco nuestra ahí

Voz 1751 05:25 el disco se llama Antoni Mas estás preparando sinónimo yo de verdad me tienes preocupadísimo a ver qué vas a escribir sobre que ir va a ser el próximo presidente

Voz 0989 05:33 oye una idea o no

Voz 5 05:36 sí

Voz 6 05:36 no es que no se una de dos sale sale Kanye West o

Voz 0989 05:40 sale airoso se después de esto cualquier cosa puede pasar

Voz 7 05:44 bueno la sólo sea una voz sin creará sobre el piensas que tu nombre unos etarras que puede subir denunció

Voz 0989 05:51 las mismas palabras como se dice Amparo

Voz 1751 05:54 bueno la llegada de de tupé que marca un antes y un después no la manera de ver el mundo es diferentes distinta

Voz 6 06:02 sí pues estaba ahí antes de entrar en una entrevista

Voz 0989 06:06 no me he dado cuenta que que me siento un poco superhéroes

Voz 6 06:09 no en el sentido de de de

Voz 0989 06:11 de como persona con poderes sino como alter ego que que yo vengo de de tocar en en Albacete con toda la gente muy contenta todo e lo a mi casa como que ya cuelgo el traje de cambiar pañales a jugar con con mi hijo de hecho hay deja un a unos amigos con con mi niña ahí y me mira como diciendo dónde vas padre y con poco a salvar el mundo no pues a intentara alegrar Lolo y emocionar lo hizo siendo un poco así es bonito es bonito la verdad

Voz 1751 06:35 los Superman no gafas y luego bueno él en en el poema la dictadura el lenguaje denuncias el sexismo tan arraigado en la sociedad que se cuela hasta en el lenguaje tienes mi vida

Voz 8 06:55 es nada cómo podemos pretender cambiar la desigualdad si a veces el propio idioma es el que parece que no quiere cambiar

Voz 1751 07:04 muy poca gente no reconocer excepcionalmente estoy estoy yo me si quieres que te lo diga si mira quién está aquí sentada a mi derecha es una ex compañera nuestra Marta qué tal buenos días qué tal buenos días se sabe todo un máster en Ryder

Voz 0989 07:17 sí a prepararla

Voz 9 07:20 es impresionante Marta

Voz 0989 07:24 te conozco se sí sí sí

Voz 10 07:27 estas cosas encuentro que te vale vale vale sí sí sí

Voz 0989 07:29 pues miseria donde la sacado miedo porque pero desde dónde dónde

Voz 11 07:35 no es tanto a no no no no mi mi locura transitoria no

Voz 1751 07:39 vamos a vale de qué es lo que te gusta de de la forma de describir y de decantar de Rayden Marta pues principal

Voz 10 07:46 me lo que me gusta es el sentimiento que transmite cuando está escribiendo y sobre todo cuando los aguantando a mí es un artista que me gusta mucho en directo tiene un directo muy bueno

Voz 1751 07:57 si estamos aquí viendo momento Fun radio en total vamos a escuchar hablar de otros temas amalgama el amor que no maduros Chamorro

Voz 12 08:07 se muerde la lengua hasta que marque a se transforma inmuta enmienda porque sin basuras sean más decrecen Reese ameniza el mejor apoyo y amortiguada

Voz 1751 08:19 en esta canción a las el maltrato de la violencia machista es que no maduras se amorfa

Voz 0989 08:24 sí

Voz 1751 08:24 claro estamos viviendo una corriente yo no voy a meter en un juzgar el reggaeton Dios me libre sí pero igual este tipo de canciones con los mensajes que tú que tú lanzas hacen mucho por por por por un poco también hacen el contra el contrapeso a determinados mensajes que escuchamos es otro tipo de Bale es difícil poner

