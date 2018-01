"He visto gatos chillando que cantar mejor que vosotros... qué absoluto horror"

Voz 1 00:00 bueno pues Familia grosero que yo creo que ya estamos todos las tres y veintiún minutos de la tarde arranca en el Facebook lay de Carrusel deportivo en las sondas en la red de emisoras de la Cadena SER y en el youtube de Carrusel deportivo el gallinero Laura Martínez hola hola qué tal buenas Ponseti qué tal muy buena como el señor me han Antón qué tal muy buenas bueno si gana a Jordi González que no

Voz 2 00:38 mandará al acta hola hola y toda buenas tardes estaba porque hispánico Ochoa Juan eh bueno no sé

Voz 1887 00:44 es tal que las como los coches la sede de la ACB nos quite siete minutos

Voz 1 00:50 allí es verdad pues eso es bueno yo decir que España está en la calle

Voz 1887 00:58 puesto que está pasando una queja oficial que se supone Escorial no

Voz 1 01:04 llegará el anuncio no no no no es que la crónica de lo que pasó en Daytona de la madrugada no no quede tú tu piel turno de madrugada escucha el boleto y no sale ninguno de los tres yo tampoco

Voz 3 01:18 yo yo también no va a las dos de la mañana

Voz 1 01:21 no soy yo no sé si estos importes Jordi hola buenas tardes cuyo el anuncio de Ponseti en sesenta segundos Laura viene a buscar candidato

Voz 3 01:33 estamos a un pase de micros

Voz 1 01:36 si viene algo rebotado bueno tampoco remontada vengo a quejarme de normas que ponen las empresas y que eso no lo precisaba perfecta risas todo tipo de empresas oye para ellas

Voz 2 01:56 Jordi Martí viene bien hablar con una elegancia relativa de de un fruto que no es Del Bosque no Jordi

Voz 4 02:02 si no exactamente esta ha sido la semana te lo consume lo consume es muchísimo a mí el pepino me encanta a me parece que es un gran alimento muy vamos a hacer en el gallinero una oda recitado pepino ha sido la semana del de los vienen a pararlo pero que que hay detrás del mundo del pepino esto es lo que responderemos repite

Voz 4 02:25 el pepino no la pregunta oyen

Voz 1 02:28 eso sí sí como Jordi

Voz 4 02:31 doy con mañana va transcurriendo el tiempo yo hoy tengo muchos apuntes sobre los pepinos procedentes

Voz 5 02:36 la la lamentable actitud comentó de hablar de Sabina Aute la pregunta que nos hacemos quita el gallinero descubrirá que hay detrás todo el mundo el pepino

Voz 1 02:47 una cosa

Voz 5 02:49 el pepino son fruto es fruto de algo pero pero una cosa es más una toallita es más fruto que hortaliza seguro porque porque sale de algo lo de pósteres muchas

Voz 1 03:03 a veces pepino en semilla no no me de azúcar villas bueno vamos a ver ya pepino cuando nos ponemos serios porque esto es gordo lo del pepino sí que es verdad tres y cuatro minutos de la tarde ha llegado el momento bueno

mes recibo una llamada del Departamento de Estado de los Estados manifestó aquí

Voz 1887 03:55 mes recibo una llamada del Departamento de Estado de los Estados manifestó aquí

Voz 1 04:02 no no era un problema de la embajada americana no tiene nada que ver con mi estatus legal y explorador así se llama la embajada

el ponche y entonces me dicen vamos a ver este año queremos ir de la mano con vosotros a través de lo que ellos llaman el American Space en Madrid que claro de este año de la super Bowl no lo hagáis en la radio sino que lo hacemos juntos desde la merienda

Voz 1 04:29 te digo pero pero lo primero que yo les digo porque ya me estoy viviendo preso bailes digo pero vosotros tenéis claro lo que me venimos viendo por aquí dicen no hay problema lo que quiere y eso es lo que quiere

Voz 1887 04:52 dos

Voz 1 04:53 diplomáticos un lugar espectacular para me calle

Voz 1887 04:57 Ángel

Voz 7 04:57 claro que lo número ocho número ocho número ocho es un edificio

Voz 1887 05:02 tal espectacular muy americano muy americano muy americanos ya además es un sitio que yo personalmente no conocía que me parece precioso porque creo que tiene una serie de circunstancias de protección histórica de edificio antiguo y tal un problema patrimonio problema un problema quiere trajes no no que hay calcetines blancos en la puerta de

Voz 8 05:25 en este lugar

Voz 1 05:28 del American de la embajada de EE

Voz 1887 05:31 nunca

Voz 1 05:32 no no no no histerias del interior fugas

Voz 1887 05:39 qué tal

Voz 1 05:40 osea kurdas Lacalle tengo claro claro

Voz 1887 05:45 que va a haber gran parte de la gente que venga a vernos que va a terminar emprende

Voz 4 05:50 bueno veremos el equipo de buenos abogados expertos en extradiciones

Voz 0684 05:57 vamos

Voz 1 05:57 pero la gente va a poder ir sí señor un lugar amplio la gente puede a partir de llama

Voz 1887 06:02 sí ya no vamos a esperar más a partir de ahora mismo vamos a poder a través de redes sociales a través del otro motivo que ha demostrado otro tío Peter de Carrusel del te Carlo puedes venir vale hay un link para apuntar pero cuántos caben ojo ojo este año no vamos a tener el número limitado yo creo a caer mucha gente pero ojo por una cumbre el límite claro favorito

