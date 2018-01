Y cada paso, peor que el anterior

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa mal horriblemente mal comienza en la nueva legislatura del Parlament catalán sea cual sea mañana el desenlace final de este interminable culebrón igual acabó la anterior con aquella vergonzante proclamación de la República la puesta en marcha de ciento cincuenta y cinco la ridícula huida de Puigdemont y arranca así porque los políticos no han sabido hacer los deberes en estos meses no responder con eficacia a las exigencias de los ciudadanos insólita la incapacidad de los independentistas para buscar salidas a una situación que comprobaron que estaba sellada a cal y canto la vía unilateral era y es un disparate absoluto así reconocido aquí en Tegucigalpa que sólo conduce a la profunda sima en la que permanece embargaban las ideas sin duro pero tampoco llamado bloque constitucional encabezado por un gobierno vacío de capacidades políticas pero atacando por todos los flancos con sus ejércitos de abogados del Estado Moscú al hombre lo ha logrado abrir las vías necesarias para que este largo túnel no cabe en un muro infranqueable sino en alguna salida por muy estrecha que sea que pueda conducir a un futuro de entendimiento esa meta que debería ser el objetivo de quienes presumen de legalidad idea de democracia R d'Or cimiento del Consejo de Estado como organismo desechable ir el Tribunal Constitucional tahúr del Mississippi es mal argumento para la convivencia futura seguimos en el pozo