Mark E. Smith, la historia de un músico que amaba el Manchester City

Voz 0360 00:23 con Filippo Ricci que hola qué tal muy buenas el grana sin a hola que da el hoy empezamos la sección en un formato muy carcelero se supone que tenemos que dar paso a una especie de de de de ronda informativa no una una ronda informativa la madre de todas las profundas venga pues resultados por favor del gran protagonista del y así suena mira

Voz 0360 01:09 la verdad que a este a este ritmo la ronda quedaría pero el tío tiene empaque y Levante

Voz 5 01:13 viendo matiza lo que le apetece apetecen resultados quién es esta persona que

Voz 3 01:18 la ronda es el protagonista

Voz 5 01:19 para otros es Marquis Messi

Voz 6 01:22 tampoco nuestro nuestro homenaje a él que murió esta semana bueno pues es un es un creo que que tiene fama obviamente de haber sido básicamente el grupo de Full porque de Fall realmente es él y quienes estén con cuarenta años cuarenta años y sesenta y dos dentro del grupo porque él tenía fama de aburrirse de echarlos y él dijo una vez que los full es un poco como un equipo de fútbol de vez en cuando tienes que buscarte un nuevo delantero centro

Voz 3 01:49 falleció joven no lo decías Phil que dio un concierto hace relativamente poco oye pero ya en unas condiciones muy malas sí sí sí sí vamos

Voz 0360 01:59 porque al margen de ser una referencia musical es un enorme seguidor era un enorme seguidor de la Premier y de un conjunto en partícula

Voz 7 02:05 no el City y tenemos que explicar por qué lo invitan bueno lo que estaba haciendo él era leyendo la Biblia más o menos porque el resultados como no sin decírselo

Voz 8 02:15 a la voz si se muy serio desde

Voz 7 02:18 bueno por cuanto cuarenta cincuenta años siempre de la misma manera con John Alexander Gordon es un tío muy impostado muy serio leyendo los resultados como la canción que acompañaba a los resultados era The Fall no era más sexy lo invitan nada esto si queréis escuchamos una canción

Voz 9 02:38 vamos con ello muy suya no a costar

Voz 8 03:06 ah bueno es curioso porque esa canción digamos desde las canciones que más sentido a la ciudad canciones que eran casi imposible entender los imposibles si es de las canciones quizás más Main

Voz 0360 03:17 el caso más entendibles no

Voz 8 03:21 sí sí sí la canciones es una una invención la idea es este es un equipo de la de la Grecia antigua y que él básicamente hace un himno para ir

Voz 1 03:30 se llama bastante la que son aquí yo soy español que en Inglaterra se ponga esta canción para leer los resultados y luego leer no sé si efectivamente él dice que mainstream amén de comercial

Voz 0360 03:46 hombre puede ser de los más que merced dentro de la muy dura para después leer los resultados

Voz 8 03:51 si la letra además es muy amenazante de una línea te dice oye aficionado el Chelsea ECI que ese país que eso es vuestro Ki-moon

Voz 1 04:00 no sé yo no lo veo ahora en Italia quizá Eros Ramazzotti o no

Voz 0360 04:05 si bien toma de otoño algo algo más tranquilito no nota no notan duro no

Voz 8 04:09 te dicen el nivel enorme es que tienen el musicalmente en Inglaterra invitan con el invicta a narrar los resultado de Fuller les preguntan hoy de que iba a esa canción el dice pues yo qué sé porque no Senna y tal pero obviamente es el City se nada pues si si es ese equipo no tienes

Voz 0360 04:31 la áspera pero este hombre no no tienes si no hay muchas crónicas que tenían mucho nombre de mucho carácter muy cascarrabias aquí pero ya daba terriblemente difíciles yo también en la documentación que haya preparado para tocó otra eh veo que fue uno de los primeros que interpretó canciones de fútbol

Voz 8 04:49 es que esa canción pues que además esa canción viene después os voy a eso canción viene en en una época en que sí que hay canción de fútbol pero él empezó mucho antes la canción que vamos a escuchar ahora

Voz 3 04:59 lo que es Quique del año ochenta y tres ochenta y tres

Voz 1 05:36 dedicara hay tú pues también digáis

Voz 3 05:39 yo ahí tu ahí tú seguro que le encanta me encanta es que Joan Vall a los británicos la música es que son dioses es es es los dioses de la mula cuna de todo increíble sobre todo el periodismo deportivo

Voz 1 05:54 la música bueno eso ochenta y tres así que esposa quedan pero bueno ya lleva todavía para mí mucho mucho mucho mucho verdad sí exacto

Voz 7 06:04 bueno porque él empezó a hacer música después de un famoso concierto de Sex Pistols en setenta y seis donde estaba en el público él es alguien ellos Division de Schmitz todo

Voz 3 06:14 no salieron del todo y nada Kicker conspira si si además esa canción delincuente que estamos

Voz 8 06:20 hablando del ochenta y tres y él estaba hablando un poco de es un retrato en aquel momento un full de Olé complicado un poco difícil él también prevé un poco con eso digamos es eso es lo que tendemos a llamar fútbol moderno mira en honor remakes mira