Voz 1 06:27 si hay un límite pero hay un tema de seguridad

Voz 1887 06:30 este año que lo sepáis va a haber unos tipos de París a puerta que van de aquellas si era se hace series probablemente con pistola que ya lo quisiera una noche

Voz 9 06:41 eh

Voz 1887 06:44 a mí me estar controlando quién entra y quién no entra ya no sale a tu nombre completo con tu DNI al Pobra realmente serás ejecutado directamente

Voz 3 06:56 hay que llevar el DNI físicamente

Voz 1887 06:58 ahora no puede ser más americano el día no basta es el gran lugar para para hacer la pelota y no para el pasaporte también que más vale eh pero tienes que llevarlo físicamente

Voz 3 07:11 con la boca oiga vota no es probable que la biblioteca Trump

Voz 4 07:16 al al embajador han escuchado retransmisiones de años anteriores

Voz 2 07:19 sí sí afortunadamente de nuevo porque si no hubiera sido imposible gente dudas por ejemplo va vamos a iniciar la prensa como Sevilla la mía gente que va a estar ahí de la nuestra Xavi Saisó Miguel a este equipo

Voz 8 07:31 completo muy sí que no me saluda la banda luego

Voz 2 07:39 luego no va a haber en tal como operación por supuesto los Figo en España chico el hombre coño si soy vayan bien

Voz 1887 07:48 en total el chico de la embajada de Chris que me ha mandado un mensaje y es que se ha cruzado con del embajador sabes que es nuevo el embajador americano que lo hace

Voz 1 07:57 eso es tu ya costo una semana que es muy bueno que nombrados por tras este Romer que cuando

Voz 1887 08:02 Chris le ha dicho Prince Royce señor embajador que vamos a hacer en las tú pero sí sí lo sé va a haber cerveza

Voz 1 08:11 ha contado le va a venir lo digo delante la verdad comer juzgarle claro

Voz 1887 08:20 os cuento ya la gente Alemao monta como el año pasado en Navarra Aragón grande cerveza

Voz 1 08:26 de todo tipo Free Gratis que ha aprobado la cerveza

Voz 1887 08:33 no da la gente de Pepsi pésimas que es sponsor oficial a tu pueblo también trae claro bebida sino también Azinhaga vamos a tener patitas Lay a diario pero luego sí señor Ochoa la humedad en la tierra qué bonito ha corrido unos buenos amigos

Voz 10 08:51 sí ahora una grandes amigos que tiene una empresa franquicia llama Foot Vox eh señor Pulp Box que gestiona varias cadenas de alimentación nuestro país entre otras volapié eh que es una cadena de Tabernas muy nuestras pero que tienen un producto muy curioso que es una hamburguesa que ya gen que son producto americano pero desde la visión de Dani García un gran chef eh que elaborar una semana Sandra Michelin magnífica de Chauvin

Voz 1 09:14 Señor de Málaga grandísimo Dani tiene nombre papi papi luchas para todos que también imagino que allí en la suponemos que para mucha gente pues no está todo regalos de Santa Gloria buenas noches firmó es porque claro a partir del reto que se claro tres aspectos era bacanal las revisiones no comemos no no

Voz 1887 09:35 no hay coméis los premios premiar hay ahora yo ahora mismo no han llegado ya tenemos físicamente

Voz 5 09:41 para nosotros para compartir con la gente que gana la gente no para algo pero no para nosotros no para ochenta balones de fútbol americano pero vamos a compartir con todas la quién le damos

Voz 1 09:51 el otro la gente de la Space dice que van a tener un desde ahí hay un cierto cuando tienen detalles secretos

Voz 1887 10:02 comparte siempre a la esto todavía no

Voz 1 10:04 bueno porque hay un sorpresón

Voz 1887 10:07 pues es lo que está viendo si hay una deuda ha apuntado vez claro son hay un sorpresón hay un sorpresón que sale bien probablemente sea la camiseta más buscada de la historia de la Humanidad de que va a haber bofetada para contar tú fíjate toda una camita no no no no pareja Genaro el ambiente que camiseta puede ser la que nos llegue

Voz 1 10:30 cuál es es en pelotas poco detrás de la es un jugador eléctrico es un jugador van es un jugador que esto no es una anécdota

Voz 11 10:43 vamos a ver vamos a Chaves acordáis que les robaron la

Voz 1887 10:47 camiseta consiguieron que era un periodista y tal pues este año se fue a costa

Voz 11 10:54 es verdad no abridme la camiseta porque también la vamos a tener allí

Voz 1887 11:00 bueno bueno Cadena Ser punto com Cadena Ser punto com ahí os podéis apuntalar desde ya me está haciendo Ricard que está apuntando mucha gente pues bueno hay que hay que hacerlo desde ya hay un hay un límite bueno que tengamos que hacer un sorteo entre toda la gente que que son seguro seguro seguro porque la gente lo saben hay un límite y sabemos que bueno lo vamos a forzar porque eso va a aparecer Dunkerque uno de los barcos cargando a gente una detrás de otra pero que no va a haber hecho eso cada punto con redes sociales tienes que entrar desde desde ya ha salido al Lin el domingo