Voz 0989 08:47 habrá pensó cuando cuando la radiofórmula premia bueno premiar sí bueno incentiva este tipo de discursos entonces no se puede hacer el contrapeso no sé que se puede mostrar desde otras vías otra otra visión no que creo que es más más lógica pero más que los artistas creo que son los los medios de difusión que que potencia este tipo de discursos sobre todo cuando ves a a chicas jóvenes coreando estos está música que yo quiero pensar que ni siquiera en la escuchan que lo oyen los repiten como loros que eso también hay pues las el streaming también potencia este tipo de cosas porque ahora se se ha creado la la escucha pasiva bueno la huida pasiva es que te mantengo cazadores listas cosas que rápidamente claro en listas que tiene seis millones si te ponen una canción pues en media hora se pone con cuatro millones pero nadie lo escucha sino repiten como loros y crean una tendencia y eso es lo lo triste pero bueno yo estoy dentro a rueda De Gea ahora que dicho esto pues seguro que me castigado pero me Eva

Voz 1751 09:43 para mí era ya está una persona que se planta como tú dices tú no suena calan cinco años no es persona no estoy bien bueno hace unos días en tu Instagram hacías un vídeo en directo esto me lo ha contado Marta que está aquí sentado

Voz 0989 09:53 yo en el que ponía

Voz 1751 09:54 además vas vos trepando es que podremos escuchar en sinónimo tu próximo trabajo hay una frase que así quiero decirte que si hablamos de mirar los ojos son de quién te lo hace brillar

Voz 6 10:06 esto viene porque

Voz 0989 10:07 hay una chica en bueno que es de una población cercana Alcalá de Henares que que que la los la productora que me hacia los videoclip ingenia está haciendo un documental está un documental de esta de esta chica que esta chica pues tiene la nació con ciega gracia ciega se presentaron como una de las candidatas para una operación experimental para que cobrase la visión no recobra porque nació ciega y entonces esta es la canción que también va a estar en el disco pero pero parte de la banda sonora de de este documental es una basada porque porque la chica preguntada sus padres ante la posibilidad de ver si no me gusta lo que veo claro imagínate claro es una una frase que a mí me voló la canción se llama haz de luz iba por la chica de Sama Lucía se habla un poco de In personalizado lo un poco para para que gane

Voz 2 10:56 pesó la canción pero es como quiero que veas todas las cosa

Voz 0989 10:58 porque quiero que nos volvamos a ver no que es un poco la la filosofía

Voz 1751 11:01 la siguiente pregunta tiene que ver con el rol de azafatas entrenadoras Leticia Dolera en su discurso los pero sí quiero que a ver qué piensas de esto

Voz 13 11:11 antes de nada me gustaría dar las gracias a los miembros de los Feroz por permitirnos el honor tanto a mí como a mis compañeras de hacer esta noche de azafatas digo entregado las grafias

Voz 9 11:28 a ver qué importante es que no se vaya más

Voz 1751 11:30 no no es si al mimo le azafatas entregado era qué te parece

Voz 6 11:34 no sé pues si eh

Voz 2 11:37 no entiendo es que es un poco igual que pasa en el tenis no con las recogepelotas lo que pasa en otros sitios no entiendo este tipo de de cosas de cosas que a lo mejor no te das cuenta porque sí que está muy lame la sociedad está muy empapada de esto y hasta que no te señalan con el dedo hasta que no te ponen el foco no lo ves Novés la obviedad pero si este tipo de cosas parece como muy exagerado parece como muy trágico el discurso pero es que es necesario porque hasta que no te lo dicen no te das cuenta hay que decirlo mil veces para que se entere una persona de las mil

Voz 1751 12:07 tomemos conciencia que si siguiendo este ejemplo Jesús blanquiño te ha preparado antes de sinónimos

Voz 0989 12:12 hola Jesús

Voz 5 12:15 tenemos conoce tan también nos conocemos no se se puede preguntar de dónde pues mira coincidimos en una fiesta de la casa yo de fiesta de verdad blanquiño de fiesta y entonces Nos conocemos a una fiesta de los cuarenta yo medio medio de está ahí como candidato si él estaba dos bandas

Voz 0989 12:32 sólo iba bueno termina viola no

Voz 5 12:35 sí sí claro deje de ser candidato

Voz 0989 12:37 porque se lo yo no sé quién se llevó el el el premio entonces ya pues pasea dentro del rol de Jesús

Voz 5 12:43 Marta iba a celebrar la fiesta

Voz 1751 12:45 hasta entonces Jesús Rayden porque es que me interesa que yo quiero saber cómo este fiesta Jesús blanquiño bajo es muy mala

