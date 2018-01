Comentario de Manu Carreño: "Los Hispanos ya son oro en Europa"

Voz 1375

buenos días Pepa Medalla de Oro brillantísima de la selección española de balonmano en el Europeo que terminó ayer en Croacia para quitarse el sombrero habían perdido cuatro finales en campeonatos de Europa a la quinta llegó la vencida en una final que la verdad fue más fácil de lo que esperábamos contra Suecia donde el verdadero hueso el hueso duro estuvo en las semifinales Francia que no perdió una semifinal desde el año dos mil ocho pues a France qué les eliminamos también en la semifinal con un Sterbik en plan estelar que estaba de vacaciones y ante la lesión del que era el portero titular Pérez Vargas ha acabado siendo el gran protagonista primero en las semifinales contra Francia y sobre todo ayer en la final contra Suecia así que chapeau para esta selección de Jordi Ribera medalla de oro la primera en la historia habían sido dos veces campeones del mundo en Túnez y en España y ayer por primera vez campeones de Europa de una selección que está muy por encima del nivel del balonmano en nuestro país de hecho la mitad juegan fuera de España y el siguiente en hacerlo será Viran Morros uno más que emigra de nuestro país que tiempos aquellos en los que la Liga Asobal tenía el mismo nivel prácticamente que el de la selección española hoy eso no ocurre ni por asomo se tienen que ir a jugar fuera porque en España no hay ni dinero para pagarles ni gente que llenan los pabellones ni sponsor que apuesten por este deporte y a pesar de ello somos campeones de Europa hasta luego Pepa