Voz 8 11:36 bien

Voz 1887 11:36 señor en carros por hacer hacer cuidarlos este año empezamos antes en media estamos por aplicación de media sí ahora sólo estoy viendo a puerta propiamente entorno a las once de la noche a las once y media guiño hombre igual no seguro ha llevado la última media hora era de la Super Bowl y media arrancamos íbamos hasta que termine el partido normalmente a siete de la mañana choca con el con lo que delante de un sitio yo creo que acabaremos voy ahora viene la sería Laura

no deja de recordar que la Cadena SER va a ser el único medio en abierto y fónico que ofrece en exclusiva este año la Super Bowl para quien no esté preguntando qué es el American Space en Madrid no pues decir que el Departamento de Estado de EEUU cuenta con una red de alrededor de setecientos American Space en todo el mundo a través de ellos lo que hace es proporcionar información en profundidad sobre Estados Unidos favoreciendo el establecimiento de relaciones entre los estadounidenses y los ciudadanos en este caso de España

Voz 1 12:36 venga Kevin se incorpora Manu Carreño también dices me la la su pero le en la SER

Voz 4 12:44 Carrusel deportivo Condal

Voz 1 12:46 ha sido en la SER

Voz 19 14:05 puntos de vista de que se va a hablar esta semana en España o en mira hace va a hablar sobre todo de cambio climático no es broma se va a hablar de Cataluña todos rato entonces razón todo el ratón incluso desde los más insospechados dentro Careta

Voz 20 14:16 titulares del futuro de la Audiencia Nacional

Voz 1 14:19 se viene arriba y ordena la detención de todos

Voz 20 14:22 los Jordis que que está segura de cada punto

Voz 0684 14:26 en la actualidad entonces aquí la habían contado con José Antonio Pérez hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 21 14:35 síganos también en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 4 15:33 departido Garrido

Voz 20 15:36 eh

Voz 1887 15:38 pues bien el gallinero por ciento Justin Timberlake que va a situar en el descanso de la actuación no porque es que el levantamiento del veto para que ahí

Voz 3 15:50 Yánez no claro él pues acordar

Voz 1887 15:53 la famosa cantante caro es verdad a raíz de esto sabes qué pasó en la televisión americana a raíz de esta noche todo no no que poniéndolos los otros segundos no paró de diferido para que no

Voz 0684 16:08 Sara nadie controlaran claro

Voz 1 16:10 vidas y además yo pero ahí estamos

Voz 1887 16:13 en fin hace lindo un hombre rosas voz bueno está claro Laura que que ya que es un pro o los que están Operación Triunfo pero hoy aquí va haber muchos queremos encontrar una voz candidato no digamos

Voz 1277 16:28 claro porque bueno esta semana va a ser la elección de quién va a Eurovisión representando a España y me parecía que era un buen día no para que también el gallinero tuviera una oportunidad y que tuviéramos nuestro pase de micros nuevo para decidir si alguna de nuestras voces pues puede ser candidata tenemos el sonido tenemos los micrófonos estamos en un estudio

Voz 3 16:48 de radio parecía otras almas no juega pues no no no no no no claro mejor que nadie entonces bueno pues cada cada uno ha seleccionado una pequeña la canción para ver que luego poder

Voz 1277 17:03 hemos opinar sobre si alguno tiene futuro o no lo tiene para poder presentarse es el pase de micros de El Gallinero que hoy va a empezar con la interpretación de Jordi Martí Jordi

Voz 1 17:14 a este jardín y Manel Martí

Voz 3 17:21 sí también Jordi Martí Ramos aplastar era no no primero Luis Orlova va a interpretar la canción el reloj de Roberto Cantora dentro Jordi

Voz 24 17:33 ay Dios que es la hora más porque ya lo pero que ya es para celebrarlo cuando en estado grave hombre luego mar que es la hora de te lo he dicho a mí no me vale más cotas porque la calidad esta noche

Voz 1887 18:16 ahora ya no

Voz 24 18:17 para nadie mire esto a poco

Voz 1 18:20 bueno

Voz 3 18:26 efectivamente a veces surge de que cuanto mejor es peor que has pues es muy difícil entrar a tiempo no habito en en la canción Ordino entrada tiempo

Voz 1 18:39 nadie ha que ayuda

Voz 1887 18:42 Arco

Voz 3 18:43 la no no no no no no no no supera no muy en tu casa también a todos pero el color de la voz de Jordi no están no

Voz 1 18:56 no es que ha entrado desacompasados por compromiso

Voz 3 18:59 todo el comiendo una sardina

Voz 1 19:01 no no pero muy bien de graves y es muy bien si eso me gusto musical mejorar su técnica vocal lleváis pone aquí la nota bueno Iturralde es tu turno hable todos sus

Voz 3 19:22 desconocer su repertorio ha tenido muchísimas dudas muchísimas no realmente hacía por la tierra iba a Interviú

Voz 25 19:29 esta no primero cuenta que has ensayado habían ensayado cuando Lauren manda un mensaje había una canción que cantaba con mis hijas siempre que íbamos en coche que no ganaba de Silvio Rodríguez rápido empezaba a cantar ojalá que difíciles esto

Voz 1 19:42 la gente ha dicho Laura que cambiar que eso cambie este difícil hicimos