Voz 11 06:39 marras el minuto ocho de la primera parte similar al que yo recuerdo por ejemplo de Ronaldinho en una falta la

Voz 12 06:45 cuál saltan todos los jugadores por debajo de la barrera L'Aquila para abajo con picardía no pudo hacer nada Cedric minuto nueve de la primera parte se agranda

Voz 3 06:52 el líder de la Premier también me da la Cardiff City cero Manchester City pateando culos

Voz 1 06:58 bien es perfecto amar lo imposible

Voz 7 07:05 de que el City él he le gusta no le gustaba este nuevo City era bastante crítico porque era dar bueno School escuela aquí con esos nuevos y aficionados no bueno no les no pasaba tanto no no no no he pero se puede entender y además de esta canción que estamos escuchando es también bueno un himno al fútbol inglés de los ochenta le contestaban que hablase de fútbol poco lo que le pasó a hasta que no llega ni Corbí de fútbol de Inglaterra vamos escribe más o menos ahora sin volverás pero no es es una ruptura ya dicen que es que es de fútbol no tenías más ideas porque uno era no

Voz 8 07:43 lo apartan salir claro y él decía eso es que mira juega en aquel momento la gente me decía Si tú escribes es que no tienes otras ideas en la cabeza de repente dice ahora ahora que ahora están los oasis en los palco vi da a ver eso por lo menos era auténtico

Voz 7 07:58 inhala IES también un poco una o Un

Voz 8 08:01 hay algo ya te dice de lo que puede pasar con mucha antelación en el fútbol moderno y lo critica eh sí también porque él él se identifica muy mucho y por eso pasamos a la siguiente canción él se identificaba muy mucho con el norte de Inglaterra y esas esa canción que sea llama nuevo que ven hace una especie un metraje del norte de hemos muy terrenal una y si una ciudad al norte de la época digamos y antes de esa esa oleada de

Voz 3 08:29 lo que se llama Inglaterra siempre Rachel Weisz no sé que que que todos y más más más más duro sí

Voz 8 08:34 verá de la época ante una reivindicación al norte

Voz 3 08:37 Marx vitalista

Voz 1 08:47 esta cuando cuando falleció además creo que eso no en el estadio de sopor al Manchester City no la metían antes la volvieron a sacar no

Voz 0360 08:58 bueno esto para para el norte en la en el momento del fallecimiento en el en el

Voz 3 09:02 estadio y también ha cantado a los profe a Inglaterra no te a tu selección si damos espacio al Atleti con algo que es algo un poco un poco digamos

Voz 8 09:11 no sé eso sí que un poco más comercial que con el mundial de los mil diez la canción cuidado él había hablado con la Federación Inglesa de fútbol con el Efes

Voz 0360 09:18 a Sudáfrica para hacer la canción para Sudáfrica y al final

Voz 8 09:21 la FED decidió que no pero bueno habían quitado letras porque

Voz 3 09:24 claro querían quedar bien con la fe me dijo que bueno al final no sea hace dijeron ellos lo hacemos sacan está allí eso es todo pero vamos a ver

Voz 1 09:46 muy a su estilo no muy muy bien y yo digo de nuevo como italiano que bueno me gustaría tener una canción así por un Mundial hombre pues tienen buena música vosotros vosotros tenéis achacó talones no se llama del que queda una duda con esto

Voz 0360 10:03 claro que si tú tuvieras que elegir un cantante un artista inglés para que pusiera la voz de una sintonía a Canada la música también se apunta a Filippo para llevarla a la selección inglesa el siguiente Mundial

Voz 8 10:16 sí bueno pues realmente Martín es un ejemplo de esto porque sí que es un músico digamos de muy futbolero pero desde hace tiempo con una idea muy clara muy consciente socialmente hablando de cómo Inglaterra de de lo que significa realmente obviamente con su perspectiva Él es un ejemplo muy claro otra posibilidad sería quizá y que también

Voz 3 10:37 esa idea es decir un poco un poco poeta de la gente no muy muy muy caro con el pueblo social muy canalla digan a Morrissey si también haría inglés Pedro quitara que no pero cuando vaya exacto exacto cuando lo preguntaré yo diría yo diría amor sí es la más válida poeta empeñado que conoce la bueno el territorio oí la selección

Voz 0360 11:02 nada nos imagináis nos imagináis el amor con el que trabaja a Filippo Ricci sin luego esta esta sección que esperemos que que os guste y que podéis seguir no suena el directo sino consumirla en cualquier momento a través de las redes sociales en arroba Carrusel que está bien el juego está bien el fútbol está bien el baloncesto pero también hay que empaparse Un poquito musicalmente de de dónde viene precisamente de hubieras cultura musical que siempre hace falta

Voz 3 11:26 habrá que sacar un Play Lisa en Spotify de las canciones eran pues no está mal es buena idea tenemos algo lo vamos a hacer mella esta semana tocaba porque tocaba homenaje a este gran

