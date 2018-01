Ramón padre, Ramón hijo

Voz 1 00:00 hola soy Ramón tengo treinta y un años Ramones mi padre hola soy Ramón tengo sesenta

Voz 2 00:05 años que Ramón es mi hijo

Voz 3 00:09 un padre y un hijo casi tres décadas de diferencia ambos estudian Ingeniería fiestas eran sus expectativas cuando estaban en la que

Voz 4 00:18 no era mi horizonte cuando estaba finalizando la carrera

Voz 2 00:21 pues era comenzar a trabajar tan pronto como pudiera ir muy reto más inmediato digamos era hacer la mili pero con el objetivo de al volver de la mili empezar a trabajar estoy hablando del año mil novecientos ochenta y uno cuando yo tenía veintitrés años

Voz 4 00:38 estudia ingeniería e informática siempre se comentó durante la carrera que nosotros no teníamos problemas con el empleo que era una carrera muchas salidas y que podíamos optara a muchísimos puestos pero siempre estaba ahí esa esa idea del del programador informático el desarrollador de aplicaciones cuando empezaron a trabajar en qué condiciones se empecé en el año mil novecientos

Voz 2 00:58 sesenta y tres a trabajar cuando contaba veinticinco años

Voz 4 01:01 afortunadamente entre como profesor en la Escuela de Ingeniería de Béjar que pertenece

Voz 2 01:06 la Universidad de Salamanca puesto en el que continúa

Voz 4 01:09 hasta el día de hoy yo empecé a trabajar con veintiséis años que estuvo enlazando contratos temporales contratos de becario sueldos muy bajos de hecho la primera vez que empecé a trabajar no cobre durante cuatro meses ningún tipo de salarios y he ido enlazando o hasta el día de hoy ese tipo de contratos hasta un total de cinco seis contratos temporales hace unos tres meses encontré mi primer trabajo con un contrato indefinido pero siempre con la incertidumbre de que un contrato indefinido y tampoco me da una seguridad de que esto vaya a ser para siempre y no se vaya a acabar el día de mañana cómo se imaginan su jubilación

Voz 2 01:45 reglamentariamente debería jubilarme con sesenta y cinco años pero sé que por mi el tipo de contrato que tengo que que me vincula con la universidad puedo jubilarme con sesenta y tres años que bueno con una pensión espero que digna porque en función de la cotización que hago pues más o menos sería la pensión máxima que se puede percibir ahora mismo ni me la imagino

Voz 4 02:04 es una cosa en la que supongo que la gente de mi edad lo ve todavía lejos y no piensa en ello pero sí es cierto que que si te paras a pensarlo siguió te preocupa porque digamos que las expectativas no son buenas yo llevo cotizando poco tiempo para lo que yo creo que debería llevar o por lo menos lo que entiendo que sería lo normal

Voz 5 02:26 cuando tenía la edad que hoy tiene su hijo ya era padre esperaba el nacimiento de su segundo hijo

Voz 2 02:32 estabilidad en el puesto de trabajo icono pues hay que reconocer también un sueldo digno me ha permitido pues hacer una serie de cosas en mis primeros años digamos de vida laboral como por ejemplo pues cuando apenas tenía treinta años comprar mi mi primera vivienda no yo tuve me casé a los veintisiete años tuve a mi primer hijo Ramón a los veintinueve años

Voz 4 02:50 yo es algo que evidentemente piensas sobre todo cuando tienes una pareja estable como la que tengo llega de hace cinco años pues si es una cosa que te planteas Si sale muchas conversaciones y es algo que como que lo ves que va a llegar en algún momento pero parece que los años van pasando y nunca es el momento adecuado sobre todo la estabilidad laboral

Voz 5 03:09 comprar una casa tampoco está de momento en los planes de Ramón

Voz 4 03:12 no yo ahora mismo vivo con mi novia pero si tuviera que plantearme el el vivir por mi cuenta yo sólo probablemente con los sueldos que tenemos y demás y en una ciudad como Madrid donde el alquiler está ahora mismo por las nubes probablemente me hubiera obligado a buscar compañeros de piso y a compartir un piso evidentemente a mi edad con treinta y un años una experiencia que creo que ya he vivido Ike hoy día creo que ya no me todo

Voz 5 03:38 sí miren su entorno Ramón que hoy gana veintiocho mil euros brutos al año se sienten bastante afortunado tengo amigos que todo

Voz 4 03:44 todavía viven en casa de sus padres con mi edad con algún año menos con algún año más siguen viviendo en casa de sus padres pero porque no todos tienen el la suerte te tener un sueldo que les permita independizarse y hay algunos de ellos que tienen que seguir viviendo en casa con su padre

Voz 5 04:01 cuando se le pregunta si cree que vivirá mejor que sus padres duda

Voz 4 04:05 pero vivir como mínimo igual que yo

Voz 5 04:08 su padre no es optimista yo creo que nos encontramos

Voz 2 04:11 lamentablemente tiene el primer momento de la historia reciente en que eso no va a ser así solamente con mirar en mi entorno familiar tengo la suerte de que Ramón bueno pues hizo Ingeniería Informática ahí está trabajando y bueno pues de alguna manera bien no digamos pero el segundo que es Carlos pues no pero tuvo la suerte de hacer una carrera universitaria tiene una formación a nivel de formación profesional y ahora mismo se encuentra en desempleo y nuestra hija pequeña Cristina Koons también siguió el camino de Carlos irse encuentra trabajando por contratos

Voz 5 04:41 eso sí hay algo que Ramón la envidia su hijo que natural

Voz 2 04:44 entre los treinta y un años pero no puede ser otra cosa no