Voz 3 19:47 bueno se ha cambiado no me ha cogido una de de la Tierra

Voz 1 19:49 más que nada para que me dejen volver a ver quién es grande grande la canción la letra es preciosa tampoco poco silenciosa para la interpretación de la que tenemos

Voz 3 20:02 se valora a Jordi Martín de habéis liado

Voz 1 20:04 lo contrario es el turno es el turno y tú no

Voz 1277 20:11 adelante litoral bien

Voz 26 20:13 las concentrado no

Voz 27 20:16 he aquí va Dani tío quería ahí está hecho

Voz 1887 20:27 no hay ningún

Voz 27 20:30 muy bien tu que de aquí ni esquí yo eh deberíais ángulos e es una buena tú

Voz 28 20:46 ahí no

Voz 1 20:50 eso es

Voz 27 20:53 haríais Chango bien

Voz 28 20:56 o no en él

Voz 27 20:59 es hago ocho haríais Chango

Voz 29 21:05 ETA mi yo no soy de ETA Ny hecho orilla

Voz 28 21:14 eh

Voz 11 21:17 en concreto

Voz 1 21:21 a que hubiesen cortado las alas hubiera sido mío pero yo lo quemaba era el pájaro a las no sería

Voz 2 21:34 es una situación también complicada de Mikel Laboa te digo pero

Voz 1 21:38 el exquisita inmejorable se dio una cover una aldea si euskera a Eurovisión

Voz 3 21:45 sobre la idea nació no noto nada porque

Voz 1 21:48 el momento complicado

Voz 3 21:51 ha sido perfecta mira flipado

Voz 1 21:54 lo digo fantástico Iturralde buenos días gracias

Voz 30 21:57 posible valorar la la voz de Itu sabía la voz de no

Voz 11 21:59 no

Voz 1887 22:03 no no enorme Iturralde doloso

Voz 3 22:07 muy bien y donación perfecta ha a tiempo has mentido lípidos nervio los nervios nervios porque era mucha responsabilidad quiere decir que tienes oído

Voz 1 22:16 los primeros reconocimientos que puedo volver Salvador pregunta en Facebook que si nos pagan por cantar esto claro esto no está pagado bueno como mi amigo mío impecable y Tim pero sí correcto que escuchar otro

Voz 3 22:40 soy yo la siguiente

Voz 31 22:42 el gol todo

Voz 1 22:45 no

Voz 1277 22:46 que me tira a todo el mundo tiene hoy a ensayar es el himno americano

Voz 1 22:50 sé que a Estados Unidos lo primero

Voz 33 22:56 no

Voz 1 22:59 puesto que es en inglés

Voz 33 23:01 claro muy bien felicidades

Voz 34 23:07 yo

Voz 32 23:08 sí

Voz 34 23:14 Watson Inge pues no lo vais con derrame que tú Chagas

Voz 1 23:57 no

Voz 34 23:59 sí es raro vengáis o deuda de bancos

Voz 0684 24:20 de esperando el gallo

Voz 1 24:22 el gallo

Voz 3 24:25 va llegando a una ideada por algo yo creo ya que el próximo domingo la que tiene claro

Voz 1 24:33 sí yo sigo recordando que hay marines

Voz 0684 24:36 es armados

Voz 3 24:39 Pellegrini finca cantarlo hacía diez años que no se ha sido y la vuelta cero al vamos a continuar yo ha quedaría como ahora ni mucho casi casi por delante de un estudioso y me preocupa la gente se algo que estáis cantando

Voz 0684 24:53 también desde muy lo yo quería tener muy buena de cruza la pasarela

Voz 3 25:02 para la orden que Ditroi veraneante hola Elena es una canción que te cepas que elige la canción que cantaría sin un vale

Voz 1 25:19 efectivamente contesta Meana

Voz 3 25:22 esta misma mañana me dice el tractor amarillo del zapato veloz

Voz 11 25:26 creo que

Voz 3 25:30 no me desconcentra hacía por favor vamos a poner la cosas carbono quemada Meana ahora posición recordamos que se nos está yendo en Youtube Facebook

Voz 2 25:41 a que suene raro pero lo que se levanta espero porque lo que está estamos colocando micrófono para que cante me anda hola hola qué tal

Voz 15 25:58 Iglesias Carrusel deportivo

Voz 1 26:01 estás tan litúrgica

Voz 3 26:05 venga va a ganar vale

Voz 0684 26:10 a pata ah

Voz 35 26:29 cuando voy vale

Voz 1 26:36 ya cuando viste aquí el coche tan P que venga Buzai bien

Voz 35 26:46 co yo no lo tengo pero cuando llegue el bronce

Voz 28 26:54 no

Voz 0684 26:57 voy otra para impresión

Voz 11 27:15 sí

Voz 0684 27:19 vi a mi madre a deja

Voz 11 27:31 yo creo que ahora aquí

Voz 3 27:37 eso faltan dos americanos toda la amarilla

Voz 1 27:44 cómo ha subido la visita

Voz 3 27:48 no hay ninguna duda pero bueno incluso más ahora por el vamos ahora el turno es para José Antonio Ponseti que no sorprende lo hemos vivido algo tan fácil como interpretara Nino Bravo muy bien

