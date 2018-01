Laguardia: "Tras lo de Mestalla estuvo una semana sin salir, tras lo de hoy mañana todo se habrá olvidado"

Voz 1375 00:00 está por ahí sí que Rodríguez en el Camp Nou gol así que muy bueno

Voz 1 00:03 las tal mano muy buenas pues si con uno de los futbolistas de la Alavés de titulares Víctor Laguardia qué tal muy buenas noches calentito con el con el arbitraje

Voz 2 00:13 sí bueno dolidos porque al final bueno trabajo que hemos hecho no hemos encontrado recompensa por eh por errores arbitrales en este caso el Foro dejó de Paco Alcácer la mano de lo bueno e igual no un punto hubiera sido muy importante para nosotros Nos vamos con cero oí jodidos bueno ya te escucha Víctor Laguardia en el larguero la Guardia buenas noches hola buenas noches e imagino que el buen partido que habéis hecho

Voz 1375 00:39 lo todo lo que os digamos de Kevin estáis en este momento no vale para nada porque consideráis que el Árbitros ha perjudicado

Voz 2 00:47 bueno no no conseguirá moría reglas las imágenes están ahí no para para jugarlas eh nos ha perjudicado claramente no te digo que que vaya predispuesto premeditado a ello pero bueno yo creo que que sí que la la famosa jugada de de Mestalla le ha presionado mucho a la hora de de de de decidir esas acciones sabe que si se equivocaba otra vez al Barça hubiera montado un escándalo bueno es mejor pitara a favor e cubrirse y bueno así y así ha sido y lo vamos perjudicados

Voz 1375 01:16 es sólo intuir los futbolistas en el campo sale a la vista

Voz 2 01:18 la sensación en el campo claro antes del partido ya sabíamos que era el árbitro de la famosa jugada de de gol fantasma de Mestalla que dio la vuelta al mundo al final el árbitro también es una persona humana haya entre ante esa presión es es muy difícil arbitrar y bueno yo creo que se ha visto hoy en esas dos eh

Voz 1375 01:32 eh viendo la jugada en vivo cuando estábamos viendo aquí el partido en directo y escuchando Carrusel deportivo hemos visto caer avísale otros como locos a protestar la mano y hemos dicho juegos tiene que ser mano porque no puede progresar así todo el equipo eh sin embargo llama la atención que como dice Iturralde aplicando el reglamento no es penalti pero fue los futbolistas no acabáis de eso es mano para ti penalti como para tan bueno yo he dicho que para mí es penalti pero al de las que el reglamento dice que eso no es penalti pero pero vosotros como futbolista

Voz 2 01:59 pero esto es mano clave porque está todo es que es penalti claro no se haber sabes el problema que el otro día contra el Leganés hospital una mano que que la tiene claramente mi compañero Guidetti pegada al pecho y ex mano pegada al pecho hoy está fuera el otro día fue mano hoy no entonces el reglamento bueno está ahí pero yo creo que hay que hay que aplicarlo si dice que no es penalti no es penalti hoy pero el otro día está claro que que tampoco entonces bueno yo creo que que al final es la justicia no que que la rabia que te da que el otro día sigues menos mano que hoy sigues y hoy no es

Voz 1375 02:30 ya eh dame treinta segundos en la Guardia que te espero ya te seis por qué porque explica el porqué no es penalti tiene razón que el otro día no fue repite

Voz 0514 02:38 claro ir a ver yo te digo el lo que es el reglamento lo que le dicen a los árbitros en el comité de góticos las Reuniones esa misma mano de Umtiti que le pegan balón en la mano está clarísimo eh que hay que mirar la distancia del remate del jugador del Alavés el remate los puedo hablar árabes ha sido un metro de un Tití esa misma mano Si viene tiene las manos en una posición natural porque no las tiene cubriendo un espacio estuvo hablando de teoría todo El guardián sucesoria esa misma mano Si viene desde diez metros como no la quita Umtiti entonces sí sería Manu pero al ser a un metro no tiene la la posibilidad de quitarla otra cosa es que la mano de Umtiti estuviese mucho más arriba cubriendo un espacio entonces sí que no hay discusión pero Car qué pasa con todo este tema de manos que como son interpretativas y a vosotros os viene de la Copa hierros viene esta pues entonces nos vuelven locos preciosos yo estoy de acuerdo pero es lo que se dice el Comité Técnico de Árbitros a los árbitros Laguardia lo que hemos convencido soy uno

Voz 2 03:33 dile que no se nota cómo decir que no no no sí sí sabemos todo lo que es más bien un arbitro cada a lo que lo que es nos explica las manos explica las amarillas está todo muy claro pero luego claro cómo está veinte interpretativa es otra liga Nos quitan dos puntos hoy no nos lo dan doce bueno el otro día tampoco es hoy no lo sé si es entiendo lo de la postura corporal que sea reflejo a da tiempo yo como defensa muchas veces también tapa ese tipo de tiros con las manos atrás yo creo que es un también una una postura que que muchos defensas adoptan muy criticable también en muchas en muchos momentos pero bueno es una es una manera tampoco de de jugarte ese ese balonazo en la mano no

Voz 1375 04:11 eh pues esa fórmula y luego el fuera de juego que se que no sabes dígitos bueno ahí no hay nada que discutir es clarísimo cuesta más quitarle decisiones en contra los grandes

Voz 2 04:21 está claro que hay más presión para para un ser humano pues el árbitro es una persona lo todos lo sabemos no dio el gol de Mestalla Hay bueno es el señor estaría en su semana más semana con su con su mujer y sus hijos sin salir de casa avergonzado eh hoy iba a pitar en contra el Alavés va a salir esta noche como mucho mañana se olvidará todo el tema si hubiera sido al revés estas una semana hablando y sale por todas las televisiones no todas bueno es normal como persona que tengas esa presión y más en un campo como como éste como el Bernabéu como el Wanda yo creo que son pero los que lo pagamos hoy claro son equipos y campos que que mete mucha presión al al árbitro normal

Voz 1375 04:56 bueno al al margen de la polémica arbitral y ya digo que hoy no vale para para eso duele y encima con la polémica y el lío del árbitro por medio pero pero que a Abelardo vaya castiga