Fernando Torres: "Cada partido pienso que puede ser el último aquí"

Clara protagonista frenó Torres autor de los tres goles el día de hoy vamos a poner la felicidad completa no creo que es la tercera titularidad en Liga obviamente no es algo que estoy acostumbrado pero como siempre os digo no luchar para conseguir que el siguiente partido tengo la oportunidad de de Depardieu del principio la mejor manera es pues que salga un buen partido como como el de hoy que el equipo gane y aportar goles que es lo que se nos pida durante los sí que hoy un día muy feliz para para mí a a a celebrar a pensar en el próximo

Voz 0654

00:55

bueno con la humildad de saber que si uno tiene que estar preparado cuando le toca ir como ya os he dicho muchas veces ya sabéis para mí claro el partido en este en este club en este equipo es es diferente es especial cada partido pues pienso de verdad lo pienso que puede ser el último no sé si pues el el último Si puede ser el último All ojalá ojalá sean muchos más y mucho más goles pero así así lo afronto cada semana con la confianza hay la ilusión de poder ser de la partida el partido siguiente cuando no toca pues a trabajar para que el siguiente sí lo sea si no hay otro camino es lo que he aprendido durante toda mi carrera y me lo enseñaron aquí en esta casa no sirven a mirar para otro lado y buscar excusas eso