Voz 1 28:12 yo voy a mí nombrado por lo difícil que mira mira mira el último

Voz 3 28:17 llevabas saber empieza la canción

Voz 1887 28:22 clásico karaoke Un beso y una flor

Voz 1 28:25 sí sí

Voz 0684 28:30 tengo la cola Mon elimina la que me metí venga directo José Antonio Ponseti dejaré mi tierra por

Voz 1887 28:39 sí sí me iré

Voz 0684 28:41 eh lejos aquí Cruz Harding

Voz 1 28:50 con sus recuerdo

Voz 0684 28:54 lejos de aquí ahora de DI D ahora ya me cambie yo me voy mira lo lo que volveré

Voz 8 29:23 a ver

Voz 0684 29:26 hombre claro yo una flor un caddie elige que para la novia que las venas Fez

Voz 1 29:42 no

Voz 0684 29:47 ahí ya a la luz gracias ha sido la hace querido

Voz 1 30:18 bueno bueno bueno mira esta vez él es como Harvey

Voz 3 30:24 he escuchado decir queremos un hijo tuyo vamos a ir con él últimamente en este caso se nuestro particular Eros Ramazzotti El Escorial hoy cambia con una canción también muy fácil para cantar no es porque han escogido

Voz 1 30:43 hombre vamos mal pero

Voz 3 30:46 me limito a lo has emita un pase vida

Voz 1 30:50 al Mediterráneo

Voz 11 30:53 yo voy con estilo muy bien

Voz 0684 30:56 los tres por cuatro

Voz 36 31:03 Escorial favorito lo que no no me había

Voz 1 31:06 no voy voy

Voz 0684 31:12 van ahora

Voz 7 31:15 por qué mi niña obrero hundido tras las cañas duerme mi primer dolor por donde que

Voz 0684 31:26 era que ya montó en arena juegos y penas

Voz 7 31:35 esto que tengo el sabor amargo del eterno vayan dando desmentían invertido en Titan pueblos de Algeciras a Estambul para que sea Tour en sus largas no lo tiene

Voz 0684 31:49 en vía muerta es dura

Voz 7 31:58 a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo bueno camino miedo cantor soy embustero me gusta el juego y el vino

Voz 28 32:10 el alma de marinero

Voz 1887 32:14 arrima te ahí venga va podía hacer sitio

Voz 28 32:19 aquí

Voz 11 32:26 oye debería nada

Voz 1 32:32 para coger ritmo pero veo una cosa sí si no estuviera espía donde hay que tener más de un desde aquí terminaría siendo Bono los viernes por la noche exigente de la gente del Facebook Black no ve lo de detrás del cristal público lo ha tenido claro y valiente que valiente antes y mi madre mía

Voz 3 32:54 ya al mundo con esta maravillosa que en teoría de Mediterráneo indicios de un recorrido profesional técnica vocal en el gallinero

Voz 1 33:09 oye ya continuando día tras día el vamos a poner deberes deberes

Voz 3 33:16 sí porque yo creo que todo el mundo tiene voz como para poder estudiar entonces creo recordar que mañana se escoge cuál será la canción que interpretará no es mañana para Eurovisión

Voz 1 33:26 bueno habrán visto semana bueno nos ha vamos a aprender

Voz 3 33:28 para el gallinero el fin de semana como sí

Voz 1 33:31 me quiero presentar una queja formal porque me parece bastante jeta si le hagamos a Laura la sección todas las semanas todas las semanas Panasonic

Voz 3 33:45 viene hacemos cada vez que voy a decir una costra que encontramos los esos para intentar dar el muy bien

Voz 1 33:51 es creatividad no yo eh

Voz 1277 33:53 puesto que se hiciera un karaoke habéis participado y creo que no ha quedado mal no

Voz 1 33:57 no hacía arrasados con Gravesen muy bien diez minutos

Voz 3 34:03 bueno prometo que será más breve la semana que viene con la interpretación del coro del de la canción finalista bueno muy bien pero tiene ganado se lo tienen que decir

Voz 1 34:11 claro que augura escogió ahora yo digo de las interpretaciones la obra tiene yo creo que ha estado muy reñido entre

Voz 1887 34:20 a Shetty vi por esto

Voz 1 34:22 ya lo damos yo más que nada como soy bastante populista imprevistos estoy de acuerdo ha tenido el Jurásico eh eh vais a dar todo a la Unión Deportiva Las por ser el once de la tres de la que

Voz 0684 34:44 creo que no va a ser Kevin Gameiro problemas de salud de última hora Fullana les deja fuera de combate Illano está digo esta vez salió Costa hay no estará Gameiro sacado fuera de la lista por problemas estomacales de última hora entrar en la convocatoria Giovanni Navarro el delantero del filial y entre el once Fernando Torres será titular por tercera vez esta temporada once las trece Madrid con Oblak Juanfran Giménez Godín Lucas en defensa por delante Gabi Saúl Koke Correa en la delantera Griezmann y Fernando tortilla tenemos el once de la Unión Deportiva Las Palmas Marta Casas que son estos en los oídos por Paco Jémez

Voz 37 35:19 sí sí solas la portería línea de cuatro en defensa con David Simón Ximo Navarro Gálvez y dan en castellano en el centro del campo Gabi Peñalba tanda Hernán Toledo Jonathan Viera hija ayer hoy arriba Calleri

