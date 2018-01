Portentosa fórmula

Voz 1910

el Tribunal Constitucional ha conseguido casi de manera portentosa encontrar una fórmula para no responder al complicada demanda del Gobierno de impugnar la candidatura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat y al mismo tiempo poner una serie de condiciones cautelares que haga muy difícil que esta candidatura se lleve a efecto parece que la fórmula elegida ha evitado una votación sobre el tema de fondo la impugnación de un candidato a votación si hubiera llegado a producirse hubiera dado un resultado polémico algo que los componentes del alto tribunal intentan evitar desde hace meses exigiendo exigiéndole asimismo unanimidad en todo lo relativo al contencioso catalán se comprende ese deseo de ofrecer una interpretación de la Constitución en un tema tan delicado pero quizá habría que recordar que algunas de las decisiones más importantes del Tribunal Supremo de Estados Unidos cuando el Tribunal Constitucional alemán lo han sido por mayoría no por unanimidad sin perder por eso fuerza o valor sea como sea el Gobierno quizá debería moderar sus continuas apelaciones al Tribunal Constitucional una de las principales instituciones del Estado quien sufrió momentos anteriores un desgaste muy poco razonable no es el Tribunal Constitucional el lugar adecuado para que el Gobierno encuentre los recursos que es incapaz de descubrir en su propia casa