Voz 5 12:51 simpático con todos los amigos y los Kaká conocer también también no se quema así da gusto bueno pues yo te lo agradezco escogido siguiendo este ejemplo de Puri que te ponía a Leticia Dolera bueno pues yo seleccionado dos discursos más bien dos momentos te voy a dar tres opciones vale para el hijas el sinónimo que te venga a la cabeza con esa Promoció aquí haciendo vivamente entonces vamos a seguir con Leticia Dolera vamos a escucharla

Voz 13 13:17 bueno yo hablo desde el privilegio eh estoy rodando además encaja en el perfil no normativo que el patriarcado construido para nosotras que es mujer blanca delgada joven en edad de procrear vale dentro de diez años o veinte cuando ya no tenga esta cara de niña ya veremos qué pasa conmigo en mi carrera no a lo mejor tendría que empezar a escribirme papeles para mí misma dirigirme a mí misma bueno lo que está haciendo ya pues te voy a hacer estás

Voz 0989 13:40 las opciones ahora me explicas porque mira lo Acciona es machismo la opción ves exclusión o la realidad realidad lo hace no por lo menos se creo que ha sido en la candidatura no a mejor actriz tanto dentro de cine como de series de fotogramas que lo que es que todos los papeles que hubiera mayores de cuarenta y dos que bueno por lo menos eso sí que sí que es un soplo de aire pero es que la realidad en realidad porque incluso también no sólo en España lo ves en otros sitios lo bueno es que en otros sitios pues a nivel de series ya está sobrepasando las producciones cinematográficas y claro que a lo mejor Belil Street pues aparece luego ahora que que la noticia bomba de este mes es que ha entrado dentro reparto de una serie de Stevie bueno hay oxígeno pero todavía creo que le queda mucho recorrido

Voz 1751 14:22 ha narrado

Voz 0989 14:24 Viva visual no es

Voz 1751 14:26 Isabelle hola buenos días te presento no conocías hola hola qué tal esa es que ya había nevera tiene un programa de Se llama de semanal teatro de quinientos invitados que pasan por aquí

Voz 0989 14:37 miedo claro que venís al programa

Voz 9 14:40 yo he visto ya ojitos de de gacela diciendo Rayden

Voz 5 14:44 ha pasado por encima que te alabó el buen gusto de tu buen hacer encima jolines gracias por la parte claro

Voz 1751 14:51 Isabel Calderón que te pareció porque tu pusiste un tuit de manifestarse públicamente sobre el discurso de los Feroz que te parece bueno y es que lo vi en directo

Voz 10 15:00 día yo pueden esto allí es verdad sí sí es verdad que la gente ha habido una especie de murmullos de bueno de jolines ya está que la feminista echándonos la bronca no pero mira francamente me parece súper valiente me parece fenomenal tenía más razón que la santa ira y oye mira es que esto tiene que ser todo el tiempo todo el rato todos los días continuamente Jesús blanquiño Daley deja el teléfono

Voz 5 15:22 sí estoy mandando una foto para que pueda subirla Twitter arroba A Vivir Madrid estamos con Wright pero estamos y la pregunta pero bueno vamos a ir con el siguiente ejemplo Javi Calvo también en los Premios Feroz yo

Voz 14 15:34 que no me digas lo sabe todo un novio

Voz 15 15:44 que me quiere y una familia que me apoya yo estoy aquí cogiendo este premio en si alguien algún niño alguna niña alguna persona me está mirando y tienen miedo de que está perdido siempre presentes que yo sepa yo no encontró su sitio que tu familia te vas y te vas a cumplir tu sueño y que yo vamos a escribir historias para que tú te sientas

Voz 5 16:14 también ahí en este bueno te cogido tres palabras si te viene a la cabeza por supuesto estamos abiertos a ellos a amor tolerancia o inspiración