Voz 0684 35:32 poco a poco cogiendo ritmo este metropolitano ya sabes a las cuatro y cuarto hay fútbol

Voz 1887 35:36 Torres titular Gameiro enfermo y bueno un delantero claro en el once de Paco Jémez un centro del campo muy muy poblado bueno eso lo toca mañana Antón Meana Le toca ahora Danilo

Voz 3 35:47 venga a la que se luzca el para siempre para Antón Meana pero atención porque no no gusta demasiado no lo fue la gente que escribe poco Watson no

Voz 30 35:58 Bean no está una pregunta que en la que lanzó nos da rabia la gente que te envía un montón de mensajes cortito de tu padre algo qué horror saben no acaba nunca como esto esto esto amigos tiene unas consecuencias físicas esta gente que envíen un mensaje en mil mensajes por ejemplo Eulalio que es la persona que vine aquí y me acompaña utiliza esta técnica de comunicación verbal y mira cómo acabó hola ahora hablo

Voz 21 36:23 de él dividir una frase en catorce putos mensajes

Voz 30 36:31 mensajes de uno o dos palabras como máximo y eso hace que la vida verdaderamente un infierno verdad yo ya estoy

Voz 21 36:39 harto tres sino de admiración emo allí cara roja

Voz 30 36:43 este siendo que está siendo estudiado por la medicina y tenemos también al doctor del Hospital Virgen del Socorro que dirige un estudio de investigación doctor buenas tardes

Voz 1 36:54 qué tal tu autor porque la gente envía esto

Voz 30 36:56 los mensajes entre vamos a ver esto

Voz 38 36:59 síndrome de el pulgar juguetón sí ahora en el Buesa por ejemplo vean que cuando Habana enviar un mensaje aparece en el lado derecho de la pantalla eh vale lo que te da enviar no echa enviar pues el pulgar se cree que es un videojuego puede parar de darle la se escribe una palabra POUM envía otra más enviar otro o enviar un gesto compulsivo incontrolado es muy

Voz 30 37:20 muy lo terapia entonces puede eliminar este gesto

Voz 38 37:23 de bien ninguna imputación de el Algarve

Voz 1 37:28 creo que vi error muerta la rabia pero es la máxima de ya poco bestia no parece un poquito a poquito tras

Voz 30 37:38 ya pero doctor qué hacemos con la gente que como Eulalio que a la gente a la que la enfermedad ha pasado tenemos miles pasó el cuero

Voz 21 37:44 qué pasa con José Miguel no es sino entrega

Voz 1 37:48 bueno alguna vez el mal entrar en el cuerpo irreversibles así una salidas hacerse en la lista de fútbol nacional e internacional que hablar dentro y pausado a mira también se ponga me gusta mucho

Voz 21 37:58 lo es

Voz 1 37:59 ahí ahí eso vaya ahí va bien ahí va bien

Voz 30 38:02 pues muchísimas muchísimas gracias también por favor estos meses para todo el mundo Stop a los mil seguidos eso moderación envió mensajes unas cuantas que pies catorce mensajes

Voz 3 38:14 no letales según padre Ricci

Voz 9 38:18 venga que viene que viene Antón Antón Meana que viene

Voz 1887 38:22 con

Voz 8 38:23 no rebotado no irritado pero si viene

Voz 1887 38:26 indicativo acoso no

Voz 15 38:28 una cosa que primero me pasó luego lo bien redes sociales ya dije lo tregua Carrusel deportivo por ejemplo un tuit que pugna compañera de La Sexta María Gómez Lobato que me gusta a mí los apellidos compuestos confió en el medio que estaba decepcionada decía por la EMT de Madrid la empresa de transporte público con un conductor en concreto porque le dejaron en tierra por la noche a ella y a su niña pequeña pues porque no tenían cambio de diez euros el que le parecía una vergüenza que probablemente era ilegal una compañera nuestra de la Ser Sonia Sánchez

Voz 1887 38:57 lo lo dijo que le pasó lo mismo que lo dejaron en tierra

Voz 15 38:59 con un billete de diez euros hace poco tiempo que no tiene en cambio de más de cinco nuevos el miércoles miento al jueves volviendo de la Junta de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas bajaban autobús y me pasó lo mismo me subo en el autobús el veintisiete de diez euros aquí tengo el ticket de viaje

Voz 3 39:15 seña aquí está no sé si el SPD

Voz 15 39:18 desde el billete entonces me subo al autobús le doy diez euros in me dice el conductor que no puede porque no hay cambio de más de cinco entre el médico bueno con dos de dos billetes e ir dijo el que sí claro claro te voy a tres cuatro cinco vas a llevar siete billetes un viajero un billete yo lo dije bueno pues entonces cobren le invito a la chica de detrás pago mi billete le vendría muy amable chica que va detrás y el conductor empieza a cambiar la cara piensa que el estoy haciendo un lío me dice teme la chica ya lleva una tarjeta en la mano de bonobús dirige pero no la entonces como no o estética no tiene billete yo le invito

Voz 39 39:59 entonces él me acusa de que le estoy

Voz 15 40:01 queriendo quedar como un tonto yo les digo que nada más lejos de la realidad que trae los temas que a él lo que más le esta es que el que está enfrente en este caso era yo se pase de listo Ile de gel como un tonto en tú me dice que esto no puede ser que no puede ser y que no que que con él no me estuvo en el autobús dijeron estética tiene billete no yo tampoco dos billetes cinco cinco vente aquí tiene mi dinero

Voz 1 40:23 ellos

Voz 15 40:23 entonces en vida increparle pero no no de mala manera sino que estaba nervioso consigo mismo a decir que

Voz 1277 40:29 decía que se había equivocado él consideraba que yo

Voz 15 40:31 no me quería solamente subir al autobús sino que le quería ridiculizar y dejarle como un tonto en dos enfada al al billete me saca el billete y me lo da el Nido cobró cobra m2 que si no estamos en las mismas entorno te voy a dar el cambio correcto te lo voy a dar lo que te corresponde digo aquí dos por aquí veinte por allá creo que sepas que conmigo no te vuelve a subir si me dejas por tonto listo al final me subí entregué dijo Bonilla con que me billete lo guardo me voy y punto pero creo que no es bonito que si quieren fomentar el uso del transporte público dejen fuera a los millennials que llevan sólo tarjeta de crédito

Voz 1 41:06 es una pregunta la gente pudiente que no molestan los billetes pequeños y las monedas de cobre cuánto cuánto me Levy quien será este el sesenta los vecinos

Voz 0684 41:17 pero si al final no

Voz 1 41:23 sí

Voz 9 41:25 gente de bien

Voz 1 41:28 no lo Beatles

Voz 9 41:30 de comprender

Voz 1 41:32 a mí no me gusta eso no no no no no no lo digo no me gustan aparte antes de venir lo he mirado

Voz 39 41:39 porque lo tiene que te echan en cara que en

Voz 15 41:42 todas las monedas son de cobre tal cual pues no según la explicación las de cobre cobre son las que demos de comer porque las de dos euros y un euro son de níquel cobre

Voz 1887 41:52 la reacción si las de

Voz 15 41:54 cincuenta céntimos veinte

Voz 1887 41:57 luego algo así que vamos a ver olas de yo entiendo que

Voz 40 42:00 en transporte público legales cincuenta euros le al tío

Voz 1887 42:04 la carrera has también pero diez euros vas a veinte

Voz 1 42:06 no no pero es que es más y encima el billete un billete sencillo ni siquiera dos sesenta mucho más con más motivo todavía

Voz 5 42:14 entonces yo por cierto hay que mirar esto es una y chicos se bien que si no tenemos un montón de automoción deportiva desde aquí un abrazo es verdad Antón que puede ser una persona que momento se puso nervioso igual que sólo se pueda aceptar cinco de marzo bien una cuestión de conductores

Voz 1 42:35 qué pasaría

Voz 3 42:38 en la campaña ante el Sporting

Voz 1 42:41 no

Voz 30 42:41 por qué se me ocurrió eso de Atocha estaba muy lejos pero tienes autobús no tenía la tarjeta de transporte todavía llevaba pues también un billete

Voz 15 42:52 ah sí creo que sí

Voz 30 42:54 el otro autobús me dijo dónde vas le dije pues mira voy a cuatro paradas en hijo súbete a mí no me corto

Voz 1 43:00 nada porque no me me me invitó hubiera e insisto no es una cuestión de conductores Agustín compañía claro claro es seguridad de pobre la sin problemas de seguridad el conductor que muchas veces ya si la gente sabe que llevan mucho dinero y muchos ellos no van a ir a por ellos y no no si estáis seguridad para esa persona que que caiga hay mucho mucho ladrón que pueden subirlos no solo

Voz 15 43:27 yo te es decir que yo tampoco me subí al autobús con actitud hombre pudiente prepotente

Voz 0684 43:32 claro eso allí en los que te cobren el creyente soy todos somos muy de bienes

Voz 1 43:40 echó esta misma semana me pasó algo parecido dije que empezaba a correr conmigo hoy te te estoy esperando y estas yo vengo de correr esta semana cuando empecé a correr empecé a correr hasta la parada del autobús porque lo perdía dije voy a correr

Voz 15 43:53 una cosa es que la gente critica el conductor del autobús yo iba corriendo porque vi que venía

Voz 1887 43:58 pero no no dio el claxon

Voz 15 44:00 giré volvió a dar el claxon que será para mí me giré irá del Godoy tranquilo No corras que siguió cuántos que toda la parada test

Voz 1 44:07 pero a ver si sí

Voz 0684 44:09 se sabe que lo hizo porque te vió ya con este muere mueres hubiera las

Voz 3 44:17 sí

Voz 1887 44:19 sí

Voz 1 44:21 pero que tampoco el Sporting ya que está jugando vieron a González en El Molinón con me mata pero el Maccabi y muy buenas tardes

Voz 0684 44:34 a cinco minutos el Sporting contra Tarragona días soleados doce grados de temperatura partido entre un equipo que quiere mantenerse fuerte en casa al Sporting y otro potente fuera de casa pero cuyo entrenador peligra por ahora tranquilidad en El Molinón cero cero a los

Voz 1 44:53 bueno Jordi Martí nos viene solamente el pepino

Voz 1887 44:56 a ver

Voz 1 44:57 a Quito porque esto es el día

Voz 4 45:00 hemos antes era una planta o fruto de una pues la explicación correcta es una planta hierba anual de la Familia