Voz 6 16:25 todas sea de todas

Voz 10 16:27 sí

Voz 0989 16:28 pues es que después de los cócteles nueve metáis esto porque es un popurrí que no la verdad es que es tan necesario que lo digan igual que como decía ella cuando cuando salió Letizia no como ya está otra vez no hay que saben ellos ya está así todo el mundo sabe que son de pero es que cada uno que haga lo que quiera pero a mí me apena que dentro de mi gremio con es bien sabido dentro de de puertas de puertas para adentro como sea de quiénes son y quiénes son la orientación que sea y hay gente que que es punta de lanza y que haga cada uno lo que quiera pero tengo una oportunidad muy importante de normalizar algo y que no lo hacen hoy gente como como Alberto de mis cafeína así que lo hace que también se queja no de ese tipo de cosas reitero que cada uno haga lo que quiera pero hay una parte de mí que me que me que sí que muchas veces lo piensa yo si yo fuese gay tendría un poder tan grande pero bueno a mi me parece que toda la respuesta son válidas y que es muy necesario que hacen los Javier es una pasada no que que ahora que están tan en boga a otro tipo de concurso si de cosillas pues pues que el foco esté en ellos y que transmitan esta normalidad

Voz 10 17:28 sí la verdad es que el discurso fue super emocionante y es verdad que cada vez que lo escuchábamos pero tú fíjate qué diferencia cuando ellos dicen estas cosas los aplausos la emoción y tal y cuando Letizia dice esto que dijo ella a a los a Pla

Voz 16 17:43 dos son las ovaciones no eran las mismas eh pues aquí hay unas cosas

Voz 10 17:46 es que están más aceptadas que otras y otras que cuestan

Voz 16 17:49 más que otras meterlas en la aquí

Voz 1751 17:52 cuenta Marta me pide la palabra porque tuvimos una una es que podemos además una charla precisamente yo creo sí es cierto

Voz 10 18:00 que no van como azafatas van como entrenadoras de premios eso es un paso que ya se ha dado

Voz 17 18:07 antes simplemente eran las que aquí estoy yo mira qué guapa soy que te Pin tengo por favor te acompaña tu sitio no está entregando un premio estas pudiendo hacer un discurso reivindicar algo me parece maravilloso que lo hagas yo soy fan de David de Leticia Dolera

Voz 10 18:21 no me parece que fueran las palabras adecuadas no me parecen sinónimos azafatas y entrenadora hombre es que lo suyo sería que ya recogiese en los premios quiero decir está muy bien que ya sabe a entregar pero claro llega un momento que es que ya es muy cansado de defender lo obvio que ellas tendrían que estar en la misma situación que estos señores creativos para recoger entonces es verdad que puede parecer que ya estaba enfadada que lo dices de esta manera pues cada vez es que es agotador defender

Voz 0989 18:47 no sinceramente no creo creo sinceramente que que como hay una desigualdad tan grande que hay que hacer peso para cubrir para equilibrar ya lanzar perdón entonces cuando haces mucho peso a lo mejor puede parecer muy exagerado pero así es

Voz 1751 19:00 el comentario que decía no que algunos haters en redes ya está aquí la pesada esta no se comentario recurrente en plan yo alguna droga

Voz 5 19:07 sí bueno está cómo no hace falta que la escuches desde el principio porque creo que te la sabes es sobre una canción tuya los casos pues viéndonos los muertos vamos te voy a dar tres opciones

Voz 3 19:18 terrorismo miedo fe unión

Voz 0989 19:21 más valientes de falta de empatía creo que es la que es la la pandemia de casual yo creo que que que la inseguridad deja un hueco que se de forma y se llena con todo tipo de actitudes dañinas en el en el mundo y creo que si hubiese una una ley Maxi una asignatura perdón que fuese pues desarrollo moción nada lo ni habría idolatría ni había ni habría envidia no habría ningún tipo de fanatismo unha habría ningún tipo de violencia nada porque porque son todo tipo de inseguridades que que se llenan con

Voz 9 19:54 David Martínez Rayden muchísimas gracias por habernos a buenos días dos y tres de febrero en Alcalá de Henares rechazan con tu gira Antonio que está agotado y que no ha que no que ya está agotado pero no podemos ir a vosotros os invito pero ya está ya está agotado luego tiene matinales del país yo también me ahí quedan cuarenta o cincuenta años Radio

Voz 5 20:12 Tito de la Ryder a raíz de muy buenas

Voz 1751 20:15 muchas gracias tenemos a tu casa con tu peque gracias por todo vamos a hacer una pausa para la publicidad esa Calderón ahí te presento a Daniel Basteiro que bien mismo ahora no