Voz 1 45:09 está claro que va manual porque sí

Voz 4 45:12 no no ávido toda la semana pues muchas chanzas o con el no a raíz de la eliminación del Real Madrid por el club pepineros pero me pregunté qué hay detrás del pepino y realmente submundo mundo asombroso yo os quiero yo os quisiera dar algunas pinceladas el mundo del pepino sepáis España es el principal proveedor pido esto es algo que desconocía is vosotros creéis que España destaca por supuesto en muchos otros campos pero eso el principal proveedor de pepinos de este ámbito nutricional el pepino

Voz 1 45:42 bueno es una gran aportación aportar

Voz 4 45:45 en el despacho en ensaladas el pepino siempre a vuestro lado que nos falte un buen fin

Voz 1 45:49 me voy con el equipo

Voz 4 45:52 en cualquier parte en el ámbito de la salud también es un producto espectacular va a mejorar vuestro tránsito intestinal tiene propiedades anti inflamatorios a veces hay visto imágenes de hombres pues con los pepinos tratando de reducir sus bolsas bien en el ámbito nutricional ya hemos visto que es hundía

Voz 1 46:07 tiene gracia que te vinos sea antiinflamatorio eh pues si eso ayudaba mucho resume este anti inflamatoria gente incluso lo utiliza como caso es verdad

Voz 41 46:17 para allá otra Ríos donde amarga el pepino chanza con el pepino visto producto fundamental el ámbito de la salud a la hora de la lección sí que tenemos que ir con cuidado

Voz 4 46:33 se nos recomienda que el pepino que debemos escoger nuestros mercados supermercados etcétera que sea un pepino verde firme firmen firme el vecino afirme siempre firme bien desarrollado no Morcillo no hace falta efectivamente que tenga un diámetro demasiado

Voz 1887 46:49 el pepino con diámetros demasiado

Voz 4 46:52 que es más al adquirirlos incluso presionar el extremo del tallo si veis que en el extremo del tallo Espando bueno

Voz 1 47:00 no no coger otro rato

Voz 4 47:03 temo no sé demasiado reseco Éstas son las principales recuperación

Voz 3 47:07 llegó a apuntar algo cultural de que creo que tiene refiere el melón

Voz 1 47:09 se lo golpean intentando seguir porque fíjate Moratinos en casa yo planto pepino Arsenio Arrayán buena pregunta para para la hora de palabra de puntuar arte con todo lo que estás diciendo el pepino a favor y todo eso cuando en la última vez que comete un pepino como la última última vez por por la mañana pepino vale vale

Voz 4 47:29 a mí me lo hago con el con con sal un poco de pimienta y una le llevó en Arona empantanada

Voz 1 47:34 vale yo esta mañana he desayunado té blanco con Pekín pero también toda la noche una con chocolate y lo más importantes en Pepino no propondrá hay es no pisar la planta esto no sabe la FIFA Antelo Iturralde González y luego también

Voz 4 47:52 hay un último ámbito que Banic Aaron en el ámbito del juguete bueno pues el vino también ha tenido una cierta trayectoria en más de una refriega amorosa se ha extraviado algún primero que luego ha sido localizado por los rayos X

Voz 3 48:05 María amarilla

Voz 1 48:07 yo creo que ya le toca Iturralde amarilla o roja

Voz 3 48:10 qué sería naranja esto

Voz 4 48:12 todos los ámbitos y finalmente hay una cosa que quizá los oyentes pueden ayudar a saber de dónde viene Pinazo por Pinazo entendemos el lanzamiento muy potente de una pelota vale para el fútbol vale para otros deportes incluso para el mundo de la artillería pero de dónde viene Pinazo porque de un producto tan inocuo como el pepino llegamos al Pinazo quizá en estos los oyentes podrían ayuda

Voz 1 48:35 estaría mando Roncero coge el teléfono Jordi me también telemando Romero y Herráez claro

Voz 4 48:41 escojo estos entiende que hay que imitar

Voz 1 48:43 bueno a mí tú cómo está la cosa hoy con hoy complicado yo estoy día y Laura fuera de concurso fuera de concurso porque no he hecho nada pero me es muy buena muy buena pero es que Nacho Napa organizado por Beckham

Voz 3 48:59 nada donde mañana todos

Voz 1 49:02 es increíble nace protesta eso sí señoritos

Voz 42 49:06 de lo de lo de Jordi

Voz 1 49:09 al final ha querido traer un ha querido traer un tema social ocurrente en esta semana se había totalmente no no no no no no por favor general también fuera es que el ganador te paso un ganador pero no por lo que ha aportado a esta sección sino por lo que ha aportado de su trabajo que no se ve

Voz 0684 49:34 el que vamos a disfrutar el próximo domingo

Voz 1 49:37 qué va a ser bueno

Voz 11 49:39 escabulló

Voz 3 49:42 no se extiende así sino por todo lo que está ahí del domingo vamos a disfrutar

Voz 1887 49:50 también

Voz 1 49:53 yo esto como ha

Voz 0684 49:56 has

Voz 2 50:04 gracias a un abrazo lo cierto Laura tiene la definición de Pinazo no si quédate

Voz 1277 50:10 el disparo impacto de un cañón de cualquier arma pesada en el fútbol lanzamiento muy fuerte del balón Real Academia Española de la ley